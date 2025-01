BVB-Interimstrainer Mike Tullberg wird auch in Heidenheim an der Seitenlinie stehen.

Interimscoach Mike Tullberg wird Borussia Dortmund auch am Samstag in Heidenheim betreuen. Ein neuer Chefcoach ist demnach noch nicht in Sicht.

Borussia Dortmund geht unabhängig vom Champions-League-Spiel am Abend gegen Schachtar Donezk mit Interimstrainer Mike Tullberg auch in das kommende Bundesligaspiel beim 1. FC Heidenheim. Der eigentliche U19-Coach des BVB wird auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf der Dortmunder Bank sitzen. Das bestätige Sportchef Lars Ricken der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage am Mittag. Dies sei auch unabhängig vom Spiel gegen Donezk, wo es um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale geht. Der BVB hatte sich vor einer Woche nach dem 1:2 im vorletzten Champions-League-Gruppenspiel beim FC Bologna von Cheftrainer Nuri Sahin getrennt. Seitdem befindet sich der Bundesliga-Elfte auf der Suche nach einem Nachfolger. Laut Medienberichten gab es am Montag ein Treffen mit dem österreichischen Nationaltrainer Ralf Rangnick, der laut „Ruhr Nachrichten“ aber abgesagt haben soll. Demnach sei der frühere Bayern-Coach Niko Kovac weiter aussichtsreichster Kandidat. Offenbar ist bis zum Wochenende aber keine Einigung mit einem Kandidaten zu erwarten. Die Dortmunder sind seit fünf Pflichtspielen sieglos und kassierten dabei vier Niederlagen. Tullberg hatte die Profis bereits beim 2:2 am vergangenen Samstag gegen Werder Bremen betreut.

