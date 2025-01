Auch unter dem Ex-HSV-Trainer setzt sich der Abwärtstrend der Berliner fort. In der Spitzengruppe festigt Frankfurt Platz drei. War das Tor von Marmoush bereits das Abschiedsgeschenk?

Für Steffen Baumgart ist die Premiere als Bundesliga-Trainer des 1. FC Union Berlin misslungen. Die Köpenicker verloren nach der Pleite beim DFB-Sportgericht unter der Woche auch beim Start ins neue Fußball-Jahr im ersten Spiel unter dem Nachfolger von Bo Svensson beim 1. FC Heidenheim 0:2 (0:1) und rutschen damit immer mehr in den Abstiegskampf.

In der Bundesliga-Spitzengruppe festigte Eintracht Frankfurt durch ein 1:0 (1:0) beim FC St. Pauli seinen dritten Platz hinter Spitzenreiter Bayern München und Meister Bayer Leverkusen, der am Freitag mit einem 3:2 bei Borussia Dortmund gestartet war. Dahinter ist der FSV Mainz 05 durch ein 2:0 (1:0) gegen Schlusslicht VfL Bochum auf den vierten Champions-League-Platz geklettert.

Gut im Rennen liegt auch der SC Freiburg, der nach dem 3:2 (2:0) gegen Holstein Kiel Sechster ist. Die TSG 1899 Hoffenheim kommt unter dem neuen Trainer Christian Ilzer weiter nicht in Schwung und befindet sich nach dem 0:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg in akuter Abstiegsgefahr.

In Heidenheim besiegelten Winter-Neuzugang Frans Krätzig (17.) und Adrian Beck (83.) die Niederlage der Berliner, die auch unter Ex-HSV-Trainer Baumgart die Negativserie von nun zehn Pflichtspielen ohne Sieg nicht beenden konnten. Dazu sah Union-Profi Tom Rothe die Rote Karte wegen einer Notbremse (37.).

FC Bayern sichert sich Hinrunden-Meisterschaft Der FC Bayern hat sich vorzeitig die Hinrunden-Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga gesichert. Die Münchner siegten bei Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0) und liegen damit nach 16 Spieltagen weiter vier Punkte vor Double-Sieger Bayer Leverkusen. Ein verwandelter Foulelfmeter von Torjäger Harry Kane in der 68. Minute brachte die Entscheidung. Für den Bundesliga-Top-Torschützen war es bereits das 15. Saisontor. Gladbach ist mit 24 Punkten Zehnter.

Mit 17 Punkten liegen die Eisernen nur noch vier Zähler vor dem Relegationsplatz. Womöglich reduziert sich der Abstand um einen weiteren Zähler, sollte das DFB-Bundesgericht die 0:2-Niederlage am grünen Tisch im Skandal-Spiel gegen den VfL Bochum (1:1) bestätigen. Union hatte gegen die Wertung des DFB-Sportgerichts Einspruch eingelegt.

Sein Abschiedsgeschenk für die Eintracht machte womöglich Stürmerstar Omar Marmoush mit seinem Treffer (32.) beim FC St. Pauli. Der Ägypter wird mit dem englischen Meister Manchester City in Verbindung gebracht. Frankfurts Sportvorstand bestätigte bereits, dass sich ein Verein bei den Hessen wegen Marmoush gemeldet hat. Der Marktwert des Torjägers wird auf 60 Millionen Euro taxiert.

In Mainz traf zweimal Jonathan Burkardt (23. und 69.) - ein möglicher Marmoush-Ersatz in Frankfurt - für die Gastgeber. Damit bleibt der VfL Tabellenletzter, ebenfalls auf einem Abstiegsplatz liegt Holstein Kiel. Die Niederlage der Norddeutschen in Freiburg wurde von einem Eigentor von Nicolai Remberg (23.) und Treffern von Christian Günter (38.) und Vincenzo Grifo (74.) besiegelt. Die zwei Kieler Tore von Phil Harres (85. und 90.) kamen zu spät.

In Hoffenheim bescherte Mohamed Amoura den Wolfsburgern drei Punkte. Damit blieben die Gastgeber im achten Pflichtspiel in Serie unter Ilzer ohne Sieg. Nur in seinem ersten Spiel hatte der Österreicher, der Pellegrino Matarazzo abgelöst hatte, einen Sieg gefeiert.