Bayern: Ex-Schalke-Keeper Nübel will weiterhin Neuer beerben

Nationalkeeper Alexander Nübel will beim FC Bayern perspektivisch in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten.

Fußball-Nationaltorhüter Alexander Nübel glaubt weiter an eine Zukunft beim FC Bayern, kann sich aber auch einen Wechsel zu einem anderen Club vorstellen.

„Natürlich ist es mein Ziel, dort die Nummer eins zu werden“, sagte der Schlussmann, der noch bis 2026 von den Münchnern an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, im Podcast „kicker FE:male“. „Natürlich will ich mich dort durchsetzen.“ Es gebe aber auch andere gute Vereine in Europa.

Er sei ein „geduldiger Mensch“ und in dem ganzen Thema „relativ entspannt“, erklärte Nübel. Neuers Vertrag bei den Bayern läuft zum Saisonende aus. Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr gilt dem Vernehmen nach aber als Formsache. Nübels Kontrakt in München gilt noch bis 2029.

„Wenn Manuel jetzt verlängern sollte, wovon ich auch ausgehe, werden wir sehen, ob wir 2026 zusammenfinden, Bayern München und ich“, sagte Nübel dazu. „Oder ob wir dann sagen, es wird etwas anderes. Ich bin da nicht festgefahren auf einen Verein.“

Nübel beim VfB derzeit voll zufrieden

Beim VfB, der am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg wieder in die Bundesliga startet, fühlt sich Nübel indes sehr wohl. „Es ist mega, hier zu spielen“, sagte der 28-Jährige.

Der frühere Schalker trägt seit Sommer 2023 das Trikot der Stuttgarter, wurde vergangene Saison mit ihnen Vizemeister und spielt nun in der Champions League. Er sei froh, „wie es gelaufen ist und wie es momentan läuft“, sagte Nübel.