Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

31. Januar: Gladbach verlängert mit Sport-Geschäftsführer Virkus

Borussia Mönchengladbach hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Roland Virkus verlängert. Zur neuen Laufzeit machte der Klub in seiner Mitteilung am Freitag keine Angaben. Virkus habe den sportlichen Bereich „in einem schwierigen Moment übernommen und neu ausgerichtet“, sagte Präsident Rainer Bonhof: „Mit der Entwicklung und dem Auftreten unserer Mannschaft in dieser Saison sind wir sehr zufrieden.“

Virkus hatte den Posten des Sportchefs im Februar 2022 übernommen, der 58-Jährige trat damals die Nachfolge von Max Eberl an, nachdem sich der heutige Sportvorstand des FC Bayern zurückgezogen hatte. Der gebürtige Mönchengladbacher ist seit 1990 im Verein, trainierte unter anderem 17 Jahre lang diverse Jugendmannschaften und war 13 Jahre lang Nachwuchsdirektor.

„Bei der Gestaltung seines neuen Vertrags war es uns wichtig, den Verdiensten von Roland Virkus und seiner langjährigen Zugehörigkeit zum Verein Rechnung zu tragen“, sagte Borussias Aufsichtsratsvorsitzender Michael Hollmann: „Wir haben uns in den gemeinsamen Gesprächen auf einen Vertrag verständigt, der für beide Seiten eine sehr gute Grundlage für unsere künftige Zusammenarbeit bildet.“

31. Januar: Schalke-Frauen verstärken sich

Dilara Deli läuft ab sofort für das Team I auf. Die 22-jährige Abwehrspielerin und türkische Nationalspielerin wechselt vom spanischen Zweitligisten CD Sporting Club de Huelva zum FC Schalke 04.

„Mit Dilara gewinnen wir eine Spielerin dazu, die über große Erfahrung verfügt und bereits im Ausland gespielt hat. Mit ihren Fähigkeiten kann sie uns in der Rückrunde weiterhelfen, neue Impulse in die Mannschaft zu bringen“, weiß Chef-Trainer Stefan Colmsee.

Deli ist der zweite Winterneuzugang für die Mannschaft von Colmsee. Dilara wechselte für die Rückrunde 2021/2022 von Turbine Potsdam II zum damaligen Zweitligisten SV Elversberg. In der nachfolgenden Spielzeit lief die Defensivakteurin für den belgischen Erstligisten Sporting Charleroi auf. Im Sommer 2024 erfolgte der Wechsel nach Spanien in die Primera Federación de Fútbol Femenino.

Nach der Verpflichtung von Joana Merten (Bayer 04 Leverkusen) ist Deli der nächste Neuzugang für das Schalker Westfalenligateam. Die gebürtige Lippstädterin wird zeitnah ihr Debüt im königsblauen Dress feiern.

31. Januar: Leverkusen holt Innenverteidiger Hermoso

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat auf die personellen Ausfälle nochmals reagiert und wie erwartet Mario Hermoso (29) von der AS Rom verpflichtet. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der spanische Innenverteidiger bis zum Saisonende auf Leihbasis ins Rheinland. Dort soll der bisherige Teamkollege von Mats Hummels den verletzten Jeanuel Belocian (Kreuzbandriss) ersetzen.

„Mario Hermoso ist ein international erfahrener Profi und spielt neben der Position des Innenverteidigers auch die des linken Außenverteidigers mit großer Routine und Abgeklärtheit“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Mario wird unserer Defensive zusätzliche Variabilität verleihen und den Ausfall von Jeanuel Belocian sehr gut kompensieren.“

Bayer hatte am Mittwoch bereits die Leihe des Argentiniers Emiliano Buendía von Aston Villa bekannt gegeben, der Offensivspieler ist als Ersatz für Offensivspieler Martin Terrier (Achillessehnenriss) eingeplant. Die Verhandlungen über einen Wechsel von Torjäger Victor Boniface zu Al Nassr nach Saudi-Arabien sind dagegen auf der Zielgeraden geplatzt.

30. Januar: Offiziell: Neymar kehrt zu Santos zurück

Brasiliens Fußball-Superstar Neymar kehrt wie erwartet zu seinem erklärten Lieblingsklub FC Santos zurück. Das teilte der 32-Jährige am Donnerstag in einem Video in den Sozialen Medien mit. In der Nacht zu Dienstag war bereits Neymars Vertrag bei Al-Hilal aufgelöst worden, in 17 Monaten hatte der Brasilianer lediglich sieben Spiele für den saudi-arabischen Klub absolviert.

„Ich werde den Vertrag beim FC Santos unterschreiben“, sagte Neymar in seinem Video: „Es fühlt sich an, als würde ich in der Zeit zurückgehen.“ Angaben zur Länge des neuen Arbeitspapiers wurden nicht gemacht. „Deine Heimat erwartet dich. Dein Volk wartet auf dich“, schrieb Santos bei X.

30. Januar: Karlsruhe verpflichtet Kölner Wäschenbach

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Mittelfeldspieler Meiko Wäschenbach vom 1. FC Köln verpflichtet. Wie der KSC am Donnerstag mitteilte, kommt der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im Seniorenbereich bisher nur in der Kölner Regionalliga-Reserve eingesetzt wurde, ablösefrei in den Wildpark. Zur Vertragslaufzeit machte sein neuer Verein keine Angabe.

„Meiko besitzt strategische Fähigkeiten, ist technisch stark und hat eine hohe Spielintelligenz“, sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis des Karlsruher SC: „Wir sind uns sicher, dass er in unserem Team die nächsten Entwicklungsschritte gehen kann, und freuen uns auf einen vielseitigen Spieler, der mehrere Positionen im Mittelfeld bespielen kann.“

30. Januar: Leihe fix! Noode verlässt Schalke Richtung Österreich

Steve Noode und der FC Schalke 04 gehen vorübergehend getrennte Wege. Der Verteidiger wird bis Sommer 2026 an den österreichischen Erstligisten SCR Altach verliehen. Der Transfer hatte sich wegen einer fehlenden Arbeitserlaubnis verzögert.

30. Januar: FCA zieht Kaufoption bei Matsima

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat die im Leihvertrag mit dem französischen Erstligisten AS Monaco vereinbarte Kaufoption für Chrislain Matsima gezogen und den 22 Jahre alten Innenverteidiger damit bis 2029 an sich gebunden. Dies teilte der FCA am Donnerstag, fünf Tage nach Matsimas erstem Treffer für die Augsburger im Ligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) mit.

In der laufenden Saison kommt Matsima bisher auf 17 Pflichtspieleinsätze für Augsburg und ist seit dem siebten Spieltag in der Startelf von Trainer Jess Thorup gesetzt. Im U21-Länderspiel gegen Deutschland im November führte er zudem die französische Mannschaft erstmals als Kapitän aufs Feld.

30. Januar: RB-Leipzig verpflichtet Xavi Simons fest

Xavi Simons wechselt von Paris Saint Germain fest zu RB Leipzig. Zuvor war er bereits seit Sommer 2023 an die Leipziger ausgeliehen. In dieser Zeit absolvierte er 60 Spiele für RB, in denen ihm 15 Tore und 19 Assists.

Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2027. Mit einer fixen Ablösesumme von 50 Millionen plus möglicher Boni ist er der neue Rekordtransfer der Leipziger.

"Ich habe immer betont, dass ich mich in Leipzig sehr wohlfühle und fühle mich durch die große Wertschätzung, die ich im Club erfahre, geehrt", erklärt Xavi.

30. Januar: Pedri verlängert Vertrag beim FC Barcelona

Pedri verlängert seinen ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag nun um weitere vier Jahre bis 2030. Der Mittelfeldspieler bleibt Barcelona somit langfristig erhalten.

2019 wechselte er von Las Palmas nach Barcelona. Nach der direkten Rückleihe für ein Jahr, ist er seit der Saison 2020/21 ein fester Bestandteil der Mannschaft und entwickelte sich zum Leistungsträger.

30. Januar: HSV verleiht Perrin

Der 26-Jährige Innenverteidiger Luca Perrin vom HSV wechselt auf Leihbasis zum belgischen Erstligisten Cercle Brügge. Mit dem Wunsch auf mehr Spielzeit läuft die Leihe bis zum Ende der laufenden Saison.

Der Franzose kam im vergangenen Sommer von RC Straßburg zum HSV. Seitdem bestritt er sechs Pflichtspiele für die Hamburger.

30. Januar: Tom Krauß kommt zum VfL Bochum

Ex-Schalker Tom Krauß verbringt die restliche Saison leihweise von Mainz 05 an die Castroper Straße. Die eigentliche Leihe bei dem englischen Zweitligisten Luton Town FC wird dafür aufgelöst. In 23 Spielen konnte er zwei Treffer und vier Vorlagen beisteuern.

30. Januar: Eintracht Braunschweig holt WM-Spieler Dräger

Eintracht Braunschweig hat für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga den tunesischen WM-Spieler Mohamed Dräger verpflichtet. Der 28-Jährige wurde in Freiburg geboren und spielte zuletzt für den FC Basel in der Schweiz. Der bis 30. Juni 2026 abgeschlossene Vertrag ist allerdings nur in der zweiten Liga gültig.

30. Januar: Mainz 05 verlängert Vertrag mit Trainer Henriksen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Trainer Bo Henriksen vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert. „Bo Henriksen und Mainz 05 haben im vergangenen Jahr in einer sehr schwierigen sportlichen Situation des Vereins zusammengefunden. Diese hat er gemeinsam mit der Mannschaft mit mutigem Fußball und Bravour gemeistert“, sagte Sportvorstand Christian Heidel laut Mitteilung. Er fügte hinzu, dass Henriksen perfekt zum Verein und zur Stadt passe.

30. Januar: Boniface gegen Hoffenheim „normalerweise“ im Kader

Torjäger Victor Boniface kehrt nach den geplatzten Verhandlungen über einen Wechsel nach Saudi-Arabien wohl am Wochenende in den Kader von Bayer Leverkusen zurück. „Normalerweise“ werde der Nigerianer im Bundesliga-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen die TSG Hoffenheim dabei sein, sagte Trainer Xabi Alonso. Am Donnerstag sollte der 24-Jährige wieder am Mannschaftstraining der Werkself teilnehmen.

30. Januar: FC St. Pauli holt Abwehrspieler Van der Heyden

Der FC St. Pauli hat den belgischen Innenverteidiger Siebe Van der Heyden verpflichtet. Der 26-Jährige kommt zunächst für ein halbes Jahr auf Leihbasis vom spanischen Erstligisten RCD Mallorca und ist bereits der vierte Neuzugang des Bundesliga-Aufsteigers in diesem Winter.

29. Januar: Darmstadt verleiht Ersatzkeeper Niemczycki

Der SV Darmstadt 98 hat Torhüter Karol Niemczycki bis Sommer an den israelischen Erstligisten FC Ashdod verliehen. Der 25 Jahre alte Pole war im vergangenen Sommer von Fortuna Düsseldorf zum Zweitliga-Konkurrenten gekommen. Er stand aber nur einmal im DFB-Pokal zwischen den Pfosten.

„Karol wünscht sich verständlicherweise mehr Spielzeit, die Wahrscheinlichkeit dafür ist aktuell bei uns aber nicht so hoch. Die Leihe ist daher ein sinnvoller Schritt für alle Seiten, damit er ab Sommer mit hoffentlich viel Einsatzzeit in den Beinen neu bei uns angreifen kann“, sagte Darmstadts Sportchef Paul Fernie.

29. Januar: Boniface-Transfer in Gefahr?

Bayer Leverkusen und der saudi-arabische Club Al-Nassr sollen sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Transfer von Angreifer Victor Boniface geeinigt haben. Das berichteten Sky und der „Kicker“. Der 24 Jahre alte Stürmer aus Nigeria wechselt demnach für eine Ablösesummer von fast 70 Millionen Euro und wird Teamkollege von Superstar Cristiano Ronaldo. Den obligatorischen Medizincheck soll er bereits absolviert und bestanden haben, eine mündliche Einigung zwischen Bayer und dem Wüsten-Klub sei bereits erzielt.

Doch noch hakt der Transfer, neben Boniface beschäftigt sich Al-Nassr laut L'Equipe gleichzeitig nämlich noch mit Jhon Duran von Aston Villa. „Wir müssen abwarten“, sagte Trainer Xabi Alonso über den sich hinziehenden Poker. Dabei wird die Zeit knapp, bereits am Donnerstag schließt in der Saudi Pro League das Transferfenster.

29. Januar: FC St. Pauli macht Aigbekaen zum Profi

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat Zuwachs in seinem Profikader bekommen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der U23-Spieler Romeo Aigbekaen seinen ersten Lizenzspielervertrag. Über die Vertragsdauer des 20 Jahnre alten Offensivspielers, der in der vergangenen Saison noch für den 1. FC Düren in der Regionalliga West unterwegs war, machten die Hamburger keine Angaben.

Erst im vergangenen Sommer hatte sich Aigbekaen dem U23-Team von St. Pauli angeschlossen. In der Regionalliga Nord schoss er in 17 Einsätzen sechs Tore und bereitete zwei weitere vor. Am 14. Spieltag stand er gegen Werder Bremen erstmalig im Bundesliga-Kader der Profis. Alle Infos

29. Januar: Braunschweig leiht Niederländer Baas aus

Eintracht Braunschweig hat den niederländischen Mittelfeldspieler Julian Baas von Sparta Rotterdam bis zum Saisonende ausgeliehen. Der Zweitligist sicherte sich laut Mitteilung eine Kaufoption für den 22-Jährigen, der im Mittelfeld in mehreren Konstellationen einsetzbar ist. Im Mittelfeld musste die Eintracht in dieser Saison langfristige Ausfälle von Walid Ould-Chikh und Sidney Raebiger hinnehmen.

Baas, der in der Jugend von Excelsior Rotterdam ausgebildet wurde, bestritt im März des vergangenen Jahres eine Partie für die U21 der Niederlande. Er absolvierte 79 Einsätze in der Eredivisie und 68 Spiele in der 2. niederländischen Liga.

28. Januar: VfB Stuttgart verlängert mit Angelo Stiller

DFB-Nationalspieler Angelo Stiller hat seinen bis 2027 laufenden Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig bis 2028 verlängert. Unter Trainer Sebastian Hoeneß ist Stiller unangefochtener Stammspieler. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagte zur Verlängerung: „Wir haben den Vertrag jetzt vorzeitig verlängert und damit auch gleichzeitig gemeinsam eine Wegmarke gesetzt. Einerseits sind wir inzwischen in der Lage, Qualität langfristig an den Verein zu binden. Andererseits werden die sportlichen Zukunftsaussichten des VfB Stuttgart von Spielern der Top-Kategorie inzwischen absolut positiv bewertet.“

28. Januar: Joshua Quarshie wird an Greuther Fürth verliehen.

Fortuna Düsseldorf und die TSG 1899 Hoffenheim haben sich gemeinsam mit Joshua Quarshie darauf verständigt, die laufende Leihe des Innenverteidigers vorzeitig zu beenden. In Hoffenheim besitzt Abwehrspieler noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Quarshie wird auch weiterhin in der 2. Bundesliga spielen. Der 20-Jährige wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison zur Spielvereinigung Greuther Fürth.

28. Januar: Victor Boniface von Training freigestellt

Leverkusen-Stürmer Victor Boniface wird seit einiger Zeit mit dem saudi-arabischen Klub Al-Nassr, bei dem auch Ronaldo unter Vertrag steht, in Verbindung gebracht. Beim heutigen Abschlusstraining vor dem Champions League Spiel gegen Sparta Prag fehlte der 24-Jährige. Laut Verein wurde er aufgrund von Gesprächen mit einem anderen Verein freigestellt. Dies macht einen Wechsel nach Saudi-Arabien immer wahrscheinlicher. Im Sommer 2023 war dieser erst zu Bayer Leverkusen gekommen. Im Raum steht eine Ablösesumme von mehr als 50 Millionen.

28. Januar: Moritz Heyer wechselt ablösefrei zu Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf verstärkt sich mit Abwehrspieler Moritz Heyer. Dieser hatte zuvor beim Hamburger SV seinen Vertrag aufgelöst und kommt somit ablösefrei zur Fortuna. Das Trikot des Hamburger SV trug Heyer insgesamt vier Jahre und absolvierte darin 126 Pflichtspiele. In der laufenden Saison kamen jedoch lediglich 5 Einsätze zusammen, weswegen sich gemeinsam auf eine Vertragsauflösung verständigt wurde.

28. Januar: Per Leihe: Mergim Berisha zurück zum FC Augsburg

Nachdem die TSG Hoffenheim Berisha im Sommer 2023 den Offensivspieler Mergim Berisha fest vom FCA verpflichtete, kehrt dieser jetzt wieder nach Augsburg zurück. Der 26-Jährige wird zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen. In Hoffenheim kam er zuletzt zum Zug.

28. Januar: Salih Özcan kehrt zu Borussia Dortmund zurück

Der BVB reagiert auf die Verletzung von Felix Nmecha und holt den Mittelfeldspieler Salih Özcan vom VfL Wolfsburg zurück. Damit beendet der Verein die ursprünglich geplante einjährige Leihe bereits nach etwa einem halben Jahr vorzeitig.

Zuvor hatte Interimscoach Mike Tullberg auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Champions League Duell gegen Donezk den Plan bestätigt. Nun macht Borussia Dortmund den Deal offiziell.

28. Januar: Aachener Abwehrspieler wechselt zu Eintracht Hohkeppel

Der nächste Winterabgang bei Alemannia Aachen ist fix. Der 22-Jährige Abwehrspieler Aldin Dervisevic wechselt nach fünfeinhalb Jahren bei den Aachenern in die Regionalliga West zu Eintracht Hohkeppel.

In der laufenden Spielzeit kam der Abwehrmann lediglich zu einem achtminütigen Kurzeinsatz gegen den SC Verl und zu einem Spiel im Landespokal, in dem ihm ein sehenswertes Distanzschuss-Tor gelang. Nun geht seine noch junge Karriere nach seiner Vertragsauflösung am Tivoli bei Eintracht Hohkeppel weiter.

28. Januar: BVB-Bosse treffen sich in Salzburg mit Kovac

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund scheint bei seiner Suche nach einem neuen Trainer Niko Kovac zu favorisieren. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken reisten am Montag nach Salzburg, wo der Kroate mit seiner Familie lebt. Ein entsprechender Bericht der Ruhr Nachrichten ist nach SID-Informationen zutreffend. Der Verein wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

In der vergangenen Woche hatte der BVB Trainer Nuri Sahin nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna entlassen. Zuletzt beim 2:2 in der Bundesliga gegen Werder Bremen betreute Interimstrainer Mike Tullberg die Mannschaft, der Däne wird auch mindestens noch für das Königsklassen-Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Schachtar Donezk auf der Bank der Dortmunder sitzen.

28. Januar: Vertrag mit Al-Hilal aufgelöst: Neymars Weg zu Santos frei

Brasiliens Superstar Neymar und sein saudi-arabischer Arbeitgeber haben einen Schlussstrich unter ein teures Vergnügen gezogen. Nach nur sieben Spielen in 17 Monaten verkündete Al-Hilal in der Nacht zu Dienstag die Vertragsauflösung mit dem 32-Jährigen in „beiderseitigem Einvernehmen“. Laut brasilianischen Medien soll Neymar bereits diese Woche in Brasilien eintreffen, um wieder bei seinem erklärten Lieblingsklub FC Santos anzuheuern.

„Danke und viel Glück“, schrieb Al-Hilal salopp auf Instagram. Dabei hatten die Saudis im Sommer 2023 den einstigen Weltfußballer-Kandidaten für 90 Millionen Euro von Paris St. Germain in die Wüste gelockt. Doch nach einem Kreuzbandriss beim Länderspiel im Oktober 2023 in Uruguay und zuletzt Oberschenkelproblemen war Neymar jüngst gar aus dem Kader für die Rückrunde in der nationalen Liga aussortiert worden.

Zuletzt standen der sofortigen Rückkehr in die Heimat noch vertraglich zustehende 65 Millionen US-Dollar im Wege, auf die der Offensivspieler nun angeblich verzichtete. In Santos, das er vor zwölf Jahren für seine Weltkarriere Richtung Barcelona verlassen hatte, soll er zunächst nur bis Mitte des Jahres unterschreiben. Insider glauben aber, dass er sich komplett beim Pele-Klub auf die WM 2026 vorbereiten wird, damit Vater Neymar den Klub als Mehrheits-Eigentümer einer Fußball-AG übernehmen kann.

28. Januar: Bericht: BVB will sich von Mislintat trennen

Sven Mislintat steht einem Medienbericht zufolge vor dem Aus bei Borussia Dortmund. Nach Informationen der „Ruhrnachrichten“ soll die Trennung des BVB von seinem Kaderplaner zeitnah verkündet werden. Zuletzt hatte es vermehrt Berichte über Unstimmigkeiten und einen Machtkampf zwischen dem 52-Jährigen und Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben.

Mislintat hatte zwischen 2006 und 2017 bereits beim BVB gearbeitet. Nach Stationen beim FC Arsenal, beim VfB Stuttgart und bei Ajax Amsterdam kehrte er im vergangenen Jahr nach Dortmund zurück. Die Zusammenarbeit mit Kehl, mit dem der Revierclub erst kürzlich den Vertrag bis zum Sommer 2027 verlängerte, klappte aber nicht wie erhofft.

Die Borussia steckt tief in der Krise. Dortmund liegt in der Fußball-Bundesliga nur auf dem elften Platz. Nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna in der vergangenen Woche trennte sich der BVB von Trainer Nuri Sahin. Aktuell coacht U19-Trainer Mike Tullberg die Mannschaft übergangsweise. Er soll sie auch in der Königsklasse an diesem Mittwoch gegen Schachtar Donezk (21.00 Uhr/DAZN) betreuen.

27. Januar: Medien: Ebimbe wechselt von Frankfurt nach Monaco

Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe wechselt offenbar auf Leihbasis vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zur AS Monaco. Wie der französische Sender RMC berichtet, haben sich die beiden Clubs auf eine Leihgebühr von einer Million Euro plus einer Kaufoption in Höhe von 10,5 Millionen Euro geeinigt. Am Dienstag soll er im Fürstentum seinen Medizincheck absolvieren.

Ebimbe kam 2022 von Paris Saint-Germain zur Eintracht und bestritt seitdem 84 Pflichtspiele für die Hessen und erzielte dabei 15 Tore. In dieser Saison kam der 24-Jährige aber kaum mehr zum Zug, sein letztes Spiel für die Eintracht bestritt er im November 2024. Monaco wird derzeit vom früheren Frankfurter Coach Adi Hütter trainiert.

27. Januar: Roerslev wechselt zum VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat zum zweiten Mal in der laufenden Transferperiode einen neuen Spieler unter Vertrag genommen. Vom Premier-League-Verein FC Brentford wechselt Mads Roerslev zu den Grün-Weißen. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger, der bei den Wölfen die Rückennummer 5 tragen wird, wird zunächst bis zum Ende der Saison 2024/2025 ausgeliehen. „Mit Mads gewinnen wir einen variablen, hervorragend ausgebildeten Defensivspieler, der für sein Alter viel Erfahrung mitbringt und zugleich noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Wir freuen uns sehr, dass wir Mads vom VfL überzeugen konnten“, so VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

27. Januar: Rekordmeister holt Urbig aus Köln

Der FC Bayern hat Jonas Urbig verpflichtet. Der 21-jährige Torwart des 1. FC Köln wird sich dem deutschen Rekordmeister bis 2029 anschließen. Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jonas Urbig einen weiteren Transfer mit Blick auf die Zukunft umsetzen konnten. Er ist einer der vielversprechendsten jungen Torhüter im deutschen Fußball, sehr ehrgeizig und hat riesiges Potenzial. Jonas ist ein moderner Torwart, der von seiner Art und Weise, wie er das Torwartspiel interpretiert, sehr gut zum Spielstil des FC Bayern passt.“

Jonas Urbig: „Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt. Ich bin stolz, jetzt hier zu sein und freue mich darauf, meine neue Mannschaft möglichst schnell kennenzulernen. Mein Ziel ist es, jeden Tag professionell an mir zu arbeiten und mich in unserer Torwart-Gruppe um Manuel Neuer beständig weiterzuentwickeln.“

27. Januar: Kaiserslautern holt Defensivspieler aus Augsburg

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga nachgelegt und sich in der Defensive verstärkt. Maximilian Bauer (24) kommt auf Leihbasis vom Bundesligisten FC Augsburg und soll in der Innenverteidigung für mehr Flexibilität sorgen.

27. Januar: Berichte: Ronaldo-Klub will Leverkusens Boniface

Der saudi-arabische Klub von Superstar Cristiano Ronaldo will Medienberichten zufolge den Stürmer Victor Boniface vom deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen verpflichten. Al Nassr sei in Gesprächen mit den Rheinländern und dem Nigerianer, berichtet der Transferexperte Fabrizio Romano.

Was gegen einen schnellen Wechsel spricht: Leverkusen fordert nach Informationen des Sky-Reporters Florian Plettenberg mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für Boniface. Der Vertrag mit dem 24-Jährigen wurde gerade erst bis 2029 verlängert. Boniface kam im Sommer 2023 nach Leverkusen und erzielte in 49 Spielen bislang 29 Tore für die Werkself. In dieser Spielzeit hatte er allerdings häufiger mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Wesentlich konkreter ist, dass Bayer nach der schweren Verletzung von Martin Terrier selbst eine Verstärkung für die Offensive verpflichtet. Denn ebenfalls nach Sky-Informationen steht der deutsche Meister kurz vor einer Leihe des Argentiniers Emiliano Buendia von Aston Villa stehen. Leverkusen, der 28 Jahre alte Spieler und sein englischer Club seien sich bereits einig. Die Leihe werde bis zum Sommer gehen und beinhalte eine Kaufoption.

27. Januar: Nürnberg beendet Leihe mit Sevcik vorzeitig

Michal Sevcik verlässt den 1. FC Nürnberg und kehrt mit sofortiger Wirkung zu seinem Stammverein Sparta Prag zurück, um sich von dort aus erneut verleihen zu lassen. „Michal ist bei uns leider nicht auf die Spielzeit gekommen, die er sich vorgestellt hat. Daher ist er mit dem Wunsch, sich zu verändern, auf uns zugekommen. Diesem haben wir entsprochen. Wir bedanken uns bei ‚Seva‘ für seinen Einsatz und werden seine beiden sehenswerten Tore gegen Saarbrücken und Darmstadt nicht vergessen“, sagt Sportdirektor Olaf Rebbe.

Im vergangenen Sommer war der 22-Jährige auf Leihbasis nach Nürnberg gewechselt. In der aktuellen Saison stand er in vier Partien, einmal davon im DFB-Pokal, für den FCN auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm zwei Treffer. Zudem lief er zwei Mal für die U23 in der Regionalliga Bayern auf.

27. Januar: SV Lippstadt begrüßt Rückkehrer am Bruchbaum

Der SV Lippstadt 08 präsentiert einen alten Bekannten als Zugang. Fatih Ufuk kehrt mit sofortiger Wirkung zurück zum SVL. Der 26-jährige gebürtige Lippstädter hat einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 am Burchbaum unterschrieben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Fatih Ufuk von einer Rückkehr zum SV Lippstadt überzeugen konnten. Fatih wird unserer jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung vom 1. Tag an weiterhelfen", sagt Sportdirektor Dirk Brökelmann.

27. Januar: Nach zwei Aufstiegen: Kok verlässt Preußen Münster

Preußen Münster und Abwehrspieler Thomas Kok trennen sich vorzeitig. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, habe man eine „für beide Seiten gute Lösung gefunden“. Der 26-Jährige hatte in Münster eigentlich noch einen Vertrag bis zum Sommer.

Kok war im Januar 2022 zu den Preußen gewechselt. Mit den Westfalen stieg er 2023 von der Regionalliga in die 3. Liga auf. In der vergangenen Saison, die mit dem Zweitliga-Aufstieg endete, absolvierte der Niederländer 14 Partien für den SCP. In der zweiten Liga kam er nicht zum Einsatz.

27. Januar: Schweinfurt leiht Kudala aus Ulm

Zweiligist SSV Ulm 1846 verleiht Julian Kudala an Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05. "Julian ist ein äußerst flexibler und schneller Spieler auf der Außenbahn. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihn für unseren Weg überzeugen konnten. Er wird unsere Offensive nochmal bereichern", sagt Schweinfurt-Geschäftsführer Markus Wolf. In Ulm kam Kudala in der laufenden Saison zu keinem Einsatz.

27. Januar: Danilo und Juve lösen Vertrag auf

Kapitän Danilo und Juventus Turin gehen von nun an getrennte Wege. Der Vertrag des 33-Jährigen, der bereits seit Mitte Dezember außen vor war, wurde aufgelöst. 213 Pflichtspiele hat der Brasilianer für die Alte Dame absolviert, gewann die italienische Meisterschaft, zweimal den Pokal sowie den Superpokal. Danilo soll nun vor einem Wechsel zurück in die Heimat stehen und wird bei Flamengo Rio de Janeiro gehandelt.

27. Januar: Beste vor Rückkehr in die Bundesliga

Jan-Niklas Beste steht offenbar kurz vor einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Wie die portugiesische Sportzeitung „Record“ berichtet, ist Bestes Wechsel von Benfica Lissabon zum SC Freiburg so gut wie perfekt. Demnach werde der Sport-Club rund zehn Millionen Euro an den portugiesischen Rekordmeister überweisen. Nur noch Details seien zu klären, hieß es weiter.

Der linke Außenbahnspieler war erst im vergangenen Sommer für eine ähnlich hohe Summe vom 1. FC Heidenheim zu Benfica gewechselt. Dort ist der 26-Jährige bislang aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen.

27. Januar: Anthony Modeste findet neuen Klub

Seit seinem Abschied aus Ägypten im Sommer ist Anthony Modeste ohne Klub. Doch bald wird der inzwischen 36 Jahre alte Stürmer wieder auf Torjagd gehen. Er steht kurz vor einem Wechsel nach Spanien zum Drittligisten Intercity FC. Darüber berichtet Sky.

27. Januar: Bielefeld verleiht Hilterman in die Niederlande

Arminia Bielefeld und Jeredy Hilterman gehen für den Rest der Saison getrennte Wege. Der 26-Jährige wechselt auf Leihbasis zum niederländischen Zweitligisten SC Cambuur Leeuwarden. Der Stürmer war erst im Sommer zu den Ostwestfalen gekommen und hatte einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Bislang kann Hilterman aufgrund einer Fußverletzung und eines Infekts nur drei Einsätze vorweisen.

27. Januar: De la Fuente bleibt bis 2028 Spaniens Nationaltrainer

Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Der 63-Jährige soll die Nationalmannschaft bis nach der Europameisterschaft in drei Jahren betreuen, teilte der spanische Fußballverband RFEF auf seiner Website und auf X mit. Der Verband setze auf die Kontinuität des Nationaltrainers, der „Spanien zur letzten Europameisterschaft und in die UEFA Nations League geführt hat“, hieß es.

Seit 2013 arbeitet der 63-Jährige beim spanischen Verband - zunächst betreute er noch den Nachwuchs. Seit Ende 2022 ist der Spanier in seiner heutigen Trainerrolle aktiv, die er von Luis Enrique übernommen hatte.

27. Januar: Landesligist Scherpenberg landet Transfer-Coup

Ein bekannter Neuzugang verstärkt Landesligist SV Scherpenberg: Matthias Tietz. Der 34-Jährige löste erst am Wochenende seinen Vertrag bei Scherpenbergs Liga-Konkurrenten FC Kray auf und wechselt nach Moers.

Beim SVS freut man sich über die Zusage des Mittelfeldspielers. "Matthias bringt natürlich sehr viel Erfahrung mit und wird uns verstärken. Er ist ein Spieler, der eigentlich jeder Landesliga-Mannschaft guttut. Da waren auch einige Klubs hinterher. Wir freuen uns, dass er uns seine Zusage gegeben hat", erklärt Sportchef Sven Schützek gegenüber RevierSport.

26. Januar: Gladbach verkündet Sommerzugang

Kevin Diks wechselt im Sommer ablösefrei vom FC Kopenhagen zu Borussia Mönchengladbach, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Der Verteidiger erhält im Borussia-Park einen vertrag bis 2030.

26. Januar: EM oder WM? Löw erwägt Turnier-Rückkehr

Der langjährige Fußball-Bundestrainer Joachim Löw kann sich kurz vor seinem 65. Geburtstag (3. Februar) eine Rückkehr zu einem potenziellen WM- oder EM-Teilnehmer vorstellen. „Es gab in den vergangenen zwei Jahren einige Angebote, aber ich hatte nicht das Gefühl, dafür zu brennen“, sagte der Weltmeister von 2014 im kicker-Interview: „Mit spannenden Optionen werde ich mich aber beschäftigen. Ich habe Erfahrung mit Nationalmannschaften und darin, ein Team mit einer Vision über zwei Jahre auf ein Turnier vorzubereiten.“

Allerdings verspüre er längst nicht mehr „den Druck wie ein junger Trainer, für den es immer zeitnah weitergehen muss“. Er habe seine Zeit gebraucht, um Abstand zu finden, zu reflektieren und seine Emotionen einzuordnen. „Ich habe über die Jahre gelernt, dass ich gut in mich reinhören muss. Es ist der Vorteil des Älterwerdens, mit Ruhe auf so etwas zu blicken“, sagte Löw. Seit seinem Aus bei der deutschen Nationalmannschaft nach der EM 2021 hat er kein Team mehr trainiert.

Eine Riesensause zum 65. schiebt Löw auf. „Vielleicht mache ich im Sommer eine größere Feier mit dem Freundes- und Bekanntenkreis“, sagte er. „Jetzt bleibt es in kleinerer Runde mit der Familie und engsten Freunden.“ Fußball sei immer im Mittelpunkt seines Herzens, „und das wird auch so bleiben. Egal, ob ich an der Seitenlinie stehe oder nicht.“ Zuletzt war Löw von Lothar Matthäus sogar als Nachfolger von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund vorgeschlagen worden. Dies erscheint allerdings unrealistisch.

25. Januar: Adeyemi vor Wechsel nach Neapel? - Kehl: „Absolut falsch“

Eine bevorstehende Einigung über einen Wechsel des viermaligen deutschen Fußball-Nationalspielers Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zum italienischen Erstligisten SSC Neapel ist laut Sportdirektor Sebastian Kehl „absolut falsch“. Das sagte Kehl dem TV-Sender Sky am Rande des Bundesligaspiels gegen Werder Bremen.

„Das stimmt nicht und führt dazu, dass ich mehr Telefonate am Tag führen muss, weil mir neue Spieler angeboten werden. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. (...) Wir planen in der aktuellen Situation so weiter“, so Kehl.

Zuletzt hatte Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass beide Clubs kurz vor einer Einigung stünden. Demnach stehe eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro im Raum. Der vor zweieinhalb Jahren vom österreichischen Club RB Salzburg nach Dortmund transferierte Adeyemi (23) besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2027.

24. Januar: BVB und Neapel wohl kurz vor Einigung zu Adeyemi-Wechsel

Der Wechsel des viermaligen deutschen Nationalspielers Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zum italienischen Erstligisten SSC Neapel rückt laut des Transferexperten Fabrizio Romano näher. Wie der Italiener auf der Plattform X berichtete, stehen beide Clubs kurz davor, eine Einigung zu erzielen.

Der Sender Sky berichtete am Donnerstag, dass der aktuell schwächelnde Revierclub aus der Fußball-Bundesliga dem Verkauf des 23 Jahre alten Linksaußen offen gegenüberstehe. Allerdings hieß es weiter, dass Adeyemi im Winter nicht wechseln wolle.

Laut Experte Romano steht statt der verbreiteten 50 Millionen Euro eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro im Raum. Der vor zweieinhalb Jahren vom österreichischen Club RB Salzburg nach Dortmund transferierte Adeyemi besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2027.

Bisher absolvierte der in München geborene Offensivspieler 79 Pflichtspiele für die Dortmunder, erzielte dabei 19 Treffer und bereitete 13 vor. In dieser Saison fehlte er in vielen Partien wegen eines Muskelfaserrisses.

Der BVB, der vor dem anstehenden Bundesliga-Duell gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und nach vier Pflichtspiel-Niederlagen nur Tabellen-Zehnter ist, hatte erst am Mittwoch die Trennung von Trainer Nuri Sahin bekanntgegeben.

24. Januar: Aufstiegsheld verlässt VfL Osnabrück

Aufstiegsheld Jannes Wulff verlässt den VfL Osnabrück. Der Mittelfeldspieler wechselt zum Süd-Regionalligisten Kickers Offenbach. Wulff hatte in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer gegen Borussia Dortmund II erzielt und damit den Aufstieg der Lila-Weißen in die Zweite Liga perfekt gemacht. Einen Stammplatz konnte sich Wulff beim aktuellen Fußball-Drittligisten aber nicht erkämpfen.

24. Januar: Schalkes Wasinski nach Belgien

Wechsel für den Rest der laufenden Saison: Martin Wasinski wird bis zum Ende der Spielzeit an den KRC Genk verliehen. Der 20-Jährige soll bei dem belgischen Club zunächst in der Jong Genk genannten Zweitvertretung Spielpraxis in der zweiten belgischen Liga sammeln und sich für mögliche Einsätze in der ersten Mannschaft empfehlen.

"Martin hat sich in den ersten Monaten hier auf Schalke gut integriert und engagiert eingebracht. Da er mit seinen erst 20 Jahren bisher nur wenig Spielzeit hatte, ist eine Leihe in unseren Augen die sinnvollste Lösung für ihn und uns als Club. Wir wünschen ihm für die Zeit in Genk sportlich den bestmöglichen Erfolg und eine gute Entwicklung", sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball.

Der Rechtsfuß kam über seine Jugendvereine US Hesbignonne und Stade Waremme 2018 zu Sporting Charleroi. Mit 17 Jahren debütierte Wasinski für den Club in der ersten belgischen Liga. Im Januar 2023 folgte der Wechsel auf Leihbasis zum KV Kortrijk, für den er bis zum Sommer 2024 spielte. Für Belgien kam der Defensivspezialist in diversen Junioren-Nationalteams auf insgesamt 17 Einsätze, zuletzt in der Altersklasse U20.

23. Januar: Türkei-Gerüchte um BVB-Leihgabe Moukoko

Bestreitet Youssoufa Moukoko den Rest der Saison in der Süper Lig? Türkischen Medienberichten zufolge ist Besiktas Istanbul an einem Leihgeschäft interessiert. Der kriselnde Großklub habe sich bereits bei Moukokos Management gemeldet. Der 20 Jahre alte Stürmer ist derzeit noch von Borussia Dortmund an OGC Nizza verliehen. Als Erfolgsgeschichte hat sich das Gastspiel in Südfrankreich bislang aber nicht entpuppt und könnte bei einer passenden Konstellation vorzeitig abgebrochen werden.

23. Januar: Abwehrchef Araujo verlängert in Barcelona

Ein Abgang von Ronald Araújo vom FC Barcelona war in den vergangenen Monaten immer mal wieder Thema. Das Trikot wird der 25-jährige Innenverteidiger aber vorerst doch nicht wechseln, sein Vertrag wurde verlängert.

Wie die Katalanen mitteilen, läuft das neue Arbeitspapier von Araújo bis 2031. Der ursprüngliche Kontrakt wäre 2026 ausgelaufen. Somit erfüllt sich der Wunsch von Trainer Hansi Flick, dass der Uruguayer den Blaugrana noch länger erhalten bleibt. Araújo selbst kokettierte lange mit einer Luftveränderung, zuletzt stand ein Wechsel zur Alten Dame nach Turin im Raum.

23. Januar: RWE macht Druck bei der Stürmersuche - es gibt einen Favoriten

Die Transferaktivitäten von Rot-Weiss Essen sind nicht abgeschlossen. Ein Mittelstürmer soll zeitnah verpflichtet werden, die Gespräche laufen. Bei einem Ligakonkurrenten wurde nun ein Favorit ausfindig gemacht. Neun Torbeteiligungen sammelte der in bisher 19 Spielen. Mehr dazu bei der WAZ.

23. Januar: Medien: Marmoush-Nachfolger in Frankfurt gefunden

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt soll bereits einen Nachfolger für den zu Manchester City gewechselten Offensiv-Star Omar Marmoush gefunden haben. Wie die „Bild“ und der TV-Sender Sky berichteten, haben sich die Hessen mit Olympique Marseille über einen Wechsel von Elye Wahi geeinigt. Die Ablöse für den Stürmer soll demnach um die 20 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro betragen.

In Frankfurt soll der Franzose einen langfristigen Vertrag bis 2029 oder 2030 unterschreiben. Noch soll es aber Detailabsprachen geben. Ein Medizincheck steht ebenfalls noch aus. Der U21-Nationalspieler Frankreichs absolvierte in der laufenden Saison 14 Spiele für Marseille und erzielte 3 Tore.

Der Wechsel von Marmoush zu Manchester City für geschätzt 75 Millionen Euro war am Donnerstag bekanntgegeben worden.

23. Januar: Popp auf Leihbasis nach Unterhaching

Angreifer Leander Popp soll in der Rückrunde Spielminuten in der 3. Liga sammeln. Deshalb stürmt der 19-Jährige der SpVgg Greuther Fürth für die restliche Spielzeit für die SpVgg Unterhaching.

Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner erklärt: „Wir haben offen mit Leander gesprochen und gemeinsam einen Weg gesucht, von dem sowohl wir als auch Leander überzeugt sind, dass es ihm hilft, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Vor allem für einen Stürmer ist es wichtig, Spielminuten und damit auch Erfahrungen zu sammeln und diese Chance sehen wir für ihn mit dieser Leihe.“

Popp wechselte vor einem Jahr aus der Jugend von Hertha BSC zum Kleeblatt und gab im Januar 2024 sein Profi-Debüt. Seitdem kam der Stürmer auf neun Einwechslungen in der 2. Bundesliga.

23. Januar: Leihe fix: Kolo Muani bis Saisonende zu Juve

Nach eineinhalb Jahren bei Paris Saint-Germain zieht es den früheren Frankfurter Stürmer Randal Kolo Muani zum italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin. Das bestätigten beide Klubs am Donnerstag. Der 27-malige französische Nationalspieler wird demnach bis zum Saisonende ausgeliehen.

Kolo Muani war nach Beginn der Saison 2023/24 und einem Trainingsstreik auf den letzten Drücker für 95 Millionen Euro von Frankfurt zu PSG gegangen und hatte einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. In dieser Saison kam der 26-Jährige nicht über eine Reservistenrolle hinaus, erzielte in 14 Einsätzen zwei Tore. Seit Mitte Dezember stand er in sämtlichen Pflichtspielen nicht einmal mehr im Kader von PSG-Coach Luis Enrique.

23. Januar: Frankfurts Alidou wechselt nach Kaiserslautern

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und Faride Alidou gehen künftig getrennte Wege. Wie die Hessen mitteilten, wechselt der Flügelstürmer mit sofortiger Wirkung zum 1. FC Kaiserslautern. Zuletzt war der 23-Jährige an den italienischen Erstligisten Hellas Verona ausgeliehen. Dort bestritt Alidou lediglich drei Spiele.

Für die Eintracht spielte Alidou seit 2022 insgesamt 21 Mal. In der Vorsaison wurde er bereits an den 1. FC Köln verliehen. Beim FCK trifft der gebürtige Hamburger auf seinen ehemaligen Frankfurter Kollegen Ragnar Ache und auf Torwart Simon Simoni, der gerade von der Eintracht bis 2026 an die Pfälzer ausgeliehen wurde.

23. Januar: Aus der 2. Liga - neuer Torhüter für die Schanzer

Der FC Ingolstadt 04 hat einen neuen Torhüter. Wie der Drittligist mitteilte, wechselt Pelle Boevink vom SC Paderborn zu den Schanzern. Der Niederländer begann die Saison als Nummer Eins der Paderborner, musste jedoch im Laufe der Hinrunde auf die Bank. Nach der Verpflichtung von Manuel Riemann (VfL Bochum) war beim SC Paderborn kein Bedarf mehr für den 27-Jährigen.

23. Januar: „Erfolgsgarant“ Müller verlängert in Heidenheim

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat sich mit seinem Torhüter Kevin Müller auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 33-Jährige für weitere zwei Jahre bis 2027. Zuletzt hatten vermehrt Gerüchte über einen Wechsel ins Ausland die Runde gemacht.

„Es waren intensive Gespräche, an deren Ende mein Entschluss aber feststeht, dass ich meine Karriere hier beim FCH unbedingt fortsetzen möchte“, sagte Müller: „Dieser Verein ist etwas ganz Besonderes für meine Familie und mich.“ Müller läuft seit 2015 für den FCH auf und absolvierte bislang 313 Pflichtspiele. Häufiger hat für Heidenheim nur Marc Schnatterer gespielt.

23. Januar: Pick verlässt den 1. FC Nürnberg

Reservist Florian Pick verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach etwas mehr als einem halben Jahr und wechselt zu Liga-Konkurrent Preußen Münster. Der 29 Jahre alte Flügelspieler war im Sommer von Bundesligist 1. FC Heidenheim gekommen.

„In den vergangenen Monaten ist Florian nicht auf die Spielzeit gekommen, die er und auch wir uns vorgestellt haben. Gemeinsam haben wir nach einer bestmöglichen Lösung für alle Parteien geschaut“, sagte Sportdirektor Olaf Rebbe.

In der aktuellen Saison kommt der 29-Jährige auf zehn Einsätze für den 1. FC Nürnberg, einer davon im DFB-Pokal. Dabei gelangen ihm ein Treffer und eine Vorlage. Zuvor hatte der FCN sich im Winter schon von Kanji Okunuki (Gamba Osaka), Joseph Hungbo (Wigan Athletic) und Tim Handwerker (SSV Jahn Regensburg) getrennt.

23. Januar: Okugawa verlässt Augsburg gen Japan

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Angreifer Masaya Okugawa nach Japan abgegeben. Der 28-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum japanischen Erstligisten Kyoto Sanga. 2023 war Okugawa aus Bielefeld nach Augsburg gekommen, lief für den FCA seitdem aber nur zweimal in der Bundesliga auf. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er leihweise beim Hamburger SV.

„Obwohl meine Zeit beim FC Augsburg sportlich nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte, bin ich allen Fans, die mich durch dick und dünn unterstützt haben, sehr dankbar“, sagte Okugawa: „Jetzt mache ich einen Neuanfang in Japan. Auch wenn wir nun getrennte Wege gehen, wünsche ich dem FC Augsburg von ganzem Herzen nur das Beste.“

23. Januar: Perfekt - Frankfurts Marmoush wechselt zu Man City

Omar Marmoush wechselt vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zu Manchester City. Beide Vereine bestätigten den Transfer des Ägypters zum englischen Meister, der den Hessen Medienberichten zufolge mindestens 75 Millionen Euro an Ablösesumme einbringt.

22. Januar: Eintracht-Legende Meier wird U19-Trainer

Der frühere Fußball-Profi Alex Meier wird Cheftrainer der A-Junioren von Eintracht Frankfurt. Die Eintracht-Legende übernimmt das Amt ab kommenden Sommer, wie der Club bekanntgab.

Meier ist seit 2020 als Coach am Nachwuchsleistungszentrum der Frankfurter tätig. Der ehemalige Stürmer arbeitete seitdem schon als Co-Trainer der U16, U17, U19 und U21. Aktuell ist er Chefcoach der U16. Der 42-Jährige habe „zahlreiche Erfahrungen im Trainerbereich sammeln können und den Spielern im Gegenzug vieles mit auf ihren Weg gegeben“, so Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

22. Januar: Gladbach verleiht Ranos an den FCK

Stürmer Grant-Leon Ranos wechselt auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. In der Pfalz wolle er „mit regelmäßigen Einsatzzeiten meine sportliche Entwicklung vorantreiben“, sagte der 21 Jahre alte armenische Nationalspieler.

Ranos war im Sommer 2023 vom FC Bayern München zur Borussia gewechselt. Dort kam er in der Bundesliga bislang nur zu elf Kurzeinsätzen und lief immer wieder auch in der Regionalliga-Mannschaft der Fohlen auf.

22. Januar: 1. FC Magdeburg gibt Talent Baars Profivertrag

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den 18 Jahre alten Magnus Baars mit einem Profivertrag ausgestattet. Der Teenager habe zuletzt im Trainingslager in der Türkei einen guten Eindruck hinterlassen, teilte der Verein mit. Der gebürtige Berliner überzeugte in dieser Saison in der U19-Nachwuchsliga mit 13 Toren und einer Vorlage in elf Partien für den FCM.

Coach Christian Titz, der Baars bislang noch nicht bei den Profis einsetzte, sagte: „Magnus ist ein entwicklungsfähiges Eigengewächs, der sich sehr stark mit dem Verein identifiziert. Neben seiner Geschwindigkeit bringt er auch Torgefahr mit.“

22. Januar: Kiel holt kroatischen Innenverteidiger Nekic

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat den kroatischen Innenverteidiger Ivan Nekic verpflichtet. Der 24-Jährige kommt aus seiner Heimat vom Erstligisten NK Varazdin, zur Vertragslaufzeit machte der Aufsteiger am Mittwoch keine Angabe. In der laufenden Spielzeit stand Nekic in allen 18 bisherigen Ligaspielen auf dem Feld.

„Mit Ivan Nekic gewinnen wir eine weitere Alternative für unsere Defensivreihe“, sagte Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport: „Wir trauen ihm zu, sich hier schnell einzuleben und in die Mannschaft zu integrieren, so dass er uns beim Erreichen unserer Ziele helfen wird.“

Nekic ist nach dem Slowenen David Zec (NK Celje) und dem US-Amerikaner John Tolkin (New York Red Bulls) der dritte Winterzugang der Kieler.

22. Januar: Bericht: Union will Offensivspieler Asllani von Hoffenheim

Der 1. FC Union will einem Medienbericht zufolge den Offensivspieler Fisnik Asllani verpflichten. Der gebürtige Berliner soll laut „Bild“ noch in diesem Winter nach Köpenick zurückkehren, wo er schon in seiner Jugend kickte.

Union sei sich mit dem Spieler und seinem Club TSG Hoffenheim einig. Doch es gibt ein Problem: Der Nationalspieler des Kosovo ist aktuell an die SV Elversberg ausgeliehen. Dort hat er in der 2. Bundesliga schon zehn Tore erzielt und fünf Treffer vorbereitet. Die Saarländer wollen Asllani dem Bericht zufolge nicht ziehen lassen. Er ist noch bis zum Sommer in Elversberg gebunden.

22. Januar: Torwart Grill wechselt von Braunschweig nach Fürth

Der frühere deutsche U21-Nationaltorwart Lennart Grill hat den Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Grills Stammverein Union Berlin löste den Leihvertrag mit der Eintracht vorzeitig auf und verlieh den 25-Jährigen umgehend an die SpVgg Greuther Fürth weiter. Die Franken reagierten damit auf die Verletzung ihrer Nummer zwei Nils Körber.

Im Braunschweiger Kader war für Grill kein Platz mehr, nachdem der Tabellen-17. in der Winterpause den Torhüter Ron-Thorben Hoffmann vom FC Schalke 04 zurückgeholt hatte. Grill war im Sommer als Hoffmann-Nachfolger nach Braunschweig gekommen, stand aber nur bis zum 9. Spieltag als Stammkeeper im Tor. Nach einer Roten Karte bei der 1:3-Niederlage gegen Hertha BSC kam er auf keine weiteren Einsätze mehr.

22. Januar: Bochums Daschner nach Hannover?

Lukas Daschner kam beim VfL Bochum zuletzt auf sechs Minuten Einsatzzeit in sechs Ligaspielen. Zuvor hatte er in elf von bis dahin zwölf Partien auf dem Platz gestanden. Mit Hannover 96 gibt es Berichten zufolge nun einen möglichen Abnehmer in der 2. Bundesliga. Ein Transfer hängt allerdings davon ab, ob der VfL noch einen Spieler verpflichtet.

22. Januar: Neapel-Vorstoß bei BVB-Angreifer Adeyemi?

Tut sich da was bei Karim Adeyemi? Wie der Transfer-Journalist Fabrizio Romano berichtet, hat sich die SSC Neapel am heutigen Mittwoch beim BVB gemeldet und sich nach der Möglichkeit eines Wintertransfers erkundigt. Wie die Dortmunder Antwort ausfiel, lässt der Italiener offen. Dass die Schwarz-Gelben nach dem Abgang von Donyell Malen zu Aston Villa noch einen weiteren Angreifer ziehen lassen, dürfte aber eher unwahrscheinlich sein. Im Sommer könnte Adeyemi aber ein Transferkandidat werden.

21. Januar: Ex-BVB-Spieler Maloney wechselt innerhalb der Bundesliga

Mit der U23 von Borussia Dortmund stieg er einst in die 3. Liga auf, nun wechselt der Deutsch-Amerikaner Lennard Maloney vom 1. FC Heidenheim zum FSV Mainz 05. „Mainz 05 passt hervorragend zu mir, sowohl von der Spielweise als auch von der gesamtem Art“, wurde der 25-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert.

21. Januar: FC Bayern verpflichtet Hoffenheim-Talent

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Mittelfeldspieler Tom Bischof verpflichtet. Wie die Münchner am Dienstag verkündeten, kommt der 19 Jahre alte Senkrechtstarter im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim. Bereits vergangene Woche hatten mehrere Medien von einem bevorstehenden Wechsel berichtet. Der deutsche Junioren-Nationalspieler erhält in München einen Vertrag bis 2029.

21. Januar: Kanga verlässt Hertha BSC

Wilfried Kanga verlässt den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Der 26 Jahre alte Stürmer bricht seine Leihe beim englischen Championship-Verein Cardiff City (Wales) ab und wechselt fest zum kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb, wie Hertha mitteilte. Nach Medienberichten erhält Hertha rund zwei Millionen Euro Ablöse plus Boni für den Ivorer, zudem entlastet der bis 2026 unter Vertrag gestandene Kanga die Gehaltsliste.

„Die Hinrunde ist für ihn in Cardiff nicht wie erhofft verlaufen, gleichzeitig hat sich nun aber eine andere Gelegenheit ergeben. Gemeinsam konnten wir eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

20. Januar: VfL Bochum - Riemann wechselt in die 2. Bundesliga

Das Kapitel Manuel Riemann beim VfL Bochum wird nun doch geschlossen. Der Torhüter soll den Bundesligisten noch in diesem Winter verlassen und wechselt nach Informationen der WAZ in die 2. Bundesliga zum SC Paderborn. Mehr hier.

19. Januar: Masouras und Wätjen beim VfL Bochum im Gespräch

Es ist weiterhin ruhig rund um den VfL Bochum in Sachen Wintertransfers. Das passende Puzzle-Stück, das den VfL auf Anhieb besser machen würde, ist derzeit noch nicht gefunden. Bislang haben sich mehr Türen geschlossen, als sich geöffnet haben. Nun bringen die Ruhrnachrichten BVB-Talent Kjell-Arik Wätjen ins Gespräch. Demnach prüfe der VfL Bochum eine Verpflichtung. Allerdings: Wätjen wäre keine Soforthilfe für die Mannschaft von Dieter Hecking, seine Position im zentralen Mittelfeld ist derzeit gut besetzt in Bochum. Eine Leihe im Winter ist daher eher unrealistisch. Es sei denn, beispielweise Lukas Daschner und Mats Pannewig würden den Verein noch verlassen.

Dass Wätjen das grundsätzliche Interesse der Bochumer geweckt hat, berichtete diese Redaktion bereits im Sommer. Damals lehnte der BVB ein Leihgeschäft ab. Realistischer scheint derzeit tatsächlich eine Leihe von Giorgos Masouras. Der Grieche kommt bei Olympiacos Piräus nicht so zum Zug, wie er sich das bei seiner Vertragsverlängerung im Sommer gewünscht hatte. Der VfL Bochum jedenfalls drückt derzeit aufs Gaspedal bei Neuverpflichtungen. Der Jahresstart hat die Verantwortlichen darin bestärkt, dass nur die Spitze erweitert werden sollte. Denn der Kader präsentiert sich immer besser.

18. Januar: Solskjaer wird Trainer von Besiktas

Der Norweger Ole Gunnar Solksjaer ist neuer Trainer von Besiktas Istanbul und kehrt nach mehr als dreijähriger Pause in aktiver Rolle in den Profifußball zurück. Beim türkischen Spitzenklub tritt der 51-Jährige die Nachfolge des Niederländers Giovanni van Bronckhorst an, der im November freigestellt wurde.

Solskjaer war seit seinem Aus als Coach von Manchester United im November 2021 nicht mehr als Trainer tätig gewesen. In der Zwischenzeit arbeitete er bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) als technischer Beobachter. Bei Besiktas erhält der frühere „Bayern-Schreck“ einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26, der überdies eine Option für die darauffolgende Spielzeit enthält.

Solksjaer hatte als Spieler dem deutschen Rekordmeister den Champions-League-Titel entrissen: Im Endspiel 1999 erzielte er in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:1 für ManUnited - die Bayern hatten bis zur 90.+1 Minute geführt. Als Trainer war Solskjaer bislang weniger erfolgreich. Mit dem norwegischen Team Molde FK wurde er zwar Meister, mit Manchester holte er aber keinen Titel.

18. Januar: Turbine Potsdam verpflichtet Brasilianerin Thalia

Bundesliga-Schlusslicht Turbine Potsdam hat im Kampf gegen den Abstieg seine Offensive mit Thalia Dias de Souza verstärkt. Der Aufsteiger gab die Verpflichtung der brasilianischen Stürmerin am Samstag ohne Angabe der Vertragslaufzeit bekannt.

Zuletzt war die Angreiferin bei JC Futebol Clube in Brasilien aktiv. „Mein Traum in Europa und in der Frauen-Bundesliga zu spielen, ist wahr geworden“, sagte die 21-Jährige. In zwölf Ligaspielen ist Potsdam in dieser Saison erst ein Tor gelungen. Mit nur einem Punkt auf dem Konto droht dem Ex-Meister der direkte Wiederabstieg.

18. Januar: Wagner bleibt „auf jeden Fall“ bis 2026 bei der Nationalelf

Sandro Wagner nimmt mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zumindest noch den WM-Titel ins Visier. Er werde entgegen zuletzt aufkommender Gerüchte „auf jeden Fall“ bis zur Weltmeisterschaft 2026 als Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim DFB-Team bleiben, erklärte der 37-Jährige dem Spiegel. Zuletzt war Wagner medial als Nachfolgekandidat von Nuri Sahin als Cheftrainer von Borussia Dortmund gehandelt worden, zuvor war auch der TSG Hoffenheim Interesse nachgesagt worden.

Er sei zwar kein „klassischer Co-Trainer“ und werde „kein Co-Trainer auf Lebenszeit bleiben“, führte der frühere Angreifer aus: „Aber derzeit ist das perfekt für mich, ich kann von Top-Leuten um mich herum wahnsinnig viel mitnehmen. Die WM 2026 ist ein cooles Ziel.“ Er versuche, sich in seiner Rolle in zweiter Reihe so einzubringen, „dass wir größtmöglichen Erfolg als Gruppe haben können. Dazu gehört auch, dass ich mich öffentlich bewusst im Hintergrund halte.“

Auf lange Sicht sehe er sich allerdings als Cheftrainer. „Ich spüre, dass dieser Beruf perfekt zu mir passt“, betonte Wagner. Er habe „Urvertrauen“ in sich selbst und wolle sich in Zukunft „beweisen“. Dabei bevorzuge er die tägliche Arbeit im Verein gegenüber den seltenen Länderspielphasen mit der Nationalmannschaft. „Mir fehlt das definitiv“, so Wagner: „Ich glaube, jedem jungen Trainer geht das so. Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Ich brenne auf alles, was kommt.“

18. Januar: Zweiter Neuzugang für Westfalia Rhynern

Westfalia Rhynern kann den zweiten Neuzugang in der Winterpause vermelden. Justin Braun wechselt vom Regionalliga-West-Schlusslicht Türkspor Dortmund zum Tabellensiebten der Oberliga Westfalen.

Im Sommer 2021 war Braun zu Türkspor gewechselt und erlebte in der Zeit Aufstiege in die Westfalenliga, dann in die Oberliga Westfalen und zu guter Letzt im vergangenen Sommer in die Regionalliga. Hier kam der 22-Jährige allerdings nicht mehr zum Zug, nur beim 1:6 gegen Rot-Weiß Oberhausen wurde Braun eingewechselt und durfte 25 Minuten mitwirken.

17. Januar: Marmoush-Wechsel zu City „sehr, sehr wahrscheinlich“

Topstürmer Omar Marmoush wird Eintracht Frankfurt aller Wahrscheinlichkeit nach in Richtung Manchester City verlassen. „Es ist City, mit denen wir seit ein, zwei Tagen im Austausch sind“, bestätigte Sportvorstand Markus Krösche vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund bei DAZN: „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass er uns verlässt.“

Toptorschütze Marmoush (15 Tore) stand gegen den BVB schon nicht mehr im Kader der Eintracht, hielt sich laut Krösche aber noch in Frankfurt auf. „Dass so ein Spieler Interesse weckt, ist ganz normal. Dass es so konkret wird, ist so nicht geplant gewesen. Aber es ist ein Teil dieses Geschäfts“, sagte Krösche. Im Raum steht eine Ablöse von rund 80 Millionen Euro.

Laut Sky wollte City einen Einsatz Marmoushs gegen den BVB möglichst verhindern. City sei „kein normaler Klub, das ist für ihn eine Riesenchance“, sagte Krösche weiter: „Dass es im Winter passieren wird, ist nicht so geplant gewesen. Aber das ist im Leben manchmal so. Großes Kompliment an Omar, der in den letzten beiden Spielen eine herausragende Leistung gebracht hat. Das zeigt, was für einen Charakter er hat.“

Trainer Dino Toppmöller hatte am Donnerstag noch angekündigt, der 25-Jährige werde gegen den BVB „im Normalfall spielen“. Seine Abschiedsvorstellung in Frankfurt gab Marmoush somit aber wohl schon am vergangenen Dienstag. Beim 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SC Freiburg verabschiedete er sich mit einem Treffer, zwei Assists und einem Rekord: Er erzielte als erster Frankfurter 15 Tore in der Hinrunde. Damit führte er die Eintracht fast im Alleingang bis auf Platz drei.

17. Januar: Karlsruhe holt Kaufmann

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat nach dem Abgang von Toptorjäger Budu Siwsiwadse im Angriff nachgelegt. Wie der Verein mitteilte, soll Mikkel Kaufmann bis Saisonende die entstandene Lücke schließen. Der 24-Jährige kehrt auf Leihbasis vom Erstligisten 1. FC Heidenheim zurück, nachdem er bereits in der Saison 2022/23 als Leihprofi für die Badener gespielt hatte. Damals erzielte er in 32 Pflichtspielen zehn Tore und legte neun weitere auf.

„Wir haben bei dieser Personalentscheidung einen Stürmer gesucht, der die Liga kennt, schon nachgewiesen hat, dort Tore zu schießen, und wenig Anlaufzeit benötigt, um sofort auf dem Platz stehen zu können“, sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis. Er sei „überzeugt“, dass Kaufmann „sofort wieder ein wichtiger Teil unseres Teams sein wird“.

2023 war der Däne nach seiner starken Saison beim KSC von seinem Stammverein FC Kopenhagen zu Union Berlin gewechselt. Nach nur einem Jahr zog es Kaufmann weiter nach Heidenheim, wo er spätestens seit der Verpflichtung von Siwsiwadse nicht mehr erste Wahl war. Die auf Rang zwei liegenden Karlsruher starten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Nürnberg in die Rückrunde.

17. Januar: Kaufpflicht greift: Vermeeren bleibt bei RB Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Arthur Vermeeren bis 2029 fest verpflichtet. Bei der Leihgabe von Atletico Madrid griff eine Kaufpflicht nach einer entsprechenden Anzahl von Einsätzen, die der Sommerzugang nun bereits erreicht hat. Neben der Leihgebühr von drei Millionen Euro werden zusätzliche 20 Millionen Euro für die feste Verpflichtung fällig.

„Es ist das eingetreten, was wir uns alle von Arthurs Transfer erhofft hatten: Er hat sich schnell bei uns eingefügt, viele Spielminuten gesammelt und ist in unserem Mittelfeld zu einer verlässlichen Größe geworden“, wird Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer zitiert.

Der belgische Nationalspieler hat für RB bislang 22 Pflichtspiele in der Bundesliga, Pokal und Champions League bestritten. Dabei gelang Vermeeren eine Vorlage am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen.

„Ich fühle mich seit Tag eins sehr wohl in Leipzig. Auch und vor allem meine sportliche Entwicklung betreffend, ist das aufgegangen, was mir die Verantwortlichen bei meinem Wechsel im Sommer aufgezeigt haben“, sagte der Jung-Profi, „ich habe die Möglichkeit, mich über viele Spielminuten weiterzuentwickeln und dem Team auf dem Platz zu helfen.“

17. Januar: Wolfsburg verpflichtet dänischen Nationalspieler Skov Olsen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich die Dienste des dänischen Nationalspielers Andreas Skov Olsen gesichert. Wie der Klub am Freitag mitteilte, kommt der 25 Jahre alte Offensivspieler für die rechte Außenbahn mit sofortiger Wirkung vom belgischen Meister FC Brügge und unterschrieb bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2029.

Skov Olsen sei „dynamisch, dribbelstark und extrem torgefährlich. Er verfügt über eine sehr gute Technik und kann mit seiner Schnelligkeit und seinem starken linken Fuß für unsere Offensivabteilung sehr wertvoll sein“, sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Skov Olsen spielte seit 2022 in Brügge, kam in 124 Pflichtspielen – elf davon in der Champions League – auf 49 Tore und 30 Vorlagen und gewann mit den Belgiern zweimal die nationale Meisterschaft. In der Nationalmannschaft Dänemarks erzielte er in 37 Einsätzen acht Treffer.

17. Januar: Zehn Jahre: Haaland unterschreibt bei City XXL-Vertrag

Manchester City hat Stürmerstar Erling Haaland mit einem fulminanten Kontrakt für lange Zeit an sich gebunden. Der Norweger verlängerte beim englischen Meister seinen Vertrag um zehn Jahre bis Sommer 2034. „Sorry, ich bin hier, um zu bleiben“, sagte Haaland in einem Video gerichtet an die Abwehrspieler der gegnerischen Mannschaften.

Nach Angaben von „The Athletic“, das zuerst über den XXL-Vertrag berichtet hatte, wurde eine Ausstiegsklausel aus dem zuletzt noch bis 2027 laufenden Vertrag gestrichen. Der Norweger soll eines der lukrativsten Arbeitspapiere der Sportgeschichte erhalten haben, hieß es. Details wurden nicht bekannt.

Haaland war 2022 für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Seitdem gewann er unter anderem zweimal den Meistertitel in der Premier League sowie 2023 die Champions League. Am Ende seines neuen Mega-Vertrages bei City wäre der norwegische Nationalspieler 34 Jahre alt und würde dann zwölf Saisons in Manchester gespielt haben.

17. Januar: Frankfurt und City einig über Marmoush-Transfer

Der Transfer von Eintracht Frankfurts Topstürmer Omar Marmoush zu Manchester City steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar bevor. Der hessische Bundesligist einigte sich mündlich mit dem Topteam aus England auf den millionenschweren Wechsel, wie Sky, der französische Sender RMC und der Transferexperte Fabrizio Romano meldeten. Offizielle Bestätigungen der zwei Vereine gibt es dazu bislang nicht.

Laut Sky lässt Eintracht den 25 Jahre alten Stürmer für ein Ablöse-Paket von 80 Millionen Euro ziehen, das bereits mögliche Bonuszahlungen beinhaltet. Der Ägypter besitzt am Main eigentlich noch einen Kontrakt bis Sommer 2027. Er dürfte nach Randal Kolo Muani, der 2023 für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt war, der zweitteuerste Eintracht-Weggang der Geschichte sein.

Beim englischen Meister um Trainer Pep Guardiola, der zuletzt in eine heftige Krise rutschte, liegt für Marmoush ein Fünfjahresvertrag bereit, wie es hieß. Es werde erwartet, dass der Angreifer schnell auf die Insel fliegt, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Daher sei es unwahrscheinlich, dass der Profi am heutigen Abend im Kader für das Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund stehe.

16. Januar: Holstein Kiel tätigt Rekordtransfer

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat Linksverteidiger John Tolkin verpflichtet. Für den 22-Jährigen griffen die Störche so tief in die Tasche wie noch nie zuvor und bezahlen drei Millionen Euro. Der 22-Jährige wurde in der NYRB Academy ausgebildet. 2020 schaffte er den Sprung ins MLS-Team der New York Red Bulls und absolvierte seitdem 135 Partien für den Verein der Eastern Conference.

16. Januar: Köln verleiht Rechtsverteidiger Carstensen

Der 1. FC Köln hat Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen bis zum Saisonende an den polnischen Erstliga-Klub Lech Posen verliehen.

Carstensen wechselte im Sommer 2023 nach Köln. In seiner ersten Saison lief der dänische Rechtsverteidiger 23-mal in der Bundesliga auf. In dieser Spielzeit war der 24-Jährige außen vor und kam nur zu vier Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga und im Pokal. Insgesamt konnte Carstensen die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllen.

16. Januar: Leipzig verstärkt sportliche Leitung mit zwei Ex-Profis

Bundesligist RB Leipzig hat sich in der sportlichen Führung neu aufgestellt. Sebastian Schuppan übernimmt mit sofortiger Wirkung den neu geschaffenen Posten des Sportlichen Leiters, zudem verstärkt Daniel Baier das Team unter der Leitung von Geschäftsführer Marcel Schäfer ab dem 15. Februar als Sportkoordinator. Das gaben die Sachsen am Donnerstag bekannt.

Der ehemalige Zweitliga-Profi Schuppan, der bislang als Referent Sport bei RB tätig war, verantwortet künftig den Lizenzspieler-, den Athletik- sowie den medizinischen Bereich. Der ehemalige Augsburger Baier führt die Bereiche Scouting, Data Analytics und Career Center.

RB reagiert damit auf die vakante Stelle des Sportdirektors. Rouven Schröder hatte den Verein Anfang Dezember in Richtung RB Salzburg verlassen und bei der Konzernfiliale die Position des Sport-Geschäftsführers übernommen.

16. Januar: Preußen Münster verleiht Mittelfeld-Juwel

Mittelfeldspieler Jakob Korte verlässt den Zweitligisten SC Preußen Münster und wechselt für ein halbes Jahr auf Leihbasis zum Nord-Regionalligisten VfB Lübeck.

Das 21-jährige Eigengewächs durchlief seit der U14 alle Nachwuchsmannschaften an der Hammer Straße und soll nun in Lübeck den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen und Spielpraxis sammeln. Alle Infos.

16. Januar: Profivertrag für Aachen-Talent

Alemannia Aachen hat Mika Pobric, der seit der U10 im schwarz-gelben Nachwuchs spielt, mit einem Profivertrag ausgestattet. Dieser ist das Ergebnis starker Leistungen im Trikot der U19 sowie in den Einheiten des Belek-Trainingslagers mit dem Drittliga-Team.

16. Januar: Hannover holt Tomiak aus Kaiserslautern

Kurz vor dem Start in die Rückrunde der 2. Bundesliga hat Hannover 96 Innenverteidiger Boris Tomiak verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt vom 1. FC Kaiserslautern zum Tabellensiebten und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. Das gab der Klub einen Tag vor dem Jahresauftakt bei Jahn Regensburg (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) bekannt.

„Boris ist einer, der mit seiner Persönlichkeit und seiner Art zu spielen vorneweg geht. Er kann, wenn es darauf ankommt, auf dem Platz auch mal unangenehm werden“, sagte Sportdirektor Marcus Mann: „Von seiner Körpergröße und Kopfballpräsenz werden wir bei Standards sowohl offensiv als auch defensiv profitieren. Gleichzeitig zeichnet ihn sicherlich seine Spielintelligenz aus.“

16. Januar: Münster leiht Kinsombi von Paderborn aus

Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster hat vor dem Rückrundenstart auf dem Transfermarkt zugeschlagen. David Kinsombi soll das Team in der zweiten Saisonhälfte im Abstiegskampf unterstützten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wechselt der 29-Jährige bis zum Saisonende auf Leihbasis vom SC Paderborn ins Münsterland. „Ich konnte mich sofort mit der Aufgabe identifizieren“, sagte der Mittelfeldspieler.

Kinsombi lief für Holstein Kiel, den Hamburger SV, den Karlsruher SC, den SV Sandhausen und Paderborn insgesamt 220-mal in der 2. Bundesliga auf und war dabei an 50 Toren beteiligt. Zwischen 2014 und 2016 absolvierte er für Eintracht Frankfurt auch schon vier Partien in der Bundesliga.

16. Januar: Schalke bindet Offensivtalent Gulasi bis 2028

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat U19-Talent Ayman Gulasi mit einem Profivertrag bis 2028 ausgestattet. Das gaben die Königsblauen am Donnerstag bekannt. Der offensive Mittelfeldspieler bringe „einen guten Antritt, spielerische Qualitäten und Torgefahr“ mit, sagte S04-Kaderplaner Ben Manga. Der 18 Jahre alte Gulasi, der die türkische sowie australische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Sommer 2024 aus Australien in die Schalker „Knappenschmiede“ gewechselt.

16. Januar: Bayern will Köln-Keeper Urbig offenbar sofort verpflichten

Sportvorstand Max Eberl hält sich bedeckt, doch der FC Bayern arbeitet angeblich aussichtsreich an einer sofortigen Verpflichtung des Torhüter-Talents Jonas Urbig (21) vom Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, Sky hatte dies am Mittwochabend zuerst gemeldet. Die Klubs stehen demnach in konkreten Verhandlungen über einen Transfer noch in der Winterpause, U21-Nationaltorwart Urbig könnte damit zum mit Abstand teuersten Zweitliga-Keeper aufsteigen.

Eberl erklärte einen Wechsel noch im Winter allerdings indirekt für unwahrscheinlich. „Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann verkünden wir es“, sagte er nach dem 5:0 der Münchner in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim und betonte mehrfach: „Unser Kader ist qualitativ und quantitativ sehr gut aufgestellt“, er denke nicht, dass sich bis zum Ende der Transferfrist „etwas tut“.

Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller dementierte die Berichte im Rahmen des FC-Mitgliederstammtischs am Mittwochabend zumindest nicht. „Richtig ist, dass es von mehreren europäischen Top-Klubs, und Bayern ist natürlich ein europäischer Top-Klub, Interessenbekundungen gibt“, sagte er und ergänzte: „Wenn ein Spieler Möglichkeiten hat, die er bei uns nicht hat, dann ist es nicht unverständlich, wenn er sich damit gedanklich auseinandersetzt.“

Wie unter anderem der kicker berichtet, hat die Verletzung von Bayerns Ersatztorwart Daniel Peretz zuletzt für eine neue Dynamik gesorgt. Er fällt nach Angaben von Eberl wegen einer Nierenquetschung wochenlang aus. Urbig soll demnach ab sofort als zweiter Mann hinter Manuel Neuer (38) aufgebaut werden. Laut Kölner Stadt-Anzeiger fordert der FC acht Millionen Euro, die Münchner liegen mit ihrem Angebot noch darunter.

Urbig hatte seinen Stammplatz in einer für die Kölner kritischen Phase im Herbst an Marvin Schwäbe verloren und ist seither nur zweiter Mann. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

15. Januar: Meppen bestätigt Janssen-Wechsel zu RWE

Rot-Weiss Essen möchte Marek Janssen vom SV Meppen verpflichten. Der Angreifer teilte dem Nord-Regionalligisten auch schon mit, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Auf der Homepage der Meppener gab der Klub bekannt: "Marek Janssen hat dem SVM mitgeteilt, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und sich nach der aktuellen Saison 24/25 - Rot Weiss Essen anschließt."

Doch RWE möchte den Angreifer schon im Winter verpflichten, hier legt der SVM noch sein Veto ein. Die Verhandlungen über ein Ablöse laufen, eine Einigung gibt es noch nicht.

15. Januar: Nächster Kandidat - Anthony Caci im BVB-Fokus

Wen schnappt sich Borussia Dortmund für die Problemzone Abwehr? Neuerdings wird auch Anthony Caci zu den Kandidaten gezählt. Laut dem Fachportal „FussballTransfers.com“ beschäftigt sich der BVB mit dem Außenverteidiger vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05. Der Franzose spielt bislang eine starke Bundesligasaison, schaltet sich gerne in die Offensive ein (vier Vorlagen) und ist links wie rechts einsetzbar. Mehrere Klubs aus dem Ausland sollen Caci aber ebenfalls auf dem Zettel haben.

14. Januar: Hannover verlängert mit Zieler bis 2026

Hannover 96 hat den Vertrag mit Kapitän Ron-Robert Zieler um ein weiteres Jahr verlängert. Der Torhüter, der mit Unterbrechungen bereits seit 2010 beim niedersächsischen Fußball-Zweitligisten spielt, unterschrieb bis Juni 2026. „Ich verbinde schon jetzt unzählige unvergessliche Erinnerungen mit Hannover 96 und kann mir gut vorstellen, dass da noch einiges dazukommt“, sagte der 35-Jährige.

Zieler gehört mit bislang 365 Pflichtspielen zu den Klub-Ikonen, nur fünf Spieler liefen jemals häufiger für 96 auf. „Ron ist ein Gesicht dieses Klubs. Er hat Hannover 96 in den zurückliegenden Jahren mitgeprägt“, sagte Sportdirektor Marcus Mann.

14. Januar: FC Bayern angeblich an Nkunku interessiert

Der FC Bayern steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des ehemaligen Leipzigers Christopher Nkunku. Wie unter anderen Sky berichtet, haben die Münchner mit dem Franzosen, der seit 2023 beim FC Chelsea unter Vertrag steht, bereits Einigkeit über einen Wechsel erzielt. Der 27-Jährige soll bereits zur Rückrunde zur Verfügung stehen und einen langfristigen Vertrag erhalten. Im Gegenzug will Chelsea angeblich Mathys Tel aus München nach London locken.

13. Januar: Köln holt Verteidiger vom FC Sion

Der 1. FC Köln hat Joël Schmied verpflichtet. Der Innenverteidiger wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Sion zum FC. Am Sonntagabend hat der 26-jährige Schweizer einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

„Joël passt mit seinen athletischen und technisch-taktischen Fähigkeiten sehr gut zu unserem Anforderungsprofil. Beim FC Sion ist er auf und neben dem Feld zudem als Kapitän und sehr guter Kommunikator vorangegangen. Wir freuen uns, dass Joël das alles ab sofort im Training und in den Spielen beim FC einbringen und den Konkurrenzkampf auf dieser Position auf ein anderes Level heben wird“, sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller.

13. Januar: Hoffmann vor Schalke-Abschied

Nach Lino Tempelmann wechselt auch Torwart Ron-Thorben Hoffmann auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zu Eintracht Braunschweig. Details bei den Kollegen der WAZ.

13. Januar: Donyell Malen verlässt den BVB

Lange wurde spekuliert, nun ist es Gewissheit: Nach Informationen dieser Redaktion wird Donyell Malen den BVB verlassen. Der Niederländer wird schon beim Auswärtsspiel in Kiel am Dienstagabend nicht mehr für Borussia Dortmund auflaufen. Das hatte Trainer Nuri Sahin bereits auf der Pressekonferenz verraten.

13. Januar: Fortuna Düsseldorf gibt Klaus an Greuther Fürth ab

Zweitligist Fortuna Düsseldorf leiht Mittelfeldspieler Moritz-Broni Kwarteng bis zum Saisonende vom Bundesligisten VfL Bochum aus. Wie der Verein mitteilte, besteht anschließend eine Kaufoption für den 26-Jährigen. Offensivspieler Felix Klaus wechselt indes aus Düsseldorf zu Ligakonkurrent Greuther Fürth. Der 32-Jährige unterschrieb in Fürth einen Vertrag bis 2027.

„Durch den Abgang von Felix Klaus haben wir die Möglichkeit, mit Moritz Kwarteng einen Spieler zu verpflichten, an dem wir schon vor anderthalb Jahren interessiert waren“, sagte Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs laut Club-Mitteilung. Mit seinem interessanten Profil biete Kwarteng neue Optionen für das Offensivspiel.

Klaus, der 2021 zu Fortuna wechselte, kehrt indes zu seinem Jugendverein zurück. „Es ist für mich, wie wenn ich heimkomme“, sagte Klaus, der in der Fürther Jugend ausgebildet wurde. „Wir haben seinem Wunsch entsprochen, denn auch uns bietet das die Möglichkeit, unsere Vorstellungen auf dem Transfermarkt zu realisieren, sagte Allofs.

12. Januar: BVB offenbar einig mit Chelseas Veiga

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger führt eine neue heiße BVB-Spur nach London. Laut „Sky“ sind sich die Dortmunder mit Renato Veiga einig. Auch der „kicker“ berichtet vom Interesse der Borussia. Der portugiesische Linksverteidiger in Diensten des FC Chelsea war in der Bundesliga bereits für den FC Augsburg am Ball. Er wolle unbedingt nach Dortmund wechseln. Die BVB-Bosse peilen offenbar eine Leihe mit Kaufoption an.

12. Januar: Transfer gescheitert - Schalke wird Cissé nicht los

Bleibt der FC Schalke 04 auf Innenverteidiger Ibrahima Cissé sitzen? Wie diese Redaktion erfuhr, endeten Gespräche mit dem Ligarivalen 1. FC Magdeburg ohne Ergebnis. Der Franzose bleibt aussortiert, angesichts des schwierigen Marktes ist zumindest fraglich, ob ein Transfer bis zum Ende des Winter-Transferfensters gelingt.

11. Januar: Verteidiger Fofana wechselt von Leverkusen nach Graz

Verteidiger Sadik Fofana verlässt den deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Grazer AK. Wie der österreichische Club mitteilte, unterschrieb der 21 Jahre alte Nationalspieler Togos einen Vertrag bis 2027. Der Kontrakt in Leverkusen wäre am Ende der aktuellen Saison ausgelaufen.

Im Team von Trainer Xabi Alonso war Fofana zu keinem Einsatz gekommen, saß lediglich dreimal auf der Ersatzbank. In der Saison 2023/2024 spielte er auf Leihbasis für den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Zuletzt war der Abwehrspieler an den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard ausgeliehen.

11. Januar: Mainz-Torjäger Burkardt schließt Winter-Wechsel aus

Der umworbene Torjäger Jonathan Burkardt hat ein klares Bekenntnis zum FSV Mainz 05 abgegeben und einen kurzfristigen Transfer kategorisch ausgeschlossen. „Ein Winter-Wechsel ist kein Thema“, sagte Burkardt nach seinem Doppelpack beim 2:0-Sieg des Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga gegen Schlusslicht VfL Bochum.

Es gebe auch keine Konstellation, die daran etwas ändern könne, bekräftigte der 24 Jahre alte Nationalspieler. „Ich konzentriere mich voll auf das, was wir hier gerade machen. Das macht Riesenspaß“, sagte Burkardt und fügte hinzu: „Dass ich mich wohlfühle, die Umgebung für mich super ist, die Stadt super ist und meine Mannschaft viel Spaß macht, sieht man mir, glaube ich, an. Deshalb bin ich sehr gern hier.“

Burkardt denkt nicht über Zukunft nach

Mit zwölf Saisontreffern ist Burkardt derzeit der drittbeste Bundesliga-Torjäger nach Bayern-Superstar Harry Kane und Eintracht Frankfurts Topstürmer Omar Marmoush. Das hat Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt. Zuletzt war in der Öffentlichkeit über einen möglichen Wechsel nach Frankfurt spekuliert worden, sollte Marmoush dem Ruf von Manchester City folgen. Der englische Meister buhlt intensiv um den 25 Jahre alten Ägypter.

Burkardt beschäftigt sich nach eigener Aussage nicht mit seiner Zukunft über die laufende Spielzeit hinaus. „Wenn ich mir Gedanken darüber machen würde, wann will ich wechseln und wohin will ich wechseln, könnte ich mich nicht so gut auf meine Leistung fokussieren und die Dinge, die wirklich wichtig sind“, sagte der Stürmer.

Auch der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert geht fest davon aus, dass Burkardt mindestens bis zum Saisonende bleibt. Es gebe „von beiden Seiten überhaupt keine Intentionen“, etwas am Vertragsverhältnis zu ändern, sagte Bungert. Das Arbeitspapier von Burkardt in Mainz gilt noch bis Sommer 2027.

11. Januar: Ex-BVB-Junior zum 1. FC Bocholt

Der 1. FC Bocholt hat Maik Amedick vom Ligakonkurrenten SC Paderborn II verpflichtet. Der 22-jährige Defensivspieler ist nach Maximilian Adamski (Fortuna Düsseldorf II) und Celal Aydogan, wie Amedick zuletzt für Paderborns U21 am Ball, der dritte Zugang für Trainer Sunay Acar.

Derweil haben mit Phillip König (FSV Luckenwalde) und Jan Wellers (Sportfreunde Lotte) auch zwei Spieler den amtierenden Regionalliga-West-Vize-Meister verlassen.

10. Januar: BVB hat offenbar Schade im Visier

Wie Sky berichtet, steht Kevin Schade vom englischen Erstligisten FC Brentford ganz oben auf der Liste des BVB. Demnach soll es mit dem Nationalspieler bereits einen ersten Austausch gegeben haben, mit dem Verein allerdings nicht.

Schade spielt eine gute Saison (sechs Tore, drei Vorlagen) und soll sich wohlfühlen, eine Rückkehr nach Deutschland bleibe aber ein reizvolles Thema.

Bei einem Vertrag bis 2028 soll ein Wechsel aber nur schwer realisierbar sein, Brentford steht nicht unter Zugzwang und soll deutlich mehr als 40 Millionen Euro verlangen.

10. Januar: Baku kurz vor Wechsel nach Leipzig Ridle Baku vom VfL Wolfsburg steht kurz vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten RB Leipzig. Das bestätigte Trainer Marco Rose auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag. „Ich kann zwar noch keinen Vollzug melden, aber wir sind, glaube ich, sehr, sehr weit“, sagte der 48-Jährige.

Er habe Baku nach dem Ende seiner eigenen aktiven Karriere im Kindertraining in Mainz betreut, erzählte Rose. Der Schienenspieler sei „einen tollen Weg gegangen“ und „flexibel“ einsetzbar, könne sowohl offensiv, als auch defensiv auf dem Flügel spielen: „Seine Stärken sind seine Dynamik, sein Tempo, seine Arbeitsrate, aber auch fußballerische Qualität. Sicher können wir auch an den ein oder anderen Themen arbeiten. Ich freue mich auf ihn.“

Sollte der Transfer noch vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen über die Bühne gehen, wäre Baku aber laut Rose erstmal kein Kandidat für die Startelf.

10. Januar: Jahn Regensburg hat Frederic Ananou geholt

Das Tabellenschlusslicht benötigt Verstärkung im Abstiegskampf. Jahn Regensburg hat Frederic Ananou im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga für die Defensive verpflichtet. Wie der Tabellenletzte am Freitag bekannt gab, wechselt der Abwehrspieler vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden in die Oberpfalz. Der 27-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Ananou war 2023 in die erste belgische Liga gewechselt, in der laufenden Saison stand er allerdings in nur fünf Spielen auf dem Platz. Zuvor hatte er bereits in der zweiten Liga für Hansa Rostock, den SC Paderborn und den FC Ingolstadt gespielt.

10. Januar: Bochums Kwarteng vor Wechsel nach Düsseldorf

Moritz-Broni Kwarteng wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr für den VfL Bochum spielen. Der Spieler hat laut Trainer Dieter Hecking bereits Einigung mit dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf erzielt. Alles deutet darauf hin, dass Kwarteng ausgeliehen wird. Zunächst einmal wohl bis zum Saisonende. Mehr bei der WAZ.

10. Januar: RWE-Stürmer Vonic vor Blitzwechsel

Vor wenigen Tagen hat der Berater von Leonardo Vonic, Sebastian Bath, gegenüber RevierSport betont: „Leonardo Vonic ist 21 Jahre jung und ein spannender Spieler. Wenn man sein Zahlenwerk sieht und die Tore mit den Spielminuten vergleicht, dann sind das sehr ordentliche Werte. Ich kann nur sagen, ohne Vereine zu nennen, dass es immer wieder Anfragen für Leo Vonic gibt.“

Und jetzt wird es offenbar konkret. Der Angreifer, der für 100.000 Euro von der U23 des 1. FC Nürnberg kam, steht vor einem Wechsel - offenbar nach Portugal. Aber ein weiterer Klub, aus der Schweiz, soll an dem 21-jährigen Noch-RWE-Angreifer dran sein. Das berichtet die WAZ. Hier lesen Sie alle Infos zu dem bevorstehenden Deal.

10. Januar: Ouro-Tagba verlässt Regensburg vorzeitig

Mansour Ouro-Tagba verlässt den Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg vorzeitig und kehrt zum 1. FC Köln zurück. Das gab der Tabellenletzte am Freitag bekannt. Der 20 Jahre alte Stürmer war ursprünglich noch bis zum Saisonende an Regensburg ausgeliehen.

„Mansour ist ein talentierter Spieler mit guten Voraussetzungen, braucht allerdings jetzt Spielpraxis, die wir ihm in der gegenwärtigen Situation nicht garantieren konnten“, sagte der Regensburger Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer. Ouro-Tagba kam in der Hinrunde zehn Mal zum Einsatz.

„Für mich ist aber nun der Moment gekommen, wieder mehr Spielpraxis zu bekommen und mich neu zu orientieren“, sagte Ouro-Tagba. Beim Zweitliga-Tabellenführer Köln soll er nun vorerst in der U21 integriert werden.

10. Januar: Augsburger Vargas wechselt zum FC Sevilla

Der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas verlässt den FC Augsburg mit sofortiger Wirkung und wechselt zum FC Sevilla. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart. Der Vertrag des abwanderungswilligen Offensivspielers wäre in Augsburg in diesem Sommer ausgelaufen. In Spanien unterschrieb er bis Ende Juni 2029. Zuletzt wurde über eine Ablösesumme von rund drei Millionen Euro spekuliert.

Vargas war 2019 vom FC Luzern nach Augsburg gewechselt. Er bestritt seitdem 154 Bundesligaspiele und erzielte 20 Treffer. In dieser Saison stand er achtmal in der Bundesliga auf dem Platz, blieb dabei aber ohne Torbeteiligung.

10. Januar: Wechsel nach Japan: Ito verlässt Magdeburg

Tatsuya Ito hat einen neuen Club gefunden und verlässt wie angekündigt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Der Offensivspieler wechselt in seine japanische Heimat zu Kawasaki Frontale, wie der FCM mitteilte. Der 27-Jährige bestritt in der zweiten und dritten Liga insgesamt 90 Spiele für den FCM.

„Tatsu ist bereits im November nach der Geburt seines Kindes mit dem Wunsch auf uns zugekommen, aus familiären Gründen in sein Heimatland Japan nach Tokio zurückkehren zu wollen, welchem wir nun in der Transferperiode entsprochen haben. Sowohl charakterlich als auch sportlich verlieren wir eine tolle Persönlichkeit“, sagte Sportchef Otmar Schork.

10. Januar: Taylan Bulut - langfristiger Vertrag oder Schalke-Abschied?

18 Jahre jung ist Taylan Bulut, laut der Bild-Zeitung sollen die englischen Klubs Bournemouth und Nottingham Forest großes Interesse an dem Verteidiger. Der S04 möchte Bulut aber langfristig an den Klub binden.

9. Januar: Everton entlässt Trainer Dyche

Wenige Stunden vor der Partie im FA Cup gegen Peterborough United hat der FC Everton die Reißleine gezogen und sich von Trainer Sean Dyche getrennt. Die Amtszeit des 53-Jährigen endet nach knapp zwei Jahren und 83 Partien, in denen der Engländer im Schnitt 1,23 Punkte holte. In der Premier League stehen die Toffees derzeit auf dem 16. Platz mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem ersten Abstiegsrang. Aus den letzten elf Spielen konnte nur ein Sieg geholt werden.

Wie der Verein mitteilte, ist die Suche nach einem Nachfolger bereits in vollem Gange. Bis ein neuer Chefcoach gefunden ist, leiten interimsweise Leighton Baines, Trainer der U18, und Mannschaftskapitän Séamus Coleman die Geschicke.

9. Januar: "Sky": Füllkrug bei Frankfurt als Marmoush-Nachfolger im Gespräch

Eintracht Frankfurts Top-Stürmer Omar Marmoush wird offensiv von Manchester City umworben. Offenbar hat sich der Ägypter mündlich mit den Citizens auf einen Wechsel geeinigt, das erste Angebot an die SGE soll in Kürze folgen. Auch wenn die Hessen betonten, den 25-Jährigen im Winter nicht abgeben zu wollen, bereiten sie sich dem Vernehmen nach hinter den Kulissen dennoch auf den Fall eines Abschieds vor.

Laut "Sky" steht Niklas Füllkrug ganz oben auf der Liste der potenziellen Nachfolgekandidaten. Der 31-jährige Nationalstürmer war erst im Sommer nach einem entscheidenden Austausch mit Julen Lopetegui zu den Hammers gewechselt, fiel anfangs aber länger verletzt aus. In den letzten Wochen kämpfte er sich zurück, doch nun ist Lopetegui Geschichte bei den Londonern und Füllkrug weiß nicht, ob Nachfolger Graham Potter auf ihn setzen wird.

9. Januar: Nächste Leihe - Haller kommt in Utrecht unter

Sébastien Haller wird den Rest der Saison bei seinem Ex-Klub FC Utrecht spielen. Der Profi von Borussia Dortmund war eigentlich an den spanischen Erstliga-Aufsteiger CD Leganés verliehen, dort kam er aber nicht zum Zug und wechselt nun in die Niederlande. In Utrecht spielte Haller bereits zwischen 2015 und 2017 und erzielte vor seinem Transfer zu Eintracht Frankfurt 51 Tore.

An den BVB ist der 30 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste bis 2026 gebunden, seit der Verpflichtung von Serhou Guirassy hat er beim Bundesligisten aber keine Zukunft mehr. "Der BVB wünscht Sébastien Haller an seiner neuen Wirkungsstätte vor allem Gesundheit und natürlich viel Einsatzzeit sowie den größtmöglichen Erfolg", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Haller war 2022 von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt. Er absolvierte für den BVB bisher unter anderem 33 Bundesliga-Spiele mit insgesamt neun Toren und fünf Vorlagen sowie sechs Champions-League-Spiele. Im Sommer 2022 war bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert worden.

9. Januar: Kiel verleiht Linksverteidiger Puchacz

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel gibt Defensivspieler Tymoteusz Puchacz bis Saisonende an den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle ab. Der Fußball-Bundesligist und der Tabellenletzte der Championship verständigten sich auf eine Leihe des 25 Jahre alten polnischen Nationalspieler.

Puchacz war im Sommer vom Ligakonkurrenten Union Berlin nach Kiel gewechselt, seitdem lief er in zehn Bundesligaspielen und zwei Pokalspielen für die Störche auf - allerdings nie über die volle Distanz.

"Pucha hat sich in den vergangenen Wochen mehr Spielzeit erhofft und ist mit dem Wunsch nach Veränderung an uns herangetreten. Diesem sind wir nach genauer Abwägung nachgekommen und erhoffen uns, dass er in England Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt", sagte Kiels Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann.

9. Januar: Lars Bender übernimmt Regionalliga-Klub

Ex-Nationalspieler Lars Bender tritt seine erste Stelle als Cheftrainer einer Seniorenmannschaft an. Der Bayern-Regionalligist SV Wacker Burghausen hat den 35-Jährigen, dessen Zwillingsbruder Sven aktuell als Co-Trainer bei der SpVgg Unterhaching fungiert, als neuen Chefcoach vorgestellt. Zuvor betreute Lars Bender bis zum Jahresende die U17 der Hachinger.

9. Januar: Kehl-Entscheidung beim BVB gefallen

Es hat lange gedauert, bis sich alle Seiten geeinigt haben, doch nun ist eine Entscheidung gefallen: Sebastian Kehl hat seinen Vertrag als Sportdirektor bei Borussia Dortmund verlängert. Der 44-Jährige bleibt dem BVB bis zum Jahr 2027 erhalten. Alle Infos

9. Januar: Manchester City buhlt um Eintracht-Star Marmoush

Manchester City hat einem Bericht zufolge großes Interesse an einem Winter-Transfer von Eintracht Frankfurts Stürmerstar Omar Marmoush. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky soll sich der englische Meister bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem 25 Jahre alten Ägypter befinden.

Demnach will City dem Eintracht-Stürmer einen langfristigen Kontrakt bis 2029 oder 2030 anbieten. Der Marktwert von Marmoush liegt bei rund 60 Millionen Euro. Der Ägypter brachte es in dieser Saison in bisher 24 Pflichtspielen auf 18 Tore, 13 davon in der Bundesliga, und 13 Vorlagen.

Ein konkretes Angebot für Marmoush, dessen Vertrag beim Tabellendritten der Fußball-Bundesliga bis zum Sommer 2027 gilt, gibt es bisher nicht. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatte unlängst erklärt, man wolle den Kader zusammenhalten, dabei aber eingeschränkt: „Natürlich gibt es extreme Situationen. Diese muss man dann neu bewerten. Allerdings muss schon etwas Außergewöhnliches passieren.“

9. Januar: AC Mailand wirft einen Blick auf Giovanni Reyna

Giovanni Reyna gehört zu den begnadeten Technikern im BVB-Kader, trotzdem schafft es der US-Amerikaner nicht, sich durchzusetzen (auch wegen vieler Verletzungen). Ein Abgang? Möglich. Laut der „Gazetta dello Sport“ soll die AC Mailand einen Blick auf den 22-Jährigen geworfen haben. In Dortmund besitzt Reyna einen Vertrag bis zum Jahr 2026.

9. Januar: Schalke 04 an Torhüter Karius interessiert

Loris Karius steht vor einem Comeback im deutschen Profifußball. Der vereinslose Torhüter wird Medienberichten zufolge mit dem Zweitligisten FC Schalke 04 in Zusammenhang gebracht. Wie „Sky“ berichtet, steht dort Torhüter Ron-Thorben Hoffmann vor dem Absprung.

Der 31 Jahre alte Karius spielte bis zum Sommer bei Newcastle United, war zuvor auch beim FC Liverpool aktiv und stand mit dem Club unter anderem im Champions-League-Finale 2018. In der Bundesliga trug er das Trikot des FSV Mainz 05 und des 1. FC Union Berlin.

8. Januar: Bruun Larsen zurück beim VfB

Jacob Bruun Larsen wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim zum Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart. Bei den Schwaben unterschrieb der dänische Nationalspieler einen Vertrag bis 2027, wie der Vizemeister mitteilte.

Nach Informationen von Sky zahlen die Stuttgarter eine Ablösesumme in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Demnach könnten noch Bonuszahlungen hinzukommen, außerdem soll im Kontrakt eine Weiterverkaufsbeteiligung verankert sein.

„Er kennt die Bundesliga, er hat internationale Erfahrung und er war als junger Spieler schon beim VfB. Jacob passt mit seiner Spielweise und mit seiner Mentalität sehr gut zu uns und unserer Spielweise“, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Der 26 Jahre alte Bruun Larsen, dessen Vertrag in Hoffenheim im Sommer ausgelaufen wäre, spielte bereits 2018 für die Stuttgarter. Damals kam er als Leihgabe von Borussia Dortmund an den Neckar und absolvierte in der Rückrunde der Saison 2017/18 vier Spiele. In dieser Spielzeit erzielte der Offensivallrounder in wettbewerbsübergreifenden 19 Partien zwei Treffer für die TSG. Zudem bereitete er zwei Tore vor.

8. Januar: Schalke schaut auf Stürmer Pape Meissa Ba

Pape Meissa Ba spielt in Frankreichs zweiter Liga für Grenoble Foot. In 16 Spielen hat er zehnmal getroffen, das weckt Begehrlichkeiten. Laut Sky sollen Schalke 04, der 1. FC Kaiserslautern, Deportivo La Coruna (Spanien) und Standard Lüttich (Belgien) an dem Stürmer interessiert sein. Sein Vertrag bei Grenoble Foot läuft im Sommer aus.

8. Januar: Profivertrag für Leverkusener Talent

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat Nachwuchsspieler Kerim Alajbegovic mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Dies teilte der Club mit. Der deutsche Meister hat den U19-Spieler bis zum 30. Juni 2028 gebunden. „Kerim Alajbegovic hat sich in den letzten Jahren bei uns hervorragend weiterentwickelt“, sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. Der bosnische Junioren-Nationalspieler bestritt in der aktuellen Saison 21 Spiele für die U19 von Bayer, in denen er zehn Tore und sieben Assists beisteuerte.

8. Januar: Heidel: „Kein Preisschild“ für Burkardt

Mit zehn Saisontoren in der laufenden Fußball-Bundesligasaison hat Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 das Interesse mancher Konkurrenten geweckt - Sportvorstand Christian Heidel sieht jedoch keinen Handlungsdruck: „Unser Verein ist kerngesund, hat keinen Cent Schulden und null Komma null Druck, jemanden verkaufen zu müssen“, sagte der 61-Jährige im Interview mit der Sport Bild.

Wenngleich ein Transfer Burkardts, nach dem unter anderem Lokalrivale Eintracht Frankfurt die Fühler ausgestreckt haben soll, dem aktuellen Tabellenfünften gutes Geld einbringen könnte, gebe es „kein Preisschild“ für den 24-Jährigen, sagte Heidel. Der Vertrag des Angreifers, der im Herbst in der deutschen Nationalmannschaft debütiert hatte, läuft bis 2027. „Wenn es nach mir geht, wird das weder jetzt noch im Sommer, sondern erst in weiterer Zukunft ein Thema“, betonte Heidel.

Der Sportvorstand kündigte aber auch an, Burkardt bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen wollen. „Wenn es eine Situation geben sollte, dass Jonny auf uns zukommt und den nächsten, größeren Schritt machen will, dann werden wir reden. Wir sperren niemanden ein“, sagte Heidel - aktuell aber sei ein Transfer für beide Seiten „kein Thema“.

8. Januar: Köln bindet Bakatukanda - Leihe nach Österreich

Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln hat Elias Bakatukanda langfristig an sich gebunden, das Abwehrtalent aber direkt verliehen. Wie die Rheinländer am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der 20 Jahre alte Innenverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2028. Die anstehende Rückrunde wird Bakatukanda aber beim FC Blau-Weiß Linz in der österreichischen Bundesliga verbringen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Elias auf eine vorzeige Verlängerung seines Vertrags einigen konnten“, sagte Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenzfußball beim FC: „Mit der Leihe nach Linz haben wir eine optimale Lösung gefunden, die ihm den nötigen Zwischenschritt ermöglicht, um sich weiterzuentwickeln.“

Bakatukanda gab in der laufenden Saison sein Profidebüt, es folgten zwei weitere Einsätze. Seit seinem siebten Lebensjahr spielt der gebürtige Kölner für den Klub. „Ich bin froh und dankbar, dass mir der FC langfristig das Vertrauen schenkt und den Vertrag mit mir verlängert hat“, sagte der Jungprofi.

7. Januar: BVB-Flirt mit Rashford?

Englischen Medienberichten und dem Transferexperten Fabrizio Romano zufolge ist Borussia Dortmund an Marcus Rashford interessiert. Sollte Donyell Malen wirklich gehen, sei eine Leihe des aktuell zum Rotationsspieler degradierten Engländers für den BVB eine Option.

7. Januar: Erster Profivertrag für Borussia-Talent Swider

Borussia Mönchengladbach hat Nachwuchsspieler Niklas Swider mit dem ersten Profivertrag ausgestattet. Zwei Tage nach dem 18. Geburtstag des Mittelfeldspielers gab der Fußball-Bundesligist die Einigung bis 2027 bekannt. Swider, der bereits als Siebenjähriger zur Borussia wechselte und seit Wochen mit den Profis trainiert, könnte Gladbachs jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten werden. Dafür müsste der 18-Jährige aber in einer der drei anstehenden Liga-Partien gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky), beim VfL Wolfsburg (14. Januar) oder im Derby bei Bayer Leverkusen (18. Januar) zum Einsatz kommen. Bislang ist Marko Marin mit 18 Jahren und 18 Tagen jüngste Gladbacher Bundesligaspieler.

6. Januar: Werder wird bei City fündig: Kaboré kommt an die Weser

Verstärkung von Manchester City: Werder Bremen ist beim englischen Topklub fündig geworden und leiht bis zum Saisonende Abwehrspieler Issa Kaboré aus. Der 23-Jährige war erst im Sommer von den Citizens an Benfica Lissabon ausgeliehen worden, kam in Portugal aber kaum zum Zug. Zugleich kündigte Werder einen bevorstehenden Abgang von Olivier Deman an, der Belgier könnte an Royal Antwerpen verliehen werden.

„Issa ist ein sehr interessanter Spieler, der in seinen jungen Jahren in verschiedenen internationalen Ligen Erfahrungen sammeln konnte“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder: „Er passt in unser Anforderungsprofil, da er flexibel einsetzbar ist und auf beiden Außenbahnen spielen kann.“ Zugleich wollte Werder nach der Außenbandverletzung von Felix Agu sicherstellen, dass weiterhin alle Positionen doppelt besetzt sind.

Kaboré, 40-maliger Nationalspieler von Burkina Faso, steht seit 2021 bei City unter Vertrag, wurde von Pep Guardiola aber immer wieder verliehen.

6. Januar: Annika Enderle und Valentina Kröll verlassen die SGS

Bei Borussia Dortmunds Außenstürmer Donyell Malen verdichten sich nach übereinstimmenden Medienberichten die Anzeichen auf einen Wechsel nach England. Wie das niederländische Fußballmagazin „Voetbal International“ berichtet, soll sich der Niederländer mit dem englischen Premier-League-Club Aston Villa persönlich auf einen Wechsel und einen mehrjährigen Vertrag geeinigt haben.

Auch nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll der 25-Jährige dem Club aus Birmingham grünes Licht für einen Wechsel aus Dortmund gegeben haben. Weiter zur Diskussion steht zwischen beiden Vereinen laut den Berichten aber die Höhe der Ablösesumme. Den Angaben zufolge bot Aston Villa bislang 18 Millionen Euro. Der BVB soll rund 25 Millionen Euro fordern.

Am Montagmorgen stand Malen zunächst noch auf dem Trainingsplatz des BVB. Der Außenstürmer war im Sommer 2021 von der PSV Eindhoven nach Dortmund gewechselt und hat dort noch einen bis zum Sommer 2026 laufenden Vertrag. Seit längerem schon gilt England als Wunschziel des Spielers, der von BVB-Coach Nuri Sahin wiederholt wegen seiner Einstellung gerügt wurde.

6. Januar: Annika Enderle und Valentina Kröll verlassen die SGS

Annika Enderle und Valentina Kröll haben den Bundesliga-Kaders der SGS Essen verlassen. Der Verein hat sich mit beiden Spielerinnen auf ein vorzeitiges Ende der im Sommer auslaufenden Verträge geeinigt. Die neuen Vereine werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben. „Beiden Spielerinnen kann man absolut nichts vorwerfen. Sie haben in ihrer Zeit hier immer ihr Bestes für den Verein gegeben“, meint SGS-Trainer Markus Högner. „Letztendlich war in unserem großen Kader die Konkurrenz auf ihren Positionen zu groß, um sich langfristig durchzusetzen. Ich wünsche beiden nur das allerbeste und dass sie bei ihren nächsten Stationen Stammspielerinnen werden und erfolgreich sind.“

6. Januar: Dresden verpflichtet Offensivspieler Kother

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat Dominik Kother verpflichtet. Der Außenbahnspieler kommt vom Zweitligisten Jahn Regensburg, wie die Dresdner mitteilten. Über die Höhe der Ablösesumme machte Dynamo bei der Verkündung keine Angabe. Der 24 Jahre alte Kother fliegt mit ins Trainingslager in die Türkei und ist nach dem vom 1. FC Magdeburg ausgeliehenem Andi Hoti der zweite Winter-Neuzugang.

Kothers Verpflichtung ist auch als Reaktion auf die Verletzung von Jonas Oehmichen zu werten. Der Linksaußen fällt nach einer Schulter-Operation mehrere Monate aus. In Regensburg absolvierte Kother in der aktuell laufenden Zweitliga-Saison 14 Spiele, stand dabei in 12 Partien in der Startelf.

6. Januar: Schalke verleiht Tempelmann nach Braunschweig

Fußball-Zweitligist Schalke 04 verleiht seinen Mittelfeldspieler Lino Tempelmann zum Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig. Dies teilte der Klub am Montag mit, Tempelmann wird bis zum Saisonende für die Niedersachsen auflaufen. Der Vertrag des 25-Jährigen bei S04 läuft noch bis Sommer 2026.

„Mit seiner beeindruckenden Einstellung hat sich Lino in der Hinrunde nach längerer Ausfallzeit stark ins Team zurückgekämpft. Zuletzt hatte er aber nur wenige Einsätze bei uns“, sagte Youri Mulder, Schalkes Direktor Profifußball: „Er hat intern seinen Wunsch nach mehr Spielzeit nachvollziehbar hinterlegt. Wir haben gemeinsam eine sinnvolle Lösung für die Rückrunde gefunden.“

Tempelmann war wegen einer Knieverletzung ausgefallen und in dieser Saison in fünf Spielen zum Einsatz gekommen. Beim Tabellenvorletzten aus Braunschweig erhofft er sich mehr Spielpraxis.

6. Januar: BVB: Profivertrag für Mane

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seinen Nachwuchsspieler Filippo Mane langfristig an sich gebunden. Der 19-Jährige unterschrieb beim BVB seinen ersten Profivertrag, der bis zum 30. Juni 2028 gültig ist. Dies teilte der Klub am Montag mit.

„Filippo hat bei uns in den vergangenen drei Jahren eine richtig gute Entwicklung genommen und sich diesen Profivertrag verdient“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über den italienischen U20-Nationalspieler: „Wir wollen diesen Weg mit ihm weitergehen und ihn weiter fördern, denn er hat die richtige Einstellung und wir sehen in ihm noch eine Menge Potenzial.“

Mane war im Januar 2022 von Sampdoria Genua nach Dortmund gekommen. Er spielte bislang vornehmlich für die U19, kam aber auch für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz und debütierte somit im Profifußball.

5. Januar: Köln verleiht Stürmer Dietz zum SCR Altach

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln verleiht Offensivspieler Florian Dietz für die Rückrunde zum österreichischen Bundesligisten SCR Altach. Dies teilte der rheinische Club mit. Der 26-Jährige, der sich im Oktober 2022 eine schwere Knieverletzung zuzog und fast ein Jahr pausieren musste, spielt seit 2021 für die Kölner. In dieser Saison kam er bislang auf vier Einsätze.

„Wir hatten mit Florian bereits im Sommer bei der Vertragsverlängerung eine mögliche Winterleihe vorbesprochen. Nun setzen wir diesen Schritt um“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller, der sich von der Leihe mehr Spielpraxis für Dietz erhofft.

4. Januar: Lino Tempelmann vor Winter-Leihe

Der 25-jährige Mittelfeldspieler Lino Tempelmann von Schalke 04 steht vor einer Leihe zu Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig. Ebenso scheint 04-Torwart Ron-Thorben Hoffmann vor einem Wechsel zu stehen.

Die Hintergründe gibt es bei den Kollegen der WAZ.

4. januar: VfL Osnabrück bedient sich in der Regionalliga

Nikky Goguadze hat es geschafft: Statt Abstiegskampf in der Regionalliga Nord mit dem Bremer SV steht ab sofort der Kampf um Liga drei mit dem VfL Osnabrück auf dem Plan. 18 Tore in 19 Spielen sind eine eindrückliche Empfehlung. Alle Infos

4. Januar: VfL Wolfsburg verleiht Franjic erneut

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Mittelfeldspieler Bartol Franjic weiterverliehen. Wie die Niedersachsen am Samstag mitteilten, verlässt der Kroate Schachtar Donezk aus der Ukraine und setzt seine Leihe in der Heimat bei Dinamo Zagreb fort. In der Vorsaison hatte Franjic bereits für Darmstadt 98 gespielt.

4. Januar: SV Sandhausen holt Ehrlich

Der SV Sandhausen hat im Sturm mit einer 1,95-Meter-Kante nachgelegt. Lucas Ehrlich kommt nach sechs Toren in 21 Regionalliga-Spielen vom FC Augsburg II.

"Lucas ist ein talentierter Stürmer mit großem Potenzial. Er passt hervorragend in unser Konzept, junge Talente zu fördern und weiterzuentwickeln. Wir sind zuversichtlich, dass er schnell in der 3. Liga Fuß fassen kann. Seine Torgefährlichkeit und seine Robustheit werden unser Offensivspiel im Zentrum wie auf dem Flügel bereichern", sagte SVS-Kaderplaner Gerhard Kleppinger. Alle Infos

4. Januar: Fürth holt John zurück

Marco John versucht es noch einmal bei der SpVgg Fürth. In der Saison 2022/23 war er schon einmal leihweise am Ronhof, jetzt kommt er ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim. Alle Infos

4. Januar: Trainer-News in Sandhausen und Aue

Der SV Sandhausen hat sein neues Trainerteam zusammen. Neben Cheftrainer Kenan Kocak werden Joti Stamatopoulos und Emre Büyükakpinar als Co-Trainer fungieren.

Auf der Suche ist dagegen noch Erzgebirge Aue. Und zwar nach einem neuen Athletik-Trainer. Der bisherige Verantwortliche Werner Schoupa muss sich einer Knie-Operation unterziehen und kann sein Amt deshalb nicht ausüben. Also sucht Aue - öffentlich und bei jedermann via Stellenanzeige. Alle Infos

4. Januar: Zimpel verlässt Siegen schon wieder

Tim Zimpel und die Sportfreunde Siegen: Das hat in der Hinrunde der Oberliga Westfalen so gar nicht geklappt. Entsprechend haben beide Parteien Konsequenzen gezogen. Zimpels Vertrag wurde aufgelöst. Alle Infos

3. Januar: BVB und Leverkusen an ManCity-Talent interessiert

Wie Sky und der englische "Telegraph" berichten, sind sowohl Borussia Dortmund als auch Bayer 04 Leverkusen an James McAtee von Manchester City interessiert.

Der BVB habe das 22-jährige Offensivtalent seit einiger Zeit auf dem Zettel. Interne werde demnach eine Leihe mit Option im Januar oder ein Kauf im Sommer thematisiert.

In Leverkusen werde McAtee ebenfalls hoch geschätzt, "für die Ära nach Florian Wirtz". Derzeit soll der strauchelnde englische Meister allerdings keine Absicht haben, McAtee diesen Winter noch abzugeben.

3. Januar: Nächster Transfer: Paderborn leiht Mehlem aus

Der SC Paderborn hat sich im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga erneut verstärkt. Der offensive Mittelfeldspieler Marvin Mehlem wechselt per Leihe von Hull City aus England, das teilten die Ostwestfalen am Freitag mit. Über die Transfermodalitäten vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen.

Der 27-Jährige war nach Stationen beim Karlsruher SC und dem SV Darmstadt 98 im vergangenen Sommer in die zweite englische Liga gewechselt. Er soll die Paderborner Offensive ebenso ankurbeln wie der finnische Nationalspieler Casper Terho, der am Neujahrstag per Leihe vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise gekommen war.

„Marvin ist in der 2. Bundesliga ein Unterschiedsspieler. Er wird unser Angriffsspiel beschleunigen und ein Fixpunkt in unserem Mittelfeld sein. Weil er die 2. Bundesliga sehr gut kennt, benötigt er keine Anlaufzeit und kann uns sofort weiterhelfen“, sagte Geschäftsführer Sport Benjamin Weber. Zur Saisonhälfte liegt Paderborn drei Punkte hinter dem Spitzenreiter 1. FC Köln Rang sechs.

3. Januar: St. Pauli verpflichtet gambischen Nationalspieler Ceesay

Der FC St. Pauli hat den nächsten Winterneuzugang verpflichtet. Der Fußball-Bundesligist holte den gambischen Nationalspieler Abdoulie Ceesay vom estnischen Erstligisten Paide Linnameeskond. Die Hamburger nannten in der Mitteilung keine Transferdetails.

„Abdoulie verfügt über ein sehr spannendes Gesamtpaket aus technischen sowie physischen Anlagen. Er ist noch jung und hat sich bei seinen bisherigen Stationen stets schnell an das jeweilige Niveau angepasst“, wurde Sportchef Andreas Bornemann zitiert.

Der 20-Jährige war zuletzt auf Leihbasis in Estland. Für die Nationalmannschaft absolvierte der Angreifer drei Partien und erzielte einen Treffer.

Der Tabellen-14. St. Pauli will unbedingt seine Offensive verstärken. Bislang gelangen dem Aufsteiger erst zwölf Treffer, was ligaweit der niedrigste Wert ist. Nach den Leih-Transfers des US-amerikanischen Mittelfeldspielers James Sands (24) und des Offensivspielers Noah Weißhaupt (23) ist Ceesay der dritte Zugang in dieser Transferperiode.

3. Januar: Luca Thissen wird Rot-Weiß Oberhausen verlassen

Luca Thissen wird Rot-Weiß Oberhausen in der Winterpause verlassen. Beide Parteien einigten sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung. Im vergangenen Sommer wechselte Thissen vom VfB Homberg zu RWO. In der Liga stand er dabei in acht Partien auf dem Platz. Im Niederrheinpokal spielte er dreimal und konnte dabei einen Treffer erzielen.

3. Januar: Viktoria Köln: Janßen übergibt im Sommer an Co-Trainer Wilhelm

Fußball-Drittligist Viktoria Köln nimmt im kommenden Sommer einen Wechsel auf der Trainerbank vor. Der derzeitige Chefcoach Olaf Janßen verlässt den Verein nach viereinhalb Jahren auf eigenen Wunsch, sein Co-Trainer Marian Wilhelm wird die Nachfolge antreten. Dies gab der Klub am Freitag bekannt, die Entscheidung sei jedoch bereits zu Saisonbeginn getroffen worden.

Janßen hatte im Februar 2021 übernommen, zunächst den Klassenerhalt gesichert und Viktoria in der Folge in der 3. Liga etabliert. Wilhelm, der ab dem 1. Juli 2025 fest übernimmt, ist seit dieser Saison Co-Trainer und war zuvor im Jugendbereich der Viktoria tätig.

„Es ist ein Traum, nach 15 Jahren bei Viktoria Köln den nächsten Schritt als Cheftrainer im Profifußball gehen zu dürfen“, sagte der 36-Jährige: „Ich freue mich auf die Herausforderung ab Sommer. Doch bis dahin zählt für mich nur die erfolgreiche Fortführung unserer aktuellen Arbeit.“ Derzeit liegen die Kölner drei Punkte hinter dem Relegationsplatz auf Rang sechs.

3. Januar: Aston Villa verhandelt offenbar mit BVB über Malen-Wechsel

Der englische Premier-League-Club Aston Villa ist nach übereinstimmenden Medienangaben an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Außenstürmer Donyell Malen im Winter interessiert. Derzeit sollen die Vorstellungen des englischen Clubs und des BVB aber noch auseinander liegen. Demnach bietet Aston Villa 18 Millionen Euro, die Dortmunder sollen aber mindestens 25 Millionen Euro fordern.

Der 25 Jahre alte Außenstürmer war im Sommer 2021 von der PSV Eindhoven nach Dortmund gewechselt und hat dort noch einen bis zum Sommer 2026 laufenden Vertrag. Seit längerem schon gilt England als Wunschziel des Spielers, der von BVB-Coach Nuri Sahin wiederholt wegen seiner Einstellung gerügt wurde.

3. Januar: Dynamo Dresden leiht Verteidiger Hoti aus Magdeburg aus

Andi Hoti läuft ab sofort für Dynamo Dresden auf. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger wechselt bis Saisonende auf Leihbasis von Zweitligist 1. FC Magdeburg zu den Schwarz-Gelben, gab der Drittligist bekannt. „Mit Andi konnten wir einen jungen und sehr talentierten Spieler für uns gewinnen, der hier in Dresden seine Entwicklung vorantreiben und unserem Team weitere Stabilität verleihen kann“, sagte Dynamo-Sportchef Thomas Brendel.

Hoti wurde in der Schweiz geboren und zunächst beim FC Zürich ausgebildet. Des Weiteren durchlief der 1,93 Meter große Verteidiger die Jugendakademie von Inter Mailand. Dresdens Cheftrainer Thomas Stamm kennt Hoti seit der Saison 2022/23. Mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg erreichten beide damals überraschend den zweiten Tabellenplatz in der 3. Liga. Für den FCM absolvierte er anschließend 24 Partien in der 2. Bundesliga sowie dem DFB-Pokal.

3. Januar: Herrlich erneut Trainer in Unterhaching

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Heiko Herrlich steigt bei der sportlich wie finanziell angeschlagenen SpVgg Unterhaching ein zweites Mal als Trainer ein. „Ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, mit Heiko einen Cheftrainer zu finden, der vollumfänglich unserem Anforderungsprofil entspricht“, sagte Präsident Manfred Schwabl.

Die Hachinger liegen in ihrer zweiten Saison in der 3. Liga als Tabellenletzter sechs Punkte hinter dem rettenden 16. Platz. Vergangene Woche waren die Verhandlungen mit Felix Magath über einen Einstieg beim ehemaligen Bundesligisten gescheitert. Der 53 Jahre alte Herrlich hatte den Verein aus dem Münchner Vorort bereits in der Saison 2011/12 trainiert.

Weil der zuletzt als Interimstrainer fungierende Sven Bender nicht die erforderliche Lizenz besitzt, war Schwabl gezwungen, einen Trainer mit der entsprechenden Erlaubnis zu finden. Bender wird nun weiter als Co-Trainer arbeiten. Herrlich hatte zuletzt von März 2020 bis April 2021 den FC Augsburg in der Bundesliga trainiert.

„Ich bin mir sicher, dass wir nun bestmöglich aufgestellt sind, um im Abstiegskampf zu bestehen und in der 3. Liga zu bleiben“, betonte Schwabl. Von Trainer Marc Unterberger hatte sich die SpVgg Anfang Dezember getrennt.

3. Januar: Regensburg verpflichtet Adamyan, Suhonen und Handwerker

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat im Abstiegskampf ordentlich aufgerüstet und sich gleich dreimal bei Ligakonkurrenten bedient. Sargis Adamyan (1. FC Köln) und Anssi Suhonen (Hamburger SV) kommen per Leihe bis zum Saisonende, Tim Handwerker (1. FC Nürnberg) wechselt fest zum Jahn und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer. Das gab der Tabellenletzte zum Trainingsauftakt am Freitag bekannt.

Adamyan (31) spielte bereits von 2017 bis 2019 für Regensburg und erzielte in 69 Zweitliga-Spielen 37 Scorerpunkte. „Mit seiner Erfahrung und Qualität soll er unserer Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt helfen“, sagte Regensburgs Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer. In Köln besitzt Adamyan noch Vertrag bis 2026.

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler Suhonen, der seit der Jugend für den HSV spielt und dessen Vertrag dort ebenfalls bis 2026 läuft, passe „fußballerisch und charakterlich gut nach Regensburg“, sagte Beierlorzer: „Er ist eine finnische Frohnatur und ein quirliger Spieler, der nie aufgibt.“

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Handwerker spielte seit 2019 für Nürnberg und war erst im Dezember nach überstandenem Kreuzbandriss wieder vollumfänglich ins Training eingestiegen. Mit dem 26-Jährigen habe man einen „spielstarken und zuverlässigen Außenverteidiger“ für die vakante Position auf der linken Seite gefunden.

3. Januar: Mainz 05 macht U23-Kapitän Gleiber zum Profi

Der Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 bekommt Zuwachs in seinem Profikader. Daniel Gleiber, aktuell Kapitän im U23-Team der Rheinhessen, hat seinen ersten Lizenzspielervertrag unterschrieben. Der Kontrakt des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers, der 2020 vom FSV Frankfurt nach Mainz wechselte, läuft bis zum Jahr 2028.

„Daniel hat sich diesen Vertrag mit starken Leistungen in der U19, unter anderem in der Youth-League, sowie bei der U23 absolut verdient“, wird Sportdirektor Niko Bungert in einer Mitteilung zitiert. Gleiber stand in dieser Saison bereits mehrfach im Profikader und wurde beim Pokalspiel Ende Oktober gegen Bayern München (0:4) eingewechselt.

3. Januar: Castelle nach Aachen

Alemannia Aachen hat Stürmer Nicklas Castelle vom SSV Ulm bis zum Saisonende ausgeliehen.

3. Januar: Heidenheim: KSC-Torjäger Zivzivadze und Krätzig vor Wechsel

Der angeschlagene Bundesligist 1. FC Heidenheim verstärkt sich offenbar noch einmal für den Abstiegskampf. Zweitliga-Toptorjäger Budu Zivzivadze soll vom Karlsruher SC auf die Ostalb wechseln. Dies berichtet der georgische Sportkanal Geo Team. Zudem steht Frans Krätzig laut Sky und Bild vor einer Leihe vom FC Bayern nach Heidenheim.

U21-Nationalspieler Krätzig war zuletzt vom deutschen Rekordmeister an den VfB Stuttgart ausgeliehen gewesen. Am Donnerstag war die Leihe aber vorzeitig beendet worden. Siwsidadse hat beim KSC noch einen Vertrag bis Sommer. Der Nationalspieler führt die Torjägerliste der 2. Liga mit zwölf Treffern an.

Heidenheim absolviert derzeit ein Trainingslager in Algorfa in Spanien. Der FCH, in der Conference League immerhin in den Achtelfinal-Play-offs, hatte aus den vergangenen zehn Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt, die letzten sieben Partien in Folge sogar verloren. Der Überraschungsachte der Vorsaison stürzte deshalb auf Relegationsplatz 16 ab.

Trainer Frank Schmidt hatte zum Jahresstart deshalb die Rückkehr zu alten Tugenden gefordert. „Wir wollen uns wieder zurück zu unserer FCH-DNA verändern. Das hat zum Beispiel mit Zweikampfverhalten und der Bereitschaft ans Maximum zu gehen zu tun“, sagte Schmidt. Es gehe „aber auch darum im Spiel mit Ball Lösungen zu finden. Wir müssen viele Dinge verändern und daran arbeiten wir jetzt.“

Heidenheim startet am 11. Januar gegen Union Berlin ins neue Jahr. Am 8. Januar kehrt der FCH aus dem Trainingslager zurück. Ein Testspiel ist nicht geplant.

2. Januar: Neuer Stürmer für Hoffenheim

Bundesligist TSG Hoffenheim hat auf den schwachen Saisonstart reagiert und in der Offensive nachgelegt. Von Olympique Lyon verpflichtet die TSG Angreifer Gift Orban. Der 22 Jahre alte Nigerianer unterschrieb in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag.

„In Gift Orban haben wir genau den schnellen Stürmer mit gutem Tiefgang gefunden, den wir gesucht haben“, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG, und ergänzt: „Gift hat seine Torgefahr und seine Spielfreude auf seinen bisherigen Stationen immer wieder unter Beweis gestellt, so dass wir überzeugt davon sind, dass er unserer Mannschaft mit seinen Fähigkeiten eine größere Variabilität in der Offensive verleiht.“

2. Januar: Leverkusen verpflichtet jungen Argentinier

Doublesieger Bayer Leverkusen hat einen Neuzugang präsentiert. Vom argentinischen Meister CA Vélez Sarsfield wechselt der argentinische Angreifer Alejo Sarco ans Bayerkreuz. Der U20-Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung nach Leverkusen und unterzeichnete einen bis zum 30. Juni 2029 gültigen Vertrag.

2. Januar: Rekordscorer Onisiwo verlässt Mainz

Nach neun Jahren Zusammenarbeit gehen Bundesligist Mainz 05 und Angreifer Karim Onisiwo getrennte Wege. Der Österreicher wechselt ablösefrei in seine Heimat. Er verlässt Mainz als bester Scorer der Bundesliga-Vereinsgeschichte. Alle Infos

2. Januar: St. Pauli leiht Weißhaupt aus

Beim SC Freiburg kommt Noah Weißhaupt derzeit so gar nicht zum Zug. Für viele Fans unverständlich, ist der 23-Jährige doch zweifellos ein riesiges Talent und ehemaliger deutscher U-Nationalspieler.

"Noah sollte jetzt, zum einen für sich, zum anderen für die Zukunft bei uns, regelmäßig auf dem Platz stehen und sich auf hohem Niveau behaupten", sagte Freiburg-Vorstand Jochen Saier. "Das Halbjahr beim FC St. Pauli bietet ihm die Möglichkeit, dieses Etappenziel zu erreichen."

Die Kiezkicker kommen in den Genuss eines Spielers, der unter normalen Umständen wohl nicht am Millerntor aufschlagen würde. Alle Infos

2. Januar: Leihe von Krätzig nach Stuttgart beendet

Außenbahnspieler Frans Krätzig verlässt den VfB Stuttgart früher als geplant. Die Schwaben beendeten die Leihvereinbarung mit Rekordmeister Bayern München vorzeitig, wie der Klub mitteilte. Krätzig hatte sich erst im Sommer dem VfB angeschlossen. Wegen der zu großen Konkurrenz lief er nur einmal in der Bundesliga und zweimal im DFB-Pokal im Trikot mit dem Brustring auf.

2. Januar: Monheim holt Demir in die Oberliga zurück

Talha Demir kann es offenbar nicht lassen. Ein halbes Jahr, nachdem er bei Bosporus Düsseldorf in der Kreisliga A angeheuert hat, ist er zurück in seinem "heimischen" Terrain: der Oberliga Niederrhein. Er heuert beim 1. FC Monheim an. Alle Infos

2. Januar: Hoffenheim bricht Leihe von Yardimci ab

Bundesligist TSG Hoffenheim hat die Leihvereinbarung mit dem österreichischen Meister Sturm Graz aufgelöst und Angreifer Erencan Yardimci mit sofortiger Wirkung in den Kraichgau zurückgeholt. Die TSG hatte den Stürmer im Sommer verpflichtet und dann verliehen, in Graz konnte Yardimci sich nun für eine vorzeitige Rückkehr empfehlen.

„Erencan hat sich in den vergangenen Monaten bei Sturm Graz gut weiterentwickelt, so dass wir glauben, dass er unserer Mannschaft mit seiner Geschwindigkeit, seinem starken Kopfballspiel und seiner Torgefahr perspektivisch enorm weiterhelfen kann. Aus diesem Grund sind wir zu der Überzeugung gekommen, die Leihe nach Graz vorzeitig zu beenden und ihn sofort zurück nach Hoffenheim zu holen“, sagt Hoffenheims Sportchef Andreas Schicker.

2. Januar: VfL Osnarück holt Müller und gibt Engelhardt ab

Der VfL Osnabrück hat sich mit dem bis dato vereinslosen Jannik Müller verstärkt. Der 1,87 Meter große Innenverteidiger bringt die Erfahrung aus 134 Zweitligaspielen mit an die Bremer Brücke.

Nicht an seiner Seite wird dagegen Erik Engelhardt spielen. Der Stürmer, der in 16 Drittligaspielen in dieser Saison zwei Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben hat, darf mit sofortiger Wirkung zum Tabellenzweiten Energie Cottbus zurückkehren. Alle Infos

2. Januar: Fortuna Düsseldorf verleiht de Wijs

Jordy de Wijs verlässt die Fortuna für ein halbes Jahr auf Leihbasis und wird sich zur Rückrunde dem niederländischen Erstligisten SC Heerenveen anschließen. Eine Kaufoption besteht nicht.

2. Januar: MSV Duisburg holt Dustin Willms

Dustin Willms kehrt Drittligist Alemannia Aachen den Rücken und wird künftig für den MSV Duisburg auflaufen. Das gaben die Meidericher am Donnerstagmorgen bekannt. RevierSport hatte zuvor bereits berichtet, dass Wilms an die Wedau kommen würde. Alle Infos

1. Januar: Kenneth Schmidt geht zu Hannover 96

Kenneth Schmidt ist beim SC Freiburg noch nicht zum Zug gekommen. Nun soll eine Leihe Abhilfe schaffen - und zwar zum Zweitligisten Hannover 96. Alle Infos

1. Januar: FC Brünninghausen holt Pietryga

Der FC Brünninghausen hat sich die Dienste von Marcel Pietryga gesichert. Der 24 Jahre alte, 1,92 Meter große und 92 Kilo schwere Angreifer kommt vom Oberligisten Westfalia Rhynern. Alle Infos

1. Januar: Dani Olmo aktuell ablösefrei

Die spanische Fußball-Liga hat dem FC Barcelona eine Registrierung von Fußball-Europameister Dani Olmo für die weitere Saison verweigert. Das teilte die Liga mit. Grund für die Entscheidung sind die finanziellen Probleme der Katalanen. Der FC Barcelona habe keine Alternative präsentiert, um die Bedingungen für eine Registrierung zu erfüllen. Auch eine neue Lizenz für Pau Victor wurde abgelehnt. Olmo wäre damit ablösefrei. Alle Infos

1. Januar: SC Paderborn legt im Angriff nach

Der SC Paderborn hat sich zum Winter die Dienste von Casper Terho gesichert. Der 21-jährige, finnische Nationalspieler Casper Terho kommt vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise per Leihe an die Pader. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen Alle Infos

31. Dezember: AC Mailand mit neuem Cheftrainer

Sergio Conceicao wird neuer Cheftrainer des AC Mailand. Wie die Italiener bekanntgaben, einigte sich der Verein mit dem 50-Jährigen auf einen Vertrag bis Juni 2026. Conceicao war seit Sommer 2024 vereinslos, zuvor betreute er sieben Jahre lang den FC Porto. Mit den Portugiesen holte Conceicao drei Meistertitel sowie viermal den Pokal.