Borussia Dortmund: BVB-Coach Sahin mit klaren Ansagen an seine Spieler

Nuri Sahin redet vor dem Jahresabschluss von Borussia Dortmund Klartext. Angesichts der aktuellen Krise muss in Wolfsburg der erste Auswärtssieg her, sonst wird es ungemütlich beim BVB.

Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin nimmt seine Profis vor dem letzten Spiel des Jahres in die Pflicht.

Mit Blick auf die Partie am Sonntag beim VfL Wolfsburg (17.30 Uhr/DAZN) machte der BVB-Coach klare Ansagen. „Wir müssen dieses Spiel gewinnen“, sagte Sahin.

„Natürlich muss es sportliche Konsequenzen geben“, sagte der 36-Jährige nach zuletzt drei Unentschieden am Stück in der Bundesliga. „Uns allen muss bewusst sein, bei welchem großen Club wir spielen. Wem das nicht bewusst ist, der ist hier fehl am Platz.“ Zur auffallend geringen Laufleistung einiger Spieler beim enttäuschenden 1:1 am vergangenen Sonntag gegen Hoffenheim sagte der Fußballlehrer deutlich: „Nicht jeder Spieler hat das Recht, müde zu sein.“

Mit 22 Punkten sind die Dortmunder nach 14 Spieltagen nur Tabellenachter und haben bereits fünf Punkte Rückstand auf Platz vier. Die Qualifikation für die Champions League ist das Minimalziel für den BVB. „Klar, es ist Fakt: Wir haben eine Ergebniskrise“, sagte Sahin. „Wir können uns nicht damit zufriedengeben, auf dem achten Tabellenplatz zu stehen.“

Brandt und Anton wieder dabei

Personell hat der BVB in Wolfsburg, wo er vor knapp zwei Monaten aus dem DFB-Pokal ausgeschieden war, wieder mehr Alternativen. Der frühere Wolfsburger Julian Brandt und Abwehrspieler Waldemar Anton stehen wieder zur Verfügung. Der Einsatz von Julian Ryerson nach Kreislaufproblemen in der vergangenen Woche ist dagegen noch fraglich.