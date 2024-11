Bundesliga - bis 3. Liga: So viele Punkte reichten seit 2014 zum direkten Klassenerhalt

Aus Ruhrgebiets-Sicht stecken derzeit der VfL Bochum, Schalke und Rot-Weiss Essen im Keller fest. So viele Punkte hätten in ihren Ligen in den letzten Jahren gereicht.

In den Ligen geht es schon auf die Winterpause zu. Zeit für Kaderveränderungen, Zeit für Rechenspiele, besonders für die Mannschaften, die im Keller stehen.

Hier eine Übersicht, wie viele Punkte in den letzten Jahren gereicht hätten, um sich direkt zu retten.

So viele Punkte reichten in den letzten zehn Jahren zum direkten Klassenerhalt in der Bundesliga. Angegeben ist die Mannschaft auf dem ersten Nichtabstiegsplatz

2024

Union Berlin (33 Punkte wegen des besseren Torverhältnisses)

2023

FC Augsburg (34 Punkte)

2022

VfB Stuttgart (33 Punkte)

2021

Arminia Bielefeld (35 Punkte / 34 hätten gereicht)

2020

FC Augsburg (36 Punkte / 31 hätten gereicht)

2019

FC Augsburg (32 Punkte / 29 hätten gereicht)

2018

SC Freiburg (36 Punkte / 34 hätten gereicht)

2017

FSV Mainz 05 (37 Punkte)

2016

TSG 1899 Hoffenheim (37 Punkte)

2015

Hertha BSC (35 Punkte)

2014

VfB Stuttgart (32 Punkte / 28 hätten gereicht)

So viele Punkte reichten in den letzten zehn Jahren zum direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Angegeben ist die Mannschaft auf dem ersten Nichtabstiegsplatz

2024

Braunschweig (38 / 33 hätten gereicht)

2023

Eintracht Braunschweig (36 Punkte / 35 hätten gereicht)

2022

SSV Jahn Regensburg (40 Punkte / 33 hätten gereicht)

2021

SV Sandhausen (34 Punkte)

2020

Karlsruher SC (37 Punkte)

2019

SV Sandhausen (38 Punkte / 36 hätten gereicht)

2018

SpVgg Greuther Fürth (40 Punkte)

2017

DSC Arminia Bielefeld (37 Punkte)

2016

TSV 1860 München (34 Punkte / 33 hätten gereicht)

2015

FC St. Pauli (37 Punkte)

2014

VfL Bochum (40 Punkte / 36 hätten gereicht)

So viele Punkte reichten in den letzten zehn Jahren zum direkten Klassenerhalt in der 3. Liga. Angegeben ist die Mannschaft auf dem ersten Nichtabstiegsplatz

2024

Waldhof Mannheim (43 Punkte / 40 hätten gereicht wegen des besseren Torverhältnisses)

2023

Rot-Weiss Essen (39 Punkte / 37 hätten gereicht wegen des besseren Torverhältnisses

2022

SC Verl (40 Punkte / 37 hätten gereicht wegen des besseren Torverhältnisses)

2021

SV Meppen (41 Punkte / 38 hätten gereicht durch Rückzug KFC Uerdingen)

2020

FSV Zwickau (44 Punkte / 40 hätten wegen Insolvenz Chemnitzer FC gereicht)

2019

Eintracht Braunschweig (45 Punkte)

2018

VfL Osnabrück (37 Punkte / 32 hätten gereicht)

2017

Werder Bremen II (45 Punkte)

2016

Werder Bremen II (43 Punkte)

2015

Hansa Rostock (41 Punkte / 40 hätten gereicht)

2014

Unterhaching (43 Punkte / 40 hätten gereicht wegen des besseren Torverhältnisses)