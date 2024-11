Bundesliga: Nach VfL Bochum setzt auch dieser Klub seinen Trainer vor die Tür

Rot-Weiss Essen Nach Cottbus-Gala wird RWE zum Chancentod und Aufbaugegner für Aue

So effizient Rot-Weiss Essen gegen Cottbus war, so schlimm war die Essener Chancenverwertung im Erzgebirge. Jetzt droht am Sonntag der Abstiegsplatz in der 3. Liga. Zudem sah Brumme Gelb-Rot.