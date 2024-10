Sport-Geschäftsführer Lars Ricken von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat die Mannschaft nach dem enttäuschenden Saisonstart in die Pflicht genommen.

„Ich erwarte, dass sich jeder Einzelne die einfache Frage stellt, wie er seine individuelle Qualität, die ihn letztlich zum BVB gebracht hat, im Sinne der Mannschaft effektiv ausschöpft“, sagte Ricken einen Tag nach der Niederlage beim FC Augsburg (1:2) den Ruhr Nachrichten.

Der BVB hat nach acht Spielen lediglich 13 Punkte auf dem Konto, so wenige waren es zu diesem Zeitpunkt zuletzt vor zehn Jahren. „Weder die Leistungen noch die Punkteausbeute spiegeln unser aller Anspruch wider - natürlich insbesondere auch nicht den der Spieler“, sagte Ricken.

Am Sonntag weilte der Geschäftsführer auf dem Dortmunder Trainingsgelände. Dort fanden auch Einzelgespräche mit den Spielern statt. Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) ist der BVB in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfL Wolfsburg gefordert.