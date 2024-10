Transferticker: Wird Sandro Wagner Alonso-Nachfolger bei Bayer?

Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

21. Oktober: Leverkusen bereitet Alonso Abgang vor - Wagner ein Kandidat

Beim deutschen Meister Bayer Leverkusen bereitet man sich auf einen Abgang von Erfolgstrainer Xabi Alonso vor. Der Spanier soll laut Transferinsider Fabrizio Romano bei Real Madrid und Manchester City hoch im Kurs stehen und sich Bayer daher mit möglichen Nachfolgern beschäftigen. Ein Kandidat soll dabei nach Sky-"Berichten" Sandro Wagner sein, der Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß soll oben auf der Liste in Leverkusen stehen. Allerdings müsse der Noch-Leverkusener Alonso erst eine Entscheidung fällen, bevor es mit Wagner konkreter werde.

21. Oktober: St. Pauli verlängert Vertrag mit Abwehrchef Smith

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit seinem Abwehrchef Eric Smith verlängert. Wie die Hanseaten mitteilten, bleibt der 27 Jahre alte Schwede dem Verein „langfristig erhalten“. Zur Dauer des Kontrakts machte der norddeutsche Club keine Angaben.

„Eric hat eine überragende Bedeutung für unser Team. Mit seiner Spielintelligenz und den außergewöhnlichen Fähigkeiten im Passspiel ist er für uns auch in der Bundesliga ein Schlüsselspieler, dessen Wort in der Kabine ebenfalls Gewicht hat“, sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Seit Januar 2021 spielt Smith beim Kiez-Club und entwickelte sich danach zum absoluten Führungsspieler der Hamburger. Bislang absolvierte er sieben Bundesliga- und 74 Zweitligapartien für die Hanseaten, dazu neun Spiele im DFB-Pokal.

18. Oktober: Ex-Schalker Geis unterscheibt in Unterhaching

Prominenter Neuzugang in der Regionalliga Bayern. Ex-Schalker Johannes Geis wechselt zur SpVgg Unterhaching. Zuletzt spielte Geis beim 1. FC Nürnberg und wird in Unterhaching wie auf Schalke mit der Rückennummer 5 auflaufen. "Von Beginn an hatte ich das Gefühl, dass hier eine besondere Mischung aus familiärer Atmosphäre und täglicher professioneller Arbeit herrscht", so Geis.

17. Oktober: Modeste? Choupo-Moting? Baumgart weist Gerüchte zurück

Nach der schweren Verletzung von Torjäger Robert Glatzel hat HSV-Trainer Steffen Baumgart alle Gerüchte über die Verpflichtung eines prominenten Ersatzes energisch zurückgewiesen. Gehandelt wurde unter anderem der gebürtige Hamburger Eric Maxim Choupo-Moting (35), der seit seinem Abschied vom FC Bayern München in diesem Sommer vereinslos ist.

„Zu Choupo muss man sagen: guter Typ. Wir müssen auch nicht über die Qualität reden. Aber er ist ein Spieler, der drei Monate relativ wenig mit Fußball zu tun hatte“, sagte Baumgart bei seiner Pressekonferenz zum Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky). „Ich habe sogar in einer Kölner Zeitung gelesen, dass Tony Modeste ein Thema wäre. Aber um es mal deutlich zu sagen: Jeder Stürmer, der irgendwo frei ist, wird jetzt kein Thema für uns.“

Glatzel wird dem Hamburger SV mehrere Monate fehlen. Der 30-Jährige wurde nach einem Sehnenabriss im Adduktorenbereich in dieser Woche operiert. „Ich finde, wir sollten mal anfangen, unserem Kader zu vertrauen. Das tun wir“, sagte Baumgart. „Ich kann sagen, dass wir am Sonntag mit Königsdörffer und Davie (Selke) beginnen werden. Und ich glaube, dass wir mit Otto Stange und mit Omar Sillah zwei sehr gute Nachwuchsspieler haben, die es in der Regionalliga und in der U19-Bundesliga sehr gut machen.“

17. Oktober: Gladbach verlängert Vertrag mit Hack bis 2029

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den bis 2027 laufenden Vertrag mit Robin Hack vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. „Der neue langfristige Vertrag ist Ausdruck seiner Entwicklung und ein klares Signal, wie wohl sich Robin bei Borussia fühlt“, kommentierte Sport Geschäftsführer Roland Virkus die Einigung mit dem 26 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Der von den Gladbacher Fans zum „Spieler der Saison 2023/24“ gewählte Hack war im Sommer 2023 von Arminia Bielefeld zur Borussia gewechselt. In seiner ersten Saison kam er in vier DFB-Pokalspielen zum Einsatz, in denen er drei Treffer erzielte und einen weiteren direkt vorbereitete. In der Bundesliga erzielte Hack in 29 Spielen zehn Treffer. „Ich freue mich extrem darüber, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat, und auf die nächsten Jahre hier bei Borussia. Das Umfeld und die Rahmenbedingungen stimmen“, wurde er in einer Vereinsmitteilung zitiert.

16. Oktober: Offiziell: Tuchel ab Januar englischer Nationaltrainer

London (dpa) - Die Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuer Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft ist perfekt. Der englische Verband FA bestätigte, dass der 51-Jährige ab dem 1. Januar 2025 die Three Lions als Chefcoach übernimmt und zur WM 2026 führen soll.

15. Oktober: Tuchel wird England-Trainer

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt soll alles besiegelt sein. Thomas Tuchel wird Medienberichten zufolge neuer englischer Fußball-Nationaltrainer. Der 51-Jährige soll sich mit dem englischen Verband FA auf einen Vertrag geeinigt haben, wie unter anderem die „Times“, der „Mirror“ und „Bild“ vermeldeten.

Bis 2026 soll Tuchel das Amt bekleiden, wie Transferexperte Fabrizio Romano via X berichtet. Unterschrift und Verkündung sollen am Mittwoch (16.10) folgen.

15. Oktober: "Sky": BVB nimmt serbischen Nationalspieler ins Auge

Laut "Sky" ist Borussia Dortmund am offensiven Mittelfeldspieler Andrija Maksimovic dran. Beim 2:0 gegen die Schweiz avancierte der 17-jährige Profi von Roter Stern Belgrad zum zweitjüngsten Nationalspieler in Serbiens Geschichte, das Interesse ist längst groß. Konkret sei es zwischen Maksimovic und dem BVB noch nicht, Reporter Patrick Berger sprach von einem "Abtasten".

Maksimovic feierte sein Profidebüt für Roter Stern Ende 2023 im serbischen Pokal mit 16 Jahren, seitdem folgten sechs weitere Spiele für die Belgrader (ein Assist). Beim 0:4 in der Champions League bei Inter Mailand stand er in der Startelf. Regelmäßige Spielzeit sammelt Maksimovic bei Roter Sterns Farmteam Graficar, für das ihm in der 2. Liga neun Tore und drei Assists in 29 Partien gelangen.

13. Oktober: Edin Terzic Kandidat in der Premier League?

Edin Terzic wird in englischen Medien als Trainerkandidat bei Manchester United gehandelt. Demnach könnte der ehemalige Coach von Borussia Dortmund beim Premier-League-Klub die Nachfolge von Fußball-Lehrer Trainer Erik ten Hag antreten, der nach dürftigem Saisonstart um seinen Job bangen muss.

Laut „Sun“ steht der Name Terzic „überraschend“ auf einer entsprechenden Shortlist der Red Devils. Weitere Aspiranten sollen Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Graham Potter und der momentane Ten Haag-Assistent Ruud van Nistelrooy sein.

Der 41 Jahre alte Terzic, der den BVB am Ende der vergangenen Saison trotz des Einzugs in das Champions-League-Finale verlassen hatte, verfügt als ehemaliger Co-Trainer von Slaven Bilic bei West Ham (2015 bis 2017) bereits über Erfahrungen in der Premier League. Zudem absolvierte er seine Trainerausbildung in England.