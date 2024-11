Transferticker: Neuer Trainer steht fest - Jüngster Man-United-Coach seit Trainerlegende Busby

Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

1. November: Portugiese Ruben Amorim wird Trainer bei Manchester United

Der Portugiese Ruben Amorim wird wie erwartet neuer Trainer von Manchester United. Das bestätigte der Fußballverein aus der englischen Premier League heute. Amorim, der vom portugiesischen Tabellenführer Sporting Lissabon kommt, unterschrieb einen Vertrag bis zum Juni 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Sein Vertrag in Manchester beginnt allerdings erst am 11. November.

Mit 39 Jahren wird Amorim der jüngste Trainer der Red Devils seit dem legendären Sir Matt Busby, der 36 war, als er das Traineramt übernahm. Bereits zu Beginn der Woche war bekannt geworden, dass Man United sich für den Portugiesen entschieden hatte. Sporting hatte in einer Mitteilung an die portugiesische Börsenaufsicht CMV erwähnt, Man United sei bereit, die vertraglich festgelegte Ablösesumme von zehn Millionen Euro für den Coach zu zahlen. Demnach besaß Amorim eine Ausstiegsklausel.

Amorim folgt bei United auf den Niederländer Erik ten Hag, von dem sich der Club am Montag getrennt hatte, obwohl dessen Vertrag erst zu Beginn der Saison verlängert worden war. Der wieder mal kriselnde Rekordmeister hatte am Sonntag mit 1:2 bei West Ham United verloren. Nach nur drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen belegt das Team den 14. Platz. Bis zu Amorims Amtsübernahme soll Interimscoach Ruud van Nistelrooy das Team betreuen

31. Oktober: Phil Kemper verstärkt Schalke II

Der vereinslose Defensivspezialist Phil Kemper (22) schließt sich dem FC Schalke 04 II an.

29. Oktober: Sporting bestätigt: United will Lissabon-Coach Amorim

Am Montag zog Manchester United nach anhaltend schlechten Ergebnissen die Reißleine und trennte sich von Trainer Erik ten Hag. Der frühere Stürmerstar und bisherige Assistent Ruud van Nistelrooy übernimmt das Amt interimsweise. Die Suche nach einem Nachfolger läuft in Old Trafford auf Hochtouren und mit Rúben Amorim kristallisiert sich ein Favorit heraus.

Sporting Lissabon bestätigte am Dienstagnachmittag offiziell, dass die Engländer Interesse bekundet haben. Die Portugiesen verweisen auf die Ausstiegsklausel des Übungsleiters, die bei 10 Millionen Euro liegt. United soll demnach aber auch bereit sein, diese Summe zu zahlen.

29. Oktober: Gutkowski hat den ETB wieder verlassen

Nach nur rund drei Monaten hat Torwart Philipp Gutkowski seinen Vertrag beim ETB Schwarz-Weiß Essen aufgelöst und den Uhlenkrug wieder verlassen. Nach RevierSport-Informationen wird sich der 100-malige Regionalliga-Torwart ab dem 1. Januar 2025 dem Landesligisten GSV Moers anschließen.

28. Oktober: Balotelli wechselt zu Genua

Der italienische Fußball-Erstligist FC Genua hat den exzentrischen Stürmer Mario Balotelli verpflichtet. Das gab der Tabellen-18. der Serie A am Montag bekannt, ohne nähere Angaben zu der Vertragslaufzeit des 34-Jährigen zu nennen. Italienischen Medienberichten zufolge unterschrieb der ehemalige Nationalspieler bis zum Ende der aktuellen Saison.

Balotelli, der in der Vergangenheit immer wieder mit Skandalen für Schlagzeilen gesorgt hatte, kehrt damit in die Serie A zurück. Zuletzt hatte er in der Saison 2019/20 bei Brescia Calcio gespielt. Danach wechselte „Super Mario“ zum damaligen Zweitligisten AC Monza, bevor er zum türkischen Klub Adana Demirspor weiter zog, verzichtete dort nach der Saison aber auf eine Verlängerungsoption und war seitdem vereinslos.

Balotelli, der 2012 mit zwei Toren für das Halbfinal-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der EM in Polen und der Ukraine gesorgt hatte, feierte 2007 bei Inter Mailand seinen Durchbruch in der höchsten italienischen Liga. Drei Jahre später wechselte er zu Manchester City. Es folgten unter anderem Etappen bei der AC Mailand, dem FC Liverpool, OGC Nizza und Olympique Marseille.

Das erste Spiel für seinen neuen Klub könnte Balotelli nun am Donnerstag (18.30 Uhr) gegen die AC Florenz mit Nationalspieler Robin Gosens absolvieren.

28. Oktober: ManUnited entlässt ten Hag - van Nistelrooy übernimmt

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich angesichts der anhaltenden Probleme von seinem Teammanager Erik ten Hag getrennt. Das gaben die Red Devils am Montag, einen Tag nach dem ernüchternden 1:2 bei West Ham United bekannt. Der frühere Stürmerstar Ruud van Nistelrooy übernehme das Amt interimsweise, bis ein Nachfolger gefunden sei, hieß es.

Ten Hag hatte bei United als Nachfolger von Ralf Rangnick zu Saisonbeginn 2022/23 einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. In seiner ersten Spielzeit wurde sein Team Dritter und gewann den Ligapokal, die vergangene Saison beendete United als Achter und war damit so schlecht wie nie seit Gründung der Premier League. Allerdings holte ten Hag im Finale gegen Stadtrivale Manchester City überraschend den FA Cup, sein Vertrag wurde daraufhin bis 2026 verlängert.

In der aktuellen Spielzeit hielten die Probleme jedoch an, Manchester belegt nach drei Siegen in neun Spielen bei vier Niederlagen nur Rang 14. In der Europa League gab es in drei Spielen drei Unentschieden.

27. Oktober: Medien: Balotelli wechselt nach Genua

Neuer Job für Mario Balotelli: Nach langen Überlegung hat sich der italienische Fußball-Erstligist FC Genua zur Verpflichtung des ehemaligen Nationalspielers entschlossen. Laut Medienberichten wird sich der 34-Jährige am Montag den medizinischen Untersuchungen unterziehen. Der exzentrische Stürmer hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Skandalen für Schlagzeilen gesorgt.

Balotelli kehrt damit in die Serie A zurück. Zuletzt hatte er in der Saison 2019/20 bei Brescia Calcio gespielt. Danach wechselte „SuperMario“ zum damaligen Zweitligisten AC Monza, bevor er zum türkischen Klub Adana Demirspor weiter zog, verzichtete dort nach der Saison aber auf eine Verlängerungsoption und ist seitdem vereinslos.

Balotelli, der 2012 mit zwei Toren für das Halbfinal-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der EM in Polen und der Ukraine gesorgt hatte, feierte 2007 bei Inter Mailand seinen Durchbruch in der höchsten italienischen Liga. Drei Jahre später wechselte er zu Manchester City. Es folgten unter anderem Etappen bei der AC Mailand, dem FC Liverpool, OGC Nizza und Olympique Marseille.

25. Oktober: "Sky": Liverpool mit Interesse an Frankfurts Marmoush

Eintracht Frankfurts Top-Torjäger Omar Marmoush liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League. Laut einem "Sky"-Bericht besteht Interesse beim FC Liverpool, zudem sollen erste Gespräche stattgefunden haben.

Den Frankfurtern sei das Interesse der Engländer bewusst. Dem Bericht zufolge soll die SGE darüber hinaus auch schon eine erforderliche Summe im Sinn haben. Es gehe um eine Ablöse von 50 Millionen bis 60 Millionen Euro, wenn Marmoush, der einen Vertrag bis 2027 in Frankfurt hat, die Eintracht verlassen wolle. Der Ägypter liegt mit neun Bundesliga-Treffern derzeit an der Spitze der Torjägerliste und mit 13 Torbeteiligungen auf Rang zwei der Scorerliste.

24. Oktober: Bis 2027: Hertha verlängert mit Weber und Neuendorf

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat seine sportliche Führung langfristig gebunden. Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, verlängerten Sportdirektor Benjamin Weber und Klubikone Andreas "Zecke" Neuendorf, Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, ihre zum Ende der Saison auslaufenden Verträge bis 2027.

"Benny und Zecke haben in einer Phase die sportliche Leitung übernommen, welche enorm herausfordernd war. Dabei haben sowohl Benny als auch Zecke unter schwierigen Rahmenbedingungen extrem gute Arbeit geleistet", sagte Geschäftsführer Thomas E. Herrich. Das Duo habe einen Kader zusammengestellt, "mit welchem sich die Herthanerinnen und Herthaner identifizieren können."

23. Oktober: FC St. Pauli holt Eric Oelschlägel

Ben Voll, Sascha Burchert, Sören Ahlers: Dieses Trio sollte eigentlich für den FC St. Pauli im Tor stehen können, ist aktuell jedoch verletzt. Konsequenz: Aus dem etatmäßigen Profistamm steht nur die Nummer eins Nikola Vasilj zur Verfügung. Das hat der FCSP jetzt geändert.

Wie die Kiezkicker am Mittwochmorgen bekanntgaben, ist der bis zuletzt vereinslose Eric Oelschlägel ab sofort Teil der Mannschaft. Der erfahrene Torhüter war vor seinem Engagement beim FC Emmen in der niederländischen Eredivisie für den FC Utrecht aktiv. Alle Infos

22. Oktober: Arminia Bielefeld verlängert mit Trainer Kniat

Arminia Bielefeld hat den zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag mit seinem Trainer Mitch Kniat verlängert. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, haben sich sowohl der 38-Jährige als auch sein Trainerteam auf eine Verlängerung verständigt. Zur Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben. Derzeit stehen die Ostwestfalen auf dem 3. Tabellenrang.

„Er hat unsere Mannschaft mit seinem Trainerteam durch eine schwierige Saison geführt und den Grundstein für eine sehr positive Entwicklung gelegt, die wir noch nicht abgeschlossen sehen“, sagte der sportliche Geschäftsführer Michael Mutzel.

Kniat, zuvor unter anderem Coach des SC Verl, hatte den Club im Sommer 2023 nach dem Zweitliga-Abstieg übernommen. Mit einem komplett neuen Kader erreichte er als Tabellen-14. den Klassenerhalt und gewann mit seiner Mannschaft den Westfalenpokal.

22. Oktober: Personalbeben in Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich nach der Derbyniederlage gegen Nürnberg "dazu entschieden, die sportliche Führung des Vereins neu zu strukturieren." So muss neben Trainer Alexander Zorniger auch Sportdirektor Rachid Azzouzi nach 22 Jahren im Verein gehen. Mehr dazu

21. Oktober: Leverkusen bereitet Alonso Abgang vor - Wagner ein Kandidat

Beim deutschen Meister Bayer Leverkusen bereitet man sich auf einen Abgang von Erfolgstrainer Xabi Alonso vor. Der Spanier soll laut Transferinsider Fabrizio Romano bei Real Madrid und Manchester City hoch im Kurs stehen und sich Bayer daher mit möglichen Nachfolgern beschäftigen. Ein Kandidat soll dabei nach Sky-"Berichten" Sandro Wagner sein, der Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß soll oben auf der Liste in Leverkusen stehen. Allerdings müsse der Noch-Leverkusener Alonso erst eine Entscheidung fällen, bevor es mit Wagner konkreter werde.

21. Oktober: St. Pauli verlängert Vertrag mit Abwehrchef Smith

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit seinem Abwehrchef Eric Smith verlängert. Wie die Hanseaten mitteilten, bleibt der 27 Jahre alte Schwede dem Verein „langfristig erhalten“. Zur Dauer des Kontrakts machte der norddeutsche Club keine Angaben.

„Eric hat eine überragende Bedeutung für unser Team. Mit seiner Spielintelligenz und den außergewöhnlichen Fähigkeiten im Passspiel ist er für uns auch in der Bundesliga ein Schlüsselspieler, dessen Wort in der Kabine ebenfalls Gewicht hat“, sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Seit Januar 2021 spielt Smith beim Kiez-Club und entwickelte sich danach zum absoluten Führungsspieler der Hamburger. Bislang absolvierte er sieben Bundesliga- und 74 Zweitligapartien für die Hanseaten, dazu neun Spiele im DFB-Pokal.

18. Oktober: Ex-Schalker Geis unterscheibt in Unterhaching

Prominenter Neuzugang in der Regionalliga Bayern. Ex-Schalker Johannes Geis wechselt zur SpVgg Unterhaching. Zuletzt spielte Geis beim 1. FC Nürnberg und wird in Unterhaching wie auf Schalke mit der Rückennummer 5 auflaufen. "Von Beginn an hatte ich das Gefühl, dass hier eine besondere Mischung aus familiärer Atmosphäre und täglicher professioneller Arbeit herrscht", so Geis.

17. Oktober: Modeste? Choupo-Moting? Baumgart weist Gerüchte zurück

Nach der schweren Verletzung von Torjäger Robert Glatzel hat HSV-Trainer Steffen Baumgart alle Gerüchte über die Verpflichtung eines prominenten Ersatzes energisch zurückgewiesen. Gehandelt wurde unter anderem der gebürtige Hamburger Eric Maxim Choupo-Moting (35), der seit seinem Abschied vom FC Bayern München in diesem Sommer vereinslos ist.

„Zu Choupo muss man sagen: guter Typ. Wir müssen auch nicht über die Qualität reden. Aber er ist ein Spieler, der drei Monate relativ wenig mit Fußball zu tun hatte“, sagte Baumgart bei seiner Pressekonferenz zum Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky). „Ich habe sogar in einer Kölner Zeitung gelesen, dass Tony Modeste ein Thema wäre. Aber um es mal deutlich zu sagen: Jeder Stürmer, der irgendwo frei ist, wird jetzt kein Thema für uns.“

Glatzel wird dem Hamburger SV mehrere Monate fehlen. Der 30-Jährige wurde nach einem Sehnenabriss im Adduktorenbereich in dieser Woche operiert. „Ich finde, wir sollten mal anfangen, unserem Kader zu vertrauen. Das tun wir“, sagte Baumgart. „Ich kann sagen, dass wir am Sonntag mit Königsdörffer und Davie (Selke) beginnen werden. Und ich glaube, dass wir mit Otto Stange und mit Omar Sillah zwei sehr gute Nachwuchsspieler haben, die es in der Regionalliga und in der U19-Bundesliga sehr gut machen.“

17. Oktober: Gladbach verlängert Vertrag mit Hack bis 2029

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den bis 2027 laufenden Vertrag mit Robin Hack vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. „Der neue langfristige Vertrag ist Ausdruck seiner Entwicklung und ein klares Signal, wie wohl sich Robin bei Borussia fühlt“, kommentierte Sport Geschäftsführer Roland Virkus die Einigung mit dem 26 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Der von den Gladbacher Fans zum „Spieler der Saison 2023/24“ gewählte Hack war im Sommer 2023 von Arminia Bielefeld zur Borussia gewechselt. In seiner ersten Saison kam er in vier DFB-Pokalspielen zum Einsatz, in denen er drei Treffer erzielte und einen weiteren direkt vorbereitete. In der Bundesliga erzielte Hack in 29 Spielen zehn Treffer. „Ich freue mich extrem darüber, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat, und auf die nächsten Jahre hier bei Borussia. Das Umfeld und die Rahmenbedingungen stimmen“, wurde er in einer Vereinsmitteilung zitiert.

16. Oktober: Offiziell: Tuchel ab Januar englischer Nationaltrainer

London (dpa) - Die Verpflichtung von Thomas Tuchel als neuer Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft ist perfekt. Der englische Verband FA bestätigte, dass der 51-Jährige ab dem 1. Januar 2025 die Three Lions als Chefcoach übernimmt und zur WM 2026 führen soll.

15. Oktober: Tuchel wird England-Trainer

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt soll alles besiegelt sein. Thomas Tuchel wird Medienberichten zufolge neuer englischer Fußball-Nationaltrainer. Der 51-Jährige soll sich mit dem englischen Verband FA auf einen Vertrag geeinigt haben, wie unter anderem die „Times“, der „Mirror“ und „Bild“ vermeldeten.

Bis 2026 soll Tuchel das Amt bekleiden, wie Transferexperte Fabrizio Romano via X berichtet. Unterschrift und Verkündung sollen am Mittwoch (16.10) folgen.

15. Oktober: "Sky": BVB nimmt serbischen Nationalspieler ins Auge

Laut "Sky" ist Borussia Dortmund am offensiven Mittelfeldspieler Andrija Maksimovic dran. Beim 2:0 gegen die Schweiz avancierte der 17-jährige Profi von Roter Stern Belgrad zum zweitjüngsten Nationalspieler in Serbiens Geschichte, das Interesse ist längst groß. Konkret sei es zwischen Maksimovic und dem BVB noch nicht, Reporter Patrick Berger sprach von einem "Abtasten".

Maksimovic feierte sein Profidebüt für Roter Stern Ende 2023 im serbischen Pokal mit 16 Jahren, seitdem folgten sechs weitere Spiele für die Belgrader (ein Assist). Beim 0:4 in der Champions League bei Inter Mailand stand er in der Startelf. Regelmäßige Spielzeit sammelt Maksimovic bei Roter Sterns Farmteam Graficar, für das ihm in der 2. Liga neun Tore und drei Assists in 29 Partien gelangen.

13. Oktober: Edin Terzic Kandidat in der Premier League?

Edin Terzic wird in englischen Medien als Trainerkandidat bei Manchester United gehandelt. Demnach könnte der ehemalige Coach von Borussia Dortmund beim Premier-League-Klub die Nachfolge von Fußball-Lehrer Trainer Erik ten Hag antreten, der nach dürftigem Saisonstart um seinen Job bangen muss.

Laut „Sun“ steht der Name Terzic „überraschend“ auf einer entsprechenden Shortlist der Red Devils. Weitere Aspiranten sollen Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Graham Potter und der momentane Ten Haag-Assistent Ruud van Nistelrooy sein.

Der 41 Jahre alte Terzic, der den BVB am Ende der vergangenen Saison trotz des Einzugs in das Champions-League-Finale verlassen hatte, verfügt als ehemaliger Co-Trainer von Slaven Bilic bei West Ham (2015 bis 2017) bereits über Erfahrungen in der Premier League. Zudem absolvierte er seine Trainerausbildung in England.