Beim Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen (1:1) ging es hoch her. Bayerns Ersatztorwart Sven Ulreich legte sich mit den Gästen an - auf derbe Art und Weise.

Es ist nur ein 14-sekündiger-Clip, doch der reicht schon aus, um bei "X" (vormals: Twitter) viral zu gehen. Aufgenommen wurde er direkt hinter der Bank des FC Bayern München beim Bundesliga-Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstagabend (1:1).

Zu sehen ist zunächst, wie sich die Bayern-Spieler Alphonso Davies und Min-Jae Kim, offensichtlich während einer Spielunterbrechung, an der Auslinie ein paar Schlucke Wasser gönnen. Dann schwenkt die Kamera - und Bayerns Ersatztorwart Sven Ulreich kommt lautstark lamentierend ins Bild.

Er schreibt in Richtung Leverkusener Bank - genauer gesagt Manager Simon Rolfes. "Ey, hör auf da drüben, du Penner. Setz dich hin Rolfes, du W*****!" Daraufhin zieht sich Ulreich wieder auf die Bank zurück und die Fans feiern ihn ab. "Jawoll, Ulle", ist mehrfach zu hören.

Dass die Leverkusener mit allen Mitteln um den Punkt in München gekämpft haben, bestätigte im Nachgang auch Mittelfeldstratege Granit Xhaka. "Mit 32 Jahren hat man genug Erfahrung, um zu erkennen, dass die Bayern in den letzten Minuten noch das 2:1 schießen wollen. Wir mussten etwas Rhythmus aus dem Spiel nehmen. Ich sagte Rob Andrich, dass einer von uns auf den Boden muss. Er sagte, dass er schon die Gelbe Karte hat, also übernahm ich das", zitiert ihn die "Bild".

Und weiter: "Es war ein cleverer und souveräner Auftritt. Es ist nicht einfach, in München zu spielen, richtig viele Chancen hatten sie ja trotzdem nicht, und es war uns brutal wichtig, dass sie den Vorsprung in der Tabelle auf uns nicht vergrößern können."

Torhüter Lukas Hradecky sprang dem Schweizer zur Seite: "Ein Stück weit gehört das auf diesem Niveau dazu, auch die Kleinigkeiten zu nutzen. Das hat auch mit dem Respekt vor den Bayern zu tun. Granit Xhaka ist auch ein Schlitzohr. Er legt sich schon mal hin, um die Netto-Spielzeit zu reduzieren. Das war vielleicht nicht immer fair und nicht schön, aber gehört auf diesem Niveau dazu."

So entführte Leverkusen letztlich einen Punkt aus München - mit dem die Bayern ganz augenscheinlich deutlich unglücklicher sind als die Werkself.