Leipzig lässt Augsburg am 5. Spieltag keine Chance, zudem feierte St. Pauli den ersten Saisonsieg. Gladbach jubelt über einen Last-Minute-Dreier, Stuttgart rettet ein Punkt in letzter Sekunde.

RB Leipzig hat seine Torflaute mit einem Offensiv-Spektakel beendet. Nach zuletzt zwei Nullnummern gewannen die Leipziger gegen den FC Augsburg mit 4:0 (2:0).

Der slowenische Nationalstürmer Benjamin Sesko (11. Minute/15.) schoss RB mit seinen ersten beiden Bundesliga-Saisontreffern früh in Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Lois Openda (46.) vor 44.407 Zuschauern, ehe Xavi Simons (57.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. Der Augsburger Jeffrey Gouweleeuw (27.) scheiterte zwischenzeitlich per Elfmeter am Leipziger Torhüter Peter Gulacsi.

Der 1. FC Heidenheim hat seine sportliche Mini-Krise rechtzeitig vor dem Start in die Ligaphase der Conference League beendet und dem FSV Mainz 05 eine schmerzliche Heim-Pleite beigebracht. Marvin Pieringer (15. Minute) und Jan Schöppner (86.) bescherten den Heidenheimern mit ihren Treffern ein verdientes 2:0 (1:0) und damit eine erfolgreiche Europa-Generalprobe für die Partie gegen den slowenischen Vertreter Olimpija Ljubljana am Donnerstag.

Der FC St. Pauli hat den ersten Sieg seit seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Hamburger gewannen beim SC Freiburg mit 3:0 (2:0) und fügten den Gastgebern die zweite Niederlage dieser Saison zu. In einem Spiel, das der Sport-Club über weite Strecken kontrollierte, trafen jeweils aus dem Nichts Elias Saad (12. Minute/72.) und Oladapo Afolayan (45.) für die Hamburger.

Der VfB Stuttgart enttäuscht vor dem zweiten Champions-League-Spiel der Saison. In Wolfsburg gibt es ganz spät aber immerhin noch einen Punkt. Durch einen späten Treffer von Nationalstürmer Deniz Undav hat der VfB Stuttgart eine unnötige Niederlage gerade noch abwenden können. In Unterzahl kamen die Schwaben in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg. Eine Woche nach dem fulminanten 5:1 gegen Borussia Dortmund zeigte Stuttgart aber keine gute Leistung.

Vor 27.135 Zuschauern in der Volkswagen Arena brachte Jonas Wind die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Nachdem Enzo Millot (32.) den Ausgleich für den VfB erzielt hatte, gelang dem starken Mohammed Amoura (68.) der erneute Führungstreffer für den VfL, für den es der erste Heimsieg der Saison gewesen wäre. Doch der eingewechselte Undav erzielte noch den Ausgleich.

Ein Last-Minute-Tor von Joker Tomas Cvancara hat Borussia Mönchengladbach zum ersten Heimsieg seit über sieben Monaten verholfen. Das Team von Trainer Gerardo Seoane gewann am fünften Spieltag 1:0 (0:0) gegen das komplett destruktive und enttäuschende Union Berlin, das die erste Niederlage in dieser Saison kassierte. Für den früheren Borussen-Profi Bo Svensson war es zudem überhaupt die erste Niederlage als Trainer bei seinem Ex-Club.