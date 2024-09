Borussia Dortmund winkt ein Rekord. 20 Jahre ging kein Freitagsspiel verloren. Die letzte Pleite hatte es in sich – es war ein Derby.

Es könnte ein besonderes Freitagsspiel für Borussia Dortmund werden, und das nicht nur, weil es sich um ein Derby gegen den VfL Bochum (20.30 Uhr/DAZN) handelt. Nein, dem BVB winkt ein alleiniger Rekord.

Seit mehr als 20 Jahren ist Dortmund in Bundesliga-Freitagsspielen ungeschlagen, insgesamt handelt es sich dabei um 37 Partien – eine Bestmarke, die man sich bisher mit dem SV Werder Bremen teilt, dem das zwischen 1984 und 1991 gelang.

Auf dem Weg zum Rekord erlebte der BVB einen Sieg gegen Bayern München (Saison 2006/07), das wilde 4:4 gegen den VfB Stuttgart (2011/12) und eine Beinahe-Demütigung gegen den SC Paderborn, der im November 2019 zur Halbzeit schon 3:0 führte. Marco Reus traf in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich. Die Serie, gerettet.

Ein Blick lohnt sich vor allem aber auf die letzte Niederlage am Freitagabend, sie ereignete sich im Januar des Jahres 2004, in einem Derby gegen Schalke 04, in dem es vogelwild zuging. Mann des Abends: Schalkes Frank Rost.

BVB gegen Schalke: So spielten sie damals Dortmund: Warmuz - Reuter, Demel, Wörns, N. Jensen - Flavio Conceicao - Sebastian Kehl, Torsten Frings - Tomas Rosicky - Ewerthon (85. Gambino), Koller. Schalke: Rost - Kobiashvili, van Kerckhoven, Kläsener, Poulsen - Rodriguez (87. Seitz), Vermant, Oude Kamphuis, Hamit Altintop - Hanke (72. Sand) Asamoah (67. Delura) Tor: 0:1 Sand (89.) Gelb-Rot: Rosicky (43./Foulspiel), Kläsener (74. Handspiel).

Der Torwart parierte zwei Dortmunder Strafstöße. Den ersten von Jan Koller (9.) hatte er selbst verursacht, als er Torsten Frings vermeintlich im Sechzehner traf. Koller schoss zu unplatziert – genauso wie Frings in der zweiten Halbzeit nach Handspiel von Schalkes Thomas Kläsener im Straffraum (74.). Kläsener sah dafür Gelb-Rot. Kurz vor der Pause musste bereits Dortmunds Mittelfeld-Regisseur Tomas Rosicky nach wiederholtem Foulspiel vom Platz.

Sand sorgt für den Last-Minute-Sieg

Was da noch fehlte zum BVB-Drama? Natürlich Schalkes spätes Siegtor in der 89. Minute durch den den eingewechselten Publikumsliebling Ebbe Sand, der Guillaume Warmuz im Dortmunder Tor überlupfte. Schalke zog am ersten Rückrunden-Spieltag der Saison 2003/2004 am BVB vorbei.

Am Ende der Saison wurden die Königsblauen Vize-Meister hinter Bayern München, der BVB verpasste die Uefa-Cup-Teilnahme genau um den einen Punkt, den Sand den Dortmundern an jenem kalten Januar-Abend klaute. Und wer profitierte? Na klar, der VfL Bochum, der sensationell in den Europapokal einzog.