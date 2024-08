"Daran müssen wir weiterarbeiten" - Hofmann bleibt selbstkritisch

Der VfL Bochum verliert mit 0:1 bei RB Leipzig. Bitter, aber Philipp Hofmann sieht auch positive Aspekte.

Antonio Nusa holte sich die Glückwünsche ab, plauderte entspannt mit seinen neuen Teamkollegen und genoss sein Traumdebüt in der Fußball-Bundesliga. Mit seinem ersten Torschuss hatte das neue Toptalent RB Leipzig einen erfolgreichen Start in die neue Saison beschert - und gleich mächtig beeindruckt.

"Wir haben ein gutes erstes Bundesliga-Spiel gemacht und fast all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In der Situation vor dem Gegentor müssen wir einfach konsequenter verteidigen. Unsere eigenen Angriffe müssen wir dagegen besser ausspielen und Fehler des Gegners, wie in der ersten Halbzeit, eiskalt bestrafen. Daran müssen wir weiterarbeiten, dann werden die Tore auch wieder machen. Nächste Woche haben wir unser erstes Heimspiel und da wollen wir die drei Punkte holen", sagte VfL-Stürmer Philipp Hofmann.

„Er hat sich gut integriert, ist schnell in den Abläufen drin. Für sein junges Alter ist er schon sehr erwachsen“, lobte Sportdirektor Rouven Schröder nach dem mühsamen 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum den 19 Jahre alten Matchwinner bei Sky: „Es ist schön, dass er getroffen hat. Er freut sich. Aber ich mache mir keine Sorgen, er hebt nicht ab.“

Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung staubte der Norweger, der für 22 Millionen Euro vom FC Brügge gekommen war, aus der zweiten Reihe zur Führung ab (59.). Schon im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen (4:1) hatte Nusa mit einem Treffer als Joker sofort von sich reden gemacht. Er erlöste damit den Champions-League-Starter, der gegen den Fast-Absteiger der Vorsaison mehr Mühe als erwartet hatte. „Es war ein bisschen unsauber, manchmal zu verspielt“, meinte Schröder, „aber erster Spieltag, drei Punkte - das ist okay.“

Der VfL blieb beim Cheftrainer-Debüt von Peter Zeidler in der Bundesliga offensiv blass, machte Leipzig mit einer stabilen Defensive aber lange das Leben schwer. Nachdem RB-Kapitän Willi Orban wegen einer Notbremse gegen Myron Boadu die Rote Karte (84.) gesehen hatte, drängten die Gäste in Überzahl auf den Ausgleich - aber ohne Erfolg. „Wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht“, sagte Kapitän Anthony Losilla, „ich hatte das Gefühl, dass mehr drin war.“

Leipzig war zu Beginn zwar das bestimmende Team, hatte trotz des hohen Ballbesitzanteils aber Mühe in der Spielgestaltung. Viel lief über den niederländischen EM-Star Xavi. Der im Sommer umworbene 21-Jährige, der sich für ein weiteres Jahr in Leipzig entschieden und unter anderem dem FC Bayern eine Absage erteilt hatte, war in seinen Aktionen aber oft überhastet.

Das galt auch für seine Teamkollegen. Leipzig verlor den anfänglichen Schwung und leistete sich zu viele einfache Ballverluste. Das rächte sich fast: Nach einem ungenauen Zuspiel von Castello Lukeba patzte Torhüter Peter Gulacsi bei der Ballannahme. Der Ball landete bei Lukas Daschner, dessen Schuss Lukeba mit Mühe und viel Einsatz blockte (30.).

Zuvor hatten Xavi und Lois Openda Leipzigs beste Konterchance nach schwacher Ballverarbeitung leichtfertig vergeben (25.). Kurz vor der Pause erhöhten die Sachsen nochmals den Druck und stießen wiederholt ins letzte Drittel vor. Openda (40.) verzog, Amadou Haidara (42.) und Orban (43.) scheiterten per Kopf.

Leipzig kam schläfrig aus der Kabine und ließ Bochum im Zentrum gewähren. Ein Pass landete bei Philipp Hofmann am Elfmeterpunkt, der offenbar selbst überraschte VfL-Angreifer zielte zu zentral (46.). Rose reagierte auf das zähe Aufbauspiel und bescherte Nusa das Bundesliga-Debüt.

Am Ende war es ein bitterer Abend für den VfL Bochum: "Es war möglich, hier einen Punkt zu holen. Leipzig ist eine tolle Mannschaft, ist aber sicher wie alle anderen Teams noch nicht nicht in Top-Form. Wir können ein paar Dinge mitnehmen und freuen uns auf unser erstes Heimspiel gegen Mönchengladbach", sagte VfL-Trainer Peter Zeidler mit gp