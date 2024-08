Beim FC Bayern München ist Leon Goretzka ins Hintertreffen geraten. Da wittern Fans des VfL Bochum ihre Chance.

Joao Palhinha, Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich: Die Konkurrenz für Leon Goretzka im Mittelfeld des FC Bayern München ist groß. Unter Vincent Kompany ist der gebürtige Bochumer offenbar nicht mehr gefragt, weshalb ihn einige findige VfL-Fans nun zurück "anne Castroper" holen wollen.

Bei "change.org" wurde am Dienstag, 13. August, eine Petition gestartet. "Leon Goretzka ist nicht nur ein sportlich herausragender Fußballer, sondern hat auch in der Vergangenheit seine tiefe Verbindung zu seinem Heimatverein, dem VfL Bochum, bewiesen. Hier, "anne Castroper", begann seine außergewöhnliche Karriere, die ihn bis an die Spitze des deutschen Fußballs geführt hat. Doch manchmal führen die Wege im Leben zurück zu den Wurzeln – zurück dorthin, wo alles begann", heißt es da zunächst blümerant.

Dann aber kommt Ersteller Steven H. schnell auf den Punkt: "Mit seiner Rückkehr könnte Leon Goretzka eine sportliche und emotionale Lücke schließen. Mehr als das: Leon hätte die Möglichkeit, die Herzen aller Fußballromantiker zu gewinnen, die sich nach Geschichten sehnen, in denen Geld und Ruhm nicht die einzige Rolle spielen. Es wäre eine Rückkehr nach Hause, zu den Menschen und der Stadt, die ihm den Weg zum Profi geebnet haben."

Dass dieser Wechsel nicht ganz realistisch ist, scheint dem VfL-Fan ebenfalls bewusst zu sein: "Natürlich klingt dieser Transfer verrückt. Aber der Fußball lebt von solchen verrückten Ideen, von Leidenschaft, Hingabe und der Liebe zur schönsten Nebensache der Welt. Leon Goretzka könnte mit dieser Entscheidung ein Zeichen setzen: für den Fußball, für die Region und für den VfL Bochum."

Mit einem Marktwert von 30 Millionen Euro ("transfermarkt.de") und einem Millionengehalt bei den Bayern liegt Goretzka natürlich völlig fernab dessen, was die Bochumer stemmen können. Im Sommer 2013 hatte Goretzka seinen Jugendklub für den FC Schalke 04 verlassen, um dann fünf Jahre später zum FC Bayern München weiterzuziehen.

Beim FCB hat er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Auch dann würde er dem VfL Bochum sicherlich noch weiterhelfen. Aber die Fans wollen ihn jetzt. Stand Mittwochnachmittag haben 528 Menschen die Petition unterschrieben.