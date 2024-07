Der VfL Bochum bereitet sich in Gais in Südtirol auf den Saisonstart vor. Im Trainingslager-Blog erfahren Sie alles zu Trainingseinheiten, Testspielen und Transfer-News.

Wohl dem, der einen Schattenplatz hat im heißen Gais - weitere Fans sind Montagmorgen eingetroffen am Trainingsplatz in Südtirol, insgesamt rechnet der Klub mit bis zu 350 Fans vor Ort - vor ein paar Jahren waren es noch deutlich weniger. Und sie zeigten sich begeistert vom neuen Coach Peter Zeidler. Denn der 61-Jährige ließ es sich wie schon oft in der Heimat auch in Südtirol nicht nehmen, noch vor der Einheit sich bei den Anhängerinnen und Anhängern persönlich vorzustellen und einen kurzen Small-Talk abzuhalten.

Bei der Einheit war dann schnell richtig Zug drin bei strahlendem Sonnenschein, Zeidler wollte aufgrund der Hitze - deutlich über 30 Grad am Mittag - vor allem morgens trainieren. So sahen die Fans intensive Spiele auf halbem Feld mit drei Teams. „Das geht gut ab“, hörte man immer wieder.

Bei Kwarteng „müssen wir noch Geduld haben“

Moritz-Broni Kwarteng machte nur die passiven Übungen mit, „wir brauchen bei ihm noch Geduld“, sagte Zeidler bereits am Vortag. Ivan Ordets trainiert weiterhin individuell mit Rehatrainer Björn Kadlubowski. Ansonsten waren alle Spieler komplett am Ball - 25 Feldspieler sowie drei Torhüter wollten sich empfehlen zunächst für den ersten Test im Trainingslager am Dienstag (18 Uhr, bei uns im Live-Ticker) in Brixen gegen den italienischen Serie-B-Klub Spezia Calcio.

