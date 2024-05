Ein knappes Vierteljahrhundert hat Patrick Fabian den VfL Bochum in vielen Facetten kennen gelernt. Nun verlässt er den Verein.

Es war ein offenes Geheimnis, das der VfL Bochum nun bestätigt hat. Kurz nach dem Bundesliga-Klassenerhalt ist klar, dass Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian keine Zukunft beim VfL hat.

Bereits direkt im Anschluss an die Relegation, die der VfL im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf gewann, sprach der Sport-Geschäftsführer der Bochumer Klartext: "Es wurde so viel geschrieben, so viel Bullshit verbreitet. Das geht auf keine Kuhhaut. Es sind alles Menschen auf dem Platz. Mal läuft es besser, mal schlechter. Ich dachte, beim VfL gehen wir diesen Weg nicht. Heute haben wir die Antwort darauf gegeben."

Beide Seiten kamen am Ende zu dem Entschluss, dass eine Trennung besser ist. Fabian betonte in einer Mitteilung des Klubs: „Für mich ist als Geschäftsführer Sport nach dem erneuten Erreichen des Klassenerhaltes der passende Moment gekommen, um mich nach insgesamt 24 Jahren vom VfL Bochum zu verabschieden. Wir haben allen Herausforderungen zum Trotz auch in der vergangenen Saison gemeinsam unser Ziel mit einem wahren Kraftakt erreichen können. Das vierte Jahr in Folge in der Bundesliga ist außergewöhnlich, das gab es seit 1992 erst ein weiteres Mal, Mitte der 00er-Jahre.“

Fabian erläutert seine Gründe für das Aue: "Nach einer persönlichen Aufarbeitung eines extrem intensiven Jahres und der Bewertung aller Dynamiken der letzten Wochen und Monate bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es jetzt einen neuen Impuls auf der sportlichen Führungsebene geben sollte. Deswegen werde ich den Verein verlassen, da er letztlich über allem steht.“





Sein Vertrag hatte nach WAZ-Informationen noch eine Laufzeit von einem Jahr bis zum Juni 2025. Wie man hört, einigte man sich darauf, dass Fabian sein Grundgehalt bis dahin weiterhin erhält, das für einen Bundesliga-Manager aber auf niedrigem Niveau anzusiedeln ist. Fabian verzichtet demnach auf sämtliche erfolgsabhängige Prämien.

Damit endet eine Ära in Bochum, die auch der VfL würdigt: In einer Mitteilung benennt der VfL, dass Fabian neue Strukturen im Sport geschaffen hat, sowohl im Lizenzbereich als auch im Scouting. Zudem hat er die Neuausrichtung des Talentwerks als Fundament des Vereins forciert, Prozesse angepasst und auf die Neugründung einer U21 hingewirkt. Zusätzlich wurde darüber hinaus die Professionalisierung des Frauen- und Mädchenbereichs beim VfL sichtbar vorangetrieben.

Patrick Fabian wurde in der VfL-Jugend ausgebildet, holte mit der U19 die Westdeutsche Meisterschaft und stand im Finale um die Deutsche Meisterschaft, bevor er über die Zweite Mannschaft den Weg zu den VfL-Profis fand. Weit über 300 Spiele für die Blau-Weißen sind dokumentiert, 157 allein für die Profis in Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal. Er ist der erste deutsche Fußballprofi, der auch nach dem vierten Kreuzbandriss noch ein Comeback schaffte, ehe er 2020 seine aktive Karriere beendete und unmittelbar danach auf die Funktionärsebene überwechselte.

„Wir alle wissen um die große Bedeutung, die Patrick Fabian für den VfL hat und die umgekehrt der VfL auch für ihn hat“, sagt Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum. „Er hat als Spieler immer alles für den Verein gegeben, hat sich nie unterkriegen lassen und ist später als Kapitän stets vorangegangen. Vor rund zwei Jahren hat sich Patrick Fabian auf der Leitungsebene in einer außerordentlich schwierigen Situation der Herausforderung gestellt und den Posten des Geschäftsführers Sport übernommen. Unter seiner sportlichen Führung haben wir es zweimal geschafft, den Klassenerhalt zu realisieren. Wir wünschen ihm persönlich alles erdenklich Gute. Patrick Fabian ist und bleibt ein Bochumer Junge und ist jederzeit an der Castroper Straße herzlich willkommen!“

Sportdirektor Marc Lettau wird hingegen offenbar beim VFL bleiben, denn die Bochumer wollen in der Transferphase, wo bisher auch noch kein Trainer verpflichtet wurde, nicht ihre komplette Handlungsfähigkeit verlieren.

Damit wird Lettau die Trainersuche forcieren, erste Transfers sollen ebenfalls in Kürze folgen. Für Fabian endet eine lange Reise beim VfL - erst als Spieler, dann als Funktionär.