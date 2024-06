Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

12. Juni: Top-Stürmer Heider verlängert bei den SF Lotte und wird Co-Trainer

Marc Heider hat seinen Vertrag bei den Sportfreunden Lotte verlängert. Der 38-Jährige wird den Oberliga-Meister auch in der Regionalliga West unterstützen. Zudem soll er als Co-Trainer in das Team von Fabian Lübbers integriert werden. In der vergangenen Saison steuerte der Stürmer 21 Tore und elf Vorlagen zur Meisterschaft bei.

12. Juni: Erzgebirge Aue holt Bielefelds Özkan

Can Özkan, ein 24 Jahre alter Rechtsverteidiger, kommt von seinem Jugendklub Arminia Bielefeld zu Erzgebirge Aue. Zum Artikel

12. Juni: Schalke-Talent Ouedraogo in die Bundesliga

Der FC Schalke 04 wird sein Top-Talent Assan Ouédraogo an RB Leipzig verkaufen. Ein Leihgeschäft ist nicht geplant. Zum Artikel

12. Juni: Struber übernimmt im Köln

Gerhard Struber wird neuer Trainer des Zweitligisten 1. FC Köln. Zum Artikel

12. Juni: Bewegung in den Regionalligen Südwest und Bayern

Valdrin Mustafa hat beim SSV Jahn Regensburg in der abgelaufenen Saison eigentlich eine ordentliche Rolle gespielt. Nun hat er sich Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach angeschlossen.

Bei den Würzburger Kickers ist Meistertrainer Marco Wildersinn nach verpasster Relegation weg. Es übernimmt Markus Zschiesche. Zum Artikel

12. Juni: Trainerwechsel beim TuS Haltern

Alexander Zerche ist nicht länger Trainer des Westfalenliga-Absteigers TuS Haltern am See. Für ihn übernimmt Sebastian Amendt, zueltzt beim FC Kray. Zum Artikel

12. Juni: Leon Falter aus Nettetal in die Landesliga

Der ASV Einigkeit Süchteln kann sich in der kommenden Landesliga-Saison auf Leon Falter freuen. Der 23 Jahre alte gebürtige Grefrather kommt vom Oberliga-Niederrhein-Klub SC Union Nettetal.

In drei Jahren kommt Falter da auf 90 Einsätze in der Oberliga Niederrhein, wobei zehn Spiele auf den coronabedingt veranstalteten Endrundenmodus entfallen. Dabei erzielte Falter insgesamt beachtliche 34 Tore. Zum Artikel

12. Juni: SSVg Velbert holt zwei Talente

Mit David Glavas und Valon Zhushi hat sich die SSVg Velbert gleich zwei Spieler für die kommende Oberliga-Saison gesichert. Glavas kommt vom Stadtrivalen TVD Velbert, Zhushi aus der U19-Bundesliga vom Wuppertaler SV. Zum Artikel

12. Juni: Neues Trio für SpVgg Erkenschwick

Kiyan Gilani, Tomislav Simic und Fabrizio Fili kommen zur SpVgg Erkenschwick. Fili wurde dieser Tage bei der SG Wattenscheid 09 verbaschiedet. Zum Artikel

12. Juni: Duisburger SV 1900 holt Zuweis

Abwehrspieler Jan Zuweis geht vom Mülheimer SV zum Duisburger SV 1900.

12. Juni: Benjamin Sesko verlängert bei RB Leipzig

Benjamin Sesko hat bei RB Leipzig einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

11. Juni: Neuer Torwart für FC Augsburg

Bundesligist FC Augsburg hat einen EM-Torwart verpflichtet. Nediljko Labrovic wechselt vom kroatischen Vizemeister HNK Rijeka zum Bundesligaelften der abgelaufenen Saison. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis 2029. Derzeit bereitet sich der Keeper mit der kroatischen Nationalmannschaft, für die er bislang ein Länderspiel bestritt, auf die Europameisterschaft in Deutschland vor.

„Es war immer ein großes Ziel von mir, in einer der Top-Ligen Europas zu spielen“, sagte Labrovic: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zustande kam, weil der FC Augsburg ein ambitionierter und attraktiver Bundesliga-Klub ist.“ Labrovic blieb in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen 18-mal ohne Gegentreffer. Für die Nationalmannschaft stand er bislang einmal zwischen den Pfosten. Finn Dahmen war in der abgelaufenen Saison die Nummer eins beim FCA.

11. Juni: Eintracht Braunschweig holt Ex-Osnabrücker Köhler

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Sven Köhler verpflichtet. Der 27-Jährige ist nach Angaben des Vereins vom Dienstag für das defensive Mittelfeld vorgesehen. Köhler kommt vom dänischen Erstligisten Odense BK und erhält bei den Braunschweigern einen Vertrag bis 2027. Vor seinem Wechsel nach Dänemark im vergangenen Sommer spielte er beim VfL Osnabrück. Ausgebildet wurde er bei Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und Schalke 04.

11. Juni: Lazio Rom holt Trainer Baroni von Hellas Verona

Der italienische Serie-A-Verein Lazio Rom hat einen neuen Trainer verpflichtet. Marco Baroni kommt vom Erstliga-Rivalen Hellas Verona, wie der Fußballverein aus der Hauptstadt am Dienstag bekanntgab. Der 60-Jährige erhielt Medienberichten zufolge einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Über den Wechsel war in Italien bereits spekuliert worden - am Montagabend stellte Verona seinen Coach frei. Für den Ex-Profi ist Lazio der bislang bekannteste und größte Verein seiner Trainerkarriere.

Die Römer waren in der abgelaufenen Saison im Winter im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern ausgeschieden. Daraufhin trat Coach Maurizio Sarri zurück - dessen Nachfolger Igor Tudor wurde in der vorigen Woche schon wieder entlassen. Italienische Medien hatten gemeldet, dass der deutsche Ex-Profi Miroslav Klose ein Kandidat für den Trainerjob sei. Der WM-Rekordtorschütze unterschrieb nun aber beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga.

11. Juni: Hannover verpflichtet englischen Verteidiger Knight

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Abwehrspieler Josh Knight vom englischen Drittligisten Peterborough United verpflichtet. Der 26-Jährige, dessen Vertrag ausläuft, kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr.

„Josh ist ein sehr kompletter Innenverteidiger mit starker Zweikampfführung, einem guten Spielaufbau und einer hohen Präsenz bei Standardsituationen – sowohl defensiv als auch offensiv“, sagte Sportdirektor Marcus Mann. Knight wurde bei seinem Heimatverein Leicester City ausgebildet, ehe er in der zweiten und dritten englischen Liga Profierfahrung sammelte.

11. Juni: Neuer Stürmer für SG Wattenscheid 09

Der vierte externe Neuzugang der SG Wattenscheid steht fest. Deniz Duran kommt vom Oberliga-Absteiger TSG Sprockhövel. Noch in der vergangenen Saison netzte der Stürmer zum 4:1-Sieg der TSG im Lohrheidestadion. In der vergangenen Spielzeit bestritt er 30 von 34 möglichen Spielen für Sprockhövel. Zum Artikel

11. Juni: Zehnter MSV-Neuzugang perfekt

Der MSV Duisburg hat die zehnte Neuverpflichtung für die kommende Saison verkündet. Patrick Sussek kommt vom Berliner FC Dynamo zu den Zebras. In der vergangenen Saison bestritt er 33 von 34 Ligaspielen. Insgesamt kommt der 24-Jährige auf 123 Regionalliga- und 17 Drittliga-Einsätze. Zum Artikel

11. Juni: 1. FC Köln belohnt 18-jähriges Talent mit Profivertrag

Kapitän der Kölner U-19, Julian Pauli, bleibt dem 1. FC Köln erhalten. Der 18-Jährige Innenverteidiger hat einen "langfristigen Lizenzvertrag" unterschrieben. Über die genaue Länge des Arbeitspapieres ist nichts bekannt. Im Sommer wechselte Pauli zu U17 des Effzeh und ist seitdem im Verein. Mit seinem neuen Vertrag soll er langsam an den Profikader herangeführt werden. Zum Artikel

11. Juni: 13 Tore 10 Vorlagen - Blau-Weiß Mintard holt 21-Jährigen

Mohamad Ali Abozu Hamad wird in der kommenden Saison im Trikot von Blau-Weiß Mintard auflaufen. Der 21-jährige Flügelspieler kommt von der SG Osterfeld aus der Kreisliga B und verbuchte in der letzten Saison zehn Tore und 13 Vorlagen in 24 Spielen. In der Jugend spielte er zudem für die SF Hamborn und die SSVg Velbert.

11. Juni: Lotte-Kapitän Elezi bleibt

Die Sportfreunde Lotte haben den Vertrag mit ihrem Kapitän Fatlum Elezi verlängert. Der 25-Jährige startet im Sommer also in seine dritte Saison in blau-weiß und seine erste in der Regionalliga West. In der vergangenen Spielzeit kam Elezi auf 29 Scorer in 30 Spielen.

11. Juni: 1. FC Köln bindet Abwehrtalent Pauli

Julian Pauli, Kapitän der U19-Bundesliga-Mannschaft, bleibt beim 1. FC Köln und hat einen "langfristigen Lizenzspielervertrag" unterschrieben. Zum Artikel

11. Juni: Nicolas Sessa verlässt den SC Verl

Nicolas Sessa verlässt den SC Verl und schließt sich dem VfB Stuttgart II an. Damit wird der Deutsch-Argentinier auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen, sind die Schwaben doch am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest dramatisch aufgestiegen. Zum Artikel

11. Juni: Miroslav Klose wird neuer Trainer des 1. FC Nürnberg

Miroslav Klose hat einen neuen Trainerjob gefunden: Nach seinem Engagement bei SCR Altach in Österreich übernimmt die deutsche Fußball-Legende den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Zum Artikel

11. Juni: Tjark Ernst offenbar beim FC Porto auf dem Zettel

Wie die "Bild" berichtete, ist der Europa-League-Teilnehmer FC Porto heiß auf den ehemaligen Bochumer Tjark Ernst. Aktuell steht er bei Hertha BSC unter Vertrag. Zum Artikel

11. Juni: Fabrizio Fili verlässt Wattenscheid 09

Fabrizio Fili wird den Oberligisten SG Wattenscheid 09 verlassen. Der 20-Jährige, der 2023 von Viktoria Köln aus der U19-Bundesliga an die Lohrheide wechselte, hatte bei der SGW seine erste Herrenstation. Nun möchte er sich eine neue Herausforderung suchen, wie der Klub mitteilte. Zum Artikel

11. Juni: Arman Corovic zum 1. FC Wülfrath

Vom ETB Schwarz Weiß Essen wechselt der 27-jährige Arman Corovic in die Bezirksliga nach Wülfrath. Der 1,87 Meter große Abwehrspieler soll mit Maik Bleckmann eine starke Wülfrather Innenverteidigung bilden. Corovic, der die Erfahrung von 101 Oberligaspielen und 38 Regionalligapartien mitbringt, ist aber auch auf anderen Defensivpositionen einsetzbar. Zum Artikel

11. Juni: Maurice Haar geht aus Wattenscheid in die Regionalliga West

Maurice Haar wird sich nach seinem verkündeten Abgang von der SG Wattenscheid 09 einem ehemaligen Ligakonkurrenten anschließen. In der abgelaufenen Saison stand er noch gegen Türkspor Dortmund auf dem Feld, nun wird Haar für den Regionalliga-Aufsteiger auflaufen. Zum Artikel

11. Juni: Landesliga-Torschützenkönig für Wegberg-Beeck

Auch wenn es nicht jeden überraschen dürfte, tut dem Niederrhein-Landesligist SC Kapellen-Erft dieser Abgang mächtig weh. Pablo Ramm, Torschützenkönig der Einser-Staffel, schließt sich dem Regionalliga-Absteiger FC Wegberg-Beeck an. Zum Artikel

11. Juni: Neuer Stürmer für Westfalia Herne

Maurice Bank kommt aus der Bezriksliga zu Westfalia Herne. Nach sechs Toren in 17 Spielen verlässt er den BV Herne-Süd Er wurde beim VfL Bochum und bei Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Zum Artikel

10. Juni: Rene Lewejohann geht doch nicht nach Scherpenberg

Der SV Scherpenberg muss sich wieder auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen. Rene Lewejohann teilte dem Verein mit, dass er sein Amt zum 1. Juli 2024 nicht antreten wird. Stattdessen ruft der KFC Uerdingen. Zum Artikel

10. Juni: Heuer von Paderborn nach Kaiserslautern

Jannis Heuer tauscht nach drei Jahren das Trikot des SC Paderborn gegen das des Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern. Beim SCP war er zuletzt nicht mehr gesetzt. Zum Artikel

10. Juni: Delbrück-Kapitän Sede nach Lippstadt - Ärger beim Westfalenligisten

Hasan Dere wird den Westfalenligisten Delbrücker SC nach vier Jahren verlassen und sich dem Oberligisten SV Lippstadt 08 anschließen. Das bestätigte Delbrücks Geschäftsführer Frank Sundermeier dem "Westfalen-Blatt". Dem Trainer stieß das sauer auf. Zum Artikel

10. Juni: Rheinland Hamborn holt Emir Alic

Emir Alic schließt sich dem Duisburger Bezirksligisten Rheinland Hamborn an. In seiner Karriere hat der 32-jährige Innenverteidiger aber auch schon ganz andere Adressen gesehen. So absolvierte der im ehemaligen Jugoslawien geborene Alic zwischen 2014 und 2016 39 Spiele in der Regionalliga West für den FC Kray. Auch die Oberliga Niederrhein kennt er aus 50 Partien für Kray und den FSV Duisburg. Zum Artikel

10. Juni: Hansa Rostock hat neuen Co-Trainer für Hollerbach gefunden

Simon Pesch hat als Co-Trainer beim FC Hansa Rostock unterschrieben. Das teilte die Kogge am Montag, 10. Juni, mit. Pesch ist auch in Nordhrein-Westfalen kein Unbekannter, war er von 2017 bis 2019 doch Co-Trainer bei Alemannia Aachen. Zum Artikel

10. Juni: TSV Meerbusch verliert zwei Spieler an die Konkurrenz

Der TSV Meerbusch muss Hendrik Kortgödde zum FC Büderich und Memlan Darwisch zum 1. FC Kleve ziehen lassen. Beide werden also im kommenden Jahr für die Konkurrenz auflaufen. Zum Artikel

10. Juni: "Sky": Hummels bleibt nur, wenn Trainer Terzic geht

Laut "Sky" will Mats Hummels nur beim BVB bleiben, wenn Trainer Edin Terzic geht. Das Verhältnis beider Parteien gilt als zerrüttet.

10. Juni: Casteels geht nach Saudi-Arabien

Koen Casteels wechselt vom VfL Wolfsburg ablösefrei nach Saudi-Arabien zum Al-Qadsiah FC. Der Klub konnte in der abgelaufenen Spielzeit die Meisterschaft in der Saudi First Division League feiern und steigt damit in die Saudi Professional League auf.

10. Juni: Topp-Wechsel von Schalke nach Bremen wird konkreter

Der FC Schalke 04 will Keke Topp nicht verkaufen. Aber nun sieht es doch so aus, als sollte der 20-Jährige den S04 in diesem Sommer schon in Richtung Werder Bremen verlassen. Zum Artikel

10. Juni: Bremen holt Skelly Alvero

Der SV Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Skelly Alvero per Kaufoption von Olympique Lyon geholt. Als basisablöse werden 4,75 Millionen Euro fällig, 1,5 MillionenEuro könenn durch Boni folgen.

10. Juni: Sportfreunde Lotte präsentieren Zugang Nummer 16

Luis Hillemeier kommt vom Oberligisten Victoria Clarholz zurück an seine alte Wirkungsstätte - zu den Sportfreunden Lotte. Er komplettiert das Torhüter-Team. Zum Artikel

10. Juni: Türkspor Dortmund holt Rafael Camprobin

Türkspor Dortmund wappnet sich weiter für seine erste Saison in der Regionalliga West. Mit an Bord wird Rafael Camprobin sein, der sich den Nordstädtern aus der U23 des SC Paderborn anschließt. Zudem haben Mehmet Kaya und Ilias Anan verlängert. Zum Artikel

10. Juni: Zuhs geht von Rödinghausen nach Düren

Mordecai Zuhs wechselt vom SV Rödinghausen zum 1. FC Düren. Der Innenverteidiger bleibt damit zwar in der Regionalliga West, wechselt aber einmal quer durch Nordrhein-Westfalen. Zum Artikel

10. Juni: Gladbach holt U17-Weltmeister Herrmann vom BVB

Borussia Mönchengladbach hat U17-Weltmeister Charles Herrmann von Liga-Konkurrent Borussia Dortmund verpflichtet. Der 18 Jahre alte Offensivspieler soll aber zunächst in der Nachwuchsabteilung des Fußball-Bundesligisten zum Einsatz kommen. „Er ist ein junger, talentierter Spieler, der das Potenzial für höhere Aufgaben hat. Zunächst muss er aber erst einmal hier ankommen. Wir werden ihm hierzu die Chancen und die Zeit geben, sich zu entwickeln“, sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus am Montag in einer Vereinsmitteilung.

In der vergangenen Saison erzielte Herrmann in 25 Pflichtspielen fünf Tore für den BVB, spielte unter anderem in der U19-Bundesliga sowie der UEFA Youth League. Der Sohn des früheren Bundesligaspielers Charles Akonnor (VfL Wolfsburg) wurde im vergangenen Jahr mit der deutschen Nationalmannschaft zudem U17-Weltmeister und U17-Europameister.

10. Juni: KSC holt Heußer aus Wiesbaden

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sich für die kommende Saison mit Robin Heußer verstärkt. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Absteiger SV Wehen Wiesbaden. Der gebürtige Aschaffenburger absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit alle 37 Pflichtspiele des SVWW von Beginn an, erzielte dabei zwei Treffer und legte neun weitere auf. Die Vertragslänge gaben die Badener nicht bekannt.

„Ich habe in der Vergangenheit den KSC immer mal wieder verfolgt und bin froh, ab jetzt Teil dieser positiven Entwicklung zu sein“, sagte Heußer: „Ich will meine Leistung auf dem Platz zeigen und die Fans in diesem tollen, engen Stadion begeistern.“

10. Juni: Österreicher Struber soll neuer Köln-Trainer werden

Der Österreicher Gerhard Struber soll nach einem Medienbericht neuer Trainer beim 1. FC Köln werden. Nach Informationen des „Express“ habe Kölns Sportdirektor Christian Keller sich auf den 47-Jährigen festgelegt. Struber war zuletzt Trainer von RB Salzburg, Österreichs Fußball-Serienmeister hatte sich aber kurz vor dem Ende der Saison von ihm getrennt.

Die Salzburger hatten zuvor einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den späteren Meister Sturm Graz verspielt und waren im Halbfinale des österreichischen Pokals gescheitert. Struber soll für die Kölner ablösefrei zu haben sein. Der Bundesliga-Absteiger will am 21. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison beginnen.

10. Juni: Chelsea muss wohl Spieler verkaufen - profitiert der BVB?

Laut englischen Medienberichten gehört der FC Chelsea zu sechs Vereinen aus der Premier League, die bis Ende des Monats Spieler verkaufen müssen, um einer Strafe zu entgehen. Das könnte dem BVB dabei helfen, den zuletzt ausgeliehenen Ian Maatsen fest zu verpflichten. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro ist den Dortmundern zu teuer. Die drohenden Sanktionen könnten Chelsea aber unter Druck setzen und dafür sorgen, dass die Londoner den Linksverteidiger billiger abgeben. Angeblich bereitet der BVB derzeit ein erstes Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro für den Niederländer vor.

10. Juni: Dortmund sucht Abnehmer für Haller

Dortmund verändert den Kader, einige Profis könnten gehen. Moukoko, Hummels, Adeyemi: Eine Tendenz gibt es hier. Klar ist: Für Stürmer Sebastien Haller, einer der Topverdiener im Kader, sucht der BVB Abnehmer.

10. Juni: VfL Bochum mit Noah Ohio in Verbindung gebracht

Laut „Fussball Transfers“ hat der VfL Bochum Interesse an Stürmer Noah Ohio von Standard Lüttich. Als weiteren möglichen Abnehmer nennt das Portal den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Der niederländische U21-Nationalspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison an den englischen Zweitligisten Hull City ausgeliehen und erzielte drei Tore in acht Einsätzen. Was gegen einen Transfers zum VfL Bochum spricht: Ohio steht in Lüttich bis 2026 unter Vertrag. Der VfL müsste eine satte Ablösesumme bezahlen. Der Marktwert des Stürmers wird auf zwei Millionen Euro beziffert.

9. Juni: Pierre Nowitzki geht zum GSV Moers in die Landesliga

Pierre Nowitzki wird sich in der kommenden Saison dem Landesliga-Aufsteiger GSV Moers anschließen. Eine prominente Verstärkung für das zentrale Mittelfeld, spielte der gebürtige Gelsenkirchener doch bis zuletzt für den VfB Homberg. Zum Artikel

9. Juni: Stefan Oerterer verlängert in Erkenschwick

Einer der erfolgreichsten Stürmer der Oberliga Westfalen, Stfan Oerterer, wird der SpVgg Erkenschwick erhalten bleiben. Das verkündete der Klub in den sozialen Medien. Zum Artikel

9. Juni: Neuer Torwart für DSC Wanne-Eickel

Leon Zielonka wechselt vom SC Neheim zum DSC Wanne-Eickel. "Mit Leon (24) bekommen wir einen talentierten Torhüter, der aber auch schon Erfahrung in der Westfalenliga sammeln konnte", freute sich der Sportliche Leiter Dustin Blum.

9. Juni: Kleve verliert Duo

Haakon Johannes Pomorin und Max Janssen verlassen den Niederrhein-Oberligisten 1. FC Kleve und schauen sich nach neuen Aufgaben um.

9. Juni: Maurice Buckesfeld geht von Ahlen nach Lippstadt

Maurice Buckesfeld kehrt Rot Weiss Ahlen den Rücken, wird die Wersestädter in der kommenden Oberliga-Westfalen-Saison aber mit seinem neuen Klub wieder besuchen. Denn der 1,92 Meter große Innenverteidiger schließt sich Mit-Absteiger SV Lippstadt 08 an. Zum Artikel

9. Juni: Brighton wohl an St.-Pauli-Trainer Hürzeler dran

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli droht der Abschied von Erfolgstrainer Fabian Hürzeler. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Verantwortlichen des englischen Premier-League-Clubs Brighton & Hove Albion Kontakt zu dem 31-Jährigen aufgenommen. Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano schrieb am Samstagabend, Hürzeler sei der klare Favorit auf die Nachfolge des zurückgetretenen Roberto De Zerbi. Eine offizielle Bestätigung für Gespräche gibt es nicht. Romano berichtet mittlerweile, Hürzeler und Brighton hätten sich geeinigt.

9. Juni: Timo Hübers bleibt dem 1. FC Köln treu

Wie der 1. FC Köln bekanntgab, wird auch Timo Hübers auf den Gebrauch seiner Ausstiegsklausel in der Domstadt verzichten und mit in die 2. Liga gehen. Zum Artikel

9. Juni: Marvin Schurig geht von Wattenscheid 09 nach Niederwenigern

Marvin Schurig wird in der kommenden Saison für die Sportfreunde Niederwenigern auflaufen. Dort wird er nicht nur Innenverteidiger, sondern auch U-19-Co-Trainer. Zum Artikel

9. Juni: Sportfreunde Lotte präsentiert neues Trio

Da kann man langsam den Überblick verlieren: Die Sportfreunde Lotte haben die nächsten Neuzugänge vorgestellt und treiben den Umbruch voran. Denis Milic, Fatih Ufuk und Samuel Addai werden ihre Schuhe ab sofort für die Sportfreunde Lotte schnüren. Zum Artikel

8. Juni: MSV holt Meuer

Der MSV Duisburg hat Steffen Meuer (Erzgebirge Aue) verpflichtet.

8. Juni: SGS Essen holt Ex-Spieler zurück

Soheib Benhamza kehrt zur SGS Essen zurück. Nachdem er bereits in der Jugend der SGS spielte, kehrt der 22-jährige nun vom TSV Bruckhausen zurück an die Adelhütte.

8. Juni: Torwart Ortega Moreno verlängert vorzeitig bei Manchester City

Torhüter Stefan Ortega Moreno bleibt bis mindestens Ende Juni 2026 bei Englands Top-Club Manchester City. Der Meister der Premier League verlängerte den Vertrag mit dem 31 Jahre alten Deutschen vorzeitig um eine weitere Saison. Ortega Moreno war im Sommer vor zwei Jahren von Arminia Bielefeld zum Team von Star-Trainer Pep Guardiola gewechselt.

8. Juni: SG Wattenscheid zieht vier Talente hoch

Die vier Nachwuchsspieler Tarik Ould Seltana, Quentin Weiß, Alexandros Dimopoulos und Leonard Jegus verstärken die Oberliga-Mannschaft der SG Wattenscheid 09. Das gab der Verein bekannt. Ould Seltana und Weiß sind Verteidiger, Dimopoulos ist in der Offensive zu Hause. Jegus wird der dritte Torhüter sein.

7. Juni: Bayer verpflichtet 19-jährigen Belocian von Stade Rennes

Double-Gewinner Bayer Leverkusen verstärkt sich mit dem französischen U21-Nationalspieler Jeanuël Belocian. Der 19-Jährige kommt zur neuen Saison von Stade Rennes zum deutschen Fußballmeister und DFB-Pokalsieger. Belocian, der in der abgelaufenen Saison in Frankreich meist als Linksverteidiger und Innenverteidiger zum Einsatz gekommen war, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Die Ablösesumme soll Berichten zufolge bei 15 Millionen Euro liegen.

„Jeanuël Belocian ist ein großes Talent, hat aber in Frankreich auch schon viele Erfahrungen auf allerhöchstem Niveau sammeln können. Er verfügt über ein gutes Passspiel und hat ausgezeichnete athletische Voraussetzungen“, sagte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes und bezeichnete den Transfer als „eine Verpflichtung mit Weitblick“.

7. Juni: Seit 2012 im Verein: Vardy verlängert bei Leicester

Der frühere englische Fußball-Nationalstürmer Jamie Vardy hat seinen auslaufenden Vertrag bei Premier-League-Rückkehrer Leicester City bis 2025 verlängert. Das gaben die Foxes am Freitag bekannt. „Ich mache weiter, bis meine Beine sagen: “Das war's, das Spiel ist vorbei.' Irgendwann wird dieser Tag kommen, aber noch ist es nicht so weit„, sagte der 37-Jährige.

Vardy war 2012 vom Drittligisten Fleetwood Town nach Leicester gewechselt, nachdem er ein Jahr zuvor noch in der fünften Liga gespielt hatte. In 464 Einsätzen für City traf Vardy bislang 190-mal, vergangene Saison hatte er maßgeblichen Anteil am Aufstieg. 2016 hatte der Stürmer mit Leicester sensationell den Meistertitel geholt und war anschließend zum besten Spieler der Saison gewählt worden.

7. Juni: Werder Bremen holt Hansa-Kapitän Kolke

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Torwart Markus Kolke vom Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock verpflichtet. Das gaben beide Clubs am Freitag bekannt. Der 33-Jährige kommt nur als Nummer drei hinter Stammkeeper Michael Zetterer und dem hochtalentierten Mio Backhaus nach Bremen. Trotzdem zahlt Werder für Kolke eine Ablösesumme, da sein Vertrag in Rostock auch nach dem Abstieg noch bis 2026 gültig war.

„Markus passt voll in unser Anforderungsprofil. Wir haben einen erfahrenen Keeper gesucht, der im Training Druck auf Michael Zetterer und Mio Backhaus machen und mit seiner Erfahrung auch in der Kabine eine wichtige Rolle einnehmen kann“, sagte der Bremer Profifußball-Leiter Clemens Fritz.

Kolke spielte fünf Jahre für den FC Hansa und war zuletzt sogar Kapitän. Dennoch sagte der erfahrene Schlussmann: „Diesen Schritt habe ich ganz bewusst gewählt und sehe mich in der Rolle als erfahrener Backup. Mir ist klar, dass ich nicht viele Spielanteile bei den Profis erhalten werde, aber wenn ich gebraucht werde, bin ich da.“

7. Juni: Darmstadt verpflichtet Lopez aus Basel

Darmstadt 98 treibt die Kaderplanung nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga weiter voran. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt Sergio Lopez vom FC Basel zu den Lilien. Über die Vertragslaufzeit machten die Hessen keine Angabe. Seine fußballerische Ausbildung genoss der 25-Jährige bei Real Madrid.

„Ich habe von der ersten Sekunde an große Lust auf den Klub verspürt. Ich bin ein großer Fan vom deutschen Fußball und freue mich auf meine Zeit bei den Lilien“, sagte der gebürtige Remscheider. Der Deutsch-Spanier ist der fünfte Neuzugang des SVD für die kommende Saison.

7. Juni: VfL-Talent Mahmoud wechselt zur SV Elversberg

Sturmtalent Mohammad Mahmoud wechselt vom VfL Bochum zur SV Elversberg. Der 19-Jährige spielte zuletzt für die A-Junioren des Bundesliga-Absteigers, erzielte dort in 20 Partien 16 Tore und erhält nach Angaben des saarländischen Fußball-Zweitligisten vom Freitag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Mahmoud gehörte von 2016 bis 2021 zur Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund. „Mohammad Mahmoud bringt die Voraussetzungen und das Potenzial mit, um sich langfristig auf hohem Niveau durchsetzen zu können“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

7. Juni: Stürmer Borkowski wechselt von RB Leipzig nach Ingolstadt

Dennis Borkowski wechselt von RB Leipzig zum Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt. Das teilten die Sachsen am Freitag mit. Der 21 Jahre alte Stürmer, der zuletzt an Dynamo Dresden ausgeliehen war, durchlief in Leipzig ab 2014 alle Nachwuchsteams und unterschrieb im Mai 2020 seinen ersten Profi-Vertrag. Nach vier Bundesliga-Einsätzen und einem DFB-Pokalspiel wurde Borkowski im Januar 2021 für eineinhalb Jahre an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg ausgeliehen (24 Spiele, drei Tore), ehe der gebürtige Riesaer zwei Spielzeiten in Dresden verbrachte.

„Wir hatten Dennis Borkowski schon seit längerer Zeit in unserem Blickfeld. Er ist ein top ausgebildeter Spieler und zeichnet sich neben seiner herausragenden Technik sowie seiner hohen Geschwindigkeit auch durch eine gute Abschlussqualität aus“, sagte FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.

7. Juni: Elversberg holt Talent Mahmoud aus Bochum

Sturmtalent Mohammad Mahmoud wechselt vom VfL Bochum zur SV Elversberg. Der 19-Jährige spielte zuletzt für die A-Junioren des Bundesliga-Absteigers, erzielte dort in 20 Partien 16 Tore und erhält nach Angaben des saarländischen Fußball-Zweitligisten vom Freitag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Mahmoud gehörte von 2016 bis 2021 zur Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund. „Mohammad Mahmoud bringt die Voraussetzungen und das Potenzial mit, um sich langfristig auf hohem Niveau durchsetzen zu können“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

7. Juni: Braunschweig verpflichtet Sidney Raebiger von Eintracht Frankfurt

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Nachwuchsspieler Sidney Raebiger von Eintracht Frankfurt geholt. Der 19 Jahre alte Mittelfeldakteur unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2027, wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten. Der deutsche U18-Nationalspieler kam über die Jugend von RB Leipzig und Greuther Fürth im vergangenen Jahr zum Bundesligisten nach Frankfurt. Für die Profis kam er dabei allerdings nicht zum Einsatz. In der Saison 2021/2022 war er einmal für die Leipziger in der ersten Liga in einem Kurzeinsatz aufgelaufen.

7. Juni: 1. FC Köln verlängert mit U17-Weltmeister

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Nachwuchs-Talent Fayssal Harchaoui langfristig verlängert. Der 18-jährige Mittelfeldspieler war mit der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen Jahr U17-Weltmeister und U17-Europameister geworden.

FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Wir sind sehr glücklich, dass Fayssal seine sportliche Zukunft langfristig beim FC sieht und die nächsten Entwicklungsschritte seiner noch jungen Karriere mit uns gemeinsam gehen wird. Fayssal ist nicht nur ein sehr talentierter Spieler, er ist auch ein sehr reflektierter, bodenständiger und selbstbewusster Charakter. Das sind gute Voraussetzungen, um hier zum Profi zu reifen. Wir werden Fayssal auf diesem Weg auch weiterhin bestmöglich fördern und fordern.“

7. Juni: Bochum stattet Koerdt mit Profivertrag aus

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Nachwuchsspieler Lennart Koerdt mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige unterschrieb beim Ruhrpott-Klub bis 2027, seit 2019 spielte Koerdt in den Jugendmannschaften des VfL. Sportdirektor Marc Lettau bezeichnete den offensiven Mittelfeldspieler als „großes Talent mit viel Entwicklungspotenzial“. In der Weststaffel der U19-Bundesliga erzielte Koerdt in der vergangenen Saison in 26 Spielen sieben Tore (fünf Vorlagen).

7. Juni: So läuft Bochums Torwartsuche

Für Manuel Riemann gibt es beim VfL Bochum kein Zurück. Der langjährige Stammtorwart soll den Verein verlassen, deshalb sucht der VfL nach dem Karriereende von Andreas Luthe und Michael Esser eine neue Nummer eins. Bochum kann es sich nicht leisten, eine hohe Ablöse für einen Keeper zu bezahlen. Daran könnte die Verpflichtung von Daniel Heuer Fernandes scheitern. Der 31-jährige Ex-Bochumer steht bei den Norddeutschen bis 2026 unter Vertrag. Mögliche Alternative wäre via Leihgeschäft Gladbachs Moritz Nicolas (26).

7. Juni: VfL Bochum lässt Christopher Antwi-Adjei ziehen

Christopher Antwi-Adjei (31) wird nicht weiter für den VfL Bochum spielen. Wie die WAZ erfuhr, bekommt der Flügelflitzer kein neues Vertragsangebot. Die Hintergründe zu dieser Überraschung erhalten Sie hier.

6. Juni: Leon Bell Bell verlässt den 1. FC Magdeburg

Leon Bell Bell kehrt dem 1. FC Magdeburg nach fünf Jahren den Rücken und schließt sich Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig an. Zum Artikel

6. Juni: Michael Boris geht nach Ungarn

Lange blieb Michael Boris nicht bei Waldhof Mannheim, wobei das abzusehen war. Nach seinem Co-Trainer-Job geht es nun als Chefcoach zum ungarischen Zweitligisten Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Zum Artikel

6. Juni: Ex-Schalke-Talent geht zu Union Nettetal

Vedad Music wird den Weg der Sportfreunde Hamborn 07 zurück in die Landesliga Niederrhein nicht mitgehen. Das machte Niederrhein-Oberligist Union Nettetal publik, der den Transfer des 21 Jahre alten Stürmers verkündete. Zum Artikel

6. Juni: Danny Rankl verlässt den 1. FC Kleve

Wie der 1. FC Kleve bekanntgab, kehrt Rankl dem Klub nach drei Jahren den Rücken. In 84 Spielen für den 1. FC Kleve stehen 36 Tore zu Buche. Zum Artikel

6. Juni: Rot Weiss Ahlen holt Hakan Sezer zurück

Hakan Sezer wird zur kommenden Saison wieder für Rot Weiss Ahlen auflaufen. Das gab der Regionalliga-Absteiger am Donnerstag, 6. Juni, bekannt. Der 30-jährige Stürmer hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Zum Artikel

6. Juni: VfL Osnabrück holt David Richter

Der TSV 1860 München gibt Torhüter David Richter zum VfL Osnabrück ab. In der neuen Saison werden beide Teams in der 3. Liga aufeinandertreffen.

6. Juni: Nächstes Duo zu Rheinland Hamborn

Kaan Akgül und Furkay Akay schließen sich dem ambitionierten Duisburger Bezirksligisten Rheinland Hamborn an.

6. Juni: SpVgg Unterhaching verliert zwei Talente an Bayern München

Die SpVgg Unterhaching lässt Maurice Krattenmacher und Gibson Nana Adu zum FC Bayern München ziehen. Für beide kassiert der Drittligist jeweils eine Millionenablöse. Zum Artikel

6. Juni: Sieben Neue für den TuS Bövinghausen

Elmar Skrijelj, Dimitrios Papadopoulos, Pasquale Conti, Davin Ugur, Cliff Osa, Leonardo Twumasi und Amel Bajle haben allesamt beim TuS Bövinghausen unterschrieben und sind nach Mahrab Khan die Zugänge zwei bis acht. Zum Artikel

6. Juni: Sportfreunde Lotte holen Anis El Hamassi

Anis El Hamassi wird das Trikot des FC Brünninghausen zur neuen Saison eintauschen - und zwar gegen das Dress der Sportfreunde Lotte. Statt in der Westfalenliga geht es für ihn also in der Regionalliga West weiter. Zum Artikel

6. Juni: Cristian Fiel wird Trainer bei Hertha BSC

Neuer Mann an der Seitenlinie bei Hertha BSC: Cristian Fiel kommt als Cheftrainer vom 1. FC Nürnberg und wird den Hauptstadtklub künftig leiten. Das teilten beide Vereine am Donnerstag, 6. Juni, mit. Fiel hat bis 2026 unterschrieben. Zum Artikel

6. Juni: Justin Treichel geht von Schalke II nach Kerkrade

Statt im Trikot des FC Schalke 04 wird Justin Treichel künftig im Dress des niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade auflaufen. In der vergangenen Saison kam Treichel auf zehn Einsätze in der Regionalliga West. Dabei kassierte er 19 Gegentore und spielte dreimal zu Null. Zum Artikel

6. Juni: Emil Zeil offenbar auf dem Sprung nach Düren

Wie die "Bild" berichtet, zieht es Emil Zeil von Dynamo Dresden zum 1. FC Düren. Das Mittelfeldtalent, im vergangenen Jahr Kapitän der Dynamo-U19, habe schon bei dem Viertligisten unterschrieben. Dabei habe ihn Dynamo behalten wollen, ihm ein Vertragsangebot unterbreitet. Zum Artikel

6. Juni: RWO holt Eric Gueye aus Norderstedt

Eric Gueye wird in der kommenden Saison nach nur einem halben Jahr schon nicht mehr für Eintracht Norderstedt auflaufen. Vielmehr kommt der 24-Jährige in die Regionalliga West, wo er sich Rot-Weiß Oberhausen anschließen wird. Zum Artikel

6. Juni: Siebter Neuer! Sandhausen holt Schikora aus Aue

Marco Schikora wird ab sofort für den SV Sandhausen auflaufen. Damit setzt der baden-württembergische Drittligist seine Transferoffensive fort. Zum Artikel

6. Juni: Ex-Essener Weber muss Homburg verlassen, Ex-Duisburger Tomic unterschreibt in Stuttgart

Für Felix Weber wird es beim FC Homburg nicht weitergehen - sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Weiter südlich hat der ehemalige Duisburger David Tomic dagegen einen neuen Klub gefunden. Tomic, der in der Saison 2020/21 19 Spiele für den MSV Duisburg absolvierte, wird ab sofort für die Stuttgarter Kickers auflaufen. Zum Artikel

6. Juni: ETB Schwarz-Weiß Essen holt Korytowski

Lukas Korytowski wechselt von der SpVg Schonnebeck weniger Kilometer weiter zum Ligarivalen ETB Schwarz-Weiß Essen. Seine Ausbildung hat Korytowski lange in der Nachbarstadt genossen - genauer gesagt beim FC Schalke 04. Zum Artikel

6. Juni: Jacobsen wechselt zu 1860 München

Transfercoup für 1860 München! Der Mittelfeldspieler wechselt von der SV Elversberg zum Drittligisten 1860 München. "Dass die Löwen sich so stark um mich bemüht haben, hat mir sehr gefallen", sagt der Neu-Löwe in der Presseerklärung

6. Juni: Darmstadt holt Keeper Niemczycki von Fortuna Düsseldorf

fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Torhüter Karol Niemczycki vom Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf verpflichtet. „Er bringt alles mit, was ein Torhüter auf diesem Niveau benötigt und verfügt gleichzeitig noch über viel Entwicklungspotenzial“, sagte Darmstadt Sportdirektor Paul Fernie.

Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison für Düsseldorf in zwei Pokal-Partien sowie einem Liga-Spiel zum Einsatz gekommen. Niemczycki war erst im Sommer 2023 zu den Rheinländern gewechselt, sein Vertrag lief noch bis 2025. Über die Laufzeit seines Kontraktes bei den Lilien wurden am Mittwoch keine Angaben gemacht.

6. Juni: Auch Martel bleibt nach Abstieg beim 1. FC Köln

Der 1. FC Köln kann beim Versuch, direkt wieder in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen, auf U21-Nationalspieler Eric Martel zählen. Der Klub teilte am Donnerstag mit, dass der Mittelfeldspieler nicht von einer Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch machen und weiter für den FC auflaufen werde. Tags zuvor hatte sich auch der Offensivspieler Jan Thielmann zum FC bekannt und einen Abschied ausgeschlossen.

„Mir war sehr schnell klar, dass ich die Enttäuschung aus der vergangenen Saison in der neuen Spielzeit wiedergutmachen möchte, um den Menschen, die immer zu uns gestanden haben, etwas zurückzugeben“, sagte Martel, dessen Vertrag am 30. Juni 2026 ausläuft: „Der FC und vor allem die Fans hier sind etwas ganz Besonderes und ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit Stadt und Verein.“

6. Juni: Aue holt Talent aus Trier

Der FC Erzgebirge Aue hat mit Maxim Burghardt ein 19-jähriges Abwehrtalent für die Außenbahn verpflichtet. Der rechte Verteidiger wechselt von Eintracht Trier ins Lößnitztal und unterschrieb beim FCE einen Vertrag bis Juni 2027.

6. Juni: Gerhardt verstärkt Verl

Der SC Verl hat den fünften externen Sommerzugang präsentiert. Konstantin Gerhardt wechselt von der U19 von Borussia Mönchengladbach zum SC Verl.

6. Juni: Bundesliga-Aufsteiger will Kabadayi

Yusuf Kabadayi ließ in der abgelaufenen Saison sein Potenzial immer wieder aufblitzen. Dennoch entschied sich Schalke gegen eine feste Verpflichtung der Leihgabe. S04 ließ die Kaufoption verstreichen, der 20-Jährige kehrt vorerst zu seinem Stammklub FC Bayern zurück. Und dann? Laut Sky soll es mehrere Interessenten für den Flügelflitzer geben. Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli soll dazu gehören, ebenso wie die Glasgow Rangers oder US Lecce.

6. Juni: BVB-Verteidiger in die Schweiz

Nach drei Jahren bei Borussia Dortmund hat Antonios Papadopoulos den BVB verlassen. Der Innenverteidiger, der einst vom Halleschen FC kam und sich bei den Profis nicht durchsetzen konnte, sondern überwiegend im Drittliga-Team auflief, hat nun einen neuen Verein gefunden: Er wechselt in die Schweiz zum FC Lugano. Mit dem Vizemeister wird er an der Champions-League-Quali teilnehmen. Für den BVB bestritt der 24-Jährige 69 Partien in der U23 und acht für die Profis.

6. Juni: Aue verpflichtet Abwehrtalent Burghardt

Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat Abwehrspieler Maxim Burghardt verpflichtet. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 2027. Der Außenverteidiger war zuletzt für Eintracht Trier in der Oberliga aktiv.

6. Juni: FC St. Pauli holt U21-Nationalspieler Wagner

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli hat den deutschen U21-Nationalspieler Robert Wagner vom SC Freiburg ausgeliehen. Das gaben die Hamburger am Donnerstag bekannt. Der erste Neuzugang für die kommende Saison soll im zentralen Mittelfeld die beiden Abgänge Marcel Hartel (Ziel noch unbekannt) und Aljoscha Kemlein (zurück zu Union Berlin) ersetzen.

Der 20 Jahre alte Wagner spielte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. „Für mich ist das eine tolle Möglichkeit, mich bei einem ambitionierten Verein mit einer Spielidee, die gut zu mir passt, weiterzuentwickeln“, sagte er über seinen Wechsel zu St. Pauli.

5. Juni: Wittmann bleibt Trainerin in Ingolstadt

Sabrina Wittmann bleibt über das Saisonende hinaus Trainerin des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt. Wie die Schanzer am Mittwoch mitteilten, steht die erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball auch in Zukunft an der Seitenlinie. Die 32-Jährige war im Mai von der U19 zu den Profis aufgerückt und hatte zunächst interimsweise die Nachfolge von Michael Köllner angetreten.

Seitdem habe sie gehofft, „dass es nicht bloß ein kurzes Abenteuer bleibt. Mit jedem Moment, den ich anschließend mit der Mannschaft verbracht habe, wurde dieser Wunsch, langfristig in dieser Position bleiben zu dürfen, stärker“, sagte Wittmann, die seit 19 Jahren im Verein ist. Sie sei „unheimlich stolz und dankbar, dass diese Reise, die wir begonnen haben“, nun fortgesetzt werde.

Unter der Leitung der gebürtigen Ingolstädterin blieb der FCI in vier Partien ungeschlagen, zudem holte der Klub den ersten Landespokal-Triumph der Vereinsgeschichte. Wittmann habe „eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht nur die Fähigkeit besitzt, junge Spieler zu fördern, sondern auch Mannschaften nachhaltig zu entwickeln, deren volles Potenzial auszuschöpfen und zum Erfolg zu führen“, sagte Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

Ex-Nationalspielerin Inka Grings (SV Straelen) und Imke Wübbenhorst (Sportfreunde Lotte) hatten zuvor schon einmal Männer-Viertligisten trainiert, beim Bundesligisten Union Berlin vertrat Marie-Louise Eta zu Jahresbeginn als Co-Trainerin gemeinsam mit Danijel Jumic den gesperrten Chefcoach Nenad Bjelica an der Seitenlinie. Wittmann aber ist die erste Chefin in einer der drei Profiligen.

5. Juni: Ex-MSV-Talent Hettwer nach Bochum

Dem Vernehmen nach hat ein weiteres Talent von Borussia Dortmunds U23 das Interesse des VfL Bochum geweckt. Der gebürtige Bochumer Julian Hettwer (20), ebenfalls ein Rechtsaußen mit viel Perspektive, steht auch auf dem Zettel des Bundesligisten.

Hettwer kommt in der vergangenen Drittliga-Saison auf herausragende Werte, erzielte in 36 Drittliga-Spielen auf sieben Tore und acht Torvorlagen. Hettwer hat beim BVB allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025, seinen Marktwert schätzt „transfermarkt.de“ auf 800.000 Euro. Der finanzielle Handlungsspielraum beim VfL ist wie berichtet gering.

5. Juni: Wiesbadens Prtajin als Terodde-Nachfolger?

Simon Terodde hat seine Karriere beendet, Schalke benötigt Ersatz für den Rekordtorschützen der 2. Bundesliga. Ein Kandidat für das Sturmzentrum könnte Ivan Prtajin sein. Der Kroate traf in der beendeten Saison 16-mal in 34 Pflichtspielen für Wehen Wiesbaden, konnte den Abstieg in die 3. Liga aber nicht verhindern. Nun sucht er eine neue Herausforderung. Schalke, aber auch Hertha BSC oder der Hamburger SV sollen dem Kreis der Interessen angehören, wie das Hamburger Abendblatt berichtet. Durch eine Ausstiegsklausel wäre der Mittelstürmer wohl günstig zu haben. Die Summe soll deutlich unter den zwei Millionen Euro liegen, die bei einem Wiesbadener Klassenerhalt fällig gewesen wären.

5. Juni: Sprockhövel holt Anhari zurück, Siegen bindet Duo

Oussama Anhari verlässt den Oberligisten TuS Ennepetal und schließt sich der TSG Sprockhövel an. Definitiv in der Oberliga Westfalen bleiben werden dagegen zwei Talente der Sportfreunde Siegen. Hassan El-Chaabi und Justin Adozi haben beim Traditionsklub langfristige Seniorenverträge erhalten. Zum Artikel

5. Juni: Zwei Neue für Eintracht Hohkeppel

Waiss Ezami und Amin Bouzraa haben bei Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel unterschrieben. Sie sind die nächsten beiden Neuen nach Kevin Rodrigues Pires. Zum Artikel

5. Juni: Neue Nummer eins für den SC Verl

Philipp Schulze wird vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ausgeliehen. Er kommt als Nachfolger für Luca Unbehaun. Zum Artikel

5. Juni: Kevin Holzweiler geht zu den Sportfreunden Lotte

Kevin Holzweiler wird ab sofort das Trikot der Sportfreunde Lotte tragen. Das teilte der Regionalliga-Aufsteiger am Mittwoch, 5. Juni, mit. Der 29 Jahre alte Rechtsaußen spielte zuletzt für den künftigen Liga-Konkurrenten Fortuna Köln. Zum Artikel

5. Juni: Bayern-Frauen verpflichten Mahmutovic

Die Frauen des FC Bayern haben Torhüterin Ena Mahmutovic verpflichtet. Die 20-Jährige wechselt von Bundesliga-Absteiger MSV Duisburg zum deutschen Meister. Mahmutovic unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2027.

„Ena ist eine junge deutsche Torhüterin, die über ein sehr großes Potential verfügt“, sagte Bayerns Abteilungsleiterin Bianca Rech. Der FC Bayern sei „nicht nur das stärkste Team der Liga, sondern auch einer der größten Klubs der Welt“, ergänzte Mahmutovic: „Jedes kleine Kind träumt davon, einmal hier zu spielen.“

Mahmutovic gab ihr Bundesliga-Debüt im Alter von 16 Jahren. Die talentierte Keeperin war auch schon einmal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden.

5. Juni: Thielmann bleibt beim 1. FC Köln

Eigengewächs Jan Thielmann vertichtet auf seine Ausstiegsklasuel und bleibt seinem Jugendklub 1. FC Köln treu. Das bestätigte Köln am Mittwoch.

5. Juni: Schalke holt Amin Younes

Der FC Schalke 04 hat am Mittwochmorgen den bislang prominentesten Neuzugang für die kommende Saison vermeldet: Amin Younes läuft künftig für den Fußball-Zweitligisten aus Gelsenkirchen auf.

5. Juni: Bericht: VfL Bochum holt Samuel Bamba von Borussia Dortmund

Laut "Bild" bedient sich der VfL Bochum bei Revier-Nachbar Borussia Dortmund. Der 20 Jahre alte Flügelflitzer Samuel Bamba soll ablösefrei vom BVB kommen. Zudem soll Lennard Koerdt aus der VfL U19 zeitnah einen Profi-Vertrag unterzeichnen.

5. Juni: Union Nettetal holt Jesse Probst, Bewegung in Kleve

Jesse Probst wurde unter anderem bei VVV Venlo und bei MVV Maastricht ausgebildet und kommt nun in die Oberliga Niederrhein zu Union Nettetal. Derweil hat Juliano Ismanovski beim 1. FC KLeve verlängert, während Matti Völkel und Marvin Müller gehen. Zum Artikel

5. Juni: FC Kray holt Marvin Matten vom ETB

Marvin Matten kehrt dem ETB Schwarz-Weiß Essen den Rücken und wird künftig in der Landesliga für den FC Kray auflaufen. In seiner Vita stehen insgesamt 147 Oberliga-Spiele. Zum Artikel

5. Juni: Dritter Neuzugang für den Bonner SC

Der Bonner SC hat Torwart Lukas Betz (26) unter Vertrag genommen. Er wechselt von Frechen 20 zu den Rheinlöwen.

4. Juni: Duisburg verpflichtet Malek Fakhro

Malek Fakhro wechselt vom 1. FC Bocholt zum MSV Duisburg.

4. Juni: Wolfsburg holt Schalke-Torwart Müller

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat wie erwartet Torwart Marius Müller vom FC Schalke 04 verpflichtet. Der 30 Jahre alte Schlussmann unterschrieb in Wolfsburg einen Dreijahresvertrag, wie beide Clubs am Dienstag bekanntgaben.

„Ich sehe es nicht als selbstverständlich an, dass ich in meinem Alter noch einmal die Möglichkeit erhalte, mich auf diesem Niveau zu beweisen“, sagte Müller. „Für mich war es immer ein großer Traum, ein Spiel in der Bundesliga zu bestreiten – und diesem bin ich ein Stück nähergekommen.“

Müller kommt allerdings nur als Nummer zwei zum VfL, da der Club bereits vor Monaten den polnischen Nationalkeeper Kamil Grabara vom FC Kopenhagen verpflichtet hat. Der langjährige Stammtorwart Koen Casteels verlässt die Wölfe nach neun Jahren und steht vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Für Müller haben die Schalker bereits einen Nachfolger geholt: Ron-Thorben Hoffmann kam in der vergangenen Woche vom Zweitliga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig.

4. Juni Linksverteidiger Kleinhansl wechselt von Osnabrück zum FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hat Linksverteidiger Florian Kleinhansl für die neue Zweitliga-Saison verpflichtet. Der 23-Jährige kommt ablösefrei vom Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück, wie der FCK am Dienstag mitteilte. Kleinhansl stammt aus der Jugend des VfB Stuttgart und entwickelte sich von 2021 an zum Leistungsträger an der Bremer Brücke. „Er ist ein Spielertyp, der Entwicklungspotenzial besitzt, aber mit seiner unermüdlichen Art und Weise auch menschlich gut zum Betze passt“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

4. Juni: Profivertrag für Eintracht-Talent Anas Alaoui

Eintracht Frankfurt hat Offensivtalent Anas Alaoui mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2026 ausgestattet. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, enthält der Kontrakt eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr. Der gebürtige Mainzer war 2020 vom SV Wehen Wiesbaden ins Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht gewechselt. Für die Profis kam der Deutsch-Marokkaner unter anderem bei der Japan-Tour 2022 in einem Testspiel gegen die Urawa Red Diamonds zum Einsatz.

„Anas hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder in den Vordergrund gespielt und sich auch bereits bei unseren Profis zeigen dürfen“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung. „Gemeinsam wollen wir ihn nun behutsam im Männerbereich aufbauen, auch durch Spielpraxis in der U21.“

4. Juni: Wück-Nachfolger: Pawlak übernimmt U16-Nationalmannschaft

Andre Pawlak übernimmt die Nachfolge von Christian Wück als Trainer der deutschen U16-Nationalmannschaft. Der 53-Jährige war zuletzt Co-Trainer beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und tritt nun in die Fußstapfen des künftigen Frauen-Bundestrainers. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe beim DFB“, wird Pawlak auf der Verbandswebsite zitiert.

Pawlak stand seit 2017 als Nachwuchs- und Co-Trainer am Geißbockheim unter Vertrag und bringt dementsprechend Erfahrung im Umgang mit Talenten mit. „Die Arbeit mit jungen Spielern hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht“, sagte Pawlak: „Es erfüllt mich mit Stolz, nun die besten deutschen Talente des Jahrgangs 2009 trainieren zu dürfen.“

Das Erbe beim Deutschen Fußball-Bund ist kein kleines: Wück, der nach den Olympischen Spielen das Traineramt der Frauen-Nationalmannschaft von Horst Hrubesch übernimmt, führte die Vorgängermannschaft Pawlaks 2023 erst zum Europameister- und später im selben Jahr zum Weltmeistertitel.

4. Juni: Monza-Trainer Palladino wechselt zu AC Florenz

Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat Trainer Raffaele Palladino vom Ligakonkurrenten AC Monza verpflichtet. Der 40-Jährige ersetzt Vincenzo Italiano, der den Klub aus der Toskana in den vergangenen drei Jahren trainiert hatte.

Italiano hatte auch aus Enttäuschung über das verlorene Conference-League-Finale gegen Olympiakos Piräus seinen Abschied verkündet. Angeblich ist er Kandidat auf den Trainerjob beim FC Bologna, dessen Coach Thiago Motta zurückgetreten ist. Motta soll in der neuen Saison Rekordmeister Juventus Turin trainieren.

4. Juni: Fünf weitere Neue für die U21 des VfL Bochum

Stewan Tasic, Semin Kojic, Benjamin Dreca, Daniel Hülsenbusch und Keleb Nwubani werden in der kommenden Saison das Trikot des VfL Bochum tragen. Zum Artikel

4. Juni: Nico Ochojski wechselt zum SSV Jahn Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat sich die Dienste von Rechtsverteidiger Nico Ochojski gesichert. Das gab der Jahn am Dienstag, 4. Juni, bekannt. Sein Vertrag läuft bis zum Sommer 2026. Zum Artikel

4. Juni: Herbert Bockhorn bleibt beim 1. FC Magdeburg

Wie der 1. FC Magdeburg am Dienstag bekanntgab, wurde der Vertrag mit Abwehrspieler Herbert Bockhorn verlängert. Über die Dauer des Kontraktes wurde wie üblich keine Angabe gemacht. Kurios: Im Mai wurde er eigentlich offiziell verabschiedet. Zum Artikel

4. Juni: Mark Zimmermann neuer Trainer beim Halleschen FC

Mark Zimmermann wird ab sofort als Cheftrainer für den neuen Nord-Regionalligisten Hallescher FC verantwortlich sein. Das teilten die Hallenser am Dienstag, 4. Juni, mit. Der 50-jährige Fußballlehrer unterschreibt zunächst bis 2026 an der Saale. Zum Artikel

4. Juni: SV Sandhausen holt Lucas Wolf

Elf Drittligaspiele hat Lucas Wolf schon auf dem Konto, nun dürften einige hinzukommen. Denn der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Holstein Kiel zum SV Sandhausen. Bei den Störchen spielte er vor allem in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord. Zum Artikel

4. Juni: Kevin Stöger geht zu Borussia Mönchengladbach

Dass Kevin Stöger nach seinem angekündigten Abschied vom VfL Bochum zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird, war längst kein Geheimnis mehr. An diesem Dienstag machte der Bundesligist die Verpflichtung des 30-Jährigen offiziell. Stöger hat in Gladbach einen Vertrag über drei Jahre unterzeichnet. Er kommt ablösefrei an den Niederrhein - sein Arbeitspapier in Bochum läuft zum Ende des Monats aus. Zum Artikel

4. Juni: Schumacher wechselt in die 3. Liga

Der Essener Junge Till Schumacher wechselt aus Österreich in die 3. Liga und hat beim 1. FC Saarbrücken einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

4. Juni: Zwei Mittelrheinligisten präsentieren Neuzugänge von der Konkurrenz

Der FC Wegberg-Beeck gibt weiter Gas auf dem Transfermarkt. Der Absteiger aus der Regionalliga West hat mit Justin Strauch einen neuen Torhüter vom künftigen Ligakonkurrenten FC Hennef vorgestellt.

Auch der Bonner SC ist nicht untätig und hat sich die Dienste von Kelana Mahessa gesichert. Der gebürtige Kölner kommt vom Ligakonkurrenten SpVg Frechen. Zum Artikel

4. Juni: ETB Schwarz-Weiß Essen holt Jan Bugenhagen

Jan Bugenhagen wird zur kommenden Saison das Trikot des Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen tragen. Der 21-jährige gebürtige Wuppertaler kommt vom Landesligisten Cronenberger SC. Er kommt am liebsten auf der rechten Außenbahn zum Einsatz. Zum Artikel

4. Juni: Zwei Neue für die Sportfreunde Lotte

Die Sportfreunde Lotte bringen sich für die Regionalliga West in Stellung. Felix Wendt kommt vom SC Paderborn II, Tubas Gündogan aus der Bezirksliga. Zum Artikel

3. Juni: Hertha verpflichtet Kevin Sessa aus Heidenheim

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Kevin Sessa verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt vom Bundesliga-Club 1. FC Heidenheim nach Berlin. „Wir sind sehr glücklich, dass wir Kevin von Hertha BSC und unserem Weg überzeugen konnten. Er besitzt ein sehr spannendes, vielseitiges Profil, hat trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrungen gesammelt und seine Qualitäten sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung vom Montag.

In der vergangenen Bundesliga-Saison brachte es der gebürtige Stuttgarter, der neben der deutschen auch die argentinische Staatsbürgerschaft besitzt, auf 30 Einsätze sowie drei Treffer für Heidenheim.

3. Juni: Gladbach holt Bochums Stöger

Mittelfeldspieler Kevin Stöger wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfL Bochum zu Borussia Mönchengladbach. Der 30-Jährige, in der abgelaufenen Saison mit acht Toren und 13 Vorlagen der herausragende Spieler bei den Westfalen, verabschiedete sich in einer Videobotschaft auf Instagram von den Bochumer Fans und kündigte einen ligainternen Wechsel an.

3. Juni: Marx wechselt von Braunschweig nach Dresden

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat Jan-Hendrik Marx verpflichtet. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler wechselt vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig nach Sachsen. „Wir wollen mit unserer Mannschaft aus einer stabilen Defensive heraus agieren und gleichzeitig alle Mannschaftsteile im Offensivspiel einbinden. Jan-Hendrik verbindet genau diese Attribute auf der Außenbahn und hat dies bereits in unserer Liga nachgewiesen“, erklärte Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport bei der SGD, am Montag in einer Vereinsmitteilung.

3. Juni: Neuer Stürmer für den SV Wehen

Der SV Wehen Wiesbaden stellt sich nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga personell neu auf - auch mit einem neuen Stürmer. Dieser soll den SVWW im Bestfall sofort wieder in die 2. Liga zurückschießen. Dass Ole Wohlers Tore schießen kann, bewies er zuletzt im Trikot des Nord-Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen. Der 1,82 Meter große Angreifer erzielte in der abgelaufenen Saison in insgesamt 36 Pflichtspieleinsätzen 13 Tore und konnte zudem mit 13 Assists auf sich aufmerksam machen.

3. Juni: MSV holt Montag von RWO

Oberhausens Moritz Montag verteidigt in der neuen Saison für den MSV Duisburg in der Regionalliga West. Der 26-jährige Rechtsverteidiger, der auch auf der offensiven Außenbahn agieren kann, kommt mit der Erfahrung von bereits 187 Spielen in der Regionalliga West an die Wedau.

3. Juni: Bielefeld verpflichtet Schroers

Arminia Bielefeld hat Angreifer Mika Schroers verpflichtet. Der 22-Jährige kommt von Borussia Mönchengladbach II aus der Regionalliga West, wo er mit neun Toren und sieben Vorlagen in der abgelaufenen Saison bester Scorer seiner Mannschaft war.

3. Juni: Neuer Torwart für den SC Freiburg

Der SC Freiburg hat für die kommende Saison mit Jannik Huth einen weiteren Torwart verpflichtet. Der 30-Jährige spielte in den vergangenen fünf Jahren für den SC Paderborn. Huth wird neben Noah Atubolu und Florian Müller Mitglied des Torhüter-Teams der Freiburger. Er wechselt ablösefrei zum SC Freiburg.

3. Juni: Düsseldorf lässt Kaufoptionen verstreichen

Christoph Daferner und Marlon Mustapha werden zur neuen Saison 2024/25 nicht mehr dem Kader von Fortuna Düsseldorf angehören. Beide Stürmer waren ausgeliehen und wurden darüber informiert, dass die vereinbarten Kaufoptionen nicht ausgeübt werden. Daferner kehrt damit zum 1. FC Nürnberg und Mustapha zu Como 1907 zurück.

3. Juni: FC St. Gallen bestätigt: Zeidler wird Trainer beim VfL Bochum

Peter Zeidler wird nach Angaben seines bisherigen Clubs FC St. Gallen neuer Trainer beim VfL Bochum. Der 61-Jährige werde den Schweizer Erstligisten nach sechs Jahren verlassen und zum VfL in die Fußball-Bundesliga wechseln, teilte St. Gallen am Montag mit.

3. Juni: Auch Heekeren kann gehen - vier S04-Keeper wären dann weg

Schalke plant den großen Umbau im Tor. Nach Marius Müller und Michael Langer plant der Klub auch ohne Ralf Fährmann und Justin Heekeren. Heekeren war zuletzt an Patro Eisden Maasmechelen in die zweite belgische Liga ausgeliehen - sein Vertrag läuft noch bis 2025. Mehr zu der Personalie und der Torwartfrage lesen Sie hier bei den Kollegen der WAZ.

2. Juni: Osnabrück bedient sich in Wuppertal

Der VfL Osnabrück, Absteiger aus der 2. Bundesliga, hat sich die Dienste von Wuppertals Aday Ercan gesichert. Für den WSV kam der 23-jährige Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit 25 Mal zum Einsatz (ein Tor, drei Vorlagen). Erst am elften Spieltag kam Ercan zu seinem ersten Startelfeinsatz, danach wurde er für den WSV im Mittelfeld fast unverzichtbar.

2. Juni: Neues Talent für den FC Kray Der nächste Transfer für die neue Saison ist fix: Felix Gatner verstärkt das Krayer Offensivspiel und wechselt von der SpVgg Sterkrade-Nord zum FC Kray. Der 19-Jährige durchlief die Jugendmannschaften des MSV Duisburg und SSV Buer, spielte als A-Jugendlicher bereits in der Bezirksliga für SV Adler Osterfeld, ehe er im Sommer 2023 zur SpVgg Stekrade-Nord wechselte. Dort kam der Bottroper in 21 Spielen in der Landesliga zum Einsatz und konnte zwei Tore erzielen. Der Rechtsfuß ist sehr flexibel und kommt insbesondere im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. 2. Juni: Schalkes Ouedraogo wechselt wohl nicht zu Bayern

Das Schalker Supertalent Assan Ouedraogo wird wohl nicht zum FC Bayern München wechseln. Nach Sky-Informationen vom Sonntag nehmen die Münchner Abstand von einer Verpflichtung des 18-Jährigen. Zuletzt hatte es wiederholt Spekulationen gegeben, dass der Mittelfeldspieler zum deutschen Fußball-Rekordmeister wechseln könnte.

Die Münchner sind laut Sky immer noch „total“ von Ouedraogo überzeugt. Sie wollten sich in diesem Sommer aber das finanzielle Gesamtpaket sparen. Der Youngster hat nun Klarheit. Laut dem Bericht tendiert Ouedraogo weiter dazu, in die Bundesliga zu wechseln. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt könnten Wechselziele sein.

Der Vertrag von Ouedraogo beim Zweitligisten läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Seine Ausstiegsklausel muss laut dem Bericht bis Mitte Juni aktiviert werden. Spekulationen zufolge soll diese bei etwa 15 Millionen Euro liegen.

Das Schalker Mittelfeldtalent war in der vergangenen Saison lange verletzt und verpasste nach einem Syndesmoseriss den Großteil der U17-WM in Indonesien, die die deutsche Mannschaft als Weltmeister beendete.

2. Juni: Kommt aus Leipzig: Kaiserslautern holt Sirch

Luca Sirch ist der erste Neuzugang des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern für die neue Saison. Der Mittelfeldspieler vom Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig. Dies teilte der Club am Sonntag ohne Nennung der Vertragslaufzeit mit. Der gebürtige Augsburger erzielte in 109 Ligaspielen insgesamt 17 Tore für die Leipziger.

„Wir haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt und sind der Überzeugung, dass er den Sprung von der Regionalliga in unseren Zweitligakader schaffen kann. Er zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld auflaufen“, begründete Geschäftsführer Thomas Hengen die Verpflichtung.

2. Juni: VfL Bochumholt Zeidler

Der VfL Bochum hat Peter Zeidler als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Demnach unterschrieb der 61-Jährige einen Zweijahresvertrag plus Option beim Fußball-Bundesligisten, der sich am vergangenen Montag noch sensationell in der Relegation rettete. Zeidler ist seit dem Aufstieg 2021 bereits der vierte Bochumer Coach.

In Bochum löst er den bisherigen Interimstrainer Heiko Butscher ab, der die Mannschaft sowohl nach der Trennung von Thomas Reis im September 2022 als auch nach der Beurlaubung von Reis-Nachfolger Thomas Letsch Anfang April 2024 übernommen hatte und in die zweite Reihe zurückkehrt. Der frühere Innenverteidiger Butscher, der seit seinem Karriereende 2015 als Nachwuchstrainer und zeitweise als Co-Trainer der Profis in Bochum arbeitete, wird die im Sommer neu startende U23-Mannschaft des VfL coachen und das Nachwuchszentrum leiten.

Zeidler war in der Bundesliga bislang zwischen 2008 und 2011 als Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der TSG Hoffenheim tätig, seit 2018 coacht der 61-Jährige den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Bei diesem vergleichsweise kleinen Club mit eingeschränkten Finanzmitteln ließ er erfolgreich Fußball spielen. Angeblich muss der VfL keine Ablöse zahlen, obwohl sein Vertrag dort noch bis 2027 lief.

1. Juni: Grote zurück beim VfL Bochum

Routinier Dennis Grote kehrt nach 13 Jahren zum VfL Bochum zurück. Neben einer Tätigkeit im Scoutingbereich der Nachwuchsabteilung wird der 37-Jähre in der Oberliga Westfalen für die U21 auflaufen.

1. Juni: Neuer Torwart für ETB

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sein Torhüter-Team für die neue Saison komplettiert. Mit Philipp Gutkowski vom VfB Homberg kommt der dritte Keeper ins Team von Trainer Damian Apfeld.

1. Juni: Heidenheim lässt Dovedan ziehen

Conference-League-Teilnehmer 1. FC Heidenheim hat die Trennung von Nikola Dovedan bekanntgegeben. Der österreichische Mittelfeldspieler wechselte erst im letzten Sommer von Austria Wien nach Heidenheim.

31. Mai: Nächste Zugänge für Türkspor Dortmund

Salmin Rebronja und Can Pohl werden in der kommenden Saison das Trikot von Regionalliga-Aufsteiger Türkspor Dortmund tragen. Rebronja kommt vom SV Lippstadt 08, Pohl vom SC Prueßen Münster. Zum Artikel

31. Mai: Neuer Job für Ex-Bochum-Trainer Atalan

Von Nordmazedonien nach Österreich: Wie Zweitligist SV Kapfenberg bekanntgab, heuert Ismail Atalan von nun an als Cheftrainer an. Es ist seine zehnte Trainerstation. Zum Artikel

31. Mai: Neuigkeiten aus der Oberliga Westfalen

Am Freitag war einiges los. Der 1. FC Gievenbeck hat mit Benedikt Fallbrock ein Talent von Preußen Münster geholt und dazu Philip Röhe gebunden. Victoria Clarholz heißt derweil der neue Klub von Torhüter Lukas Landwehr. Die SpVgg Erkenschwick hat ganze fünf Mann verabschiedet. Zum Artikel

31. Mai: Stuttgarter Kickers entlassen Trainer Mustafa Ünal

Lange Gesichter gab es bei den Stuttgarter Kickers, die in der Regionalliga Südwest kurz vor knapp noch den Aufstieg in die 3. Liga verspielt haben. In Degerloch werden daraus nun Konsequenzen gezogen. Denn wie der Klub mitteilte, muss der bisherige Cheftrainer Mustafa Ünal vorzeitig gehen. Zum Artikel

31. Mai: VfL Osnabrück holt BVB-II-Abwehrspieler Lion Semic

Der VfL Osnabrück rüstet sich für die kommende Drittliga-Spielzeit. Denn wie die Niedersachsen mitteilten, kommt Rechtsverteidiger Lion Semic von Borussia Dortmund II an die Bremer Brücke. Zum Artikel

31. Mai: Mainzer Paul Nebel bei Bundesligisten auf dem Zettel

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, steht Paul Nebel bei Union Berlin und Borussia Mönchengladbach hoch im Kurs. Beide Klubs hoffen, den Noch-Mainzer verpflichten zu können. Zum Artikel

31. Mai: Spieler-Rochade bei Alemannia Aachen

Ismail Harnafi kommt, Kilian Pagliuca und Jan Strauch gehen. Bei Neu-Drittligist Alemannia Aachen war am Freitag einiges los. Zum Artikel

31. Mai: RWE holt Tobias Kraulich

Mit Tobias Kraulich hat Rot-Weiss Essen den bereits länger kolportierten und als Wunschspieler gehandelten Nachfolger für den abgewanderten Innenverteidiger Felix Götze vorgestellt. RevierSport hatte im Vorfeld bereits mehrfach exklusiv berichtet. Zum Artikel

31. Mai: MSV Duisburg holt Jihad Boutakhrit

Mit Jihad Boutakhrit hat der MSV Duisburg einen Stürmer aus der Regionalliga Südwest präsentiert. Der 24-Jährige kommt vom FSV Frankfurt. Zum Artikel

31. Mai: Sascha Voelcke geht zu Waldhof Mannheim

Drittligist SV Waldhof Mannheim hat sich die Dienste von Sascha Voelcke gesichert. RevierSport hatte bereits zuvor exklusiv berichtet, nun steht der Wechsel fest. Zum Artikel

31. Mai: Quartett verlässt Regensburg, Faber geht in die Schweiz

Den SSV Jahn verlassen Stand Konrad Faber, Louis Breunig, Erik Tallig, Valdrin Mustafa sowie Co-Trainer Philipp Paintner. Faber hat bereits beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen unterschrieben. Zum Artikel

31. Mai: Schalke holt Ron-Thorben Hoffmann aus Braunschweig.

Der FC Schalke 04 hat bei Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig zugeschlagen. Der Transfer von Ron-Thorben Hoffmann macht auch den Weg für einen Abgang von Marius Müller frei. Zum Artikel

31. Mai: Ex-Weltmeister Jérôme Boateng wechselt nach Linz

Ex-Weltmeister Jérôme Boateng spielt künftig in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Der 35 Jahre alte Verteidiger wechselt vom italienischen Club US Salernitana zum Linzer ASK. Wie der Meisterschaftsdritte am Freitag mitteilte, unterschrieb Boateng einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2026. „Es ist ein absoluter Wahnsinn und unfassbar, dass wir mit Jérôme Boateng einen international derart begehrten Ausnahmespieler und Vorzeigeathleten zum LASK holen konnten“, sagte Club-Chef Siegmund Gruber.

Boateng war erst im Februar nach mehrmonatiger Vereinslosigkeit von Salernitana verpflichtet worden, konnte den Club aber nicht vor dem Abstieg aus der Serie A bewahren. Zum 30. Juni läuft sein Vertrag bei den Italienern aus. Zuvor hatte der gebürtige Berliner zwei Jahre bei Olympique Lyon gespielt, nachdem er in zehn Jahren beim FC Bayern München unter anderem zweimal die Champions League gewonnen hatte.

31. Mai: Neuer Stürmer für Lotte

Kamer Krasniqi wechselt von Nord-Regionalligist VfB Oldenburg zu den SF Lotte. Dort lief er in der abgelaufenen Saison 32 Mal auf, dabei erzielte er zehn Treffer und legte sechs Tore auf.

31. Mai: Freiburg gibt Ersatztorhüter Uphoff ab

Fußball-Bundesligist SC Freiburg wird den auslaufenden Vertrag mit seinem Ersatztorhüter Benjamin Uphoff nicht verlängern. Dies teilten die Breisgauer via Instagram mit. Uphoff war im Sommer 2020 vom Karlsruher SC nach Freiburg gewechselt, in vier Spielzeiten absolvierte er lediglich fünf Partien für die Profimannschaft des Sport-Club. Zuletzt war der 30-Jährige hinter Noah Atubolu und Florian Müller nur noch die Nummer drei.

31. Mai:Werder Bremen verpflichtet Franzosen Alvero fest

Bundesligist Werder Bremen hat einem Medienbericht zufolge Einigung über eine feste Verpflichtung des französischen Mittelfeldspielers Skelly Alvero erzielt. Laut einem Bericht der „L'Equipe“ soll der bislang ausgeliehene 22-Jährige für fünf Millionen Euro Ablöse endgültig von Olympique Lyon an die Weser wechseln.

Alvero war zu Beginn der Saison 2023/24 innerhalb Frankreichs vom drittklassigen FC Sochaux nach Lyon gewechselt. Ende Januar wurde er dann nach Bremen verliehen. Für Werder kam der 2,02-Meter-Mann sechsmal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Seit Anfang April laborierte der Franzose zunächst an einer Muskel- und dann an einer Schulterverletzung.

31. Mai: Wiesbaden holt Stürmer aus der Regionalliga

Der SV Wehen Wiesbaden hat den nächsten Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Ole Wohlers wechselt vom Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen aus Hamburg nach Wiesbaden, wie der Absteiger in die 3. Fußball-Liga am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge kommt der 23 Jahre alte Stürmer ablösefrei in die hessische Landeshauptstadt.

Wohlers wurde in der Jugend des Hamburger SV ausgebildet. „Mit Ole gewinnen wir einen dynamischen und wendigen Offensivspieler, der immer wieder den direkten Weg zum Tor sucht. Er verfügt zudem über eine gute Schusstechnik und strahlt damit insbesondere bei Standards eine große Gefahr aus“, sagte Wiesbadens Geschäftsführer Nico Schäfer.

31. Mai: Hernandez will offenbar zu Bayern wechseln

Der französische Fußball-Vizeweltmeister Theo Hernandez hat laut italienischen Medien seine Zustimmung zu einem Wechsel zu Bayern München gegeben. Das berichtete der Corriere dello Sport. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger, seit 2019 bei AC Mailand und dort noch zwei Jahre unter Vertrag, wolle eine neue Erfahrung im Ausland machen.

Knackpunkt der Verhandlungen ist die Ablösesumme, Milan fordert 80 Millionen Euro. Der Vizemeister, der nach der Trennung von Stefano Pioli einen neuen Trainer sucht, will sich angeblich von einigen Stars trennen, um die leeren Kassen aufzufüllen. Der FC Bayern plant nach einer Saison ohne Titel mit dem neuen Trainer Vincent Kompany einen Umbruch.

31. Mai: Verl holt BVB-Talent

Der Sportclub Verl hat den 19-jährigen Torwart Marlon Zacharias aus der U19 von Borussia Dortmund verpflichtet.

31. Mai: ETB Verlängert mit Weihmann

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat den Vertrag mit Eigengewächs Collin Weihmann verlängert. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kam 2021 aus der B-Jugend von Rot-Weiß Oberhausen zu den Schwarz-Weißen. Beim ETB spielte er zwei Jahre in der U19, ehe er dann im letzten Sommer in seine erste Spielzeit im Seniorenbereich startete.

30. Mai: Neuer Trainer für Rostock

Drittligist Hansa Rostock hat nach dem Abstieg aus der 2. Liga einen neuen Chefcoach präsentiert. Bernd Hollerbach wird ab sofort die Geschicke beim früheren Bundesligisten leiten und soll den Klub wieder zurück in die 2. Liga führen.

30. Mai: Serdar bleibt in Italien

Hellas Verona zieht die Kaufoption bei Suat Serdar. Der ehemalige Schalker wechselt somit von Hertha BSC fest nach Italien. Dort erhält er einen Vertrag bis 2028.

30. Mai: Münster-Talent rückt zu den Profis auf

Preußen Münster hat den ersten Neuzugang verkündet - und der kommt aus den eigenen Reihen. Jakob Korte rückt zu den Profis auf. Das 20 Jahre alte Eigengewächs spielt bereits seit der U14 im Verein. In den vergangenen beiden Jahren lief er für die Zweitvertretung der Preußen in der Oberliga Westfalen auf - und empfahl sich für einen Profivertrag.

30. Mai: Aachen verlängert mit Trainer Backhaus

Heiner Backhaus verlängert seinen ursprünglich bis Sommer 2025 laufenden Vertrag bei Alemannia Aachen bis zum 30. Juni 2027. Der 42-Jährige führte die Alemannia zum Aufstieg in die 3. Liga.

30. Mai: Leipertz wechselt von Paderborn nach Magdeburg

Robert Leipertz wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom SC Paderborn zum 1. FC Magdeburg. Der Club aus Sachsen-Anhalt teilte mit, dass man sich von dem 31 Jahre alten Offensivspieler Erfahrung und Dynamik verspreche. In den vergangenen beiden Jahren war Leipertz 57-mal für Paderborn aktiv. Insgesamt kommt der Routinier auf 246 Spiele in der 2. Bundesliga, schoss dabei 52 Tore.

„Robert ist ein erfahrener Spieler, der auf der Außenspur variabel einsetzbar ist und auch offensiv seine Qualitäten hat“, sagte Trainer Christian Titz. Zuvor hatte sich der FCM bereits mit den Außenbahnspielern Lubambo Musonda (Silkeborg), Pierre Nadjombe (1. FC Köln II) und Falko Michel (Borussia Dortmund II) verstärkt.

30. Mai: Wiesbaden verpflichtet Lübecker Gözüsirin

Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga unter Vertrag genommen. Die am Dienstag abgestiegenen Hessen teilten mit, dass Tarik Gözüsirin ablösefrei vom VfB Lübeck kommt. Dem 22 Jahre alten Mittelfeldspieler gelangen in der abgelaufenen Saison sieben Tore in 36 Einsätzen.

30. Mai: Kaiserslautern verlängert mit Hanslik

DFB-Pokalfinalist 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Stürmer Daniel Hanslik verlängert. Über die neue Vertragslaufzeit des 27-Jährigen, dessen Kontrakt Ende Juni ausgelaufen wäre, machte der Zweitligist keine Angaben. Hanslik war 2020 zunächst auf Leihbasis von Holstein Kiel nach Kaiserslautern gewechselt, ein Jahr später verpflichteten ihn die Lauterer fest. In 123 Pflichtspielen für die Roten Teufel erzielte er 22 Tore.

30. Mai: Angeliño wechselt fest von Leipzig nach Rom

Der spanische Fußball-Profi Angeliño wechselt übereinstimmenden Berichten zufolge endgültig von RB Leipzig zur AS Rom. Demnach soll der Traditionsclub aus der italienischen Hauptstadt von der Kaufoption Gebrauch machen und dem sächsischen Bundesligisten fünf Millionen Euro zahlen. Der 27 Jahre alte Spanier soll in Rom einen Vertrag bis Ende Juni 2028 bekommen.

Angeliño war Anfang 2020 zunächst auf Leihbasis von Manchester City nach Leipzig gewechselt, ehe er im Sommer 2021 von RB gekauft worden war. Seit Januar dieses Jahres war er an die Roma verliehen, zuvor bereits an die TSG Hoffenheim und Galatasaray Istanbul.

30. Mai: Fortuna verpflichtet Tzolis fest - Abgang droht dennoch

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat nach dem dramatisch verpassten Bundesliga-Aufstieg seinen Topscorer Christos Tzolis fest verpflichtet. Wie die Rheinländer am Donnerstag mitteilten, nahm der Traditionsklub die mit Tzolis' bisherigem Verein Norwich City vereinbarte Kaufoption wahr. Ob der griechische Zweitliga-Torschützenkönig kommende Saison für Fortuna spielt, ist aber offen.

„Das ist ein guter Moment für die Fortuna, allerdings ohne dabei zu euphorisch zu werden. Der bereits vor einem Jahr ausgehandelte Vertrag ließ sich nur mit einer Einschränkung schließen. So ist eine Ausstiegsklausel enthalten mit der Möglichkeit für den Spieler, den Verein im Verlauf der jetzt anstehenden Transferperiode unter bestimmten Bedingungen noch einmal zu wechseln“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs.

30. Mai: WSV präsentiert nächsten Neuzugang

Ab der kommenden Saison wird Levin Müller den Wuppertaler SV verstärken. Der 21-jährige Außenverteidiger wechselt von der TSG Sprockhövel aus der Oberliga Westfalen zu uns. In der Jugend wurde er bei Borussia Dortmund ausgebildet, bevor er zur TSG Sprockhövel ging. Levin Müller ist ein vielseitiger, beidfüßiger Verteidiger, der sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenverteidigerposition spielen kann. In der abgelaufenen Saison lief er 27 Mal in der Oberliga Westfalen auf, legte fünf Tore auf und traf selbst einmal.

29. Mai: Ratingen hat einen neuen Trainer

Christian Dorda übernimmt ab dem 1. Juli 2024 die Cheftrainerrolle beim Niederrhein-Oberligisten Ratingen 04/19. Der 35-jährige B-Lizenz-Inhaber war zuletzt Co-Trainer der SSVg Velbert unter Dimitrios Pappas und ist mit dem Team in der vergangenen Saison in die Regionalliga West aufgestiegen. Das Duo wurde im Februar beim damaligen Tabellenschlusslicht freigestellt.

29. Mai: ETB holt Stürmer aus Sonsbeck

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat Felix Geisler verpflichtet. Der Youngster wechselt vom Ligakonkurrenten SV Sonsbeck an den Uhlenkrug und wurde dort in seinem ersten Seniorenjahr in 27 Meisterschaftsspielen eingesetzt.

29. Mai: Energie Cottbus holt Mittelfeldspieler Cigerci

Mittelfeldspieler Tolcay Cigerci wechselt zum künftigen Fußball-Drittligisten FC Energie Cottbus. Der 29-Jährige kommt von der VSG Altglienicke, wie die Lausitzer am Mittwoch mitteilten. „Er bringt eine enorme fußballerische Qualität und ganz viel Erfahrung mit. Das wird in dieser komplizierten 3. Liga besonders wichtig sein“, sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Cigerci kam 2014 beim Hamburger SV zu einigen Bundesliga-Minuten und spielte in der 2. Liga für die SpVgg Greuther Fürth. In Berlin lief er für den BAK, in Altglienicke und beim FC Viktoria auf. Zudem verkündeten die Cottbuser eine weitere Personalie: Angreifer Timmy Thiele verlängerte seinen Vertrag für die kommende Spielzeit.

29. Mai: Vierter Neuer für RWO

Innenverteidiger Simon Ludwig wechselt von Wormatia Worms zu Rot-Weiß Oberhausen.

29. Mai: Kompany neuer Trainer des FC Bayern München

Der Belgier Vincent Kompany wird neuer Trainer des FC Bayern München. Der 38-Jährige vom englischen FC Burnley erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte.

29. Mai: Schalke verpflichtet Rostocks Bachmann

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat Mittelfeldspieler Janik Bachmann von Hansa Rostock verpflichtet. Wie die Königsblauen am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag bis 2027. Zu einer möglichen Ablöse an Zweitliga-Absteiger Hansa gaben die Schalker keine Auskunft. Bachmann bringt die Erfahrung aus 98 Zweitliga-Begegnungen (zehn Tore) sowie 94 Partien in der 3. Liga mit.

Der 1,96 m große Bachmann, der in der abgelaufenen Spielzeit 21 Pflichtspiele für Rostock absolvierte, überzeuge „durch Zweikampf- und Laufstärke. Dazu ist er ein Typ, der auf dem Platz vorangeht und Mentalität mitbringt, die der Mannschaft als Teamplayer Stabilität gibt“, sagte Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung der Schalker.

29. Mai: Nach Abstieg in die 3. Liga: Sieben Spieler verlassen SV Wehen

Einen Tag nach dem Abstieg in die 3. Fußball-Liga hat der SV Wehen Wiesbaden den Abschied von sieben Spielern verkündet. Die auslaufenden Verträge von Keanan Bennetts, Kianz Froese, Robin Heußer, John Iredale und Julius Kade werden nicht verlängert. Außerdem kehren die bislang ausgeliehenen Lasse Günther (FC Augsburg) und Hyunju Lee (FC Bayern München) zu ihren Stammvereinen zurück.

Unklar ist indes noch, wie es mit Interimstrainer Nils Döring weitergeht. Der 44-Jährige hatte Ende April die Nachfolge von Chefcoach Markus Kauczinski angetreten, konnte den Abstieg aber auch nicht verhindern.

29. Mai: Zweitligist Magdeburg nimmt Michel unter Vertrag

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Der 23-jährige Falko Michel wechselt von Drittligist Borussia Dortmund II an die Elbe. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Zuvor hatte sich der FCM bereits mit den Außenbahnspielern Lubambo Musonda (Silkeborg) und Pierre Nadjombe (1. FC Köln II) verstärkt.

Michel ist im zentralen Mittelfeld sowie auf den Außenpositionen einsetzbar. In der abgelaufenen Saison kam er in 31 Einsätzen auf drei Tore und zwei Vorlagen. „Falko ist ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial, der aufgrund seiner Geschwindigkeit und Flexibilität auf mehreren Offensivpositionen einsetzbar ist“, sagte Trainer Christian Titz. In seiner Laufbahn war Michel vor seiner Dortmunder Zeit für die Reserve des VfB Stuttgart aktiv.

29. Mai: Christiansen soll Sportchef in Wolfsburg werden

Der Däne Peter Christiansen soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Sport-Geschäftsführer beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg werden. Der 49-Jährige ist seit 2021 Direktor Profifußball beim dänischen Topclub FC Kopenhagen, mit dem er in dieser Saison in der Champions League als Zweiter hinter dem FC Bayern in der Gruppenphase den Achtelfinal-Einzug schaffte. Christiansen hat bei den Dänen noch einen laufenden Vertrag, weshalb die Wolfsburger eine Ablöse zahlen müssten.

Der FC Kopenhagen bestätigte am Mittwoch Verhandlungen mit einem anderen Club. „Der FC Kopenhagen hat von einem ausländischen Verein eine Anfrage bezüglich der möglichen Anstellung von Sportdirektor Peter Christiansen erhalten. Der Dialog ist noch nicht beendet und es wurden keine Vereinbarungen zwischen den Parteien getroffen“, hieß es in einer Mitteilung der Dänen.

Christiansen soll beim VfL die Nachfolge von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer antreten. Der VW-Club hatte sich im April vom 39-Jährigen getrennt. Schäfer steht vor einem Engagement bei RB Leipzig.

29. Mai: Zugänge 6 und 7 für Westfalia Rhynern

Westfalia Rhynern hat bei einem Hammer Stadtrivalen gewildert und die Neuzugänge sechs und sieben eingetütet. Mergim Deljiu und Rafael Lopez Zapata kommen von der SG Bockum-Hövel aus der Westfalenliga. Beide kehren damit an ihre alte Wirkungsstätte zurück und folgen ihrem Ex-Trainer David Schmidt, der bis April noch die SG trainiert hatte und jetzt als Sportlicher Leiter in Rhynern fungiert.

29. Mai: Zweiter Neuer für den ASC Dortmund

Der ASC 09 Dortmund hat seinen zweiten externen Sommerneuzugang vorgestellt: Keanu Diskau wechselt von der U19 des SV Lippstadt nach Dortmund-Aplerbeck. Zuvor sicherte sich der ASC, der die Saison 2023/24 in der Oberliga Westfalen auf dem dritten Rang abschloss, bereits die Dienste von Linksverteidiger Daniel Tews.

29. Mai: Paderborn holt Castaneda aus Duisburg

Den sechsten Neuzugang für die Zweitliga-Saison 2024/2025 hat der SC Paderborn verpflichtet. Der 19-jährige US-Kolumbianer Santiago Castaneda spielte zuletzt beim MSV Duisburg und wechselt von der Wedau an die Pader.

29. Mai: Kaiserslautern bestätigt: Markus Anfang wird neuer Trainer

Der 1. FC Kaiserslautern hat Markus Anfang als neuen Trainer verpflichtet. Der 49-Jährige folgt auf Friedhelm Funkel, wie der Fußball-Zweitligist und DFB-Pokalfinalist am Mittwoch mitteilte. „Markus Anfang erfüllt das Profil, das wir gesucht haben: Er hat sowohl im Nachwuchs- als auch im Herrenbereich in verschiedenen Ligen sehr viel Erfahrung gesammelt, die ihm bei seiner Aufgabe hier beim FCK sicher sehr helfen werden“, sagte Geschäftsführer Thomas Hengen am Mittwoch.

Anfang hatte zuletzt den Drittligisten Dynamo Dresden trainiert. Im April trennten sich die Sachsen von ihm, nachdem Dynamo das Ziel Aufstieg durch eine schwache Rückrunde aus den Augen verloren hatte.

29. Mai: Holstein Kiel holt Regionalliga-Stürmer Harres

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat Stürmer Phil Harres vom Fußball-Regionalligisten FC 08 Homburg verpflichtet. Der 22-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in 35 Ligaspielen 24 Treffer für die Saarländer. „Mit Phil Harres konnten wir einen variablen und entwicklungsfähigen Stürmertypen für uns gewinnen, der in dieser Saison Toptorschütze in der Regionalliga Südwest geworden ist“, sagte Kiels Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann. „Daher sind wir sicher, dass Phil sich hier bei Holstein weiterentwickeln und uns mit seinen Qualitäten helfen kann.“

29. Mai: Ingolstadt holt Hoppe

Zur neuen Spielzeit verstärkt Außenverteidiger Mattis Hoppe den FC Ingolstadt. Der 20-Jährige kommt als frischgebackener Regionalliga-Meister von der Reserve des VfB Stuttgart.

28. Mai: Der ETB holt Linksverteidiger aus Schermbeck

Nach Christopher Stöhr, der von Westfalia Rhynern zum ETB SW Essen wechselt, hat sich der Niederrhein-Oberligist erneut in der Oberliga Westfalen bedient.

Vom SV Schermbeck wechselt Jan Bachmann an den Essener Uhlenkrug.

29. Mai: Schalke zieht Kaufoptionen bei Churlinov und Kabadayi nicht

Die nächsten Abgänge beim FC Schalke stehen fest. Wie die WAZ berichtet, zieht der Verein seine Kaufoptionen bei Darko Churlinov und Yusuf Kabadayi nicht. Wobei demnach bei Kabadayi das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, Schalke will hier mit Klub und Spieler noch einmal in Verhandlungen treten.

28. Mai: Ancelotti beendet bei Real Madrid seine Trainerkarriere

Star-Trainer Carlo Ancelotti wird nach seinem Engagement bei Champions-League-Finalist Real Madrid die Trainerkarriere beenden. Das sagte der 64-Jährige der italienischen Zeitung „La Repubblica“. Ancelotti, der in der Vergangenheit auch mit dem Nationaltrainer-Posten in Brasilien in Verbindung gebracht worden war, besitzt bei den Königlichen noch einen Kontrakt bis 2026.

Ancelotti gewann viermal als Coach die Champions League, je zweimal mit dem italienischen Traditionsverein AC Mailand und mit Real Madrid. Am Samstag im Finale gegen Borussia Dortmund winkt Titel Nummer fünf. Er fühle sich immer noch wie vor seinem ersten Königsklassen-Finale vor 21 Jahren. Vielleicht delegiere er inzwischen ein wenig mehr. Dem Trainerstab gehört unter anderem sein Sohn Davide an.

Ancelotti feierte in seiner Trainerkarriere Meistertitel in den fünf großen Ligen Spanien, Italien, England, Deutschland und Frankreich. Beim FC Bayern war aber nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder Schluss.

28. Mai: Erzgebirge Aue holt Österreicher Pascal Fallmann

Drittligist FC Erzgebirge Aue hat Pascal Fallmann verpflichtet. Der 20-Jährige kommt von Rapid Wien ins Lößnitztal und unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre. In der vergangenen Saison spielte der U21-Nationalspieler beim Drittliga-Absteiger SC Freiburg II auf Leihbasis.

„Pascal Fallmann bringt alle Voraussetzungen für unser Anforderungsprofil an einen modernen Rechtsverteidiger mit, kann auch offensiv auf der Außenbahn spielen. In Freiburg gehörte er mit 34 Einsätzen in der zurückliegenden Saison zu den auffälligsten Akteuren“, sagte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.

28. Mai: Vierter Neuzugang für die Sportfreunde Lotte

Nach zwei Jahren in der Oberliga Westfalen sind die Sportfreunde Lotte zurück in der Regionalliga West. Auf der Suche nach Verstärkungen für einen schlagkräftigen Viertliga-Kader vermeldete der Verein vom Autobahnkreuz am Dienstag zum vierten Mal Vollzug: Beytullah Özer wechselt in die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers.

28. Mai: Kehl: Adeyemi nicht auf BVB-Verkaufsliste

Sportdirektor Sebastian Kehl hat Spekulationen über einen bevorstehenden Abschied von Karim Adeyemi vom Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund vehement zurückgewiesen. „Die Gerüchte sind nicht richtig. Karim steht nicht auf der Verkaufsliste, das ist absoluter Blödsinn“, sagte Kehl vier Tage vor dem Königsklassenendspiel am Samstag in London (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Real Madrid: „Wir sind sehr zufrieden mit ihm.“

Für den 22 Jahre alten Adeyemi soll es Anfragen englischer Klubs geben. Der BVB hatte Adeyemi vor zwei Jahren für 30 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet, sein Vertrag beim Fußball-Bundesligisten läuft noch bis 2027. Der Flügelspieler kam für die Borussia in der zu Ende gehenden Saison bisher auf 33 Pflichtspieleinsätze, in denen er fünf Tore erzielte.

28. Mai: Hannover-Profi Louis Schaub kehrt zu Rapid Wien zurück Mittelfeldspieler Louis Schaub wird den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 verlassen und zu Rapid Wien nach Österreich zurückkehren. Das teilte der Club am Dienstag mit. In der Hauptstadt seines Heimatlandes erhält der 29-Jährige einen Vierjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28.

„Louis hat in seiner Zeit bei 96 immer vollen Einsatz gezeigt und sich auch in schwierigeren Phasen nie hängen lassen. Auch aus menschlicher Sicht war er stets angenehm und verlässlich“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. Schaub selbst ergänzte: „Ich habe das 96-Trikot mit Stolz getragen.“

28. Mai: Uzun von Ahlen nach Erfurt

Nach dem Abstieg von Rot Weiss Ahlen bleibt Ömer Uzun in der vierten Liga. Der Stürmer, mit zehn Treffern bester Schütze von RWA, wechselt in die Nordost-Staffel zu Rot-Weiß Erfurt.

27. Mai: FC Ingolstadt sichert sich Regionalliga-Torjäger

Mit 21 Toren in 33 Einsätzen hatte Tim Heike einen erheblichen Anteil daran, dass Energie Cottbus der langersehnte Aufstieg in die 3. Liga gelungen ist. Dort wird der Stürmer allerdings nicht mehr für den FCE auflaufen, sondern für den FC Ingolstadt. Das verkündete der Drittligist an diesem Montag. Der 24-Jährige kommt ablösefrei zu den Bayern.

27. Mai: Zweiter Neuzugang für den ETB

Zum Wochenstart vor dem Abschluss der Saison hat der ETB Schwarz-Weiß Essen den zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Christopher Stöhr wechselt an den Uhlenkrug. Der 27-Jährige kommt von Westfalia Rhynern aus der Oberliga Westfalen in die Niederrhein-Staffel.

27. Mai: Kramer offenbar vor dem Aus in Mönchengladbach

Ex-Nationalspieler Christoph Kramer steht beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach offenbar vor dem Aus. Wie „Bild“ und „Kicker“ am Montag übereinstimmend berichten, plant Trainer Gerardo Seoane nicht mehr mit dem 33 Jahre alten Weltmeister von 2014. Der „Bild“ zufolge soll es bereits Gespräche über eine Auflösung des bis 2025 laufenden Vertrages gegeben haben, die jedoch noch zu keinem Ergebnis geführt hätten.

Mittelfeldspieler Kramer war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur zu 13 Einsätzen als Einwechselspieler gekommen und hatte nur einmal in der Startelf gestanden. Zuletzt hatte den Routinier eine Lungenentzündung außer Gefecht gesetzt. Während der bevorstehenden Europameisterschaft in Deutschland ist Kramer als Experte für das ZDF im Einsatz.

27. Mai: RWE-Talent erhält Profivertrag

Rot-Weiss Essen vermeldete am Montag, dass Berkant Gedikli einen Profivertrag an der Hafenstraße unterzeichnet hat. Der Rechtsverteidiger aus der U19 schafft den Sprung ins Drittliga-Team von Christoph Dabrowski, auch wenn es vorstellbar ist, dass Gedikli zunächst leihweise bei einem anderen Verein Spielpraxis im Seniorenbereich sammeln wird. Zuvor hatten die Essener bereits Gianluca Swajkowski aus der A-Jugend an den Klub gebunden.

27. Mai: Schalke 04 holt Außenverteidiger Gantenbein

Der FC Schalke 04 hat eine Woche nach dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Neuzugang präsentiert. Außenverteidiger Adrian Gantenbein wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Winterthur zum Revierclub, dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2028. Dies teilte der Verein am Montag mit.

„Mit Adrian haben wir einen dynamischen und aufmerksamen Außenverteidiger verpflichtet, der offensiv Impulse auf der rechten Seite setzt“, sagte Sportdirektor Marc Wilmots. In der abgelaufenen Saison bestritt der 23-jährige Gantenbein 37 Pflichtspiele, erzielte drei Tore und bereitete elf Treffer vor.

27. Mai: Bericht - FC Bayern holt Talent Ouédraogo von Schalke 04

U17-Europameister Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 steht mittelfristig vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Wie das Online-Portal „Sportbuzzer“ berichtet, werde das Mittelfeld-Talent einen langfristigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschreiben, aber in der kommenden Saison direkt wieder den Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ausgeliehen. In Gelsenkirchen soll Stammspieler Ouédraogo nicht nur mehr Spielpraxis erhalten, sondern auch die Schule beenden. Neben dem FC Bayern soll sich unter anderem auch RB Leipzig um den 18-Jährigen bemüht haben, der dank einer Ausstiegsklausel im Sommer wechseln kann.

27. Mai: 1. FC Köln und Trainer Schultz beenden Zusammenarbeit

Der 1. FC Köln und Trainer Timo Schultz werden ihre Zusammenarbeit in der kommenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga nicht fortsetzen. Der auslaufende Vertrag des Coaches werde nicht verlängert, teilte der Absteiger am Montag nach einer einvernehmlichen Entscheidung mit.

27. Mai: Paderborn holt Torwart Markus Schubert

Der SC Paderborn hat Markus Schubert als neuen Torwart verpflichtet. Der frühere U21-Nationalspieler wechselt vom niederländischen Erstliga-Absteiger Vitesse Arnheim, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte.

Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber lobte den Neuzugang als „physisch starken Torwart, der vergleichsweise früh hochklassig gespielt hat und bei namhaften Vereinen umfangreiche Erfahrungen sammeln konnte.“ Der 25 Jahre alte Schubert spielte unter anderem für Dynamo Dresden, Eintracht Frankfurt und den FC Schalke 04 und wechselte 2021 zu Vitesse Arnheim. Dort war Schubert zuletzt aber nur noch die Nummer zwei.

27. Mai: Verliert Schalke seine Nummer eins?

Keeper Marius Müller war beim FC Schalke in der abgelaufenen Saison eine der wenigen Konstanten. Doch der Schlussmann, der nur bis 2025 vertraglich gebunden ist, könnte Schalke im Sommer verlassen.

Rund eine Woche nach Saisonende deutet vieles auf einen Abgang von Marius Müller noch in diesem Sommer hin. Die heiße Spur des 30-Jährigen führt aktuell zu Bundesligist VfL Wolfsburg. Die Wölfe bemühen sich schon seit Wochen intensiv um den Torwart. Sie locken mit Erstligafußball, der Perspektive auf einen fairen Konkurrenzkampf mit Neuzugang Kamil Grabara (25, kommt für 13,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen), einem deutlichen Gehaltssprung und mit professionellem Arbeiten in einem ruhigen Umfeld. Mehr dazu bei der WAZ.

27. Mai: Bayer Leverkusen wohl mit Aleix Garcia einig über Wechsel

Bayer Leverkusen steht Medieninformationen zufolge kurz vor der Verpflichtung des spanischen Mittelfeldspielers Aleix Garcia vom FC Girona. Wie der TV-Sender Sky und der „Kicker“ berichten, ist sich der neue deutsche Meister und Pokalsieger mit dem 26-Jährigen über einen Wechsel praktisch einig. Garcia solle einen langfristigen Vertrag erhalten, hieß es.

Offen ist noch die Ablöse für den zentralen Mittelfeldakteur, der beim FC Girona eigentlich noch bis 2026 gebunden ist. Garcia soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben, die Rede ist von einer Ablöse von mindestens 15 Millionen Euro. Eine Einigung zwischen den Clubs sei aber nur eine Frage der Zeit.

Garcia bestritt in der abgelaufenen Saison fast alle Ligaspiele des FC Girona und erzielte dabei drei Tore. Die Katalanen belegten überraschend den dritten Platz und qualifizierten sich damit für Champions League.

27. Mai: RB-Torhüter Peter Gulacsi verlängert Vertrag bis Juni 2026

RB Leipzig hat die Torhüterfrage für die nächste Spielzeit geregelt. Am Montag unterschrieb der Ungar Peter Gulacsi ein neues Arbeitspapier bis Ende Juni 2026. Sein bisheriger Vertrag wäre im nächsten Jahr ausgelaufen. „In unserer Kaderplanung war Klarheit auf der Torhüterposition eine der zentralen Entscheidungen, die wir noch vor der Europameisterschaft angehen wollten. Diese Entscheidung haben wir nun mit der Vertragsverlängerung von Peter Gulacsi getroffen und mit allen Beteiligten klar und transparent besprochen“, sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder.

26. Mai: ETB bindet zwei "Defensivspezialisten"

In der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein kann der ETB Schwarz-Weiß Essen weiter auf zwei Verteidiger zählen: Die Verträge mit Almedin Gusic und Kamil Poznanski wurden verlängert.

26. Mai: Nico Thier verlässt Wattenscheid

Wenn die SG Wattenscheid an diesem Sonntagnachmittag (15 Uhr, RS-Liveticker) den 1. FC Gievenbeck zum Saisonabschluss an der Lohrheide empfängt, wird Nico Thier sein letztes Spiel für den Klub aus der Oberliga Westfalen bestreiten. Am Sonntagmorgen verkündete die SGW den Abschied des 25 Jahre alten Mittelfeldspieler. Thier folgt offenbar dem Ruf der Regionalliga und steht vor dem Wechsel in die nächsthöhere Spielklasse. Zu welchem Verein, das ist noch nicht bekannt.

26. Mai: SC Verl verliert Wolfram an 1860

Eine Woche nach dem Ende der Drittliga-Saison muss der SC Verl einen bitteren Abgang hinnehmen. Maximilian Wolfram verlässt die Ostwestfalen. Der 27-Jährige hat sich gegen eine Vertragsverlängerung beim Sportclub entschieden. Stattdessen wechselt er zum Ligakonkurrenten 1860 München.

25. Mai: Wayne Rooney wird Trainer bei englischem Zweitligisten Plymouth

Wayne Rooney ist neuer Trainer des englischen Fußball-Zweitligisten Plymouth Argyle. Der 38-jährige frühere Nationalspieler und englische Vize-Torschützenkönig sei nach einem langen und umfangreichen Rekrutierungsprozess ausgewählt worden, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des Championship-Vereins am Samstag.

„Rooneys Erfahrung als Trainer bisher stellt seine Charakterstärke und seine Fähigkeit, sich gegen Widrigkeiten durchzusetzen, unter Beweis“, so die Mitteilung weiter. Rooney war zuletzt beim Zweitligisten Birmingham City FC unter Vertrag.

„Wayne bringt Argyle reiche Fußballerfahrungen und eine Leidenschaft, seine Trainerkarriere mit einem ambitionierten, zukunftsorientierten und gut verwalteten Fußball-Club zu starten“, sagte Plymouth-Geschäftsführer Andrew Parkinson.

Rooney sprach der Mitteilung zufolge von einem „perfekten Schritt in meiner Karriere“. Er könne gar nicht erwarten, bis die Saison im August losgehe, so die Manchester-United-Legende.

25. Mai: Bericht: Kompany wird Bayern-Trainer - Einigung mit Burnley

Der FC Bayern steht einem Medienbericht zufolge dicht vor der Verpflichtung von Trainer Vincent Kompany. Es fehlt nur noch die Unterschrift des 38 Jahre alten Belgiers, wie der TV-Sender Sky am Samstag meldete. Demnach hat sich der Fußball-Bundesligist mit Kompanys bisherigem Club FC Burnley auf eine Ablösesumme geeinigt, diese soll zwischen zehn und zwölf Millionen Euro betragen. Der frühere Profi von Manchester City und des Hamburger SV soll beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2027 erhalten.

Bereits zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass eine Einigung zwischen allen Partien zeitnah erwartet werde. Kompany war mit Burnley in dieser Saison aus der Premier League abgestiegen, nachdem er den Club zuvor souverän zum Aufstieg geführt hatte. Seine Trainerlaufbahn begann der frühere Abwehrspieler beim RSC Anderlecht. Er führte den kriselnden belgischen Rekordmeister zweimal auf Platz drei.

Für die Bayern würde mit der Verpflichtung des früheren belgischen Nationalspielers eine lange Suche zu Ende gehen, die die Öffentlichkeit detailliert verfolgen konnte. Nach der bekanntgegebenen Trennung von Thomas Tuchel zum Saisonende sagten Leverkusens Trainer Xabi Alonso, Bundestrainer Julian Nagelsmann und der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick ab. Eine Verpflichtung von Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner kam ebenfalls nicht zustande. Auch Roger Schmidt von Benfica Lissabon verzichtete, zuletzt waren auch Bemühungen gescheitert, Tuchel doch noch weiterzubeschäftigen.

25. Mai: Stefan Kutschke verlängert in Dresden

Stefan Kutschke wird auch in der kommenden Saison im Trikot von Dynamo Dresden auflaufen. Der Drittligist hat den zum 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag mit dem 35-jährigen Angreifer verlängert. In der 3. Liga verpasste der Kapitän 2023/24 aufgrund einer Gelbsperre lediglich eines der 38 Saisonspiele, wobei ihm als Topscorer der SGD 14 Treffer und fünf Vorlagen gelangen. Bei zwei Einsätzen im Sachsenpokal erzielte der Stürmer bisher einen Treffer.