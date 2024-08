Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

29. August: S04 und Timo Baumgartl einigen sich auf Vertragsauflösung

Der FC Schalke 04 und Timo Baumgartl haben sich darauf verständigt, den bis 2025 gültigen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Über die Modalitäten haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. „Die Einigung ist für den Spieler und für den Verein eine sinnvolle und gute Lösung“, erklärt Sportdirektor Marc Wilmots. „Wir wünschen Timo für seine private wie berufliche Zukunft alles Gute.“

29. August: Pink verlässt Sandhausen

Der SV Sandhausen und Markus Pink gehen ab sofort getrennte Wege: Der Stürmer kehrt auf eigenen Wunsch in die österreichische Heimat zurück und schließt sich dem Bundesligisten Wolfsberger AC an.

29. August: Hertha holt Brooks zurück

Fußball-Zweitligist Hertha BSC holt Abwehrspieler John Anthony Brooks zurück nach Berlin und schließt eine Lücke in der Innenverteidigung. Der 31 Jahre alte gebürtige Berliner unterschrieb einen Vertrag bis 2026, wie die Hertha mitteilte. Am Mittwoch hatte der Hauptstadtclub den bisherigen Abwehrchef Marc Oliver Kempf nach Italien abgegeben.

„John ist Herthaner, er ist Berliner und stammt aus unserer Fußball-Akademie“, wurde Sportdirektor Benjamin Weber in der Mitteilung zitiert. „Er hat in seiner Karriere enorm viele außergewöhnliche Erfahrungen gesammelt und wird uns nun insbesondere mit seiner Kopfball- und Zweikampfstärke sowie seinen Führungsqualitäten helfen.“

Brooks kam 2007 in die Hertha-Akademie und spielte von 2011 bis 2017 in der ersten Mannschaft. Über den VfL Wolfsburg und Benfica Lissabon landete der US-Nationalspieler 2023 bei der TSG Hoffenheim, wo sein Vertrag im Sommer nicht verlängert wurde.

28. August: Mainz leiht Innenverteidiger Jenz aus

Der FSV Mainz 05 hat zwei Tage vor der Schließung des Transferfensters noch einmal seine Defensive verstärkt. Leihweise kommt Innenverteidiger Moritz Jenz vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg nach Hessen.

Für Jenz ist es der dritte Bundesliga-Verein innerhalb der letzten drei Saisons. 2022/23 spielte er, vom französischen FC Lorient ausgeliehen, in der Rückrunde für Schalke 04 und wechselte dann für acht Millionen Euro zum VfL. In Wolfsburg verlor er nach einer soliden Hinrunde in der zweiten Saisonhälfte seinen Stammplatz. Unter Ralph Hasenhüttl schienen seine Einsatzchancen begrenzt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

28. August: Leverkusen leiht Mukiele und gibt Kossounou ab

Bayer Leverkusen ist nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Carl Zeiss Jena (1:0) noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der amtierende Double-Sieger hat Nordi Mukiele vom französischen Meister Paris Saint-Germain verpflichtet. Im Umkehrschluss verlässt Odilon Kossounou Leverkusen auf Leihbasis gen Italien.

Der ivorische Nationalspieler schließt sich für ein Jahr Atalanta Bergamo an, die Italiener besitzen im Anschluss eine Kaufoption. Der Vertrag des 23-Jährigen in Leverkusen läuft noch bis 2026. „Odilons Wechsel ist für alle Beteiligten eine gute Lösung“, sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Leverkusen besetzte die Position mit dem ehemaligen Leipziger Mukiele am Mittwochabend gleich nach. Der 26-Jährige spielte von 2018 bis 2022 bei RB, ehe er in Richtung Paris weiterzog. „Er passt mit seinem Profil ausgezeichnet in unsere Mannschaft“, sagte Rolfes und solle die Qualität weiter erhöhen. Mukieles Erfahrung in Champions League und Bundesliga seien ein „großes Plus“.

Der einmalige französische Nationalspieler freute sich „einfach darauf, sowohl international als auch in den heimischen Wettbewerben alles für Bayer 04 zu geben.“ Über eine etwaige Kaufoption nach der einjährigen Leihe machte der Klub keine Angaben. Der Vertrag des Franzosen bei PSG läuft noch bis 2027.

28. August: Leihe mit Option: Moukoko verlässt BVB gen Nizza

Youssoufa Moukokos Abschied von Borussia Dortmund ist perfekt: Der 19 Jahre alte Stürmer wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Europa-League-Teilnehmer OGC Nizza. Anschließend besitzen die Franzosen eine Kaufoption für den zweimaligen deutschen Nationalspieler.

„Die Konkurrenz in unserer Offensive ist aktuell sehr groß. Für Youssoufa wäre es daher schwierig geworden, in den kommenden Monaten ausreichend Spielpraxis zu erhalten, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: „Youssoufa ist ein besonderer Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs, der sehr an diesem Klub hängt und hier auch schon einige Erfolge feiern konnte. Wir glauben daran, dass ihm eine Veränderung und ein neues Umfeld jetzt guttun werden.“

Moukoko hatte in den zwei bisherigen Pflichtspielen nicht im BVB-Kader gestanden. „Borussia Dortmund wird für mich immer ein besonderer Verein sein“, sagte der als „Wunderkind“ gehandelte Offensivmann: „Hier habe ich im Nachwuchs große Erfolge gefeiert, bin Profi geworden, habe in der Bundesliga und der Champions League gespielt und bin für die Nationalmannschaft nominiert worden.“

Für den BVB stand er in 76 Bundesligaspielen auf dem Platz und erzielte 17 Tore. Hinzu kommen zwölf Partien in der Champions League. 2018 gewann er mit der U17 des BVB die deutsche B-Junioren-Meisterschaft.

28. August: Wolfsburg verleiht Abwehrspieler Cozza erneut nach Nantes

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den französischen Abwehrspieler Nicolas Cozza erneut an den Erstligisten FC Nantes verliehen. Wie die Niedersachsen mitteilten, schließt sich der 25-Jährige bis Saisonende wieder dem Club aus Frankreich an, wohin er bereits in der vergangenen Rückrunde per Leihe transferiert worden war. Der Linksverteidiger war im Januar 2023 vom Montpellier HSC zu den Wolfsburgern gewechselt. Danach war er auf 13 Partien in der Bundesliga und im DFB-Pokal gekommen.

28. August: Per Leihe: Richter wechselt zum HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sich mit Marco Richter verstärkt. Wie die Norddeutschen am Mittwoch mitteilten, wird der 26-Jährige für eine Saison vom FSV Mainz 05 aus der Bundesliga ausgeliehen. „Es ist ein Riesending und ich kann es kaum erwarten, in diesem Stadion vor diesen Fans auflaufen zu dürfen. Ich möchte dem HSV mit Toren und Assists helfen und werde mein Bestes geben“, sagte Richter.

Erst im letzten Sommer war der Offensivakteur von Hertha BSC nach Mainz gewechselt. In der vergangenen Saison kam er allerdings nur auf 20 Ligaspiele, erzielte ein Tor. Beim HSV soll Richter nun wieder mehr Spielpraxis sammeln, „was für ihn natürlich immens wichtig ist“, sagte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel.

Bei seinem neuen Klub trifft Richter auf einen alten Weggefährten. HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz und er kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in der U21-Nationalmannschaft. „Anschließend sei der Kontakt nie abgerissen“, so Kuntz.

Das Team von Trainer Steffen Baumgart liegt nach einem durchwachsenen Saisonstart mit vier Punkten aus drei Spielen nur auf Tabellenplatz zwölf. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) empfangen die Hamburger Aufsteiger Preußen Münster - dann könnte Richter womöglich sein Debüt feiern.

28. August: Dortmunder Özcan nach Wolfsburg

Borussia Dortmund gibt seinen defensiven Mittelfeldspieler Salih Özcan für ein Jahr ab. Der 26-Jährige schließt sich auf Leihbasis dem Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg an. Dies gaben beide Vereine am Mittwochabend bekannt. Özcan war im Sommer 2022 vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt und hat seitdem unter anderem 49 Bundesliga- und 16 Champions-League-Partien für den BVB absolviert. Er besitzt noch einen Vertrag bis 2026.

28. August: Medien: Coman stimmt Wechsel nach Saudi-Arabien zu

Der Abschied von Kingsley Coman vom FC Bayern in Richtung Saudi-Arabien rückt offenbar immer näher. Der Stürmerstar habe nun einem Wechsel zu Al-Hilal zugestimmt, berichtete die französische Sportzeitung „L'Equipe“. Demnach habe er diesen Entschluss wohl bereits den Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters mitgeteilt. Wie der TV-Sender Sky berichtet, haben sich die Münchner mit Al-Hilal auch schon über einen Transfer des Flügelstürmers geeinigt. Am Mittwochmorgen hatte der 28-Jährige aber noch am öffentlichen Training der Münchner teilgenommen.

Bei Al-Hilal spielen bereits der brasilianische Starstürmer Neymar sowie Malcom und Kalidou Koulibaly. Jüngst war auch der Ex-Münchner João Cancelo zu dem saudischen Club gewechselt. Mit einem Transfer nach Saudi-Arabien würde Coman, der bereits bei der EM im Sommer kaum zum Einsatz gekommen war, seine Chancen in der Équipe Tricolore aber kaum steigern. Ein Ausschlusskriterium ist ein Engagement in Saudi-Arabien für Nationaltrainer Didier Deschamps allerdings nicht.

Coman spielt seit 2015 für die Münchner, mit denen er achtmal Meister und dreimal Cupsieger wurde. Höhepunkt war der Champions-League-Triumph 2020, als er den 1:0-Siegtreffer gegen Paris Saint-Germain erzielte. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027.

28. August: Kempf wechselt von der Hertha nach Como

Der ehemalige U21-Europameister Marc Kempf wechselt vom Zweitligisten Hertha BSC in die italienische Serie A. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb bei Aufsteiger Como 1907 für drei Jahre. Kempf, der 2014 mit der deutschen U19 und 2017 mit der U21 den EM-Titel gewonnen hatte, war im Winter 2022 vom VfB Stuttgart zu den Berlinern gekommen.

Hertha soll eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro kassieren. Der Klub habe dem Transfer „mit Blick auf unsere Gesamtsituation zugestimmt“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Como hatte bereits Yannik Engelhardt von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Zuvor hatte als einziger deutscher Spieler Hansi Müller (1984/85) beim Klub aus der Lombardei unter Vertrag gestanden

27. August: Deutschland-Schreck Merino geht zum FC Arsenal

Bei der Europameisterschaft beendete Mikel Merino die Titelträume von Gastgeber Deutschland und gewann mit Spanien das Finale gegen England, jetzt geht der frühere Dortmunder Fußballprofi zurück auf die Insel. Der Mittelfeldspieler wechselt aus seiner Heimat von Real Sociedad zum FC Arsenal nach London. Das gaben die Gunners am Dienstag bekannt. Laut Medienberichten zahlt der Premier-League-Klub 32 Millionen Euro, es könnten weitere fünf Millionen an Prämien hinzukommen.

„Mikel ist ein Spieler, der uns mit seiner Erfahrung und Vielseitigkeit enorme Qualität bringen wird“, sagte Merinos Landsmann und Arsenal-Teammanager Mikel Arteta. Nach seinem Engagement bei Newcastle United (2017/18) ist Arsenal die zweite England-Station für Merino. Bei Borussia Dortmund spielte der 28-Jährige 2016/17. Merino hatte bei der EURO im Viertelfinale von Stuttgart in der 119. Minute zum 2:1 (1:1, 0:0) gegen die deutsche Mannschaft getroffen.

27. August: Szczesny hört auf: „Mein Herz ist nicht mehr bereit“

Der polnische Nationaltorhüter Wojciech Szczesny hat mit 34 Jahren seine Karriere beendet. „Mein Körper fühlt sich noch bereit für Herausforderungen, mein Herz nicht mehr. Ich habe alles gegeben, deshalb habe ich beschlossen, mich vom Fußball zurückzuziehen“, schrieb der Schlussmann zwei Wochen nach seinem Abschied von Juventus Turin bei Instagram.

„Ich habe 18 Jahre meines Lebens dem Fußball gewidmet, jeden Tag. Ich fühle, dass die Zeit gekommen ist, mich der Familie zu widmen“, sagte Szczesny. Der Keeper hatte sieben Jahre für Juventus gespielt, zuletzt hatte es Gerüchte um einen Wechsel nach Saudi-Arabien gegeben.

Szczesny war im Sommer 2017 vom FC Arsenal zu Juventus gewechselt. Er bestritt 252 Pflichtspiele für Turin und gewann je dreimal die italienische Meisterschaft und den Pokal.

27. August: Leverkusen verleiht Puerta an Hull City

Double-Sieger Bayer Leverkusen verleiht den kolumbianischen Fußball-Nationalspieler Gustavo Puerta an den englischen Zweitligisten Hull City. Der Klub des früheren HSV-Trainers Tim Walter sicherte sich zudem eine Kaufoption für den 21-Jährigen.

„Gustavo wird seinen Weg machen, er ist ein sehr talentierter Spieler auf der Sechser- oder Achterposition“, sagte Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Puerta war im Januar 2023 von Bogota FC geholt und zunächst an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg verliehen worden. In Bayers Meister-Saison kam er auf sieben Einsätze in der Bundesliga und weitere drei in der Europa League.

27. August: Kiel verleiht Sterner in die 3. Liga

Jonas Sterner verlässt Holstein Kiel auf Leihbasis und schließt sich dem Drittligisten Dynamo Dresden für eine Saison an. Sein Anschlussvertrag in Kiel läuft bis 2026. Bei den Sachsen soll der 22-Jährige den Konkurrenzkampf auf der Achterposition sowie den Außenbahnen beleben.

"Mit Jonas haben wir jetzt einen jungen und talentierten Spieler für uns gewonnen, der als Spieler dazu bereits über einen guten Erfahrungsschatz aus höheren Spielklassen verfügt. Mit seiner Athletik und Technik bringt er sehr gute Grundlagen mit, um sowohl auf der Außenbahn als auch auf unseren Achterpositionen den Konkurrenzkampf weiter zu beleben", sagt Dynamo-Sportchef Thomas Brendel.

27. August: Stuttgart verpflichtet Innenverteidiger - und leiht Stürmer aus

Der VfB Stuttgart hat auf die Verletzungssorgen in der Defensive reagiert und sich in der Innenverteidigung mit Ameen Al-Dakhil vom FC Burnley verstärkt. Der 22-jährige Belgier, der rund 7 Mio. Euro exklusive möglicher Boni in Höhe von 2 Mio. kosten soll, unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Stürmer Luca Pfeiffer verlässt hingegen den Vizemeister und wechselt für ein Jahr per Leihe zum Zweitligisten Karlsruher SC. Für den 28-Jährigen ist es die zweite Leihe in Folge, in der letzten Saison lief er für den SV Darmstadt 98 auf, für den er in 24 Partien an fünf Toren direkt beteiligt war. Er ist der insgesamt zehnte Neuzugang des KSC.

27. August: Nürnberg leiht Yilmaz vom SC Freiburg aus

Berkay Yilmaz hat seinen ersten Profivertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg unterschrieben - wechselt aber umgehend per Leihe zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

"Berkay hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Da er auf seiner Stammposition in der kommenden Saison große Konkurrenz gehabt hätte, ergibt eine Leihe nach Nürnberg für alle Seiten Sinn", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach über den 19 Jahre alten Außenverteidiger: "Mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Mentalität kann er nun in der 2. Liga weitere Entwicklungsschritte vollziehen."

27. August: Moukoko-Wechsel vor dem Abschluss

Der zumindest vorübergehende Abschied des einstigen Wunderkinds Youssoufa Moukoko vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nach Frankreich steht unmittelbar bevor. Der Angreifer fehlte am Dienstag im BVB-Training. „Borussia Dortmund hat den Stürmer für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt“, teilten die Schwarz-Gelben auf X mit.

Der 19-Jährige hat in Dortmund unter dem neuen Trainer Nuri Sahin aktuell keine sportliche Perspektive. In den zwei bisherigen Pflichtspielen stand der zweimalige Nationalspieler nicht im BVB-Kader. Laut Medienberichten ist zunächst eine Leihe zu OGC Nizza in die französische Ligue 1 geplant. Der Deal soll eine Kaufoption beinhalten. Moukokos Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026.

27. August: Union leiht Stuttgarter Jeong

Woo-yeong Jeong ist der siebte Neuzugang von Union Berlin. Die Köpenicker haben die Leihe des offensiven Mittelfeldspielers vom VfB Stuttgart bekanntgegeben. Der im Sommer 2023 vom SC Freiburg zu den Schwaben gewechselte Südkoreaner schließt sich Union für die laufende Spielzeit an, beim VfB ist sein Vertrag noch bis 2026 datiert.

"Ich freue mich auf die Herausforderung beim 1. FC Union Berlin, da der Verein sich in den letzten Jahren in der Bundesliga etabliert hat und einen engagierten und intensiven Fußball spielt. Union ist für mich eine großartige Gelegenheit, mich weiterhin in der Bundesliga präsentieren und weiterzuentwickeln. Die Leidenschaft der Fans und die Atmosphäre im Stadion kenne ich bereits gut. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Schritt für mich ist, und ich kann es kaum erwarten, meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten", sagte Jeong.

27. August: 1. FC Saarbrücken legt nach

Joel Bichsel tauscht das Trikot des Schweizer Meisters BSC Young Boys Bern gegen das Dress des 1. FC Saarbrücken. Der 1,94 Meter große Innenverteidiger soll den Saarländern sofort weiterhelfen, wie der Klub mitteilte. Alle Infos

27. August: Hertha holt isländischen Flügelspieler Thorsteinsson

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den isländischen Flügelspieler Jon Dagur Thorsteinsson verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven nach Berlin, wie der Hauptstadtclub mitteilte. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

„Wir haben Jon über einen langen Zeitraum beobachtet. Er hat seine Qualitäten nicht nur in der Jupiler Pro League mit zahlreichen Scorerpunkten unter Beweis gestellt, sondern auch in 37 Partien bei der Nationalmannschaft auf internationaler Ebene überzeugende Leistungen abgeliefert“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.

27. August: Hoffenheim verpflichtet Franzosen Gendrey

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim bastelt kurz vor Transferschluss weiter an seinem Kader und hat Rechtsverteidiger Valentin Gendrey verpflichtet. Der 24 Jahre alte Franzose kommt vom italienischen Serie-A-Klub US Lecce. Über die Vertragsdauer machte der Europa-League-Teilnehmer keine Angaben, bei der Ablösesumme wird über acht Millionen Euro spekuliert.

Der frühere Junioren-Nationalspieler Gendrey gehörte in den vergangenen beiden Spielzeiten zum Stammpersonal seines italienischen Klubs. Er absolvierte in dieser Zeit 74 Partien in der Serie A. „Valentin ist ein defensiv verlässlicher Außenverteidiger, der die aggressive, italienische Spielweise verinnerlicht hat und in der Serie A viel Erfahrung sammeln konnte“, sagt Hoffenheims Interims-Sportchef Frank Kramer.

27. August: FC Augsburg gibt Uduokhai ab

Felix Uduokhai wechselt vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zu Besiktas Istanbul. Der FCA leiht den 26 Jahre alten Innenverteidiger zunächst für ein Jahr aus, die Leihgebühr soll 500.000 Euro betragen. Danach besteht für den türkischen Spitzenklub jedoch eine Kaupfverpflichtung, die laut kicker bis zu 7,5 Millionen Euro inklusive Boni beträgt.

Uduokhai spielte fünf Jahre bei den Schwaben, suchte nun aber „eine neue Herausforderung“, wie er selbst sagte. Es sei „eine gute Lösung für alle“. FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic lobte den Defensivspieler als „wichtigen Eckpfeiler“. Man habe nun aber „daran gearbeitet, eine Win-Win-Situation für alle Parteien zu schaffen. Dies ist nun der Fall.“

27. August: Bruno Labbadia wird Nationaltrainer Nigerias

Neuer Job für Bruno Labbadia: Der langjährige Bundesliga-Trainer übernimmt die Fußball-Nationalmannschaft von Nigeria. Das teilte der Verband NFF am Dienstagmorgen mit. Labbadia, der im April 2023 beim damals abstiegsbedrohten VfB Stuttgart entlassen worden war, ist nach Karl-Heinz Marotzke, Gottlieb Göller, Manfred Höner, Berti Vogts und Gernot Rohr der sechste Deutsche auf der Trainerbank der „Super Eagles“. Alle Infos

27. August: Jürgen Kramny geht in die Oberliga

Jürgen Kramny wird ab sofort den Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar-Klub TuS Mechtersheim trainieren. Damit folgt er auf Uwe Rapolder, der gut drei Wochen als Interimslösung fungierte. Prominentes Stühlerücken bei dem Oberligisten. Alle Infos

26. August: RB Leipzig holt Vermeeren

Vierter Neuzugang für RB Leipzig: Der Fußball-Bundesligist aus Sachsen hat sich mit Talent Arthur Vermeeren von Atletico Madrid verstärkt. Wie die Leipziger am Montag mitteilten, wechselt der 19 Jahre alte belgische Nationalspieler zunächst für ein Jahr auf Leihbasis ins Team von Trainer Marco Rose. Sollte Vermeeren dann eine bestimmte Anzahl an Pflichtspielen absolvieren, greift eine Kaufpflicht. Der Vertrag würde dann bis 2029 laufen.

26. August: Medien: VfL Wolfsburg will Dortmunder Özcan holen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg möchte bis zum Ende der Transferfrist am Freitag offenbar den türkischen Nationalspieler Salih Özcan von Borussia Dortmund verpflichten. Das berichten der „Kicker“ und die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ übereinstimmend. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler entspricht dem Profil des gesuchten defensiven Abräumers und ist in Dortmund nur noch Ersatzmann.

In Wolfsburg könnte sich bis Freitagabend noch einiges am Kader verändern. Der Franzose Maxence Lacroix wird vom Premier-League-Club Crystal Palace umworben. Im Fall seines Verkaufs an den englischen Erstligisten würde der VfL auch noch einen weiteren Abwehrspieler verpflichten. Wunschkandidat für diese Position ist seit Wochen der Franzose Ismael Doukouré von Racing Straßburg.

25. August: Werder leiht Dikeni Salifou nach Österreich aus

Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Dikeni Salifou bis zum Saisonende an den österreichischen Erstligisten SK Austria Klagenfurt ausgeliehen. Der 21-Jährige spielte in den Planungen von Trainer Ole Werner keine große Rolle.

In der vergangenen Spielzeit war Salifou, der 2022 vom FC Augsburg an die Weser gekommen war, bereits an die zweite Mannschaft von Juventus Turin ausgeliehen. Für Werder bestritt Salifou bislang erst ein Bundesligaspiel.

25. August: Hummels vor Wechsel nach San Sebastián?

Der frühere Fußball-Weltmeister Mats Hummels steht offenbar vor einem Wechsel nach Spanien zum Erstligisten Real Sociedad San Sebastián. Nach Angaben des Transfer-Experten Fabrizio Romano treibt der Tabellensechste der Vorsaison eine Verpflichtung des 35-Jährigen voran. Ein formelles Angebot sei hinterlegt worden und werde voraussichtlich angenommen, schrieb Romano auf der Internet-Plattform X. Die Club-Verantwortlichen seien zuversichtlich, den Deal erfolgreich abschließen zu können. Zuvor hatte auch die baskische Zeitung „Noticias de Gipuzkoa“ von einem Interesse des Vereins am deutschen Innenverteidiger berichtet.

Bisher ist unklar, wie es mit dem Weltmeister von 2014 weitergeht. Hummels' Vertrag bei Borussia Dortmund war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Zuletzt hatte es zahlreiche Spekulationen um den Verteidiger gegeben, neben spanischen Clubs sollen auch Erstligisten aus Italien laut Medien Interesse an Hummels gehabt haben.

Hummels könnte in San Sebastián den spanischen Europameister Robin Le Normand ersetzen, der im Sommer für rund 35 Millionen Euro Ablöse zum spanischen Ligakonkurrenten Atlético Madrid gewechselt ist.

Für Hummels wäre es die erste Auslandsstation der Karriere. Der langjährige Bundesligaprofi hat bislang nur für Dortmund und den FC Bayern München gespielt. Mit dem BVB wurde er zweimal deutscher Meister, mit den Bayern dreimal.

25. August: Nizza mit BVB-Stürmer Moukoko über Wechsel einig?

Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und der französische Club OGC Nizza sollen sich französischen Medien zufolge über ein Engagement des Angreifers einig sein. Wie unter anderem die Sportzeitung „L'Equipe“ berichtete, seien aber zwischen den beiden Vereinen noch einige Dinge zu klären. Es soll demnach um eine Leihe des 19-Jährigen mit einer Kaufoption gehen.

Der zweimalige Nationalspieler soll den BVB verlassen wollen, wo er unter Trainer Nuri Sahin auch angesichts des großen Angebots an Angreifern derzeit nicht auf große Einsatzzeiten hoffen kann. Der einst als Supertalent geltende Moukoko war zuletzt bereits mit Betis Sevilla in Verbindung gebracht worden. In den ersten beiden Pflichtspielen dieser Saison gehörte er nicht zum Dortmunder Kader.

25. August: Berichte: RB Leipzig mit Atléticos Vermeeren einig

RB Leipzig ist auf der Suche nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld offenbar in Spanien fündig geworden. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano und der TV-Sender Sky berichten, stehen die Sachsen vor der Verpflichtung des Belgiers Arthur Vermeeren von Atlético Madrid. Der 19-Jährige soll sich trotz anderer Optionen für Leipzig entschieden haben.

Unklar ist, ob der defensive Mittelfeldspieler fest oder leihweise nach Leipzig kommt. Ursprünglich war wohl eine Leihe favorisiert worden, laut spanischen Berichten hätte man bei Atlético allerdings auch nichts gegen einen Verkauf des EM-Teilnehmers.

25. August: Eintracht Frankfurt verleiht Alidou

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt lässt Angreifer Faride Alidou erneut ziehen. Die Hessen verleihen den 23-Jährigen an Hellas Verona. Dem Klub aus der italienischen Serie A wurde zudem eine Kaufoption eingeräumt.

Alidou kam im Sommer 2022 vom Zweitligisten Hamburger SV zur Eintracht, wo er auf 21 Pflichtspieleinsätze kam (ein Tor, eine Vorlage). In der vergangenen Saison spielte der gebürtige Hamburger beim 1. FC Köln, bei dem ihm in 26 Partien vier Treffer gelangen.

25. August: Hoffenheim verpflichtet Hranac

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verstärkt seine Defensive und holt Innenverteidiger Robin Hranac in den Kraichgau. Der 24 Jahre alte tschechische Nationalspieler kommt von Viktoria Pilsen nach Hoffenheim und unterschreibt bei der TSG einen „langfristigen“ Vertrag. Über die Ablösesumme machten die Hoffenheimer keine Angaben, zuletzt war über acht Millionen Euro spekuliert worden.

Seit seinem Debüt für die tschechische Nationalmannschaft im März lief Hranac sechsmal für sein Heimatland auf. Er gehörte auch zum Kader Tschechiens bei der zurückliegenden EM und kam in allen Partien seiner Mannschaft zum Einsatz.

24. August: Irvine verlängert vorzeitig bei St. Pauli

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli verlängert vorzeitig den Vertrag mit Kapitän Jackson Irvine. Der 31 Jahre alte Nationalspieler Australiens bleibt auch über die aktuelle Saison hinaus beim Aufsteiger, wie der Verein mitteilte. Ursprünglich wäre der Vertrag nach dieser Spielzeit abgelaufen. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machten die Hamburger keine Angabe.

24. August: Angha verlässt Wehen Wiesbaden

Martin Angha wird nicht mehr das Trikot des SV Wehen Wiesbaden tragen. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, wurde der Vertrag des Verteidigers im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der 30-Jährige, der zuletzt nicht mehr im Kader der Hessen stand, sucht eine neue Herausforderung. Er sei sehr dankbar, dass der Verein ihm diese Chance ermögliche. „Es ist für beide Seiten eine gute Lösung gefunden worden“, sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.

23. August: Weiterer Stürmer für Vizemeister Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat kurz vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga noch einen weiteren Stürmer verpflichtet. Die Schwaben haben El Bilal Touré vom italienischen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo unter Vertrag genommen. Der Transfer hatte sich zuletzt bereits angedeutet. Touré wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Anschließend besitzt der deutsche Vizemeister eine Kaufoption für den 22-Jährigen.

Der Nationalstürmer Malis erweitert das ohnehin schon recht üppige Angebot für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß in der Offensive. Vor Touré hatten die Stuttgarter diesen Sommer unter anderem Ermedin Demirovic vom FC Augsburg, Nick Woltemade von Werder Bremen und Fabian Rieder von Stade Rennes geholt. Die bis dahin ausgeliehenen Deniz Undav und Jamie Leweling wurden fest verpflichtet.

„Auf uns wartet eine anspruchsvolle Saison mit Spielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Dafür wollen wir personell bestmöglich gerüstet sein“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und hob besonders Tourés Schnelligkeit hervor. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) startet der VfB mit dem Landesduell beim SC Freiburg in die neue Bundesliga-Spielzeit.

23. August: Hoffenheim holt Tabakovic aus Berlin

Einen Tag vor dem Ligastart hat Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim einen weiteren Stürmer verpflichtet. Haris Tabakovic wechselt vom Zweitligisten Hertha BSC in den Kraichgau, über die Details machte die TSG keine Angaben. Medienberichten zu Folge soll Hoffenheim fünf Millionen Euro Ablöse bezahlen. Der 30 Jahre alte Stürmer war erst im vergangenen Sommer von Austria Wien zur Hertha gewechselt und wurde mit 22 Treffern Co-Torschützenkönig der zweiten Liga.

Tabakovic sei „mit seiner Größe und Durchschlagskraft ein typischer Stoßstürmer, der seinen Torriecher in den vergangenen Jahren und seinen verschiedenen Stationen unter Beweis gestellt hat“, sagte Hoffenheims Interims-Sportchef Frank Kramer in einer Mitteilung.

In der vergangenen Woche hatte die TSG mit Bayer Leverkusens Adam Hlozek bereits einen Stürmer als Ersatz für den abgewanderten Jungstar Maximilian Baier (zu Borussia Dortmund) verpflichtet. Tabakovic ist der achte Angreifer im Kader der Hoffenheimer.

23. August: Magdeburger Transfers - Ceka und Nollenberger müssen bleiben

Die wechselwilligen Jason Ceka und Alexander Nollenberger müssen beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg bleiben. Das stellte Trainer Christian Titz klar. „Das sind Spieler, die bei uns im Kader sind, und die wir als gute und wichtige Spieler erachten“, sagte der 53-Jährige. „Eine Mannschaft besteht nicht aus elf oder zwanzig Spielern. Du benötigst einen größeren Kader, weil du im Laufe einer Saison immer Leistungsschwankungen und Verletzungen haben wirst.“

Ceka wird mit Ligakonkurrent SV Elversberg in Verbindung gebracht. In den vergangenen beiden Pflichtspielen stand der 24-Jährige nicht im Kader, am ersten Spieltag war er spät eingewechselt worden.

Nollenberger kam beim Pokal-Aus in Offenbach 45 Minuten zum Einsatz. Der 27 Jahre alte Außenbahnspieler soll das Interesse von Drittligist Dynamo Dresden geweckt haben. Sowohl Nollenberger als auch Ceka stehen noch bis Ende Juni in Magdeburg unter Vertrag.

23. August: Schalke holt Ex-Bochumer

Die Transferaktivitäten des FC Schalke 04 sind noch lange nicht abgeschlossen. Nun kommt ein Name, der aufhorchen lässt: Christopher Antwi-Adjei wechselt nach Gelsenkirchen und wird dort einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Zuletzt spielte er beim Reviernachbarn VfL Bochum.

23. August: Myziane Maolida verlässt Hertha endgültig

Die Zeit von Flügelspieler Myziane Maolida bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist endgültig beendet. Der 25-Jährige wechselt in die Saudi Professional League zum Al-Kholood Club, wie Hertha mitteilte. Maolida kam im Sommer 2021 vom OGC Nizza nach Berlin, konnte die Erwartungen jedoch nie erfüllen.

Insgesamt lief der Nationalspieler der Komoren in nur 22 Pflichtspielen für Herthas Profis auf. Wegen des vergleichsweise hohen Gehalts suchte der Hauptstadtclub schon seit Jahren einen dauerhaften Abnehmer, es kamen jedoch zuvor nur mehrere Leihgeschäfte zustande.

22. August: 1. FSV Mainz 05 verleiht Ex-Schalker Krauß

Der 1. FSV Mainz 05 verleiht Tom Krauß für diese Saison an den Premier-League-Absteiger Luton Town FC. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im Sommer 2023 an den Bruchweg kam, soll bei dem englischen Zweitligisten mehr Spielpraxis sammeln, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

„Tom wünscht sich noch mehr Spielzeit und kam deshalb mit der Bitte auf uns zu, für ein Jahr nach England gehen zu können. Dieser haben wir entsprochen. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Luton alles Gute und freuen uns auf seine Rückkehr im nächsten Sommer“, sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel. Krauß absolvierte bisher 31 Pflichtspiele (ein Tor, zwei Vorlagen) für die 05-er.

22. August: Union Berlin verleiht Chris Bedia

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat Mittelstürmer Chris Bedia an den englischen Zweitligisten Hull City verliehen. Der gebürtige Ivorer war vor einem halben Jahr nach Köpenick gewechselt und erzielte in der vergangenen Saison in sieben Bundesliga-Spielen ein Tor. In Hull trifft der 28-Jährige auf den früheren HSV-Trainer Tim Walter, der seit Saisonbeginn dort die Verantwortung trägt.

22. August: Energie Cottbus legt nach

Mit Lucas Copado kommt ein 1,81 Meter großer Mittelstürmer, der auch als hängende Spitze und Linksaußen spielen kann, vom Linzer ASK aus der österreichischen Bundesliga. Dort kam er in der gerade angelaufenen Saison nur für 27 Minuten zum Einsatz. In Cottbus soll sich das ändern. Sein Debüt könnte er schon gegen Alemannia Aachen feiern. Alle Infos

22. August: Schalke und Polter lösen den Vertrag auf

Sebastian Polter und der FC Schalke 04 haben sich am Mittwoch (21.8.) auf eine sofortige Auflösung des ursprünglich bis 2025 datierten Vertrags verständigt. Über die Modalitäten der Einigung vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

22. August: St. Pauli verlängert mit Metcalfe

Der FC St. Pauli setzt über die anstehende Bundesliga-Saison hinaus auf Connor Metcalfe: Der 24 Jahre alte Australier verlängerte seinen bislang bis Sommer 2025 laufenden Vertrag vorzeitig. Zu den genauen Daten machte der Kiezklub keine Angaben.

21. August: Tom Zimmerscheid wechselt zu Elversberg

Die nächste Verstärkung in der Offensive der SV Elversberg: Tom Zimmerscheid zählte zu den Leistungsträger der SG Dynamo Dresden, steuerte in der dritten Liga vereinsübergreifend 17 Tore und 17 Assists bei.

21. August: Schonnebeck holt Außenspieler aus der Knappenschmiede

Der Oberliga-Titelanwärter Spielvereinigung Schonnebeck hat seinen hochkarätigen Kader noch einmal verstärkt und holt Romeo Ferreira aus der U19 von FC Schalke 04. Er absolvierte insgesamt 16 Spiele in der U19-Bundesliga, wurde in der vergangenen Saison bei der U23 aber immer von Verletzungen ausgebremst. reviersport.de/fussball/oberliga/a607920---oberliga-aus-u19-fc-schalke-04-schonnebeck-legt-personell.html

21. August: Ex-RWE-Spieler Isaiah Young zu Energie Cottbus?

Wie RevierSport erfuhr, saß Isaiah Young nämlich am Dienstag, 21. August, am Verhandlungstisch mit dem FC Energie Cottbus. Alle Infos

21. August: Neuer Mann für die SV Elversberg

Die SV Elversberg hat beim Bundesligisten FC Augsburg zugeschlagen und sich die Dienste von Stürmer Lukas Petkov gesichert. Der 23-Jährige kann im offensiven Mittelfled, auf beiden Flügeln und eben im Sturmzentrum spielen. Über die Transfer-Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Petkov hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Alle Infos

21. August: Vertrag mit Ex-Bochumer Paciencia aufgelöst

Im Sommer kehrte Goncalo Pacienca nach der Leihe zum VfL Bochum zu seinem Stammverein Celta Vigo zurück. Zum La-Liga-Auftakt gegen Deportivo Alaves (2:1) stand er nicht im Kader. Paciencia ist gar nicht für die anstehende Saison gemeldet worden. Jetzt ist endgültog Schluss. Denn Celta Vigo hat den Vertrag mit dem aussortierten 30-Jährigen aufgelöst. Alle Infos

20. August: VfL Bochum verpflichtet Medic aus Amsterdam

Der VfL Bochum ist bei seiner Suche nach einer Verstärkung für die Defensive fündig geworden. Wie der Fußball-Bundesligist wenige Tage vor dem Ende der Transferfrist mitteilte, wurde der 25-jährige Innenverteidiger Jakov Medić für ein Jahr auf Leihbasis von Ajax Amsterdam mit anschließender Kaufoption verpflichtet.

Als ehemaliger Spieler in Nürnberg, Wiesbaden und beim FC St. Pauli sammelte der Kroate Medić Erfahrungen im deutschen Fußball und bestritt insgesamt 73 Zweitliga- sowie 36 Drittliga-Partien. Nach seinem Wechsel im Sommer 2023 nach Amsterdam lief er sechsmal in der Eredivisie auf. Hinzu kommen ein Einsatz in der Europa League sowie zwei Spiele in der vorangegangenen Qualifikation.

20. August: Gündogan zurück nach Manchester?

Ex-Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan vom FC Barcelona steht nach spanischen Medienberichten kurz vor einer Rückkehr zu Manchester City. Der Agent des 33 Jahre alten Mittelfeldspielers sei derzeit in England, um mit dem Meister der Premier League zu verhandeln, berichtete die katalanische Fachzeitung „Mundo Deportivo“ unter Berufung auf Vereinskreise. Barça habe dem Profi zugesichert, dass er ablösefrei wechseln könne, obwohl sein Vertrag noch bis Juni 2025 laufe. Das werde den Transfer erleichtern. „Der Wechsel könnte schon in wenigen Stunden perfekt sein“, schrieb das Blatt.

20. August: Dortmunds Kamara verlässt die Borussia und geht nach England

Mittelfeldspieler Abdoulaye Kamara wechselt mit sofortiger Wirkung von Borussia Dortmund zum englischen Fußball-Zweitligisten Portsmouth FC. Das teilten beide Clubs mit, ohne Angaben über die Höhe der Ablösesumme zu machen. Der 19 Jahre alte Kamara war 2021 aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Dortmund gewechselt, kam allerdings nie für die BVB-Profis zum Einsatz. Für die zweite Mannschaft der Dortmunder absolvierte er 48 Drittliga-Spiele.

20. August: Arize nach Lettland

Der ehemalige Mönchengladbacher U19-Stürmer David Arize hat einen zweieinhalb Jahresvertrag beim FC Riga in Lettland unterschrieben.

20. August: Solingen verpflichtet Beric

Vedran Beric (zuletzt SSVg Velbert) schließt sich Bezirksligist Solingen-Wald 03 an.

20. August: 3. Neuer an einem Tag - Schalke holt auch Zalazar-Bruder

Mauro Zalazar, Bruder vom Ex-Schalker Rodrigo Zalazar, wechselt vom spanischen Traditionsverein FC Granada zum FC Schalke 04. Der 19-Jährige hat auf Schalke einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben.Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten die beteiligten Vereine Stillschweigen.

20. August: Hamache wechselt zum FC Schalke

Schalke 04 gibt Gas auf dem Transfermarkt: Nach Steve Noode (Vertrag bis 2029), Innenverteidiger-Talent aus Kamerun, haben die Königsblauen den zwölften Zugang vorgestellt. Wieder ein Talent, diesmal für die Offensive. Vom FC Valenciennes kommt Ilyes Hamache nach Gelsenkirchen. Mit dem Klub stiegt der 21-Jährige zuletzt in die dritte französische Liga ab. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Für den Offensivmann wurde eine Ablöse fällig, da er noch bis 2025 an den französischen Klub gebunden war. Über die Modalitäten wurde aber Stillschweigen vereinbart.

20. August: Aue holt Talent aus Nürnberg

Der FC Erzgebirge Aue hat den defensiven Mittelfeldspieler Ali Loune bis Saisonende 2024/25 vom 1.FC Nürnberg ausgeliehen und reagiert damit auf den verletzungsbedingten Ausfall von Can Özkan. Der 22-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche im Probetraining vorgestellt und die sportlich Verantwortlichen überzeugt.

20. August: Wechsel bestätigt: Wolfsburg holt Griechen Koulierakis

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die Verpflichtung des griechischen Nationalspielers Konstantinos Koulierakis bestätigt. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger war in diesem Sommer auch ein Thema beim Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt.

Koulierakis entschied sich jedoch für den VfL und wird nach den beiden Europa-League-Playoff-Spielen mit seinem bisherigen Club PAOK Saloniki gegen die Shamrock Rovers am 22. und 29. August nach Wolfsburg wechseln. Zur Höhe der Ablösesumme und Laufzeit des Vertrags machten die „Wölfe“ keine Angaben.

20. August: Hoffenheim verleiht Talent Damar nach Elversberg

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Mittelfeldspieler Muhammed Damar für eine Saison an den Zweitligisten SV Elversberg verliehen. Das teilten die Kraichgauer am Dienstag mit. Der Vertrag des 20-Jährigen läuft bei der TSG noch bis zum 30. Juni 2026.

„Mo ist ein junger, hochtalentierter Spieler, der sehr viel Potenzial in sich trägt. Er braucht für seine Weiterentwicklung nun allerdings dringend Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau, was wir ihm aufgrund der Konkurrenzsituation in unserem Kader aktuell jedoch nicht bieten können“, sagte der interimistische Sportlicher Leiter der TSG, Frank Kramer. Damar war im Sommer 2022 von Eintracht Frankfurt nach Hoffenheim gewechselt, in der vergangenen Saison war er an Hannover 96 ausgeliehen.

20. August: Fortuna Düsseldorf holt Kownacki aus Bremen zurück

Fortuna Düsseldorf wagt einen zweiten Versuch mit seinem einstigen Rekordtransfer Dawid Kownacki. Der polnische Stürmer kehrt nach einem höchst unbefriedigenden Jahr bei Werder Bremen zunächst leihweise zurück zum Fußball-Zweitligisten, wie die Fortuna am Dienstag mitteilte. Im Anschluss besteht eine Kaufoption für kolportierte 2,5 Millionen Euro, die wohl nur im Aufstiegsfall gezogen werden kann.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass es uns gelungen ist, Dawid zur Fortuna zurückzuholen. Wir haben mit Werder Bremen eine gute Lösung gefunden, wie wir diese Leihe durchführen können“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs. „Dawid hat unter Daniel Thioune als Cheftrainer bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er unsere Offensive prägen und ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga sein kann.“ Angeblich trägt Werder einen Großteil des bisherigen Gehaltes.

Düsseldorf hat für den 27-Jährigen vor fünf Jahren 6,75 Millionen Euro Ablöse an Sampdoria Genua bezahlt, er ist der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. 2023 aber zog Kownacki nach seiner einzigen starken Saison (14 Tore, 9 Vorlagen) bei der Fortuna ablösefrei weiter nach Bremen, wo er in 22 Bundesliga-Einsätzen auf keinen einzigen Scorerpunkt kam. In Düsseldorf soll er die dringend notwendige Verstärkung im Angriff sein.

20. August: Abwehrtalent für Schalke

Nächster Neuzugang für Schalke 04. In Steve Noode haben die Königsblauen ein weiteres Talent für die Innenverteidigung verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt aus Kameruns Hauptstadt Yaoundé nach Gelsenkirchen und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2029. In seiner Heimat hatte Noode zuletzt für die A.S. International Football Académie gespielt.

20. August: Neuer Rechtsverteidiger für RWE

Julian Eitschberger wird in der kommenden Saison für Rot-Weiss Essen auflaufen. Der 20-jährige Rechtsverteidiger, der in der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga für den Halleschen FC auflief, wechselt auf Leihbasis von Hertha BSC an die Hafenstraße.

20. August: Justvan wechselt von Hoffenheim nach Nürnberg

Julian Justvan verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt zum 1. FC Nürnberg. Der 26-Jährige wechselte im vergangenen Sommer vom SC Paderborn zur TSG Hoffenheim. Nach einem halben Jahr bei der TSG wurde Justvan für die Rückrunde an den SV Darmstadt 98 verliehen, wo er in 14 Spielen zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte. In der zweiten Bundesliga absolvierte der vielfältig-einsetzbare Mittelfeldspieler 96 Pflichtspiele für den SC Paderborn. Dabei gelangen ihm acht Tore und 19 Vorlagen. Nun hat der gebürtige Niederbayer einen langfristigen Vertrag beim FCN unterschrieben.

19. August: Zalazar-Bruder zum FC Schalke?

Die Transferperiode neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Bei Schalke 04 könnte bis zum Wechsel-Schluss am 30. August trotz des jetzt schon riesigen Umbruchs in diesem Sommer noch einiges passieren. Spieler sollen abgegeben werden, neue Kräfte sollen kommen. Zeitnahen Vollzug könnten die Königsblauen bei Offensivmann Ilyes Hamache vom französischen Zweitliga-Absteiger FC Valenciennes melden. Und bei einem Spieler, der einen auf Schalke beliebten Namen trägt. So soll Mauro Zalazar laut dem Transferjournalisten Matteo Moretto vor einem Transfer nach Gelsenkirchen stehen. Bei dem 19-Jährigen handelt es sich um den jüngeren Bruder von Rodrigo Zalazar.

19. August: Jakov Medic soll zum VfL Bochum wechseln

Dass der VfL Bochum noch auf der Suche nach Verstärkungen ist, ist bekannt. Nun scheint der Bundesligist fündig geworden zu sein - in den Niederlanden. Jakov Medic von Ajax Amsterdam steht ganz weit oben auf der Liste. Der Innenverteidiger steht in Amsterdam noch bis zum Sommer 2028 unter Vertrag. Wie die Zeitung „Telegraaf“ berichtet, soll sich der VfL mit Ajax und dem 1,93 Meter großen Innenverteidiger Medic bezüglich einer Leihe bis zum 30. Juni 2025 geeinigt haben. Die Bochumer sollen sich auch eine Kaufoption gesichert haben. Nach Informationen der WAZ ist dies so aber noch nicht der Fall. Die Gespräche sollen sich aber auf der Zielgeraden befinden.

19. August: Kommt Ilyes Hamache zum FC Schalke?

Die Verpflichtung von Ilyes Hamache nimmt Formen an. Wie Sky berichtet, sind die Verhandlungen mit Hamache, der aktuell noch beim FC Valenciennes spielt (Vertrag bis 2025), weit fortgeschritten. Er soll einen Vierjahresvertrag bei den Königsblauen unterschreiben, auch eine Ablöse im sechsstelligen Bereich wird fällig. Einige Details sind allerdings noch zu klären, weshalb frühestens im Laufe der kommenden Woche mit einer Unterschrift auf Schalke zu rechnen ist. Obwohl der Franzose mit algerischen Wurzeln erst 21 Jahre alt ist, hat er bereits reichlich Profi-Erfahrung. 82-mal spielte er bislang in der zweiten französischen Liga, zehnmal im französischen Pokal. Dabei wurde der Rechtsfuß meist als Linksaußen oder als Mittelstürmer eingesetzt – doch auch auf der rechten Seite kann er spielen.

18. August: Ilkay Gündogan könnte Barcelona verlassen

Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan könnte den FC Barcelona nach nur einem Jahr wieder verlassen. Laut spanischen Medienberichten denkt der Klub über einen Verkauf des 33-Jährigen trotz eines Vertrags bis 2025 nach. Auch Gündogan soll nicht abgeneigt sein, ihm liegen angeblich mehrere Angebote aus dem Ausland vor.

Der Mittelfeldspieler stand zum Saisonstart beim FC Valencia (2:1) nicht im Kader der Katalanen. Offiziell fehlte Gündogan aufgrund einer bei der verpatzten Generalprobe gegen die AS Monaco (0:3) erlittenen Platzwunde. Barcelona benötigt dringend Geld für Neuzugänge. Auch Dani Olmo, der für 55 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet wurde, konnte bisher noch nicht bei der Liga registriert werden. Zudem soll der spanische Europameister Nico Williams noch von Athletic Bilbao verpflichtet werden.

Er schätze Gündogan sehr, hatte Barca-Trainer Hansi Flick zuletzt erklärt. Er habe das Gefühl, dass er bleiben werde. Doch das Transferfenster ist noch zwei Wochen geöffnet. Gündogan war 2023 von Manchester City nach Barcelona gewechselt.

18. August: Frankfurt holt Belgier Theate

Eintracht Frankfurt hat einen Nachfolger für den zu Paris Saint-Germain abgewanderten Abwehrspieler Willian Pacho gefunden. Die Hessen gaben die Verpflichtung des belgischen EM-Teilnehmers Arthur Theate bekannt. Der 24-Jährige kommt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende vom französischen Erstligisten Stade Rennes. Danach besitzt die Eintracht eine Kaufoption.

„Wir haben uns schon sehr lange sehr intensiv mit Arthur Theate beschäftigt. In der vergangenen Saison war es wirtschaftlich nicht möglich, diesen Transfer zu stemmen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Aufgrund seiner technischen Fertigkeiten und seiner Spielintelligenz sind wir überzeugt davon, dass er uns systemunabhängig vornehmlich sowohl auf der linken Innenverteidigerposition als auch optional auf der linken Außenverteidigerposition verstärken wird.“

Im Pokalspiel am Montag bei Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig (20.45 Uhr/ARD und Sky) wird Theate laut Trainer Dino Toppmöller noch nicht im Kader stehen.

16. August: Xherdan Shaqiri kehrt zum FC Basel zurück

Fußballprofi Xherdan Shaqiri wechselt zurück zum FC Basel. Nach zwölf Jahren wird Shaqiri nun wieder bei seinem Jugendverein auflaufen, wie dieser mitteilte. 2012 hatte der Mittelfeldspieler den Klub in Richtung Bayern München verlassen.

Darauf folgten Stationen bei Inter Mailand, Stoke City, dem FC Liverpool, Olympique Lyon und zuletzt Chicago Fire. Den Vertrag bei den Amerikanern löste der 32-Jährige erst vor zwei Tagen auf. In Basel unterschrieb Shaqiri einen Dreijahresvertrag. Auf seinen verschiedenen Auslandsstationen sammelte der inzwischen zurückgetretene 125-malige Schweizer Nationalspieler 13 Titel.

„Wir sind mit Xherdan seit Wochen im Gespräch und freuen uns enorm, dass seine Rückkehr nach Basel nun endlich geklappt hat“, sagte Sportchef Daniel Stucki. Die Unterschrift sei – auch finanziell – nur deshalb möglich gewesen, weil der FCB, aber vor allem auch Shaqiri selbst diese Rückkehr unbedingt gewollt hätten, erläuterte er.

„Es erfüllt mich mit Stolz und ich freue mich sehr, dass ich heute in meine Heimat zum FCB zurückkehren kann“, sagte Shaqiri. „Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Club und der Region tief verbunden.“

16. August: Christoph Kramer verlässt Borussia Mönchengladbach

Mittelfeldspieler Christoph Kramer verlässt Borussia Mönchengladbach nach insgesamt zehn Jahren. Der Verein und der Weltmeister von 2014 haben sich auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.

16. August: Transfer-Doppelpack bei Darmstadt 98

Der SV Darmstadt 98 hat sein Comeback in der zweiten Liga zum Start gründlich vermasselt. Gegen die Aufstiegsaspiranten Fortuna Düsseldorf (0:2) und SC Paderborn (1:3) gab es zwei Pleiten. Nun hat der Klub auf dem Transfermarkt auf die anhaltende Offensivflaute reagiert und zwei Neue geholt: Killian Cornello und Isac Lindberg. Alle Infos

15. August: Neuer Abwehrmann für Hansa Rostock

Jan Mejdr kehrt seinem bisherigen Klub Sparta Prag den Rücken und wechselt aus Tschechien zu Drittligist FC Hansa Rostock. Es ist der nächste Zugang für die Kogge binnen weniger Stunden, nachdem zuvor schon Albin Berisha für das Sturmzentrum gekommen war. Alle Infos

15. August: Neuer Trainerjob für Hans-Günter Bruns

Schwarz-Weiß Alstaden musste gerade den Abgang von Raphael Steinmetz als Trainer verkraften. Doch auf einen Oberhausener Promi folgt jetzt gleich der nächste bekannte Name, wie der Klub am Donnerstagabend bekanntgab. Denn Hans-Günter Bruns wird - wie RevierSport bereits berichtete - künftig in Alstaden als Chefcoach übernehmen. Alle Infos

15. August: Marco Reus geht zu LA Galaxy

Marco Reus wird künftig für den US-amerikanischen Erstligisten Los Angeles Galaxy auflaufen. Das gab der Klub aus Kalifornien am Donnerstag, 15. August, bekannt.

Reus dürfte, sobald in Spielform, gleich auf der Zehn gesetzt sein. Ein paar Reihen dahinter spielt der ehemalige Schalker Maya Yoshida eine wichtige Rolle. Der Japaner hat sich im vergangenen Sommer LA Galaxy angeschlossen, ist seither Kapitän und eine feste Größe. Die will nun auch Reus werden. Alle Infos

15. August: Kicker: Crystal Palace mit Interesse an Bayers Kossounou

Odilon Kossounou vom deutschen Meister Bayer Leverkusen hat laut einem Medienbericht das Interesse von Crystal Palace aus der Premier League geweckt. Der Club von Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner soll sich laut „Kicker“ mit einem Transfer des 23 Jahre alten Verteidigers beschäftigen. Kossounou kam 2021 vom FC Brügge nach Leverkusen und steht dort noch bis 2026 unter Vertrag.

Leverkusen soll sich seinerseits mit Sepp van den Berg vom FC Liverpool beschäftigen. Der Verteidiger, der in der vergangenen Saison an den FSV Mainz 05 verliehen war, soll laut „de Telegraaf“ auch Interesse vom VfL Wolfsburg, dem VfB Stuttgart, Hoffenheim und Mönchengladbach geweckt haben. Auch Mainz wird wieder mit dem 22-Jährigen in Verbindung gebracht.

Unkar ist in Leverkusen zudem, wie es mit Nationalspieler Jonathan Tah weitergeht. Der Kapitän wird seit Monaten mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Zwischen Verantwortlichen aus Leverkusen und München war es deswegen zuletzt zu Meinungsverschiedenheiten gekommen.

15. August: Reus hat offenbar in LA unterschrieben

Der frühere Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat offenbar endgültig den Schritt über den großen Teich in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) gewagt. Laut ESPN hat der 35-Jährige einen Vertrag bei LA Galaxy unterschrieben. Noch am Donnerstag will der Klub angeblich die Verpflichtung offiziell machen.

Der Rekordmeister aus Los Angeles steht derzeit an der Spitze der Western Conference. Routinier Reus hatte den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund nach der vergangenen Bundesliga-Saison verlassen. Er stand zwölf Jahre beim BVB unter Vertrag.

15. August: Wechsel perfekt: Gruda geht von Mainz nach Brighton

Der Wechsel von Brajan Gruda vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zum englischen Club Brighton & Hove Albion ist perfekt. Der 20-Jährige bekomme einen langfristigen Vertrag, teilte der Verein mit. „Brajan ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, zu Brighton wechseln zu können. Wir haben diesem Transfer nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens zugestimmt“, sagte Sportvorstand Christian Heidel.

Bei den Rahmenbedingungen könne der Verein es sich nicht leisten, solch ein Angebot abzulehnen, so Heidel. Über die Ablöse machte Mainz keine Angaben. Sky hatte zuvor berichtet, dass der Club als Entschädigung 30 Millionen Euro bekomme.

Gruda hatte in der vergangenen Saison bei Mainz mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und vor der Fußball-EM die Trainingsgruppe der deutschen Nationalmannschaft vergrößert.

14. August: Transfer von Armel Bella-Kotchap nach Hoffenheim wohl geplatzt

Die TSG 1899 Hoffenheim sucht händeringend nach neuen Innenverteidigern. Die Kandidaten dahingehend waren auserkoren und zum Medizincheck vorgeladen. Oumar Solet sollte von RB Salzburg kommen, der Ex-Bochumer Armel Bella-Kotchap vom FC Southampton.

Stand jetzt kommt allerdings keiner der beiden. Solet ist laut "Bild" mit einer schweren Knieverletzung durch den Medizincheck der Kraichgauer gefallen. Nun ist laut dem Blatt auch Bella-Kotchaps Transfer zur TSG geplatzt. Bei dem 22 Jahre alten Innenverteidiger sollen Herzprobleme diagnostiziert worden sein. Zum Artikel

14. August: VfL Osnabrück verpflichtet Marcus Müller

Mittelstürmer Marcus Müller wechselt zum Drittligisten VfL Osnabrück. Kurz vor dem DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg stößt der 21-Jährige aus der zweiten Mannschaft vom 1. FSV Mainz 05 zum VfL, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. „Er ist ein klassischer Mittelstürmer, der eine gute Positionierung und Präsenz im Strafraum aufweist“, sagte VfL-Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann.

Müller wurde in Augsburg geboren, wo er über verschiedene Jugendvereine beim Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten FC Augsburg landete. Im vergangenen Jahr wechselte er in die zweite Mannschaft von Bundesligist Mainz 05.

14. August: SG Wattenscheid 09 legt in der Abwehr nach

Der 18 Jahre alte Kerem Cigerli läuft künftig für den Westfalen-Oberligisten SG Wattenscheid 09 auf. Cigerli ist im Mittelfeld gelistet, seine Stärken liegen in der Defensive. Er kann auch als Innenverteidiger auflaufen. Zum Artikel

14. August: Neuer Stürmer für Hansa Rostock

Ein Tor, ein Punkt: Nach zwei Spielen läuft Hansa Rostock der Musik in der 3. Liga hinterher. Dass die Kogge im Sturm noch einmal nachlegen wollte, war schon länger bekannt. Jetzt wurde an der Ostsee ein neuer Stürmer präsentiert: Albin Berisha kommt vom rumänischen Erstligisten Petrolul Ploiesti. Zum Artikel

13. August: Ex-Bayern-Profi Demichelis neuer Trainer in Mexiko

Der frühere Bayern-Star Martín Demichelis wird Trainer von Rayados de Monterrey im Norden Mexikos. „Willkommen!“, schrieb der Verein in einem Beitrag auf der Plattform X und zeigte ein Bild des 43 Jahre alten Argentiniers mit dem Vereinswappen auf dem Sakko. Nach Stationen in Spanien, Deutschland und Argentinien stelle sich Demichelis einer neuen Herausforderung in Mexiko. Rayados hatte sich Anfang August vom Argentinier Fernando Ortiz nach gut einem Jahr getrennt.

Ende Juli war Demichelis nach eineinhalb Jahren beim argentinischen Rekordchampion River Plate aus Buenos Aires entlassen worden. Demichelis war zwischenzeitlich als Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern gehandelt worden. Ebenso soll er bei der TSG 1899 Hoffenheim im Gespräch gewesen sein, als TSG-Coach Pellegrino Matarazzo angeblich Kandidat für den Posten als Nationaltrainer der USA war.

Auch als Trainer mit Bayern-Vergangenheit

Als Spieler war der Argentinier von 2003 bis 2011 bei den Bayern aktiv, seinen ersten Trainerposten in München übernahm er im Sommer 2019 bei der U19 des Rekordmeisters. Im Frühjahr 2021 betreute er zunächst gemeinsam mit Danny Schwarz die U21. Seit der Saison 2021/22 war er alleinverantwortlicher Amateur-Coach und wurde in der Regionalliga Bayern Vizemeister. Danach wechselte er in seine Heimat und gewann in seiner Premierensaison als Trainer von River die argentinische Meisterschaft.

13. August: Wolfsburg verpflichtet französisches Defensivtalent Angely

Bundesligist VfL Wolfsburg hat den 17 Jahre alten französischen Junioren-Nationalspieler Mathys Angely verpflichtet. Der Defensivspieler kommt nach der Insolvenz und dem damit verbundenen Zwangsabstieg seines bisherigen Klubs Girondins Bordeaux von der zweiten in die vierte französische Liga laut Medienberichten ablösefrei zu den Wölfen. Über die Laufzeit seines Vertrags machte der VfL keine konkreten Angaben. Angely erhalte einen „langfristigen Vertrag“, teilte der VfL mit.

„Aufgrund der besonderen Situation bei Girondins hat sich eine Marktmöglichkeit aufgetan, die wir uns nicht entgehen lassen wollten“, sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz: „Wir freuen uns sehr, dass wir Mathys trotz großer Konkurrenz für uns gewinnen konnten.“ In der vergangenen Saison bestritt Angely fünf Zweitligaspiele für Bordeaux und vertrat im Mai zudem die französische Auswahl bei der U17-Europameisterschaft in Zypern.

13. August: RB Leipzig holt Norweger Nusa als Nachfolger für Dani Olmo

Bundesligist RB Leipzig hat einen Nachfolger für den zum FC Barcelona transferierten Dani Olmo gefunden. Nur eine Woche nach Olmos Abschied präsentierten die Sachsen Antonio Nusa als Neuzugang. Der 19-jährige Norweger kommt vom belgischen Spitzenclub FC Brügge nach Leipzig und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei etwas mehr als 20 Millionen Euro liegen.

An Nusa waren Berichten zufolge auch Bayer Leverkusen und Crystal Palace interessiert. Im vergangenen Jahr soll es bereits konkrete Verhandlungen mit dem FC Arsenal sowie dem FC Chelsea gegeben haben.

„Antonio passt perfekt zur DNA von RB Leipzig. Er ist jung, entwicklungsfähig, sehr ambitioniert und lernwillig, hat aber andererseits bereits rund einhundert Profispiele absolviert und sowohl Brügge als auch der norwegischen Nationalmannschaft seinen Stempel aufdrücken können. Damit gehört er in Europa ohne Zweifel zu den besten Spielern seines Jahrgangs“, sagte RB-Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer.

13. August: Wechsel von BVB-Jungstar Brunner nach Monaco perfekt

Die Verhandlungen zwischen dem BVB und Paris Brunner um eine Vertragsverlängerung waren lang - und erfolglos. Nun finden beide Seiten offenbar eine andere Lösung.

Borussia Dortmund und Paris Brunner gehen nach Medieninformationen getrennte Wege. Demnach wechselt der U17-Weltmeister zum französischen Erstligisten AS Monaco. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den 18 Jahre alten Angreifer vier Millionen Euro. Laut Informationen von Sky und den „Ruhr Nachrichten“ konnte sich der Fußball-Bundesligist in den Verhandlungen mit einer Weiterverkaufsbeteiligung durchsetzen.

Damit geht der monatelange Verhandlungsmarathon zu Ende. Dem bis 2025 an den BVB gebundene Torjäger lag seit Monaten ein Angebot der Dortmunder auf Vertragsverlängerung vor. Eine Einigung kam jedoch nicht zustande, weil sich Brunner mit der ihm aufgezeigten sportlichen Perspektive schwertat. Er wollte fester Bestandteil des Profikaders werden. Das sicherte ihm der BVB aber nicht fest zu.

Der bei der vergangenen U17-WM zum besten Spieler des Turniers gewählte Brunner hatte auch abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt. So war er vom BVB im Oktober 2023 aus disziplinarischen Gründen kurzzeitig suspendiert worden.

13. August: Moukoko-Wechsel zu Marseille soll vor dem Aus stehen

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, sollen Borussia Dortmund und Olympique Marseille bei einem Wechsel von Youssoufa Moukoko offenbar nicht übereinkommen. Ein Abgang des Stürmers erscheint dennoch wahrscheinlich.

13. August: Hannover II schlägt bei Unterhaching zu

Mittelfeldspieler Ben Westermeier verlässt die SpVgg Unterhaching und geht zu Hannover 96. Das Eigengewächs wechselt ein Jahr vor Vertragsende zur Reserve des Zweitligisten, die ebenfalls in der 3. Liga spielt. Westermeier stand seit 2021 im Profikader und absolvierte 62 Partien (zwei Tore). In der vergangenen Saison führte er die Hachinger dreimal als Kapitän aufs Feld.

13. August: Stürmersuche bei Hansa Rostock läuft auf Hochtouren

Schon Mitte Juli hatte Hansa-Chefscout Thomas Finck angekündigt, dass noch zwei Angreifer verpflichtet werden sollen. Passiert ist seitdem jedoch nichts. In Kürze wollen die Rostocker aber zuschlagen.

Aktuell werden die Namen Vegard Erlien vom norwegischen Klub Tromsø IL und Albin Berisha von Petrolul Ploiesti aus Rumänien gehandelt. Während Hansa mit einem ersten Angebot über umgerechnet 425.000 Euro bei Erlien abgeblitzt sein soll, reichen bei Berisha angeblich 250.000 Euro aus, um den Angreifer aus seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag loszueisen.

13. August: Transfer-Doppelschlag beim VfL Osnabrück

Bryang Kayo und Kofi Amoako verstärken den Drittligisten VfL Osnabrück - jeweils auf Leihbasis. Die Niedersachsen stehen nach dem jüngsten 0:2 gegen Erzgebirge Aue und null Punkten aus den ersten zwei Ligaspielen bereits mächtig unter Druck. Zum Artikel

13. August: Gruda vor Wechsel zu Brighton und Hürzeler

U21-Nationalspieler Brajan Gruda von Mainz 05 steht wohl kurz vor einem Wechsel zum englischen Fußball-Erstligisten Brighton and Hove Albion. Wie Sky am Montag berichtete, seien sich beide Klubs „grundsätzlich einig über eine Ablösesumme von etwa 30 Millionen Euro“. Bei Brighton würde der 20-Jährige auf Teammanager Fabian Hürzeler treffen, der im Sommer vom Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli nach England gewechselt war.

Es bestünde bereits eine mündliche Einigung, doch Unterschriften habe es noch nicht gegeben, hieß es weiter. Gruda hatte vor der Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft trainiert und kommt bisher auf 30 Einsätze in der Bundesliga (vier Tore). In Mainz läuft sein Vertrag noch bis 2026.

12. August: Borussia Dortmund holt Maximilian Beier

Borussia Dortmund hat Nationalspieler Maximilian Beier (21) von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der Torjäger absolvierte am Montag in Dortmund den obligatorischen Medizincheck und unterschrieb anschließend einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

12. August: Bella-Kotchap vor Wechsel nach Hoffenheim

Den VfL Bochum soll er im kommenden Jahr wiedersehen, allerdings nur zweimal im Jahr. Denn Armel Bella-Kotchap soll laut "Sky" vor einem Wechsel vom FC Southampton zur TSG 1899 Hoffenheim stehen - einem Bundesliga-Konkurrenten des VfL. Finanziell würde Bochum profitieren. Zum Artikel

9. August: Nationalspieler Beier wechselt zum BVB

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Maximilian Beier zu Borussia Dortmund ist laut Medienberichten perfekt. Demnach soll der 21-Jährige zu Wochenbeginn beim Bundesligisten einen Fünfjahres-Vertrag bis 2029 unterschreiben. Für den bis 2027 an die TSG 1899 Hoffenheim gebundenen Offensiv-Allrounder zahlt die Borussia dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Der BVB hat den Transfer bisher jedoch noch nicht bestätigt.

Mit der Verpflichtung von Beier würde der BVB die Einnahmen aus dem Transfer von Torjäger Niclas Füllkrug zum englischen Club West Ham United umgehend in den Kader reinvestieren. Der gebürtige Brandenburger soll beim Champions-League-Finalisten die im Angriff entstandene Füllkrug-Lücke schließen.

Beier erzielte in der letzten Saison 16 Tore und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Der obligatorische Medizincheck ist angeblich für Montag vorgesehen. Verläuft dieser Check problemlos, könnte der Neuzugang bereits beim Pflichtspielauftakt des BVB am kommenden Samstag (18.00 Uhr) im DFB-Pokal bei Phönix Lübeck zum Kader gehören.

9. August: Offiziell: Olmo zurück nach Barcelona

RB Leipzig lässt seinen Europameister Dani Olmo zu dessen Jugendklub FC Barcelona ziehen. Die von Hansi Flick trainierten Katalanen gaben den Transfer parallel mit den Sachsen am Freitag offiziell bekannt. „Danke RB Leipzig, du wirst für immer in meinem Herzen sein“, schrieb Olmo in den sozialen Netzwerken: „Wir sind groß geworden, haben unsere ersten Trophäen gewonnen und gemeinsam Geschichte geschrieben. Zwei Pokale und der Supercup sind nur einige der vielen unvergesslichen Momente, die mir immer in Erinnerung bleiben werden.“

Medienberichten zufolge erhalten die Leipziger 55 Millionen Euro Ablöse für den 26-Jährigen, hinzu kommen mögliche Bonus-Zahlungen von bis zu sieben Millionen. Bei Barca unterschrieb Olmo langfristig bis 2030.

„Sein Wechsel zum FC Barcelona ist erneut auch eine Auszeichnung für die gute Arbeit in Leipzig“, sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport. Olmo habe „das absolute Top-Level erreicht“ und zähle „mittlerweile zu den besten Spielern auf seiner Position und war in diesem Sommer verständlicherweise heiß begehrt.“

Olmo war als Neunjähriger in der Jugendakademie des FC Barcelona aufgenommen worden, ehe er mit 16 zum kroatischen Erstligisten Dinamo Zagreb wechselte. Von dort zog es den offensiven Mittelfeldspieler 2020 nach Leipzig, wo er in 107 Bundesligaspielen 17 Tore erzielte.

9. August: Pacho wechselt von der Eintracht zu PSG

Abwehrspieler Willian Pacho verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und wechselt zum französischen Meister Paris Saint-Germain. Das teilte die Eintracht mit. Zu den Ablösemodalitäten machten die Frankfurter keine Angaben. Medienberichten zufolge beläuft sich die Ablösesumme auf rund 45 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen.

Pacho war erst im vergangenen Sommer vom belgischen Club Royal Antwerpen nach Frankfurt gewechselt und hatte sich neben Robin Koch im Abwehrzentrum als Stammspieler etabliert. Sein Vertrag bei den Hessen lief noch bis Ende Juni 2028. Frankfurt soll laut Medienberichten an Antwerpen damals rund neun Millionen Euro Ablöse gezahlt haben.

Für Ecuador nahm der 22-Jährige zuletzt an der Copa América teil und scheiterte dort mit der Nationalmannschaft im Viertelfinale an Argentinien. Als Ersatz bei der Eintracht ist der Grieche Konstantinos Koulierakis von PAOK Thessaloniki im Gespräch.

9. August: Braunschweig verpflichtet HSV-Torhüter Johansson

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat wie erwartet den schwedischen Torhüter Marko Johansson verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt vom Liga-Konkurrenten Hamburger SV zu den Niedersachsen und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Der Club reagierte damit auf den langfristigen Ausfall von Ersatzkeeper Tino Casali, der sich kurz vor Saison-Beginn eine schwere Knieverletzung zuzog.

Der Hamburger SV verpflichtete den früheren schwedischen Junioren-Nationalspieler 2021 von Malmö FF. Weil Johansson beim HSV aber nicht am langjährigen Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes vorbeikam, wurde er nacheinander an den VfL Bochum, den schwedischen Verein Halmstads BK und zuletzt an Hansa Rostock ausgeliehen.

9. August: FC Bayern verleiht Zaragoza an Osasuna

Bayern München verleiht Bryan Zaragoza bis zum Ende der Saison an den spanischen Erstligisten CA Osasuna. Der Offensivspieler zählt seit Januar zum Kader des FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister besitzt der 22 Jahre alte Spanier einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

„Bryans Fokus liegt auf dem klaren Ziel, beim FC Bayern eine wichtige Rolle einzunehmen. Dazu hat er alle Qualitäten. Wir sind überzeugt, dass ihn diese Saison in seiner Heimat Spanien weiterbringen wird“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Zaragoza brauche „jetzt viele Spiele auf einem hohen Wettkampfniveau, und dafür ist CA Osasuna eine sehr gute Adresse“.

Beim FC Bayern kam Zaragoza in sieben Pflichtspielen zum Einsatz. Er konnte sich aber gegen die starke Konkurrenz auf den Flügeln nicht entscheidend durchsetzen.

8. August: Nationalspieler Beier und BVB einig - Ablösepoker beginnt

Fußball-Nationalspieler Maximilian Beier hat sich laut „Bild“ für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden. Der Bundesligist und der 21-Jährige von der TSG 1899 Hoffenheim sollen sich demnach einig sein, hieß es. Beier soll bei den Borussen in der Offensive den zu West Ham United gewechselten Nationalstürmer Niclas Füllkrug ersetzen. Sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft bis 30. Juni 2027. Er soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro beinhalten.

Nach „Bild“-Informationen bereitet der BVB das erste Angebot vor, welches bei rund 25 Millionen Euro liegen soll. Dortmund wolle aber nur so viel ausgeben, wie es durch den Füllkrug-Transfer eingenommen hat. Laut Medien kassierte der BVB für Füllkrug 27 Millionen Euro, dazu könnten noch fünf Millionen Euro durch Boni kommen.

Beier hat in der letzten Saison 16 Tore erzielt und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. „Dass Maximilian Beier ein guter Spieler ist, das wissen nicht nur die Hoffenheimer und wir, sondern auch ganz viele andere. Er ist ein Spieler eines anderen Vereins. Natürlich kommt da eine Dynamik herein, weil wir Niclas Füllkrug abgegeben haben. Natürlich sind wir auf solche Szenarien auch vorbereitet, die kannst du aber nicht innerhalb eines Tages umsetzen“, hatte Geschäftsführer Lars Ricken zuletzt gesagt.

8. August: kicker: Kein Tah-Transfer zum FC Bayern

Bayern München ist aus dem Transferpoker um Bayer Leverkusens Innenverteidiger Jonathan Tah anscheinend ausgestiegen. Informationen des kicker zufolge hat der deutsche Fußball-Rekordmeister beschlossen, auf eine Verpflichtung des Nationalspielers unabhängig von einem möglichen Verkauf von Matthijs de Ligt zu verzichten. Tahs Vertrag bei Bayer läuft bis 2025.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte zuletzt eingeräumt, der Verein müsse erst einmal Spieler verkaufen. „Wir haben schon drei Transfers getätigt, dazu ist Josip Stanisic zurückgekehrt. Wir müssen und wollen Geld einnehmen“, sagte Eberl und bestätigte damit Aussagen des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß, der einen Einkaufsstopp verhängt hatte. Tah (28) sollte etwa 25 Millionen Euro Ablöse kosten, angeblich hatte Leverkusen den Bayern ein Ultimatum gestellt.

Bislang haben die Münchner für Joao Palhinha (50 Millionen), Michael Olise (55) und Hiroki Ito (23) knapp 130 Millionen Euro ausgegeben. Stanisic war an Leverkusen ausgeliehen. Auf der Verkaufsseite ist der Umbau des Luxuskaders noch nicht gelungen.

8. August: Osei-Tutu Wechsel nach Bolton offiziell

Jordi Osei-Tutu verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum endgültig. Der 25-Jährige wechselt zum englischen Drittligisten Bolton Wanderers, teilten die Bochumer am Donnerstag mit. Über die Höhe der Ablöse sei Stillschweigen vereinbart worden. Bereits in der Rückserie der abgelaufenen Saison war der Engländer an den griechischen Klub PAS Giannina verliehen worden. Osei-Tutu hatte als Leihspieler bereits in der Zweitliga-Saison 2019/20 das VfL-Trikot getragen und wechselte 2022 fest nach Bochum. Insgesamt absolvierte er 20 Bundesligaspiele für das Team aus dem Ruhrgebiet, blieb dabei aber ohne Torbeteiligung.

8. August: Klarheit: Gündogan bleibt in Barcelona

Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan will beim FC Barcelona bleiben. „Es stimmt, dass einige Vereine Interesse an Ilkay gezeigt haben und ihn unter Vertrag nehmen wollen, aber Ilkays Position ist sehr klar: Er wird in Barcelona bleiben“, sagte sein Berater und Onkel Ilhan Gündogan nach übereinstimmenden Medienberichten. „Er freut sich auf die neue Spielzeit in Spanien und darauf, Barça zu helfen, die Saisonziele zu erreichen.“

Der 33-Jährige war zuletzt immer wieder mit verschiedenen Clubs in Verbindung gebracht worden. Zuletzt berichteten spanische Medien, dass der türkische Top-Club Fenerbahçe Istanbul ein Auge auf den Mittelfeldstar der Katalanen geworfen habe. Gündogan sagte, er könne sich in der Zukunft einen Transfer in die Türkei vorstellen: „Es kann eines Tages passieren, aber nicht diesen Sommer.“

Gündogan war im vorigen Sommer von Manchester City nach Barcelona gewechselt. Dort hat er einen Vertrag bis 30. Juni 2025 mit Option auf eine weitere Spielzeit. Bei Barça trat im Sommer Ex-Bundestrainer Hansi Flick die Nachfolge von Vereinsikone Xavi als Coach an. In der Nationalmannschaft hatte Flick den früheren Bundesligaprofi zum Kapitän ernannt.

8. August: Simakala verlässt Aufsteiger Kiel Richtung Osnabrück

Offensivspieler Ba-Muaka Simakala verlässt Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel endgültig. Der 27-Jährige wechselt zum Drittligisten VfL Osnabrück. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Simakala war in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

„Aufgrund der Konkurrenzsituation auf seiner Position können wir nicht die Spielzeit zusichern, die er sich wünscht“, sagte Sport-Geschäftsführer Carsten Wehrmann. Simakala spielte bereits seit 2021 zwei Jahre in Osnabrück.

8. August: 21. Abgang: Osnabrück-Profi Niemann wechselt in die Türkei

Fußball-Profi Noel Niemann wechselt vom VfL Osnabrück um türkischen Zweitliga-Club Igdir Futbol Kulübü. Das gaben die Niedersachsen bekannt. Der 24 Jahre alte Offensivspieler war 2022 von Arminia Bielefeld nach Osnabrück gewechselt. Vorher spielte er für den TSV 1860 München. Niemann ist bereits der 21. Spieler, der den VfL nach dem Abstieg in die 3. Liga verlassen hat.

8. August: Kein Mannschaftstraining mehr: Keita vor Werder-Abschied

Der frühere Liverpool-Star Naby Keita steht bei Werder Bremen kurz vor dem Abschied. Nach seiner Rückkehr von den Olympischen Spielen in Paris werde der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler nicht mehr ins Mannschaftstraining einsteigen, sondern nur noch individuelle Einheiten absolvieren, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit.

„Nachdem sich seine sportliche Situation nicht wieder verändert, möchte er sich gerne eine neue Herausforderung suchen“, sagte Werders Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz. „Gemeinsam mit seinem Berater wollen wir dies möglichst zeitnah realisieren.“

Nach Stationen bei RB Leipzig und dem FC Liverpool war Keita vor einem Jahr mit großen Erwartungen nach Bremen gewechselt. Wegen seiner ständigen Verletzungsprobleme konnte der Nationalspieler Guineas diese jedoch nie erfüllen.

Im April suspendierte Werder seinen bekanntesten Spieler für den Rest der vergangenen Saison. Keita hatte sich geweigert, als Ersatzspieler zu der Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen mitzufahren. Eine Rückkehr in den Bundesliga-Kader stand auch in diesem Sommer nicht zur Diskussion. Man sei gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein individuelles Training bis zum Zeitpunkt eines Vereinswechsels „der sinnvollste Weg in der aktuellen Situation“ sei, sagte Fritz.

8. August: FC Augsburg verpflichtet früheren Dortmunder Wolf

Der FC Augsburg hat einen neuen Rechtsverteidiger gefunden und den fünfmaligen Nationalspieler Marius Wolf verpflichtet. Der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison mit Borussia Dortmund das Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) verloren hat, unterzeichnete einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2027. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit. Wolfs Vertrag in Dortmund war Ende Juni ausgelaufen, weshalb er ablösefrei ist. Er hat bei den Augsburgern auch schon das Training aufgenommen.

8. August: Düsseldorfer Uchino wechselt nach Dubai

Fortuna Düsseldorfs Rechtsverteidiger Takashi Uchino verlässt den Club und wechselt zum Al-Wasl SC nach Dubai. Dies teilte der Fußball-Zweitligist mit. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt. In Dubai erhält der 23-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Der japanische Junioren-Nationalspieler spielte seit 2021 bei Fortuna, zunächst in der Regionalligamannschaft, später in der 2. Liga. Im Relegations-Rückspiel gegen den VfL Bochum im Mai verschoss Uchino den entscheidenden Elfmeter. Damit verpassten die Düsseldorfer den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

8. August: Herthaner Rogel auf Leihbasis nach Porto Alegre

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verleiht Agustin Rogel für die aktuelle Spielzeit. Der lange verletzte Abwehrspiel wechselt zu SC Internacional Porto Alegre, wie der brasilianische Erstligist mitteilte. Der 26-Jährige erhält einen Vertrag für diese Spielzeit. Internacional hat bereits 16 Spiele absolviert und liegt mit 21 Zählern auf dem 16. Rang, hat aber gegenüber anderen Vereinen fünf Spiele Rückstand.

Der einmalige Nationalspieler Uruguays war 2022 von Estudiantes de La Plata zum damaligen Erstligisten an die Spree gewechselt und absolvierte aufgrund diverser Verletzungen lediglich 20 Spiele für die erste Mannschaft. Rogel besitzt bei Hertha einen Vertrag bis 2026.

8. August: Ex-Bochumer Bella-Kotchap zur TSG Hoffenheim?

Wie "Sky" berichtet, zeigt Bundesligist TSG Hoffenheim großes Interesse an Armel Bella-Kotchap. Der 22-jährige Innenverteidiger, der im Sommer 2022 für elf Millionen Euro vom VfL Bochum zum FC Southampton wechselte, steht in England noch bis 2026 unter Vertrag. Als Ablöse werden 20 Millionen Euro genannt. Auch der VfB Stuttgart soll Interesse haben.

7. August: Catic verlässt Wiesbaden in Richtung Türkei

Amar Catic verlässt den SV Wehen Wiesbaden. Wie der Fußball-Drittligist bekanntgab, wechselt der 25 Jahre alte Flügelspieler zum türkischen Zweitligisten Iğdır FK. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Wir sind nach intensiven Gesprächen mit Amar zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, dass ein Wechsel für beide Seiten die beste Lösung ist“, sagte SVWW-Geschäftsführer Sport Uwe Stöver. Beim Saisonauftakt gegen Verl stand Catic nicht im Kader der Hessen.

7. August: Undav bleibt „höchstwahrscheinlich“ beim VfB

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann Nationalspieler Deniz Undav möglicherweise fest verpflichten. Wie der „Kicker“ berichtet, sehe es in den Verhandlungen mit dem Premier-League-Club Brighton & Hove Albion nach einem positiven Abschluss für die Stuttgarter aus.

Nach langen und intensiven Gesprächen werde sich Undavs Wunsch, mit dem Vizemeister in der neuen Saison in der Champions League zu spielen, „höchstwahrscheinlich“ erfüllen. Angeblich bietet der VfB eine Ablösesumme von bis zu 30 Millionen Euro für den 28-Jährigen.

7. August: Medien: Münchner Zaragoza vor Ausleihe nach Valencia

Bayern Münchens Flügelstürmer Bryan Zaragoza steht angeblich kurz vor einem Abschied zum FC Valencia. Der 22-jährige Spanier soll zu dem Erstligisten verliehen werden, wie der TV-Sender Sky berichtet. Zaragoza habe daher auch am Mittwoch im Training des FC Bayern gefehlt.

Der Offensivspieler war erst im Februar vorzeitig vom FC Granada gekommen und hatte einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2029 erhalten. Zaragoza konnte sich aber nicht durchsetzen, angesichts der großen Konkurrenz in der Offensive des deutschen Fußball-Rekordmeisters soll er sich möglichst bei einem anderen Verein weiterentwickeln. Der „Bild“ zufolge muss der Besitzer des FC Valencia dem Transfer Zaragozas noch zustimmen.

Olise verschärft die Konkurrenz auf den offensiven Außenbahnen „Bryan ist ein Spieler, bei dem wir überlegen, dass wir ihm Spielpraxis geben wollen. Wir überlegen jetzt, die richtige Leihe zu finden“, hatte Sportvorstand Max Eberl zum Abschluss der Südkorea-Reise der Bayern in Seoul vor wenigen Tagen gesagt. Das Gesamtpaket für Zaragoza aus Ablöse und Leihgebühr kostete die Bayern rund 17 Millionen Euro. Unter Ex-Coach Thomas Tuchel kam der Angreifer nur auf sieben Bundesligaspiele.

Auf den offensiven Außenbahnen haben die Bayern mit der Verpflichtung des rund 50 Millionen Euro teuren Franzosen Michael Olise von Crystal Palace noch mehr Konkurrenz dazubekommen. „Da könnte Bryan es etwas schwerer haben“, schilderte Eberl.

7. August: Union leiht Král an Espanyol Barcelona aus

Mittelfeldspieler Alex Král wird in der kommenden Saison bei Espanyol Barcelona spielen. Fußball-Bundesligist 1. FC Union einigte sich mit dem Aufsteiger in die spanische La Liga auf ein Leihgeschäft, wie der Berliner Verein mitteilte.

Der 26-jährige Tscheche war im vergangenen Sommer zu den Köpenickern gekommen und absolvierte nsgesamt 32 Partien für die Eisernen. Neben 24 Bundesliga-Spielen stand Král zudem bei zwei Partien des DFB-Pokals sowie sechs Begegnungen in der Champions League für Union auf dem Platz.

7. August: RB findet neuen Club für Ladenhüter Moriba

Ilaix Moriba spielt auch in der neuen Saison in Spanien. Der 21-Jährige wird von Fußball-Bundesligist RB Leipzig an den Erstligisten Celta Vigo verliehen. Zudem vereinbarten beide Vereine eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler, der 2021 vom FC Barcelona nach Leipzig gewechselt war, aber nicht über mehr als sechs Kurzeinsätze hinausgekommen war.

Von 2022 bis 2023 wurde er an den FC Valencia ausgeliehen, in der vergangenen Saison spielte er für den FC Getafe. „Ilaix ist weiterhin ein Spieler mit großem Potenzial, das hat er sowohl in Getafe als auch kürzlich bei den Olympischen Spielen gezeigt. Um dieses dauerhaft abrufen zu können, muss er weiterhin regelmäßig Spielzeit sammeln. Celta Vigo kann ihm diese Chance bieten“, sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder

RB hatte einst 16 Millionen Euro für das Talent an den FC Barcelona überwiesen. Doch Anpassungsprobleme an den RB-Fußball und Selbstüberschätzung sorgten dafür, dass sich der Nationalspieler Guineas in Leipzig nicht etablieren konnte.

7. August: Offiziell: Tom Rothe verlässt den BVB

Linksverteidiger Tom Rothe verlässt Borussia Dortmund. Das teilte der Champions-League-Finalist mit. Der 19-Jährige wechselt zu Union Berlin Borussia Dortmund kassiert fünf Millionen Euro. Kommen soll dafür Maximilian Beier. Jetzt geht es um das Gehalt und die Ablösesumme für den Nationalspieler, der noch bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht.

6. August: Medien: Olmo wechselt für 55 Millionen zu Barca

Fußball-Bundesligist RB Leipzig lässt seinen Europameister Dani Olmo wohl zu dessen Jugendklub FC Barcelona ziehen. Nach übereinstimmenden Medienberichten einigten sich beide Vereine mündlich auf einen Transfer. Die von Hansi Flick trainierten Katalanen sollen demnach 55 Millionen Euro für den 26-Jährigen überweisen, hinzu kommen Bonus-Zahlungen von bis zu sieben Millionen. Bei Barca soll Olmo bis 2030 unterschreiben, eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

6. August: Unterhaching leiht Knipping aus Sandhausen

Tim Knipping kehrt dem SV Sandhausen für ein Jahr den Rücken und schließt sich leihweise der SpVgg Unterhaching an. Das teilten beide Klubs am Dienstag, 6. August, mit. Die Hachinger bekommen im zweiten Drittliga-Jahr in Folge geballte Erfahrung für das Abwehrzentrum. Zum Artikel

6. August: „Kicker“: FC Bayern und Bayer wegen Tah-Transfer einig

Der FC Bayern München hat sich mit Bayer Leverkusen angeblich auf einen Transfer von Nationalspieler Jonathan Tah (28) geeinigt. Wie der „Kicker“ berichtet, ist der Wechsel des Innenverteidigers zwar noch nicht perfekt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister und der deutsche Double-Gewinner sollen sich aber „grundsätzlich auf die Ablösemodalitäten“ verständigt haben. Die Bayern sollen demnach etwa 25 Millionen Euro feste Ablöse zahlen, hinzukommen rund fünf Millionen Euro an „leistungsabhängigen Zusatzzahlungen“.

6. August: Hummels nach England?

Ex-Nationalspieler Mats Hummels soll bei der Suche nach einem neuen Verein mit St. Paulis Aufstiegscoach Fabian Hürzeler telefoniert haben. Nach Sky-Informationen soll der in die englische Premier League gewechselte Hürzeler (31) in den vergangenen Tagen dem 35 Jahre alten Innenverteidiger das Projekt und seine Pläne bei Brighton & Hove Albion aufgezeigt haben, bei denen Hummels mit seiner Erfahrung eine Rolle spielen könnte.

Hummels ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ausgelaufen war. Zuletzt hatte der siebenmalige italienische Meister FC Bologna Hummels ein Angebot gemacht, laut Medienberichten wird der Weltmeister von 2014 aber nicht in die Serie A wechseln. Auch der Premier-League Club West Ham United soll Hummels auf dem Zettel haben.

5. August: Max verlässt Frankfurt und wechselt nach Athen

Außenverteidiger Philipp Max verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der 30-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung nach Griechenland zu Panathinaikos Athen, wie die Hessen mitteilten. Max war während der Wintertransferphase 2022/23 nach Frankfurt gekommen, in der vergangenen Spielzeit kam er auf 23 Bundesligaspiele sowie jeweils zwei Einsätze in der Conference League und im DFB-Pokal. „Wir haben seinem Wunsch entsprochen, eine neue Herausforderung anzunehmen, bei der er sich mehr Spielzeit erhofft“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

5. August: EM-Teilnehmer Prass als Jurasek-Ersatz nach Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat sich angeblich für einen zweistelligen Millionenbetrag mit dem österreichischen EM-Teilnehmer Alexander Prass verstärkt. Die Verpflichtung des 23 Jahren alten Linksverteidigers vom österreichischen Double-Gewinner Sturm Graz gaben die Kraichgauer am Montag bekannt. Zur exakten Laufzeit des „langfristigen Vertrags“ für Prass, der als erster Neuzugang feststeht, machte die TSG keine Angaben.

Durch den Transfer des Abwehrspielers mit Erfahrungen in Europa League und Champions-League-Qualifikation reagierte Hoffenheim auf die Verletzung von David Jurasek. Der Linksverteidiger erlitt Ende Juli in einem Testspiel einen Armbruch und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Hoffenheim greift für Prass tief in die Tasche. Berichten mehrerer Medien zufolge kostet der neunmalige Nationalspieler inklusive Bonuszahlungen eine Ablöse von rund zwölf Millionen Euro.

5. August: Füllkrug verlässt den BVB und wechselt zu West Ham United

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt von Borussia Dortmund nach England zu West Ham United. Der 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Club aus der englischen Premier League mitteilte.

5. August: Ärger um Nürnberg-Stürmer Kania - am Ende gehts nach Bielefeld

Dass ein Stürmer, der in 31 Regionalliga-Spielen 24 Tore erzielt und neun Vorlagen gegeben hat, in der 3. Liga Interesse weckt, dürfte niemanden verwundern. So geschehen bei Julian Kania, der für den 1. FC Nürnberg II eine herausragende Viertligasaison auf den Rasen gebracht hat.

Unterschrieben hat er am Ende bei Drittligist Arminia Bielefeld, wobei er schon Dynamo Dresden zugesagt haben soll. Bei Hansa Rostock sei zudem laut "Bild" schon ein Medizincheck angesetzt gewesen. Zum Artikel

5. August: Erneute Leihe: RB Leipzig gewinnt Kampf um Xavi Simons

RB Leipzig kann eine weitere Saison mit Xavi Simons planen. Der niederländische Nationalspieler lässt sich erneut von Paris Saint-Germain an die Sachsen verleihen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Eine Kaufoption ist erneut nicht vorgesehen. Simons hatte in der vergangenen Spielzeit mit seinen markanten Dribblings für Aufsehen in der Bundesliga gesorgt. In 43 Partien für RB markierte er zehn Treffer und gab 15 Tor-Vorlagen.

„Xavi und RB Leipzig – das hat einfach von Anfang an gepasst. Er hat sich hier schnell zu einem Leistungsträger und einem der besten Spieler der Bundesliga entwickelt. Xavi hat in vielen Partien und nicht zuletzt bei der Euro 2024 gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler ist“, sagte der neue RB-Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer.

5. August: Rohr kommt aus Paderborn nach Elversberg

Maximilian Rohr wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom SC Paderborn zur SV Elversberg. Der Defensivspieler erhält einen Vertrag bis Sommer 2026, wie die SVE mitteilte.

„Maximilian bringt mit seiner Größe sehr gute physische Voraussetzungen mit und ist mit seiner Vielseitigkeit eine wichtige Verstärkung für unsere Mannschaft“, sagte Elversbergs Sportvorstand Ole Book.

Der 29 Jahre alte Rohr war im Sommer 2023 vom Hamburger SV nach Paderborn gekommen. In den vergangenen beiden Spielzeiten absolvierte er 28 Partien für den SCP in der 2. Bundesliga.

04. August: Beier soll beim BVB offenbar Füllkrug ersetzen

Bundesligist Borussia Dortmund ist laut Medienberichten an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Maximilian Beier interessiert. Der 21-Jährige von der TSG 1899 Hoffenheim soll den Angaben zufolge in der Offensive Niclas Füllkrug ersetzen, dessen Abschied bei den Dortmundern allerdings noch nicht offiziell besätigt ist.

Der BVB hatte am Samstag mitgeteilt, Füllkrug „für Gespräche mit einem anderen Verein“ freizustellen. Laut Medienberichten wechselt Füllkrug zu West Ham United in die englische Premier League. Die Ablösesumme soll bei etwa 30 Millionen Euro liegen. Zuletzt waren auch Atlético Madrid und die AC Mailand als Interessenten für den 31-Jährigen genannt worden.

04. August: Niclas Füllkrug freigestellt - BVB sucht anderen Stürmertyp

Niclas Füllkrug wird den BVB verlassen und zu West Ham United wechseln. Der Transfer steht unmittelbar bevor. Der Stürmer ist freigestellt.

04. August: BVB-Talent Onofrietti nach Bari

Vincenzo Onofrietti verlässt Borussia Dortmund schließt sich dem italienischen Serie-B-Klub SSC Bari an. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler hat bis zum Sommer 2027 unterschrieben und will in Bari die ersten Schritte im Profifußball gehen.

04. August: BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko vor Wechsel zu Olympique Marseille

Youssoufa Moukoko soll vor einem Wechsel zu Olympique Marseille stehen, da berichten Sky und Transferexperte Fabrizio Romano. Das 19-jährige Talente hatte vor einigen Tagen über seinen Berater wissen lasssen, dass es verärgert sei über die eigene Situation bei Borussia Dortmund.

04. August: RWE sucht Neue, Testspieler kommen nicht

Zu Beginn der Woche stellten sich drei Probespieler im RWE-Training vor. Neben Sandro Plechaty (26) und Mouad El Fanis (20, Standard Lüttich 16 FC), die bereits in der Vorwoche mittrainierten, durfte sich auch Stürmer Meris Skenderovic (26, zuletzt Hallescher FC) zeigen. Jetzt steht fest, El Fanis und Skenderovic kommen nicht, bei Plechaty gibt es noch keine finale Entscheidung. Über dieses Thema und die Tatsache, dass noch bis zu drei Zugänge kommen könnten, berichtet die WAZ.

01. August: VfL Bochum erhält Angebot für Bernardo

Verliert der VfL Bochum seinen Verteidiger Bernardo? Wie Sky berichtet, hat Ligakonkurrent Union Berlin ein Angebot für den Brasilianer vorgelegt, das der VfL jedoch abgelehnt habe. Demnach will der Revierklub mehr als sieben Millionen Euro für seinen Leistungsträger haben. Interessant: Bernardos Vater war am Mittwoch im VfL-Hotel. Der Abwehrspieler trainierte am Donnerstagnachmittag nur auf dem Rad.

01. August: Bochum holt Schlussmann Horn als Nummer zwei

Timo Horn kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück: Der langjährige Torhüter des 1. FC Köln wechselt zum VfL Bochum, wo er für zwei Jahre unterschrieb. Der 31-Jährige war zuletzt vereinslos, nachdem er sich im Januar für wenige Monate dem 17-maligen österreichischen Meister Red Bull Salzburg angeschlossen hatte.

Horn erhält zwar die Rückennummer 1, im Tor muss er sich aber zunächst hinter Patrick Drewes einreihen. Der vom Karlsruher SC nach Bochum zurückgekehrte Drewes gehe „als vorgesehene Nummer eins in die Saison“, sagte Sportdirektor Marc Lettau: „Das ist mit allen Beteiligten so besprochen.“

In Salzburg hatte Horn als Vertreter des verletzten Alexander Schlager drei Bundesliga-Spiele absolviert. Zuvor war er nach 21 Jahren beim 1. FC Köln ein halbes Jahr ohne Verein gewesen. „In Bochum war es als Gegner immer unangenehm. Die Intensität, mit der sich Fans und Stadt mit dem VfL identifizieren, gefällt mir. Ich werde mich im Training voll reinhauen“, sagte der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler nach seiner Ankunft im Trainingslager.

01. August: Fortuna Düsseldorf verliert Stammspieler Engelhardt

Fortuna Düsseldorf verliert kurz vor dem Start in die Zweitliga-Saison Stammspieler Yannik Engelhardt. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt in die italienische Serie A zu Aufsteiger Como 1907. Engelhardt war vor der vergangenen Saison vom SC Freiburg nach Düsseldorf gewechselt und hatte in der folgenden Spielzeit 30 der 34 Zweitliga-Spiele absolviert.

„Idealerweise wollten wir mit Yannik in die Zukunft gehen. Es lag aber eine Vertragssituation vor, bei der ein sofortiger Wechsel zu einer vorteilhaften Lösung für alle Seiten wird“, wurde Sportvorstand Klaus Allofs in einer Mitteilung vom Donnerstagabend zitiert. Düsseldorf startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 in die Saison.

01. August: Auch West Ham an Füllkrug interessiert?

Premier-League-Club West Ham United soll an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund interessiert sein. Dies berichten der TV-Sender Sky sowie Transferexperte Fabrizio Romano.

Zuletzt sollen auch Atlético Madrid und AC Mailand Interesse an einer Füllkrug-Verpflichtung gehabt haben. Allerdings machte BVB-Trainer Nuri Sahin deutlich, dass Füllkrug eine zentrale Rolle in seinen Planungen spiele.

01. August: Adam Tola verstärkt Uerdingen

Der KFC Uerdingen gibt auf dem Transfermarkt weiter Gas. Am Donnerstag wurde die Verpflichtung von Adam Tolba offiziell verkündet. Es ist Zugang Nummer 20 in diesem Sommer. Er kommt von der U19 des VfL Bochum.

01. August: Neuzugang für den BVB: Pascal Groß ist da

Borussia Dortmund hat sich mit Pascal Groß verstärkt. Der 33-Jährige wechselt aus der Premier League zum BVB und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

31. Juli: Eintracht Braunschweig verstärkt sich mit Mittfeldspieler

Die Eintracht Braunschweig holt den Offensivakteur Walid Ould-Chikh. Der 24-Jährige kommt vom niederländischen Zweitligisten FC Volendam. Ould-Chikh einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und erhält die Nummer 10. „Mit Walid bekommen wir einen offensiven Mittelfeldspieler, der mit seiner Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr unser Spiel bereichern wird", sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel über den Niederländer.

31. Juli: Leo Greiml vor Schalke-Abschied

Leo Greiml könnte Schalke nach zwei von Verletzungen geprägten Jahren verlassen. Der Innenverteidiger steht vor einem Wechsel zu NAC Breda in die Niederlande. Doch bevor Vollzug gemeldet werden könnte, gibt es noch einen Knackpunkt.

31. Juli: Bochum verleiht Torwart Thiede nach Ulm

Der VfL Bochum hat Niclas Thiede für mindestens ein Jahr an den SSV Ulm verliehen. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, soll der 25 Jahre alte Torwart beim Zweitliga-Aufsteiger Spielpraxis sammeln. Eine anschließende Kaufoption wurde nicht vereinbart. Verletzungen hatten bisher einen Pflichtspieleinsatz Thiedes für die Bochumer verhindert. „In dieser Phase seiner Karriere ist Wettkampfpraxis aber enorm wichtig. Diese versprechen wir uns von der Leihe in die 2. Bundesliga auf einem hohen Niveau“, sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau. Den Sprung zum Bundesliga-Torwart traue ihm der Verein, bei dem der Keeper noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 hat, weiterhin zu. Bei den Spatzen komplettiert Thiede das Torhüter-Team. „Ich freue mich wahnsinnig auf die Aufgabe. Ich werde versuchen, mich schnellstmöglich zu integrieren und einzubringen, denn am Sonntag steht bereits der Ligaauftakt an“, sagte Thiede.

30. Juli: BVB kurz vor Verpflichtung von Couto

Laut Transferjournalist Fabrizio Romano wird Borussia Dortmund wird in Kürze den Transfer von Rechtsverteidiger Yan Couto offiziell machen. Nachdem in der vergangenen Woche von einer Annäherung in Sachen Ablöse zwischen dem BVB und Manchester City die Rede war, gibt es wohl nun eine endgültige Einigung.

Das Gesamtvolumen beläuft sich demnach auf 25 Millionen Euro. Von einer Leihe mit Kaufoption – wie es noch am Vortag "Sky" berichtet hatte – ist keine Rede. Der 22 Jahre alte Brasilianer, der schon nicht für das Trainingslager der von Pep Guardiola trainierten Mannschaft berücksichtigt wurde, soll einen langfristigen Vertrag bei den Schwarz-Gelben unterschreiben.

30. Juli: SpVgg Greuther Fürth komplettiert Torhütertrio

Die SpVgg Greuther Fürth komplettiert ihr Torwartteam mit Moritz Schulze. Der 23-Jährige unterschrieb am Dienstag einen Vertrag beim Kleeblatt. Schulze, der sich hinter Nahuel Noll und Nils Körber einordnet, absolvierte in der vergangenen Saison neun Partien für den Drittliga-Absteiger Hallescher FC.

30. Juli: Lazio-Talent wechselt in die 3. Liga

Der 1. FC Saarbrücken hat sich für zwei Jahre ein vielversprechendes Talent aus Italien gesichert. Jacopo Sardo von Lazio Rom verstärkt den Drittligisten bis 2026, das genaue Transfermodell wurde vom Klub allerdings nicht veröffentlicht. Zuvor wurde berichtet, dass Bayer Leverkusen den 19-Jährigen fest verpflichten und an den FCS verleihen werde. Weder der Werksklub noch der italienische Erstligist machte zunächst offizielle Angaben über den Transfer.

30. Juli: Zwei Spieler verlassen Waldhof Mannheim

Mittelfeldspieler Fridolin Wagner und Angreifer Jesaja Herrmann den SV Waldhof Mannheim. Wagner wechselt zum niederländischen Zweitligisten FC Emmen. Der 26 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler kam im Sommer 2021 vom KFC Uerdingen zu den Kurpfälzern und absolvierte seitdem 101 Partien. Dabei erzielte er 14 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor.

Jesaja Herrmann wechselt nach Österreich. Der Zweitligist SKU Amstetten nahm den 24-jährigen Angreifer unter Vertrag. Für Waldhof absolvierte der ehemalige U19-Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit 21 Drittligapartien, in denen er dreimal traf. Weitere Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte der ältere Bruder von Charles Herrmann, der in diesem Sommer aus der BVB-Jugend zu Borussia Mönchengladbach wechselte, in Belgien bei KV Kortrijk und in den Niederlanden bei NAC Breda.

30. Juli: 13. Neuzugang - SC Verl verpflichtet Stürmer

Der SC Verl hat seinen nächsten Neuzugang für die neue Saison bekanntgegeben. Mittelstürmer Jonas Arweiler ist bereits die 13. Neuverpflichtung des Drittligisten. Zuvor stand Arweiler in Österreich bei Austria Klagenfurt unter Vertrag.

Der 27-jährige Arweiler kommt mit ordentlich Auslandserfahrung im Gepäck an die Poststraße. Über die Stationen FC Utrecht, ADO Den Haag und Almere City FC zog es den Angreifer nach Österreich zum SK Austria Klagenfurt. Nun folgt der Schritt zurück nach Deutschland. Ausgebildet wurde der ehemalige U20-Nationalspieler in der Jugend von Borussia Dortmund.

30 Juli: Durchbruch bei Verhandlungen - Groß vor Wechsel zum BVB

Der Transfer von Fußball-Nationalspieler Pascal Groß zum Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund steht unmittelbar vor dem Abschluss. Nach SID-Informationen wurde in den Verhandlungen zwischen dem BVB und dem englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion ein Durchbruch erzielt. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler soll in den kommenden Tagen einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Zuvor hatten unter anderem Sky und die Bild-Zeitung über den bevorstehenden Wechsel berichtet.

Die Ablösesumme für Groß soll sieben Millionen Euro plus drei Millionen an Boni betragen. Wenn der Medizincheck erfolgreich absolviert und der Vertrag unterschrieben ist, soll Groß mit dem BVB ins Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz reisen.

29 Juli: Italienischer EM-Star wechselt in die Premier League

Der FC Arsenal hat die Verpflichtung von Italiens EM-Star Riccardo Calafiori bestätigt. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom letztjährigen Serie-A-Überraschungsteam FC Bologna, wo ihm der Durchbruch gelungen ist. Er unterschreibt einen laut übereinstimmenden Medienberichten bis 2029 gültigen Vertrag.

Der spielstarke Innenverteidiger, der auch links oder im defensiven Mittelfeld agieren kann, kostet dem Vernehmen nach eine Basisablöse in Höhe von 45 Mio. Euro, die sich durch Boni auf 50 Mio. erhöhen kann. Bei der EM in Deutschland überzeugte Calafiori als quasi einziger Feldspieler in einer schwachen Squadra Azzurra.

29. Juli: SC Verl verpflichtet Linksverteidiger

Linksverteidiger Niko Kijewski wechselt zum Drittligisten SC Verl. In den letzten Jahren war der 28-Jährige für Eintracht Braunschweig aktiv, nachdem er zuvor die U19 der Löwen durchlaufen hatte. Neben 49 Partien in der 2. Liga bestritt Kijewski auch 100 Drittliga-Spiele, in denen er zwei Tore erzielte und 13 weitere vorbereitete. "Niko ist ein gestandener Profi und wird uns mit seiner Reife und Erfahrung helfen", sagt Verls Sportchef Sebastian Lange über den Verteidiger.

29. Juli: Neuer Innenverteidiger für Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden

Florian Hübner schließt sich Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden an. Der 33-jährige Innenverteidiger, der nach seinem Vertragsende beim 1. FC Nürnberg ablösefrei ist, absolvierte für den FCN in der vergangenen Saison zwölf Partien im Unterhaus. Bereits in seiner Jugend hatte Hübner für den SVW gespielt und schaffte dort den Sprung zu den Profis. Nach 23 Partien verließ er Wiesbaden im Sommer 2011 für den BVB II.

29. Juli: Vipotnik und Almqvist wohl kein Thema mehr beim VfL Bochum

Es ist kein Geheimnis, dass der Bundesligist einen weiteren Stürmer verpflichten möchte. Folglich ploppen immer wieder Gerüchte im Netz auf, an denen manchmal nichts und manchmal nur wenig dran ist. Letzteres trifft nach Informationen der "WAZ" auf den Slowenen Zan Vipotnik zu. Der 22-jährige Stürmer ist nach der Insolvenz und Zwangsabstieg vom französischen Traditionsklub Girondins Bordeaux ablösefrei.

Zwischen der Spielerseite und dem VfL gab es zwar losen Kontakt, aber die Bochumer haben aktuell kein Interesse an einer Verpflichtung des nicht gerade preisgünstigen Angreifers.

Endgültig erledigt hat sich nach "WAZ"-Informationen auch eine Verpflichtung von Pontus Almqvist.

29. Juli: Brighton schlägt nächstes VfB-Angebot für Undav aus

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Deniz Undav zum VfB Stuttgart droht einem Medienbericht zufolge zu scheitern. Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll der englische Erstligist Brighton & Hove Albion auch das nächste Angebot des schwäbischen Vizemeisters abgelehnt haben. Demnach sollen die Stuttgarter bereit gewesen sein, eine Summe zwischen 27 und 30 Millionen Euro zu zahlen. Ob der VfB seine Offerte noch einmal aufstockt, ist unklar.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, gilt der französische Offensivspieler Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes laut übereinstimmender Medienberichte als mögliche Alternative. Allerdings dürfte auch die Verpflichtung des 22-Jährigen aus finanzieller Sicht nicht so einfach zu stemmen sein.

28. Juli: Bologna sucht nach Alternativen für Hummels

Der FC Bologna wartet nach wie vor auf eine Antwort von Mats Hummels und beschäftigt sich bereits mit möglichen Alternativen. Das berichtet die Zeitung „Corriere dello Sport“. Demnach erwarte die Mannschaft aus der italienischen Serie A von Hummels Anfang kommender Woche eine finale Zu- oder Absage.

Bereits am Freitag hatte Bologna-Geschäftsführer Claudio Fenucci bestätigt, dass Hummels ein Angebot des Vereins vorliege. „Wir warten auf eine Antwort von Hummels und hoffen, dass sie bald eintrifft. Er hat sich ein paar Tage Zeit genommen, um sorgfältig darüber nachzudenken.“

Für den Fall einer Absage habe man bei Bologna auch mögliche andere Verteidiger auf dem Zettel, darunter unter anderem den kroatischen Nationalspieler Josip Šutalo, der derzeit bei Ajax Amsterdam unter Vertrag steht. Bologna muss im Abwehrzentrum Riccardo Calafiori ersetzen, der nach einer starken Saison zum FC Arsenal in die Premier League gewechselt ist.

Ex-Nationalspieler Hummels ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen war. Sollte sich der 35-Jährige für einen Wechsel nach Bologna entscheiden, würde er in der kommenden Saison in der Champions League auflaufen. Denn in der Serie A belegte der siebenmalige italienische Meister in der vergangenen Saison überraschend den fünften Platz.

25. Juli: BVB und Man City nähern sich offenbar im Poker um Couto

Borussia Dortmund soll laut Sky ein zweites Gebot für Yan Couto abgegeben haben - ein Leihangebot mit Kaufpflicht (20+5 Millionen Euro). Manchester City bevorzuge demnach einen festen Transfer.

Weitere Verhandlungen sollen folgen, der BVB sei optimistsch.

25. Juli: FC Bologna wartet auf eine Entscheidung von Mats Hummels

Der italienische Fußball-Erstligist FC Bologna hofft weiter auf eine Verpflichtung von Mats Hummels. Der frühere Fußball-Weltmeister hat ein Angebot vorliegen, soll sich laut Geschäftsführer Claudio Fenucci aber noch ein wenig Bedenkzeit erbeten haben. „Wir warten auf eine Antwort von Hummels und hoffen, dass sie bald eintrifft“, sagte der Italiener bei der Vorstellung von Neuzugang Thijs Dallinga. „Er hat sich ein paar Tage Zeit genommen, um sorgfältig darüber nachzudenken.“

Nach übereinstimmenden Informationen mehrerer Transfer-Experten hatten sich die Verantwortlichen von Bologna vor Hummels' Bitte bereits um die Flüge und einen Termin für den Medizincheck gekümmert. „Ich finde nichts Seltsames daran. Es gibt keine Fristen“, sagte Fenucci. „Wir haben ihm das Projekt erklärt und hoffen, dass er das Angebot annimmt. Er ist ein großartiger Spieler, der uns nicht nur auf dem Platz helfen kann.“

Sollte sich der 35-Jährige für einen Wechsel nach Bologna entscheiden, würde er in der kommenden Saison in der Champions League auflaufen. Denn in der Serie A belegte der siebenmalige Serie-A-Meister in der vergangenen Saison überraschend den fünften Platz.

Für Hummels wäre es die erste Auslandsstation der Karriere. Der gebürtige Bergisch Gladbacher hat bislang nur für Dortmund und den FC Bayern München gespielt. Mit dem BVB wurde er zweimal deutscher Meister, mit den Bayern dreimal.

25. Juli: Wolfsburg-Stürmer Cerny nach Glasgow

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat einen Abnehmer für seinen Stürmer Vaclav Cerny gefunden. Der Tscheche wechselt für eine Saison auf Leihbasis zum schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers. Der 26 Jahre alte Nationalspieler war vor der vergangenen Spielzeit von Twente Enschede aus den Niederlanden nach Wolfsburg gekommen.

In 22 Bundesligaspielen kam der EM-Spieler auf vier Tore. Nach dem Trainerwechsel im März von Niko Kovač zu Ralph Hasenhüttl kam er nur auch auf wenige Einsätze. Auch für die kommende Spielzeit hatte er kaum eine Perspektive unter Hasenhüttl. Sein Vertrag beim VfL läuft noch bis 2027.

25. Juli: FC St. Pauli holt walisischen Außenverteidiger Stevens

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat den walisischen Nationalspieler Fin Stevens verpflichtet. Der 21-Jährige war einer der Kandidaten von Trainer Alexander Blessin und Sportchef Andreas Bornemann für die Außenverteidigerposition. Über die Ablösemodalitäten und die Laufzeit des Vertrages teilte der Verein aus Hamburg nichts mit.

„Mit der Verpflichtung von Fin Stevens stellen wir uns auf den defensiven Außenbahnen breiter auf und reagieren damit auch ein Stück weit auf die Engpässe am Ende der vergangenen Saison“, sagte Bornemann laut Mitteilung.

Stevens kommt vom Premier-League-Club FC Brentford. Dort war er seit 2020 unter Vertrag. In der vergangenen Saison spielte er in der League One auf Leihbasis bei Oxford United und stieg mit der Mannschaft in die 2. Liga, der Championship, auf. 2022 spielte er in einer Halbserie bei Swansea City fünfmal in der Championship.

25. Juli: Lautern verpflichtet Abwehrspieler Gyamerah

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat eine Woche vor dem Saisonstart in der Defensive personell nachgelegt. Wie der Verein mitteilte, wechselt Rechtsverteidiger Jan Gyamerah vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg in die Pfalz. Gyamerah hatte seit Sommer 2022 für den Club gespielt, dort war er in der vergangenen Spielzeit mit 28 Einsätzen Stammkraft. Insgesamt kommt der 29-Jährige in seiner Karriere auf 177 Einsätze in der 2. Bundesliga.

„Ich habe bisher nur bei Traditionsvereinen gespielt, das war ein ausschlaggebender Punkt für meine Entscheidung, zum FCK zu wechseln“, sagt Gyamerah: „Hinzu kamen die sehr guten Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen, die mich überzeugt haben.“

25. Juli: Leverkusens Azmound vor Dubai-Wechsel

Bayer Leverkusen hat Medienberichten zufolge einen Abnehmer für Angreifer Sardar Azmoun gefunden. Der Iraner wechselt vom deutschen Fußball-Meister zu Shabab Al-Ahli nach Dubai, wie unter anderem der „Bild“ und des „Kicker“ berichteten. Laut „Bild“ soll der Bundesligist sechs Millionen Euro plus Boni erhalten. Auch der FC Sevilla soll an dem 29-Jährigen interessiert gewesen sein.

Zuletzt durfte Azmoun am Training der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nicht teilnehmen und musste individuell trainieren. Er hatte beim ersten öffentlichen Training in der Vorbereitung gefehlt und sich erst nachträglich gemeldet.

25. Juli: Nettetal reagiert auf Verletzungsschock

Oberligist Union Nettetal hat den 22-jährigen defensiven Mittelfeldspieler Samuel Derkum von Landesliga-Absteiger SV 09/35 Wermelskirchen unter Vertrag genommen. Damit reagiert der Verein auf die schwere Verletzung von Jan Pöhler, der sich einen Außen- und Innenmeniskusriss zugezogen hat.

25. Juli: Testspieler Habel unterschreibt bei Finnentrop/Bamenohl

Die SG Finnentrop/Bamenohl hat einen weiteren Neuzugang für die anstehende Saison in der Oberliga Westfalen präsentiert. Von Landesliga-Absteiger FC Arpe/Wombach kommt Angreifer Marius Habel, der bereits als Testspieler überzeugen konnte.

25. Juli: Leihe mit Kaufoption: Fürth holt Stürmer Mustapha

Die SpVgg Greuther Fürth hat eine Woche vor dem Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga auf dem Transfermarkt nachgelegt. Wie das Kleeblatt am Donnerstag mitteilte, wechselt Angreifer Marlon Mustapha für ein Jahr auf Leihbasis vom italienischen Erstliga-Aufsteiger Como 1907 zum Klub. Die Fürther sicherten sich zudem eine Kaufoption für den gebürtigen Österreicher, der in der vergangenen Rückrunde bereits an Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war.

25. Juli: Für rund 60 Millionen Euro: Diaby nach Saudi-Arabien

Den französischen Fußball-Nationalspieler Moussa Diaby zieht es nur ein Jahr nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen in die Premier League nach Saudi-Arabien. Der 25-Jährige unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2029 bei Al-Ittihad, wie der Club nach dem bestandenen Medizincheck mitteilte. Diaby wechselt damit zum Club seiner beiden Landsmänner Karim Benzema und N’Golo Kanté. Als Ablösesumme werden in übereinstimmenden Berichten 60 Millionen Euro genannt.

Erst vor einem Jahr wechselte der Flügelstürmer für 55 Millionen Euro von Leverkusen zu Aston Villa nach England. Bayer wurde in der Folgesaison deutscher Meister. Diabys Jahresgehalt bei dem Club in Saudi-Arabien soll bei etwa 20 Millionen Euro liegen. Der Profi postete in den sozialen Netzwerken stolz Fotos mit seinem neuen Trikot und der Nummer 19, die er tragen wird.

25. Juli: Angreifer Ajorque verlässt Mainz Richtung Frankreich

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 geht ohne Mittelstürmer Ludovic Ajorque in die kommende Saison. Wie die Rheinhessen mitteilten, wechselt der 30-Jährige für ein Jahr auf Leihbasis in seine französische Heimat zu Stade Brest. Der Vorjahresdritte der Ligue 1 sicherte sich für den kommenden Sommer zudem eine Kaufoption. Ajorque war im Januar 2023 von Racing Straßburg nach Mainz gewechselt, für die 05er gelangen ihm in 46 Pflichtspielen neun Treffer.

Der 1,96 Meter große Angreifer sei „mit dem Wunsch nach Veränderung auf uns zugekommen, und diesem haben wir nach reiflicher Überlegung entsprochen“, sagte Sportvorstand Christian Heidel und bedankte sich bei einem „guten Fußballer“ und „feinen Menschen“. Nach starker Anfangszeit war Ajorque in Mainz zuletzt nicht mehr über eine Jokerrolle hinausgekommen.

23. Juli Wehen Wiesbaden verpflichtet Stürmer Kaya

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Fatih Kaya verpflichtet. Dies teilten die Hessen mit. Der 24 Jahre alte Stürmer stand zuletzt beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden unter Vertrag.

Zwar wird der Offensivspieler wegen einer Verletzung am Sprunggelenk noch eine Weile ausfallen, dennoch ist Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver von Kaya überzeugt. „Ich bin mir sicher, dass er unseren Sturm nach seiner zeitnahen Rückkehr stark bereichern wird“, sagte Stöver.

23. Juli: Testspieler wechselt an die Grotenburg

Lange durfte Noel Werner beim KFC Uerdingen mittrainieren, am Dienstag wurde der 19-jährige Stürmer offiziell unter Vertrag genommen.

23. Juli: Transfercoup für Preußen Münster

Der Zweitligist hat sich mit Jorrit Hendrix verstärkt. Der 29-Jährige spielte bereits in der Champions League und Europa League, zuletzt lief er in Australien auf.

23. Juli: Plechaty hält sich fit, neuer Probespieler für RWE

Am Dienstag begrüßte Rot-Weiss Essen zwei "neue" Spieler im Training. Dabei war mit Sandro Plechaty ein alter Bekannter. Zudem wird Mouad El Fanis als Probespieler mitwirken. Er spielt in der 3. belgischen Liga.

22. Juli: Aston Villa verpflichtet Ex-HSV-Profi Onana

Amadou Onana wechselt vom FC Everton zu Aston Villa. Dies gaben beide Vereine bekannt. Für den FC Everton hatte der 22-jährige Mittelfeldspieler nach seiner Verpflichtung im Sommer 2022 über 70 Spiele bestritten und in der vergangenen Saison drei Tore erzielt. Nach seinem Einsatz bei der Europameisterschaft geht es für den belgischen Nationalspieler nun zum Tabellenvierten der vergangenen Premier-League-Saison Aston Villa.

Für Belgien stand Onana bereits in 17 Länderspielen auf dem Platz. Seine erste Station im Profifußball bestritt der Belgier beim Hamburger SV, bevor er für knapp ein Jahr nach Frankreich zum LOSC Lille in die Ligue 1 wechselte.

22. Juli: Neuer Stürmer für Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat mit Aleksa Marusic einen Mittelstürmer aus Nordmazedonien verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom FK Voska Sport und brachte es in der abgelaufenen Saison in der ersten nordmazedonischen Liga auf 17 Treffer und drei Vorlagen in 32 Spielen. Im Vereinsbereich kam Marusic auch schon in der Qualifikation für die Champions League, die Europa League und die Conference League zum Einsatz, trat darüber hinaus auch in der U17-, U19- und U21-Nationalmannschaft seiner Heimat Montenegro an. „Aleksa ist ein mobiler Stürmer mit einem guten Torabschluss und einer guten Schusstechnik“, beschreibt Sportdirektor Otmar Schork den Neuzugang, während Trainer Christian Titz die Spielweise des Angreifers hervorhebt: „Mit seiner Wucht und seinem Spiel mit dem Rücken zum Gegner hatte er auch in der vergangenen Saison eine gute Torquote.“

21. Juli: 1. FC Köln verlängert mit Florian Dietz

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln den Vertrag mit Florian Dietz vorzeitig verlängert. Ursprünglich galt sein Kontrakt bis 2025, über die neue Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben. Der 25-jährige Stürmer war in der Vergangenheit oft verletzt. Nun will er einen neuen Start wagen.

"Nach meiner langen Verletzungsphase bin ich endlich wieder richtig fit und der Meinung, dass mein Weg beim FC noch nicht zu Ende ist. Ich bin sehr dankbar, dass mir der FC diese Chance gibt", sagte Dietz.

20. Juli: Augsburg verleiht Colina erneut nach Dänemark

Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht seinen Verteidiger David Colina erneut an den dänischen Erstligisten Vejle Boldklub. Das gab der FCA am Samstag bekannt.

Der 24-jährige Kroate lief bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison zwölfmal für Vejle auf und trug seinen Teil zum Klassenerhalt bei. Für Augsburg absolvierte Colina seit seinem Wechsel im Januar 2023 sieben Bundesligaspiele und erzielte einen Treffer. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts, das für ein Jahr ausgelegt ist, haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart.

20. Juli: Wechsel nach Birmingham: Klarer verlässt Darmstadt

Innenverteidiger Christoph Klarer verlässt den Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 und wechselt zum englischen Fußball-Drittligisten Birmingham City. Das gaben die Hessen am Samstag bekannt. Der Österreicher war erst im vergangenen Sommer von Fortuna Düsseldorf nach Darmstadt gewechselt, in der Bundesliga bestritt der 24-Jährige 30 Begegnungen. Zur Ablöse wurden keine Angaben gemacht. In Birmingham erhält Klarer einen Vertrag bis Sommer 2027.

„Es ist unser Ziel, junge Spieler weiterzuentwickeln und – wenn die sportlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen – auch gegebenenfalls weiterzuverkaufen“, sagte Sportdirektor Paul Fernie: „Uns war deshalb klar, dass wir Christoph nur gehen lassen würden, wenn dies mit einem Transfer-Überschuss einhergeht. Dieser Fall ist nun eingetreten.“

20. Juli: Union verpflichtet Burcu - Leihe nach Magdeburg

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Flügelspieler Livan Burcu verpflichtet und direkt an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg verliehen. Das gaben beide Verein am Samstag bekannt. Burcu kommt vom SV Sandhausen, in der vergangenen Saison erzielte der türkische U21-Nationalspieler in 28 Drittligapartien vier Tore. Nun soll der 19-Jährige in der zweiten Liga weiter Erfahrung sammeln.

„Mit Livan haben wir einen jungen, sehr talentierten Außenstürmer für uns gewinnen können, der bereits in der 3. Liga seine Dribbelstärke und Torgefahr unter Beweis gestellt hat“, sagte Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Sport: „Er zeichnet sich durch ein hohes Entwicklungspotenzial aus und weiß, dass er weiter dazulernen muss. Dabei werden wir ihn mit geeigneten Maßnahmen, zu denen auch die Leihe in die 2. Bundesliga zum 1. FC Magdeburg gehört, unterstützen.“

19. Juli: Eintracht Frankfurt holt Dänen Kristensen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Dänen Rasmus Kristensen verpflichtet. Der EM-Fahrer kommt auf Leihbasis von Leeds United zu den Hessen. Der 27-Jährige wurde in einer Vereinsmitteilung so zitiert: „Ich freue mich sehr, dass ich von nun an bei Eintracht Frankfurt bin. Das Stadion habe ich vor Kurzem bei der Europameisterschaft live gesehen und ich kann es kaum erwarten, bald hier zu spielen.“ Die Eintracht sicherte sich zudem eine Kaufoption auf den Rechtsverteidiger.

„Wir haben uns schon vor drei Jahren mit Rasmus beschäftigt und sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten sehr gute Gespräche und dabei gespürt, dass er unbedingt zu uns wollte“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. „Rasmus ist ein robuster und zweikampfstarker Spieler, der ein klares Außenverteidiger-Profil hat, aber auch als Innenverteidiger spielen kann.“

19. Juli: Ibrahimovic-Sohn bekommt Profivertrag bei Milan

Der Sohn des schwedischen Ex-Fußballstars Zlatan Ibrahimovic hat seinen ersten Profivertrag bei der AC Mailand unterschrieben. Der 17-jährige Maximilian Ibrahimovic wird künftig in der U23-Mannschaft des Serie-A-Clubs spielen, wie ein Milan-Sprecher bestätigte. Für die U23-Mannschaft, auch als Milan Futuro bekannt, wird er in der dritten italienischen Liga auf dem Platz stehen.

2022 wechselte er von einem schwedischen Club in die Jugend nach Mailand. Als Stürmer spielte er in seinen zwei Jahren dort für die U17- und U18-Mannschaft.

Bereits Vater Zlatan stand bei Milan von 2010 bis 2012 sowie von 2020 bis 2023 unter Vertrag. Im vergangenen Jahr beendete der 42-Jährige dort seine Karriere und ist seitdem als Berater für die Rossoneri und Manager des Eigentümers RedBird Capital Partners tätig.

19. Juli: Wolfsburg leiht Stürmer Pejcinovic an Fortuna Düsseldorf aus

Bundesligist VfL Wolfsburg leiht den Stürmer Dzenan Pejcinovic für eine Saison an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf aus. Eine Kaufoption für den 19-Jährigen gibt es nicht, wie die Fortuna am Freitag mitteilte.

Den Angaben zufolge absolviert der deutsche U19-Nationalspieler nach einem im Mai erlittenen Mittelfußbruch derzeit den letzten Teil seines Reha-Trainings und wird Ende Juli in Düsseldorf erwartet.

„Wir haben uns trotz seiner noch andauernden Reha so intensiv um ihn bemüht, weil wir davon überzeugt sind, dass er uns mit seinen Qualitäten bereichern wird. Sobald grünes Licht von Fitmacher Klaus Eder kommt, erwarten wir ihn bei uns im Training“, erklärte Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs, der von 2012 bis 2016 auch Sportchef in Wolfsburg war.

Pejcinovic absolvierte bislang fünf Bundesliga-Spiele für den VfL. Jedoch blieb der gebürtige Münchner dabei ohne Treffer. Allerdings wurde Pejcinovic Torschützenkönig aller U19-Bundesligen in der Saison 2023/24.

19. Juli: Erzgebirge Aue macht Weg für Elsner zu Lok Leipzig frei

Der FC Erzgebirge Aue und Luc Elsner gehen ab sofort getrennte Wege. Der Fußball-Drittligist löste den Vertrag mit dem 20 Jahre alten Stürmer in beiderseitigem Einvernehmen auf.

Damit kann Elsner zum Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig wechseln. In Aue kam der Angreifer kaum zum Zug und absolvierte nur sechs Pflichtspieleinsätze im Profiteam. Nun sucht er in der Regionalliga Nordost eine neue Herausforderung.

19. Juli: Smarsch komplettiert Torhüter-Team bei Hertha

Dennis Smarsch komplettiert das Torhüter-Team beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Der 25-Jährige erhält beim Hauptstadtclub einen Vertrag bis 30. Juni 2025, teilten die Berliner mit. Der Vertrag des Keepers war beim MSV Duisburg ausgelaufen, so kam es zur Rückkehr an die Spree, wo Smarsch als gebürtiger Berliner bereits 2010 vom BSC Rehberge zur Hertha wechselte.

In der Folge durchlief der 1,95-Meter-Hüne sämtliche Altersklassen. 2018 gewann er die A-Junioren-Meisterschaft. In der Saison 2019/20 feierte das Eigengewächs sein Profidebüt und absolvierte zwei Bundesliga-Einsätze, ehe er 2020 zum FC St. Pauli ging und dann zu den Zebras.

„Wir freuen uns, dass Dennis unser Torhüterteam komplettiert und künftig vor allem in der täglichen Trainingsarbeit eine wichtige Position einnimmt. Er hat seine Ausbildung in unserer Akademie absolviert, kennt den Verein also bestens und steht exemplarisch für den Berliner Weg“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Smarsch stieß am Freitag zum Team im Trainingslager der Hertha am Walchsee.

Unterdessen muss Hertha in den kommenden Wochen auf Kevin Sessa verzichten. Der 24-Jährige hat sich eine Knieverletzung zugezogen und wird Anfang nächster Woche operiert. Die Zeit bis dahin verbringt er gemeinsam mit der Mannschaft die Zeit im Trainingslager.

19. Juli: Marseille verpflichtet Greenwood trotz Kritik

Der französische Fußball-Erstligist Olympique Marseille hat Angreifer Mason Greenwood von Manchester United unter Vertrag genommen - und sieht sich teilweise großer Kritik ausgesetzt. Der 22-Jährige kommt von Manchester United, wo er 2022 wegen des Vorwurfs der versuchten Vergewaltigung, vorsätzlichen Körperverletzung und Nötigung suspendiert worden war. Im Februar 2023 wurde das Strafverfahren gegen Greenwood eingestellt.

Die vergangene Saison verbrachte der ehemalige Nationalspieler auf Leihbasis beim FC Getafe in Spanien. Wie lange sein Vertrag in Marseille läuft ist unklar.

Bevor der Transfer offiziell war, hatte sich Marseilles Bürgermeister Benoit Payan in französischen Medien gegen einen Transfer ausgesprochen: „Ich möchte nicht, dass mein Klub mit Schande bedeckt wird.“ Auch Fans sprachen sich gegen eine Verpflichtung aus. Marseille ging in seiner Pressemitteilung nicht auf die Vorwürfe ein.

Greenwood erzielte in der vergangenen Saison 10 Tore in 36 Spielen für Getafe. „Ich habe die Dinge, die mir vorgeworfen wurden, nicht getan, und im Februar wurde ich von allen Vorwürfen freigesprochen“, hatte er bei seinem Wechsel zum spanischen Klub gesagt.

19. Juli: Ex-Mainzer Hjulmand hört als dänischer Nationaltrainer auf

Der frühere Mainz-Coach Kasper Hjulmand hört als Trainer der dänischen Fußball-Nationalmannschaft auf. In der Nachbetrachtung der EM in Deutschland sei der 52-Jährige zu dem Schluss gekommen, dass die Mannschaft neue Energie benötige und es Zeit für einen neuen Nationaltrainer sei, teilte der dänische Fußballverband DBU mit.

Seinen Posten übernimmt nun zunächst bis zum Jahresende der bisherige Co-Trainer Morten Wieghorst, während der Verband nach einer dauerhaften Lösung bis zur WM 2026 sucht.

„Es ist eine unglaubliche Ehre und ein Privileg gewesen, vier Jahre lang Trainer unserer Nationalmannschaft sein zu dürfen“, wurde Hjulmand in einer Verbandsmitteilung zitiert. Er habe alles gegeben und könne auf eine fantastische Zeit mit großer Unterstützung zurückblicken. Mit Blick auf die WM 2026 glaube er, dass ein neues Gesicht und neue Ideen das Beste für die Mannschaft seien.

Neustart als Hoffnung Hjulmand hatte das dänische Männer-Nationalteam um Stars wie Torwart Kasper Schmeichel und Mittelfeldmotor Christian Eriksen sowie zahlreiche frühere und aktive Bundesliga-Spieler wie Thomas Delaney und Yussuf Poulsen im Jahr 2020 von dem Norweger Åge Hareide übernommen.

Bei der EM 2021 führte er die Dänen bis ins Halbfinale. Dann jedoch enttäuschte die Mannschaft bei der WM in Katar. Bei der gerade zu Ende gegangenen EM überstand das Team dagegen wieder die Vorrunde, schied dann jedoch im Achtelfinale gegen Deutschland aus.

19. Juli: Nürnberg holt Verteidiger Knoche

Der 1. FC Nürnberg verpflichtet den Champions-League-erfahrenen Abwehrspieler Robin Knoche. Der Vertrag des 32-Jährigen beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin war Ende Juni ausgelaufen, weshalb er ablösefrei nach Franken wechselt.

Zur Vertragslaufzeit machte der Club wie gewohnt keine Angaben. Knoche absolvierte alleine 306 Partien in der deutschen Eliteklasse, hinzukommen fünf Einsätze in der Champions League.

Er war im Sommer 2020 vom VfL Wolfsburg in die Hauptstadt gewechselt und avancierte zum Abwehrchef. Im Laufe der zurückliegenden Saison hatte Knoche allerdings seinen Stammplatz an Winter-Neuzugang Kevin Vogt verloren. In der 2. Bundesliga wagt der Niedersachse nun einen Neuanfang.

18. Juli: Stürmer Terrier wechselt nach Leverkusen

Bayer Leverkusen hat einen neuen Stürmer. Der Franzose Martin Terrier wechselt vom Ligue-1-Club Stade Rennes zum deutschen Fußballmeister. Der 27-Jährige unterschrieb bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2029. „Martin ist abschlussstark, flexibel einsetzbar – ein guter Fußballer, der mit seinem Profil hervorragend zu unserer Mannschaft passt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“, teilte Bayer-Sportchef Simon Rolfes auf X mit. Über die Höhe der Ablöse machte der Bundesligist keine Angaben. Medienberichten zufolge soll Bayer 20 Millionen Euro für den Neuzugang ausgegeben haben.

Terrier, der bisher für Lille, Straßburg, Lyon und Rennes auflief, erzielte in knapp über 200 Erstligaspielen 60 Treffer und gilt als dribbel- und abschlussstark. Er kann sowohl auf der linken Offensivseite, als hängende Spitze oder auch im zentralen Angriff eingesetzt werden. Terrier ist nach Defensiv-Allrounder Jeanuel Belocian bereits der zweite Profi, der in diesem Sommer aus Rennes zum Werksclub wechselt. Ein weiterer Neuzugang ist Mittelfeldspieler Aleix Garcia vom spanischen Club FC Girona.

18. Juli: Böhm komplettiert Torhüter-Team bei Dynamo Dresden

Das Torhüter-Team beim Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden ist komplett. Die Sportgemeinschaft verpflichtete den 22 Jahre alten Phillip Böhm, der zuletzt als Probespieler beim Training dabei war. „Phillip ist ein junger und entwicklungsfähiger Torhüter, der in Regensburg eine gute Ausbildung genossen und darüber hinaus in Eichstätt bereits viel Spielpraxis im Herrenbereich gesammelt hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel, während Cheftrainer Thomas Stamm meinte: „Mit seinem robusten Körperbau und der guten Athletik bringt Phillip optimale Voraussetzungen mit und erfüllt unseren Anspruch an das moderne Torwartspiel.“ Neben Böhm hat Torwarttrainer David Yelldel den Ex-Leipziger Tim Schreiber und Daniel Mesenhöler im Team.

18. Juli: Dortmund stellt Serhou Guirassy offiziell vor

Wie bereits berichtet verpflichtet der BVB den ehemaligen VfB-Stürmer Guirassy. Der Angreifer erzielte in der letzten Bundesligasasion 28 Tore. Dem Vernehmen nach fließen 18 Mio. Euro Richtung Stuttgart. Guirassy unterschreibt einen Arbeitsvertrag bis 2028. "Jedes an Fußball interessierte Kind auf der Welt kennt diesen Klub, kennt die schwarzgelben Trikots, kennt die Gelbe Wand. Ich bin sehr gespannt auf all das, auf meine neuen Teamkollegen. Und es ist mir wichtig zu sagen: Ich bin hierhergekommen, um Titel zu holen", sagte der 28-jährige Stürmer. Zum Artikel.

18. Juli: Ex-Duisburger Stierlin hat neuen Klub gefunden

Niclas Stierlin hat nach seinem Abgang vom MSV Duisburg einen neuen Arbeitgeber gefunden. Wie der Hallesche FC mitteilte, wird der 24-jährige Mittelfeldspieler künftig für den Drittliga-Absteiger auflaufen. Sportdirektor Daniel Meyer äußerte sich wie folgt zur Verpflichtung: „Wir haben mit der Verpflichtung von Niclas nun deutlich mehr Optionen im Mittelfeld, sowohl was die systemische Ausrichtung angeht, als auch im Hinblick auf die Balance zwischen Offensive und Defensive. Wir erhoffen uns zudem ein Plus im Bereich Zweikampf- und Spielintensität. Er ist trotz seiner Erfahrung in Liga 3 noch kein fertiger Spieler und soll sich bei uns weiterentwickeln können.“

18. Juli: MSV Duisburg holt früheren U-Nationalspieler

Angreifer Luis Hartwig wechselt zum MSV Duisburg. Das gab der Klub am Donnerstag (18. Juli) bekannt. Zuletzt spielte den 21-Jährige für Zweitligist KV Ostende (Belgien), davor lief der gebürtige Wittener beim SKN St. Pölten in der zweiten österreichischen Liga auf.

Ausgebildet wurde er beim VfL Bochum, für den er in den Nachwuchs-Bundesligen auflief und sogar den Sprung in die U19- und U20-Nationalmannschaften schaffte. Je zwei Einsätze sammelte Hartwig im DFB-Dress.

18. Juli: 1.FC Nürnberg verpflichtet Probespieler fest

Der Innenverteidiger Ondrej Karafiat wird ein fester Bestandteil des Nürnberg-Kaders. Zuletzt war Karafiat Stammkraft bei Mlada Boleslav und führte den letztjährigen Tabellenfünften der tschechischen Liga als Kapitän aufs Feld. Der Tscheche trainierte bereits seit gut einer Woche mit dem Club.

17. Juli: Reus vor Wechsel zu Los Angeles Galaxy

Der frühere Fußball-Nationalspieler Marco Reus wird seine Karriere offenbar in den USA fortsetzen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht der langjährige Profi des Bundesligisten Borussia Dortmund kurz vor einem ablösefreien Wechsel zu US-Club Los Angeles Galaxy. Es müssten nur noch die letzten Details geklärt werden, die Finalisierung des Deals solle bald geschehen.

Der 35-jährige Reus hatte beim BVB nach zwölf Jahren keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Der gebürtige Dortmunder hat nach eigener Aussage nochmal Lust „auf ein neues Abenteuer“.

Das Portal The Athletic hatte zuletzt von einem großen Interesse aus der Major League Soccer MLS an Reus berichtet. Neben Los Angeles sollen auch der Charlotte FC und St. Louis City ihr Interesse am deutschen Offensivspieler bekundet haben. In Los Angeles hatten einst auch die Fußballstars David Beckham oder Zlatan Ibrahimovic unter Vertrag gestanden.

17. Juli: Arrey-Mbi verlässt Hannover 96

Abwehrspieler Bright Arrey-Mbi verlässt den niedersächsischen Zweitligisten Hannover 96. Wie der Club mitteilte, schließt sich der 21-Jährige dem portugiesischen Erstligisten SC Braga an. Über die Ablösemodalitäten für den deutschen U21-Nationalspieler wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Medienberichten kassiert Hannover rund sechs Millionen Euro.

Arrey-Mbi war 2022 zunächst auf Leihbasis vom FC Bayern nach Hannover gewechselt. Vergangenen Sommer wurde er dann fest verpflichtet. In seinen zwei Spielzeiten für 96 absolvierte er 49 Pflichtspiele.

16. Juli: Guirassy soll am Donnerstag in Dortmund unterschreiben

Dem Wechsel von Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund steht offenbar nichts mehr im Wege. Nachdem beim Angreifer beim ersten Medizincheck eine Verletzung am Knie entdeckt worden war, haben nun weitere Untersuchungen ergeben, dass keine Operation nötig ist. Wie die Bild und Sky berichten, wird der Stürmer am Donnerstag beim BVB einen Vertrag unterschreiben. Die Ablösesumme liegt bei 18 Millionen Euro.

16. Juli: Englands Nationaltrainer Southgate tritt zurück

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat zwei Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) seinen Rücktritt erklärt. „Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens, für England zu spielen und England zu trainieren. Es hat mir alles bedeutet, und ich habe mein Bestes gegeben“, sagte Southgate in einer Mitteilung des englischen Fußballverbands vom Dienstag. „Aber es ist Zeit für Veränderung und ein neues Kapitel. Das Finale am Sonntag in Berlin gegen Spanien war mein letztes Spiel als England-Trainer.“

16. Juli: Schalke verpflichtet Emil Höjlund

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat den dänischen Junioren-Nationalspieler Emil Höjlund verpflichtet. Der 19 Jahre alte Stürmer wechselt vom FC Kopenhagen zu den Königsblauen und erhält einen Vertrag bis 2028, über die Ablösesumme machte der Verein keine Angaben. Emil ist der Zwillingsbruder von Oscar Höjlund, der in der vergangenen Woche zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt gewechselt war. Zudem spielt sein älterer Bruder Rasmus in England bei Manchester United.

„Mit Emil verpflichten wir einen talentierten Angreifer, dessen Profil sehr interessant ist“, sagte Sportdirektor Marc Wilmots: „Körperlich bringt er trotz seines jungen Alters sehr gute Voraussetzungen mit. In den Gesprächen hat Emil unmissverständlich den Willen vermittelt, sich auf Schalke im Herrenbereich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“

16. Juli: VfB Stuttgart holt Demirovic aus Augsburg

Der VfB Stuttgart hat auf den sich anbahnenden Abgang von Torjäger Serhou Guirassy reagiert und Ermedin Demirovic vom Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg verpflichtet. Der bosnische Fußball-Nationalstürmer unterschrieb beim Champions-League-Teilnehmer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie die Schwaben mitteilten.

Medienberichten zufolge erhält der FCA 21 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Demirovic ist damit der teuerste Einkauf in der Stuttgarter Clubhistorie. Der 26-Jährige erzielte für Augsburg in der vergangenen Saison 15 Liga-Treffer und bereitete zehn Tore vor.

„Er zählt zu den Top-Stürmern der Bundesliga. Als Torschütze überzeugt Ermedin genauso wie als Vorbereiter“, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über Demirovic. „Seine Erfahrung und Mentalität machen ihn zu einem absoluten Gewinn für unsere Mannschaft.“

15. Juli: BVB laut "Sky" mit Rechtsverteidiger Couto einig

Borussia Dortmund befindet sich nach wie vor auf der Suche nach Verstärkungen für die Außenverteidigung. Die heißeste Spur soll aktuell zu Yan Couto von Manchester City führen.

Laut "Sky" soll es bereits erste Gespräche mit der Spielerseite gegeben haben soll. Der brasilianische Rechtsverteidiger, der bei der Copa América ohne Einsatz blieb und in der vergangenen Saison leihweise für den FC Girona spielte, soll sich einen Wechsel zum BVB vorstellen können.

Mittlerweile soll der BVB eine grundsätzliche Einigung mit Couto gefunden haben – laut dem Pay-TV-Sender –, der der Wunschspieler auf der Rechtsverteidiger-Position sei. Zum Knackpunkt könnte aber die Ablöse werden, denn Man City fordere aktuell zu viel. Um welche Summe es sich genau handelt, wurde nicht genannt. Die Dortmunder wollen dem Bericht zufolge nicht mehr als 20 Millionen bis 25 Millionen Euro für die Verstärkung auf den Außen ausgeben.

15. Juli: Ex-Schalke-Keeper Fraisl wechselt nach Portugal

Martin Fraisl schließt sich dem portugiesischen Zweitligisten CD Mafra an. Zuletzt stand der 31-jährige Österreicher in Dänemark beim FC Midtjylland unter Vertrag. Nach dem Drittligaabstieg von Arminia Bielefeld war Fraisl nach Dänemark gewechselt, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte und insgesamt nur sieben Spiele im dänischen Oberhaus absolvierte.

In der Saison 2021/22 stand der Torhüter beim FC Schalke zwischen den Pfosten und absolvierte 26 Zweitliga-Spiele für die Königsblauen.

15. Juli: Leihe mit Kaufoption - Nürnberg gibt Innenverteidiger ab

Nach einem Jahr kehrt der Spanier Iván Márquez dem 1. FC Nürnberg wieder den Rücken und wechselt auf Leihbasis zurück zu seinem Ex-Klub NEC Nijmegen. Von dort aus hatte sich der 30 Jahre alte Innenverteidiger im letzten Sommer dem Club ablösefrei angeschlossen und 2023/24 22 Pflichtspiele (zwei Tore) bestritten. Wie der FCN zudem mitteilte, besitzen die Niederländer eine Kaufoption für den Abwehrmann.

15. Juli: Jovan Jovic wechselt in die Regionalliga Nord

Der SC Weiche Flensburg aus der Regionalliga Nord hat sein Torhüter-Trio komplettiert und Jovan Jovic verpflichtet. Der 21-Jährige war zuletzt beim künftigen niederrheinischen Oberligisten SSVg Velbert unter Vertrag und ist nun der fünfzehnte Neuzugang beim SC Weiche in diesem Sommer.

Weiche-Torwarttrainer Jan Neujahr freut sich auf seinen Neuzugang: "Wir haben jetzt drei junge Torhüter. Es ist auch für mich eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Jovan war mit im Trainingslager in Skærbæk. Er hat dort einen sehr guten Eindruck hinterlassen, spielt als Torhüter gut mit. Er hat den Vorteil, dass er bereits über Regionalliga-Erfahrung – wenn auch aus der Staffel West – verfügt. Nun stellt er sich bei uns der Herausforderung."

15. Juli: Ahmet Engin hat einen neuen Verein gefunden

Ahmet Engin geht nach seinem Vertragsende beim MSV Duisburg zurück in die Türkei. Der Außenbahnspieler wechselt zu Igdir FK in die zweithöchste Spielklasse in der Türkei.

Erst im letzten Winter kehrte der 27-Jährige zu seinem Jugendverein zurück und absolvierte in der Rückrunde 18 Spiele für die Zebras in der 3. Liga, in denen er drei Tore und vier Vorlagen beisteuerte.

14. Juli: FC Bayern verdient mit - Zirkzee wechselt zu Manchester United

Der Stürmer Joshua Zirkzee vom FC Bologna wechselt in die Premier League zu Manchester United. Der niederländische EM-Teilnehmer unterschrieb bei den Red Devils einen Vertrag bis 2029 inklusive Option auf eine weitere Saison. Am Wechsel des 23-jährigen Angreifers, der bis dato mit einer Ablöse von 42,5 Mio. Euro der drittteuerste Premier-League-Transfer des Sommers ist, verdient auch der FC Bayern mit.

Denn nach seinem Wechsel im Sommer 2022 für 8,5 Mio. Euro zu Bologna hat sich der FCB im Zuge dessen neben einer Rückkaufoption im Bereich zwischen 20 Mio. und 25 Mio. Euro eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent gesichert, sodass sie nun nachträglich etwas mehr als 20 Mio. Euro kassieren.

13. Juli: Julian Stark verstärkt Verl

Der Mittelfeldakteur wechselt von Freiburg II zum SC Verl und bringt 3.Liga-Erfahrung mit. In seiner bisherigen Laufbahn hat der Spieler bereits 61 Partien in der dritten Liga bestritten, dabei erzielte er sechs Tore und zwei Vorlagen. Sebastian Lange, sportlicher Leiter des Sportclub Verl, sagt: "Julian bringt bereits eine Menge Erfahrung mit. Er ist sehr zweikampfstark und ballsicher. Wir freuen uns, dass er kommende Saison für uns aufläuft."

13. Juli: Westermann wird Co-Trainer beim FC Barcelona

Hansi Flick verstärkt sein Trainerteam beim FC Barcelona mit dem ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler Heiko Westermann. Der 40-Jährige verlässt den Deutschen Fußball-Bund, wo er als Assistent von Christian Wörns in der U19 arbeitete. „Ich bin dankbar für fünf intensive Jahre beim DFB, in denen ich viel gelernt habe“, sagte Westermann.

Westermann spielte in seiner Karriere unter anderem bei Betis Sevilla und kennt deshalb den spanischen Fußball. Zuvor war der Innenverteidiger in der Bundesliga für Arminia Bielefeld, Schalke 04 und den Hamburger SV aktiv. Für die deutsche Nationalmannschaft lief Westermann 27-mal auf und erzielte vier Tore.

„Dass Heiko seine Trainerkarriere nun in Hansis Team beim FC Barcelona fortsetzt, erfüllt uns mit Stolz“, sagte Kai Krüger, Leiter der Junioren-Nationalmannschaften: „Auch diese Personalie zeigt, dass wir beim DFB nicht nur unsere Talente eng begleiten, sondern auch Trainertalente entwickeln und für den Schritt auf die große Bühne vorbereiten.“

13. Juli: Demirovic kurz vor Wechsel zum VfB Stuttgart

Das Interesse des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart an Ermedin Demirovic ist längst verbrieft, nun scheint der Transfer kurz vor dem Abschluss zu stehen. Der 26-Jährige fehlte im ersten Saison-Testspiel seines aktuellen Klubs FC Augsburg, der 3:0 beim Regionalligisten Schwaben Augsburg siegte. Laut kicker sind zwischen dem FCA und dem VfB nur noch letzte Details zu klären.

Die Ablösesumme wird sich demnach auf 21 Millionen Euro belaufen, zuzüglich möglicher Boni über fünf Millionen Euro. Der Wechsel würde für die bayrischen Schwaben einen Rekordtransfer bedeuten; 2015 hatte sich Abdul Rahman Baba für rund 20 Millionen Euro dem FC Chelsea angeschlossen.

Demirovic kommt in bislang 124 Bundesliga-Einsätzen für Augsburg und den SC Freiburg auf 30 Treffer. Für die Fuggerstädter traf der Angreifer in der zurückliegenden Spielzeit in 33 Partien 15 Mal. In Stuttgart könnte er Top-Torjäger Serhou Guirassy ersetzen, der vor einem Wechsel nach Dortmund steht; auch den geplanten Kauf von Deniz Undav hat der VfB noch nicht fixieren können.

13. Juli: Immobile verlässt Lazio nach acht Jahren Richtung Besiktas

Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile verlässt wie erwartet Lazio Rom nach acht Jahren in Richtung Türkei. Der langjährige Lazio-Kapitän erhält bei Besiktas Istanbul einen Vertrag bis 2026, wie der Europa-League-Teilnehmer am Samstag bestätigte. „Mit dem Spieler wurde eine Vereinbarung für zwei Spielzeiten getroffen. Er erhält ein Nettogehalt von 6 Millionen Euro pro Saison“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Laut italienischen Medien zahlt Besiktas 2,5 Millionen Euro für den 34-Jährigen. Immobiles Vertrag bei Lazio lief noch bis 2026. Um den Deal zu ermöglichen, verzichtet der Stürmer angeblich auf sein Juni-Gehalt und auf Prämien.

Für die Römer erzielte Immobile, der in der Saison 2014/15 für den BVB auflief, 207 Tore, damit ist er Lazios Rekordtorschütze.

13. Juli: Blanc wird Coach von Benzema in Saudi-Arabien

Der ehemalige französische Fußball-Nationaltrainer Laurent Blanc wird neuer Coach bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien. Der Weltmeister von 1998 trifft beim Meister von 2023 unter anderem auf seine Landsmänner Karim Benzema und N'Golo Kante. Blanc, der im September 2023 nach nur elf Monaten bei Olympique Lyon entlassen worden war, ersetzt den im Juli gefeuerten Argentinier Marcelo Gallardo.

Blanc hatte von 2020 bis 2022 bereits Al-Rayyan SC aus Katar trainiert. Mit Girondins Bordeaux (1) und Paris St. Germain (3) hatte er viermal den französischen Meistertitel geholt.

13. Juli: Fehlendes Geld: Hannover erwägt Klage gegen Galatasaray

Fußball-Zweitligist Hannover 96 droht wegen ausstehender Transferzahlungen beim Wechsel von Derrick Köhn zu Galatasaray Istanbul mit einer Klage. „Galatasaray hat nicht gezahlt, das Geld ist nicht auf unserem Konto. Wir haben rechtliche Schritte eingeleitet“, sagte Geschäftsführer Martin Kind der „Bild“-Zeitung.

Der Linksverteidiger wechselte im vergangenen Februar für mehr als drei Millionen Euro zum späteren türkischen Meister. Neben der Ablöse sollen zudem noch Bonuszahlungen für den Titelgewinn vereinbart worden sein. Auch der europäische Fußballverband UEFA sei bereits informiert worden.

Köhn wurde nach seinem Transfer in die Türkei sofort Stammspieler, kam seit Februar in 13 Ligaspielen zum Einsatz und erzielte einen Treffer.

13. Juli: Düsseldorf besetzt die Torhüterpositionen neu

Fortuna Düsseldorf besetzt seine Torhüterpositionen hinter dem langjährigen Stammkeeper Florian Kastenmeier neu. Der Fußball-Zweitligist verpflichtet Florian Schock vom Regionalliga-Team des VfB Stuttgart und leiht Robert Kwasigroch von Hertha BSC aus. Die Fortunen reagieren damit auf die Abgänge von Karol Niemczycki (SV Darmstadt 98) und Dennis Gorka (vereinslos).

Der 23 Jahre alte Schock kommt ablösefrei aus Stuttgart, über die Laufzeit seines Vertrags in Düsseldorf machten die Rheinländer keine Angaben. Kwasigroch dagegen, der für die Hertha in der vergangenen Saison ein Zweiliga-Spiel bestritt, wird für ein Jahr aus Berlin ausgeliehen. Die Düsseldorfer sicherten sich auch eine Kaufoption für den 20-Jährigen.

12. Juli: BVB hat offenbar zwei Außenverteidiger im Visier

Wie Sky berichtet, hat der BVB Interesse an den Außenverteidigern Yan Couto (22, zuletzt von Manchester City an Girona verliehen) und Miguel Guitiérrez (22, Girona).

Während sich im Fall des Letzteren nur erkundigt wurde, soll soll bei Couto mehr Bewegung drin sein. Der Brasilianer könne sich demnach einen Wechsel nach Dortmund vorstellen. Der BVB sol bereit sein bis zu 20 Millionen Euro zu zahlen.

12. Juli: Hummels bei CL-Teilnehmer Bologna im Gespräch

Der frühere Fußball-Weltmeister Mats Hummels steht nach seinem Abschied von Borussia Dortmund möglicherweise vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten FC Bologna. Laut der Zeitung Corriere dello Sport sind die Verhandlungen des 35-Jährigen mit dem Champions-League-Teilnehmer bereits weit fortgeschritten. Hummels soll dort den italienischen Nationalspieler Riccardo Calafiori ersetzen, der laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal steht.

Hummels habe sich bereit erklärt, einen einjährigen Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr zu unterzeichnen, so die Zeitung weiter.

Mats Hummels' Sohn lebt in München, den 78-maligen Nationalspieler soll es deswegen nur ins nahe europäische Ausland ziehen. Von München nach Bologna sind es etwa 600 Kilometer.

12. Juli: Wriedt wechselt in die zweite türkische Liga

Angreifer Kwasi Wriedt hat den Fußball-Bundesligisten Holstein Kiel verlassen. Wie der Aufsteiger mitteilte, schließt sich der 30-Jährige mit sofortiger Wirkung dem türkischen Zweitligisten Manisa FK an.

Wriedt war im Januar 2022 von Willem II Tilburg aus den Niederlanden nach Kiel gekommen. In der vergangenen Spielzeit war der gebürtige Hamburger an den späteren Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück ausgeliehen, für den er in 23 Zweitliga-Spielen ein Tor schoss und einen Assist gab.

12. Juli: Millionen-Summe für Bayern: Zirkzee vor Manchester-Transfer

Der niederländische EM-Stürmer Joshua Zirkzee steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester United. Im Falle einer Vertragsunterschrift würde auch sein Ex-Club Bayern München noch rund 20 Millionen Euro an diesem Transfer verdienen.

Die Bayern veräußerten den 23 Jahre alten Angreifer vor zwei Jahren für rund acht Millionen Euro an den FC Bologna und sicherten sich damals eine 50-prozentige Beteiligung an seinem Weiterverkauf. Nach zwei starken Jahren in Italien will ManUnited nun eine Ablösesumme für Zirkzee zahlen, die knapp über einer in seinem Vertrag enthaltenen Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro liegt.

Medienberichten zufolge absolviert der Angreifer an diesem Freitag seinen Medizincheck in England. Anschließend soll er einen bis 2029 gültigen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Manchesters niederländischer Trainer Erik ten Hag möchte danach auch noch den Abwehrspieler Matthijs de Ligt vom FC Bayern in die Premier League holen.

11. Juli: Beste verlässt Heidenheim und wechselt zu Benfica Lissabon

Mittelfeldspieler Jan-Niklas Beste verlässt den 1. FC Heidenheim nach zwei Jahren wieder. Der 25-Jährige wechselt nach dpa-Informationen vom Fußball-Bundesligisten zum portugiesischen Topclub Benfica Lissabon und spielt dort künftig unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt. Zuvor hatte am Donnerstag der Transferexperte Fabrizio Romano über den anstehenden Transfer berichtet. Auf der Plattform X erklärte Romano, Beste sei bereits zum Medizincheck in Lissabon und werde beim Vizemeister einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Zur Höhe der Ablöse wurde zunächst nichts bekannt. Der Kontrakt von Beste in Heidenheim war noch bis 30. Juni 2025 gültig, sein Marktwert wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

11. Juli: Gjasula verlängert in Darmstadt

EM-Teilnehmer Klaus Gjasula bleibt Darmstadt 98 erhalten. Wie der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag mitteilte, hat der Defensivspieler seinen Vertrag verlängert. Über die Dauer machte der Verein allerdings keine Angaben. „Ich habe in den vergangenen Jahren viele tolle Erlebnisse mit dem Verein gehabt, die ich nicht missen möchte“, sagte der albanische Nationalspieler. Seit 2021 läuft EM-Fahrer Gjasula für die Hessen auf.

11. Juli: Condé von Magdeburg nach Holland

Von 2019 bis 2021 spielte Amara Condé für Rot-Weiss Essen, wechselte anschließend zum 1. FC Magdeburg. Dort blieb der 27-Jährige ein Jahr länger als an der Hafenstraße. Doch wie sich bereits angedeutet hatte, endet seine Zeit beim Fußball-Zweitligisten in diesem Sommer: Condé verlässt den FCM und wechselt nach einer Vertragsauflösung in die Niederlande. Dort wird er für den SC Heerenveen auflaufen - und das unter einem früheren Weltklasse-Stürmer. Die Holländer werden seit diesem Sommer von Robin van Persie trainiert.

11. Juli: Palinha im zweiten Anlauf zum FC Bayern

Im zweiten Anlauf hat es endlich geklappt: Der FC Bayern hat mit einem knappen Jahr Verspätung den portugiesischen Nationalspieler Joao Palhinha verpflichtet. Die „Holding Six“ unterschrieb beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen Vertrag bis 2028 und kostet die Münchner rund 50 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro Bonuszahlungen an den Premier-League-Klub FC Fulham. „Das ist einer der glücklichsten Tage in meinem Leben. Ich spiele nun für einen der absoluten Topclubs in Europa, damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, und darauf bin ich sehr stolz“, sagte der 29-Jährige.

Palhinha ist nach Flügelspieler Michael Olise von Crystal Palace, für den die Bayern rund 55 Millionen zahlen, und dem Stuttgarter Verteidiger Hiroki Ito (23 Millionen) der dritte Neue im Münchner Luxus-Kader. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund treiben nach einer titellosen und verkorksten Saison den Umbruch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany damit weiter voran.

10. Juli: Frankfurt verpflichtet Youngster Hojlund

Verstärkung aus Dänemark für den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt: Vom FC Kopenhagen wechselt Oscar Hojlund in die Mainmetropole. Das teilte die SGE am Mittwochabend mit. Der Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 2029.

„Mit Oscar Hojlund verpflichten wir einen sehr talentierten Spieler, der in jungen Jahren bereits internationale Erfahrung aufweist und zudem mit seinen großen fußballerischen Fähigkeiten sowie seinem Auftreten sehr gut zu uns passt“, wird Sportdirektor Timmo Hardung zitiert. Trotzdem sei Hojlund „noch ein entwicklungsfähiger Spieler, dem wir die nötige Zeit geben werden.“

Über Eintracht Frankfurt habe er in Dänemark „viel Positives gehört“, sagte Hojlund über seinen neuen Klub. „Ich bin glücklich, nun ein Adlerträger zu sein.“

Trotz seines jungen Alters von erst 19 Jahren bringt Hojlund bereits internationale Erfahrung mit: In der vergangenen Saison bestritt er für Kopenhagen unter anderem sechs Partien in der Champions League. Zudem ist Hojlund seit Ende des vergangenen Jahres Kapitän der dänischen U-19-Nationalmannschaft. Sein älterer Bruder Rasmus zählt bei Manchester United zu den Stammspielern.

10. Juli: Telalovic kehrt nach Deutschland zurück

Im vergangenen Sommer kehrte Semir Telalovic Borussia Mönchengladbach den Rücken und wagte das Abenteuer England. Beim Zweitligisten Blackburn Roves kam der 24-jährige Stürmer wettbewerbsübergreifend 20 Mal zum Einsatz, konnte aber keine Torbeteiligung beisteuern. Nun geht es für den 1,87 Meter großen Angreifer zurück nach Deutschland - und zwar zu Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846. Für die Spatzen spielte Telalovic bereits in der Jugend.

10. Juli: Ekincier findet neuen Verein in der Türkei

Der frühere Essener und Bochumer Baris Ekinicer ist innerhalb der zweiten türkischen Liga gewechselt. Nach einer Saison bei Sanliurfaspor, für die er in 30 Spielen vier Tore und vier Assists verbuchte, wechselt der 25-jährige Flügelspieler zu Ümraniyespor

10. Juli: Conteh wechselt nach Braunschweig

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Stürmer Christian Conteh verpflichtet. Der 24-Jährige spielte in der vergangenen Saison für den VfL Osnabrück und kann nach dem Zweitliga-Abstieg der Lila-Weißen ablösefrei wechseln.

„Christian bringt extremes Tempo, sehr viel Tiefgang und ein gutes Umschaltspiel mit. Diese Komponenten geben uns in der Offensive zusätzliche Qualität“, sagte der Braunschweiger Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Conteh wurde in Hamburg geboren und wechselte 2020 vom FC St. Pauli zum niederländischen Spitzenclub Feyenoord Rotterdam. Sein Bruder Sirlord Conteh ging gerade vom SC Paderborn zum 1. FC Heidenheim in die Bundesliga.

10. Juli: Frankfurt-Wechsel von Pascal Groß gescheitert

Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat einen Wechsel von Nationalspieler Pascal Groß endgültig abgehakt. „Aufgrund seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit hätten wir ihn ganz gerne hier gehabt, aber das Thema ist jetzt erledigt. Da brauchen wir uns nicht mehr groß darüber zu unterhalten“, sagte Toppmöller. Groß soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund stehen. Der Mittelfeldmann spielt seit 2017 für den Premier-League-Club Brighton & Hove Albion, zuvor war er für den FC Ingolstadt aktiv. Sein Debüt in der Bundesliga gab er 2009 für die TSG 1899 Hoffenheim.

10. Juli: Fortuna Köln holt Verls Mittelstädt

Die Transferphase ist bei Fortuna Köln bislang eine ruhige. Nun aber gibt es Neuigkeiten: Mit Hendrik Mittelstädt hat der Klub aus der Regionalliga West einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom SC Verl aus der 3. Liga in die Domstadt.

10. Juli: Münster holt Amenydio aus St. Pauli

Die Personalplanungen für die 2. Bundesliga schreiten bei Preußen Münster weiter voran. An diesem Mittwoch vermeldeten die Adlerträger den nächsten Neuzugang. Es handelt sich um Etienne Amenyido, der vom FC St. Pauli an die Hammer Straße wechselt. Der 26-Jährige feierte mit den Hamburgern in der Vorsaison die Zweitliga-Meisterschaft und den Aufstieg. Anschließend lief sein Vertrag aus.

10. Juli: Wattenscheid holt Velbert-Stürmer

Die Kaderplanung der SG Wattenscheid ist bereits weit fortgeschritten. Was dem Westfalen-Oberligisten zuletzt noch fehlte: ein Mittelstürmer, der sich als Spielertyp zu David Loheider und Fynn Broos unterscheidet. Diesen hat die SGW nun gefunden: Robert Nnaji wechselt vom Niederrhein-Oberligisten TVD Velbert an die Lohrheide und soll der Offensive mehr Flexibilität verleihen.

9. Juli: BVB-Wechsel von Guirassy offenbar fix

Die Verkündung des Wechsels von Serhou Guirassy innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfB Stuttgart in Richtung Borussia Dortmund steht Medienberichten zufolge kurz bevor. Nach Sky-Informationen vom Dienstag sollen sich der 28-Jährige und der BVB geeinigt haben. Auch die „Stuttgarter Zeitung“ sowie die „Stuttgarter Nachrichten“ meldeten, dass Guirassy die in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von medial kolportierten 18 Millionen Euro gezogen haben soll. Eine Bestätigung der Clubs steht jedoch noch aus, der Medizincheck soll aber noch in dieser Woche stattfinden.

Bereits am Montag vermeldeten die Dortmunder die Verpflichtung von Stuttgarts bisherigem Abwehrchef Waldemar Anton. VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hatte die Abgänge der beiden Leistungsträger schon in der vergangenen Woche bestätigt, die neuen Arbeitgeber aber noch offengelassen.

9. Juli: Rot-Weiss Essen holt Flügelspieler vom FC Bayern München

Dion Berisha wechselt von der U23 des FC Bayern München zur Hafenstraße. Der 21-Jährige ist auf der rechten Außenseite beheimatet und kommt auf insgesamt 47 Regionaligaeinsätze. Zudem lief der Linksfuß in zwölf Länderspielen für die kosovarische U-Nationalmannschaft auf. Wir erhoffen uns von ihm viele Impulse für unser Offensivspiel und freuen uns, dass wir ihn von einem Wechsel nach Essen überzeugen konnten“, sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball. Über die Länge des Vertrags machten die Verantwortlichen keine Angaben. Zum Artikel

9. Juli: Nächster Neuzugang für Schalke 04

Der Schalke 04 verpflichtet den 20-jährigen Verteidiger Felipe Sanchez. Der Argentinierkommt von Gimnasia y Esgrima La Plata zu den Knappen. Trotz seines noch jungen Alters absolvierte er bereits über 40 Pflichtspiele in der höchsten argentinischen Spielklasse. Sanchez unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. „Er bringt neben seiner Zweikampfstärke ein gutes Stellungsspiel mit. Mit diesen Qualitäten und seiner Einstellung wird sich Felipe nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gut in der neuen Liga zurechtfinden können", sagte Sportdirektor Marc Wilmots.

8. Juli: Früherer Bayern-Star Thiago beendet seine Karriere

Der frühere Bayern-Profi Thiago Alcantara hat seine Karriere beendet. Der 33 Jahre alte Spanier bestätigte am Abend Berichte des Transferexperten Fabrizio Romano und verabschiedete sich mit einem Post bei X, vormals Twitter, vom Dasein als aktiver Fußballer. „Ich werde immer bereit sein, das zurückzugeben, was mir gegeben wurde. Und ich bin dankbar für die Zeit, die ich genossen habe. Danke, Fußball. Und danke an alle, die mich begleitet und mich auf dem Weg zu einem besseren Spieler und Menschen gemacht haben. Bis bald, Thiago“, schrieb der ehemalige Champions-League-Sieger.

8. Juli: Anton wechselt von Stuttgart nach Dortmund

Fußball-Nationalspieler Waldemar Anton wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. Das teilten die beiden Bundesliga-Clubs am Montagabend mit. Der Innenverteidiger erhält beim Champions-League-Finalisten einen Vierjahresvertrag bis Juni 2028. „Alle BVB-Verantwortlichen haben mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, dass sie mich unbedingt verpflichten möchten und dass ich eine wichtige Rolle einnehmen kann und soll. Darauf habe ich richtig Bock“, sagte der 27-Jährige laut BVB-Mitteilung. Anton ist als Nachfolger von Mats Hummels vorgesehen.

8. Juli: 17 Millionen Euro Ablöse plus Boni - VfL Wolfsburg kauft Stürmer Amoura

Der VfL Wolfsburg hat die Verpflichtung von Mohamed Amoura bekannt gegeben. Der 24 Jahre alte Stürmer vom belgischen Vizemeister Union Saint-Gilloise unterschrieb dem Vernehmen nach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Die Basisablöse für den Algerier liegt bei 17 Millionen Euro und kann durch Boni weiter anwachsen.

Für den belgischen Klub lief der algerische Nationalspieler (27 Spiele, sechs Tore) in der abgelaufenen Saison insgesamt 45 Mal auf und war an 29 Treffern direkt beteiligt (22 Tore, sieben Assists).

VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sagte über den Transfer: "Mohamed hat aufgrund seiner Qualitäten große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wir freuen uns, dass er künftig ein Teil des VfL Wolfsburg ist. Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, bringt enorme Schnelligkeit und Torgefahr mit und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er dem VfL und der Bundesliga insgesamt viel Freude bereiten wird."

8. Juli: Hertha BSC verleiht Abwehrtalent Hoffmann an Erzgebirge Aue

Zweitligist Hertha BSC verleiht das 19-jährige Abwehrtalent Tim Hoffmann für eine Saison an den Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Der Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison 20 Partien für die U19, 19 Spiele für die Regionalliga-Reserve sowie sein Zweitliga-Debüt absolvierte, steht bei den Berlinern noch bis 2026 unter Vertrag.

"Wir haben in den vergangenen Jahren mit den Leihen von Marten Winkler und Julian Eitschberger in die 3. Liga sehr gute Erfahrungen gemacht, um unseren Talenten aus der Akademie Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Das ist auch das Ziel bei Tim, denn wir glauben an sein Potenzial und sind froh, dass er sich in Aue beweisen kann. Ihm und dem FC Erzgebirge wünschen wir viel Erfolg in der kommenden Saison", sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber zur Leihe.

8. Juli: Siebter Neuzugang für Zweitliga-Absteiger Rostock

Marco Schuster wechselt vom Zweitligisten SC Paderborn zum FC Hansa Rostock. Über die Ablösemodalitäten - Schuster war noch ein Jahr an Paderborn gebunden - für den 28-jährigen defensiven Mittelfeldakteur haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

In den vergangenen drei Spielzeiten kam der beim FC Augsburg ausgebildete Schuster für den SC Paderborn in insgesamt 64 Zweitliga-Partien zum Einsatz.

8. Juli: Steven van der Sloot kehrt in die Niederlande zurück

Der niederländische Zweitligist ADO Den Haag hat Steven van der Sloot verpflichtet nach seinem Vertragsende beim FC Schalke verpflichtet. Im Sommer 2022 wechselte van der Sloot in die Knappenschmiede, sein am 30. Juni 2024 endender Vertrag wurde nicht verlängert.

44 Einsätze in der Regionalliga West für die Zweitvertretung und sieben Partien in der 2. Bundesliga für die Profis hat der Rechtsverteidiger vorzuweisen. Sein Startelfdebüt feierte der 22-Jährige am 32. Spieltag der vergangenen Saison beim 4:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück.

8. Juli: Emre Can beim SSC Neapel im Gespräch - Möglicher Ersatz wohl schon gefunden

Laut BILD-Informationen zeigt die SSC Neapel Interesse an einer Verpflichtung von Emre Can. Der 30-jährige defensive Mittelfeldspieler hat beim BVB einen Vertrag bis 2026 und stand bereits im Winter auf der Liste der Süditaliener. Gesprächsbereit wären die Westfalen dem Bericht zufolge bei einer Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro.

Ein passender Ersatz ist aus BVB-Sicht ohnehin schon auf dem Weg in den Kader: Pascal Groß vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion FC soll laut "Sky" mit den Dortmundern inzwischen eine mündliche Einigung erzielt haben. Eine offizielle Bestätigung des Deals steht aber noch aus.

7. Juli: FC Bayern macht Wechsel von Olise perfekt

Der Wechsel des französischen Offensivspielers Michael Olise (22) vom Premier-League-Verein Crystal Palace zum FC Bayern München ist perfekt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, erhält Olise einen Vertrag bis zum Sommer 2029. Als Ablöse sind angeblich rund 60 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen im Gespräch.

„Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat. Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen – dafür stehen Spieler wie Michael Olise“, sagte Sportvorstand Max Eberl über den neuen Münchner Offensivspieler.

Olise war im Juli 2021 vom FC Reading zu Crystal Palace gewechselt. In der abgelaufenen Premier-League-Saison erzielte er in 19 Partien zehn Treffer. Olise spielt auf der offensiven Außenbahn und soll den Konkurrenzkampf in München gegen Leroy Sané, Kingsley Coman oder Serge Gnabry erhöhen.

Die Bayern hatten bisher den japanischen Verteidiger Hiroki Ito (VfB Stuttgart) für die kommende Saison verpflichtet. Außerdem kommen Abwehrspieler Josip Stanisic (Bayer Leverkusen) und Offensivspieler Arijon Ibrahimovic (Frosinone Calcio) von ihren Leihstationen zurück.

7. Juli: Thiago Alcantara macht wohl Schluss

Der frühere Bayern-Star Thiago Alcantara beendet offenbar seine Karriere. Das berichtete Transferexperte Fabrizio Romano bei der Online-Plattform X. Demnach wolle Thiago nach ein paar Monaten Auszeit ein neues Kapitel im Fußball aufschlagen. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler stand in der abgelaufenen Saison beim FC Liverpool unter Vertrag, hatte zuletzt aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Für die Münchner kam Thiago zwischen 2013 und 2020 auf insgesamt 235 Pflichtspiele (31 Tore, 37 Assists). Neben sieben deutschen Meisterschaften und vier Titeln im DFB-Pokal holte er unter dem heutigen Barça-Trainer Hansi Flick 2020 zudem die Champions League. Den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb hatte er 2011 auch schon mit dem FC Barcelona gewonnen.

Kultstatus erlangte Thiago in München auch wegen eines Spruchs des damaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola, der 2013 mit Blick auf die Transferstrategie des Clubs gefordert hatte: „Thiago oder nix“. Die Bayern verpflichteten den Edeltechniker schließlich für 25 Millionen Euro.

7. Juli: Hong Myung Bo wird Klinsmann-Nachfolger in Südkorea

Hong Myung Bo ist Nachfolger von Ex-Weltmeister Jürgen Klinsmann als Fußball-Nationaltrainer von Südkorea. Ein Sprecher des koreanischen Fußballverbands (KFA) bestätigte, dass Hong zum Nationalcoach ernannt worden sei. Details nannte er nicht. Der 55-Jährige, der als einer der erfolgreichsten Spieler Südkoreas gilt und als Kapitän des Nationalteams bei der Weltmeisterschaft 2002 im eigenen Land den vierten Platz erreicht hatte, übernimmt den Posten nach 2014 zum zweiten Mal.

Der Verband hatte sich nach dem überraschenden Scheitern der Nationalmannschaft im Halbfinale des Asien-Cups im Februar dieses Jahres gegen Jordanien von Klinsmann getrennt. Der Ex-Bundestrainer hatte den Posten in Südkorea erst ein Jahr zuvor übernommen. Für vier Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2026 wurde die Mannschaft zunächst von zwei verschiedenen Interimstrainern betreut.

Die nationale Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, Hong solle das Nationalteam bis zum nächsten Asien-Cup im Jahr 2027 in Saudi-Arabien führen. Wann genau er das Training der Nationalmannschaft übernehme, sei unklar. Hong war zuletzt Trainer der einheimischen K-League-Mannschaft Ulsan HD FC, mit der er 2022 und 2023 Meister wurde.

Nationaltrainer war er von 2013 bis 2014. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2014 in Brasilien war Hong zurückgetreten.

7. Juli: Bayern vor Verpflichtung von Michael Olise

Der Abschluss des Millionen-Transfers von Wunschspieler Michael Olise zum FC Bayern steht offenbar kurz bevor. Der 22 Jahre alte Franzose absolvierte laut Berichten mehrerer Medien am Sonntag in München den Medizincheck. Olise, der vom englischen Premier-League-Klub Crystal Palace kommt und den Rekordmeister rund 55 Millionen Euro Ablöse kosten soll, erhält wohl einen Fünfjahresvertrag.

Der Junioren-Nationalspieler war heiß begehrt, auch zahlreiche Klubs aus der Premier League sollen interessiert gewesen sein. Im Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Oliver Glasner kam der Flügelspieler in der vergangenen Saison in 19 Spielen auf zehn Treffer und sechs Vorlagen. Für die Olympischen Spiele in Paris steht Olise im Aufgebot von Frankreichs U21-Trainer Thierry Henry.

6. Juli: Hertha BSC verpflichtet Ex-Nationalspieler Demme

Zweitligist Hertha BSC hat den früheren Bundesliga-Profi Diego Demme zurück nach Deutschland gelotst. Der 32-Jährige, dessen Vertrag beim Serie-A-Klub SSC Neapel am 1. Juli ausgelaufen war, unterschrieb bei den Berlinern ein Arbeitspapier bis 2026. Das teilte der Hauptstadtklub am Samstag mit.

"Bei der Unterschrift habe ich eine Riesenvorfreude gespürt. Mit so einem großen Verein kann man einiges erreichen und ich freue mich schon auf die neue Saison", sagte Demme, der 2017 unter Bundestrainer Joachim Löw ein Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft bestritten hatte.

Nach fünf Jahren bei RB Leipzig war Demme in der Winterpause der Saison 2019/20 nach Neapel gewechselt. Mit dem Klub gewann er in seiner ersten Saison den nationalen Pokal und im vergangenen Jahr den Meistertitel in der Serie A.

5. Juli: Unterhaching schnappt sich BVB-Talent Simic

Die SpVgg Unterhaching hat Noa-Gabriel Simic verpflichtet. Der Offensivmann kommt aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund.

Der offensiv flexibel einsetzbare Simic verbrachte die vergangene Saison leihweise in der Regionalliga Nordost bei Rot-Weiß Erfurt. Dort kam der 19-Jährige insgesamt zwölfmal zum Einsatz (dreimal in der Startelf), erzielte dabei ein Tor und legte ein weiteres vor. Allerdings musste der Deutsch-Kroate aufgrund einer Knieverletzungen monatelang pausieren.

5. Juli: Buckmaier kehrt nach Wattenscheid zurück – in einer Doppelrolle

Die SG Wattenscheid hat Nico Buckmaier verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Damit nicht genug, denn der 31-Jährige wird nicht nur als Spieler tätig sein, sondern zugleich zum Trainerteam von Cheftrainer Christopher Pache stoßen. Das gab der Oberligist am Freitag bekannt.

Zum Text

5. Juli: Beyhan Ametov wechselt nach Wuppertal

Der Kaderumbruch beim Wuppertaler SV geht immer weiter. 19 Abgänge muss der sportliche Leiter Gaetano Manno ersetzen. Nun hat er eine vielleicht letzte Baustelle geschlossen und den offensiven Mittelfeldspieler Beyhan Ametov verpflichtet.

Der 25-Jährige kommt vom Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen, wo er in der letzten Saison nur auf sechs Ligaeinsätze kam. Für den SV Meppen lief er auch bereits 27 Mal in der 3. Liga auf.

5. Juli: Fortuna verpflichtet Hamza Anhari für die U23

Hamza Anhari wechselt vom Fußball-Regionalligisten MSV Duisburg zum Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf. Wie der Club bekannt gab, soll der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler das Regionalliga-Aufgebot der Rot-Weißen verstärken.

Anhari war in der Jugend für den FC Iserlohn, Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen aktiv, bevor er im Sommer 2019 in die Nachwuchsabteilung des MSV wechselte. Drei Jahre später gelang ihm der Sprung in den Profikader des MSV.

In der vergangenen Saison absolvierte der 20-Jährige für die Duisburger zehn Einsätze in der 3. Liga. Außerdem spielte er viermal für die deutsche U18-Nationalmannschaft sowie fünfmal für die U20 Marokkos.

4. Juli: Mbappe-Bruder Ethan verlässt PSG in Richtung Lille

Dass Kylian Mbappe den französischen Fußballmeister Paris St. Germain in Richtung Real Madrid verlässt, ist bereits seit längerer Zeit klar. Nun steht fest: Auch Ethan Mbappe, der jüngere Bruder des französischen Superstars, wird künftig nicht mehr für den Topklub von der Seine auflaufen. Der 17-Jährige wechselt innerhalb der Ligue 1 zu Lille OSC, wie am Donnerstag bekannt wurde.

4. Juli: Bayern-Talent Zvonarek wird an Sturm Graz verliehen

Der FC Bayern verleiht Offensivtalent Lovro Zvonarek für eine Saison an Sturm Graz. Eine Kaufoption konnten sich die Österreicher nicht sichern. Der 19-Jährige spielte bislang fünfmal für die Bayern-Profis und soll nun Minuten auf höherem Niveau sammeln. Er lief in der letzten Saison überwiegend für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern auf und steuerte acht Tore sowie fünf Vorlagen in 22 Einsätzen bei. In der Bundesliga wurde er in fünf Partien eingesetzt und erzielte einen Treffer.

Der kroatische U21-Nationalspieler hatte beim FCB im Mai seinen ersten Profivertrag unterschrieben, der bis 2027 gültig ist. 2022 war er für 1,8 Mio. Euro vom kroatischen Verein Slaven Belupo nach München gewechselt.

4. Juli: Braunschweig leiht Union-Keeper Grill

Union Berlins Torhüter Lennart Grill kehrt vorerst nicht zum Fußball-Bundesligisten zurück. Der 25-Jährige wird für die kommende Spielzeit an Zweitligist Eintracht Braunschweig ausgeliehen, wie die Köpenicker am Donnerstag mitteilten. Die Leihe beinhaltet demnach eine leistungsabhängige Kaufpflicht. Im Trikot der Unioner absolvierte Grill bislang acht Partien.

Grill war vor zwei Jahren zunächst auf Leihbasis von Meister Bayer Leverkusen zu den Eisernen gekommen, bevor er im März 2023 fest verpflichtet wurde. Letzten Sommer wurde er nach Osnabrück verliehen, wo der Torhüter in der 2. Bundesliga in 15 Ligaspielen auf dem Platz stand.

4. Juli: St. Pauli verlängert mit Angreifer Albers

Andreas Albers bleibt beim Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli. Wie der Club mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 34-jährigen Dänen verlängert. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers wurde nichts bekannt.

„Andreas Albers ist ein erfahrener Mittelstürmer, der uns durch seine Persönlichkeit, positive Einstellung und große Identifikation mit dem Verein auch in der Bundesliga helfen kann“, sagte der neue St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin über den 1,93 Meter großen Angreifer.

4. Juli: Gladbach und Sportdirektor Schmadtke trennen sich – Nachfolger bereits gefunden

Nils Schmadtke ist nicht länger Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Der Sohn des früheren Bundesliga-Torwarts und langjährigen Managers Jörg Schmadtke hatte den Posten als Sportdirektor erst im vergangenen Sommer übernommen. Die Nachfolge des 35-Jährigen tritt der Schweizer David Zibung an, der künftig als Sportkoordinator Lizenz fungiert. Der ehemalige Torhüter war zuletzt Scout beim FC Luzern und wird einen Teil von Schmadtkes Aufgaben übernehmen.

"Wir haben uns nach der Saison zusammengesetzt und sind nach intensiven Gesprächen gemeinsam zu dem Schluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden", sagte Sportchef Roland Virkus. "Wir gehen aber im Guten auseinander. Wir bedanken uns bei Nils für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute."

4. Juli: Kabadayi wechselt zum FC Augsburg

Der FC Augsburg hat Yusuf Kabadayi verpflichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler kommt fest vom FC Bayern und erhält einen Vertrag bis Juni 2028. Im Gespräch war zuletzt eine Ablösesumme von zunächst etwa 900.000 Euro, erfolgsbedingt sind laut der "Bild" bis zu 1,1 Mio. Euro möglich.

In der vergangenen Saison war der U20-Nationalspieler Kabadayi auf Leihbasis für den FC Schalke 04 in der zweiten Liga im Einsatz. Vier Treffer in 24 Partien erzielte er für die Königsblauen. Schalke hatte für den gebürtigen Münchner eine Kaufoption in Höhe von rund einer Mio. Euro, ließ diese jedoch verstreichen.

3. Juli: Drittliga-Torschützenkönig Mause geht in die 2. Bundesliga

Jannik Mause, mit 18 Treffern in 33 Spielen Drittliga-Torschützenkönig der Saison 2023/2024, wechselt für eine kolportierte Ablösesumme von 600.000 Euro vom FC Ingolstadt zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga.

"Als die Anfrage kam, war für mich sofort klar, dass ich für diesen Verein mit seiner großen Tradition und diesen Fans spielen möchte. Die Fankultur in Kaiserslautern ist überragend, in dieser Form in Deutschland einzigartig. Hinzu kamen die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen, die mich überzeugt haben. Ich freue mich darauf, die Atmosphäre hier im Stadion zu genießen und hoffe, dass ich mit dem FCK eine erfolgreiche Saison bestreite", erklärte Mause seine Entscheidung für den Schritt zum 1. FC Kaiserslautern.

Mehr dazu lesen Sie hier.

3. Juli: Bochum holt Stöger-Nachfolger von AZ Alkmaar

Der VfL Bochum hat den Niederländer Dani de Wit als neuen Spielmacher verpflichtet. Der 26 Jahre alte Offensivspieler wechselt ablösefrei vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar zum Fußball-Bundesligisten. Bei den Bochumern erhält de Wit einen Vertrag bis 2028. VfL-Sportdirektor Marc Lettau bezeichnete den ehemaligen U21-Nationalspieler der Niederlande am Mittwoch als „Führungspersönlichkeit, die unser Offensivspiel bereichern wird.“

Nach den Abgängen von namhaften Profis wie unter anderem Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach) muss Bochum auf dem Transfermarkt handeln. Neuzugang de Wit gilt als Nachfolger für Stöger. Im Gegensatz zum Österreicher bereitet de Wit weniger die Tore vor, sondern sucht selbst den Abschluss. In der vergangenen Saison traf er in 33 Liga-Spielen zehnmal.

3. Juli: Dynamo Dresden holt Innenverteidiger David Kubatta

Dynamo Dresden hat in David Kubatta einen weiteren Spieler verpflichtet. Der Innenverteidiger wechselt vom Liga-Konkurrenten FC Viktoria Köln zum sächsischen Fußball-Drittligisten und sollte schon an diesem Mittwoch im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt zur Mannschaft stoßen. Dresdens Geschäftsführer Thomas Brendel bescheinigte dem 20 Jahre alten Neuzugang eine hervorragende Entwicklung. „Er passt sportlich und menschlich sehr gut zu Dynamo und kann ein wichtiger Baustein für die Zukunft werden“, sagte Brendel.

3. Juli: FSV Mainz 05 verpflichtet Japaner Sano

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den japanischen Nationalspieler Kaishu Sano verpflichtet. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler kommt vom Tabellenzweiten der Japanischen J1-League, Kashima Antlers. Wie die Rheinhessen am Mittwoch mitteilten, unterschrieb Sano einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Über die Transfermodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Sano wird nach seinem Urlaub am 21. Juli ins Training bei den Mainzern einsteigen. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen ist an diesem Mittwoch in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

2. Juli: Spanien-Kapitän Morata bleibt bei Atlético Madrid

Spaniens Kapitän Álvaro Morata bleibt über den Sommer hinaus bei Atlético Madrid. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, in diesem Trikot etwas zu gewinnen und ich werde nicht aufhören, bis ich es geschafft habe“, schrieb der Mittelstürmer im Instagram-Kanal des spanischen Erstligisten. Der 31-Jährige hatte sich zuletzt über mangelnde Wertschätzung in seiner Heimat beklagt.

Der Vertrag des 77-maligen Nationalspielers (36 Tore) in Madrid läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Nach Medienangaben hatte der Morata ein finanziell überaus attraktives Angebot von Al Qadsiah in Saudi-Arabien. Der Club wird vom Spanier Michel trainiert. Morata war von 2014 bis 2016 und von 2020 bis 2022 bei Juventus Turin und von 2017 bis 2019 beim FC Chelsea.

„Für mich ist es am einfachsten, nicht in Spanien zu spielen. Für mein Leben, für das, was ich erleben muss, wenn ich in unserem Land auf die Straße gehe“, sagte er zu EM-Beginn. Morata fordert mit Spanien am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Viertelfinale von Stuttgart die deutsche Mannschaft.

2. Juli: FC Bayern holt Offensivtalent Ibrahimovic zurück

Der FC Bayern hat Offensivtalent Arijon Ibrahimovic einen neuen Profivertrag bis zum 30. Juni 2027 gegeben. Wie die Münchner mitteilten, zählt der erst 18-Jährige künftig zum Profikader des neuen Trainers Vincent Kompany.

Ibrahimovic war im Sommer 2018 vom 1. FC Nürnberg in den Nachwuchs der Bayern gewechselt. In der vergangenen Saison war der deutsche U19-Nationalspieler an den italienischen Erstligisten Frosinone Calcio ausgeliehen gewesen und absolvierte sogar 16 Partien in der Serie A.

„Arijon Ibrahimovic konnte in der vergangenen Saison bei Frosinone Calcio mit bereits 17 Jahren in einer der europäischen Topligen wertvolle Erfahrungen sammeln, nicht nur auf dem Platz. Das hat ihn enorm weitergebracht, und jetzt bekommt er die Chance, sich bei unseren Profis zu zeigen“, erklärte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund. „Arijon ist in der Offensive auf allen Positionen einsetzbar, hat eine starke Mentalität und immer einen guten Zug zum Tor.“

Ibrahimovic sagte: „Die Saison in der italienischen Serie A hat mich persönlich und sportlich vorangebracht, ich habe viel dazugelernt. Jetzt kann ich es kaum erwarten, hier loszulegen. Ich möchte mich weiterentwickeln, für meine Mannschaft und den Club alles geben und mit dem FC Bayern viele Titel gewinnen.“

2. Juli: St. Louis statt St. Pauli: Hartels neuer Club steht fest

Marcel Hartel hat nach seinem Abschied vom FC St. Pauli einen neuen Club gefunden. Der 28 Jahre alte Offensivspieler wechselt ablösefrei zum US-Fußballclub St. Louis City SC in die amerikanische Profiliga MLS. Wie sein neuer Club am Mittwoch mitteilte, erhält der gebürtige Kölner dort einen Vertrag bis 2028. Verantwortlich für die Kaderplanung in St. Louis ist der frühere Torhüter und langjährige Fußball-Funktionär Lutz Pfannenstiel.

„Wir sind froh, dass wir diesen Deal abgeschlossen haben und einen hochkarätigen Mittelfeldspieler wie Marcel nach St. Louis holen konnten“, sagte Pfannenstiel. „Seine Fähigkeiten als Spielgestalter und Abschlussspieler werden uns in doppelter Hinsicht helfen, unseren Angriff zu verstärken.“

Hartels Vertrag am Millerntor war nach der abgelaufenen Saison ausgelaufen, eine Verlängerung hatte er Ende Mai ausgeschlossen. „Es fällt mir nicht leicht, diesen Schritt zu gehen. Doch manchmal ergeben sich besondere Möglichkeiten im Leben“, sagte Hartel kurz nach dem perfekt gemachten Aufstieg.

Der Verlust ihres Topspielers wiegt für die Hamburger schwer. Mit 17 Toren und 13 Vorlagen war St. Paulis Topscorer maßgeblich an der Zweitliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen Sprung der Kiez-Kicker in die Bundesliga beteiligt gewesen

2. Juli: Medien: FC Barcelona baggert an Nico Williams

Der FC Barcelona verstärkt nach Medienberichten seine Bemühungen um eine Verpflichtung von Spaniens Jungstar Nico Williams. Es sei das Ziel, den 21 Jahre alten Außenstürmer von Athletic Bilbao diesen Sommer zu holen, schreibt die Zeitung „Mundo Deportivo“. Nach Angaben von „Sport“ sind die Verantwortlichen bei den Katalanen mit Trainer Hansi Flick „ganz verrückt“ danach, Williams unter Vertrag zu nehmen.

Barça hat allerdings große finanzielle Probleme und Williams hatte erst im Dezember in Bilbao bis 2027 unterschrieben. Die Ausstiegsklausel soll bei 60 Millionen Euro liegen. „Ich habe meinen Vertrag bei Athletic erst vor Kurzem verlängert, ich fühle mich dort sehr wohl. Ich bin sehr glücklich“, sagte das Toptalent kürzlich im EM-Quartier der spanischen Fußballer in Donaueschingen dem Fernsehsender TVE und meinte: „Es fühlt sich sehr seltsam an, dass Sie mich nach meiner Zukunft fragen.“

Williams' kongenialer Partner Lamine Yamal hatte schon kundgetan, dass er die Kabine auch im Verein gerne mit seinem Kumpel teilen wolle. Der 16-Jährige spielt seit 2012 beim FC Barcelona. „Die großartige Europameisterschaft, die er spielt, hat die Begehrlichkeiten bei den Blauroten erhöht“, schrieb „Mundo Deportivo“ über Williams. Laut „Sport“ zeichnet sich im Ringen um Williams ein Zweikampf zwischen Barcelona und dem FC Chelsea ab.

2. Juli: Frankfurt holt Toptalent Uzun aus Nürnberg

Das begehrte Toptalent Can Uzun hat sich für einen Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt entschieden. Wie die Hessen mitteilten, unterschrieb der 18 Jahre alte Durchstarter einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2029. Laut übereinstimmenden Medienberichten überweist die Eintracht eine Ablöse von gut zehn Millionen Euro an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen.

Uzun sei „eines der größten Talente in Deutschland“, betonte SGE-Sportvorstand Markus Krösche: „Wir sind froh, dass er sich trotz vieler interessanter Angebote aus ganz Europa für uns entschieden hat. Er hat für sein Alter außergewöhnliche Fähigkeiten.“ Frankfurt sei „die beste Station für mich und meine Weiterentwicklung“, begründete Uzun selbst den Schritt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mich den Eintracht-Fans präsentieren zu können.“

1. Juli: Holstein Kiel an Schalke-Profi Murkin dran?

Verliert Schalke 04 Linksverteidiger Derry John Murkin an Holstein Kiel? Laut Sky ist der Bundesliga-Aufsteiger an dem Engländer, der in der Vorsaison einer der wenigen Lichtblicke auf Schalke war, interessiert. Ob es zu einem Transfer kommt, bleibt zweifelhaft, da Murkin als klarer Stammspieler bei S04 eingeplant ist.

1. Juli: Frankfurt wohl vor Uzun-Transfer

Der Wechsel des Top-Talents Can Uzun von Zweitligist 1. FC Nürnberg zu Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht einem Bericht des Senders Sky zufolge unmittelbar vor dem Abschluss. Der 18-Jährige wird demnach bei der Eintracht einen Fünfjahresvertrag bis 2029 unterschreiben und schon beim Trainingsstart am kommenden Montag dabei sein.

Als Ablöse sollen dem Bericht zufolge elf Millionen Euro fällig werden, die Summe könne durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen noch bis auf 14 Millionen Euro steigen. Mit dem Transfer wird bereits seit Wochen gerechnet. Uzun war zuletzt nicht in das Aufgebot der türkischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft berufen worden.

1. Juli: Kein neuer Vertrag für Amenyido bei St. Pauli

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli setzt in Zukunft nicht mehr auf Etienne Amenyido. Nach drei Jahren erhält der Offensivspieler keinen neuen Vertrag mehr beim Aufsteiger aus Hamburg. In seiner Mitteilung verwies der Verein auf das häufige Verletzungspech des 26-Jährigen, das ihn immer wieder zurückwarf.

Insgesamt absolvierte Amenyido daher nur 51 Pflichtspiele für den Kiez-Club, erzielte sechs Tore und gab sechsmal den Assist. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 19 Zweitliga-Einsätze, keiner war aber länger als 25 Minuten. Der gebürtige Herforder wechselte 2021 vom VfL Osnabrück nach Hamburg. Für wen er künftig spielt, ist offen.

1. Juli: Weiterer Neuzugang für den KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen hat innerhalb von kurzer Zeit den vierten Neuzugang vermeldet. Linksverteidiger Max Klum wechselt vom luxemburgischen Erstliga-Klub FC Wiltz nach Krefeld.

01. Juli: HSV holt Wunschspieler Elfadli

Mit einem Jahr Verspätung hat der Hamburger SV seinen Wunschspieler Daniel Elfadli bekommen. Pünktlich zum Trainingsauftakt präsentierte der Fußball-Zweitligist am Montag den libyschen Nationalspieler als Zugang. Der 27-Jährige kommt vom Ligarivalen 1. FC Magdeburg und soll das defensive Mittelfeld verstärken. Er fuhr noch am Tag der Vertragsunterzeichnung mit der Mannschaft und Trainer Steffen Baumgart in das Trainingslager in Schneverdingen.

„Daniel hat in den vergangenen beiden Spielzeiten mehr als 50 Zweitliga-Partien absolviert, kennt die Liga entsprechend bestens und braucht daher keine große Eingewöhnungszeit“, sagte Profifußball-Direktor Claus Costa.

Schon im vergangenen Jahr hatte der HSV versucht, Elfadli zu verpflichten. Damals konnten sich die Clubs nicht auf eine Ablösesumme einigen. Der Defensivspezialist hatte noch einen Vertrag bis 2025. Zur Laufzeit seines Kontrakts in Hamburg machte der HSV keine Angaben.

01. Juli: Hoffenheims Weghorst zurück nach England

Wout Weghorst wird die TSG 1899 Hoffenheim nach Ende seiner Leihe wieder verlassen. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, kehrt der niederländische Nationalspieler nach einem Jahr wieder zum Premiere-League-Absteiger FC Burnley zurück. Dort ist der Stürmer noch bis zum 30. Juni 2025 vertraglich gebunden.

Weghorst war im August 2023 in den Kraichgau gekommen. Für die TSG absolvierte der 31 Jahre alte Stürmer in der abgelaufenen Saison 28 Bundesliga-Partien und erzielte sieben Tore. Hoffenheim blickt positiv auf die Zusammenarbeit zurück. Die Leihe sei voll und ganz aufgegangen, hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Positive Bilanz „Wout hat mit seiner Qualität, seiner Spielweise und seinem Auftreten all die Komponenten eingebracht, die wir uns von ihm erhofft haben“, sagte Sportgeschäftsführer Alexander Rosen. Weghorst habe einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass Hoffenheim zum vierten Mal innerhalb von acht Jahren international spielen werde.

Aktuell spielt Weghorst mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Dort kam er bisher in allen Partien zum Einsatz und erzielte einen Treffer.

01. Juli: FC Bayern holt Sieb zurück - Leihgeschäft mit Mainz

Der FC Bayern München hat Sturmtalent Armindo Sieb von der SpVgg Greuther Fürth zurückgeholt und sofort für zwei Jahre an den 1. FSV Mainz 05 verliehen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister machte bei dem 21-Jährigen von einer Rückholoption Gebrauch. Der im Sommer 2022 zum Zweitligisten Fürth gewechselte Sieb erhält in München einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der FC Bayern am Montag mitteilte.

Der Angreifer, im Sommer 2020 aus der Jugendakademie der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt, hat sich in Franken stark entwickelt. Er war in der abgelaufenen Saison mit zwölf Treffern sogar bester Torschütze des Kleeblatt-Vereins. Beim Erstligisten Mainz soll er nun den nächsten Schritt nach vorne machen.

„Wir haben Armindo die zwei Jahre in Fürth immer eng verfolgt. Er hat sich vor allem in der vergangenen Saison sehr gut weiterentwickelt - in seiner Altersklasse gehörte er 2023/24 zu den Topscorern der Zweiten Liga“, erklärte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund. „Armindo ist ein extrem schneller, aggressiver Spielertyp. Er passt mit seiner Art und Weise sicher sehr gut zu Mainz, und die Bundesliga ist jetzt der nächste logische Schritt für ihn.“

01. Juli: Neue Hummels-Spekulation - Interesse von Bayer Leverkusen?

Um die Zukunft von Mats Hummels wird weiter spekuliert. Nach einem „Kicker“-Bericht befasst sich der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen mit dem ehemaligen Dortmunder. Es gebe Gedankenspiele um den 35-Jährigen, dessen Vertrag beim BVB trotz starker Rückrunde nicht verlängert worden war, so der „Kicker“. Hummels wird demnach bei der Werkself als Ersatz für Nationalspieler Jonathan Tah gehandelt, der sich mit dem FC Bayern München einig sein soll.

Der ehemalige Nationalspieler würde als Anführer und gut kommunizierender Abwehrchef bestens in den Ballbesitzfußball von Trainer Xabi Alonsos passen. Hindernis könnte aber Hummels' Tempo sein, will der „Kicker“ erfahren haben.

Zuletzt hatte Hummels mit Humor auf die Spekulationen über seine berufliche Zukunft reagiert. „Schwierig ein Trikot zu finden für Sport, bei dem es danach keine doofen Gerüchte gibt“, schrieb der 35 Jahre alte Abwehrspieler unlängst in einer Instagram-Story zu einem Selfie aus einem Fitnessstudio. Dazu stellte der Ex-Profi von Borussia Dortmund einen Lach-Smiley.

Hummels war bereits mit dem spanischen Fußball-Erstligisten RCD Mallorca in Verbindung gebracht worden. In Italien hieß es, Hummels werde zur AS Rom in die Serie A wechseln. Aber auch bei der AC Mailand und in Saudi-Arabien soll es angeblich Interesse an Hummels geben.

30. Juni: Borussia Dortmund offenbar an Cherki interessiert

Der französische Offensivspieler Rayan Cherki steht nach einem Medienbericht vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Der 20-Jährige von Olympique Lyon war demnach schon auf dem Sprung zu Paris Saint-German. Die französische Sportzeitung „L'Équipe“ berichtete aber, dass der Fußball-Bundesligist starkes Interesse an Cherki hat und ebenfalls 15 Millionen Euro Ablöse bieten soll. Der Vertrag des U21-Nationalspielers in Lyon läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Der BVB hat sich bisher nicht dazu geäußert.

30. Juni: Köln: Auch Huseinbasic geht mit in Liga zwei

Der 1. FC Köln hat einen weiteren wichtigen Spieler an sich gebunden. Wie der Bundesliga-Absteiger am Sonntag bekannt gab, wurde der Vertrag von Denis Huseinbasic verlängert. Die Laufzeit nannte der Klub nicht, lediglich von einem „langfristigen Engagement“ ist die Rede. Anfang Juni debütierte der 22-Jährige für die bosnische Nationalmannschaft.

„Beim FC bin ich die ersten Schritte im Profi-Fußball gegangen und Bundesliga-Profi geworden“, sagte Huseinbasic: „Dieses Vertrauen, das ich damals bekommen habe, möchte ich gerne zurückgeben und nächste Saison wieder voll angreifen.“

Der zentrale Mittelfeldspieler kam 2022 von Regionalligist Kickers Offenbach an den Rhein und stand seitdem in 57 Pflichtspielen für die Kölner Profis auf dem Feld. Zuvor hatten bereits Leistungsträger wie Jan Thielmann, Eric Martel, Timo Hübers und Florian Kainz dem FC die Treue gehalten.

30. Juni: Masouras kommt nicht zum VfL Bochum

Lange hatte sich der VfL Bochum mit Giorgos Masouras beschäftigt, zuletzt erkaltete das Interesse auch aufgrund der „Spielchen“, die die Spielerseite nach Informationen dieser Redaktion plötzlich spielte. Nun scheint klar: Giorgos Masouras bleibt bei Olympiacos Piräus. Der Offensivspieler habe laut übereinstimmender Medienberichte in Griechenland seinem Klub die Zusage zur Vertragsverlängerung gegeben. Demnach unterschreibt Masouras einen neuen Dreijahresvertrag zu deutlich verbesserten Bezügen.

Zwar hätte sich der 30-Jährige wohl einen Wechsel in eine europäische Topliga durchaus vorstellen können, doch die Aussichten als Nationalspieler bei einem der größten Klubs des Landes einen langfristigen Vertrag zu hohen Bezügen zu unterschreiben, hatte offenbar zuletzt zu einem Umdenken geführt. Das war nach Informationen dieser Redaktion auch dem VfL nicht entgangen, weshalb Bochum Gespräche mit anderen Spieler intensivierte. Ein Masouras-Deal schien den Verantwortlichen offenbar schon länger nicht mehr realistisch.

30. Juni: Gladbach-Stürmer ein Leihkandidat für Schalke?

Grant-Leon Ranos hat es schwer bei Borussia Mönchengladbach. Lau "Bild" kommt bei dem 20-Jährigen Torjäger eine Leihe in Frage. Die "Rheinische Post" nennt als mögliche Ziele Fortuna Düsseldorf und auch den FC Schalke 04.

30. Juni: Duo verlässt den 1. FC Köln

Benno Schmitz und Faride Alidou verlassen den Zweitligisten 1. FC Köln in diesem Sommer. Das teilten die Domstädter am Sonntag, 30. Juni, mit. Schmitz ist ein Rechtsverteidiger, Alidou wird auf den offensiven Flügeln eingesetzt. Zum Artikel

29. Juni: Offiziell: De Zerbi wird neuer Trainer in Marseille

Der französische Fußball-Erstligist Olympique Marseille hat Erfolgscoach Roberto De Zerbi verpflichtet. Der 45-Jährige unterschrieb einen Vertrag für die nächsten drei Saisons, teilte der Klub am Samstagabend mit. Schon am Dienstag hatte Marseille eine „grundsätzliche Einigung“ verkündet. Der Italiener war bis zum Ende der abgelaufenen Saison Trainer beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion und galt auch als Kandidat auf die Tuchel-Nachfolge beim FC Bayern.

„Die Geschichte und das Prestige, die OM umgeben, die Leidenschaft und der Eifer seiner Fans, die Ernsthaftigkeit und der Enthusiasmus“ seien ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen, erklärte De Zerbi. Er folgt auf Jean-Louis Gasset, sein Nachfolger in Brighton wird Fabian Hürzeler, der vom FC St. Pauli kommt.

Die Ankunft des Trainers sei „ein starkes Signal für den Verein und den neuen sportlichen Weg“, sagte Präsident Pablo Longoria. Marseille beendete die abgelaufene Saison auf einem enttäuschenden achten Rang und spielt in der nächsten Saison nicht international.

29. Juni: Bayern-Kandidat Palhinha: Klubs „wissen, wo ich sein möchte“

Der portugiesische Fußball-Nationalspieler Joao Palhinha (28) hat sich zu einem möglichen Wechsel zum FC Bayern geäußert - wenn auch kryptisch. „Was meine Zukunft betrifft, wissen beide Klubs, wo ich in einem Monat sein möchte“, sagte der Mittelfeldspieler vom FC Fulham auf einer Pressekonferenz vor dem EM-Achtelfinale am Montag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Slowenien.

Trotz der anhaltenden Transfergerüchte konzentriere er sich „auf meine Arbeit mit der Nationalmannschaft und darauf, Geschichte für mein Land zu schreiben“. Im vergangenen Sommer war der Deal mit München am letzten Tag der Wechselperiode gescheitert, nachdem Palhinha bereits den Medizincheck absolviert und einen ausgehandelten Vertrag vorliegen hatte.

Beim Premier-League-Klub verlängerte Palhinha danach seinen Vertrag bis 2028, weshalb seine Ablösesumme nach Informationen von Sky bei 40 bis 45 Millionen Euro liegen soll.

29. Juni: Vertrag verlängert: Bicakcic bleibt in Braunschweig

Der bosnische Nationalspieler Ermin Bicakcic hat seinen auslaufenden Vertrag mit dem Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig um ein Jahr plus Option verlängert. Das gab der Club am Samstag bekannt.

Der 34-Jährige spielte bereits von 2012 bis 2014 in Braunschweig und kehrte im vergangenen Oktober nach neun Jahren beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim dorthin zurück. In den vergangenen Monaten gelang Bicakcic mit der Eintracht eine erfolgreiche Aufholjagd im Zweitliga-Abstiegskampf und auch die Rückkehr in die bosnische Nationalmannschaft.

„Ich habe immer betont, dass ich das Feuer noch spüre und für mich noch lange kein Ende in Sicht ist“, sagte der Abwehrspieler. „Die Eintracht, mit diesen außergewöhnlichen Fans, hat einen besonderen Stellenwert für mich. Deshalb möchte ich auch im kommenden Jahr vorangehen und Verantwortung übernehmen.“

29. Juni: Welttorhüterin Earps verlässt ManUnited

Die englische Fußball-Nationaltorhüterin Mary Earps (31) kehrt Manchester United den Rücken. Das gaben die FIFA-Welttorhüterin und der Verein am Samstag bekannt. Dem Vernehmen nach steht die Europameisterin kurz vor einem ablösefreien Transfer zum französischen Topklub Paris St. Germain.

„Der Verein befindet sich in einer Übergangsphase, und leider habe ich nicht das Gefühl, dass dies mit dem Punkt übereinstimmt, an dem ich mich in meiner Karriere befinde“, erläuterte Earps ihre Entscheidung gegen eine Vertragsverlängerung auf Instagram. 2019 war sie vom VfL Wolfsburg in die Women's Super League gewechselt und bestritt 125 Spiele für ManUnited.

29. Juni: Wehen Wiesbaden bindet Eigengewächs Brdar

Der SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit seinem 18-jährigen Torhüter-Talent Noah Brdar verlängert. „Es freut uns, dass Noah seine Zukunft weiterhin beim SVWW sieht“, so Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport bei den Rot-Schwarzen. „Es ist wichtig, dass talentierte Eigengewächse dem Verein erhalten bleiben.“

29. Juni: Verlängerung und Ausleihe: Frankfurt bindet Talent Ferri

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Stürmer Nacho Ferri langfristig an sich gebunden. Die Hessen verkündeten am Samstag eine Verlängerung um zwei Jahre bis Juni 2028, werden den 19-Jährigen aber direkt an den belgischen Erstligisten KV Kortrijk verleihen.

„Nun gilt es für ihn, viel Spielpraxis auf gutem Niveau zu bekommen. Das versprechen wir alle uns von dieser Leihe zu Kortrijk, wo er auf höchstem nationalem Niveau reichhaltige Erfahrungen sammeln kann“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung. Ferri feierte in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit sein Profidebüt für die Eintracht und kam achtmal als Joker zum Einsatz.

29. Juni: Nach Karlsruhe: Augsburger Günther erneut verliehen

Linksverteidiger Lasse Günther hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg verlängert, wird aber noch einmal verliehen. Der 21-Jährige spielte in der vergangenen Saison beim Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden und soll nun ein weiteres Jahr Spielpraxis beim Zweitligisten Karlsruher SC sammeln. Seinen Vertrag in Augsburg hat Günther bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der KSC hat eine Kaufoption, die Augsburger haben sich aber eine Rückkaufoption gesichert.

28. Juni: VfL Bochum beschäftigt sich offenbar mit De Wit

Wie der Kicker berichtet, befindet sich der VfL Bochum in Gesprächen mit dem ab 1. Juli ablösefreien Mittelfeldspieler Dani de Wit vom AZ Alkmaar. Sein Vertrag läuft aus.

In 32 Saisonspielen brachte es der 26-jährige Achter auf zehn Tore und drei Assists. Allerdings sollen auch Klubs aus der Serie A an De Wit interessiert sein - und mehr Gehalt bieten als der VfL.

28. Juni: BVB-Leihspieler Maatsen zu Aston Villa

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss Leihspieler Ian Maatsen nach nur einem halben Jahr wieder abgeben. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wechselt von seinem bisherigen Stammclub FC Chelsea zum Premier-League-Rivalen Aston Villa. Die Villans bestätigten am Freitag den Transfer, der sich zuletzt bereits angedeutet hatte.

Der BVB hatte den niederländischen EM-Teilnehmer vergangenen Winter von Chelsea ausgeliehen, in Dortmund spielte Maatsen auf Anhieb eine gute Rolle. Über die Höhe der Ablösesumme wurde offiziell nichts bekannt. Laut Medienberichten soll Aston Villa aber deutlich mehr geboten haben als Champions-League-Finalist Dortmund. Der britische Sender BBC hatte zuletzt berichtet, für Maatsen würden umgerechnet zwischen 44,5 Millionen und gut 50 Millionen Euro Ablöse fällig.

Aston Villa hatte sich als Tabellenvierter der abgelaufenen Saison für die Champions League qualifiziert. Maatsen und das niederländische Nationalteam treffen bei der EM im Achtelfinale am kommenden Dienstag auf Rumänien.

28. Juni: Erste Neuzugänge für den KFC Uerdingen - Routinier weg

Der KFC Uerdingen hat die ersten Neuzugäng präsentiert. Ben Klefisch kommt von der zweiten Mannschaft des SC Paderborn und verstärkt das zentrale Mittelfeld. Flügelspieler Ufumwen Osawe kommt vom Berliner AK aus der Regionalliga Nordost. Das gab der Regionalliga-Aufsteiger am Freitag bekannt.

Verlassen hat den KFC Uerdingen indes Fabio Ribeiro. Der 34-jährige Routinier bleibt in der Oberliga Niederrhein und schließt sich dort dem VfB Homberg an.

28. Juni: SC Verl leiht Abwehr-Talent vom FC Bayern München aus

Der SC Verl hat Rechtsverteidiger Max Scholze vom FC Bayern München für die kommende Saison ausgeliehen.

Zuvor verlängerte Scholze, der letzte Saison 30-mal für den FC Bayern München II in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kam (drei Vorlagen) seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis Sommer 2027.

28. Juni: Keven Schlotterbeck wechselt zum FC Augsburg

Weder SC Freiburg noch VfL Bochum: Keven Schlotterbeck zieht es zu einem anderen Bundesligisten, und zwar zum FC Augsburg. Das gaben die Fuggerstädter am Freitag bekannt.

Der 27-Jährige, der in den vergangenen 1,5 Jahre leihweise vom SC Freiburg beim VfL Bochum auflief, erhält einen Vertrag bis Sommer 2027. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen – laut einem Bericht der Augsburger Allgemeinen wurde jedoch von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro Gebrauch gemacht.

Mehr darüber

28. Juni: Stürmer Daferner als Leihgabe zurück zu Dynamo Dresden

Mit Stürmer Christoph Daferner kehrt ein bekannter Stürmer zu Dynamo Dresden zurück. Der 26-Jährige wird vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen, teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit. Eine Kaufoption gäbe es laut der Franken nicht. „Ich habe Christoph zwar selbst nie trainiert, kenne ihn aber natürlich schon seit der gemeinsamen Zeit in Freiburg. Er kann uns und der ganzen Mannschaft mit seiner Qualität und Erfahrung aus zweiter und dritter Liga mit Sicherheit weiterhelfen und passt menschlich mit seiner bodenständigen Art und dem absoluten Willen, intensiv zu arbeiten, sehr gut in die Gruppe“, sagte Dynamos neuer Trainer Thomas Stamm und fügte an: „Die Art und Weise wie er Fußball spielt, entspricht vom Charakter her genau dem, wie wir uns das für die Spielphilosophie des Vereins vorstellen.“

Daferner spielte von 2020 bis 2022 im schwarz-gelben Trikot. Der 1,89 Meter große Angreifer stand bereits in insgesamt 75 Pflichtspielen (32 Mal 2. Bundesliga, 37 Mal 3. Liga, 4 Mal DFB-Pokal, 2 Mal Relegation) für die Sportgemeinschaft auf dem Platz, erzielte dabei 27 Tore und bereitete neun weitere vor. In seiner Debütsaison 2020/2021 trug Daferner mit zwölf Treffern und sieben Assists maßgeblich zum Aufstieg in die 2. Bundesliga bei.

In der folgenden Spielzeit war er trotz direkten Wiederabstiegs mit 13 Toren und zwei Vorlagen Dynamos bester Scorer in der 2. Bundesliga. Zur Spielzeit 2022/2023 wechselte der gebürtige Bayer zum 1. FC Nürnberg und war zuletzt für ein halbes Jahr an Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

28. Juni: Angreifer Kaufmann wechselt von Union Berlin nach Heidenheim

Stürmer Mikkel Kaufmann wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom 1. FC Union Berlin zum 1. FC Heidenheim. Beim Conference-League-Teilnehmer unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis 30. Juni 2028, wie die Heidenheimer am Freitag mitteilten. In bisher 18 Erstliga-Spielen traf der Däne für die Hauptstädter einmal. Zuvor lief er in Deutschland bereits für den Hamburger SV und den Karlsruher SC auf.

„Mikkel ist ein Stürmer, der den Gegner immer wieder anläuft und presst. Mit dieser Spielweise passt er perfekt zu uns“, sagte der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald über den Mittelstürmer.

In einem Video stellten die Heidenheimer ihren neuen Torjäger als EM-Orakel vor. Schließlich trifft Kaufmanns Heimatland im Achtelfinale am Samstagabend auf Deutschland. Anstatt sich für einen Hut mit dem deutschen oder dem dänischen Wappen zu entscheiden, zog sich Kaufmann in dem Clip einen Hut des FCH auf und stellte sich vor.

28. Juni: FC Augsburg verpflichtet Angreifer Essende

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat seine Offensive verstärkt. Der FCA verpflichtete den kongolesischen Nationalspieler Samuel Essende vom portugiesischen Erstliga-Absteiger FC Vizela. Der 26-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Über die Wechselmodalitäten wurde zwischen den Klubs Stillschweigen vereinbart.

Essende wurde in der Akademie von Paris St. Germain ausgebildet und erzielte in der vergangenen Saison 15 Tore in der Primeira Liga. „Samuel ist ein athletischer Stürmer, der mit seiner Schnelligkeit und dynamischen Spielweise unser Offensivspiel variabler machen wird. Er hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich bis hin zum Nationalspieler entwickelt“, sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

28. Juni: SSV Jahn holt Ernst aus Hannover

Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg hat Mittelfeldspieler Sebastian Ernst vom Liga-Konkurrenten Hannover 96 verpflichtet. Der 29-Jährige unterschrieb beim SSV einen Vertrag bis 30. Juni 2026. „Besonders durch seine Pass- und Ballsicherheit sowie sein Auge kann er ein Ankerpunkt in unserem Spiel werden“, sagte Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer.

28. Juni: VfB Stuttgart leiht Krätzig vom FC Bayern aus

Der FC Bayern München hat Defensivspieler Frans Krätzig an den VfB Stuttgart verliehen. Der 21-Jährige soll beim VfB in der kommenden Saison Erfahrungen in der Fußball-Bundesliga sowie in der Champions League sammeln, hieß es in der Vereinsmitteilung am Freitagmorgen. „Der VfB Stuttgart bietet ihm jetzt beste Möglichkeiten, um die nächste Stufe zu nehmen und sich im Profifußball weiter zu etablieren“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Der Außenbahnspieler hatte erst im vergangenen Sommer einen Profivertrag bei den Münchnern bekommen. Für den deutschen Rekordmeister kam er bislang siebenmal in Pflichtspielen zum Einsatz. Zuletzt war er für rund ein halbes Jahr er an den österreichischen Erstligisten Austria Wien verliehen.

„Er bringt nach unserer Überzeugung die fußballerischen Fähigkeiten und die dazugehörige Mentalität mit, um dauerhaft den Sprung zum Bundesligaspieler zu vollziehen“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

27. Juni: Karaman-Berater: Russland "kommt aktuell nicht infrage"

Zuletzt rankten sich Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Kenan Karaman vom FC Schalke 04 nach Russland. Nun bezog sein Berater Ersin Akan Stellung: "Ja, es gibt ein Angebot von Lokomotive Moskau. Wir haben auch Gespräche geführt. Aber an dieser Stelle kann ich verraten, dass es nicht zu einem Wechsel von Kenan nach Moskau kommen wird." Weiter erklärte er: "Es gibt auch andere russische Vereine, die großes Interesse an Kenan zeigen. Diese Richtung kommt für uns aktuell jedoch nicht infrage. Zurzeit führen wir sehr gute Gespräche mit Schalke 04 und der Ausgang ist zu dieser Stunde offen."

Mehr zur Zukunft von Karaman gibt es bei den Kollegen von der WAZ.

27. Juni: Tugbenyo darf sich bei Arminia Bielefeld zeigen.

Jesse Tugbenyo ist auf der Suche nach einer neuen Aufgabe, nachdem sein Vertrag beim SC Padeborn ausgelaufen ist. Noch vor kurzem erklärte er gegenüber RevierSport, dass er auf eine Chance hoffe und sich auch für ein Probetraining nicht zu schade sei. Diese Chance bekommt er nun von Arminia Bielefeld, wo er sich unter Mitch Kniat, der ihn bereits in Verl trainierte, beweisen darf.

27. Juni: Sturm-Talent Milosevic verlängert beim VfB und bleibt in St. Gallen

Der VfB Stuttgart hat den 18-jährigen Stürmer Jovan Milosevic mit einem neuen Vertrag bis 2027 ausgestattet und seine Leihe nach St. Gallen um ein Jahr verlängert. Milosevic absolvierte bereits die Rückrunde bei den Schweizern, wo ihm drei Tore und eine Vorlage in elf Spielen gelangen.

27. Juni: Bayern sichert sich 15-Jährigen Düsseldorfer

Der FC Bayern hat den erst 15-jährigen Adam El-Chaar von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Der Rechtsverteidiger sammelte bislang zwei Einsätze für die deutsche U15. Die Vereine haben "eine sehr gute Lösung" finden können, wie Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrums, erklärte.

27. Juni: Verl löst den Vertrag mit Guzy auf

Der SC Verl und Gideon Guzy gehen nach nur einem Jahr wieder getrennte Wege. Der 21-jährige Linksverteidiger war im vergangenen Sommer von Schalke II zum SCV gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Nach zwei Drittliga-Einsätzen für die Verler ist nun wieder Schluss.

27. Juni: Bayern bindet Stanisic nach Leih-Rückkehr

Der FC Bayern hat Verteidiger Josip Stanisic langfristig an sich gebunden. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, erhält der 24-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. In der vergangenen Saison war der gebürtige Münchner an Bayer Leverkusen ausgeliehen, wo er mit der Werkself deutscher Meister und Pokalsieger wurde. Bei der EM scheiterte Stanisic mit Kroatien in dieser Woche bereits in der Vorrunde.

„Ich bin Leverkusen dankbar, weil ich dort viel dazugelernt habe - im Fußball wie außerhalb des Spielfelds“, sagte Stanisic, der seine künftigen Ziele in München so formulierte: „Alles für den FC Bayern zu geben und so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Es ist schön, wieder in meiner Heimat zu sein.“

27. Juni: RB Leipzig verleiht Talent Eduardo

RB Leipzig leiht Jungprofi Yannick Eduardo an den niederländischen Zweitligisten De Graafschap aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der 18-Jährige, der im Januar nach starken Leistungen in der Youth League (5 Treffer) einen Profivertrag bis 30. Juni 2027 unterschrieb, war in der A-Jugend-Bundesliga mit 19 Toren und drei Assists überragend. Zudem spielte der Stürmer zuletzt in der niederländischen U18 Auswahl.

27. Juni: Trotz internationalem Interesse: Pejcinovic verlängert in Wolfsburg

Trotz eines angeblichen Interesses von Manchester City hat der deutsche Junioren-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic seinen Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg langfristig verlängert. Das gab der Club am Donnerstag ohne Nennung weiterer Details bekannt.

27. Juni: Justin Steinkötter geht von Fortuna Köln zu Steinbach-Haiger

Stürmer Justin Steinkötter wechselt von Fortuna Köln zum TSV Steinbach Haiger. „Mit Justin Steinkötter bekommen wir einen lauf- und spielstarken Stürmer, der seinen Torinstinkt in der 3. Liga als auch in der Regionalliga bereits nachgewiesen hat. Wir freuen uns sehr, dass wir Justin für uns gewinnen konnten und erhoffen uns, dass er seine Torjägerqualitäten mir hoher Präsenz im gegnerischen 16er auch bei uns auf den Platz bringt“, sagte Steinbachs Geschäftsführer Sport Giuseppe Lepore.

27. Juni: SSV Jahn verpflichtet Torhüter Pollersbeck

Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg hat den ehemaligen U21-Europameister Julian Pollersbeck unter Vertrag genommen. Der 29 Jahre alte Torwart unterschrieb beim SSV einen Zweijahresvertrag bis 2026. Pollersbeck kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg, wo er in der vergangenen Saison aber nicht zum Einsatz gekommen war.

Der SSV Jahn habe ihm „nach einer zuletzt nicht ganz so leichten Saison Vertrauen entgegengebracht“, sagte der Keeper, 2017 mit den DFB-Junioren Europameister. Er habe in seiner Karriere „schon viele Höhen und Tiefen verarbeiten müssen, das hat mich geprägt“. Vor Magdeburg hatte Pollersbeck noch für Olympique Lyon, den FC Lorient, den Hamburger SV und den 1. FC Kaiserslautern gespielt.

26. Juni: St. Pauli verpflichtet Banks fest

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli hat den zuletzt ausgeliehenen Schotten Scott Banks fest verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom englischen Premier-League-Klub Crystal Palace ans Millerntor, über die Ablösesumme vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

„Es war mein ausdrücklicher Wunsch, beim FC St. Pauli zu bleiben. Ich habe das Gefühl, hier noch nicht fertig zu sein und gleichzeitig am richtigen Ort für den nächsten Schritt meiner Entwicklung zu sein“, sagte Banks.

Banks war im August 2023 zunächst auf Leihbasis zu den Kiezkickern gewechselt. In der vergangenen Saison war der Flügelspieler wegen eines Kreuzbandrisses auf lediglich vier Kurzeinsätze gekommen.

26. Juni: Berichte - Guirassy wechselt von Stuttgart zum BVB

Top-Stürmer Serhou Guirassy verlässt laut Medienberichten den deutschen Vize-Meister VfB Stuttgart und wechselt zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund. Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“ am Mittwoch berichten, soll der 28-Jährige seine Ausstiegsklausel aktiviert haben. Bei finalen Verhandlungen mit potenziellen neuen Arbeitgebern sei dann die Entscheidung zugunsten des BVB gefallen, hieß es. Sollte der Deal nicht in letzter Sekunde noch platzen, werde Guirassy in Dortmund einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Auch die AC Mailand und die beiden Premier-League-Clubs FC Arsenal und FC Chelsea sollen an dem Auswahlspieler Guineas interessiert gewesen sein. Laut Medien soll es um eine Ausstiegsklausel zwischen 18 und 20 Millionen Euro gehen.

Demnach soll der BVB sein erstes Angebot noch einmal nachgebessert und so den Zuschlag erhalten haben. Das Gehalt von Guirassy werde deutlich steigen, auch von einem Handgeld in Millionenhöhe ist die Rede.

Mit 28 Toren hatte Guirassy großen Anteil daran, dass der schwäbische Fußball-Bundesligist hinter Meister Bayer Leverkusen Zweiter wurde und in der kommenden Saison in der Champions League startet. 2022 hatte der damalige Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat, der inzwischen wieder für den BVB arbeitet, den Stürmer von Stade Rennes nach Stuttgart geholt. Guirassys Vertrag beim VfB läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

26. Juni: Wiebe verlässt Zweitligist Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat die Zusammenarbeit mit Mittelfeldspieler Danilo Wiebe beendet. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wird der Vertrag des 30-Jährigen nach fünf Jahren bei der Eintracht nicht verlängert.

„Danilos Verdienste für unsere Eintracht sind unbestritten. Trotz dessen haben wir in den vergangenen Wochen mit ihm gemeinsam seine Situation analysiert und sind letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass sich unsere Wege in diesem Sommer trennen werden“, sagte Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel.

Wiebe wechselte im Sommer 2019 vom SC Preußen Münster in die Löwenstadt und lief in insgesamt 116 Pflichtspielen für die Eintracht. Dabei gelangen ihm vier Treffer und neun Torvorbereitungen.

26. Juni: Neuer Innenverteidiger für den 1. FC Magdeburg

Magdeburg verpflichtet Marcus Mathisen vom SV Wehen Weisbaden. Mathisen ist 28 Jahre alt und spielt in der Innenverteidigung. In der abgelaufenden Saison kommt der Defensivspieler auf 31 Zweitligaspiele. „Mit Marcus bekommen wir einen erfahrenen und zweitligaerprobten Spieler, der für die Stabilisiung unseres Defensivverbundes einen Mehrwert bringen wird2, so der Geschäftsführer Sport Otmar Schork.

26. Juni: Vfl Bochum mit Verstärkung für die Torhüterposition

Patrick Drewes wechselt nach drei Jahren zurück nach Bochum. Der 31-jährige Keeper stand letztes Jahr für den Karlsruher SC zwischen den Pfosten. „Er hat in den vergangenen Jahren auf sehr hohem Niveau in der 2. Bundesliga performt, gehört dort immer zu den Top-Torhütern", sagt Sportdirektor Marc Lettau. Über die Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Drewes erhält einen Vertrag bis 2026.

26. Juni: Der FC Erzgebirge Aue holt 22-jährigen Offensivspieler

Der FCE verpflichtet Jonah Fabisch vom 1. FC. Magdeburg. Der Mittelfeldspieler ist flexibel einsätzbar und durchlief seit seinem zehnten Lebensjahr das komplette Lebensjahr des Hamburger SV. „Wir wollten Jonah Fabisch bereits im vergangenen Sommer zu uns holen, nun gelingt dieser Transfer mit Verzögerung“, erklärt Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich. Fabisch unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

26. Juni: Alexander Blessin wird offenbar neuer FC St. Pauli-Trainer

Nach dem plötzlichen Abgang von Fabian Hürzeler war die sportliche Führung des FC St. Pauli gefragt. Ein neuer Trainer muss her. Anscheinend ist man bei dem 51 Jahre alten Alexander Blessin fündig geworden. Dieser arbeitete von 2012 bis 2020 im Nachwuchsbereich von RB Leipzig. Nach mehreren Trainerstationen landete er anschließend 2023 bei dem belgischen Erstligisten St. Gilloise. Mit dem Team gewann er in zwei Jahren einmal den belgischen Pokal. Am 8. Juli startet Pauli in die Vorbereitung. Da wird der Trainer erstmals seine neue Mannschaft kennenlernen.

26. Juni: Borussia Dortmund verpflichtet zwei Spieler für die U23

Die Dortmunder U23 verstärkt den Kader mit David Lelle (21) und Antonio Fotti (20). Lelle kommt von der Holstein Kieler U23 und Fotti von Eintracht Frankfurt. Bei der Kieler U23 spielte Lelle in der Innenverteidigung. Fotti ist im offensiven Mittelfeld beheimatet. Beide Spieler haben einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Über Antonio Fottis Ablösesummer wurde zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart. David Lelle kommt ablösefrei. Zum Artikel

26. Juni: Der SV Darmstadt 98 verstärkt sich in der Zentrale

Marveille Papela schließt sich ablösefrei den Lilien an. Der 23-Jährige spielte vergangene Saison für den 1. FSV Mainz 05. Dort kam er auf insgesamt elf Bundesligaeinsätze. Papela kommt auf 28 Länderspiele im DFB-Nachwuchsbereich.

26. Juni: Wehen Wiesbaden verpflichtet Linksverteidiger

Der SV Wehen Wiesbaden verstärkt sich auf der linken Außenbahn mit dem 23-jährigen Fabian Greilinger. Dieser kommt vom Ligakonkurrenten 1860 München. Dort kam er auf insgesamt 30 Einsätze in der dritten Liga. „Fabian wird uns mit seinen Tugenden auf der linken Außenbahn sehr guttun”, so SVWW-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver. Zum Artikel

26. Juni: Düren holt Drittliga-Aufsteiger aus Aachen

Vleron Statovci schließt sich dem 1. FC Düren an. Der Deutsch-Kosovare spielte seit 2012 bei seinem Ausbildungsverein Alemannia Aachen und ist im Mittelfeld beheimatet. In der Saison 23/24 kam der 20-Jährige auf elf Ligaspiele, in welchen er zwei Assists erzielen konnte. Zum Artikel

26. Juni: VfB Stuttgart verstärkt sich mit Ramon Hendriks

Ramon Hendriks wechselt von Feynoord Rotterdam zum VfB Stuttgart und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Der niederländische Abwehrspieler kam in der vergangenen Saison auf 31 Einsätze in der Eredivisie. Auch im internationalen Spielbetrieb konnte der 22-Jährige bereits Erfahrungen sammeln. Hier bestritt Hendriks drei Spiele in der UEFA Conference League Saison 21/22.

25. Juni: VfB Bottrop holt 160-fachen Oberliga-Spieler Aldin Kljajic

Aldin Kljajic wird nicht mit Türkspor Dortmund in die Regionalliga West gehen. Stattdessen hat sich der im kroatischen Sanski Most geborene Innenverteidiger dem Landesliga-Aufsteiger VfB Bottrop angeschlossen. Zum Artikel

25. Juni: Duo mit RWE-Vergangenheit für den FC Kray

Luei Mustafa und Brown Amadin kommen aus der U19 der SG Unterrath und werden in der kommenden Saison jeweils ihre Rückkehr zum FC Kray feiern. Das Duo hatte bereits jeweils als Jungjahrgang in der U19 an der Buderusstraße gespielt. Zum Artikel

25. Juni: Heim verlässt Gütersloh und geht nach Bayreuth

Das war ein kurzes Engagement: Nach nur fünf Monaten kehrt Felix Heim dem FC Gütersloh den Rücken und zieht weiter ins Frankenland zur SpVgg Bayreuth. Zum Artikel

25. Juni: RWE holt Schultz von Viktoria Köln

Rot-Weiss Essen hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Viktoria Kölns Abwehrchef Michael Schultz an die Hafenstraße geholt. Zum Artikel

25. Juni: 1. FC Köln holt zwei Talente von Viktoria Köln

RS hatte es bereits angekündigt - nun ist es perfekt. Die beiden Brüder Malek (19) und Said (17) El Mala wechseln vom Drittligisten Viktoria Köln zum Stadtrivalen 1. FC Köln. Sie erhalten langfristige Verträge und werden zunächst ein Jahr an die Viktoria zurück verliehen.

25. Juni: Profi-Vertrag für Muhammad Dahaba beim FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat seinen Nachwuchsspieler Muhammad Dahaba mit einem Profivertrag ausgestattet. Das teilte der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler war bislang für die U23 sowie die U19 des Kiezclubs aufgelaufen, hatte in der abgelaufenen Spielzeit aber regelmäßig zur Trainingsgruppe des Lizenzkaders gehört.

„Muhammad hat die Gelegenheit, sich beim Lizenzteam zu zeigen, sehr gut genutzt. Wir freuen uns sehr darüber, dass Muhammad seine nächsten Schritte in seiner Entwicklung mit uns gehen möchte“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. Über die Laufzeit des Arbeitspapiers gab es keine Mitteilung.

25. Juni: VfB steht kurz vor Verpflichtung von Innenverteidiger Hendriks

Der VfB Stuttgart steht kurz vor der Verpflichtung des Niederländers Ramon Hendriks. Der Fußball-Bundesligist will den Transfer des 22 Jahre alten Innenverteidigers von Feyenoord Rotterdam nach dpa-Informationen in Kürze bekanntgeben. Die Ablösesumme soll laut früheren Medienberichten zwischen 700 000 und 800 000 Euro liegen.

Der niederländische Vizemeister Feyenoord hat Hendriks zuletzt an seinen Ligakonkurrenten und Eredivisie-Absteiger Vitesse Arnheim ausgeliehen. Der Vertrag des Abwehrspielers in Rotterdam soll noch bis 30. Juni 2026 laufen.

Der VfB will dem 1,89 Meter großen Hendriks Zeit geben, sich in Stuttgart in Ruhe zu entwickeln. Der frühere niederländische Junioren-Nationalspieler wird also nicht als Ersatz für den zum FC Bayern München gewechselten Hiroki Ito gesehen.

25. Juni: Tritt Niederländer Dani de Wit die Stöger-Nachfolge beim VfL Bochum an?

Der Abgang von Leistungsträger Kevin Stöger zu Borussia Mönchengladbach hat beim VfL Bochum eine große Lücke gerissen. Einen Nachfolger hat der Revierklub bislang nicht präsentiert - das könnte sich bald ändern. Es kursieren Gerüchte, dass der Niederländer Dani de Wit vor einem Wechsel an die Castroper Straße steht. Wie diese Redaktion erfuhr, hatte der Spieler schon vor vielen Wochen eine erste Anfrage des VfL erhalten. De Wit könnte sich wie zuletzt Ibrahima Sissoko ablösefrei den Bochumern anschließen. Der offensive Mittelfeldspieler verbrachte die vergangenen fünf Jahre bei AZ Alkmaar (188 Spiele, 46 Tore, 21 Vorlagen), wo sein Vertrag zum Ende des Monats ausläuft. Zugesagt hat der 26-Jährige dem VfL noch nicht, wenngleich das beiderseitige Interesse an einer Zusammenarbeit groß ist.

25. Juni: Ehemaliger Bayern-Torhüter Früchtl wechselt von Wien nach Lecce

Torhüter Christian Früchtl spielt in der kommenden Saison in der Serie A für US Lecce. Das gab der italienische Erstligist am Dienstag bekannt. Der frühere Bayern-Profi unterschrieb einen Vertrag bis 2027 mit einer Option für weitere zwei Jahre.

Der 24 Jahre alte Früchtl war vor zwei Jahren ablösefrei aus München zum österreichischen Erstligisten Austria Wien gewechselt. Er hatte nahezu seine gesamte Nachwuchsausbildung bei den Bayern genossen. In der Saison 2020/2021 war Früchtl eine Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen, blieb dort aber ohne Einsatz. In der Bundesliga spielte er einmal am 14. Mai 2022 beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg für die Bayern.

25. Juni: Eric da Silva Moreira verlässt St. Pauli und geht nach England

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli verliert ein großes Talent. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird Eric da Silva Moreira den Verein verlassen. Der U17-Weltmeister wechselt nach England und schließt sich dem Premier-Leage-Club Nottingham Forrest an. Über die Ablösemodalitäten haben bei Clubs Stillschweigen vereinbart.

„Der Abschied vom FC St. Pauli fällt mir nach der langen Zeit natürlich schwer, doch nach meiner Volljährigkeit, dem Abitur sowie den ersten Spielen im Herrenbereich möchte ich mich ganz neuen Herausforderungen stellen, mich in England beweisen“, sagte der 18 Jahre alte Flügelspieler. Da Silva Moreira spielte seit 2015 für den FC St. Pauli und feierte in der vergangenen Saison sein Debüt in der Profimannschaft der Kiezkicker.

25. Juni: Lautern und Lobinger gehen getrennte Wege - Stürmer geht zu Viktoria Köln

Angreifer Lex-Tyger Lobinger verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Wie der FCK am Dienstag mitteilte, zieht es den 25-Jährigen zum Drittligisten Viktoria Köln.

Lobinger war im Sommer 2022 von Fortuna Düsseldorf in die Pfalz gekommen und absolvierte seitdem 37 Pflichtspiele für Lautern. Aufgrund zu geringer Spielpraxis wechselte der gebürtige Bonner in der Rückrunde der abgelaufenen Saison schon auf Leihbasis zum VfL Osnabrück.

Lobinger ist der Sohn des früheren Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger, der 2023 im Alter von 50 Jahren nach einer schweren Krebserkrankung gestorben ist.

25. Juni: VfB Stuttgart an Füllkrug interessiert?

Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll sich der Vizemeister über den Nationalstürmer aus Dortmund informiert haben. Damit könnte es zu einem spannenden Tausch mit einem Stuttgarter Angreifer kommen.

Stuttgart (dpa) - Laut einem Medienbericht könnte es zwischen Vizemeister VfB Stuttgart und Borussia Dortmund zu einem spektakulären Stürmer-Tausch kommen. Wie der TV-Sender Sky am Dienstag berichtete, soll sich der VfB über die Situation von Dortmunds Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug informiert haben. Dessen Vertrag beim Bundesliga-Konkurrenten Borussia läuft noch bis 30. Juni 2026.

Der Torschütze zum 1:1-Endstand beim dritten deutschen EM-Gruppenspiel gegen die Schweiz am Sonntag könnte in Stuttgart ausgerechnet Nachfolger von Serhou Guirassy werden. Der Top-Torjäger der Schwaben hat sich laut Berichten von „Bild“ und Sky für einen Wechsel entschieden.

Neben Champions-League-Finalist Dortmund sollen an dem Nationalspieler Guineas aber auch internationale Clubs wie die AC Mailand, der FC Arsenal und der FC Chelsea interessiert sein. Die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag soll bei 18 Millionen Euro liegen. Auch VfB-Kapitän und Abwehrchef Waldemar Anton soll angeblich vor einem Wechsel zur Borussia stehen.

25. Juni: Rostock holt Essens Harenbrock

Der F.C. Hansa Rostock hat eine weitere Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht und Cedric Harenbrock von Rot-Weiss Essen unter Vertrag genommen. Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte zuletzt 37 von 38 möglichen Drittliga-Spielen.

25. Juni: Dänemark-Star Hojbjerg ein Thema beim BVB?

Borussia Dortmund sucht Verstärkung fürs Mittelfeld. Mit Pierre-Emile Hojbjerg ist nun ein weiterer Name in der Gerüchteküche aufgetaucht. Der 28-Jährige steht bei Tottenham Hotspurs unter Vertrag und spielt derzeit mit Dänemark die EM. Laut Bild beschäftigt sich der BVB mit dem defensiven Mittelfeldspieler, der in Deutschland bereits Spuren beim FC Bayern und Revier-Rivale Schalke 04 hinterlassen hat. Er sei für eine geringe Ablösesumme zu haben. Priorität habe aber eine Verpflichtung von Pascal Große (siehe Eintrag vom 23. Juni), heißt es in dem Bericht.

25. Juni: BVB-Gerüchte um niederländischen Nationalspieler Veermann

Die Mittelfeldzentrale von Borussia Dortmund soll zur neuen Saison um Alternativen ergänzt werden. Eine mögliche ist angeblich Joey Veerman, wie Sky berichtet. Der 25-Jährige spielt für den niederländischen Topklub PSV Eindhoven und überzeugte dort in der abgelaufenen Saison mit starken Werten (26 Torbeteiligungen in 41 Pflichtspielen). Aktuell ist der mit der Niederlande bei der EM unterwegs. Fraglich aber, ob der BVB für Veerman tief in die Tasche greifen würde. Sein Vertrag läuft bis 2026 und sein Marktwert soll bei rund 40 Millionen Euro liegen.

25. Juni: Schalke soll Interesse an Fürths Simon Asta haben

Nach Bild-Informationen soll Schalke ein Auge auf Simon Asta von Greuther Fürth geworfen haben. Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger spielte zuletzt eine auffällige Zweitliga-Saison. Mit 32-Startelf-Einsätzen zählte er zu den Leistungsträgern im Team der Franken. Asta erzielt zwei Tore, lieferte vier Vorlagen

24. Juni: VfL Bochum holt Ibrahima Sissoko

Der VfL Bochum hat sich die Dienste von Ibrahima Sissoko gesichert. Der 26-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt nach seinem Vertragsende bei dem französischen Erstligisten Racing Straßburg ablösefrei an die Castroper Straße. Zum Artikel

24. Juni: Smolcic aus Frankfurt verliehen

Hrvoje Smolcic wechselt für ein Jahr leihweise von Eintracht Frankfurt zum österreichischen Erstligisten Linzer ASK.

24. Juni: Krahn vom Hamburger SV nach Saarbrücken

Der defensive Mittelfeldspieler Elijah Krahn wechselt vom Zweitligisten Hamburger SV zum Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Der 20-Jährige kam in der abgelaufenen Saison dreimal für die Hanseaten in der Zweiten Liga zum Einsatz und spielte zudem 14 Mal in der Regionalliga Nord.

24. Juni: Stuttgart verleiht Perea nach Zürich

Juan Perea wechselt in der kommenden Saison auf Leihbasis zum FC Zürich. In der vergangenen Spielzeit war der Angreifer an Hansa Rostock ausgeliehen.

24. Juni: Wiesbaden holt Wegmann aus Würzburg

Der SV Wehen Wiesbaden hat Verteidiger Marius Wegmann unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige wechselt ablösefrei vom FC Würzburger Kickers zum SVWW.

24. Juni: FC Gütersloh holt Nico Tübing

Nico Tübing kehrt dem Regionalligisten SV Rödinghausen den Rücken und wechselt innerhalb der West-Staffel zum FC Gütersloh. In der abgelaufenen Saison stand der 21-Jährige neunmal für den SVR auf dem Platz, erzielte dabei ein Tor. Zum Artikel

24. Juni: Schalke holt 15-Tore-Stürmer Sylla

Pünktlich zum Start der Sommer-Vorbereitung präsentiert der FC Schalke 04 einen vielversprechenden Neuzugang für die Offensive. Rechtsaußen Moussa Sylla verstärkt die Königsblauen und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Zum Artikel

24. Juni: Zwei Neue für den TVD Velbert, Abwehrmann zum ETB

Beim TVD Velbert herrscht mächtig Bewegung. Mit Kaan und Arda Terzi hat der Oberliga-Niederrhein-Vertreter zunächst ein Bruder-Duo als Zugänge dazugeholt. Derweil geht Jan Corsten - und zwar zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Zum Artikel

24. Juni: RWE holt Chiba für die U17

Maresuke Chiba geht vom TSV Meerbusch zur U17 von Rot-Weiss Essen. Zum Artikel

24. Juni: HSV offenbar an Verpflichtung von Ex-96-Profi Ennali interessiert

Der Hamburger SV interessiert sich einem Medienbericht zufolge für den Offensivspieler Lawrence Ennali vom polnischen Erstligisten Gornik Zabrze. Der Fußball-Zweitligist soll sich schon mit dem 22 Jahre alten früheren Fußballprofi von Hannover 96 ausgetauscht haben, wie das „Hamburger Abendblatt“ am Montag berichtete. Ein erstes Angebot zwischen einer und zwei Millionen Euro sei demnach von den Polen abgelehnt worden sein.

Ennali hat noch einen Vertrag bis 2025. Im vergangenen Sommer war der gebürtige Berliner von 96 nach Zabrze gewechselt. Er kam in der abgelaufenen Saison auf 26 von 34 möglichen Partien für den Club aus der südpolnischen Stadt. Dabei erzielte der schnelle Flügelspieler fünf Treffer und gab zwei Vorlagen.

Ennali spielte unter anderem für die Jugendmannschaften des 1. FC Nürnberg, Hertha BSC und FC Schalke 04. Für Hannover 96 kam er in der 2. Bundesliga insgesamt achtmal zum Einsatz.

24. Juni: Nächster 1860-Abgang - Glück wechselt zur U21 des VfB Stuttgart

Michael Glück schließt sich dem deutschen Vizemeister VfB Stuttgart an. Der 21-Jährige erhält bei den Schwaben einen langfristigen Vertrag, zunächst soll der Innenverteidiger für die Reserve in der 3. Liga spielen. Glück kommt vom TSV 1860 München, der eine Basisablöse in Höhe von 350.000 Euro erhält. Die Summe kann durch Boni auf bis zu 800.000 Euro ansteigen. Der österreichische U21-Nationalspieler absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 25 Partien in der dritthöchsten Spielklasse.

24. Juni: Shcherbakovski und Hoffmann verlassen Dynamo Dresden

Nur einen Tag nach dem Trainingsauftakt trennt sich der Fußball-Drittligist Dynamo Dresden von Jan Shcherbakovski. Die SGD und der offensive Mittelfeldspieler lösten den ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen auf, teilte Dynamo mit. Zudem verlässt auch Julius Hoffmann die Sportgemeinschaft.

Der 23 Jahre alte Shcherbakovski war im Sommer 2022 aus Halle nach Elbflorenz gewechselt und zuletzt an den FC Energie Cottbus ausgeliehen. Mit den Lausitzern schaffte er in der vergangenen Rückrunde bei 16 Regionalliga-Einsätzen den Aufstieg in die 3. Liga. Der 20 Jahre alte Hoffmann, der in der zurückliegenden Spielzeit an Regionalligist Babelsberg 03 ausgeliehen war, schließt sich der U23 des 1. FC Magdeburg an.

24. Juni: Torjäger Guirassy will Stuttgart wohl verlassen

Serhou Guirassy verlässt nach Medienberichten den VfB Stuttgart. Nach Informationen der „Bild“ und von Sky hat sich der Top-Stürmer der Schwaben für einen Wechsel entschieden. Laut „Bild“ haben Guirassy und seine Berater kürzlich den deutschen Vizemeister darüber informiert. Er könnte demnach aufgrund einer Ausstiegsklausel von 18 Millionen Euro gehen. Laut Medien sind Borussia Dortmund aber auch internationale Clubs wie die AC Mailand, der FC Arsenal und der FC Chelsea an dem Auswahlspieler Guineas interessiert.

Mit 28 Toren hatte der 28-Jährige großen Anteil daran, dass der schwäbische Fußball-Bundesligist hinter Meister Bayer Leverkusen Zweiter wurde und in der kommenden Saison in der die Champions League startet. 2022 hatte der damalige Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat, der inzwischen wieder für den BVB arbeitet, den Stürmer von Stade Rennes nach Stuttgart geholt. Guirassys Vertrag beim VfB läuft noch bis zum 30. Juni 2026, enthält allerdings eine Ausstiegsklausel.

24. Juni: Leihe mit Kaufoption - VfB Stuttgart holt Schweizer EM-Fahrer Rieder

Der offensive Mittelfeldspieler Fabian Rieder schließt sich für ein Jahr per Leihe dem VfB Stuttgart an. Sein Stammklub Stade Rennes, bei dem der 22-jährige Schweizer Nationalspieler und EM-Teilnehmer noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, bestätigte zudem, dass in dem Deal eine Kaufoption für die Schwaben verankert ist.

"Fabian Rieder passt mit seinen fußballerischen Qualitäten und auch mit der Erfahrung, die er trotz seines noch relativ jungen Alters bereits gesammelt hat, sehr gut zu uns. Wir sind davon überzeugt, dass er schnell zu einem wichtigen Faktor in unserem Spiel werden kann und begrüßen Fabian herzlich beim VfB", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Rieder, der mit den Eidgenossen bereits in Stuttgart sein EM-Quartier bezog, ergänzte: "Der VfB ist ein unglaublicher Verein mit großartigen Fans. Ich freue mich wirklich riesig, vor dieser Kulisse zu spielen. Beim VfB möchte ich meine Qualität und meine Erfahrung einbringen und der Mannschaft bei den anstehenden Herausforderungen helfen."

24. Juni: FC Bayern verleiht Wanner nach Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim hat sich für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga die Dienste von Nachwuchsspieler Paul Wanner vom FC Bayern gesichert. Die Münchner leihen den 18 Jahre alten Offensivspieler für eine Saison an die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt aus, nachdem er in der vergangenen Spielzeit beim Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg Erfahrungen gesammelt hatte.

„Paul Wanner ist bereit für das nächste Level. Jetzt lautet das Ziel, sich dauerhaft das Niveau in der ersten Liga anzueignen“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund. In Heidenheim habe der Junioren-Nationalspieler, der auch für Österreich spielen könnte, nun „alle Möglichkeiten, einen weiteren großen Schritt zu machen, zumal der Klub im Rahmen der Conference League auch international vertreten ist“.

Wanner hatte im Januar 2022 als bisher jüngster Spieler in der Geschichte des FC Bayern sein Bundesliga-Debüt in der ersten Mannschaft gefeiert. In Elversberg kam er in 28 Pflichtspielen (sechs Tore) zum Einsatz.

23. Juni: Groß-Transfer zum BVB rückt offenbar näher

Neben Waldemar Anton könnte Borussia Dortmund bald einen weiteren deutschen Nationalspieler unter Vertrag nehmen. Es handelt sich um Pascal Groß. Der Mittelfeldspieler aus Brighton steht laut Sky kurz vor einer grundsätzlichen Einigung mit dem BVB. Dem Bericht zufolge möchte er lieber nach Dortmund als nach Frankfurt wechseln. Konkrete Gespräche zwischen beiden Klubs sollen bald stattfinden, Sky berichtet von Ablöseforderungen in Höhe von sieben bis zehn Millionen Euro.

23. Juni: Zwei Neue für Blau-Weiß Mintard

Mohamad Ali Abou Hamad und Ouassim El Abdouni laufen ab sofort für den Landesligisten Blau-Weiß Mintard auf. Besonders interessant: Abou Hamad kommt aus der Kreisliga B, genauer gesagt von der SG Osterfeld. Zum Artikel

23. Juni: Preußen Münster II holt Bennet Eickhoff zurück

Er hat Erfahrung bis in die 3. Liga: Nach sieben Jahren kehrt Innenverteidiger Bennet Eickhoff zum SC Preußen Münster II zurück.

23. Juni: St. Pauli soll den Trainer gefunden haben

Laut "transfermarkt.de" soll Alexander Blessin beim FC St. Pauli Fabian Hürzeler als Cheftrainer beerben. Aktuell trainiert Blessin den belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise.

23. Juni: Zwei Neue für Rheinland Hamborn

Eren Taskin und Emre Sahin sind die nächsten und vorerst auch letzten beiden Neuzugänge von Bezirksligist Rheinland Hamborn. Taskin kommt von den Sportfreunden Hamborn 07 aus der Oberliga. Der Duisburger Stadtteilklub wird nach dem Abstieg nun aber in der Landesliga an den Start gehen. Sahin kommt vom FSV Duisburg, der in die Bezirksliga abgestiegen ist. Zum Artikel

23. Juni: Drewes beim VfL Bochum gehandelt, Gerüchte um Riemann und den HSV

Auf der Torhüter-Position wird sich in diesem Sommer beim VfL Bochum einiges tun. Andreas Luthe hat seine Karriere beendet, Manuel Riemann ist trotz Vertrag nicht mehr erwünscht. Der 35-Jährige soll den Verein nach dem Eklat vor der Relegation verlassen. Ein möglicher Abnehmer für Riemann ist der Hamburger SV. Das berichten die in Karlsruhe ansässigen „ka-news“. Auch der KSC spielt bei der VfL-Planung offenbar eine Rolle. Demnach beschäftigen sich die Bochumer mit Torwart Patrick Drewes (31), dem Stammkeeper der Karlsruher, der bereits von 2019 bis 2021 an der Castroper Straße unter Vertrag stand. Das Interesse der Bochumer sei groß, berichtet das Portal. Für eine Drewes-Rückkehr nach Bochum wäre allerdings eine Ablösesumme fällig. Der Der 31-Jährige steht noch ein Jahr beim KSC unter Vertrag.

23. Juni: Unterhaching holt Ihorst aus Braunschweig

Die Spielvereinigung Unterhaching hat Luc Ihorst von Eintracht Braunschweig verpflichtet. Der Mittelstürmer unterschreibt in der Vorstadt einen Vertrag über zwei Jahre.

23. Juni: Niklas Kolbe geht nach Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fussball verpflichtet Niklas Kolbe von den Stuttgarter Kickers, der Innenverteidiger unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis zum 30.06.2026.

23. Juni: Hannover holt Lee

Mittelfeldspieler Hyunju Lee kommt für eine einjährige Leihe vom FC Bayern München zu Hannover 96. Danach besteht für den 21-jährigen südkoreanischen Juniorennationalspieler eine Kaufoption.

23. Juni: Alemannia Aachen stellt Putaro vor

Leandro Putaro hat sich Alemannia Aachen angeschlossen und kehrt dem VfL Osnabrück den Rücken. Zum Artikel

23. Juni: Wattenscheid 09 holt Ko

13 Spiele, drei Tore: Eunseok Kos Bilanz bei der TVD Velbert liest sich in der abgelaufenen Oberliga-Niederrhein-Saison nicht schlecht. In der anstehenden Runde wird der 1,87 Meter große Innenverteidiger die Defensive der SG Wattenscheid 09 verstärken. Zum Artikel

23. Juni: Nischalke verlässt den 1. FC Nürnberg

Es hat nicht sein sollen: Im Sommer 2023 verlieh der 1. FC Nürnberg Stürmer Jermaine Nischalke an Borussia Dortmund II. Seine Trikots waren beliebt, einen bleibenden Eindruck hinterließ der 21-Jährige aber nicht wirklich. Nun geht es weiter zum FC Homburg in die Regionalliga Südwest. Er erhält einen Ein-Jahres-Vertrag und kommt ablösefrei. Zum Artikel

23. Juni: Jakub Kaluzinski einer für Borussia Dortmund?

Wie das polnische Portal "weszlo.com" berichtet, soll sich der BVB mit einer Verpflichtung von Jakub Kaluzinski beschäftigen. Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler steht noch bis zum 30. Juni 2026 bei Antalyaspor unter Vertrag. Der Marktwert des Polen liegt laut "transfermarkt.de" bei 2,1 Millionen Euro.

Der neue BVB-Cheftrainer Nuri Sahin hatte im Sommer 2023 Kaluzinski von Lechia Danzig in die Türkei geholt. Dieser absolvierte 31 Spiele in der abgelaufenen Saison für Antalya. Wie "weszlo.com" schreibt, soll Sahin bei seinem Abgang Richtung Dortmund Kaluzinski im Beisam mehrerer Spieler versprochen haben, dass er ihn, falls sich die Möglichkeit ergeben sollte, nach Dortmund holen wird. Bleibt abzuwarten, wie diese Personalie ausgeht.

22. Juni: Bayern verleiht Youngster Wanner an Heidenheim

Bayern München verleiht Nachwuchs-Talent Paul Wanner (18) in der kommenden Saison offenbar an den Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Heidenheim. Das berichteten Sky und kicker am Samstag, der Deal beinhaltet demnach keine Kaufoption.

Der offensive Mittelfeldspieler war in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis bei der SV Elversberg aktiv und erzielte in 28 Zweitliga-Einsätzen sechs Tore sowie drei Assists. Nun soll er in Heidenheim unter Trainer Frank Schmidt weitere Spielpraxis sammeln.

Wanners Vertrag in München läuft bis 2027, mit 16 Jahren war er zum jüngsten Bundesliga-Debütanten des FC Bayern avanciert.

22. Juni: Hansa präsentiert Co-Trainer

Marcus Rabenhorst wird Co-Trainer bei Hansa Rostock. Der gebürtige Rostocker komplettiert damit das Trainer-Team um Chef-Coach Bernd Hollerbach.

22. Juni: Wuppertal holt Ex-Duisburger Gembalies

Der Wuppertaler SV hat seinen nächsten Neuzugang präsentiert. Vincent Gembalies, 24-jähriger Innenverteidiger, wechselt vom SC Paderborn II zum WSV. Vor seinem einjährigen Engagement in Paderborn trug er 15 Jahre das Trikot des MSV Duisburg.

22. Juni: Akono nach Halle

Angreifer Cyrill Akono wechselt vom VfB Lübeck zum Halleschen FC. „In den letzten Jahren in der 3. Liga ist ihm aus unterschiedlichen Gründen der ganz große Durchbruch noch nicht gelungen“, so Sportdirektor Daniel Meyer. „Ich habe Cyrill seit vielen Jahren auf dem Zettel und freue mich über sein Vertrauen in unseren Weg und für den HFC. Er geht diesen einen Schritt mit uns zurück, um gemeinsam Anlauf zu nehmen.“

22. Juni: Leipzig verleiht Keeper Blaswich nach Salzburg

Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig schickt Torhüter Janis Blaswich zur kommenden Saison nach Österreich. Der 33-Jährige wird zu Red Bull Salzburg verliehen.

21. Juni: Anton vor Wechsel zum BVB?

Waldemar Anton steht offenbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Wie Sky berichtet, hat sich der Innenverteidiger des VfB Stuttgart für den BVB entschieden.

Ermöglicht werde der Transfer demnach durch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro.

21. Juni: FC Schalke 04 verpflichtet belgischen Innenverteidiger

Mit Martin Wasinski verpflichtet der FC Schalke 04 einen jungen Innenverteidiger. Der 20-Jährige kommt aus seiner Heimat Belgien vom KV Kotrijk ins Ruhrgebiet, wo er einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet hat. Wasinski ist zunächst aber wohl als Perspektivspieler eingeplant. Er sei ein "junger Herausforderer" für die Abwehrmitte, schreiben die Königsblauen in einer Mitteilung.

21. Juni: Robbie D‘Haese unterschreibt bei Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen hat mit Robbie D`Haese den fünften externen Zugang für die neue Saison präsentiert. Der 25-jährige Außenbahnspieler wechselt vom belgischen Zweitligisten KV Oostende an die Hafenstraße und verstärkt die rechte Offensivseite der Elf von Trainer Christoph Dabrowski, der seine Schützlinge am Mittwoch zum Aufgalopp bittet.

21. Juni: Preußen Münster holt 97-maligen Zweitligaprofi

Vom Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück wechselt Charalambos Makridis zum Zweitliga-Aufsteiger SC Preußen Münster. SCP-Geschäftsführer Ole Kittner über den 97-maligen Zweitligaspieler: "Babis verfügt über viel Zweitligaerfahrung und ist im Offensivbereich sehr variabel einsetzbar. Vor allem im Eins-gegen-eins und im Spiel auf engstem Raum hat er seine Stärken."

21. Juni: Darmstadt 98 holt Verteidiger Vukotic von Wehen Wiesbaden

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Innenverteidiger Aleksandar Vukotic von Absteiger SV Wehen Wiesbaden verpflichtet. Zur Laufzeit des Vertrags mit dem 28-Jährigen wurden am Freitag keine Angaben gemacht. Der SVWW teilte mit, dass Vukotic eine Ausstiegsklausel für den Wechsel genutzt habe, über die festgeschriebene Ablösesumme sei zwischen den Vereinen jedoch Stillschweigen vereinbart worden.

„Aleksandar ist ein gut geschulter, erfahrener Abwehrturm, der mit über zwei Metern ein Gardemaß mitbringt und in der vergangenen Saison seine Zweitliga-Tauglichkeit absolut bewiesen hat. Darüber hinaus stellt er sich komplett in den Dienst der Mannschaft“, sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht.

21. Juni: 1. FC Bocholt verlängert mit zwei Spielern

Jan Holldack und Sebastian Patzler haben ihre Verträge beim 1. FC Bocholt verlängert. Der 28-jährige Holldack unterschreibt einen langfristigen Kontrakt beim Regionalligisten.

21. Juni: Joshua Schwirten verlässt Erzgebirge Aue in Richtung Kerkrade

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue lässt seinen Mittelfeldspieler Joshua Schwirten zum niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade ziehen. Das gaben die Veilchen am Freitag bekannt. Sie entsprachen damit dem Wunsch des 22-Jährigen, der trotz 32 Pflichtspieleinsätzen in der vergangenen Saison mit seiner Spielzeit unzufrieden war. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Im Sommer 2023 war der Mittelfeldspieler vom 1. FC Köln II ins Lößnitztal gewechselt und kam auf 27 Einsätze in der 3. Liga, davon drei in der Startelf. Zwei Saisontore stehen zu Buche.

21. Juni: Aachen will Spieler abgeben

Bei Alemannia Aachen gibt es immer noch Spieler, die der Aufsteiger gerne loswerden würde. Das Problem: Sie stehen allesamt bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag. Gemeint sind: Dustin Willms, Beyhan Ametov, Vincent Schaub, Lars Oeßwein und Marc Brasnic. Immerhin konnten die Verantwortlichen mit Franko Uzelac, der zum MSV Duisburg wechselt, eine Einigung erzielen und den ebenfalls bis Sommer 2025 gültigen Vertrag auflösen. Eine weitere Personalentscheidung ist in der Kaiserstadt ebenfalls gefallen: Robin Afamefuna und Alemannia Aachen werden in der kommenden Saison getrennte Wege gehen. Der Vertrag des Abwehrspielers wird nicht verlängert.

21. Juni: Aachen holt Makanda

Alemannia Aachen hat Jabez Makanda unter Vertrag genommen. Der defensive Mittelfeldmann wechselt vom FC Berdenia Berbourg aus der zweiten luxemburgischen Liga an die Krefelder Straße.

21. Juni: Gladbach holt Kleindienst

Borussia Mönchengladbach verstärkt sich nach einer enttäuschenden Spielzeit mit Tim Kleindienst. Der Mittelstürmer erzielte in der vergangenen Saison 12 Tore für Heidenheim.

20. Juni: Ersoy verlässt die Sportfreunde Lotte

Berkan Ersoy hat sich bei den Sportfreunden Lotte in der Oberliga reingekämpft, wird seine Karriere aber in der Westfalenliga fortsetzen. Genauer gesagt beim SC Rot-Weiß Maaslingen. Zum Artikel

20. Juni: Sportfreunde Siegen holen Mayer, Dinaj geht

Die Sportfreunde Siegen haben sich mit Innenverteidiger Florian Mayer verstärkt. Der 1,90 Meter große Abwehrspezialist kommt von Regionalliga-West-Vertreter 1. FC Bocholt.

Gehen wird derweil Benit Dinaj. Zehn Oberliga-Spiele absolvierte das Eigengewächs in der vergangenen Saison. Nun wurde der Vertrag des 20-Jährigen aufgelöst, "um ihm den Wechsel zu einem anderen Verein zu ermöglichen". Zum Artikel

20. Juni: Ärger um einen Zugang bei Carl Zeiss Jena

Unfassbare Geschichte aus der Regionalliga Nordost: Kay Seidemann sollte von Rot-Weiß Erfurt zu Carl Zeiss Jena wechseln. FCC-Fans liefen Sturm - wegen Seidemanns Vergangenheit. Er hatte sich mehrfach abfällig gegenüber den Jenensern verhalten. Zum Artikel

20. Juni: Viktoria Köln holt Vrenezi

Albion Vrenezi schließt sich nach zwei Jahren beim TSV 1860 München dem Ligakonkurrenten Viktoria Köln an. Der 30 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei ins Rheinland. Zum Artikel

20. Juni: SC Verl löst Vertrag mit Robin Friedrich auf

Robin Friedrich und der SC Verl haben den Vertrag aufgelöst, sodass der Stürmer ablösefrei weiterziehen kann. Das hat der 21-Jährige auch getan - und beim Halleschen FC in der Regionalliga Nordost unterschrieben. Zum Artikel

20. Juni: Kolja Pusch geht nach Meerbusch

Kolja Pusch wechselt vom MSV Duisburg zum Oberliga-Niederrhein-Klub TSV Meerbusch. Zum Artikel

20. Juni: Kleindienst wohl kurz vor Wechsel nach Mönchengladbach

Wie der Kicker berichtet, steht Heidenheims Tim Kleindienst kurz vor einem Wechsel zu Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach. Er sei bereits am Vereinsgelände der Gladbacher gesichtet worden. Dank einer Ausstiegsklausel kann Kleindienst den 1. FC Heidenheim dem Bericht nach für sieben bis acht Millionen Euro Ablöse verlassen.

20. Juni: KFC Uerdingen holt Michel Dinzéy als Cheftrainer

Der KFC Uerdingen hat einen neuen Cheftrainer. Wie die Krefelder am Donnerstag, 20. Juni, bekanntgaben, übernimmt Michél Dinzey den künftigen Regionalliga-West-Vertreter. Zum Artikel

20. Juni: Zwei neue Trainer für Schalke 04

Zwei neue Assistenztrainer für den FC Schalke 04. Während Stephan Louboué als Towarttrainer bei den Knappen anheuert, wird Sidney Sam als einer der Co-Trainer mit von der Partie sein. Auch der bisherige Assistenz-Trainer Tim Smolders sowie Athletik-Trainer Alexander Stork sind Teil des Teams. Zum Artikel

20. Juni: Bocholt holt Julian Riedel

Julian Riedel wird ab sofort beim 1. FC Bocholt spielen. Das gab der Regionalliga-West-Klub am Donnerstag, 20. Juni, bekannt. Riedel, 32 Jahre alt, 1,84 Meter groß und Innenverteidiger, kommt vom Drittligisten Waldhof Mannheim an den Hünting. Zum Artikel

20. Juni: Ulm leiht Krattenmacher von Bayern aus

Der SSV Ulm 1846 Fussball leiht Maurice Krattenmacher vom FC Bayern München aus. Für ein Jahr kommt der 18-jährige Mittelfeldspieler zu den Spatzen und wird die Mannschaft von Thomas Wörle verstärken.

20. Juni: Maatsen zieht es wohl zu Aston Villa

Aston Villa hat Borussia Dortmund im Werben um Ian Maatsen (22) offenbar ausgestochen. Wie The Athletic berichtet, soll sich der Premier-League-Klub mit dem FC Chelsea auf einen Transfer des niederländischen Nationalspielers geeinigt haben, die Ablöse soll mehr als 35 Millionen Pfund (rund 41 Mio. Euro) betragen.

Chelsea hatte den Linksverteidiger im Winter bis zum Saisonende an den BVB ausgeliehen. Beim Champions-League-Finalisten entwickelte sich Maatsen in Windeseile zum Leistungsträger. Laut des Berichts hätte sich Dortmund Maatsen per Klausel für 35 Millionen Pfund sichern können. Nun aber winkt dem Abwehrspieler, der vergangene Woche ins EM-Aufgebot der Niederländer nachgerückt war, wohl ein langfristiger Vertrag bis 2030 beim Champions-League-Teilnehmer von der Insel. Zum Artikel

20. Juni: Juventus mit BVB in Verhandlungen um Adeyemi

Karim Adeyemi hat offenbar das Interesse des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin geweckt. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, stehen Juve und der BVB bereits in Verhandlungen über einen Transfer des 22 Jahre alten Offensivspielers. Adeyemi gilt als Wunschkandidat des neuen Juve-Trainers Thiago Motta. Laut Gazzetta ruft Dortmund eine Ablöse von 30 Millionen Euro auf. Karim Adeyemis Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis Sommer 2027. In der abgelaufenen Saison kam der Flügelspieler auf 34 Pflichtspieleinsätze, dabei erzielte er fünf Tore und bereitete zwei weitere vor.

19. Juni: Klefisch wechselt von Paderborn nach Darmstadt

Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 hat Kai Klefisch vom SC Paderborn verpflichtet. Das teilte der hessische Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Über Vertragsdauer und die Ablösemodalitäten des defensiven Mittelfeldspielers machten die Lilien keine Angaben.

19. Juni: SV Wehen befördert Döring zum Chefcoach

Trotz der verlorenen Relegation darf Nils Döring auf der Bank des SV Wehen bleiben. Der Ex-Profi ist darüber „sehr glücklich“.

19. Juni: Benatelli folgt auf Baxter Bahn in Mannheim

Rico Benatelli kehrt zurück nach Deutschland. Wie Drittligist Waldhof Mannheim bekanntgab, kommt der 32 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler von Austria Klagenfurt. Benatelli ersetzt also Bentley Baxter Bahn, dessen Transfer zu Alemannia Aachen am Vortag bekanntgeworden war. Zum Artikel

19. Juni: Düren holt Duo aus Dynamo Dresdens U19

Matthias Wetschka kehrt der U19 von Dynamo Dresden den Rücken und läuft ab sofort für den 1. FC Düren in der Regionalliga West auf. Gleiches gilt für Emil Zeil, 18 Jahre, zentrales Mittelfeld, Wetschkas Teamkollege und Kapitän bei den Sachsen.

Dazu hat sich auch der 18 Jahre alte Stürmer Firat Alpsoy den Rheinländern angeschlossen. Er stößt aus der U19 des Karlsruher SC, wo er in 57 Jugendspielen insgesamt 32 Tore und acht Vorlagen geliefert hat, zum Team.Zum Artikel

19. Juni: Furkan Sagman auf dem Sprung zu Türkspor Dortmund

Wie RevierSport erfuhr, wird der Regionalliga-Aufsteiger in den nächsten Stunden Furkan Sagman als seinen zehnten Neuzugang präsentieren. Zum Artikel

19. Juni: RWO holt Elias Demirarslan

Elias Demirarslan wechselt zu Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Der 23 Jahre alte linke Mittelfeldspieler, kommt vom Absteiger SV Lippstadt 08 an den Niederrhein. Zum Artikel

19. Juni: Trainer Rose verlängert bei RB Leipzig nur um ein Jahr

Marco Rose verlängert seinen Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig bis 30. Juni 2026. Obwohl der Coach seit seiner Amtsübernahme im September 2022 in 86 Pflichtspielen 53 Siege verbuchte und mit einem Punkteschnitt von 2,01 den besten Wert aller Bundesliga-Trainer von RB verbuchte, unterschrieb er nur für eine weitere Saison. Sein ursprünglicher Vertrag war ohnehin bis Sommer 2025 datiert.

„Seit ich bei RB Leipzig anfangen durfte, haben wir gemeinsam den DFB-Pokal verteidigt und den Supercup geholt. Der Verein arbeitet im Hintergrund daran, dass wir wieder eine schlagkräftige Truppe aufstellen. Wir spüren, dass noch mehr geht und wir auch immer mehr wollen“, sagte Rose in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch.

19. Juni: Werder verpflichtet Talent Topp aus Schalke

Werder Bremen hat Angreifer Keke Topp verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt vom Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 zu den Grün-Weißen und kehrt damit nach drei Jahren zurück zu seinem Ausbildungsverein. Dies teilten beide Klubs am Mittwoch mit.

Topp habe bei Schalke „seine Qualitäten unter Beweis gestellt, und wir sind absolut davon überzeugt, dass noch viel Potenzial in ihm steckt“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder. Für Trainer Ole Werner ist der Neuzugang ein „wuchtiger, körperlich robuster Stürmer, der in seinem Spiel immer alles reinwirft. Er ist taktisch gut ausgebildet und hat einen guten Abschluss. Er wird unser Spiel mit seinen Qualitäten bereichern.“

Topp lief für Schalke 26 Mal in der 2. Liga auf und erzielte dabei fünf Tore. Bei 16 Einsätzen in den Juniorenmannschaften des DFB traf er zehn Mal.

19. Juni: Ajax-Interesse an Weghorst wird konkreter

Das Interesse von Ajax Amsterdam am niederländischen Nationalstürmer Wout Weghorst wird immer konkreter. Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano befinden sich die Gespräche zwischen dem zuletzt kriselnden Topclub aus den Niederlanden und dem 31 Jahre alten Angreifer in einem „fortgeschrittenen Stadium“.

Weghorst steht noch beim englischen Premier-League-Absteiger FC Burnley unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an den Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim ausgeliehen. Für die Kraichgauer erzielte er in 28 Bundesliga-Spielen sieben Treffer. In Deutschland war er zuvor auch schon beim VfL Wolfsburg aktiv.

Außer Ajax Amsterdam hat auch der FC Twente Enschede großes Interesse an Weghorst. Der Torjäger stammt aus der Nähe von Enschede.

Bei der Fußball-EM hatte Weghorst zuletzt kurz nach seiner Einwechslung mit dem Treffer zum 2:1 für den Auftaktsieg der Niederlande gegen Polen gesorgt. Am Freitag trifft das Oranje-Team in Leipzig auf Frankreich.

19. Juni: Bremen holt Keke Topp zurück

Bundesligist Werder Bremen hat Keke Topp unter Vertrag genommen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, kehrt der 20 Jahre alte Offensivspieler vom Zweitligisten FC Schalke 04 zu seinem Ausbildungsverein zurück. Topps Vertrag in Gelsenkirchen lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2025. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

„Keke ist ein wuchtiger, körperlich robuster Stürmer, der in seinem Spiel immer alles reinwirft. Er ist taktisch gut ausgebildet und hat einen guten Abschluss. Er wird unser Spiel mit seinen Qualitäten bereichern“, wurde Werder-Trainer Ole Werner in einer Clubmitteilung zitiert.

Topp war 2021 aus der U17 der Bremer nach Gelsenkirchen gewechselt. Für Schalke bestritt er 26 Zweitligaspiele, in denen er fünf Treffer erzielte und zwei Tore vorbereitete. „Ich bin überzeugt davon, dass sich bei Werder gerade etwas in eine positive Richtung entwickelt. Zu dieser positiven Entwicklung möchte ich meinen Teil beitragen“, sagte Topp.

19. Juni: Hummels macht sich über Wechselgerüchte lustig

Mats Hummels hat mit Humor auf die aufkommenden Spekulationen über seine berufliche Zukunft reagiert. „Schwierig ein Trikot zu finden für Sport, bei dem es danach keine doofen Gerüchte gibt“, schrieb der 35 Jahre alte Abwehrspieler in einer Instagram-Story zu einem Selfie aus einem Fitnessstudio. Dazu stellte der Ex-Profi von Borussia Dortmund einen Lach-Smiley.

Der spanische Fußball-Erstligist RCD Mallorca hatte am Dienstag Medienberichte über angebliche Verhandlungen zur Verpflichtung von Hummels dementiert. RCD-Sportdirektor Pablo Ortells räumte aber ein, dass es ein undurchsichtiges Angebot gegeben habe. „Ich habe einen Anruf von jemandem bekommen, den ich nicht einmal kenne, von dem ich nicht weiß, ob es der Agent des Spielers ist, und eine halbe Stunde später tauchte diese Nachricht schon in den Medien auf“, sagte der Sportdirektor lachend.

Neben spanischen Medien hatte am Montag unter anderem auch der TV-Sender Sky über angebliche Kontakte zwischen dem RCD Mallorca und dem Weltmeister von 2014 berichtet. Einige Medien meinten, der Wechsel sei fast perfekt. In Italien hieß es, Hummels werde zur AS Rom in die Serie A wechseln. Aber auch bei der AC Mailand und in Saudi-Arabien soll es angeblich Interesse an Hummels geben.

Am Freitag hatte Bundesligist Borussia Dortmund bekanntgegeben, dass der auslaufende Vertrag mit dem Innenverteidiger, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die EM nominiert worden war, nicht verlängert wird.

19. Juni: U17-Weltmeister Da Silva Moreira vor Wechsel nach England

Der deutsche U18-Nationalspieler Eric da Silva Moreira vom Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel in die englische Premier League. Wie der Sender Sky am Dienstag berichtete, ist Nottingham Forest am 18-Jährigen interessiert. Demnach gehe es aktuell um eine Ablöse von etwa 1,5 Millionen Euro.

In der englischen Fußball-Liga könnte er auf seinen ehemaligen Trainer treffen. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga hatte St. Paulis Coach Fabian Hürzeler den Club verlassen und sich Nottinghams Konkurrenten Brighton & Hove Albion angeschlossen.

Im vergangenen Jahr hatte der talentierte Offensivspieler die Weltmeisterschaft mit der U17 in Indonesien gewonnen. Auf zehn Spiele mit einem Tor und einer Vorlage kam da Silva Moreira in der vergangenen Regionalliga-Saison. In der 2. Liga durfte er sich bei einem Kurzeinsatz im März beim 2:0 in Nürnberg zeigen.

18. Juni: Lofolomo geht zu Viktoria Köln

Geboren in Heinsberg, Drittliga-Profi in Halle geworden und nun wieder zurück im Rheinland: Viktoria Köln hat sich die Dienste von Enrique Lofolomo gesichert. Zum Artikel

18. Juni: Rot-Weiß Oberhausen verliert U19-Talent und Co-Trainer

Baran Seker verlässt die U19 von Rot-Weiß Oberhausen, um die ersten Schritte im Herrenfußball zu gehen. Das soll bei der TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein geschehen.

Derweil gibt es auch im Trainerteam der ersten Mannschaft eine Veränderung. Insgesamt war Dirk Langerbein 13 Jahre bei den Kleeblättern - zunächst als Torwarttrainer, dann als Co-Trainer. Die seit 2011 andauernde Ära endet nun. Zum Artikel

18. Juni: Daniel Peretz vom FC Bayern nach Bochum?

Der VfL Bochum sucht nach neuen Torhütern. Andreas Luthe und Michael Esser beendeten nach dem Klassenerhalt in der Relegation ihre Karrieren, Manuel Riemann wird nach Informationen dieser Redaktion wohl vorerst freigestellt. Gesucht wird also mindestens ein neuer Torhüter - und die SportBild bringt nun einen ersten Namen ins Gespräch. Demnach soll Daniel Peretz vom FC Bayern ein Kandidat für eine Leihe sein, der Spieler sei nicht abgeneigt. Nach Informationen dieser Redaktion entspricht das derzeit allerdings nicht der Wahrheit.

18. Juni: Drei Oberliga-Niederrhein-Klubs präsentieren Zugänge

Ratingen 04/19 hat sich die Dienste von Pascal Kubina gesichert. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom Mülheimer FC zurück zu den Ratingern, für die er zwischen 2020 und 2022 bereits spielte.

Ligakonkurrent TVD Velbert, in der vergangenen Saison noch so eben dringeblieben, hat sich derweil mit Soichiro Goto verstärkt. Der Japaner stand zuletzt für den Landesligisten SC Düsseldorf-West im Tor. In der abgelaufenen Runde sammelte Goto 14 Einsätze.

Zu guter Letzt gibt es wieder einmal Neues vom 1. FC Kleve. Die Schwanenstädter haben mit Miguel Nefian den 13. Zugang vorgestellt. Zum Artikel

18. Juni: Aachen holt Baxter Bahn

Bentley Baxter Bahn schließt sich Alemannia Aachen an. Wie RevierSport bereits exklusiv berichtet hatte, kommt der zentrale Mittelfeldspieler vom künftigen Ligakonkurrenten Waldhof Mannheim. Zum Artikel

18. Juni: Neuer Torwart für Preußen Münster

Kaum hat Johannes Schenk langfristig bei Zweitligist Preußen Münster unterschrieben, da haben die Adlerträger ihre Torhüter schon beisammen. Denn mit Morten Behrens kommt ein weiterer Keeper vom SV Darmstadt 98. Zum Artikel

18. Juni: Phillip Aboagye aus Wiedenbrück nach Erfurt

Der FC Rot-Weiß Erfurt ist noch einmal auf dem Transfermarkt für die Offensive tätig geworden und hat Phillip Aboagye verpflichtet. Wieder ein Spieler, der aus dem Fußball-Westen in die Hauptstadt nach Thüringen wechselt. Zum Artikel

18. Juni: Schalke bedient sich bei RB Leipzig

Aris Bayindir ist der sechste externe Neuzugang des FC Schalke 04. Spannend ist der 17-Jährige auch dank seiner Vielseitigkeit. Zum Artikel

18. Juni: MSV Duisburg verpflichtet Mittelstürmer

Der MSV Duisburg gibt weiter Gas auf dem Transfermarkt. Mit Jannik Zahmel haben die Zebras einen Mittelstürmer vom VfL Osnabrück unter Vertrag genommen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Zum Artikel

18. Juni: Arminia Bielefeld holt Becker aus Köln

Arminia Bielefeld hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Viktoria Köln einen Stürmer abgeluchst. Wie die Ostwestfalen mitteilten, kommt André Becker, ein 1,97 Meter großer Mann für das Sturmzentrum. Zum Artikel

18. Juni: SC Verl sichert sich Timur Gayret

Timur Gayret kehrt dem Halleschen FC den Rücken und bleibt der 3. Liga erhalten. Denn der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt zum SC Verl. Zum Artikel

18. Juni: Hansa Rostock holt Dario Gebuhr

Mit Innenverteidiger Dario Gebuhr kann der FC Hansa Rostock einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison begrüßen. Der 21-jährige Defensivspezialist wechselt vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt an die Ostseeküste. Zum Artikel

18. Juni: Viktor Miftaraj schließt sich Düren an

Viktor Miftaraj stößt von Wacker Burghausen aus der Regionalliga Bayern zum West-Vertreter 1. FC Düren. Zum Artikel

18. Juni: Mees geht nach Münster

Joshua Mees wechselt von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel zum Zweitliga-Aufsteiger SC Preußen Münster. Die Adlerträger präsentieren also eine weitere Verstärkung für die Offensive. Zum Artikel

18. Juni: Aachen vor Verpflichtung von Baxter Bahn

Alemannia Aachen wird auf dem Transfermarkt wieder aktiv. Spieler Nummer fünf ist im Anflug auf den Tivoli. Nach RevierSport-Informationen wird sich die Zugangsliste des Drittliga-Aufsteigers schon in wenigen Stunden verlängern. Denn, wie RS berichtete, sind sich die Aachener mit Bentley Baxter Bahn (SV Waldhof Mannheim) einig. Zum Artikel

18. Juni: Aufsteiger Regensburg holt Kühlwetter aus Heidenheim

Jahn Regensburg hat nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga den Angreifer Christian Kühlwetter verpflichtet. Der 28-Jährige kommt vom Erstligisten 1. FC Heidenheim und erhält beim Jahn einen Zweijahresvertrag. Kühlwetter habe „seine Qualitäten in der Offensive über Jahre hinweg bewiesen“, sagte Geschäftsführer Achim Beierlorzer, auch dank „Erfahrung“, „Persönlichkeit“ und „Mentalität“ werde er der Mannschaft helfen.

Kühlwetter wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und war später auch für den 1. FC Kaiserslautern und Heidenheim aktiv. Insgesamt kommt er in seiner Karriere auf 88 Zweitliga-Spiele (18 Tore, 9 Vorlagen). In der abgelaufenen Erstligasaison kam er zu einem Einsatz, bei dem ihm eine Vorlage gelang.

18. Juni: Für die Zukunft: Köln holt Talent Onuoha aus Leipzig

Der 1. FC Köln hat trotz der Sperre durch den Fußball-Weltverband FIFA seinen zweiten Transfer des Sommers getätigt. Der Bundesliga-Absteiger holt das Offensivtalent Chilohem Onuoha aus der Jugendabteilung von RB Leipzig, spielberechtigt ist der 19-Jährige für die Kölner aber noch nicht. Onuoha wird daher für die anstehende Saison an den Drittligisten SC Verl ausgeliehen. Das teilte der FC am Dienstag mit.

Möglich ist dieses Modell, weil es sich bei der Sanktion durch die FIFA nicht um eine Transfersperre, sondern um eine Registrierungssperre handelt. Diese gilt noch für die Transferphase in diesem Sommer, ab dem kommenden Winter darf der Klub wieder neue Spieler registrieren und dann auch einsetzen. In der vergangenen Woche hatte Köln schon die Verpflichtung von Stürmer Mansour Ouro-Tagba (19) vom Drittligisten 1860 München verkündet, er wird zunächst an den Zweitligisten Jahn Regensburg verliehen.

18. Juni: Mittelfeldspieler Arne Maier bleibt FC Aigsburg bis 2026 erhalten

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Arne Maier um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der 25-Jährige absolvierte seit seinem Wechsel von Hertha BSC zum FCA in der Saison 2021/22 85 Pflichtspiele (neun Tore).

„Der Verein und ich haben einen klaren Plan. Ich will in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen und mit Leistung vorangehen. Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende“, sagte Maier. Für FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic ist der U21-Europameister von 2021 „ein wichtiger Leistungsträger. Auch in den vergangenen Monaten hat er mit seinen Qualitäten seinen Wert für den FCA gezeigt.“

18. Juni: Mönchengladbach verlängert mit Lainer

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den auslaufenden Vertrag mit Rechtsverteidiger Stefan Lainer bis Sommer 2026 verlängert. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Nach einer Krebsdiagnose im vergangenen Sommer hatte Lainer sich einer Chemotherapie unterziehen müssen, im Januar 2024 gab er sein Comeback für den Klub. Insgesamt kam der Österreicher in der abgelaufenen Saison auf 16 Pflichtspiele für die Borussia, in den finalen EM-Kader der Nationalmannschaft berief ihn Trainer Ralf Rangnick nicht.

„Stevie ist seit fünf Jahren bei uns und war in dieser Zeit stets ein Vorbild an Einsatz und Einstellung“, sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: „Wir freuen uns sehr, dass er als einer der erfahrenen Spieler an Bord bleibt.“

18. Juni: RWE-Angreifer wechselt zum Wuppertaler SV

Der Wuppertaler SV schraubt weiter am Kader für die nächste Saison. Mit Noel-Etienne Reck kommt ein 1,92-Meter-Stürmer von Rot-Weiss Essen. Der 19-Jährige lief in den letzten beiden Jahren für die U19 von RWE auf und erzielte in seinen 36 Spielen insgesamt 22 Tore. Reck ist der 14. offizielle Neuzugang des WSV.

18. Juni: TVD Velbert holt zwei erfahrene Oberligaspieler und ein MSV-Talent

Der TVD Velbert hat zwei weitere Neuzugänge vorgestellt. Mit Oben Robert Molango und Ferhat Mumcu kommt ein Duo mit Oberliga-Erfahrung vom Mülheimer FC 97.

Molango kam als 1,90 Meter großer Stürmer in der vergangenen Saison auf 18 Tore in der Oberliga Niederrhein. Insgesamt kommt der gebürtige Kameruner auf knapp 60 Oberliga-Einsätze.

Ferhat Mumcu ist auf dem Flügel zu Hause. Der 27-Jährige kommt auf über 100 Einsätze in der Oberliga Niederrhein.

Zudem kommt der 18-jährige Sören Linnig aus dem Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg zum Oberligisten. Der offensive Mittelfeldspieler war in der letzten Saison fester Bestandteil der Duisburger U19 und kam auf insgesamt 21 Einsätze für die jungen Zebras.

18. Juni: Juventus verhandelt mit BVB über Adeyemi-Transfer

Der viermalige Nationalspieler Karim Adeyemi vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat offenbar das Interesse des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin geweckt. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, stehen Juve und der BVB bereits in Verhandlungen über einen Transfer des 22 Jahre alten Offensivspielers. Adeyemi gilt als Wunschkandidat des neuen Juve-Trainers Thiago Motta.

Laut Gazzetta ruft Dortmund eine Ablöse von 30 Millionen Euro auf. Adeyemis Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis Sommer 2027. In der abgelaufenen Saison kam der Flügelspieler auf 34 Pflichtspieleinsätze, dabei erzielte er fünf Tore und bereitete zwei weitere vor.

17. Juni: Torwart-Trainer Peter Greiber verlässt den VfL Bochum

Im Sommer 2005 war es, als sich Peter Greiber dem VfL Bochum anschloss. Seitdem verbrachte der Torwarttrainer satte 19 Jahre im Verein. Die enden in diesem Sommer, wie der Klub mitteilte. Zum Artikel

17. Juni: SC Verl holt Dominik Steczyk

Dominik Steczyk hat einen neuen Verein gefunden und läuft künftig in der 3. Liga für den SC Verl auf. Nach nur einem halben Jahr ist das Kapitel Preußen Münster für den im polnischen Kattowitz geborenen Mittelstürmer damit schon wieder vorbei. Zum Artikel

17. Juni: Energie Cottbus verpflichtet Rorig

Aufsteiger Energie Cottbus hat für die kommende Saison in der dritten Fußball-Liga den dritten Neuzugang verpflichtet. Vom Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück wurde Henry Rorig für eine Spielzeit unter Vertrag genommen, wie der Verein am Montag mitteilte. Der 24-Jährige soll auf der rechten Außenbahn agieren. Zuvor hatte Cottbus bereits Mittelfeldspieler Tolcay Cigerci von der VSG Altglienicke und Romarjo Hajrulla von Rot-Weiß Erfurt verpflichtet.

17. Juni: Baumberg bindet Innenverteidiger, zwei Neue für Kleve

Anthony Oscasindas hat Klarheit um seine Situation geschaffen. Der 20 Jahre alte, 1,87 Meter große Innenverteidiger bleibt nämlich bei den Sportfreunden Baumberg in der Oberliga Niederrhein.

Derweil hat der 1. FC Kleve die nächsten Neuzugänge präsentiert. Matthias Roser und Oussama Toumzine haben am Bresserberg unterschrieben. Zum Artikel

17. Juni: Westfalia Herne hat Torwart-Trio beisammen

Jaro Walter und Pascal Knop werden in der kommenden Saison am Schloss Strünkede auflaufen, wie der Klub mitteilte. Damit ist das Torwart-Trio bei Westfalia Herne komplett. Zum Artikel

17. Juni: Oktay Dal kehrt zum Wuppertaler SV zurück

Oktay Dal verlässt den Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen und kehrt zum Wuppertaler SV zurück. Der 28-jährige Innenverteidiger stand bereits von 2022 bis 2023 beim WSV unter Vertrag, verließ den Verein aber im vergangenen Sommer.

15. Juni: Aleksandar Pavlovic verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Aleksandar Pavlović (20) bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Der gebürtige Münchner spielt seit seinem siebten Lebensjahr für den deutschen Rekordmeister und zählt seit der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern im Mittelfeld des Profiteams.

15. Juni: SC Wiedenbrück bindet Tuvan, Hohkeppel verabschiedet Pflüger

Neues aus der Regionalliga West: Davud Tuma bleibt beim SC Wiedenbrück. Wie der Regionalliga-West-Vertreter mitteilte, hält es den Linksaußen, der mit 24 Einsätzen (zwei Tore, drei Vorlagen), einer der Dauerbrenner war, auch in der kommenden Saison beim SCW.

Eintracht Hohkeppel verabschiedet derweil Ansgar Pflüger. Der Innenverteidiger, in der abgelaufenen Mittelrheinliga-Meistersaison vor allem Joker gewesen, wechselt zum FC Hennef und wird damit, ach 15 Einsätzen in der vergangenen Saison, weiter fünftklassig spielen. Zum Artikel

15. Juni: Der 31-Jährige wird der jüngste Trainer in der Geschichte der Premier League

Erst der Aufstieg, dann der Abschied: Der Wechsel von Erfolgstrainer Fabian Hürzeler (31) vom Bundesligisten FC St. Pauli in die englische Premier League zu Brighton and Hove Albion ist perfekt. Nach wochenlangen Spekulationen meldeten beide Klubs am Samstag Vollzug. Das Hamburger Abendblatt berichtete von 7,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni. Damit wäre Hürzeler der teuerste Abgang in der Vereinsgeschichte, kein deutscher Trainer wechselte bislang für mehr Geld ins Ausland.

„Von Beginn des Auswahlprozess an war Fabian einer der herausragenden Kandidaten“, sagte Brightons Geschäftsführer Tony Bloom: „Er hat uns mit seiner außergewöhnlichen Arbeit bei St. Pauli auf sich aufmerksam gemacht.“ Hürzeler selbst dankte St. Pauli „für die gemeinsame Zeit und für das, was wir zusammen erreicht haben. Mit dem Wechsel in die Premier League geht für mich ein Traum in Erfüllung.“ St. Pauli ließ die Nachbesetzung am Samstag zunächst offen.

Hürzeler, der seinen Vertrag bei den Hamburgern nach monatelangem Poker erst Anfang März über den Sommer hinaus verlängert hatte, wird mit seinen 31 Jahren der jüngste Trainer in der Geschichte der Premier League. Bei Brighton unterschrieb er einen Dreijahresvertrag bis 2027 und folgt beim Tabellenelften der vergangenen Saison auf den Italiener Roberto De Zerbi. Jüngster Trainer der kommenden Bundesliga-Saison wird damit Nuri Sahin bei Borussia Dortmund sein.

Hürzeler war seit Dezember 2022 bei St. Pauli als Cheftrainer tätig. Von 55 Pflichtspielen gewann der gebürtige Texaner, der zudem die deutsche und die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, 36 und kassierte nur acht Niederlagen. In der abgelaufenen Saison führte Hürzeler die Braun-Weißen nach 13 Jahren Abstinenz zurück in die Bundesliga.

15. Juni: Schmelzer beim BVB ein Kandidat für den Trainerstab

Marcel Schmelzer ist bei Borussia Dortmund offenbar ein Kandidat für den neuen Trainerstab unter Chefcoach Nuri Sahin. Wie die „Bild“ am Samstag berichtete, beschäftige sich der Fußball-Bundesligist intensiv mit dem früheren BVB-Profi, der seit dem vergangenen Sommer Dortmunds U17 als Co-Trainer betreut. Erst Anfang Mai hatten die Dortmunder allerdings mitgeteilt, dass der 36-Jährige zur neuen Saison als Assistent zum BVB II in die 3. Liga aufsteigt.

Der langjährige Linksverteidiger und BVB-Publikumsliebling holte mit Dortmund zweimal die Meisterschaft sowie dreimal den DFB-Pokal. Mit dem 35 Jahre alten Sahin spielte er mehrere Jahre zusammen in einer Mannschaft.

15. Juni: Mabanza bleibt bei Baumberg

Oberligist Sportfreunde Baumberg kann sich über die nächste Vertragsverlängerung freuen. Derr 28-jährige Günter Mabanza geht in sein viertes Jahr bei den Sportfreunden und stand in der abgelaufenen erfolgreichen Saison 23 Mal auf dem Platz.

15. Juni: Dirkner kehrt nach Rostock zurück

Drittligist Hansa Rostock holt sich für die neue Saison ein bekanntes Gesicht an Bord der Kogge: Jonas Dirkner kommt von VSG Altglienicke, ist der dritte Neuzugang für Rostock und war bereits als Kind und Jugendlicher von 2009 bis 2018 für die Hansa-Nachwuchsakademie aktiv.

15. Juni: Fortuna hält Johannesson

Zweitligist Fortuna Düsseldorf kann weiter auf die Dienste von Ísak Jóhannesson setzen. Der Isländer, in der Vorsaison auf Leihbasis vom FC Kopenhagen bei der Fortuna, bleibt dank einer Kaufoption am Rhein.

14. Juni: MSV Duisburg will Gerrit Wegkamp

Wie die WAZ berichtet, steht der MSV Duisburg kurz vor der Verpflichtung von Gerrit Wegkamp. Der Stürmer bestritt 31 Spiele (fünf Tore, fünf Vorlagen) in der vergangenen Aufstiegssaison für den SC Preußen Münster.

Alle Details lesen Sie bei den Kollegen der WAZ - hier geht es zum Artikel.

14. Juni: Mainzer Burgzorg wechselt zum FC Middlesbrough

Offensivspieler Delano Burgzorg vom 1. FSV Mainz 05 wechselt zum englischen Fußball-Zweitligisten FC Middlesbrough. Das teilten die Rheinhessen am Freitag mit. Der 25-Jährige war im Januar 2022 von Heracles Almelo zu den Mainzern gewechselt, für die er insgesamt 16 Bundesligaspiele absolvierte. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Clubs Stillschweigen.

In der vergangenen Saison spielte der Stürmer als Leihgabe bei Huddersfield Town ebenfalls in der zweitklassigen Championship. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Transfer eine für beide Seiten gute Vereinbarung treffen konnten“, erklärte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel.

14. Juni: Union verpflichtet EM-Teilnehmer Querfeld

Fußball-Bundesligist Union Berlin verstärkt sich mit dem österreichischen EM-Teilnehmer Leopold Querfeld. Wie die Eisernen bekannt gaben, wechselt der 20 Jahre alte Innenverteidiger Leopold Querfeld von Rapid Wien nach Köpenick. Zur Vertragsdauer machte Union keine Angabe.

„Der Schritt zum 1. FC Union Berlin ist ein ganz besonderer für mich“, sagte Querfeld: „Ich strebe an, mich täglich zu verbessern und viele Erfahrungen auf dem höchsten Niveau zu sammeln. Bei Union und in der Bundesliga sehe ich dafür sehr gute Voraussetzungen und bin bereit für die kommenden Aufgaben.“

In der vergangenen Spielzeit stand der gebürtige Wiener in 28 von 32 möglichen Partien auf dem Platz, erzielte drei Tore und trug in zwei Duellen die Kapitänsbinde.

14. Juni: Eintracht Braunschweig holt Ex-Wolfsburger Di Michele Sanchez

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Linksverteidiger Fabio Di Michele Sanchez vom 1. FC Saarbrücken verpflichtet. Das gaben die Niedersachsen am Freitag bekannt. Der 21-Jährige wurde in der Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg ausgebildet und kam 2023 über den niederländischen Club NAC Breda zum DFB-Pokal-Halbfinalisten aus der 3. Liga. In Braunschweig unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.

14. Juni: Holstein Kiel nimmt Norweger Knudsen unter Vertrag

Holstein Kiel hat den Norweger Magnus Nordengen Knudsen für die erste Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt vom russischen Verein FK Rostow, war in der vergangenen Spielzeit aber an den dänischen Erstligisten Aarhus GF ausgeliehen, wie die Kieler am Freitag mitteilten. Für Aarhus absolvierte er 36 Spiele. Knudsen wird an diesem Samstag 23 Jahre alt.

14. Juni: Schalke plant mit Mehmet Can Aydin

Mehmet Can Aydin kehrt nach einer Leihe von Trabzonspor aus der Türkei zurück und nimmt einen neuen Anlauf beim Zweitligisten FC Schalke 04. Gegenüber der WAZ bestätigt Ben Manga dies.

14. Juni: Torwart Oppermann wechselt fest vom HSV nach Bielefeld

Torwart Leo Oppermann kehrt nach der abgelaufenen Leihe bei Arminia Bielefeld nicht mehr zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zurück. Der Drittligist aus Ostwestfalen verpflichtete den 22-Jährigen fest. Das teilten beide Vereine am Freitag auf ihren Webseiten mit.

Oppermann war 2020 vom 1. FC Union Berlin zum HSV gewechselt und zählte zum Torwart-Team der Hamburger. Er kam in 65 Regionalliga-Spielen in der U 21-Mannschaft der Hanseaten zum Einsatz. In der vergangenen Saison stand er in vier Pflichtspielen für die Arminia im Tor.

14. Juni: Mönchengladbach verlängert Vertrag mit Torwart Sippel

Borussia Mönchengladbach hat den auslaufenden Vertrag mit Torwart-Routinier Tobias Sippel verlängert. Der neue Kontrakt des 36-Jährigen gilt bis zum 30. Juni 2025, wie der Fußball-Bundesligist vom Niederrhein am Freitag mitteilte. Sippel ist seit 2015 bei den Gladbachern und absolvierte bislang 25 Pflichtspiele für den Verein. Lange war der 36-Jährige zweiter Torwart, rutschte in der Keeper-Hierarchie aber zuletzt weiter nach hinten. In der abgelaufenen Saison kam er nicht zum Einsatz.

14. Juni: Köln holt Talent von 1860

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln hat trotz der Transfersperre einen Spieler für die Zukunft verpflichtet. Vom Drittligisten 1860 München kommt der 19 Jahre alte Stürmer Mansour Ouro-Tagba nach Köln, der Nationalspieler Togos wird jedoch nicht direkt für den FC auflaufen, sondern in der Saison 2024/25 an den Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg verliehen.

Dies teilte der FC am Freitag mit. Der Klub darf zwar Spieler verpflichten, sie aber nicht für den aktuellen Spielbetrieb registrieren. Grund dafür ist die vom Weltverband FIFA verhängte Sperre, die sich der FC im Zusammenhang mit der Verpflichtung des damals minderjährigen Jaka Cuber Potocnik eingehandelt hatte. Diese galt bereits im vergangenen Winter und greift nun auch im Sommer. Wie beim Fall von Ouro-Tagba ist es aber möglich, für die Zukunft zu planen und aktiv zu sein.

14. Juni: Ex-MSV-Coach geht in die Serie A

Der deutsche Fußball-Trainer Kosta Runjaic übernimmt den italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 53-Jährige war zuletzt sieben Jahre lang in Polen tätig, zuvor trainierte er unter anderem die Zweitligisten 1860 München, 1. FC Kaiserslautern und MSV Duisburg.

Mit Legia Warschau hatte Runjaic 2023 den polnischen Pokal gewonnen, in der Conference League überstand er in der vergangenen Saison nach Siegen gegen Aston Villa und AZ Alkmaar die Gruppenphase. Anfang April trennten sich die Wege von Legia und Runjaic.

Udinese Calcio, Ex-Klub von Oliver Bierhoff und Carsten Jancker, hatte am Samstag überraschend Fabio Cannavaro verabschiedet. Der frühere Weltmeister-Kapitän hatte erst im April den Trainerposten übernommen und als Tabellen-15. den Klassenerhalt in der Serie A geschafft.

14. Juni: ASC 09 verpflichtet Leon Nübel

Leon Nübel wechselt vom SC Verl zum ASC 09 Dortmund in die Oberliga Westfaeln.

13. Juni: Mats Hummels soll beim BVB gehen

Nach Informationen dieser Redaktion hat sich der BVB dazu entschlossen, dem langjährigen Abwehrchef Mats Hummels keinen neuen Arbeitsvertrag vorzulegen. Die Zusammenarbeit endet damit nach insgesamt 15 Jahren in Schwarz und Gelb zum 30. Juni 2024. Bei den Kollegen der WAZ lesen Sie alle Hintergründe

13. Juni: ETB-Talent zur Oberliga-Mannschaft, Nettetal holt Leonard Bajraktari

Issa Allouche hat den Sprung aus der U19 vom ETB Schwarz-Weiß Essen in die erste Mannschaft gepackt. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer wird künftig also in der Oberliga Niederrhein auflaufen.

Derweil hat Union Nettetal Mittelstürmer Leonard Bajraktari von den Sportfreunden Baumberg geholt. Zum Artikel

13. Juni: Nächster Torjäger für den FC Wegberg-Beeck

Timo Agaltsev läuft ab sofort für den Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck auf. In der abgelaufenen Saison in der U19-Mittelrheinliga traf er für Blau-Weiß Königsdorf in 24 Spielen 26-mal und war achtmal als Vorlagengeber an Toren beteiligt. Damit war er mit deutlichem Abstand Torschützenkönig der Liga. Zum Artikel

13. Juni: Erik Wekesser nach Kaiserslautern

Erik Wekesser tauscht das Trikot des 1. FC Nürnberg gegen das des 1. FC Kaiserslautern. Damit steht fest, dass zu seinen 123 Zweitligaspielen in der kommenden Saison aller Voraussicht nach noch einige dazukommen werden. Zum Artikel

13. Juni: Stratos übernimmt in Wiedenbrück

Thomas Stratos heißt der neue Cheftrainer von Regionalligist SC Wiedenbrück. Stratos kommt vom Bezirksligisten VfL Holsen in die Regionalliga West. Mit Holsen stieg er in die Kreisliga A ab. Zum Artikel

Umbruch bei Borussia Dortmunds Pokalgegner

Phönix Lübeck hat schon acht Neuzugänge vorgestellt. Derweil haben sechs Spieler den Klub verlassen. Zum Artikel

13. Juni: Zwei neue Trainer in Deutschlands Regionalligen

Marco Wildersinn hat kurz nach dem einvernehmlichen Aus bei den Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) bei einem Top-Team der Südwest-Staffel unterschrieben. Wie die Stuttgarter Kickers mitteilten, wird Wildersinn nämlich ab sofort in Degerloch an der Seitenlinie stehen.

Derweil wird Willi Weiße nicht mehr länger als Trainer bei Dynamo Dresden arbeiten. Der Grund: Er hat einen Vertrag als Chefcoach bei Holstein Kiel II unterschrieben und wird künftig in der Regionalliga Nord arbeiten. Zum Artikel

13. Juni: Neue Klubs für zwei Lotte-Abgänge

Fabian Kerellaj und Sergio Gucciardo verlassen den Neu-Regionalligisten Sportfreunde Lotte und haben neue Klubs in der Oberliga Westfalen gefunden. Kerellaj geht zu Eintracht Rheine, Gucciardo zu Victoria Clarholz. Zum Artikel

13. Juni: 1. FC Kleve holt Francis, St. Tönis Nkamanyi

Justin Francis hast sich dem 1. FC Kleve angeschlossen. Der Linksverteidiger kommt vom Mülheimer FC und ist 20 Jahre alt. Er war auch schon für die jamaikanische U20-Nationalmannschaft nominiert und soll nun Kleve links hinten verstärken.

Auch der SC St. Tönis hat nachgelegt. Mit Tyler Nkamanyi kommt ein 20 Jahre alter, 1,75 Meter großer Mittelstürmer vom Landesliga-Absteiger FSV Duisburg, der nun in der Bezirksliga an den Start gehen wird. Zum Artikel

13. Juni: Vinko Sapina geht zu Dynamo Dresden

Rot-Weiss Essen muss den Abgang von Mittelfeldmann und Kapitän Vinko Sapina verkraften. Wie beide Klubs bestätigten, zieht es den 28-Jährigen zu Dynamo Dresden. Zum Artikel

13. Juni: Bayer Leverkusen holt Aleix Garcia

Bayer Leverkusen hat den spanischen Mittelfeldspieler Aleix Garcia vom FC Girona verpflichtet. Wie der neue deutsche Meister und Pokalsieger am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 26-Jährige einen Vertrag bis 2029. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von schätzungsweise 18 Millionen Euro.

13. Juni: Neuzugänge für Sportfreunde Siegen und Westfalia Rhynern

Tim Luca Zimpel wird ab sofort für die Sportfreunde Siegen auflaufen und dem Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt 08 den Rücken kehren. Neu bei Rhynern dabei ist zum einen Elias Kourouma, ein 21 Jahre alter Abwehrspieler, der von Westfalia Kinderhaus kommt. Er kennt die Oberliga Westfalen bereits aus 15 Einsätzen.

Zudem präsentierte Rhynern mit Vladimir Wagner einen 22 Jahre alten Mittelstürmer, der vom SV Lippstadt 08 nach Hamm wechselt. Darüber hinaus wird Semih Tirgil aus Rhynerns A-Jugend zur kommenden Saison zum Kader der Oberliga Mannschaft gehören. Zum Artikel

13. Juni: Cihan Özkara zu ASK Ahlen

Cihan Özkara bricht seine Zelte bei Rot Weiss Ahlen ab und wechselt innerhalb der Stadt zu Bezirksligist ASK Ahlen. Das teilte sein neuer Klub voller Stolz mit. Er hat reichlich Profi-Erfahrung und war Nationalspieler. Zum Artikel

13. Juni: Fürth holt Stuttgarts Massimo

Roberto Massimo ab sofort nicht mehr für den VfB Stuttgart, sondern schließt sich Zweitligist Greuther Fürth an. In der vergangenen Saison machte er fünf Bundesligaspiele. Zum Artikel

13. Juni: Schalke II holt Breuer aus Düren

Simon Breuer wird ab sofort das Trikot des FC Schalke 04 tragen. Der offensive Mittelfeldspieler stößt vom Regionalliga-West-Konkurrenten 1. FC Düren zur zweiten Mannschaft der Knappen. Zum Artikel

13. Juni: Bayern München holt Hiroki Ito aus Stuttgart

Bayern München hat seine Abwehr mit Hiroki Ito (25) verstärkt und damit zugleich einem Konkurrenten eine wichtige Stütze entrissen. Der japanische Nationalspieler kommt vom deutschen Vizemeister VfB Stuttgart nach München, das gaben die Bayern am Donnerstag bekannt. Ito erhält beim Rekordmeister einen Vertrag bis Sommer 2028. Die Bayern profitieren laut Medienberichten von einer Ausstiegsklausel in Itos Vertrag, die bei bis zu 30 Millionen Euro liegen soll.

13. Juni: Union Berlin holt kroatischen Stürmer Ivan Prtajin

Der 1. FC Union Berlin setzt künftig auf die Qualitäten des kroatischen Stürmers Ivan Prtajin. Der 28-Jährige wechselt vom SV Wehen-Wiesbaden in die Wuhlheide. Das gab der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt. „Mit Ivan bekommen wir einen sehr umworbenen, kopfballstarken, robusten und laufstarken Stürmer zu uns. Er will und wird sich in der Bundesliga beweisen und unserer Torgefährlichkeit und Flexibilität im Sturm guttun“, sagte Unions Fußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Zu den Laufzeiten des Kontraktes wurden keine Angaben gemacht.

Prtajin, der in der Saison 2022/2023 mit 22 Toren in 27 Spielen maßgeblich zum Zweitliga-Aufstieg von Wiesbaden beitrug, konnte mit seinem Treffer im Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg den Abstieg des SVWW in die 3. Liga nicht verhindern. Nun stellt er sich der neuen Herausforderung. Er habe gemerkt, „dass dieser Wechsel der richtige Weg für mich ist.“

13. Juni: Terzic verlässt den BVB

Trainer Edin Terzic verlässt Borussia Dortmund. Das verkündeten der 41-Jährige selbst und der Verein am Donnerstag. Zuvor hatte beim BVB am Trainingsgelände in Brackel die sogenannte „Elefantenrunde“ der Vereinsbosse mit Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Lars Ricken getagt. Medienberichten zufolge soll Co-Trainer Nuri Sahin übernehmen.

„Liebe Borussen, auch wenn es mir gerade brutal weh tut, möchte ich Euch mitteilen, dass ich mit dem heutigen Tag den BVB verlassen werde“, sagte Terzic. „Ich habe die Verantwortlichen nach unserem Endspiel in Wembley um ein Gespräch gebeten, weil ich nach nunmehr zehn Jahren beim BVB, davon fünf Jahre im Trainerteam und zweieinhalb Jahre als Cheftrainer, das Gefühl habe, dass der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte.“ Geschäftsführer Watzke dankte dem Coach für „herausragende Arbeit. Edin und ich werden immer Freunde bleiben.“

Terzic hatte den BVB sensationell ins Champions-League-Finale geführt, das gegen Real Madrid trotz sehr starker Leistung 0:2 verloren ging. In der Liga aber waren die Ergebnisse enttäuschend: Der BVB qualifizierte sich als Tabellenfünfter nur knapp für die kommende Saison in der Königsklasse.

Sahin (35) hat beim BVB als Spieler Legendenstatus, allerdings fehlt ihm Trainer-Erfahrung auf höchstem Niveau. Seine einzige Cheftrainerstation war der türkische Erstligist Antalyaspor, von dem er zum 1. Januar dieses Jahres nach Dortmund kam, um gemeinsam mit Sven Bender Terzic zu unterstützen. Diese Personalie bestätigte der Verein vorerst nicht.

13. Juni: Auch Kainz bleibt dem FC treu

Kapitän Florian Kainz bleibt dem 1. FC Köln trotz des Abstiegs in die 2. Fußball-Bundesliga erhalten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, habe der österreichische EM-Teilnehmer „trotz bestehender Ausstiegsklausel im Abstiegsfall seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag verlängert.“ Über die Laufzeit des neuen Vertrags machte der Klub keine Angaben.

Vor Kainz hatten sich bereits die Leistungsträger Timo Hübers, Eric Martel und Jan Thielmann zum FC bekannt. Am Mittwoch hatte der Klub die Verpflichtung von Gerhard Struber als neuen Trainer bekannt gegeben.

„In Köln gehen wir zusammen durch dick und dünn. Der FC ist in den vergangenen fünf Jahren zu meinem Verein und die Stadt zu meiner zweiten Heimat geworden“, sagte Kainz: „Ich werde mein Bestes geben, um mit der Mannschaft wieder erfolgreich zu sein.“

13. Juni: RB Leipzig verpflichtet Ouédraogo von Schalke 04

RB Leipzig hat Schalkes Toptalent Assan Ouédraogo langfristig unter Vertrag genommen. Das teilte der Fußball-Bundesligist aus Sachsen am Donnerstag mit. Der 18-Jährige erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2029 und kostet dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro Sockelablöse. Ouédraogo ist nach dem belgischen Torwart Maarten Vandevoordt der zweite Sommer-Transfer der Leipziger.

Ouédraogo war eigentlich noch bis 2027 an den FC Schalke 04 gebunden. Allerdings konnte der U17-Welt- und Europameister aufgrund einer bis Mitte Juni gültigen Klausel aus seinem Vertrag gekauft werden.

„Mit der Verpflichtung von Assan Ouédraogo konnten wir ein absolutes Ausnahmetalent zu RB Leipzig holen. Assan hat sich – trotz mehrerer Angebote anderer Spitzenklubs aus der Bundesliga und in Europa – für uns und unseren Weg entschieden“, sagte Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder.

Ab Juli gehört Ouédraogo zum Leipziger Profikader. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass der Mittelfeldspieler noch einmal verliehen wird, sollte das RB-Niveau mit Champions League und Bundesliga-Spitze als noch zu hoch empfunden werden. Gedankenspiele gibt es für dieses Szenario bereits über eine Leihe zu Schwesterclub Salzburg.

13. Juni: Abwehrspieler Karic verlässt Darmstadt in Richtung Heimat

Emir Karic wechselt von Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 zum österreichischen Meister Sturm Graz. Wie die Grazer bekanntgaben, unterzeichnete der ablösefreie 27-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027. Der gebürtige Linzer Karic war im Vorjahr mit den Hessen aufgestiegen. Er spielte seit 2021 für die Lilien. Der Vertrag von Karic läuft Ende Juni aus.

13. Juni: SC Paderborn verpflichtet Freiburger Talent Baur

Der SC Paderborn hat für die kommende Saison Offensivspieler Mika Baur vom SC Freiburg verpflichtet. Dies teilte der ostwestfälische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit, ohne weitere Vertragsinhalte zu nennen. „Die vereinbarte Konstellation ist so, dass für die Zukunft alle Möglichkeiten offen sind“, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach lediglich. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler absolvierte bereits 61 Drittligaspiele für die zweite Mannschaft der Südbadener.

„Mika konnte schon viel Einsatzzeit im Profibereich sammeln und möchte nun bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen“, sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber. „Wir gewinnen mit ihm einen Kreativspieler, der die Variabilität in unserem Offensivspiel erhöhen wird.“

Zuvor hatten die Ostwestfalen bereits Marius Schubert (Vitesse Arnheim), Luca Herrmann (Dynamo Dresden), Felix Götze (Rot-Weiss Essen) und Tjark Scheller (FC St. Pauli II) für die neue Saison unter Vertrag genommen.

13. Juni: Guirassy kann sich Wechsel zum BVB „auf jeden Fall“ vorstellen

Serhou Guirassy hat den Spekulationen über einen Abschied vom VfB Stuttgart neue Nahrung gegeben. Auf die Frage, ob er sich ein Engagement bei Ligarivale Borussia Dortmund vorstellen könne, sagte der Top-Stürmer des schwäbischen Fußball-Bundesligisten bei Sky: „Auf jeden Fall. Es ist ein sehr großer Club. Aber es ist nichts fortgeschritten, ich bin immer noch unter Vertrag beim VfB.“ Mit dem Champions-League-Finalisten wird der 28-Jährige schon länger in Verbindung gebracht.

Eine unmittelbare Entscheidung steht aber offenbar nicht bevor. „Ich weiß es nicht. Ich war bei der Nationalmannschaft, jetzt ist es Zeit für Urlaub. Wir werden in ein paar Wochen wissen, was passieren wird“, sagte der Auswahlspieler Guineas, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 28 Tore für die Stuttgarter erzielte. Auch weitere Clubs sollen Interesse an einer Verpflichtung bekundet haben.

2022 hatte der damalige Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat, der inzwischen wieder für den BVB arbeitet, den Stürmer von Stade Rennes ins Schwabenland geholt. Guirassys Vertrag beim VfB läuft noch bis zum 30. Juni 2026, enthält allerdings eine Ausstiegsklausel. Schon in den vergangenen Transferperioden hatte es Wechselgerüchte um den Stürmer gegeben.

12. Juni: FC Bayern vor Verpflichtung von Stuttgarts Ito

Der FC Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des Stuttgarter Abwehrspielers Hiroki Ito. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, kann der japanische Nationalspieler aufgrund einer festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro den VfB verlassen. Ito und der FC Bayern sollen sich bereits mündlich geeinigt haben. Ein möglicher Transfer sei dabei unabhängig vom Münchner Werben um den deutschen Nationalverteidiger Jonathan Tah von Meister Bayer Leverkusen.

Ito gehörte in dieser Saison zu den Stuttgarter Leistungsträgern und hatte großen Anteil am zweiten Platz in der Bundesliga und der Qualifikation für die Champions League. Auch der englische Premier-League-Club Tottenham Hotspur soll Interesse an Ito signalisiert haben, kann aber in der kommenden Spielzeit nicht mit der Königsklasse werben.

Zuletzt hatte der TV-Sender Sky berichtet, dass Tah den Leverkusener Verantwortlichen seinen Wechselwunsch zum FC Bayern mitgeteilt habe. Der 28 Jahre alte Nationalspieler, der in Leverkusen noch ein Jahr unter Vertrag steht, soll sich ebenfalls mit den Münchnern mündlich auf einen Wechsel geeinigt haben. Allerdings hat Tah keine festgeschriebene Ablösesumme in seinem bis 2025 laufenden Vertrag. Daneben gibt es Spekulationen, dass die Münchner an der Verpflichtung des portugiesischen Mittelfeldspielers João Palhinha vom FC Fulham arbeiten.

12. Juni: Kehrt Pröger zu RWE zurück?

Rot-Weiss Essen ist bei der Suche nach Verstärkungen auf einen Ex-Spieler gestoßen. Kai Pröger ist ein Thema bei RWE. Pröger, der die letzten zwei Jahre bei Hansa Rostock in der 2. Bundesliga ein absoluter Leistungsträger war und 63 Pflichtspiele (14 Tore, sieben Vorlagen) beim Zweitliga-Absteiger und zukünftigen RWE-Ligakonkurrenten absolvierte, stand von Juli 2017 bis Januar 2019 an der Hafenstraße unter Vertrag, bevor er zum SC Paderborn in die 2. Bundesliga wechselte. Was sein Berater zu dem Thema sagt, das lesen Sie hier.

12. Juni: Schalke II holt Timothé Rupil

Verstärkt wird die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel künftig durch den zentralen Mittelfeldspieler Timothé Rupil. Der 21-Jährige wechselt aus der U23 von Mainz 05 zu den Schalkern. Zum Artikel

12. Juni: Neuer Mann für den MSV Duisburg

Jakob Bookjans kommt mit der Empfehlung von 29 Spielen, neun Toren und sieben Assists aus der Regionalliga Südwest, genauer gesagt von Eintracht Frankfurt II zum MSV Duisburg. Zum Artikel

12. Juni: Thomas Reis geht in die Türkei

Thomas Reis ist wieder im Geschäft. Rund ein dreiviertel Jahr nach seinem Aus beim FC Schalke 04 heuert der 50-Jährige in der Türkei bei Samsunspor an.Zum Artikel

12. Juni: Lokomotive Leipzig holt ehemaligen Rödinghausen-Spieler

Laurin von Piechowski bricht seine Zelte bei Südwest-Regionalligist FC Homburg ab und schließt sich dem Nordost-Vertreter Lokomotive Leipzig an. Außerdem hat Toni Wachsmut als Sportdirektor unterschrieben. Zum Artikel

12. Juni: Bochum holt BVB-Flügelflitzer Bamba

Der VfL Bochum hat den 20 Jahre alten Samuel Bamba von Borussia Dortmund verpflichtet. Der Flügelspieler kommt ablösefrei und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Zum Ende der vergangenen Hinrunde stand Bamba gegen den FC Augsburg und den FSV Mainz 05 das einzige Mal für die erste Mannschaft des BVB auf dem Rasen. Bei der Zweiten kam er immerhin auf 21 Einsätze in der abgelaufenen Spielzeit.

12. Juni: Düsseldorf: Vorstandsvorsitzender Jobst verlängert

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Alexander Jobst vorzeitig um drei weitere Jahre verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit, ohne eine Angabe über das genaue Vertragsende zu machen. Jobst (50) ist seit Februar 2022 Vorsitzender des Vorstands, der zudem aus Klaus Allofs (Sport und Kommunikation) und Arnd Hovemann (Finanzen, Recht und Personal) besteht.

„Alexander Jobst hat gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen begonnen, den Verein durch die neue und zeitgemäße Ausrichtung fit für die Zukunft zu machen. Diesen Weg müssen wir, gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten, kontinuierlich und unaufgeregt weitergehen“, sagte der Ausichtsratvorsitzende Björn Borgerding.

12. Juni: Michael Langer verlängert beim FC Schalke 04

Nun bleibt er also doch: Michael Langer hat seinen Vertrag bei den Königsblauen widererwartend verlängert. Zuvor hieß es, sein Arbeitspapier würde für die kommende Saison nicht verlängert werden. Der 39-jährige Torhüter wird mit der anstehenden Spielzeit seine achte Saison beim S04 absolvieren. Zum Artikel

12. Juni: TuS Bövinghausen verpflichtet Neuzugänge neun bis elf

Der TuS Bövinghausen bereitet sich weiter fleißig auf die kommende Oberliga-Westfalen-Saison vor. Mit Amin Azzofri, Dominick Wasilewski und Julian Geitz stehen nun die Zugänge neun bis elf fest.

Der 23 jährige Torhüter Geitz kommt aus der Regionalliga Nord und stand von 2017 bis 2020 in der Jugend von RWE unter Vertrag. Azzofri kommt vom SV Brackel und erzielte in der vergangenen Landesliga Saison sechs Tore für den Dortmunder Stadtteilklub. Wasilewski kommt vom Westfalen-Oberliga-Absteiger TSG Sprockhövel. Der Mittelstürmer lief in der Jugend bereits für den BVB, den FC Schalke 04 und den VfL Bochum auf. Zum Artikel

12. Juni: Top-Stürmer Heider verlängert bei den SF Lotte und wird Co-Trainer

Marc Heider hat seinen Vertrag bei den Sportfreunden Lotte verlängert. Der 38-Jährige wird den Oberliga-Meister auch in der Regionalliga West unterstützen. Zudem soll er als Co-Trainer in das Team von Fabian Lübbers integriert werden. In der vergangenen Saison steuerte der Stürmer 21 Tore und elf Vorlagen zur Meisterschaft bei.

12. Juni: Erzgebirge Aue holt Bielefelds Özkan

Can Özkan, ein 24 Jahre alter Rechtsverteidiger, kommt von seinem Jugendklub Arminia Bielefeld zu Erzgebirge Aue. Zum Artikel

12. Juni: Schalke-Talent Ouedraogo in die Bundesliga

Der FC Schalke 04 wird sein Top-Talent Assan Ouédraogo an RB Leipzig verkaufen. Ein Leihgeschäft ist nicht geplant. Zum Artikel

12. Juni: Struber übernimmt im Köln

Gerhard Struber wird neuer Trainer des Zweitligisten 1. FC Köln. Zum Artikel

12. Juni: Bewegung in den Regionalligen Südwest und Bayern

Valdrin Mustafa hat beim SSV Jahn Regensburg in der abgelaufenen Saison eigentlich eine ordentliche Rolle gespielt. Nun hat er sich Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach angeschlossen.

Bei den Würzburger Kickers ist Meistertrainer Marco Wildersinn nach verpasster Relegation weg. Es übernimmt Markus Zschiesche. Zum Artikel

12. Juni: Trainerwechsel beim TuS Haltern

Alexander Zerche ist nicht länger Trainer des Westfalenliga-Absteigers TuS Haltern am See. Für ihn übernimmt Sebastian Amendt, zueltzt beim FC Kray. Zum Artikel

12. Juni: Leon Falter aus Nettetal in die Landesliga

Der ASV Einigkeit Süchteln kann sich in der kommenden Landesliga-Saison auf Leon Falter freuen. Der 23 Jahre alte gebürtige Grefrather kommt vom Oberliga-Niederrhein-Klub SC Union Nettetal.

In drei Jahren kommt Falter da auf 90 Einsätze in der Oberliga Niederrhein, wobei zehn Spiele auf den coronabedingt veranstalteten Endrundenmodus entfallen. Dabei erzielte Falter insgesamt beachtliche 34 Tore. Zum Artikel

12. Juni: SSVg Velbert holt zwei Talente

Mit David Glavas und Valon Zhushi hat sich die SSVg Velbert gleich zwei Spieler für die kommende Oberliga-Saison gesichert. Glavas kommt vom Stadtrivalen TVD Velbert, Zhushi aus der U19-Bundesliga vom Wuppertaler SV. Zum Artikel

12. Juni: Neues Trio für SpVgg Erkenschwick

Kiyan Gilani, Tomislav Simic und Fabrizio Fili kommen zur SpVgg Erkenschwick. Fili wurde dieser Tage bei der SG Wattenscheid 09 verbaschiedet. Zum Artikel

12. Juni: Duisburger SV 1900 holt Zuweis

Abwehrspieler Jan Zuweis geht vom Mülheimer SV zum Duisburger SV 1900.

12. Juni: Benjamin Sesko verlängert bei RB Leipzig

Benjamin Sesko hat bei RB Leipzig einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

11. Juni: Neuer Torwart für FC Augsburg

Bundesligist FC Augsburg hat einen EM-Torwart verpflichtet. Nediljko Labrovic wechselt vom kroatischen Vizemeister HNK Rijeka zum Bundesligaelften der abgelaufenen Saison. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis 2029. Derzeit bereitet sich der Keeper mit der kroatischen Nationalmannschaft, für die er bislang ein Länderspiel bestritt, auf die Europameisterschaft in Deutschland vor.

„Es war immer ein großes Ziel von mir, in einer der Top-Ligen Europas zu spielen“, sagte Labrovic: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zustande kam, weil der FC Augsburg ein ambitionierter und attraktiver Bundesliga-Klub ist.“ Labrovic blieb in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen 18-mal ohne Gegentreffer. Für die Nationalmannschaft stand er bislang einmal zwischen den Pfosten. Finn Dahmen war in der abgelaufenen Saison die Nummer eins beim FCA.

11. Juni: Eintracht Braunschweig holt Ex-Osnabrücker Köhler

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Sven Köhler verpflichtet. Der 27-Jährige ist nach Angaben des Vereins vom Dienstag für das defensive Mittelfeld vorgesehen. Köhler kommt vom dänischen Erstligisten Odense BK und erhält bei den Braunschweigern einen Vertrag bis 2027. Vor seinem Wechsel nach Dänemark im vergangenen Sommer spielte er beim VfL Osnabrück. Ausgebildet wurde er bei Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und Schalke 04.

11. Juni: Lazio Rom holt Trainer Baroni von Hellas Verona

Der italienische Serie-A-Verein Lazio Rom hat einen neuen Trainer verpflichtet. Marco Baroni kommt vom Erstliga-Rivalen Hellas Verona, wie der Fußballverein aus der Hauptstadt am Dienstag bekanntgab. Der 60-Jährige erhielt Medienberichten zufolge einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Über den Wechsel war in Italien bereits spekuliert worden - am Montagabend stellte Verona seinen Coach frei. Für den Ex-Profi ist Lazio der bislang bekannteste und größte Verein seiner Trainerkarriere.

Die Römer waren in der abgelaufenen Saison im Winter im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern ausgeschieden. Daraufhin trat Coach Maurizio Sarri zurück - dessen Nachfolger Igor Tudor wurde in der vorigen Woche schon wieder entlassen. Italienische Medien hatten gemeldet, dass der deutsche Ex-Profi Miroslav Klose ein Kandidat für den Trainerjob sei. Der WM-Rekordtorschütze unterschrieb nun aber beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga.

11. Juni: Hannover verpflichtet englischen Verteidiger Knight

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Abwehrspieler Josh Knight vom englischen Drittligisten Peterborough United verpflichtet. Der 26-Jährige, dessen Vertrag ausläuft, kommt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr.

„Josh ist ein sehr kompletter Innenverteidiger mit starker Zweikampfführung, einem guten Spielaufbau und einer hohen Präsenz bei Standardsituationen – sowohl defensiv als auch offensiv“, sagte Sportdirektor Marcus Mann. Knight wurde bei seinem Heimatverein Leicester City ausgebildet, ehe er in der zweiten und dritten englischen Liga Profierfahrung sammelte.

11. Juni: Neuer Stürmer für SG Wattenscheid 09

Der vierte externe Neuzugang der SG Wattenscheid steht fest. Deniz Duran kommt vom Oberliga-Absteiger TSG Sprockhövel. Noch in der vergangenen Saison netzte der Stürmer zum 4:1-Sieg der TSG im Lohrheidestadion. In der vergangenen Spielzeit bestritt er 30 von 34 möglichen Spielen für Sprockhövel. Zum Artikel

11. Juni: Zehnter MSV-Neuzugang perfekt

Der MSV Duisburg hat die zehnte Neuverpflichtung für die kommende Saison verkündet. Patrick Sussek kommt vom Berliner FC Dynamo zu den Zebras. In der vergangenen Saison bestritt er 33 von 34 Ligaspielen. Insgesamt kommt der 24-Jährige auf 123 Regionalliga- und 17 Drittliga-Einsätze. Zum Artikel

11. Juni: 1. FC Köln belohnt 18-jähriges Talent mit Profivertrag

Kapitän der Kölner U-19, Julian Pauli, bleibt dem 1. FC Köln erhalten. Der 18-Jährige Innenverteidiger hat einen "langfristigen Lizenzvertrag" unterschrieben. Über die genaue Länge des Arbeitspapieres ist nichts bekannt. Im Sommer wechselte Pauli zu U17 des Effzeh und ist seitdem im Verein. Mit seinem neuen Vertrag soll er langsam an den Profikader herangeführt werden. Zum Artikel

11. Juni: 13 Tore 10 Vorlagen - Blau-Weiß Mintard holt 21-Jährigen

Mohamad Ali Abozu Hamad wird in der kommenden Saison im Trikot von Blau-Weiß Mintard auflaufen. Der 21-jährige Flügelspieler kommt von der SG Osterfeld aus der Kreisliga B und verbuchte in der letzten Saison zehn Tore und 13 Vorlagen in 24 Spielen. In der Jugend spielte er zudem für die SF Hamborn und die SSVg Velbert.

11. Juni: Lotte-Kapitän Elezi bleibt

Die Sportfreunde Lotte haben den Vertrag mit ihrem Kapitän Fatlum Elezi verlängert. Der 25-Jährige startet im Sommer also in seine dritte Saison in blau-weiß und seine erste in der Regionalliga West. In der vergangenen Spielzeit kam Elezi auf 29 Scorer in 30 Spielen.

11. Juni: 1. FC Köln bindet Abwehrtalent Pauli

Julian Pauli, Kapitän der U19-Bundesliga-Mannschaft, bleibt beim 1. FC Köln und hat einen "langfristigen Lizenzspielervertrag" unterschrieben. Zum Artikel

11. Juni: Nicolas Sessa verlässt den SC Verl

Nicolas Sessa verlässt den SC Verl und schließt sich dem VfB Stuttgart II an. Damit wird der Deutsch-Argentinier auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen, sind die Schwaben doch am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest dramatisch aufgestiegen. Zum Artikel

11. Juni: Miroslav Klose wird neuer Trainer des 1. FC Nürnberg

Miroslav Klose hat einen neuen Trainerjob gefunden: Nach seinem Engagement bei SCR Altach in Österreich übernimmt die deutsche Fußball-Legende den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Zum Artikel

11. Juni: Tjark Ernst offenbar beim FC Porto auf dem Zettel

Wie die "Bild" berichtete, ist der Europa-League-Teilnehmer FC Porto heiß auf den ehemaligen Bochumer Tjark Ernst. Aktuell steht er bei Hertha BSC unter Vertrag. Zum Artikel

11. Juni: Fabrizio Fili verlässt Wattenscheid 09

Fabrizio Fili wird den Oberligisten SG Wattenscheid 09 verlassen. Der 20-Jährige, der 2023 von Viktoria Köln aus der U19-Bundesliga an die Lohrheide wechselte, hatte bei der SGW seine erste Herrenstation. Nun möchte er sich eine neue Herausforderung suchen, wie der Klub mitteilte. Zum Artikel

11. Juni: Arman Corovic zum 1. FC Wülfrath

Vom ETB Schwarz Weiß Essen wechselt der 27-jährige Arman Corovic in die Bezirksliga nach Wülfrath. Der 1,87 Meter große Abwehrspieler soll mit Maik Bleckmann eine starke Wülfrather Innenverteidigung bilden. Corovic, der die Erfahrung von 101 Oberligaspielen und 38 Regionalligapartien mitbringt, ist aber auch auf anderen Defensivpositionen einsetzbar. Zum Artikel

11. Juni: Maurice Haar geht aus Wattenscheid in die Regionalliga West

Maurice Haar wird sich nach seinem verkündeten Abgang von der SG Wattenscheid 09 einem ehemaligen Ligakonkurrenten anschließen. In der abgelaufenen Saison stand er noch gegen Türkspor Dortmund auf dem Feld, nun wird Haar für den Regionalliga-Aufsteiger auflaufen. Zum Artikel

11. Juni: Landesliga-Torschützenkönig für Wegberg-Beeck

Auch wenn es nicht jeden überraschen dürfte, tut dem Niederrhein-Landesligist SC Kapellen-Erft dieser Abgang mächtig weh. Pablo Ramm, Torschützenkönig der Einser-Staffel, schließt sich dem Regionalliga-Absteiger FC Wegberg-Beeck an. Zum Artikel

11. Juni: Neuer Stürmer für Westfalia Herne

Maurice Bank kommt aus der Bezriksliga zu Westfalia Herne. Nach sechs Toren in 17 Spielen verlässt er den BV Herne-Süd Er wurde beim VfL Bochum und bei Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Zum Artikel

10. Juni: Rene Lewejohann geht doch nicht nach Scherpenberg

Der SV Scherpenberg muss sich wieder auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen. Rene Lewejohann teilte dem Verein mit, dass er sein Amt zum 1. Juli 2024 nicht antreten wird. Stattdessen ruft der KFC Uerdingen. Zum Artikel

10. Juni: Heuer von Paderborn nach Kaiserslautern

Jannis Heuer tauscht nach drei Jahren das Trikot des SC Paderborn gegen das des Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern. Beim SCP war er zuletzt nicht mehr gesetzt. Zum Artikel

10. Juni: Delbrück-Kapitän Sede nach Lippstadt - Ärger beim Westfalenligisten

Hasan Dere wird den Westfalenligisten Delbrücker SC nach vier Jahren verlassen und sich dem Oberligisten SV Lippstadt 08 anschließen. Das bestätigte Delbrücks Geschäftsführer Frank Sundermeier dem "Westfalen-Blatt". Dem Trainer stieß das sauer auf. Zum Artikel

10. Juni: Rheinland Hamborn holt Emir Alic

Emir Alic schließt sich dem Duisburger Bezirksligisten Rheinland Hamborn an. In seiner Karriere hat der 32-jährige Innenverteidiger aber auch schon ganz andere Adressen gesehen. So absolvierte der im ehemaligen Jugoslawien geborene Alic zwischen 2014 und 2016 39 Spiele in der Regionalliga West für den FC Kray. Auch die Oberliga Niederrhein kennt er aus 50 Partien für Kray und den FSV Duisburg. Zum Artikel

10. Juni: Hansa Rostock hat neuen Co-Trainer für Hollerbach gefunden

Simon Pesch hat als Co-Trainer beim FC Hansa Rostock unterschrieben. Das teilte die Kogge am Montag, 10. Juni, mit. Pesch ist auch in Nordhrein-Westfalen kein Unbekannter, war er von 2017 bis 2019 doch Co-Trainer bei Alemannia Aachen. Zum Artikel

10. Juni: TSV Meerbusch verliert zwei Spieler an die Konkurrenz

Der TSV Meerbusch muss Hendrik Kortgödde zum FC Büderich und Memlan Darwisch zum 1. FC Kleve ziehen lassen. Beide werden also im kommenden Jahr für die Konkurrenz auflaufen. Zum Artikel

10. Juni: "Sky": Hummels bleibt nur, wenn Trainer Terzic geht

Laut "Sky" will Mats Hummels nur beim BVB bleiben, wenn Trainer Edin Terzic geht. Das Verhältnis beider Parteien gilt als zerrüttet.

10. Juni: Casteels geht nach Saudi-Arabien

Koen Casteels wechselt vom VfL Wolfsburg ablösefrei nach Saudi-Arabien zum Al-Qadsiah FC. Der Klub konnte in der abgelaufenen Spielzeit die Meisterschaft in der Saudi First Division League feiern und steigt damit in die Saudi Professional League auf.

10. Juni: Topp-Wechsel von Schalke nach Bremen wird konkreter

Der FC Schalke 04 will Keke Topp nicht verkaufen. Aber nun sieht es doch so aus, als sollte der 20-Jährige den S04 in diesem Sommer schon in Richtung Werder Bremen verlassen. Zum Artikel

10. Juni: Bremen holt Skelly Alvero

Der SV Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Skelly Alvero per Kaufoption von Olympique Lyon geholt. Als basisablöse werden 4,75 Millionen Euro fällig, 1,5 MillionenEuro könenn durch Boni folgen.

10. Juni: Sportfreunde Lotte präsentieren Zugang Nummer 16

Luis Hillemeier kommt vom Oberligisten Victoria Clarholz zurück an seine alte Wirkungsstätte - zu den Sportfreunden Lotte. Er komplettiert das Torhüter-Team. Zum Artikel

10. Juni: Türkspor Dortmund holt Rafael Camprobin

Türkspor Dortmund wappnet sich weiter für seine erste Saison in der Regionalliga West. Mit an Bord wird Rafael Camprobin sein, der sich den Nordstädtern aus der U23 des SC Paderborn anschließt. Zudem haben Mehmet Kaya und Ilias Anan verlängert. Zum Artikel

10. Juni: Zuhs geht von Rödinghausen nach Düren

Mordecai Zuhs wechselt vom SV Rödinghausen zum 1. FC Düren. Der Innenverteidiger bleibt damit zwar in der Regionalliga West, wechselt aber einmal quer durch Nordrhein-Westfalen. Zum Artikel

10. Juni: Gladbach holt U17-Weltmeister Herrmann vom BVB

Borussia Mönchengladbach hat U17-Weltmeister Charles Herrmann von Liga-Konkurrent Borussia Dortmund verpflichtet. Der 18 Jahre alte Offensivspieler soll aber zunächst in der Nachwuchsabteilung des Fußball-Bundesligisten zum Einsatz kommen. „Er ist ein junger, talentierter Spieler, der das Potenzial für höhere Aufgaben hat. Zunächst muss er aber erst einmal hier ankommen. Wir werden ihm hierzu die Chancen und die Zeit geben, sich zu entwickeln“, sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus am Montag in einer Vereinsmitteilung.

In der vergangenen Saison erzielte Herrmann in 25 Pflichtspielen fünf Tore für den BVB, spielte unter anderem in der U19-Bundesliga sowie der UEFA Youth League. Der Sohn des früheren Bundesligaspielers Charles Akonnor (VfL Wolfsburg) wurde im vergangenen Jahr mit der deutschen Nationalmannschaft zudem U17-Weltmeister und U17-Europameister.

10. Juni: KSC holt Heußer aus Wiesbaden

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sich für die kommende Saison mit Robin Heußer verstärkt. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Absteiger SV Wehen Wiesbaden. Der gebürtige Aschaffenburger absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit alle 37 Pflichtspiele des SVWW von Beginn an, erzielte dabei zwei Treffer und legte neun weitere auf. Die Vertragslänge gaben die Badener nicht bekannt.

„Ich habe in der Vergangenheit den KSC immer mal wieder verfolgt und bin froh, ab jetzt Teil dieser positiven Entwicklung zu sein“, sagte Heußer: „Ich will meine Leistung auf dem Platz zeigen und die Fans in diesem tollen, engen Stadion begeistern.“

10. Juni: Österreicher Struber soll neuer Köln-Trainer werden

Der Österreicher Gerhard Struber soll nach einem Medienbericht neuer Trainer beim 1. FC Köln werden. Nach Informationen des „Express“ habe Kölns Sportdirektor Christian Keller sich auf den 47-Jährigen festgelegt. Struber war zuletzt Trainer von RB Salzburg, Österreichs Fußball-Serienmeister hatte sich aber kurz vor dem Ende der Saison von ihm getrennt.

Die Salzburger hatten zuvor einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den späteren Meister Sturm Graz verspielt und waren im Halbfinale des österreichischen Pokals gescheitert. Struber soll für die Kölner ablösefrei zu haben sein. Der Bundesliga-Absteiger will am 21. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison beginnen.

10. Juni: Chelsea muss wohl Spieler verkaufen - profitiert der BVB?

Laut englischen Medienberichten gehört der FC Chelsea zu sechs Vereinen aus der Premier League, die bis Ende des Monats Spieler verkaufen müssen, um einer Strafe zu entgehen. Das könnte dem BVB dabei helfen, den zuletzt ausgeliehenen Ian Maatsen fest zu verpflichten. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro ist den Dortmundern zu teuer. Die drohenden Sanktionen könnten Chelsea aber unter Druck setzen und dafür sorgen, dass die Londoner den Linksverteidiger billiger abgeben. Angeblich bereitet der BVB derzeit ein erstes Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro für den Niederländer vor.

10. Juni: Dortmund sucht Abnehmer für Haller

Dortmund verändert den Kader, einige Profis könnten gehen. Moukoko, Hummels, Adeyemi: Eine Tendenz gibt es hier. Klar ist: Für Stürmer Sebastien Haller, einer der Topverdiener im Kader, sucht der BVB Abnehmer.

10. Juni: VfL Bochum mit Noah Ohio in Verbindung gebracht

Laut „Fussball Transfers“ hat der VfL Bochum Interesse an Stürmer Noah Ohio von Standard Lüttich. Als weiteren möglichen Abnehmer nennt das Portal den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Der niederländische U21-Nationalspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison an den englischen Zweitligisten Hull City ausgeliehen und erzielte drei Tore in acht Einsätzen. Was gegen einen Transfers zum VfL Bochum spricht: Ohio steht in Lüttich bis 2026 unter Vertrag. Der VfL müsste eine satte Ablösesumme bezahlen. Der Marktwert des Stürmers wird auf zwei Millionen Euro beziffert.

9. Juni: Pierre Nowitzki geht zum GSV Moers in die Landesliga

Pierre Nowitzki wird sich in der kommenden Saison dem Landesliga-Aufsteiger GSV Moers anschließen. Eine prominente Verstärkung für das zentrale Mittelfeld, spielte der gebürtige Gelsenkirchener doch bis zuletzt für den VfB Homberg. Zum Artikel

9. Juni: Stefan Oerterer verlängert in Erkenschwick

Einer der erfolgreichsten Stürmer der Oberliga Westfalen, Stfan Oerterer, wird der SpVgg Erkenschwick erhalten bleiben. Das verkündete der Klub in den sozialen Medien. Zum Artikel

9. Juni: Neuer Torwart für DSC Wanne-Eickel

Leon Zielonka wechselt vom SC Neheim zum DSC Wanne-Eickel. "Mit Leon (24) bekommen wir einen talentierten Torhüter, der aber auch schon Erfahrung in der Westfalenliga sammeln konnte", freute sich der Sportliche Leiter Dustin Blum.

9. Juni: Kleve verliert Duo

Haakon Johannes Pomorin und Max Janssen verlassen den Niederrhein-Oberligisten 1. FC Kleve und schauen sich nach neuen Aufgaben um.

9. Juni: Maurice Buckesfeld geht von Ahlen nach Lippstadt

Maurice Buckesfeld kehrt Rot Weiss Ahlen den Rücken, wird die Wersestädter in der kommenden Oberliga-Westfalen-Saison aber mit seinem neuen Klub wieder besuchen. Denn der 1,92 Meter große Innenverteidiger schließt sich Mit-Absteiger SV Lippstadt 08 an. Zum Artikel

9. Juni: Brighton wohl an St.-Pauli-Trainer Hürzeler dran

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli droht der Abschied von Erfolgstrainer Fabian Hürzeler. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Verantwortlichen des englischen Premier-League-Clubs Brighton & Hove Albion Kontakt zu dem 31-Jährigen aufgenommen. Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano schrieb am Samstagabend, Hürzeler sei der klare Favorit auf die Nachfolge des zurückgetretenen Roberto De Zerbi. Eine offizielle Bestätigung für Gespräche gibt es nicht. Romano berichtet mittlerweile, Hürzeler und Brighton hätten sich geeinigt.

9. Juni: Timo Hübers bleibt dem 1. FC Köln treu

Wie der 1. FC Köln bekanntgab, wird auch Timo Hübers auf den Gebrauch seiner Ausstiegsklausel in der Domstadt verzichten und mit in die 2. Liga gehen. Zum Artikel

9. Juni: Marvin Schurig geht von Wattenscheid 09 nach Niederwenigern

Marvin Schurig wird in der kommenden Saison für die Sportfreunde Niederwenigern auflaufen. Dort wird er nicht nur Innenverteidiger, sondern auch U-19-Co-Trainer. Zum Artikel

9. Juni: Sportfreunde Lotte präsentiert neues Trio

Da kann man langsam den Überblick verlieren: Die Sportfreunde Lotte haben die nächsten Neuzugänge vorgestellt und treiben den Umbruch voran. Denis Milic, Fatih Ufuk und Samuel Addai werden ihre Schuhe ab sofort für die Sportfreunde Lotte schnüren. Zum Artikel

8. Juni: MSV holt Meuer

Der MSV Duisburg hat Steffen Meuer (Erzgebirge Aue) verpflichtet.

8. Juni: SGS Essen holt Ex-Spieler zurück

Soheib Benhamza kehrt zur SGS Essen zurück. Nachdem er bereits in der Jugend der SGS spielte, kehrt der 22-jährige nun vom TSV Bruckhausen zurück an die Adelhütte.

8. Juni: Torwart Ortega Moreno verlängert vorzeitig bei Manchester City

Torhüter Stefan Ortega Moreno bleibt bis mindestens Ende Juni 2026 bei Englands Top-Club Manchester City. Der Meister der Premier League verlängerte den Vertrag mit dem 31 Jahre alten Deutschen vorzeitig um eine weitere Saison. Ortega Moreno war im Sommer vor zwei Jahren von Arminia Bielefeld zum Team von Star-Trainer Pep Guardiola gewechselt.

8. Juni: SG Wattenscheid zieht vier Talente hoch

Die vier Nachwuchsspieler Tarik Ould Seltana, Quentin Weiß, Alexandros Dimopoulos und Leonard Jegus verstärken die Oberliga-Mannschaft der SG Wattenscheid 09. Das gab der Verein bekannt. Ould Seltana und Weiß sind Verteidiger, Dimopoulos ist in der Offensive zu Hause. Jegus wird der dritte Torhüter sein.

7. Juni: Bayer verpflichtet 19-jährigen Belocian von Stade Rennes

Double-Gewinner Bayer Leverkusen verstärkt sich mit dem französischen U21-Nationalspieler Jeanuël Belocian. Der 19-Jährige kommt zur neuen Saison von Stade Rennes zum deutschen Fußballmeister und DFB-Pokalsieger. Belocian, der in der abgelaufenen Saison in Frankreich meist als Linksverteidiger und Innenverteidiger zum Einsatz gekommen war, unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Die Ablösesumme soll Berichten zufolge bei 15 Millionen Euro liegen.

„Jeanuël Belocian ist ein großes Talent, hat aber in Frankreich auch schon viele Erfahrungen auf allerhöchstem Niveau sammeln können. Er verfügt über ein gutes Passspiel und hat ausgezeichnete athletische Voraussetzungen“, sagte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes und bezeichnete den Transfer als „eine Verpflichtung mit Weitblick“.

7. Juni: Seit 2012 im Verein: Vardy verlängert bei Leicester

Der frühere englische Fußball-Nationalstürmer Jamie Vardy hat seinen auslaufenden Vertrag bei Premier-League-Rückkehrer Leicester City bis 2025 verlängert. Das gaben die Foxes am Freitag bekannt. „Ich mache weiter, bis meine Beine sagen: “Das war's, das Spiel ist vorbei.' Irgendwann wird dieser Tag kommen, aber noch ist es nicht so weit„, sagte der 37-Jährige.

Vardy war 2012 vom Drittligisten Fleetwood Town nach Leicester gewechselt, nachdem er ein Jahr zuvor noch in der fünften Liga gespielt hatte. In 464 Einsätzen für City traf Vardy bislang 190-mal, vergangene Saison hatte er maßgeblichen Anteil am Aufstieg. 2016 hatte der Stürmer mit Leicester sensationell den Meistertitel geholt und war anschließend zum besten Spieler der Saison gewählt worden.

7. Juni: Werder Bremen holt Hansa-Kapitän Kolke

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Torwart Markus Kolke vom Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock verpflichtet. Das gaben beide Clubs am Freitag bekannt. Der 33-Jährige kommt nur als Nummer drei hinter Stammkeeper Michael Zetterer und dem hochtalentierten Mio Backhaus nach Bremen. Trotzdem zahlt Werder für Kolke eine Ablösesumme, da sein Vertrag in Rostock auch nach dem Abstieg noch bis 2026 gültig war.

„Markus passt voll in unser Anforderungsprofil. Wir haben einen erfahrenen Keeper gesucht, der im Training Druck auf Michael Zetterer und Mio Backhaus machen und mit seiner Erfahrung auch in der Kabine eine wichtige Rolle einnehmen kann“, sagte der Bremer Profifußball-Leiter Clemens Fritz.

Kolke spielte fünf Jahre für den FC Hansa und war zuletzt sogar Kapitän. Dennoch sagte der erfahrene Schlussmann: „Diesen Schritt habe ich ganz bewusst gewählt und sehe mich in der Rolle als erfahrener Backup. Mir ist klar, dass ich nicht viele Spielanteile bei den Profis erhalten werde, aber wenn ich gebraucht werde, bin ich da.“

7. Juni: Darmstadt verpflichtet Lopez aus Basel

Darmstadt 98 treibt die Kaderplanung nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga weiter voran. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt Sergio Lopez vom FC Basel zu den Lilien. Über die Vertragslaufzeit machten die Hessen keine Angabe. Seine fußballerische Ausbildung genoss der 25-Jährige bei Real Madrid.

„Ich habe von der ersten Sekunde an große Lust auf den Klub verspürt. Ich bin ein großer Fan vom deutschen Fußball und freue mich auf meine Zeit bei den Lilien“, sagte der gebürtige Remscheider. Der Deutsch-Spanier ist der fünfte Neuzugang des SVD für die kommende Saison.

7. Juni: VfL-Talent Mahmoud wechselt zur SV Elversberg

Sturmtalent Mohammad Mahmoud wechselt vom VfL Bochum zur SV Elversberg. Der 19-Jährige spielte zuletzt für die A-Junioren des Bundesliga-Absteigers, erzielte dort in 20 Partien 16 Tore und erhält nach Angaben des saarländischen Fußball-Zweitligisten vom Freitag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Mahmoud gehörte von 2016 bis 2021 zur Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund. „Mohammad Mahmoud bringt die Voraussetzungen und das Potenzial mit, um sich langfristig auf hohem Niveau durchsetzen zu können“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

7. Juni: Stürmer Borkowski wechselt von RB Leipzig nach Ingolstadt

Dennis Borkowski wechselt von RB Leipzig zum Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt. Das teilten die Sachsen am Freitag mit. Der 21 Jahre alte Stürmer, der zuletzt an Dynamo Dresden ausgeliehen war, durchlief in Leipzig ab 2014 alle Nachwuchsteams und unterschrieb im Mai 2020 seinen ersten Profi-Vertrag. Nach vier Bundesliga-Einsätzen und einem DFB-Pokalspiel wurde Borkowski im Januar 2021 für eineinhalb Jahre an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg ausgeliehen (24 Spiele, drei Tore), ehe der gebürtige Riesaer zwei Spielzeiten in Dresden verbrachte.

„Wir hatten Dennis Borkowski schon seit längerer Zeit in unserem Blickfeld. Er ist ein top ausgebildeter Spieler und zeichnet sich neben seiner herausragenden Technik sowie seiner hohen Geschwindigkeit auch durch eine gute Abschlussqualität aus“, sagte FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. Über die Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.

7. Juni: Elversberg holt Talent Mahmoud aus Bochum

Sturmtalent Mohammad Mahmoud wechselt vom VfL Bochum zur SV Elversberg. Der 19-Jährige spielte zuletzt für die A-Junioren des Bundesliga-Absteigers, erzielte dort in 20 Partien 16 Tore und erhält nach Angaben des saarländischen Fußball-Zweitligisten vom Freitag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Mahmoud gehörte von 2016 bis 2021 zur Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund. „Mohammad Mahmoud bringt die Voraussetzungen und das Potenzial mit, um sich langfristig auf hohem Niveau durchsetzen zu können“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

7. Juni: Braunschweig verpflichtet Sidney Raebiger von Eintracht Frankfurt

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Nachwuchsspieler Sidney Raebiger von Eintracht Frankfurt geholt. Der 19 Jahre alte Mittelfeldakteur unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2027, wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten. Der deutsche U18-Nationalspieler kam über die Jugend von RB Leipzig und Greuther Fürth im vergangenen Jahr zum Bundesligisten nach Frankfurt. Für die Profis kam er dabei allerdings nicht zum Einsatz. In der Saison 2021/2022 war er einmal für die Leipziger in der ersten Liga in einem Kurzeinsatz aufgelaufen.

7. Juni: 1. FC Köln verlängert mit U17-Weltmeister

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Nachwuchs-Talent Fayssal Harchaoui langfristig verlängert. Der 18-jährige Mittelfeldspieler war mit der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen Jahr U17-Weltmeister und U17-Europameister geworden.

FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Wir sind sehr glücklich, dass Fayssal seine sportliche Zukunft langfristig beim FC sieht und die nächsten Entwicklungsschritte seiner noch jungen Karriere mit uns gemeinsam gehen wird. Fayssal ist nicht nur ein sehr talentierter Spieler, er ist auch ein sehr reflektierter, bodenständiger und selbstbewusster Charakter. Das sind gute Voraussetzungen, um hier zum Profi zu reifen. Wir werden Fayssal auf diesem Weg auch weiterhin bestmöglich fördern und fordern.“

7. Juni: Bochum stattet Koerdt mit Profivertrag aus

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Nachwuchsspieler Lennart Koerdt mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige unterschrieb beim Ruhrpott-Klub bis 2027, seit 2019 spielte Koerdt in den Jugendmannschaften des VfL. Sportdirektor Marc Lettau bezeichnete den offensiven Mittelfeldspieler als „großes Talent mit viel Entwicklungspotenzial“. In der Weststaffel der U19-Bundesliga erzielte Koerdt in der vergangenen Saison in 26 Spielen sieben Tore (fünf Vorlagen).

7. Juni: So läuft Bochums Torwartsuche

Für Manuel Riemann gibt es beim VfL Bochum kein Zurück. Der langjährige Stammtorwart soll den Verein verlassen, deshalb sucht der VfL nach dem Karriereende von Andreas Luthe und Michael Esser eine neue Nummer eins. Bochum kann es sich nicht leisten, eine hohe Ablöse für einen Keeper zu bezahlen. Daran könnte die Verpflichtung von Daniel Heuer Fernandes scheitern. Der 31-jährige Ex-Bochumer steht bei den Norddeutschen bis 2026 unter Vertrag. Mögliche Alternative wäre via Leihgeschäft Gladbachs Moritz Nicolas (26).

7. Juni: VfL Bochum lässt Christopher Antwi-Adjei ziehen

Christopher Antwi-Adjei (31) wird nicht weiter für den VfL Bochum spielen. Wie die WAZ erfuhr, bekommt der Flügelflitzer kein neues Vertragsangebot. Die Hintergründe zu dieser Überraschung erhalten Sie hier.

6. Juni: Leon Bell Bell verlässt den 1. FC Magdeburg

Leon Bell Bell kehrt dem 1. FC Magdeburg nach fünf Jahren den Rücken und schließt sich Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig an. Zum Artikel

6. Juni: Michael Boris geht nach Ungarn

Lange blieb Michael Boris nicht bei Waldhof Mannheim, wobei das abzusehen war. Nach seinem Co-Trainer-Job geht es nun als Chefcoach zum ungarischen Zweitligisten Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Zum Artikel

6. Juni: Ex-Schalke-Talent geht zu Union Nettetal

Vedad Music wird den Weg der Sportfreunde Hamborn 07 zurück in die Landesliga Niederrhein nicht mitgehen. Das machte Niederrhein-Oberligist Union Nettetal publik, der den Transfer des 21 Jahre alten Stürmers verkündete. Zum Artikel

6. Juni: Danny Rankl verlässt den 1. FC Kleve

Wie der 1. FC Kleve bekanntgab, kehrt Rankl dem Klub nach drei Jahren den Rücken. In 84 Spielen für den 1. FC Kleve stehen 36 Tore zu Buche. Zum Artikel

6. Juni: Rot Weiss Ahlen holt Hakan Sezer zurück

Hakan Sezer wird zur kommenden Saison wieder für Rot Weiss Ahlen auflaufen. Das gab der Regionalliga-Absteiger am Donnerstag, 6. Juni, bekannt. Der 30-jährige Stürmer hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Zum Artikel

6. Juni: VfL Osnabrück holt David Richter

Der TSV 1860 München gibt Torhüter David Richter zum VfL Osnabrück ab. In der neuen Saison werden beide Teams in der 3. Liga aufeinandertreffen.

6. Juni: Nächstes Duo zu Rheinland Hamborn

Kaan Akgül und Furkay Akay schließen sich dem ambitionierten Duisburger Bezirksligisten Rheinland Hamborn an.

6. Juni: SpVgg Unterhaching verliert zwei Talente an Bayern München

Die SpVgg Unterhaching lässt Maurice Krattenmacher und Gibson Nana Adu zum FC Bayern München ziehen. Für beide kassiert der Drittligist jeweils eine Millionenablöse. Zum Artikel

6. Juni: Sieben Neue für den TuS Bövinghausen

Elmar Skrijelj, Dimitrios Papadopoulos, Pasquale Conti, Davin Ugur, Cliff Osa, Leonardo Twumasi und Amel Bajle haben allesamt beim TuS Bövinghausen unterschrieben und sind nach Mahrab Khan die Zugänge zwei bis acht. Zum Artikel

6. Juni: Sportfreunde Lotte holen Anis El Hamassi

Anis El Hamassi wird das Trikot des FC Brünninghausen zur neuen Saison eintauschen - und zwar gegen das Dress der Sportfreunde Lotte. Statt in der Westfalenliga geht es für ihn also in der Regionalliga West weiter. Zum Artikel

6. Juni: Cristian Fiel wird Trainer bei Hertha BSC

Neuer Mann an der Seitenlinie bei Hertha BSC: Cristian Fiel kommt als Cheftrainer vom 1. FC Nürnberg und wird den Hauptstadtklub künftig leiten. Das teilten beide Vereine am Donnerstag, 6. Juni, mit. Fiel hat bis 2026 unterschrieben. Zum Artikel

6. Juni: Justin Treichel geht von Schalke II nach Kerkrade

Statt im Trikot des FC Schalke 04 wird Justin Treichel künftig im Dress des niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade auflaufen. In der vergangenen Saison kam Treichel auf zehn Einsätze in der Regionalliga West. Dabei kassierte er 19 Gegentore und spielte dreimal zu Null. Zum Artikel

6. Juni: Emil Zeil offenbar auf dem Sprung nach Düren

Wie die "Bild" berichtet, zieht es Emil Zeil von Dynamo Dresden zum 1. FC Düren. Das Mittelfeldtalent, im vergangenen Jahr Kapitän der Dynamo-U19, habe schon bei dem Viertligisten unterschrieben. Dabei habe ihn Dynamo behalten wollen, ihm ein Vertragsangebot unterbreitet. Zum Artikel

6. Juni: RWO holt Eric Gueye aus Norderstedt

Eric Gueye wird in der kommenden Saison nach nur einem halben Jahr schon nicht mehr für Eintracht Norderstedt auflaufen. Vielmehr kommt der 24-Jährige in die Regionalliga West, wo er sich Rot-Weiß Oberhausen anschließen wird. Zum Artikel

6. Juni: Siebter Neuer! Sandhausen holt Schikora aus Aue

Marco Schikora wird ab sofort für den SV Sandhausen auflaufen. Damit setzt der baden-württembergische Drittligist seine Transferoffensive fort. Zum Artikel

6. Juni: Ex-Essener Weber muss Homburg verlassen, Ex-Duisburger Tomic unterschreibt in Stuttgart

Für Felix Weber wird es beim FC Homburg nicht weitergehen - sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Weiter südlich hat der ehemalige Duisburger David Tomic dagegen einen neuen Klub gefunden. Tomic, der in der Saison 2020/21 19 Spiele für den MSV Duisburg absolvierte, wird ab sofort für die Stuttgarter Kickers auflaufen. Zum Artikel

6. Juni: ETB Schwarz-Weiß Essen holt Korytowski

Lukas Korytowski wechselt von der SpVg Schonnebeck weniger Kilometer weiter zum Ligarivalen ETB Schwarz-Weiß Essen. Seine Ausbildung hat Korytowski lange in der Nachbarstadt genossen - genauer gesagt beim FC Schalke 04. Zum Artikel

6. Juni: Jacobsen wechselt zu 1860 München

Transfercoup für 1860 München! Der Mittelfeldspieler wechselt von der SV Elversberg zum Drittligisten 1860 München. "Dass die Löwen sich so stark um mich bemüht haben, hat mir sehr gefallen", sagt der Neu-Löwe in der Presseerklärung

6. Juni: Darmstadt holt Keeper Niemczycki von Fortuna Düsseldorf

fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Torhüter Karol Niemczycki vom Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf verpflichtet. „Er bringt alles mit, was ein Torhüter auf diesem Niveau benötigt und verfügt gleichzeitig noch über viel Entwicklungspotenzial“, sagte Darmstadt Sportdirektor Paul Fernie.

Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison für Düsseldorf in zwei Pokal-Partien sowie einem Liga-Spiel zum Einsatz gekommen. Niemczycki war erst im Sommer 2023 zu den Rheinländern gewechselt, sein Vertrag lief noch bis 2025. Über die Laufzeit seines Kontraktes bei den Lilien wurden am Mittwoch keine Angaben gemacht.

6. Juni: Auch Martel bleibt nach Abstieg beim 1. FC Köln

Der 1. FC Köln kann beim Versuch, direkt wieder in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen, auf U21-Nationalspieler Eric Martel zählen. Der Klub teilte am Donnerstag mit, dass der Mittelfeldspieler nicht von einer Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch machen und weiter für den FC auflaufen werde. Tags zuvor hatte sich auch der Offensivspieler Jan Thielmann zum FC bekannt und einen Abschied ausgeschlossen.

„Mir war sehr schnell klar, dass ich die Enttäuschung aus der vergangenen Saison in der neuen Spielzeit wiedergutmachen möchte, um den Menschen, die immer zu uns gestanden haben, etwas zurückzugeben“, sagte Martel, dessen Vertrag am 30. Juni 2026 ausläuft: „Der FC und vor allem die Fans hier sind etwas ganz Besonderes und ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit Stadt und Verein.“

6. Juni: Aue holt Talent aus Trier

Der FC Erzgebirge Aue hat mit Maxim Burghardt ein 19-jähriges Abwehrtalent für die Außenbahn verpflichtet. Der rechte Verteidiger wechselt von Eintracht Trier ins Lößnitztal und unterschrieb beim FCE einen Vertrag bis Juni 2027.

6. Juni: Gerhardt verstärkt Verl

Der SC Verl hat den fünften externen Sommerzugang präsentiert. Konstantin Gerhardt wechselt von der U19 von Borussia Mönchengladbach zum SC Verl.

6. Juni: Bundesliga-Aufsteiger will Kabadayi

Yusuf Kabadayi ließ in der abgelaufenen Saison sein Potenzial immer wieder aufblitzen. Dennoch entschied sich Schalke gegen eine feste Verpflichtung der Leihgabe. S04 ließ die Kaufoption verstreichen, der 20-Jährige kehrt vorerst zu seinem Stammklub FC Bayern zurück. Und dann? Laut Sky soll es mehrere Interessenten für den Flügelflitzer geben. Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli soll dazu gehören, ebenso wie die Glasgow Rangers oder US Lecce.

6. Juni: BVB-Verteidiger in die Schweiz

Nach drei Jahren bei Borussia Dortmund hat Antonios Papadopoulos den BVB verlassen. Der Innenverteidiger, der einst vom Halleschen FC kam und sich bei den Profis nicht durchsetzen konnte, sondern überwiegend im Drittliga-Team auflief, hat nun einen neuen Verein gefunden: Er wechselt in die Schweiz zum FC Lugano. Mit dem Vizemeister wird er an der Champions-League-Quali teilnehmen. Für den BVB bestritt der 24-Jährige 69 Partien in der U23 und acht für die Profis.

6. Juni: Aue verpflichtet Abwehrtalent Burghardt

Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat Abwehrspieler Maxim Burghardt verpflichtet. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 2027. Der Außenverteidiger war zuletzt für Eintracht Trier in der Oberliga aktiv.

6. Juni: FC St. Pauli holt U21-Nationalspieler Wagner

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli hat den deutschen U21-Nationalspieler Robert Wagner vom SC Freiburg ausgeliehen. Das gaben die Hamburger am Donnerstag bekannt. Der erste Neuzugang für die kommende Saison soll im zentralen Mittelfeld die beiden Abgänge Marcel Hartel (Ziel noch unbekannt) und Aljoscha Kemlein (zurück zu Union Berlin) ersetzen.

Der 20 Jahre alte Wagner spielte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. „Für mich ist das eine tolle Möglichkeit, mich bei einem ambitionierten Verein mit einer Spielidee, die gut zu mir passt, weiterzuentwickeln“, sagte er über seinen Wechsel zu St. Pauli.

5. Juni: Wittmann bleibt Trainerin in Ingolstadt

Sabrina Wittmann bleibt über das Saisonende hinaus Trainerin des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt. Wie die Schanzer am Mittwoch mitteilten, steht die erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball auch in Zukunft an der Seitenlinie. Die 32-Jährige war im Mai von der U19 zu den Profis aufgerückt und hatte zunächst interimsweise die Nachfolge von Michael Köllner angetreten.

Seitdem habe sie gehofft, „dass es nicht bloß ein kurzes Abenteuer bleibt. Mit jedem Moment, den ich anschließend mit der Mannschaft verbracht habe, wurde dieser Wunsch, langfristig in dieser Position bleiben zu dürfen, stärker“, sagte Wittmann, die seit 19 Jahren im Verein ist. Sie sei „unheimlich stolz und dankbar, dass diese Reise, die wir begonnen haben“, nun fortgesetzt werde.

Unter der Leitung der gebürtigen Ingolstädterin blieb der FCI in vier Partien ungeschlagen, zudem holte der Klub den ersten Landespokal-Triumph der Vereinsgeschichte. Wittmann habe „eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht nur die Fähigkeit besitzt, junge Spieler zu fördern, sondern auch Mannschaften nachhaltig zu entwickeln, deren volles Potenzial auszuschöpfen und zum Erfolg zu führen“, sagte Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

Ex-Nationalspielerin Inka Grings (SV Straelen) und Imke Wübbenhorst (Sportfreunde Lotte) hatten zuvor schon einmal Männer-Viertligisten trainiert, beim Bundesligisten Union Berlin vertrat Marie-Louise Eta zu Jahresbeginn als Co-Trainerin gemeinsam mit Danijel Jumic den gesperrten Chefcoach Nenad Bjelica an der Seitenlinie. Wittmann aber ist die erste Chefin in einer der drei Profiligen.

5. Juni: Ex-MSV-Talent Hettwer nach Bochum

Dem Vernehmen nach hat ein weiteres Talent von Borussia Dortmunds U23 das Interesse des VfL Bochum geweckt. Der gebürtige Bochumer Julian Hettwer (20), ebenfalls ein Rechtsaußen mit viel Perspektive, steht auch auf dem Zettel des Bundesligisten.

Hettwer kommt in der vergangenen Drittliga-Saison auf herausragende Werte, erzielte in 36 Drittliga-Spielen auf sieben Tore und acht Torvorlagen. Hettwer hat beim BVB allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025, seinen Marktwert schätzt „transfermarkt.de“ auf 800.000 Euro. Der finanzielle Handlungsspielraum beim VfL ist wie berichtet gering.

5. Juni: Wiesbadens Prtajin als Terodde-Nachfolger?

Simon Terodde hat seine Karriere beendet, Schalke benötigt Ersatz für den Rekordtorschützen der 2. Bundesliga. Ein Kandidat für das Sturmzentrum könnte Ivan Prtajin sein. Der Kroate traf in der beendeten Saison 16-mal in 34 Pflichtspielen für Wehen Wiesbaden, konnte den Abstieg in die 3. Liga aber nicht verhindern. Nun sucht er eine neue Herausforderung. Schalke, aber auch Hertha BSC oder der Hamburger SV sollen dem Kreis der Interessen angehören, wie das Hamburger Abendblatt berichtet. Durch eine Ausstiegsklausel wäre der Mittelstürmer wohl günstig zu haben. Die Summe soll deutlich unter den zwei Millionen Euro liegen, die bei einem Wiesbadener Klassenerhalt fällig gewesen wären.

5. Juni: Sprockhövel holt Anhari zurück, Siegen bindet Duo

Oussama Anhari verlässt den Oberligisten TuS Ennepetal und schließt sich der TSG Sprockhövel an. Definitiv in der Oberliga Westfalen bleiben werden dagegen zwei Talente der Sportfreunde Siegen. Hassan El-Chaabi und Justin Adozi haben beim Traditionsklub langfristige Seniorenverträge erhalten. Zum Artikel

5. Juni: Zwei Neue für Eintracht Hohkeppel

Waiss Ezami und Amin Bouzraa haben bei Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel unterschrieben. Sie sind die nächsten beiden Neuen nach Kevin Rodrigues Pires. Zum Artikel

5. Juni: Neue Nummer eins für den SC Verl

Philipp Schulze wird vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ausgeliehen. Er kommt als Nachfolger für Luca Unbehaun. Zum Artikel

5. Juni: Kevin Holzweiler geht zu den Sportfreunden Lotte

Kevin Holzweiler wird ab sofort das Trikot der Sportfreunde Lotte tragen. Das teilte der Regionalliga-Aufsteiger am Mittwoch, 5. Juni, mit. Der 29 Jahre alte Rechtsaußen spielte zuletzt für den künftigen Liga-Konkurrenten Fortuna Köln. Zum Artikel

5. Juni: Bayern-Frauen verpflichten Mahmutovic

Die Frauen des FC Bayern haben Torhüterin Ena Mahmutovic verpflichtet. Die 20-Jährige wechselt von Bundesliga-Absteiger MSV Duisburg zum deutschen Meister. Mahmutovic unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2027.

„Ena ist eine junge deutsche Torhüterin, die über ein sehr großes Potential verfügt“, sagte Bayerns Abteilungsleiterin Bianca Rech. Der FC Bayern sei „nicht nur das stärkste Team der Liga, sondern auch einer der größten Klubs der Welt“, ergänzte Mahmutovic: „Jedes kleine Kind träumt davon, einmal hier zu spielen.“

Mahmutovic gab ihr Bundesliga-Debüt im Alter von 16 Jahren. Die talentierte Keeperin war auch schon einmal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden.

5. Juni: Thielmann bleibt beim 1. FC Köln

Eigengewächs Jan Thielmann vertichtet auf seine Ausstiegsklasuel und bleibt seinem Jugendklub 1. FC Köln treu. Das bestätigte Köln am Mittwoch.

5. Juni: Schalke holt Amin Younes

Der FC Schalke 04 hat am Mittwochmorgen den bislang prominentesten Neuzugang für die kommende Saison vermeldet: Amin Younes läuft künftig für den Fußball-Zweitligisten aus Gelsenkirchen auf.

5. Juni: Bericht: VfL Bochum holt Samuel Bamba von Borussia Dortmund

Laut "Bild" bedient sich der VfL Bochum bei Revier-Nachbar Borussia Dortmund. Der 20 Jahre alte Flügelflitzer Samuel Bamba soll ablösefrei vom BVB kommen. Zudem soll Lennard Koerdt aus der VfL U19 zeitnah einen Profi-Vertrag unterzeichnen.

5. Juni: Union Nettetal holt Jesse Probst, Bewegung in Kleve

Jesse Probst wurde unter anderem bei VVV Venlo und bei MVV Maastricht ausgebildet und kommt nun in die Oberliga Niederrhein zu Union Nettetal. Derweil hat Juliano Ismanovski beim 1. FC KLeve verlängert, während Matti Völkel und Marvin Müller gehen. Zum Artikel

5. Juni: FC Kray holt Marvin Matten vom ETB

Marvin Matten kehrt dem ETB Schwarz-Weiß Essen den Rücken und wird künftig in der Landesliga für den FC Kray auflaufen. In seiner Vita stehen insgesamt 147 Oberliga-Spiele. Zum Artikel

5. Juni: Dritter Neuzugang für den Bonner SC

Der Bonner SC hat Torwart Lukas Betz (26) unter Vertrag genommen. Er wechselt von Frechen 20 zu den Rheinlöwen.

4. Juni: Duisburg verpflichtet Malek Fakhro

Malek Fakhro wechselt vom 1. FC Bocholt zum MSV Duisburg.

4. Juni: Wolfsburg holt Schalke-Torwart Müller

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat wie erwartet Torwart Marius Müller vom FC Schalke 04 verpflichtet. Der 30 Jahre alte Schlussmann unterschrieb in Wolfsburg einen Dreijahresvertrag, wie beide Clubs am Dienstag bekanntgaben.

„Ich sehe es nicht als selbstverständlich an, dass ich in meinem Alter noch einmal die Möglichkeit erhalte, mich auf diesem Niveau zu beweisen“, sagte Müller. „Für mich war es immer ein großer Traum, ein Spiel in der Bundesliga zu bestreiten – und diesem bin ich ein Stück nähergekommen.“

Müller kommt allerdings nur als Nummer zwei zum VfL, da der Club bereits vor Monaten den polnischen Nationalkeeper Kamil Grabara vom FC Kopenhagen verpflichtet hat. Der langjährige Stammtorwart Koen Casteels verlässt die Wölfe nach neun Jahren und steht vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Für Müller haben die Schalker bereits einen Nachfolger geholt: Ron-Thorben Hoffmann kam in der vergangenen Woche vom Zweitliga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig.

4. Juni Linksverteidiger Kleinhansl wechselt von Osnabrück zum FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hat Linksverteidiger Florian Kleinhansl für die neue Zweitliga-Saison verpflichtet. Der 23-Jährige kommt ablösefrei vom Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück, wie der FCK am Dienstag mitteilte. Kleinhansl stammt aus der Jugend des VfB Stuttgart und entwickelte sich von 2021 an zum Leistungsträger an der Bremer Brücke. „Er ist ein Spielertyp, der Entwicklungspotenzial besitzt, aber mit seiner unermüdlichen Art und Weise auch menschlich gut zum Betze passt“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

4. Juni: Profivertrag für Eintracht-Talent Anas Alaoui

Eintracht Frankfurt hat Offensivtalent Anas Alaoui mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2026 ausgestattet. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, enthält der Kontrakt eine Option auf ein weiteres Vertragsjahr. Der gebürtige Mainzer war 2020 vom SV Wehen Wiesbaden ins Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht gewechselt. Für die Profis kam der Deutsch-Marokkaner unter anderem bei der Japan-Tour 2022 in einem Testspiel gegen die Urawa Red Diamonds zum Einsatz.

„Anas hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder in den Vordergrund gespielt und sich auch bereits bei unseren Profis zeigen dürfen“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung. „Gemeinsam wollen wir ihn nun behutsam im Männerbereich aufbauen, auch durch Spielpraxis in der U21.“

4. Juni: Wück-Nachfolger: Pawlak übernimmt U16-Nationalmannschaft

Andre Pawlak übernimmt die Nachfolge von Christian Wück als Trainer der deutschen U16-Nationalmannschaft. Der 53-Jährige war zuletzt Co-Trainer beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und tritt nun in die Fußstapfen des künftigen Frauen-Bundestrainers. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe beim DFB“, wird Pawlak auf der Verbandswebsite zitiert.

Pawlak stand seit 2017 als Nachwuchs- und Co-Trainer am Geißbockheim unter Vertrag und bringt dementsprechend Erfahrung im Umgang mit Talenten mit. „Die Arbeit mit jungen Spielern hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht“, sagte Pawlak: „Es erfüllt mich mit Stolz, nun die besten deutschen Talente des Jahrgangs 2009 trainieren zu dürfen.“

Das Erbe beim Deutschen Fußball-Bund ist kein kleines: Wück, der nach den Olympischen Spielen das Traineramt der Frauen-Nationalmannschaft von Horst Hrubesch übernimmt, führte die Vorgängermannschaft Pawlaks 2023 erst zum Europameister- und später im selben Jahr zum Weltmeistertitel.

4. Juni: Monza-Trainer Palladino wechselt zu AC Florenz

Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat Trainer Raffaele Palladino vom Ligakonkurrenten AC Monza verpflichtet. Der 40-Jährige ersetzt Vincenzo Italiano, der den Klub aus der Toskana in den vergangenen drei Jahren trainiert hatte.

Italiano hatte auch aus Enttäuschung über das verlorene Conference-League-Finale gegen Olympiakos Piräus seinen Abschied verkündet. Angeblich ist er Kandidat auf den Trainerjob beim FC Bologna, dessen Coach Thiago Motta zurückgetreten ist. Motta soll in der neuen Saison Rekordmeister Juventus Turin trainieren.

4. Juni: Fünf weitere Neue für die U21 des VfL Bochum

Stewan Tasic, Semin Kojic, Benjamin Dreca, Daniel Hülsenbusch und Keleb Nwubani werden in der kommenden Saison das Trikot des VfL Bochum tragen. Zum Artikel

4. Juni: Nico Ochojski wechselt zum SSV Jahn Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat sich die Dienste von Rechtsverteidiger Nico Ochojski gesichert. Das gab der Jahn am Dienstag, 4. Juni, bekannt. Sein Vertrag läuft bis zum Sommer 2026. Zum Artikel

4. Juni: Herbert Bockhorn bleibt beim 1. FC Magdeburg

Wie der 1. FC Magdeburg am Dienstag bekanntgab, wurde der Vertrag mit Abwehrspieler Herbert Bockhorn verlängert. Über die Dauer des Kontraktes wurde wie üblich keine Angabe gemacht. Kurios: Im Mai wurde er eigentlich offiziell verabschiedet. Zum Artikel

4. Juni: Mark Zimmermann neuer Trainer beim Halleschen FC

Mark Zimmermann wird ab sofort als Cheftrainer für den neuen Nord-Regionalligisten Hallescher FC verantwortlich sein. Das teilten die Hallenser am Dienstag, 4. Juni, mit. Der 50-jährige Fußballlehrer unterschreibt zunächst bis 2026 an der Saale. Zum Artikel

4. Juni: SV Sandhausen holt Lucas Wolf

Elf Drittligaspiele hat Lucas Wolf schon auf dem Konto, nun dürften einige hinzukommen. Denn der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Holstein Kiel zum SV Sandhausen. Bei den Störchen spielte er vor allem in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord. Zum Artikel

4. Juni: Kevin Stöger geht zu Borussia Mönchengladbach

Dass Kevin Stöger nach seinem angekündigten Abschied vom VfL Bochum zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird, war längst kein Geheimnis mehr. An diesem Dienstag machte der Bundesligist die Verpflichtung des 30-Jährigen offiziell. Stöger hat in Gladbach einen Vertrag über drei Jahre unterzeichnet. Er kommt ablösefrei an den Niederrhein - sein Arbeitspapier in Bochum läuft zum Ende des Monats aus. Zum Artikel

4. Juni: Schumacher wechselt in die 3. Liga

Der Essener Junge Till Schumacher wechselt aus Österreich in die 3. Liga und hat beim 1. FC Saarbrücken einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

4. Juni: Zwei Mittelrheinligisten präsentieren Neuzugänge von der Konkurrenz

Der FC Wegberg-Beeck gibt weiter Gas auf dem Transfermarkt. Der Absteiger aus der Regionalliga West hat mit Justin Strauch einen neuen Torhüter vom künftigen Ligakonkurrenten FC Hennef vorgestellt.

Auch der Bonner SC ist nicht untätig und hat sich die Dienste von Kelana Mahessa gesichert. Der gebürtige Kölner kommt vom Ligakonkurrenten SpVg Frechen. Zum Artikel

4. Juni: ETB Schwarz-Weiß Essen holt Jan Bugenhagen

Jan Bugenhagen wird zur kommenden Saison das Trikot des Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen tragen. Der 21-jährige gebürtige Wuppertaler kommt vom Landesligisten Cronenberger SC. Er kommt am liebsten auf der rechten Außenbahn zum Einsatz. Zum Artikel

4. Juni: Zwei Neue für die Sportfreunde Lotte

Die Sportfreunde Lotte bringen sich für die Regionalliga West in Stellung. Felix Wendt kommt vom SC Paderborn II, Tubas Gündogan aus der Bezirksliga. Zum Artikel

3. Juni: Hertha verpflichtet Kevin Sessa aus Heidenheim

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Kevin Sessa verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt vom Bundesliga-Club 1. FC Heidenheim nach Berlin. „Wir sind sehr glücklich, dass wir Kevin von Hertha BSC und unserem Weg überzeugen konnten. Er besitzt ein sehr spannendes, vielseitiges Profil, hat trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrungen gesammelt und seine Qualitäten sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung vom Montag.

In der vergangenen Bundesliga-Saison brachte es der gebürtige Stuttgarter, der neben der deutschen auch die argentinische Staatsbürgerschaft besitzt, auf 30 Einsätze sowie drei Treffer für Heidenheim.

3. Juni: Gladbach holt Bochums Stöger

Mittelfeldspieler Kevin Stöger wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfL Bochum zu Borussia Mönchengladbach. Der 30-Jährige, in der abgelaufenen Saison mit acht Toren und 13 Vorlagen der herausragende Spieler bei den Westfalen, verabschiedete sich in einer Videobotschaft auf Instagram von den Bochumer Fans und kündigte einen ligainternen Wechsel an.

3. Juni: Marx wechselt von Braunschweig nach Dresden

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat Jan-Hendrik Marx verpflichtet. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler wechselt vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig nach Sachsen. „Wir wollen mit unserer Mannschaft aus einer stabilen Defensive heraus agieren und gleichzeitig alle Mannschaftsteile im Offensivspiel einbinden. Jan-Hendrik verbindet genau diese Attribute auf der Außenbahn und hat dies bereits in unserer Liga nachgewiesen“, erklärte Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport bei der SGD, am Montag in einer Vereinsmitteilung.

3. Juni: Neuer Stürmer für den SV Wehen

Der SV Wehen Wiesbaden stellt sich nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga personell neu auf - auch mit einem neuen Stürmer. Dieser soll den SVWW im Bestfall sofort wieder in die 2. Liga zurückschießen. Dass Ole Wohlers Tore schießen kann, bewies er zuletzt im Trikot des Nord-Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen. Der 1,82 Meter große Angreifer erzielte in der abgelaufenen Saison in insgesamt 36 Pflichtspieleinsätzen 13 Tore und konnte zudem mit 13 Assists auf sich aufmerksam machen.

3. Juni: MSV holt Montag von RWO

Oberhausens Moritz Montag verteidigt in der neuen Saison für den MSV Duisburg in der Regionalliga West. Der 26-jährige Rechtsverteidiger, der auch auf der offensiven Außenbahn agieren kann, kommt mit der Erfahrung von bereits 187 Spielen in der Regionalliga West an die Wedau.

3. Juni: Bielefeld verpflichtet Schroers

Arminia Bielefeld hat Angreifer Mika Schroers verpflichtet. Der 22-Jährige kommt von Borussia Mönchengladbach II aus der Regionalliga West, wo er mit neun Toren und sieben Vorlagen in der abgelaufenen Saison bester Scorer seiner Mannschaft war.

3. Juni: Neuer Torwart für den SC Freiburg

Der SC Freiburg hat für die kommende Saison mit Jannik Huth einen weiteren Torwart verpflichtet. Der 30-Jährige spielte in den vergangenen fünf Jahren für den SC Paderborn. Huth wird neben Noah Atubolu und Florian Müller Mitglied des Torhüter-Teams der Freiburger. Er wechselt ablösefrei zum SC Freiburg.

3. Juni: Düsseldorf lässt Kaufoptionen verstreichen

Christoph Daferner und Marlon Mustapha werden zur neuen Saison 2024/25 nicht mehr dem Kader von Fortuna Düsseldorf angehören. Beide Stürmer waren ausgeliehen und wurden darüber informiert, dass die vereinbarten Kaufoptionen nicht ausgeübt werden. Daferner kehrt damit zum 1. FC Nürnberg und Mustapha zu Como 1907 zurück.

3. Juni: FC St. Gallen bestätigt: Zeidler wird Trainer beim VfL Bochum

Peter Zeidler wird nach Angaben seines bisherigen Clubs FC St. Gallen neuer Trainer beim VfL Bochum. Der 61-Jährige werde den Schweizer Erstligisten nach sechs Jahren verlassen und zum VfL in die Fußball-Bundesliga wechseln, teilte St. Gallen am Montag mit.

3. Juni: Auch Heekeren kann gehen - vier S04-Keeper wären dann weg

Schalke plant den großen Umbau im Tor. Nach Marius Müller und Michael Langer plant der Klub auch ohne Ralf Fährmann und Justin Heekeren. Heekeren war zuletzt an Patro Eisden Maasmechelen in die zweite belgische Liga ausgeliehen - sein Vertrag läuft noch bis 2025. Mehr zu der Personalie und der Torwartfrage lesen Sie hier bei den Kollegen der WAZ.

2. Juni: Osnabrück bedient sich in Wuppertal

Der VfL Osnabrück, Absteiger aus der 2. Bundesliga, hat sich die Dienste von Wuppertals Aday Ercan gesichert. Für den WSV kam der 23-jährige Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit 25 Mal zum Einsatz (ein Tor, drei Vorlagen). Erst am elften Spieltag kam Ercan zu seinem ersten Startelfeinsatz, danach wurde er für den WSV im Mittelfeld fast unverzichtbar.

2. Juni: Neues Talent für den FC Kray Der nächste Transfer für die neue Saison ist fix: Felix Gatner verstärkt das Krayer Offensivspiel und wechselt von der SpVgg Sterkrade-Nord zum FC Kray. Der 19-Jährige durchlief die Jugendmannschaften des MSV Duisburg und SSV Buer, spielte als A-Jugendlicher bereits in der Bezirksliga für SV Adler Osterfeld, ehe er im Sommer 2023 zur SpVgg Stekrade-Nord wechselte. Dort kam der Bottroper in 21 Spielen in der Landesliga zum Einsatz und konnte zwei Tore erzielen. Der Rechtsfuß ist sehr flexibel und kommt insbesondere im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. 2. Juni: Schalkes Ouedraogo wechselt wohl nicht zu Bayern

Das Schalker Supertalent Assan Ouedraogo wird wohl nicht zum FC Bayern München wechseln. Nach Sky-Informationen vom Sonntag nehmen die Münchner Abstand von einer Verpflichtung des 18-Jährigen. Zuletzt hatte es wiederholt Spekulationen gegeben, dass der Mittelfeldspieler zum deutschen Fußball-Rekordmeister wechseln könnte.

Die Münchner sind laut Sky immer noch „total“ von Ouedraogo überzeugt. Sie wollten sich in diesem Sommer aber das finanzielle Gesamtpaket sparen. Der Youngster hat nun Klarheit. Laut dem Bericht tendiert Ouedraogo weiter dazu, in die Bundesliga zu wechseln. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt könnten Wechselziele sein.

Der Vertrag von Ouedraogo beim Zweitligisten läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Seine Ausstiegsklausel muss laut dem Bericht bis Mitte Juni aktiviert werden. Spekulationen zufolge soll diese bei etwa 15 Millionen Euro liegen.

Das Schalker Mittelfeldtalent war in der vergangenen Saison lange verletzt und verpasste nach einem Syndesmoseriss den Großteil der U17-WM in Indonesien, die die deutsche Mannschaft als Weltmeister beendete.

2. Juni: Kommt aus Leipzig: Kaiserslautern holt Sirch

Luca Sirch ist der erste Neuzugang des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern für die neue Saison. Der Mittelfeldspieler vom Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig. Dies teilte der Club am Sonntag ohne Nennung der Vertragslaufzeit mit. Der gebürtige Augsburger erzielte in 109 Ligaspielen insgesamt 17 Tore für die Leipziger.

„Wir haben seine Entwicklung aufmerksam verfolgt und sind der Überzeugung, dass er den Sprung von der Regionalliga in unseren Zweitligakader schaffen kann. Er zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld auflaufen“, begründete Geschäftsführer Thomas Hengen die Verpflichtung.

2. Juni: VfL Bochumholt Zeidler

Der VfL Bochum hat Peter Zeidler als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Demnach unterschrieb der 61-Jährige einen Zweijahresvertrag plus Option beim Fußball-Bundesligisten, der sich am vergangenen Montag noch sensationell in der Relegation rettete. Zeidler ist seit dem Aufstieg 2021 bereits der vierte Bochumer Coach.

In Bochum löst er den bisherigen Interimstrainer Heiko Butscher ab, der die Mannschaft sowohl nach der Trennung von Thomas Reis im September 2022 als auch nach der Beurlaubung von Reis-Nachfolger Thomas Letsch Anfang April 2024 übernommen hatte und in die zweite Reihe zurückkehrt. Der frühere Innenverteidiger Butscher, der seit seinem Karriereende 2015 als Nachwuchstrainer und zeitweise als Co-Trainer der Profis in Bochum arbeitete, wird die im Sommer neu startende U23-Mannschaft des VfL coachen und das Nachwuchszentrum leiten.

Zeidler war in der Bundesliga bislang zwischen 2008 und 2011 als Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der TSG Hoffenheim tätig, seit 2018 coacht der 61-Jährige den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Bei diesem vergleichsweise kleinen Club mit eingeschränkten Finanzmitteln ließ er erfolgreich Fußball spielen. Angeblich muss der VfL keine Ablöse zahlen, obwohl sein Vertrag dort noch bis 2027 lief.

1. Juni: Grote zurück beim VfL Bochum

Routinier Dennis Grote kehrt nach 13 Jahren zum VfL Bochum zurück. Neben einer Tätigkeit im Scoutingbereich der Nachwuchsabteilung wird der 37-Jähre in der Oberliga Westfalen für die U21 auflaufen.

1. Juni: Neuer Torwart für ETB

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sein Torhüter-Team für die neue Saison komplettiert. Mit Philipp Gutkowski vom VfB Homberg kommt der dritte Keeper ins Team von Trainer Damian Apfeld.

1. Juni: Heidenheim lässt Dovedan ziehen

Conference-League-Teilnehmer 1. FC Heidenheim hat die Trennung von Nikola Dovedan bekanntgegeben. Der österreichische Mittelfeldspieler wechselte erst im letzten Sommer von Austria Wien nach Heidenheim.

31. Mai: Nächste Zugänge für Türkspor Dortmund

Salmin Rebronja und Can Pohl werden in der kommenden Saison das Trikot von Regionalliga-Aufsteiger Türkspor Dortmund tragen. Rebronja kommt vom SV Lippstadt 08, Pohl vom SC Prueßen Münster. Zum Artikel

31. Mai: Neuer Job für Ex-Bochum-Trainer Atalan

Von Nordmazedonien nach Österreich: Wie Zweitligist SV Kapfenberg bekanntgab, heuert Ismail Atalan von nun an als Cheftrainer an. Es ist seine zehnte Trainerstation. Zum Artikel

31. Mai: Neuigkeiten aus der Oberliga Westfalen

Am Freitag war einiges los. Der 1. FC Gievenbeck hat mit Benedikt Fallbrock ein Talent von Preußen Münster geholt und dazu Philip Röhe gebunden. Victoria Clarholz heißt derweil der neue Klub von Torhüter Lukas Landwehr. Die SpVgg Erkenschwick hat ganze fünf Mann verabschiedet. Zum Artikel

31. Mai: Stuttgarter Kickers entlassen Trainer Mustafa Ünal

Lange Gesichter gab es bei den Stuttgarter Kickers, die in der Regionalliga Südwest kurz vor knapp noch den Aufstieg in die 3. Liga verspielt haben. In Degerloch werden daraus nun Konsequenzen gezogen. Denn wie der Klub mitteilte, muss der bisherige Cheftrainer Mustafa Ünal vorzeitig gehen. Zum Artikel

31. Mai: VfL Osnabrück holt BVB-II-Abwehrspieler Lion Semic

Der VfL Osnabrück rüstet sich für die kommende Drittliga-Spielzeit. Denn wie die Niedersachsen mitteilten, kommt Rechtsverteidiger Lion Semic von Borussia Dortmund II an die Bremer Brücke. Zum Artikel

31. Mai: Mainzer Paul Nebel bei Bundesligisten auf dem Zettel

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, steht Paul Nebel bei Union Berlin und Borussia Mönchengladbach hoch im Kurs. Beide Klubs hoffen, den Noch-Mainzer verpflichten zu können. Zum Artikel

31. Mai: Spieler-Rochade bei Alemannia Aachen

Ismail Harnafi kommt, Kilian Pagliuca und Jan Strauch gehen. Bei Neu-Drittligist Alemannia Aachen war am Freitag einiges los. Zum Artikel

31. Mai: RWE holt Tobias Kraulich

Mit Tobias Kraulich hat Rot-Weiss Essen den bereits länger kolportierten und als Wunschspieler gehandelten Nachfolger für den abgewanderten Innenverteidiger Felix Götze vorgestellt. RevierSport hatte im Vorfeld bereits mehrfach exklusiv berichtet. Zum Artikel

31. Mai: MSV Duisburg holt Jihad Boutakhrit

Mit Jihad Boutakhrit hat der MSV Duisburg einen Stürmer aus der Regionalliga Südwest präsentiert. Der 24-Jährige kommt vom FSV Frankfurt. Zum Artikel

31. Mai: Sascha Voelcke geht zu Waldhof Mannheim

Drittligist SV Waldhof Mannheim hat sich die Dienste von Sascha Voelcke gesichert. RevierSport hatte bereits zuvor exklusiv berichtet, nun steht der Wechsel fest. Zum Artikel

31. Mai: Quartett verlässt Regensburg, Faber geht in die Schweiz

Den SSV Jahn verlassen Stand Konrad Faber, Louis Breunig, Erik Tallig, Valdrin Mustafa sowie Co-Trainer Philipp Paintner. Faber hat bereits beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen unterschrieben. Zum Artikel

31. Mai: Schalke holt Ron-Thorben Hoffmann aus Braunschweig.

Der FC Schalke 04 hat bei Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig zugeschlagen. Der Transfer von Ron-Thorben Hoffmann macht auch den Weg für einen Abgang von Marius Müller frei. Zum Artikel

31. Mai: Ex-Weltmeister Jérôme Boateng wechselt nach Linz

Ex-Weltmeister Jérôme Boateng spielt künftig in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Der 35 Jahre alte Verteidiger wechselt vom italienischen Club US Salernitana zum Linzer ASK. Wie der Meisterschaftsdritte am Freitag mitteilte, unterschrieb Boateng einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2026. „Es ist ein absoluter Wahnsinn und unfassbar, dass wir mit Jérôme Boateng einen international derart begehrten Ausnahmespieler und Vorzeigeathleten zum LASK holen konnten“, sagte Club-Chef Siegmund Gruber.

Boateng war erst im Februar nach mehrmonatiger Vereinslosigkeit von Salernitana verpflichtet worden, konnte den Club aber nicht vor dem Abstieg aus der Serie A bewahren. Zum 30. Juni läuft sein Vertrag bei den Italienern aus. Zuvor hatte der gebürtige Berliner zwei Jahre bei Olympique Lyon gespielt, nachdem er in zehn Jahren beim FC Bayern München unter anderem zweimal die Champions League gewonnen hatte.

31. Mai: Neuer Stürmer für Lotte

Kamer Krasniqi wechselt von Nord-Regionalligist VfB Oldenburg zu den SF Lotte. Dort lief er in der abgelaufenen Saison 32 Mal auf, dabei erzielte er zehn Treffer und legte sechs Tore auf.

31. Mai: Freiburg gibt Ersatztorhüter Uphoff ab

Fußball-Bundesligist SC Freiburg wird den auslaufenden Vertrag mit seinem Ersatztorhüter Benjamin Uphoff nicht verlängern. Dies teilten die Breisgauer via Instagram mit. Uphoff war im Sommer 2020 vom Karlsruher SC nach Freiburg gewechselt, in vier Spielzeiten absolvierte er lediglich fünf Partien für die Profimannschaft des Sport-Club. Zuletzt war der 30-Jährige hinter Noah Atubolu und Florian Müller nur noch die Nummer drei.

31. Mai:Werder Bremen verpflichtet Franzosen Alvero fest

Bundesligist Werder Bremen hat einem Medienbericht zufolge Einigung über eine feste Verpflichtung des französischen Mittelfeldspielers Skelly Alvero erzielt. Laut einem Bericht der „L'Equipe“ soll der bislang ausgeliehene 22-Jährige für fünf Millionen Euro Ablöse endgültig von Olympique Lyon an die Weser wechseln.

Alvero war zu Beginn der Saison 2023/24 innerhalb Frankreichs vom drittklassigen FC Sochaux nach Lyon gewechselt. Ende Januar wurde er dann nach Bremen verliehen. Für Werder kam der 2,02-Meter-Mann sechsmal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Seit Anfang April laborierte der Franzose zunächst an einer Muskel- und dann an einer Schulterverletzung.

31. Mai: Wiesbaden holt Stürmer aus der Regionalliga

Der SV Wehen Wiesbaden hat den nächsten Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Ole Wohlers wechselt vom Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen aus Hamburg nach Wiesbaden, wie der Absteiger in die 3. Fußball-Liga am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge kommt der 23 Jahre alte Stürmer ablösefrei in die hessische Landeshauptstadt.

Wohlers wurde in der Jugend des Hamburger SV ausgebildet. „Mit Ole gewinnen wir einen dynamischen und wendigen Offensivspieler, der immer wieder den direkten Weg zum Tor sucht. Er verfügt zudem über eine gute Schusstechnik und strahlt damit insbesondere bei Standards eine große Gefahr aus“, sagte Wiesbadens Geschäftsführer Nico Schäfer.

31. Mai: Hernandez will offenbar zu Bayern wechseln

Der französische Fußball-Vizeweltmeister Theo Hernandez hat laut italienischen Medien seine Zustimmung zu einem Wechsel zu Bayern München gegeben. Das berichtete der Corriere dello Sport. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger, seit 2019 bei AC Mailand und dort noch zwei Jahre unter Vertrag, wolle eine neue Erfahrung im Ausland machen.

Knackpunkt der Verhandlungen ist die Ablösesumme, Milan fordert 80 Millionen Euro. Der Vizemeister, der nach der Trennung von Stefano Pioli einen neuen Trainer sucht, will sich angeblich von einigen Stars trennen, um die leeren Kassen aufzufüllen. Der FC Bayern plant nach einer Saison ohne Titel mit dem neuen Trainer Vincent Kompany einen Umbruch.

31. Mai: Verl holt BVB-Talent

Der Sportclub Verl hat den 19-jährigen Torwart Marlon Zacharias aus der U19 von Borussia Dortmund verpflichtet.

31. Mai: ETB Verlängert mit Weihmann

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat den Vertrag mit Eigengewächs Collin Weihmann verlängert. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kam 2021 aus der B-Jugend von Rot-Weiß Oberhausen zu den Schwarz-Weißen. Beim ETB spielte er zwei Jahre in der U19, ehe er dann im letzten Sommer in seine erste Spielzeit im Seniorenbereich startete.

30. Mai: Neuer Trainer für Rostock

Drittligist Hansa Rostock hat nach dem Abstieg aus der 2. Liga einen neuen Chefcoach präsentiert. Bernd Hollerbach wird ab sofort die Geschicke beim früheren Bundesligisten leiten und soll den Klub wieder zurück in die 2. Liga führen.

30. Mai: Serdar bleibt in Italien

Hellas Verona zieht die Kaufoption bei Suat Serdar. Der ehemalige Schalker wechselt somit von Hertha BSC fest nach Italien. Dort erhält er einen Vertrag bis 2028.

30. Mai: Münster-Talent rückt zu den Profis auf

Preußen Münster hat den ersten Neuzugang verkündet - und der kommt aus den eigenen Reihen. Jakob Korte rückt zu den Profis auf. Das 20 Jahre alte Eigengewächs spielt bereits seit der U14 im Verein. In den vergangenen beiden Jahren lief er für die Zweitvertretung der Preußen in der Oberliga Westfalen auf - und empfahl sich für einen Profivertrag.

30. Mai: Aachen verlängert mit Trainer Backhaus

Heiner Backhaus verlängert seinen ursprünglich bis Sommer 2025 laufenden Vertrag bei Alemannia Aachen bis zum 30. Juni 2027. Der 42-Jährige führte die Alemannia zum Aufstieg in die 3. Liga.

30. Mai: Leipertz wechselt von Paderborn nach Magdeburg

Robert Leipertz wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom SC Paderborn zum 1. FC Magdeburg. Der Club aus Sachsen-Anhalt teilte mit, dass man sich von dem 31 Jahre alten Offensivspieler Erfahrung und Dynamik verspreche. In den vergangenen beiden Jahren war Leipertz 57-mal für Paderborn aktiv. Insgesamt kommt der Routinier auf 246 Spiele in der 2. Bundesliga, schoss dabei 52 Tore.

„Robert ist ein erfahrener Spieler, der auf der Außenspur variabel einsetzbar ist und auch offensiv seine Qualitäten hat“, sagte Trainer Christian Titz. Zuvor hatte sich der FCM bereits mit den Außenbahnspielern Lubambo Musonda (Silkeborg), Pierre Nadjombe (1. FC Köln II) und Falko Michel (Borussia Dortmund II) verstärkt.

30. Mai: Wiesbaden verpflichtet Lübecker Gözüsirin

Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga unter Vertrag genommen. Die am Dienstag abgestiegenen Hessen teilten mit, dass Tarik Gözüsirin ablösefrei vom VfB Lübeck kommt. Dem 22 Jahre alten Mittelfeldspieler gelangen in der abgelaufenen Saison sieben Tore in 36 Einsätzen.

30. Mai: Kaiserslautern verlängert mit Hanslik

DFB-Pokalfinalist 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Stürmer Daniel Hanslik verlängert. Über die neue Vertragslaufzeit des 27-Jährigen, dessen Kontrakt Ende Juni ausgelaufen wäre, machte der Zweitligist keine Angaben. Hanslik war 2020 zunächst auf Leihbasis von Holstein Kiel nach Kaiserslautern gewechselt, ein Jahr später verpflichteten ihn die Lauterer fest. In 123 Pflichtspielen für die Roten Teufel erzielte er 22 Tore.

30. Mai: Angeliño wechselt fest von Leipzig nach Rom

Der spanische Fußball-Profi Angeliño wechselt übereinstimmenden Berichten zufolge endgültig von RB Leipzig zur AS Rom. Demnach soll der Traditionsclub aus der italienischen Hauptstadt von der Kaufoption Gebrauch machen und dem sächsischen Bundesligisten fünf Millionen Euro zahlen. Der 27 Jahre alte Spanier soll in Rom einen Vertrag bis Ende Juni 2028 bekommen.

Angeliño war Anfang 2020 zunächst auf Leihbasis von Manchester City nach Leipzig gewechselt, ehe er im Sommer 2021 von RB gekauft worden war. Seit Januar dieses Jahres war er an die Roma verliehen, zuvor bereits an die TSG Hoffenheim und Galatasaray Istanbul.

30. Mai: Fortuna verpflichtet Tzolis fest - Abgang droht dennoch

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat nach dem dramatisch verpassten Bundesliga-Aufstieg seinen Topscorer Christos Tzolis fest verpflichtet. Wie die Rheinländer am Donnerstag mitteilten, nahm der Traditionsklub die mit Tzolis' bisherigem Verein Norwich City vereinbarte Kaufoption wahr. Ob der griechische Zweitliga-Torschützenkönig kommende Saison für Fortuna spielt, ist aber offen.

„Das ist ein guter Moment für die Fortuna, allerdings ohne dabei zu euphorisch zu werden. Der bereits vor einem Jahr ausgehandelte Vertrag ließ sich nur mit einer Einschränkung schließen. So ist eine Ausstiegsklausel enthalten mit der Möglichkeit für den Spieler, den Verein im Verlauf der jetzt anstehenden Transferperiode unter bestimmten Bedingungen noch einmal zu wechseln“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs.

30. Mai: WSV präsentiert nächsten Neuzugang

Ab der kommenden Saison wird Levin Müller den Wuppertaler SV verstärken. Der 21-jährige Außenverteidiger wechselt von der TSG Sprockhövel aus der Oberliga Westfalen zu uns. In der Jugend wurde er bei Borussia Dortmund ausgebildet, bevor er zur TSG Sprockhövel ging. Levin Müller ist ein vielseitiger, beidfüßiger Verteidiger, der sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenverteidigerposition spielen kann. In der abgelaufenen Saison lief er 27 Mal in der Oberliga Westfalen auf, legte fünf Tore auf und traf selbst einmal.

29. Mai: Ratingen hat einen neuen Trainer

Christian Dorda übernimmt ab dem 1. Juli 2024 die Cheftrainerrolle beim Niederrhein-Oberligisten Ratingen 04/19. Der 35-jährige B-Lizenz-Inhaber war zuletzt Co-Trainer der SSVg Velbert unter Dimitrios Pappas und ist mit dem Team in der vergangenen Saison in die Regionalliga West aufgestiegen. Das Duo wurde im Februar beim damaligen Tabellenschlusslicht freigestellt.

29. Mai: ETB holt Stürmer aus Sonsbeck

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat Felix Geisler verpflichtet. Der Youngster wechselt vom Ligakonkurrenten SV Sonsbeck an den Uhlenkrug und wurde dort in seinem ersten Seniorenjahr in 27 Meisterschaftsspielen eingesetzt.

29. Mai: Energie Cottbus holt Mittelfeldspieler Cigerci

Mittelfeldspieler Tolcay Cigerci wechselt zum künftigen Fußball-Drittligisten FC Energie Cottbus. Der 29-Jährige kommt von der VSG Altglienicke, wie die Lausitzer am Mittwoch mitteilten. „Er bringt eine enorme fußballerische Qualität und ganz viel Erfahrung mit. Das wird in dieser komplizierten 3. Liga besonders wichtig sein“, sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Cigerci kam 2014 beim Hamburger SV zu einigen Bundesliga-Minuten und spielte in der 2. Liga für die SpVgg Greuther Fürth. In Berlin lief er für den BAK, in Altglienicke und beim FC Viktoria auf. Zudem verkündeten die Cottbuser eine weitere Personalie: Angreifer Timmy Thiele verlängerte seinen Vertrag für die kommende Spielzeit.

29. Mai: Vierter Neuer für RWO

Innenverteidiger Simon Ludwig wechselt von Wormatia Worms zu Rot-Weiß Oberhausen.

29. Mai: Kompany neuer Trainer des FC Bayern München

Der Belgier Vincent Kompany wird neuer Trainer des FC Bayern München. Der 38-Jährige vom englischen FC Burnley erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte.

29. Mai: Schalke verpflichtet Rostocks Bachmann

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat Mittelfeldspieler Janik Bachmann von Hansa Rostock verpflichtet. Wie die Königsblauen am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der 28-Jährige einen Vertrag bis 2027. Zu einer möglichen Ablöse an Zweitliga-Absteiger Hansa gaben die Schalker keine Auskunft. Bachmann bringt die Erfahrung aus 98 Zweitliga-Begegnungen (zehn Tore) sowie 94 Partien in der 3. Liga mit.

Der 1,96 m große Bachmann, der in der abgelaufenen Spielzeit 21 Pflichtspiele für Rostock absolvierte, überzeuge „durch Zweikampf- und Laufstärke. Dazu ist er ein Typ, der auf dem Platz vorangeht und Mentalität mitbringt, die der Mannschaft als Teamplayer Stabilität gibt“, sagte Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung der Schalker.

29. Mai: Nach Abstieg in die 3. Liga: Sieben Spieler verlassen SV Wehen

Einen Tag nach dem Abstieg in die 3. Fußball-Liga hat der SV Wehen Wiesbaden den Abschied von sieben Spielern verkündet. Die auslaufenden Verträge von Keanan Bennetts, Kianz Froese, Robin Heußer, John Iredale und Julius Kade werden nicht verlängert. Außerdem kehren die bislang ausgeliehenen Lasse Günther (FC Augsburg) und Hyunju Lee (FC Bayern München) zu ihren Stammvereinen zurück.

Unklar ist indes noch, wie es mit Interimstrainer Nils Döring weitergeht. Der 44-Jährige hatte Ende April die Nachfolge von Chefcoach Markus Kauczinski angetreten, konnte den Abstieg aber auch nicht verhindern.

29. Mai: Zweitligist Magdeburg nimmt Michel unter Vertrag

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Der 23-jährige Falko Michel wechselt von Drittligist Borussia Dortmund II an die Elbe. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Zuvor hatte sich der FCM bereits mit den Außenbahnspielern Lubambo Musonda (Silkeborg) und Pierre Nadjombe (1. FC Köln II) verstärkt.

Michel ist im zentralen Mittelfeld sowie auf den Außenpositionen einsetzbar. In der abgelaufenen Saison kam er in 31 Einsätzen auf drei Tore und zwei Vorlagen. „Falko ist ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial, der aufgrund seiner Geschwindigkeit und Flexibilität auf mehreren Offensivpositionen einsetzbar ist“, sagte Trainer Christian Titz. In seiner Laufbahn war Michel vor seiner Dortmunder Zeit für die Reserve des VfB Stuttgart aktiv.

29. Mai: Christiansen soll Sportchef in Wolfsburg werden

Der Däne Peter Christiansen soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Sport-Geschäftsführer beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg werden. Der 49-Jährige ist seit 2021 Direktor Profifußball beim dänischen Topclub FC Kopenhagen, mit dem er in dieser Saison in der Champions League als Zweiter hinter dem FC Bayern in der Gruppenphase den Achtelfinal-Einzug schaffte. Christiansen hat bei den Dänen noch einen laufenden Vertrag, weshalb die Wolfsburger eine Ablöse zahlen müssten.

Der FC Kopenhagen bestätigte am Mittwoch Verhandlungen mit einem anderen Club. „Der FC Kopenhagen hat von einem ausländischen Verein eine Anfrage bezüglich der möglichen Anstellung von Sportdirektor Peter Christiansen erhalten. Der Dialog ist noch nicht beendet und es wurden keine Vereinbarungen zwischen den Parteien getroffen“, hieß es in einer Mitteilung der Dänen.

Christiansen soll beim VfL die Nachfolge von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer antreten. Der VW-Club hatte sich im April vom 39-Jährigen getrennt. Schäfer steht vor einem Engagement bei RB Leipzig.

29. Mai: Zugänge 6 und 7 für Westfalia Rhynern

Westfalia Rhynern hat bei einem Hammer Stadtrivalen gewildert und die Neuzugänge sechs und sieben eingetütet. Mergim Deljiu und Rafael Lopez Zapata kommen von der SG Bockum-Hövel aus der Westfalenliga. Beide kehren damit an ihre alte Wirkungsstätte zurück und folgen ihrem Ex-Trainer David Schmidt, der bis April noch die SG trainiert hatte und jetzt als Sportlicher Leiter in Rhynern fungiert.

29. Mai: Zweiter Neuer für den ASC Dortmund

Der ASC 09 Dortmund hat seinen zweiten externen Sommerneuzugang vorgestellt: Keanu Diskau wechselt von der U19 des SV Lippstadt nach Dortmund-Aplerbeck. Zuvor sicherte sich der ASC, der die Saison 2023/24 in der Oberliga Westfalen auf dem dritten Rang abschloss, bereits die Dienste von Linksverteidiger Daniel Tews.

29. Mai: Paderborn holt Castaneda aus Duisburg

Den sechsten Neuzugang für die Zweitliga-Saison 2024/2025 hat der SC Paderborn verpflichtet. Der 19-jährige US-Kolumbianer Santiago Castaneda spielte zuletzt beim MSV Duisburg und wechselt von der Wedau an die Pader.

29. Mai: Kaiserslautern bestätigt: Markus Anfang wird neuer Trainer

Der 1. FC Kaiserslautern hat Markus Anfang als neuen Trainer verpflichtet. Der 49-Jährige folgt auf Friedhelm Funkel, wie der Fußball-Zweitligist und DFB-Pokalfinalist am Mittwoch mitteilte. „Markus Anfang erfüllt das Profil, das wir gesucht haben: Er hat sowohl im Nachwuchs- als auch im Herrenbereich in verschiedenen Ligen sehr viel Erfahrung gesammelt, die ihm bei seiner Aufgabe hier beim FCK sicher sehr helfen werden“, sagte Geschäftsführer Thomas Hengen am Mittwoch.

Anfang hatte zuletzt den Drittligisten Dynamo Dresden trainiert. Im April trennten sich die Sachsen von ihm, nachdem Dynamo das Ziel Aufstieg durch eine schwache Rückrunde aus den Augen verloren hatte.

29. Mai: Holstein Kiel holt Regionalliga-Stürmer Harres

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat Stürmer Phil Harres vom Fußball-Regionalligisten FC 08 Homburg verpflichtet. Der 22-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in 35 Ligaspielen 24 Treffer für die Saarländer. „Mit Phil Harres konnten wir einen variablen und entwicklungsfähigen Stürmertypen für uns gewinnen, der in dieser Saison Toptorschütze in der Regionalliga Südwest geworden ist“, sagte Kiels Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann. „Daher sind wir sicher, dass Phil sich hier bei Holstein weiterentwickeln und uns mit seinen Qualitäten helfen kann.“

29. Mai: Ingolstadt holt Hoppe

Zur neuen Spielzeit verstärkt Außenverteidiger Mattis Hoppe den FC Ingolstadt. Der 20-Jährige kommt als frischgebackener Regionalliga-Meister von der Reserve des VfB Stuttgart.

28. Mai: Der ETB holt Linksverteidiger aus Schermbeck

Nach Christopher Stöhr, der von Westfalia Rhynern zum ETB SW Essen wechselt, hat sich der Niederrhein-Oberligist erneut in der Oberliga Westfalen bedient.

Vom SV Schermbeck wechselt Jan Bachmann an den Essener Uhlenkrug.

29. Mai: Schalke zieht Kaufoptionen bei Churlinov und Kabadayi nicht

Die nächsten Abgänge beim FC Schalke stehen fest. Wie die WAZ berichtet, zieht der Verein seine Kaufoptionen bei Darko Churlinov und Yusuf Kabadayi nicht. Wobei demnach bei Kabadayi das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, Schalke will hier mit Klub und Spieler noch einmal in Verhandlungen treten.

28. Mai: Ancelotti beendet bei Real Madrid seine Trainerkarriere

Star-Trainer Carlo Ancelotti wird nach seinem Engagement bei Champions-League-Finalist Real Madrid die Trainerkarriere beenden. Das sagte der 64-Jährige der italienischen Zeitung „La Repubblica“. Ancelotti, der in der Vergangenheit auch mit dem Nationaltrainer-Posten in Brasilien in Verbindung gebracht worden war, besitzt bei den Königlichen noch einen Kontrakt bis 2026.

Ancelotti gewann viermal als Coach die Champions League, je zweimal mit dem italienischen Traditionsverein AC Mailand und mit Real Madrid. Am Samstag im Finale gegen Borussia Dortmund winkt Titel Nummer fünf. Er fühle sich immer noch wie vor seinem ersten Königsklassen-Finale vor 21 Jahren. Vielleicht delegiere er inzwischen ein wenig mehr. Dem Trainerstab gehört unter anderem sein Sohn Davide an.

Ancelotti feierte in seiner Trainerkarriere Meistertitel in den fünf großen Ligen Spanien, Italien, England, Deutschland und Frankreich. Beim FC Bayern war aber nach etwas mehr als einem Jahr schon wieder Schluss.

28. Mai: Erzgebirge Aue holt Österreicher Pascal Fallmann

Drittligist FC Erzgebirge Aue hat Pascal Fallmann verpflichtet. Der 20-Jährige kommt von Rapid Wien ins Lößnitztal und unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre. In der vergangenen Saison spielte der U21-Nationalspieler beim Drittliga-Absteiger SC Freiburg II auf Leihbasis.

„Pascal Fallmann bringt alle Voraussetzungen für unser Anforderungsprofil an einen modernen Rechtsverteidiger mit, kann auch offensiv auf der Außenbahn spielen. In Freiburg gehörte er mit 34 Einsätzen in der zurückliegenden Saison zu den auffälligsten Akteuren“, sagte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.

28. Mai: Vierter Neuzugang für die Sportfreunde Lotte

Nach zwei Jahren in der Oberliga Westfalen sind die Sportfreunde Lotte zurück in der Regionalliga West. Auf der Suche nach Verstärkungen für einen schlagkräftigen Viertliga-Kader vermeldete der Verein vom Autobahnkreuz am Dienstag zum vierten Mal Vollzug: Beytullah Özer wechselt in die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers.

28. Mai: Kehl: Adeyemi nicht auf BVB-Verkaufsliste

Sportdirektor Sebastian Kehl hat Spekulationen über einen bevorstehenden Abschied von Karim Adeyemi vom Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund vehement zurückgewiesen. „Die Gerüchte sind nicht richtig. Karim steht nicht auf der Verkaufsliste, das ist absoluter Blödsinn“, sagte Kehl vier Tage vor dem Königsklassenendspiel am Samstag in London (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Real Madrid: „Wir sind sehr zufrieden mit ihm.“

Für den 22 Jahre alten Adeyemi soll es Anfragen englischer Klubs geben. Der BVB hatte Adeyemi vor zwei Jahren für 30 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet, sein Vertrag beim Fußball-Bundesligisten läuft noch bis 2027. Der Flügelspieler kam für die Borussia in der zu Ende gehenden Saison bisher auf 33 Pflichtspieleinsätze, in denen er fünf Tore erzielte.

28. Mai: Hannover-Profi Louis Schaub kehrt zu Rapid Wien zurück Mittelfeldspieler Louis Schaub wird den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 verlassen und zu Rapid Wien nach Österreich zurückkehren. Das teilte der Club am Dienstag mit. In der Hauptstadt seines Heimatlandes erhält der 29-Jährige einen Vierjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28.

„Louis hat in seiner Zeit bei 96 immer vollen Einsatz gezeigt und sich auch in schwierigeren Phasen nie hängen lassen. Auch aus menschlicher Sicht war er stets angenehm und verlässlich“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. Schaub selbst ergänzte: „Ich habe das 96-Trikot mit Stolz getragen.“

28. Mai: Uzun von Ahlen nach Erfurt

Nach dem Abstieg von Rot Weiss Ahlen bleibt Ömer Uzun in der vierten Liga. Der Stürmer, mit zehn Treffern bester Schütze von RWA, wechselt in die Nordost-Staffel zu Rot-Weiß Erfurt.

27. Mai: FC Ingolstadt sichert sich Regionalliga-Torjäger

Mit 21 Toren in 33 Einsätzen hatte Tim Heike einen erheblichen Anteil daran, dass Energie Cottbus der langersehnte Aufstieg in die 3. Liga gelungen ist. Dort wird der Stürmer allerdings nicht mehr für den FCE auflaufen, sondern für den FC Ingolstadt. Das verkündete der Drittligist an diesem Montag. Der 24-Jährige kommt ablösefrei zu den Bayern.

27. Mai: Zweiter Neuzugang für den ETB

Zum Wochenstart vor dem Abschluss der Saison hat der ETB Schwarz-Weiß Essen den zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Christopher Stöhr wechselt an den Uhlenkrug. Der 27-Jährige kommt von Westfalia Rhynern aus der Oberliga Westfalen in die Niederrhein-Staffel.

27. Mai: Kramer offenbar vor dem Aus in Mönchengladbach

Ex-Nationalspieler Christoph Kramer steht beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach offenbar vor dem Aus. Wie „Bild“ und „Kicker“ am Montag übereinstimmend berichten, plant Trainer Gerardo Seoane nicht mehr mit dem 33 Jahre alten Weltmeister von 2014. Der „Bild“ zufolge soll es bereits Gespräche über eine Auflösung des bis 2025 laufenden Vertrages gegeben haben, die jedoch noch zu keinem Ergebnis geführt hätten.

Mittelfeldspieler Kramer war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur zu 13 Einsätzen als Einwechselspieler gekommen und hatte nur einmal in der Startelf gestanden. Zuletzt hatte den Routinier eine Lungenentzündung außer Gefecht gesetzt. Während der bevorstehenden Europameisterschaft in Deutschland ist Kramer als Experte für das ZDF im Einsatz.

27. Mai: RWE-Talent erhält Profivertrag

Rot-Weiss Essen vermeldete am Montag, dass Berkant Gedikli einen Profivertrag an der Hafenstraße unterzeichnet hat. Der Rechtsverteidiger aus der U19 schafft den Sprung ins Drittliga-Team von Christoph Dabrowski, auch wenn es vorstellbar ist, dass Gedikli zunächst leihweise bei einem anderen Verein Spielpraxis im Seniorenbereich sammeln wird. Zuvor hatten die Essener bereits Gianluca Swajkowski aus der A-Jugend an den Klub gebunden.

27. Mai: Schalke 04 holt Außenverteidiger Gantenbein

Der FC Schalke 04 hat eine Woche nach dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Neuzugang präsentiert. Außenverteidiger Adrian Gantenbein wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Winterthur zum Revierclub, dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2028. Dies teilte der Verein am Montag mit.

„Mit Adrian haben wir einen dynamischen und aufmerksamen Außenverteidiger verpflichtet, der offensiv Impulse auf der rechten Seite setzt“, sagte Sportdirektor Marc Wilmots. In der abgelaufenen Saison bestritt der 23-jährige Gantenbein 37 Pflichtspiele, erzielte drei Tore und bereitete elf Treffer vor.

27. Mai: Bericht - FC Bayern holt Talent Ouédraogo von Schalke 04

U17-Europameister Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 steht mittelfristig vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Wie das Online-Portal „Sportbuzzer“ berichtet, werde das Mittelfeld-Talent einen langfristigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister unterschreiben, aber in der kommenden Saison direkt wieder den Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ausgeliehen. In Gelsenkirchen soll Stammspieler Ouédraogo nicht nur mehr Spielpraxis erhalten, sondern auch die Schule beenden. Neben dem FC Bayern soll sich unter anderem auch RB Leipzig um den 18-Jährigen bemüht haben, der dank einer Ausstiegsklausel im Sommer wechseln kann.

27. Mai: 1. FC Köln und Trainer Schultz beenden Zusammenarbeit

Der 1. FC Köln und Trainer Timo Schultz werden ihre Zusammenarbeit in der kommenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga nicht fortsetzen. Der auslaufende Vertrag des Coaches werde nicht verlängert, teilte der Absteiger am Montag nach einer einvernehmlichen Entscheidung mit.

27. Mai: Paderborn holt Torwart Markus Schubert

Der SC Paderborn hat Markus Schubert als neuen Torwart verpflichtet. Der frühere U21-Nationalspieler wechselt vom niederländischen Erstliga-Absteiger Vitesse Arnheim, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte.

Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber lobte den Neuzugang als „physisch starken Torwart, der vergleichsweise früh hochklassig gespielt hat und bei namhaften Vereinen umfangreiche Erfahrungen sammeln konnte.“ Der 25 Jahre alte Schubert spielte unter anderem für Dynamo Dresden, Eintracht Frankfurt und den FC Schalke 04 und wechselte 2021 zu Vitesse Arnheim. Dort war Schubert zuletzt aber nur noch die Nummer zwei.

27. Mai: Verliert Schalke seine Nummer eins?

Keeper Marius Müller war beim FC Schalke in der abgelaufenen Saison eine der wenigen Konstanten. Doch der Schlussmann, der nur bis 2025 vertraglich gebunden ist, könnte Schalke im Sommer verlassen.

Rund eine Woche nach Saisonende deutet vieles auf einen Abgang von Marius Müller noch in diesem Sommer hin. Die heiße Spur des 30-Jährigen führt aktuell zu Bundesligist VfL Wolfsburg. Die Wölfe bemühen sich schon seit Wochen intensiv um den Torwart. Sie locken mit Erstligafußball, der Perspektive auf einen fairen Konkurrenzkampf mit Neuzugang Kamil Grabara (25, kommt für 13,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen), einem deutlichen Gehaltssprung und mit professionellem Arbeiten in einem ruhigen Umfeld. Mehr dazu bei der WAZ.

27. Mai: Bayer Leverkusen wohl mit Aleix Garcia einig über Wechsel

Bayer Leverkusen steht Medieninformationen zufolge kurz vor der Verpflichtung des spanischen Mittelfeldspielers Aleix Garcia vom FC Girona. Wie der TV-Sender Sky und der „Kicker“ berichten, ist sich der neue deutsche Meister und Pokalsieger mit dem 26-Jährigen über einen Wechsel praktisch einig. Garcia solle einen langfristigen Vertrag erhalten, hieß es.

Offen ist noch die Ablöse für den zentralen Mittelfeldakteur, der beim FC Girona eigentlich noch bis 2026 gebunden ist. Garcia soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben, die Rede ist von einer Ablöse von mindestens 15 Millionen Euro. Eine Einigung zwischen den Clubs sei aber nur eine Frage der Zeit.

Garcia bestritt in der abgelaufenen Saison fast alle Ligaspiele des FC Girona und erzielte dabei drei Tore. Die Katalanen belegten überraschend den dritten Platz und qualifizierten sich damit für Champions League.

27. Mai: RB-Torhüter Peter Gulacsi verlängert Vertrag bis Juni 2026

RB Leipzig hat die Torhüterfrage für die nächste Spielzeit geregelt. Am Montag unterschrieb der Ungar Peter Gulacsi ein neues Arbeitspapier bis Ende Juni 2026. Sein bisheriger Vertrag wäre im nächsten Jahr ausgelaufen. „In unserer Kaderplanung war Klarheit auf der Torhüterposition eine der zentralen Entscheidungen, die wir noch vor der Europameisterschaft angehen wollten. Diese Entscheidung haben wir nun mit der Vertragsverlängerung von Peter Gulacsi getroffen und mit allen Beteiligten klar und transparent besprochen“, sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder.

26. Mai: ETB bindet zwei "Defensivspezialisten"

In der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein kann der ETB Schwarz-Weiß Essen weiter auf zwei Verteidiger zählen: Die Verträge mit Almedin Gusic und Kamil Poznanski wurden verlängert.

26. Mai: Nico Thier verlässt Wattenscheid

Wenn die SG Wattenscheid an diesem Sonntagnachmittag (15 Uhr, RS-Liveticker) den 1. FC Gievenbeck zum Saisonabschluss an der Lohrheide empfängt, wird Nico Thier sein letztes Spiel für den Klub aus der Oberliga Westfalen bestreiten. Am Sonntagmorgen verkündete die SGW den Abschied des 25 Jahre alten Mittelfeldspieler. Thier folgt offenbar dem Ruf der Regionalliga und steht vor dem Wechsel in die nächsthöhere Spielklasse. Zu welchem Verein, das ist noch nicht bekannt.

26. Mai: SC Verl verliert Wolfram an 1860

Eine Woche nach dem Ende der Drittliga-Saison muss der SC Verl einen bitteren Abgang hinnehmen. Maximilian Wolfram verlässt die Ostwestfalen. Der 27-Jährige hat sich gegen eine Vertragsverlängerung beim Sportclub entschieden. Stattdessen wechselt er zum Ligakonkurrenten 1860 München.

25. Mai: Wayne Rooney wird Trainer bei englischem Zweitligisten Plymouth

Wayne Rooney ist neuer Trainer des englischen Fußball-Zweitligisten Plymouth Argyle. Der 38-jährige frühere Nationalspieler und englische Vize-Torschützenkönig sei nach einem langen und umfangreichen Rekrutierungsprozess ausgewählt worden, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des Championship-Vereins am Samstag.

„Rooneys Erfahrung als Trainer bisher stellt seine Charakterstärke und seine Fähigkeit, sich gegen Widrigkeiten durchzusetzen, unter Beweis“, so die Mitteilung weiter. Rooney war zuletzt beim Zweitligisten Birmingham City FC unter Vertrag.

„Wayne bringt Argyle reiche Fußballerfahrungen und eine Leidenschaft, seine Trainerkarriere mit einem ambitionierten, zukunftsorientierten und gut verwalteten Fußball-Club zu starten“, sagte Plymouth-Geschäftsführer Andrew Parkinson.

Rooney sprach der Mitteilung zufolge von einem „perfekten Schritt in meiner Karriere“. Er könne gar nicht erwarten, bis die Saison im August losgehe, so die Manchester-United-Legende.

25. Mai: Bericht: Kompany wird Bayern-Trainer - Einigung mit Burnley

Der FC Bayern steht einem Medienbericht zufolge dicht vor der Verpflichtung von Trainer Vincent Kompany. Es fehlt nur noch die Unterschrift des 38 Jahre alten Belgiers, wie der TV-Sender Sky am Samstag meldete. Demnach hat sich der Fußball-Bundesligist mit Kompanys bisherigem Club FC Burnley auf eine Ablösesumme geeinigt, diese soll zwischen zehn und zwölf Millionen Euro betragen. Der frühere Profi von Manchester City und des Hamburger SV soll beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2027 erhalten.

Bereits zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass eine Einigung zwischen allen Partien zeitnah erwartet werde. Kompany war mit Burnley in dieser Saison aus der Premier League abgestiegen, nachdem er den Club zuvor souverän zum Aufstieg geführt hatte. Seine Trainerlaufbahn begann der frühere Abwehrspieler beim RSC Anderlecht. Er führte den kriselnden belgischen Rekordmeister zweimal auf Platz drei.

Für die Bayern würde mit der Verpflichtung des früheren belgischen Nationalspielers eine lange Suche zu Ende gehen, die die Öffentlichkeit detailliert verfolgen konnte. Nach der bekanntgegebenen Trennung von Thomas Tuchel zum Saisonende sagten Leverkusens Trainer Xabi Alonso, Bundestrainer Julian Nagelsmann und der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick ab. Eine Verpflichtung von Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner kam ebenfalls nicht zustande. Auch Roger Schmidt von Benfica Lissabon verzichtete, zuletzt waren auch Bemühungen gescheitert, Tuchel doch noch weiterzubeschäftigen.

25. Mai: Stefan Kutschke verlängert in Dresden

Stefan Kutschke wird auch in der kommenden Saison im Trikot von Dynamo Dresden auflaufen. Der Drittligist hat den zum 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag mit dem 35-jährigen Angreifer verlängert. In der 3. Liga verpasste der Kapitän 2023/24 aufgrund einer Gelbsperre lediglich eines der 38 Saisonspiele, wobei ihm als Topscorer der SGD 14 Treffer und fünf Vorlagen gelangen. Bei zwei Einsätzen im Sachsenpokal erzielte der Stürmer bisher einen Treffer.