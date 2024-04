VfL Bochum: Frust in der Kabine, in Köln wartet der nächste "Abstiegskrimi"

Befreiungsschlag oder große Abstiegsangst. Der VfL Bochum sollte seine Negativserie in Köln beenden, wenn er nicht noch richtig in den Schlamassel geraten möchte.

Das wird ein Krimi im Keller der Fußball-Bundesliga. Am Samstag (15:30 Uhr) sind die letzten Vier unter sich. Während der FSV Mainz 05 Darmstadt 98 empfängt, muss der VfL Bochum zum 1. FC Köln.

Befreiung oder große Abstiegssorgen für den VfL? Klar ist, die Bochumer kommen mit einer Negativserie zum FC, die die Stimmung drückt. Bochums Innenverteidiger Keven Schlotterbeck betont: "Wir versuchen, am Abend den Kopf auszuschalten. Wir haben aber fünf Spiele in Serie nicht gewonnen. Das ist bitter und macht keinen Spaß. Mit Blick auf die Tabelle haben wir nicht viel verloren nach unten, aber wir traurig, wie die letzten Wochen gelaufen sind."

Denn die Leihgabe des SC Freiburg betont, dass man zum Beispiel "zu Hause ein 2:0 gegen den Letzten über die Ziellinie bringen muss."

Mal wieder verspielte der VfL eine Führung, mal wieder herrschte in der Kabine der pure Frust. Schlotterbeck mahnt: "Wir müssen aber auch das herausziehen, was wir gut gemacht haben. Den Kopf in den Sand zu stecken, das ist keine Option, sonst müssen wir auch am Samstag nicht zum 1. FC Köln fahren."

Für den FC ist es eine Art letzte Chance, noch realistische Chancen auf den direkten Klassenerhalt zu haben, dementsprechend wird die Stimmung im Stadion sein.

Mit einer weiteren Pleite will sich der Innenverteidiger gar nicht erst befassen: "Wir sprechen nicht davon, was passiert, wenn wir verlieren. Wir fahren erhobenen Hauptes zum FC und wollen dort gewinnen. Wir haben es verpasst, den Abstand zu vergrößern, das kreiden wir uns an. Aber wir haben sechs Punkte Vorsprung, das hätte vor der Spielzeit jeder so unterschrieben zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ich bin weiter frohen Mutes, dass wir den Klassenerhalt schaffen."

Wobei Schlotterbeck weiß, dass dazu in Köln gepunktet werden muss, soll die Lage nicht noch kribbeliger werden. Seine Meinung über den Gegner: "Sie haben etwas gebraucht unter Timo Schultz, jetzt haben sie wieder zu ihren alten Stärken gefunden. Sie pressen hoch, das wird eine harte Aufgabe. Sie wollen uns den Schneid abkaufen, das wird wieder ein Abstiegskrimi." cb /gp