Seit 2019 war Otto Addo in verschiedenen Bereichen für den BVB tätig. Nun endet die Zusammenarbeit.

Am 1. Juli 2019 begann Otto Addo seine Tätigkeit als Talent-Manager bei Borussia Dortmund. Sie wurde kurz unterbrochen, als er von Dezember 2020 bis zum 30. Juni 2021 Co-Trainer des BVB war.

Anschließend übte er wieder die Tätigkeit aus, für die er geholt wurde. Doch nun endet die Zusammenarbeit, wie die Dortmunder am Freitag veröffentlichten.

Denn Ex-Profi Addo, der auch über 100 Mal für den BVB auf dem Rasen stand, bat um Auflösung seines Vertrages. Der 48-Jährige erhält in Ghana einen langfristigen Vertrag als Nationaltrainer.

Bereits in der nun anstehenden Länderspielpause wird er für die neue Aufgabe freigestellt. Im Anschluss arbeitet er noch biszum Sommer für den BVB, anschließend wechselt er fest zum ghanaischen Verband.

„Ich weiß, dass für Otto trotz der langjährigen Verbundenheit zum BVB die Nationalmannschaft immer etwas ganz Besonderes war. Wir haben ihn schon in der Vergangenheit dabei unterstützt, für sein Land arbeiten zu können und die Chance auf den Posten des Cheftrainers möchten wir ihm auf keinen Fall verbauen. Wir werden in Otto einen hervorragenden Trainer und tollen Menschen verlieren. Trotzdem freue ich mich für ihn und bin mir sicher, dass er bis zum Sommer sein Bestes für den BVB geben wird und dass wir auch darüber hinaus in engem Kontakt bleiben werden“, sagt Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

Bis dahin werde ich weiter Vollgas für den BVB geben und mit dem Verein sicher auch danach eng verbunden bleiben Otto Addo

Addo selber erklärt: "Es ist mir nicht leichtgefallen, diese Entscheidung zu treffen, aber ich bin sehr dankbar und glücklich, dass die Verantwortlichen des BVB mir diesen Schritt ermöglichen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich auch neben meinem Job in Dortmund beim ghanaischen Fußballverband arbeiten durfte. Das weiß ich sehr zu schätzen! Borussia Dortmund wird für mich immer etwas Besonderes bleiben – hier habe ich als Spieler meine größten Erfolge gefeiert und auch als Trainer unfassbar viel erlebt. Die Rolle des Cheftrainers meiner Nationalmannschaft übernehmen zu können, ist ein großes Privileg. Ich habe als Interimstrainer bereits intensive Erfahrungen in dieser Rolle sammeln können und freue mich auf die Aufgabe, die ab Sommer vor mir liegt. Bis dahin werde ich weiter Vollgas für den BVB geben und mit dem Verein sicher auch danach eng verbunden bleiben.“