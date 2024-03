Marcel Sabitzer wird dem BVB in zwei Spielen fehlen. Nach seinem Platzverweis gegen Bremen veröffentlichte der DFB das Strafmaß.

Aus Dortmunder Sicht war es zu befürchten, nun trat es auch ein: Marcel Sabitzer wird Borussia Dortmund zwei Spiele gesperrt fehlen und dadurch auch das Topspiel beim FC Bayernam Osterwochenende verpassen. Der Ex-Bayern-Spieler wurde für sein Foul gegen Mitchell Weiser am vergangenen Samstag in der Partie gegen Werder Bremen für zwei Spiele gesperrt.

Dadurch verpasst der Österreicher neben der Partie gegen seinen Ex-Klub auch das BVB-Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Besonders bitter für den BVB und Trainer Edin Terzic: Sabitzer hatte seit Jahresbeginn durchaus überzeugend gespielt, übernahm mehr Verantwortung. Er war ein Antreiber im ansonsten lahmenden Offensivspiel der Borussia.

Mit der Urteilsverkündung durch den Deutschen Fußball-Bund wurde auch der Wunsch von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl abgewehrt. „Lassen Sie es uns hinkriegen, dass er nur für ein Spiel gesperrt wird“, sagte er am vergangenen Samstag nach dem 2:1-Sieg bei Werder Bremen.

Auch Terzic hatte schon am Samstagabend versucht, Argumente pro Sabitzer zu sammeln. Er habe ihn erst mit der Zehenspitze, nicht mit der Sohle voran getroffen, sagte der BVB-Trainer über das Foul an Weiser. Sabitzer sei weggerutscht und habe Weiser unabsichtlich von den Beinen geholt.

„Am Ende ist es natürlich unglücklich“, bestätigte Schiedsrichter Aytekin. „Marcel Sabitzer will das natürlich nie im Leben. Aber es geht nicht darum, ob es unglücklich ist, er trifft den Spieler an einer sehr unglücklichen Stelle, in dem Achillessehnenbereich. Wir müssen die Gesundheit der Spieler schützen und das ist dann eine Rote Karte.“

Die Entscheidung hat nun zur Folge, dass der BVB in zwei wichtigen Partien im Kampf um einen Champions-League-Platz auf einen der derzeit besten Spieler verzichten muss. Im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wird Sabitzer dann wieder spielberechtigt sein.