VfL Bochum: Trio am Ende mit Hammer-Aufgaben - Losilla sieht die "große Chance"

Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt, der VfL Bochum hat am Wochenende eine große Chance, sich weiter von unten abzusetzen. Dafür muss aber die Defensive stabiler stehen.

Man wähnte den VfL Bochum im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein wenig auf der sicheren Seite. Zu konstant zeigte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch. Der VfL war unheimlich schwer zu besiegen.

Doch zuletzt gab es das 2:5 in Gladbach und das 1:4 gegen RB Leipzig. Zwei Pleiten, neun Gegentore. Zum Glück aus Bochumer Sicht krebsen auch die drei Kellerkinder mehr schlecht als recht durch die Saison.

Daher beträgt der Abstand zum Relegationsplatz weiter acht Punkte, aber man ist gewarnt rund um die Castroper Straße. Auch Kapitän Anthony Losilla, der vor den 90 Minuten am Sonntag (15:30 Uhr) erklärt: "Wir haben viele Tore kassiert. Das muss nicht sein. Wir hatten zuvor eine Stabilität gefunden, das hat uns stark gemacht. Da müssen wir wieder hin. Wir haben immer gesagt, dass wir auch mit einer guten Serie noch nicht durch sind. Wir haben aber noch einen ordentlichen Vorsprung, den wir gegen Freiburg erweitern wollen."

Wobei das Hinspiel kein Thema mehr ist, wie der Routinier betont. Es gab einige Entscheidungen, die nicht im Sinne des VfL getroffen wurden, aber Losilla sagt: "Es bringt nichts, nach hinten zu schauen, davon kriegen wir auch keine Punkte."

Vielmehr muss im Hier und Jetzt gepunktet werden, auch wenn die Konkurrenz der Bochumer schwierige Aufgaben vor der Brust hat. Der 1. FC Köln muss zum Derby nach Gladbach, Mainz tritt beim FC Bayern München an. Darmstadt 98 muss zu RB Leipzig.

Daher weiß Losilla: "Unsere Konkurrenten haben schwierige Gegner vor der Brust. Wenn wir gewinnen, haben wir die große Chance, einen Schritt nach vorne machen. Aber erstmal muss eine gute Leistung her, Freiburg ist sicher auch kein leichter Gegner. Sie spielen in Europa, das zeigt schon die Qualität."

Am Donnerstag schlugen sie im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales West Ham United mit 1:0. Was kommt also auf den VfL zu? Schwer zu sagen, wenn es nach Losilla geht: "Es ist immer schwierig, eine Mannschaft einzuschätzen, die unter der Woche aktiv war. Fakt ist. Sie haben genug Spieler im Kader, um uns am Sonntag in Schwierigkeiten zu bringen. Wir werden viel Intensität einbringen. Das könnte der Schlüssel sein, denn wir werden natürlich etwas frischer sein." cb / gp