Nach Danny Blum wechselt ein weiterer Ex-Spieler des VfL Bochum in den unterklassigen spanischen Fußball. Ihn zieht es zum Zweitliga-Schlusslicht.

Zur Rückrunde der Saison 2021/22 wechselte Jürgen Locadia zum VfL Bochum, nach einem halben Jahr verließ der Stürmer die Castroper Straße wieder. Und auch anschließend wurde der 30-Jährige bei keinem Verein dauerhaft heimisch.

An diesem Montag beginnt für den Niederländer bereits das dritte Engagement nach seiner Zeit beim VfL. Er schließt sich dem spanischen Zweitligisten SD Amorebieta an, bei dem er einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit unterzeichnete.

Damit ist nun ein weiterer Ex-Bochumer im unterklassigen spanischen Fußball unterwegs. Vor einigen Tagen wechselte Danny Blum in die dritte Liga zum FC Intercity. Blum gehörte zum Team, das 2021 den Aufstieg in die Bundesliga feierte. In der Rückrunde der folgenden Spielzeit stand er auch gemeinsam mit Locadia auf dem Rasen.

Locadia kam damals ablösefrei von Brighton & Hove Albion ins Ruhrgebiet. Einen nachhaltig positiven Eindruck konnte der zweimalige niederländische Meister (mit der PSV Eindhoven) jedoch nicht hinterlassen. Nach 13 Pflichtspielen, zwei Toren und einer Vorlage wurde sein Vertrag nicht verlängert.

Zunächst ging es für den bulligen Angreifer im Iran weiter, anschließend wechselte er nach China. Beim Erstligisten Cangzhou Mighty Lions steuerte Locadia in der vergangenen Saison 13 Torbeteiligungen in 24 Einsätzen bei (sieben Tore, sechs Vorlagen). Dennoch endete seine Zeit in Fernost Anfang dieses Jahres und Locadia, der in Deutschland auch für die TSG Hoffenheim spielte, war seitdem ohne Klub. Jetzt geht es für ihn in Spanien weiter.

Und zwar im Abstiegskampf der zweiten Liga. Denn SD Amorebieta belegt den letzten Tabellenplatz in LaLiga2 - mit sieben Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. "Mit mehr als hundert Toren und umfangreicher Erfahrung im Rücken kommt Locadia zu SDA, um das Offensivspiel der Blauen im letzten Abschnitt der Saison zu verstärken", teilte der Verein am Montag mit.