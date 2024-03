VfL Bochum: Acht Ausfälle gegen RB Leipzig - Luthe feiert Comeback im Tor

Lange kam der VfL Bochum ohne große Verletzungen durch die Saison, vor dem Leipzig-Spiel fallen etliche Spieler aus. Alleine drei Torhüter.

Am Samstag (15:30 Uhr) trifft der VfL Bochum zum Start des Heimspiel-Doppelpacks auf RB Leipzig. Und wie zuletzt will der VfL seine Heimstärke in die Waagschale werfen, um im Abstiegskampf das nächste Zeichen zu setzen.

24.200 Tickets sind bisher verkauft, es gibt nur noch Karten für den Gästebereich. Bisher haben sich 800 Fans aus Leipzig angesagt.

Die sollen sehen, was es heißt, im Ruhrstadion antreten zu müssen. Wobei der VfL diesmal mehr personelle Probleme zu verkraften hat als in den letzten Wochen. Denn Christopher Antwi-Adjei, Michael Esser, Erhan Masovic, Manuel Riemann, Patrick Osterhage, Mohammed Tolba und Tim Oermann fallen aus.

VfL-Trainer Thomas Letsch betont vor den 90 Minuten gegen Leipzig: "Die Liste ist leider deutlich länger, als es in der Vergangenheit der Fall war. Niclas Thiede fällt auch aus, er hat sich den Finger gebrochen und wurde schon operiert."

Damit wurde dem Coach auch die Entscheidung abgenommen, wer am Samstag im Tor steht. Letsch: "Klar ist, Andreas Luthe wird spielen, Hugo Rölleke kommt auf die Bank."

2009 stand Luthe (beim 0:2 gegen den BVB) zuletzt auf dem Platz für den VfL, nun das Comeback. Letsch legt sich fest: "Mit Andreas habe ich jetzt nicht speziell über die Situation gesprochen, was am Wochenende auf ihn zukommt. Wir haben auf die lange Verletzung von Michael Esser reagiert, jetzt weiß man auch, warum. Er feiert sein Debüt nach langer Zeit. Er ist ein erfahrener Torhüter, der wird seinen Job machen. Er hat mein vollstes Vertrauen, genau wie Hugo, der auf der Bank sitzt."

Aus Bochumer Sicht kann man davon ausgehen, dass Luthe einiges zu tun bekommt, denn eine der besten Mannschaften Deutschlands kommt nach Bochum. Letsch: "Ich mache keinen Luftsprung, dass zum Beispiel ein Dani Olmo wieder da ist. Das macht sie noch besser. Auf der Sechs und der Acht ist RB herausragend besetzt. Sie können zudem noch Qualität von der Bank bringen. Für uns ist wichtig, wie wollen wir das Spiel gegen sie angehen. Wir haben Selbstvertrauen, denn wir haben lange zu Hause nicht verloren."

So könnte der VfL Bochum gegen RB Leipzig spielen

Luthe - Gamboa, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Bero - Asano, Stöger, Kwarteng - Broschinski

Es fehlen: Antwi-Adjei (muskuläre Probleme), Esser (Kniebeschwerden), Masovic (5. Gelbe Karte), Oermann (muskuläre Probleme), Osterhage (muskuläre Probleme), Riemann (5. Gelbe Karte), Tolba (Kreuzbandriss), Thiede (Finger gebrochen)