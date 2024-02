Der VfL Bochum enttäuschte zuletzt bei Borussia Mönchengladbach. Keven Schlotterbeck erklärt die Diskrepanz in den Leistungen bei Heim- und Auswärtsspielen.

Im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach erzielte Keven Schlotterbeck sein drittes Saisontor für den VfL Bochum und traf zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Karriere in zwei Spielen in Serie.

Trotzdem hakte der Innenverteidiger die Partie schnell ab. Sein Team hatte schließlich mit 2:5 verloren und einen enttäuschenden Auftritt gezeigt. "Sowas kommt vor. Es haben ein paar Prozent gefehlt. So verlieren wir gegen jeden Gegner", sagt der 26-Jährige mit einigen Tagen Rückblick.

Sorgen macht sich Schlotterbeck aber nicht. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt ja noch acht Punkte. Und ob der VfL am Ende als Tabellenelfter oder 15. in der Bundesliga bleibt, ist Schlotterbeck "völlig egal. Vielleicht geh es da um ein paar TV-Einnahmen. Aber das Hauptziel ist der Klassenerhalt."

Elf Partien stehen in dieser Spielzeit noch an. Die kommenden Wochen dürften richtungsweisend werden für die Bochumer. Zunächst stehen die schwierigen Heimspiele gegen RB Leipzig und SC Freiburg an, dann die Duelle mit den direkten Konkurrenten Mainz 05, Darmstadt 98 und 1. FC Köln.

"Es wird spannend", glaubt Schlotterbeck - und wagt seine selbstbewusste Prognose für die Partien gegen Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr) und in der folgenden Woche Freiburg im Ruhrstadion. "Wenn wir die mit sechs Punkten beenden, sieht die Situation schon wieder deutlich besser aus. Wir haben ein gutes Polster und dürfen jetzt nicht nachlassen."

Dass sich Schlotterbeck vor heimischer Kulisse etwas ausrechnet gegen Leipzig, ist klar. Schließlich ist der VfL für seine Heimstärke bekannt, besiegte ja zuletzt den FC Bayern und gewann in den Vorsaison auch gegen RB.

Auswärts hingegen haben die Bochumer weiterhin Probleme. Das zeigte zuletzt die Niederlage in Gladbach. Wie sich Schlotterbeck die große Diskrepanz erklärt? "Wir möchten diese zwei Gesichter nicht zeigen und nehmen uns auch auswärts immer viel vor. Aber man sieht einfach, dass sich die Gegner bei uns sehr schwertun." Schlotterbeck und der VfL werden hoffen, dass dies am Samstag auch auf Leipzig zutrifft. (mit gp)