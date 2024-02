Nach Sieg gegen BVB - Hoffenheim verhöhnt Terzic auf Social Media

Borussia Dortmund hat am Wochenende mit 2:3 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Danach machte sich die Kraichgauer Medienabteilung über BVB-Trainer Edin Terzic lustig.

Als wäre die 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag zu Hause gegen die TSG Hoffenheim nicht schlimm genug gewesen, muss sich Trainer Edin Terzic nun auch noch von dem Gegner in einem Video verhöhnen lassen. Die Hoffenheimer teilten auf ihren Social-Media-Kanälen einen kurzen 24-Sekunden-Clip, der ein Interview Terzics ins Lächerliche zieht.

Das Video beginnt mit einem O-Ton von Terzic aus dem Interview, das er gegeben hatte, als Borussia Dortmund Jadon Sancho im Winter verpflichtete. „Es gibt drei Fragen, die ich ihm gestellt habe in den Gesprächen. Was willst“, ist zu hören, bevor Jubelsequenzen der Hoffenheimer Mannschaft in Dortmund eingeblendet werden. Es geht weiter mit Terzics Stimme, die fragt: „Was brauchst du dafür“.

Dann ist zu sehen wie Stürmer Maximilian Beier mit dem Ball am Fuß über das Spielfeld marschiert. Nach der dritten Frage von Terzic, „Und was kann ich erwarten“, werden die beiden Treffer des 21-Jährigen Stürmers gegen den BVB in dem Clip gezeigt.

Das Video sorgte in den Sozialen Medien für einige Lacher. Etwa bei X kommentierte ein Nutzer, dass er selbst als Fan von Borussia Dortmund lachen musste. Ein offensichtlicher BVB-Fan kommentierte zudem: „Nice sogar der Dorfverein sieht uns als Witzfigur an. Klasse Edin danke.“

Das Video von Terzic, das im Rahmen der Sendung „BVB Stories“ im Winter entstand, ging schon damals viral. Viele Anhänger diverser Klubs machten sich lustig über den pathetischen Ton und die Fragen des BVB-Trainers.

Die Hoffenheimer gewannen am Sonntagabend trotz zweimaligen Rückstands gegen Borussia Dortmund mit 3:2. Maximilian Beier erzielte in dem Spiel zwei Treffer, steht mittlerweile bei insgesamt bei zehn Saisontore und fünf Vorlagen. Die Pleite ließ die Stimmung beim BVB kippen. Terzic steht nun unter genauer Beobachtung der Bosse. Am Wochenende muss der BVB bei Union Berlin antreten.