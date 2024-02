Der VfL Bochum muss auch gegen RB Leipzig auf wichtige Spieler verzichten. Trainer Thomas Letsch über die Pleite gegen Gladbach und die Torhüter-Frage.

Einfacher wird das Programm für den VfL Bochum nach der 2:5-Packung bei Borussia Mönchengladbach nicht. Mit RB Leipzig am kommenden Samstag und dem SC Freiburg in der folgenden Woche stehen dem Revierklub zwei schwierige Partien ins Haus.

Aber: Beide Spiele finden im Ruhrstadion statt - dort, wo sich der VfL am wohlsten fühlt und den Großteil seiner Punkte geholt hat. Damit dies in den kommenden Duellen auch gelingt und das komfortable Polster auf die letzten drei Ränge nicht weiter schmilzt, muss sich der VfL allerdings steigern.

Das weiß auch Trainer Thomas Letsch. "Wenn wir bei 100 Prozent sind, ist es schwer gegen uns zu gewinnen. Wenn nicht, ist es schwer für uns, Spiele erfolgreich zu gestalten", betonte der Coach. Und sagte im Rückblick auf die schwache Leistung in Gladbach: "Wir waren als Mannschaft nicht so gut und auch einzelne Spieler haben ihr Leistungsniveau nicht erreicht."

Zudem fehlten Bochum bei der Borussia wichtige Spieler. Mit Kapitän Anthony Losilla und Patrick Osterhage brach die Mittelfeldzentrale weg, dazu musste Letsch auf Christopher Antwi-Adjei und Tim Oermann verzichten.

VfL Bochum: Thiede oder Luthe im Tor?

Die Personallage wird sich gegen Champions-League-Anwärter Leipzig nicht verbessern. Zwar rückt Losilla nach Gelbsperre wieder ins Team, Antwi-Adjei, Osterhage und Oermann laborieren jedoch weiterhin an muskulären Problemen. Eine Rückkehr in dieser Woche ist nicht absehbar, so Letsch, der auf Prognosen verzichten wollte. Dazu handelten sich Manuel Riemann und Erhan Masovic in Gladbach die fünfte Gelbe Karte ein.

"Es ist eine Schwächung, wenn wichtige Spieler nicht auf dem Platz stehen", sagte Letsch, der zugleich erklärte: "Wir haben dennoch genügend Optionen, die wir in dieser Woche testen werden. Viele Spieler spielen eine Rolle in unseren Überlegungen für die Startelf."

Mit Spannung wird vor allem erwartet, wer den Platz von Riemann im Tor einnehmen wird. Der im Sommer vom SC Verl verpflichtete Niclas Thiede - oder doch der erfahrene Andreas Luthe, der im Winter zu seinem früheren Klub zurückkehrte? Die Entscheidung soll im Laufe der Woche fallen, kündigte Letsch an, der beiden Kandidaten "100-prozentiges Vertrauen" aussprach.