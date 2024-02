Im August 2019 feierte der 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund seinen ersten Bundesliga-Sieg. Matchwinner damals: Marius Bülter.

Borussia Dortmund hat seinen festen Platz in den Geschichtsbüchern von Union Berlin. Sicherlich einen, auf den der BVB gerne verzichtet hätte, doch die Unioner werden sich gerne zurückerinnern an den 31. August 2019. Da feierte der Bundesliga-Neuling aus Köpenick seinen ersten Bundesliga-Sieg - ein 3:1 gegen Borussia Dortmund. Weisse noch?

Es war alles angerichtet für einen stimmungsvollen Abend an der Alten Försterei. Der Neuling, der Emporkömmling gegen den Titelkandidaten. Das alles vor, natürlich, ausverkauftem Haus am Samstagabend um 18:30 Uhr.

Der 1. FC Union Berlin hatte zwei Wochen zuvor eine 0:4-Klatsche gegen RB Leipzig kassiert und danach gegen den FC Augsburg den ersten Bundesligapunkt geholt. Borussia Dortmund kam mit zwei Siegen im Rücken.

Den ersten Stich setzte jedoch der Aufsteiger. Nach einem Eckball des nach wie vor in Köpenick aktiven Christopher Trimmel kam Marius Bülter im Rückraum nahezu ungedeckt zum Schuss und versenkte die Kugel im rechten Eck (22.). 1:0 für Union - wie in Köpenick üblich nur mit dem Jubel der Fans und ohne Tormusik gefeiert.

Nur drei Minuten später schlug der Favorit dann allerdings zurück. Marco Reus, Jadon Sancho, Paco Alcacer - kurz und schnörkellos stellte die Borussia auf 1:1 (25.). Nun schien das Spiel also doch seinen erwarteten Gang zu nehmen, wenn auch der Start für die Borussia etwas holprig war.

Das Spiel plätscherte in Richtung Halbzeitpause, wobei der BVB Feldvorteile hatte. Den nächsten Stich setzte dann aber doch wieder Union Berlin. In der 50. Minute war es wieder Bülter, der eine Defensiv-Schwäche von Schwarz-Gelb ausnutzte.

Den ersten Versuch von Sebastian Andersson wehrte der damalige BVB-Keeper Roman Bürki noch ab, den Abpraller versenkte Bülter dann aber problemlos. Als Andersson dann noch mit Beginn der Schlussphase das 3:1 erzielte (75.), nahm der erste Bundesliga-Sieg der Köpenicker Gestalt an.

BVB-Gegner Union mit den besten Jahren der Vereinsgeschichte Das Ergebnis sollte Bestand behalten und den Startschuss für die beste Phase in Unions Vereinsgeschichte werden. Am Ende der Saison landete Union auf Platz elf, von wo aus sich die Köpenicker immer weiter steigerten. Platz sieben und die Conference League im Folgejahr, Platz fünf und die Europa League in der Saison 2021/22. In der vergangenen Saison gab es die Krönung, als Union Berlin Vierter wurde und sich für die Champions League qualifiziert.

In dieser Saison stehen die Zeichen dagegen klar auf Abstiegskampf. Der BVB dagegen kämpft um die Champions League. Für beide Teams wäre ein Sieg im direkten Duell am Samstag, 2. März, 15:30 Uhr, richtungsweisend. Ach ja: Der Matchwinner von damals, Marius Bülter, spielt ebenfalls in der Bundesliga. Nach zwei Jahren beim FC Schalke 04 hat er sich im Sommer 2023 der TSG 1899 Hoffenheim angeschlossen. Und am vergangenen Wochenende einen 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund gefeiert. Weisse noch?