Unter der Woche gab es einen Pokal für Anthony Losilla, am Sonntag will er das 2022-Wunder gegen den FC Bayern wiederholen. Das sagt der Kapitän des VfL Bochum vor dem Bayern-Hit.

Die User von RevierSport hatten abgestimmt. Anthony Losilla wurde Revierfußballer des Jahres 2023. Unter der Woche gab es den Pokal für den Dauerbrenner im VfL-Mittelfeld.

Losilla fühlte sich geehrt, immerhin haben über 17.000 Leute abgestimmt. Doch es wird nicht das einzige Highlight für Losilla und den VfL Bochum bleiben, denn am Sonntag (17:30 Uhr) kommt der FC Bayern München ins Ruhrstadion.

Und das angeschlagen - denn die Münchner kennen das Gefühl, zwei Pflichtpartien in Serie verlieren, eigentlich nicht. Zuletzt geschehen mit dem 0:3 gegen Bayer Leverkusen und dem 0:1 bei Lazio Rom.

Losilla mit Blick auf die 90 Minuten gegen den Rekordmeister: "Die Fans freuen sich sicher unheimlich, man kennt die Fanfreundschaft zwischen beiden Lagern. Ich freue mich auch, auch für die Akteure sind das immer tolle Partien, wenn man gegen so einen Gegner auflaufen darf."

Das 0:7, was es zuletzt nicht nur einmal gab, steckt nicht mehr in den Köpfen der Bochumer. Losilla: "Das ist Vergangenheit. Ich habe auch positive Momente erlebt, ich war bei dem 4:2 2022 dabei."

Eine Wiederholung wäre ein perfektes Zeichen an die Konkurrenz im Keller der Bundesliga-Tabelle. Denn der VfL belohnte seine oft guten Leistungen nicht mit genügend Punkten. Daher ist der Abstand zum Relegationsplatz (sechs Zähler) noch überschaubar, was auch der VfL-Kapitän weiß: "Wir hätten mehr Zähler haben müssen. Aber wir können das nicht ändern, daher gilt der Fokus auf die kommenden Begegnungen. Bayern ist ein Bonus-Spiel, wir haben nichts zu verlieren, wir gehen mit voller Vorfreude in das Spiel und wollen Bayern ärgern."

So steht es auf dem Papier, auf dem Platz ist es eine andere Sache. Wir werden alles dafür tun, um es den Bayern schwer zu machen Anthony Losilla

Wobei man auch damit rechnen muss, dass der FCB eine Reaktion zeigt. Meistens kam etwas nach schwachen Partien. Losilla: "Wir reden über Bayern München. Das ist die beste Mannschaft seit Jahren in Deutschland. Sie wissen, was sie machen müssen, um so eine Situation zu drehen. Wir dürfen nicht denken, dass wir sie aus dem Stadion schießen können."

Was beim 4:2 im Jahr 2022 allerdings gelang, Losilla kann sich noch gut an das "sehr, sehr starke Spiel erinnern. Wir haben damals gezeigt, dass wir keine Angst hatten, Bayern hatte keine Antworten auf unser Spiel. Mit der Mentalität müssen wir auch am Sonntag auftreten. Dann müssen wir hoffen, dass Bayern keinen ganz guten Tag hat. Denn wenn man bodenständig bleibt, muss man sagen, dass Bayern mit seinem Etat und Kader der große Favorit ist, wenn sie ihre beste Leistung bringen."

Sein Zusatz: "So steht es auf dem Papier, auf dem Platz ist es eine andere Sache. Wir werden alles dafür tun, um es den Bayern schwer zu machen." cb / gp