Eintracht Frankfurt 15:30 VfL Bochum 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Am Samstag will der VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt endlich das hinbekommen, was zuletzt nicht klappte. Eine gute Auswärtsleistung soll mit Punkten belohnt werden.

Sechs Punkte beträgt das Polster des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum auf den Relegationsplatz. Nun kommen mit Eintracht Frankfurt, Bayern München und Gladbach drei Gegner, gegen die es in der Hinrunde nur einen Punkt gab. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch hat nun also die Möglichkeit, es besser zu machen. Und personell kann er - wie in den letzten Wochen - fast aus dem Vollen schöpfen. Auch Takuma Asano ist zurück vom Asien-Cup und erweitert die Möglichkeiten seines Coaches. Die vielen fitten Spieler heißen aber auch: Zahlreiche Akteure werden nicht im Kader stehen. Auf der Pressekonferenz vor der Begegnung am Main (Samstag, 15:30 Uhr) betonte Letsch: "Takuma Asano ist wieder da. Er macht mental einen guten Eindruck. Es spricht für ihn und seine Einstellung, dass er nach dem Ausscheiden beim Asien Cup direkt wieder bei uns eingestiegen ist. Wir haben einen großen Kader, das bringt auch mit sich, dass es Enttäuschungen gibt. Das ist Teil des Profifußballs. Ich bin immer gut damit gefahren, ehrlich zu den Spielern zu sein, wenn es um die Erklärung geht, warum jemand nicht dabei ist." Am Ende werden nur 20 Mann im Kader sein, die werden eine Marschroute von Letsch mit auf den Weg bekommen, die nicht groß von dem abweicht, was Bochum bisher ausgemacht hat. Der Trainer erklärt: "Meine Mannschaft hat extrem viel Mut. Sie ist überzeugt von dem Weg, den wir gehen. Wir werden auch in Frankfurt nicht von unserem Fußball abrücken. Spiele sind nie vergleichbar. Aber Frankfurt macht das ähnlich wie Leverkusen, sie suchen spielerische Lösungen. Sie haben eine hohe Qualität, zumal einige Spieler zurückgekehrt sind. Daher wird unser Ansatz vielleicht etwas anders sein als im Heimspiel gegen Augsburg." Klar ist nur: Die Bochumer werden auf sich schauen, auch aufgrund der Fragezeichen, die Letsch mit Blick auf die Frankfurter Aufstellung hat. Zwei Akteure sind gesperrt nach Platzverweisen in Köln, es gibt einige Rückkehrer, daher gleicht die Mannschaft etwas einer Wundertüte. Klarer sieht der Trainer die Lage bei Kevin Stöger, der zuletzt nicht ganz so stark agierte wie in vielen anderen Partien zuvor. Doch er legt sich fest: "Kevin ist ein Spieler, der immer den Ball fordert. Macht er drei Fehler, will er den Ball beim vierten Mal immer noch haben. Für mich ist es völlig klar, dass er starten wird." So könnte der VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt spielen Riemann - Oermann, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage - Asano, Bero, Stöger - Broschinski Es fehlen: Esser (Kniebeschwerden), Tolba (Kreuzbandriss) Sperren drohen: Antwi-Adjei, Bero, Losilla, Masovic, Riemann

Zur Startseite