VfL Bochum: Elf Verträge laufen aus - so will Letsch einwirken

Elf Verträge laufen beim VfL Bochum im Sommer 2024 aus. Vor allem der Kampf um die Stammspieler Kevin Stöger und Takuma Asano dürfe schwierig werden.

Beide überzeugten in der laufenden Serie mit starken Leistungen und werden auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel stehen. Asano ist mittlerweile wieder in Bochum, nach seiner Rückkehr vom Asien-Cup wird er auch beim Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt direkt wieder eine Option für die Startelf sein.

Ob er auch über den Sommer hinaus an der Castroper Starße spielt? Noch ungewiss. Sein Trainer Thomas Letsch hofft, auf ihn einwirken zu können. Auf seine Art und Weise. Mit Blick auf Vertragsverlängerungen betont er: "Natürlich spricht man mit den Spielern. Es gibt einige, wo der Vertrag ausläuft. Mein Job ist es aufzuzeigen, warum ich mich freuen würde, dass ein Spieler hier bleibt. Wenn ein Akteur, wo der Vertrag ausläuft, sportlich oder wirtschaftlich einen großen Sprung machen kann, dann hab ich Verständnis. Was nicht passieren darf ist, dass ein Spieler was Ähnliches macht. Takuma ist zum Beispiel ein Spieler, der weiß, was er an mir hat. Es ist ein absolutes Match. Seine Spielweise und die Art wie wir Fußball spielen wollen."

Ein anderer Akteur steht derzeit nicht so hoch im Kurs. Danilo Soares hat seinen Stammplatz verloren. Letsch über seinen Linksfuß: "Danilo hat, solange er hier ist, fast immer gespielt. Jetzt hat sich eine andere Konstellation ergeben, weil wir aus meiner Sicht mit Bernardo einen Linksverteidiger haben, der das auf sehr hohem Niveau spielt und aktuell gesetzt ist. Wenn du dann noch zwei weitere Spieler auf der Position hast, die hier geplant waren, ist es klar, dass einer mal nicht im Kader steht. Das ist Teil des Profifußballs. Man muss Gas geben, um bereit zu sein, wenn man gebraucht wird."

Was Soares sicher machen wird, doch bei ihm dürfte es nicht überraschen, wenn er in der kommenden Spielzeit etwas anderes ausprobieren wird. cb / gp

Die Verträge dieser Spieler des VfL Bochum laufen im Sommer 2024 aus

Andreas Luthe

Michael Esser

Kevin Stöger

Ivan Ordets (Sein Vertrag beinhaltet die Option, nach Ablauf der Sonderregelung zwei weitere Jahre beim VfL zu bleiben)

Danilo Soares

Philipp Förster

Gonçalo Paciência (Leihspieler von Celta Vigo)

Takuma Asano

Christopher Antwi-Adjei

Keven Schlotterbeck (Leihspieler vom SC Freiburg)

Moritz Römling