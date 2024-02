Deadline Day: Das müssen Sie wissen - 3. Liga endet später als die ersten beiden Ligen

Nur noch am 1. Februar darf in Deutschland transferiert werden. Hier der Überblick, was am Deadline Day geht.

Offiziell ist das Wintertransfer-Fenster seit dem 1. Januar geöffnet. Es schließt in Deutschland am 1. Februar (18 Uhr) - in der 3. Liga aber erst um 23:59 Uhr. Der 1. Februar, der für den deutschen Fußball gilt, gilt auch für England, Spanien, Italien, Frankreich, Belgien und der Niederlande. Wobei in Italien bis 20 Uhr transferiert werden darf, in Frankreich bis 23 Uhr, in Spanien und England bis 23.59 Uhr.

Nach diesen Fristen dürfen keine Spieler mehr verpflichtet werden. Da aber noch nicht überall Transferschluss ist, dürfen dennoch weiter Akteure abgegeben werden.

Beispiele: In Österreich darf bis zum 6. Februar eingekauft werden, in Australien bis zum 7. Februar, in der Türkei bis zum 9. Februar, in der Schweiz bis zum 15. Februar, in Argentinien bis zum 18. Februar, in Polen bis zum 22. Februar, in Brasilien bis zum 7. März und in der Ukraine sogar bis zum 12. März.

Alle Transferfenster auf einen Blick - Quelle Transfermarkt.de

Transferschluss vor dem 31. Januar: Saudi-Arabien

Transferschluss am 31. Januar: u.a. Portugal, Katar, Albanien, Indien

Transferschluss am 1. Februar: Deutschland, Italien, Frankreich, England, Spanien sowie Belgien, Dänemark, Mexiko, Niederlande, Schottland

Transferschluss am 6. Februar: Israel, Österreich & Australien (Ortszeit, 7.2. in Deutschland)

Transferschluss am 9. Februar: Türkei

Transferschluss am 12.-16. Februar: Kroatien,Montenegro, Rumänien, Serbien, Schweiz, Slowenien, Ungarn

Transferschluss am 18. - 22. Februar: Argentinien, Ägypten, Irland, Polen, Russland, Slowakei, Tschechien, VAE

Transferschluss am 28. und 29. Februar: China, Bulgarien

Transferschluss am 7. und 8. März: Brasilien, Südkorea

Transferschluss am 12. März: Ukraine

In Finnland, Japan, Norwegen, Schweden oder USA liegt das Ende des Transferfensters im März oder April

Was weiter gilt: In Deutschland dürfen vertragslose Spieler auch nach dem 1. Februar verpflichtet werden.