Bis zum 1. Februar hat das Transferfenster noch geöffnet. Die Verantwortlichen des VfL Bochum gaben ein Update zu ihren Aktivitäten.

Trotz eines guten Auftritts hat der VfL Bochum das Revierderby bei Borussia Dortmund mit 1:3 (1:1) verloren. Nach der Partie gaben Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian und Sportdirektor Marc Lettau eine Wasserstandsmeldung zum sich bald schließenden Transferfenster.

"Es war sicherlich einer der besten Auftritte hier in Dortmund und hätte durchaus mit einem Punkt belohnt werden müssen", fand Fabian. Dem konnte sich Lettau nur anschließen. "Wir haben einen mutigen Ansatz gewählt und gut mitgehalten."

Damit soll das Sportliche an dieser Stelle abgehakt sein. Über das Spiel an sich und strittige Schiedsrichter-Entscheidungen wurde an anderer Stelle schon geschrieben. Abgehakt ist dagegen die Transferphase noch nicht.

Bis zum 1. Februar hat das Fenster noch geöffnet. Auf die Frage, wie spannend die letzten Tage denn werden, antwortete Fabian: "Nicht spannender als der Tatort am Sonntagabend." Damit dürfe jeder machen, was er wolle.





Mindestens einer werde definitiv kommen. Bei Keeper Andreas Luthe müssten nur noch die obligatorischen Checks gemacht werden. "Ich gehe davon aus, dass es klappt und ansonsten lasst euch überraschen." Das lässt natürlich Raum für Spekulationen.

Schließlich hatten Fabian und Lettau erst vor Kurzem in einem Journalisten-Gespräch angedeutet, noch einen Offensiv-Spieler verpflichten zu wollen. "Da ist es schon relativ konkret, wir sind im Austausch und hoffen, bald eine Einigung zu haben", hatte Lettau da gesagt.

Das klang nach dem Dortmund-Spiel dann aber wieder ganz anders. "Wir werden nicht in Pragmatismus verfallen und irgendwas machen, nur um irgendwas zu machen. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass wir Kader Spieler haben, die potenziell richtig gut sind."

Lettau sprach von sich aus in dem Zusammenhang Moritz Kwarteng an, der gegen Dortmund nach drei Spielen ohne Einsatz wieder zu Minuten kam. Auf einen Spieler wie ihn, einen hybriden Stürmer, hatte Bochum es in diesem Winter eigentlich abgesehen.

"Wir sind alle davon überzeugt, dass er in Zukunft eine wichtige und tragende Rolle für uns einnimmt." Ihm den Rücken zu stärken ist natürlich aller Ehren wert, doch es hört sich danach an, dass sich hinter den Kulissen zumindest ein Winter-Transfer zerschlagen hat.

Etwas anderes als eine feste Verpflichtung schloss Lettau dabei aus. "Wir werden jetzt nicht irgendeinen Spieler per Leihe reinholen und unseren Spielern kurzfristig vor die Nase setzen und sie damit blockieren. Da wäre nichts mit gewonnen."

Auf der Abgang-Seite fielen nur die Namen der üblichen Verdächtigen. Bei Moritz Römling und Mats Pannewig werde nach wie vor eine Leihe angestrebt. Weitere Abgänge soll es nicht geben.