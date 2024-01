Am Sonntag ist der VfL Bochum in der Bundesliga gefordert. Im Revierderby geht es zu Borussia Dortmund. RS wirft einen Blick auf die Derbys seit dem VfL-Aufstieg.

Seit dem Wiederaufstieg des VfL Bochum in die 1. Bundesliga trafen die Männer von der Castroper Straße bereits sechsmal auf Borussia Dortmund – fünfmal in der Liga, einmal im DFB-Pokal.

Vor der Begegnung am Sonntag (28. Januar, 15.30 Uhr) hat RevierSport sich die jüngsten Aufeinandertreffen einmal angesehen.

11.12.2021: VfL Bochum – Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Es war sehr viel Kampf im ersten Derby seit über zehn Jahren, doch am Ende konnte der VfL mit Glück und einem glänzend aufgelegten Manuel Riemann einen Punkt gegen die Schwarz-Gelben einfahren. In der 40. Minute sogar Jubel für die Hausherren. Christopher Antwi-Adjej wurde steil geschickt, Gregor Kobel kam zu spät – Strafstoß. Sebastian Polter ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und stellte auf 1:0. Der BVB lief an, doch Riemann, Maxim Leitsch, Erhan Masovic & Co. warfen sich allem entgegen. Erst in der 85. erzielte Julian Brandt den hochverdienten Ausgleich.

30.04.2022: Borussia Dortmund – VfL Bochum 3:4 (2:2)

Das wohl verrückteste Revierderby in jüngster Vergangenheit bedeutete den Klassenerhalt des Aufsteigers. Bereits nach acht Minuten führte der VfL mit 2:0 durch Tore von Sebastian Polter und Gerrit Holtmann. Nach zwei Handelfmetern, beide von Erling Haaland verwandelt, stand es zur Pause schließlich 2:2. Erneut war es der Norweger, der den BVB in Halbzeit Zwei auf die vermeintliche Siegerstraße brachte. Doch Jürgen Locadia mit einem Wahnsinns-Tor und Milos Pantovic, ebenfalls per Handelfmeter, schossen den VfL ins Glück und zum Klassenerhalt.

05.11.2022: Borussia Dortmund – VfL Bochum 3:0 (3:0)

Ein einseitiges Derby, bereits zur Halbzeit entschieden. Bereits nach zwölf Minuten stand es durch Tore von Youssoufa Moukoko und Giovanni Reyna (Foulelfmeter) 2:0. Der VfL war über weite Teile des Spiels chancenlos, Moukoko machte mit seinem zweiten Tor unter Mithilfe von Bochum-Keeper Manuel Riemann bereits den Deckel drauf.

08.02.2023: VfL Bochum – Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Ein deutlich umkämpfteres Spiel bekamen die Zuschauer im DFB-Pokal geboten. Am Ende konnte sich der BVB durchsetzen und stand im Viertelfinale. Manuel Riemann, ein bekannterweise mitspielender Torwart, spielte kurz vor der Pause einen weiten Ball, den Emre Can an der Mittellinie annehmen und von dort ins leere Tor schießen konnte – der Halbzeitstand. Der an dem Tag schlecht aufgelegte Schiedsrichter Tobias Stieler entschied (trotz dreiminütiger VAR-Unterbrechung) unberechtigt auf Handelfmeter – Kevin Stöger nahm das Geschenk an und stellte auf 1:1. Der BVB blieb aber dran, Marco Reus war es schließlich, der in der 70. Minute das entscheidende Tor erzielte – perfekt war die erste Heimniederlage für Thomas Letsch.

28.04.2023: VfL Bochum – Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

Der BVB ließ im Meisterrennen zwei wichtige Punkte liegen. Bereits der Start ging in die Hose, nach fünf Minuten traf Anthony Losilla den Ball perfekt und drosch die Kugel aus 17 Metern in den Winkel. Nur zwei Minuten später war es Karim Adeyemi, der den Endstand herstellte. Auch wenn die Dortmunder alles versuchten, wollte kein zweiter Treffer mehr gelingen. Strittig war es in der 65. Minute, als Adeyemi von Danilo Soares gelegt wurde, der Strafstoß-Pfiff aber ausblieb. Auch am Ende des Spiels wurde ein Handspiel von Masovic von Strafraum nicht geahndet, zudem ein Tor von Mats Hummels wegen Abseits zurückgenommen. Ein wichtiger Punkt für den VfL, für den BVB Punkte, die letztlich zum Gewinn der Meisterschaft fehlten.

26.08.2023: VfL Bochum – Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Auch vier Monate später trennten sich die Reviernachbarn 1:1. Nach einem 0:5 zum Auftakt bekam es der VfL mit dem Vizemeister der Vorsaison zu tun und konnte sich im Vergleich zum Saisonauftakt deutlich steigern. Erneut war es der VfL, der in Führung gehen konnte, Kevin Stöger schoss in der 13. Minute zum umjubelten 1:0 ein. Der BVB tat sich lange schwer, Bochum hatte durch Takuma Asano und Philipp Hofmann Chancen auf das 2:0, konnte aber nicht erhöhen. Mit 1:0 ging es also in die Pause. Donyell Malen war es schließlich in der 56. Minute, der Manuel Riemann, der bei dem Versuch nicht gut aussah, überwinden konnte. Dortmund war dem 2:1 lange näher und hatte durch Sébastien Haller und Felix Nmecha große Möglichkeiten, hatte am Ende aber sogar Glück, einen Punkt mitzunehmen. In der 86. Minute klatschte ein abgefälschter Schuss von Patrick Osterhage an den Außenpfosten.

In der Liga ist die Bilanz seit dem Wiederaufstieg der Bochumer also ausgeglichen, beide Mannschaften konnten einmal gewinnen, die Spiele in Bochum endeten allesamt 1:1. Zusätzlich gab es im Pokal den Auswärtssieg der Dortmunder im Vonovia-Ruhrstadion. Man kann gespannt sein, wie das Spiel am Sonntag ausgehen wird. Eins scheint aber sicher: umkämpft wird es sein.