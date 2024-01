RevierSport-Sonderheft: Diese zwei Spieler könnte sich VfL-Kapitän Losilla als Nachfolger vorstellen

Im RevierSport-Sonderheft stellt sich Anthony Losilla, Kapitän des VfL Bochum, Fragen der Leserinnen und Leser - und gewährt spannende Einblicke.

Beim VfL Bochum ist Anthony Losilla längst nicht mehr wegzudenken. Am Ende der laufenden Saison werden es bereits zehn Jahre sein, die der Franzose an der Castroper Straße verbracht hat.

Und das in einer prägenden Rolle: Weit mehr als 300 Partien hat der 37-Jährige für den VfL absolviert, seit 2019 trägt er die Kapitänsbinde beim Revierklub, bei dem er auch in hohem Alter noch absolut gesetzt ist und frühestens im Sommer 2025 seine Karriere beenden wird.

Was zu zwei Fragen führt: Welchen aktuellen Teamkollegen könnte sich Losilla als potenziellen Nachfolger vorstellen? Und wie sehen die Pläne des Mittelfeldspielers nach seiner aktiven Zeit aus? Antworten gibt Losilla im RevierSport-Sonderheft zur Rückrunde 2023/24.

Leser und Leserinnen konnten im Vorfeld Fragen einreichen, die wir dem Dauerbrenner gestellt haben. Losilla verrät unter anderem, was sein Lieblingsort in Bochum ist, welche deutsche Stadien ihm abgesehen vom Ruhrstadion am besten gefallen oder welche seine zwei emotionalsten Momente im VfL-Trikot waren.

Und wie war das jetzt mit seinem potenziellen Nachfolger im Mittelfeld? "Patrick Osterhage hat es schon gezeigt, obwohl er vielleicht einen Tick offensiver spielt, er hat auf jeden Fall die Fähigkeiten dazu", antwortete Losilla, der zudem Youngster Mats Pannewig als "Riesen-Talent" bezeichnete. "Ich hoffe, dass er fit bleiben wird, weil er alles hat, um ein sehr wichtiger Spieler für den VfL Bochum zu werden."

Die weiteren Antworten lesen Sie im RevierSport-Sonderheft, das ab sofort im Handel und auch online erhältlich ist.

