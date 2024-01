VfL Bochum: Stöger meldet sich zurück, Innenverteidiger fehlt gegen den BVB

Der VfL Bochum ist in die Vorbereitung auf das Derby gegen Borussia Dortmund gestartet. So ist der Personalstand am Mittwoch.

Die Schlagzeilen rund um den VfL Bochum bestimmte in den vergangenen Tagen vor allem Zaunfahnen-Ärger beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (1:0).

Nun rückt wieder der Sport in den Fokus, am Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund an (17.30 Uhr, RS-Liveticker). Nach dem Sieg gegen Stuttgart sind die Bochumer am Mittwoch mit viel Rückenwind in die Vorbereitung auf die Partie gestartet. Trainer Thomas Letsch muss in der Defensive allerdings auf zwei Stammkräfte verzichten.

Wie schon gegen Stuttgart fällt Keven Schlotterbeck aus. "Es wird nicht reichen, das wäre unverantwortlich", sagte Letsch über den von muskulären Problemen geplagten Innenverteidiger. Zudem wird der VfL in Dortmund erstmals in dieser Saison ohne Bernardo auflaufen. Der Dauerbrenner auf der linken Abwehrseite muss eine Gelbsperre absitzen.

Als Vertreter kommen Maximilian Wittek oder Danilo Soares infrage. Im Zentrum rückte Noah Loosli gegen Stuttgart anstelle von Schlotterbeck in die erste Elf.

Mit Ivan Ordets, der nach langer Verletzungspause am Wochenende sein Comeback nach Einwechslung feierte, erhält Letsch eine weitere Option. "Er wurde immer stabiler, je länger das Spiel lief. Wenn er das 30 Minuten auf Bundesliga-Niveau leisten kann, kann er auch von Anfang an spielen."

Ob auf der rechten Defensivbahn erneut Tim Oermann starten darf, Cristian Gamboa nach Gelbsperre wieder ins Team rückt oder womöglich sogar Felix Passlack eine Chance erhält, wollte Letsch am Mittwoch wenig überraschend nicht verraten. "Das kommt immer darauf an, was wir vorhaben."

Im Mittelfeldzentrum können sich die Bochumer jedenfalls über die Rückkehr von Kevin Stöger freuen. Der Mann für die kreativen Momente kehrte nach überstandenem Magen-Darm-Infekt zurück ins Training. Dass er ein Gespann mit Kapitän Anthony Losilla und Patrick Osterhage bilden wird, gilt als wahrscheinlich.

Einige haben auf sich aufmerksam gemacht Thomas Letsch über den 2:0-Testspielsieg gegen Köln

Doch womöglich überrascht Letsch ja an anderer Stelle mit einer Startelf-Nominierung. Schließlich durfte sich die zweite Reihe der Bochumer am Sonntag in einem geheimen Testspiel gegen den 1. FC Köln empfehlen und besiegte den Ligakonkurrenten mit 2:0. "Einige haben auf sich aufmerksam gemacht", lobte Letsch.

Der 55-Jährige sprach, abgesehen vom Kreuzbandriss-Schock um Youngster Mohammed Tolba, von einem guten Test: "Uns war es wichtig, in der langen Woche bis zum Spiel am Sonntag alle gut zu belasten. Das ist uns gelungen. Wir haben gewonnen und wieder zu null gespielt. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft unbedingt gewinnen wollte und wir haben zwei schöne Tore erzielt." (mit gp)