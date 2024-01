BVB: Einsatz von Hummels und Reus gegen den 1. FC Köln fraglich

Borussia Dortmund bangt vor dem Rückrundenstart beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um einen Einsatz von Mats Hummels und Marco Reus.

Den erkrankten Abwehrchef Hummels habe es „vergangene Woche schwer erwischt, er absolviert aber wieder leichtes Training“, berichtete Trainer Edin Terzic am Donnerstag. „Da müssen wir gucken, wie es sich verhält bei ihm.“

Auch der langjährige BVB-Kapitän Reus ist erkältet, „bei ihm warten wir die nächsten 24 Stunden ab“, sagte Terzic. Ausdrücklich lobte der Trainer den vom FC Chelsea ausgeliehenen Ian Maatsen, der sich „ganz, ganz toll“ eingelebt habe. „Wichtig sind nun wie bei Jadon Sancho ganz viele Trainingseinheiten.“

In Köln erwartet Terzic trotz der vielen Probleme des Gegners eine schwierige Aufgabe. „Sie sind unangenehm, vor allem zu Hause“, warnte er: „Wir wissen selbst, wie schwer es für uns zuletzt war, dort Siege einzufahren.“ Das 3:0 in Darmstadt sei in der Hoffnung auf einen starken zweiten Saisonteil „der erste Schritt“ gewesen: „Nun soll der zweite folgen.“