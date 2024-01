Die ARD-Sportschau-Zuschauer haben das "Tor des Monats Dezember" gewählt. Und: der Sieger kommt aus dem Ruhrgebiet.

An das Spiel am 8. Dezember 2023 bei der TSG Hoffenheim werden sich die Fans des VfL Bochum sicherlich nicht so gerne erinnern. Denn der Klub von der Castroper Straße unterlag im Kraichgau mit 1:3.

Aber: Das Tor des VfL hatte es in sich. Goncalo Pacienca erzielte per Volley-Hammer den VfL-Ehrentreffer in der 90. Minute. Und nun folgte für den Kunstschuss der Lohn: Paciencia ist Torschütze des Monats Dezember. Mit über 32 Prozent der Stimmen gewann der Bochumer Stürmer die Wahl der ARD-Sportschau.

Der Bochumer Angreifer setzte sich gegen weitere "Traumtore" wie die Michael Seaton (Rot-Weiß Erfurt), Bentley Baxter Bahn (SV Waldhof Mannheim), Laszlo Benes (Hamburger SV) und Florian Niederlechner (Hertha BSC) durch.

Und so fiel das Volley-Tor: Der Ball, eine Flanke von Cristian Gamboa, segelte hoch in den Sechzehner und kam etwa auf Höhe des Elfmeterpunktes wieder herunter. Genau da, etwa 13 Meter vor dem Hoffenheimer Gehäuse, stand Paciencia ziemlich allein gelassen von allen TSG-Gegenspielern und hatte viel Zeit, die Kugel anzuvisieren, um sie dann perfekt volley mit Vollspann ins rechte obere Toreck zu zimmern. TSG-Keeper Oliver Baumann hat keinerlei Abwehrchancen.

Nach dem Spiel meinte der 29-jährige Pacienca, der in dieser Saison in zehn Spielen dreimal ins Schwarze traf: "Ich versuche immer, zu schießen. Im Fußball bekommst du immer eine Chance und ich habe diese genutzt und ein Tor gemacht." Und was für ein!

Der ehemalige Schalker ist aktuell von Celta de Vigo an den VfL Bochum ausgeliehen. Wenn er weiter solche Buden erzielte, würde ihn Bochum wohl niemand etwas dagegen haben, wenn der Portugiese auch über den Sommer hinaus im Ruhrpott bleibt.

Am Rande: Für die Bochumer ist der Treffer von Pacienca das insgesamt achte Tor des Monats. Das erste erzielte Werner Balte im Juni 1971. In der ewigen Tabelle der Mannschaftswertung beim "Tor des Monats" klettert der VfL auf den 17. Rang.