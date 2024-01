VfL Bochum: Vor Werder Bremen - Personalsituation beim VfL "außergewöhnlich"

Es geht weiter in der Bundesliga. Der VfL Bochum empfängt Werder Bremen - das sagt VfL-Trainer Thomas Letsch vor der Partie.

Nach einer kurzen Winterpause startet der Fußball-Bundesligist VfL Bochum mit einem Heimspiel-Doppelpack gegen Werder Bremen und den VfB Stuttgart in die Restrunde.

Am Sonntag (15:30 Uhr) wartet zunächst Werder Bremen auf die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch. Den vor allem der Ausfall von Takuma Asano schmerzt, der beim Asien-Cup weilt.

Asano, bester Scorer der Bochumer, wird bis zu fünf Partien ausfallen. Doch ansonsten sind fast alle Akteure fit. Letsch freut sich: "Wir sind in der glücklichen Situation, dass nur Takuma Asano und Michael Esser nicht zur Verfügung stehen. Wir haben 25 plus zwei gesunde Spieler an Bord. Das ist sicher eine außerordentliche Situation im Januar. Das gibt uns ein gutes Gefühl, auch wenn Takuma uns fehlen wird. Aber wir haben viele Optionen und können fast aus dem Vollen schöpfen."

Daher sind auch Ivan Ordets nach langer Muskelverletzung und Gonçalo Paciência wieder bei der Mannschaft. Jedoch mit unterschiedlichen Chancen auf die erste Elf, wie der Coach erklärt: "Gonçalo hat zum Ende des letzten Jahres etwas mehr als die anderen gemacht. Er hatte keine richtige Vorbereitung, da hat er die Rückstände aufgeholt. Seit vorgestern ist er im Training, daher ist er wie jeder andere Spieler auch eine Option für die Startelf. Nur Mohammed Tolba und Ivan Ordets sind noch nicht soweit, dass sie in der Startelf stehen können. Generell haben wir so viele fitte Jungs, daher ist die Chance eher gering, dass Ivan schon in den Kader rückt."

Wir haben ein Heimspiel, wollen an die letzten Auftritte hier anknüpfen Thomas Letsch

Zumal die Abwehr zuletzt mit Erhan Masovic und Keven Schlotterbeck ablieferte. Letsch sieht seine Elf auf jeden Fall gut gerüstet: "Wir hatten eine kurze Pause. Die Spieler haben vor Weihnachten ein intensives Programm mitbekommen, wir konnten also sofort wieder starten. Das Fazit fällt positiv aus. Aber das erste Spiel ist immer eine große Unbekannte."

Der Gegner konnte den VfL im letzten Jahr zwei Mal schlagen, allerdings läuft es für Bremen auswärts nicht, bisher gab es noch keinen Sieg in der laufenden Runde.

Letsch mit Blick auf Werder: "Die Vergangenheit interessiert niemanden mehr. Ich glaube schon, dass wir uns nun anders präsentieren werden als im letzten Jahr. Wir haben ein Heimspiel, wollen an die letzten Auftritte hier anknüpfen. Bremen macht es generell sehr gut. Man hat das Gefühl, dass es wenn es mal eng werden könnte, gewinnen sie wieder."

So könnte der VfL Bochum gegen Werder Bremen spielen

VfL: Riemann - Gamboa, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage - Bero, Stöger, Antwi-Adjei - Paciencia

Es fehlen: Asano (Asien-Cup), Esser (Kniebeschwerden)

Sperren drohen: Gamboa, Masovic