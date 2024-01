VfL Bochum: Losilla will dritten Streich und wartet auf seinen Pokal

Der VfL Bochum ist bereit - findet Kapitän Anthony Losilla. Am Sonntag soll es mit einem Dreier gegen Bremen Richtung Mittelfeld gehen.

Am Sonntag geht es in der Fußball-Bundesliga schon weiter. Der VfL Bochum empfängt am Sonntag (15:30 Uhr) den SV Werder Bremen.

Und nach zwei Heimsiegen in Serie gegen den VfL Wolfsburg und Union Berlin plant Kapitän Anthony Losilla den dritten Streich vor eigenem Publikum. "Die letzten beiden Heimspiele haben wir unser richtig attraktives Gesicht gezeigt. Wir waren mit vielen Toren erfolgreich. Wir wissen, zu Hause können wir alles mit der Unterstützung der Fans."

Das soll nun Bremen zu spüren bekommen, wobei es im letzten Jahr nicht wirklich lief gegen die Mannschaft von Trainer Ole Werner. Losilla über den Gegner: "Die Mannschaft von Bremen hat sich nicht grundlegend geändert. Natürlich haben sie Niclas Füllkrug abgegeben, aber es gibt Jungs mit richtig viel Qualität bei Werder. Durch den Verlust von Füllkrug haben sie aber den Anker verloren, daher müssen sie etwas anders agieren."

Wobei die Bochumer hoffen, dass der SVW eher reagieren muss, denn dann würde der VfL sein Spiel durchbringen. Auf jeden Fall sieht der Routinier die Mannschaft gerüstet: "Es war wichtig, dass wir nach der kurzen Pause zwei Testspiele absolvieren und auch gewinnen konnten. Das bringt uns Selbstvertrauen, um gut in den zweiten Teil der Saison zu starten. Wir fühlen uns bereit."

Losilla ist es sowieso, wurde er doch zum Ende des Jahres 2023 von den RevierSport-Usern zum Revierfußballer des Jahres 2023 gewählt. Er gewann die Wahl mit großem Abstand vor RWE-Torwart Jakob Golz.

Der Kapitän der Bochumer bedankt sich bei den Fans: "Das hat mich riesig gefreut. Das bedeutet mir viel, es zeigt, dass die Leute sehen, was ich Woche für Woche auf dem Platz investiere. Ohne meine Kollegen hätte ich das aber nicht erreicht, denn Fußball ist ein Mannschaftssport. Man kann seine Leistung nur bringen, wenn die Mannschaft funktioniert. Jetzt warte ich auf meinen Pokal (lacht)."

Hier kann Losilla beruhigt sein, denn der ist bestellt und wird ihm im Rahmen eines der kommenden Heimspiele überreicht... cb / gp