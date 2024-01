BVB: Zu einfache Gegentreffer - torreiches Remis im Test gegen Lüttich

Borussia Dortmund hat das Testspiel gegen Standard Lüttich mit einem Remis beendet. 3:3 hieß es zum Abschluss des Trainingslagers.

Deutlich verbessert, aber noch lange nicht überzeugend: Borussia Dortmund ist auch im zweiten Testspiel in Marbella kein Sieg gelungen. Der BVB trennte sich am Dienstagvormittag wenige Stunden vor dem Rückflug nach Deutschland von dem belgischen Erstligisten Standard Lüttich mit 3:3 (1:1).

Am Samstag hatte es für die Dortmunder ein 2:2 von AZ Alkmaar aus den Niederlanden gegeben. Dabei waren sie zu Beginn weit unter ihren Möglichkeiten geblieben.

Die Tore für den BVB erzielten Thomas Meunier (15.) und Antonios Papadopoulos (70.) und Samuel Bamba (88.). Lüttich hatte das Spiel nach Dortmunder Führung durch Meunier zwischenzeitlich gedreht und traf eine Viertelstunde vor Schlusspfiff zur erneuten Führung. Bamba rettete noch ein Remis.

Am kommenden Samstag tritt die Mannschaft von Trainer Edin Terzic, die in der ersten Halbzeit zwar dominant und zielstrebig, aber zu unpräzise im letzten Spielfelddrittel auftrat, zum Bundesliga-Wiederbeginn bei Darmstadt 98 (18.30 Uhr/Sky) an.

