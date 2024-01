Der VfL startet siegreich ins neue Jahr: Die Bochumer schlagen den FC Groningen mit 2:1.

Der VfL Bochum startet mit einem Sieg in das Jahr 2024. Im ersten von zwei Testspielen an diesem Wochenende hieß es am Ende gegen den FC Groningen 2:1 (0:0).

Im Bochumer Nieselregen schickte Trainer Thomas Letsch unter anderem U19-Torwart Hugo Rölleke in die Partie gegen die Niederländer, die schon in der ersten Minute gefährlich wurden. Kapitän Danilo Soares legte seinen Gegenspieler, den fälligen Elfmeter parierte Rölleke (1.) stark.

Es dauerte lang, bis sich der VfL in der Offensive zeigte, ein zu zentraler Abschluss von Felix Passlack landete in den Armen von Gästekeeper Hidde Jurjus (24.). Auf der anderen Seite musste wieder Rölleke ran, rettete aber gleich zweimal. Da Noah Loosli nach einem Freistoß die beste Bochumer Gelegenheit ausließ, ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang gab es ähnlich wenig Torraumszenen wie bereits in der ersten Hälfte, dennoch ging der VfL nach rund einer Stunde in Führung. Kurz zuvor hatte Groningen durchgewechselt, am Ende einer Bochumer Passstaffete behielt Moritz-Broni Kwarteng die Übersicht und legte den Ball ins rechte Toreck (62.).

Soares patzt, Broschinski rettet den Sieg

In der Folge hätte der VfL durchaus das 2:0 nachlegen können, doch Kwarteng nach einem langen Ball (73.) und Broschinski mit einem abgefälschten Schuss (74.) trafen nicht. In der Schlussphase gab es dann aber doch noch Treffer: Zunächst glichen die Gäste nach einem Konter und Soares-Patzer aus (81.), kurz darauf sorgre Moritz Broschinski für die erneute VfL-Führung und den Endstand (84.).

Damit konnte Thomas Letsch eine etwas kuriose Negativserie stoppen. Als VfL-Coach gewann er auf dem Leichtathletikplatz noch kein Spiel, dafür aber einen Test mit Vitesse Arnheim. Gegen den Ex-Klub des Bochumer Cheftrainer testet der VfL morgen (7. Januar) im Ruhrstadion. Die Generalprobe für den Restrundenstart in der Bundesliga, zu dem mit Werder Bremen (Sonntag, 14. Januar, 15.30 Uhr) ein Konkurrent im Abstiegskampf an die Castroper Straße kommt.

Hinweis: Karten für den Test gegen Arnheim gibt es ausschließlich online beim VfL, es wird keine Tageskassen geben.

Aufstellung VfL: Mölleke – Wittek (46. Römling), Soares, Loosli, Oermann – Förster, Pannewig(64. Mahmoud) – Passlack (46. Tolba), Kwarteng (76. Koerdt), Daschner – Broschinski.

Tore: 1:0 Kwarteng (62.), 1:1 Slor (81.), 2:1 Broschinski (84.)