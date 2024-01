VfL Bochum: Ohne Sechs in Testspiel-Doppelpack, das fordert der Trainer

Der VfL Bochum testet am Wochenende zwei Mal. Sechs Spieler fallen aus, der Trainer erklärt, was er sehen will.

An diesem Wochenende testet der VfL Bochum gleich zwei Mal. Nach der Begegnung gegen den FC Groningen (06. Januar, 14 Uhr) empfängt der VfL am Sonntag (14 Uhr) den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim im Vonovia Ruhrstadion. Vor dem Doppelpack sprachen wir mit VfL-Trainer Thomas Letsch. Thomas Letsch über... ... die Gründe, warum an zwei Tagen zwei Testspiele angesetzt wurden: "Weil es uns wichtig ist, dass die meisten Spieler über 90 Minuten gehen. Wir haben mehr als 22 gesunde Akteure. Daher wird der eine oder andere etwas weniger spielen. Wir haben keine richtige Vorbereitung, es gab nur einen kurzen Break. Jetzt gab es eine normale Trainingswoche - und die beenden wir mit zwei Mal 90 Minuten, damit jeder in den Rhythmus kommt. Dann bereiten wir uns intensiv auf Werder Bremen vor." ... ein eventuelles A- und B-Team in den beiden Begegnungen: "Wir haben kein A- oder B-Team. Den Begriff mag ich gar nicht." ...Spieler, die am Wochenende nicht eingesetzt werden können: "Niklas Thiede hat leichte muskuläre Probleme hat, Gonçalo Paciência ebenfalls. Ivan Ordets ist noch nicht so weit, wir hoffen, dass er kommende Woche ins Mannschaftstraining einsteigt. Michael Esser fällt weiter aus, Takuma Asano ist beim Asien-Cup. Jordi Osei-Tutu hat einen gewissen Trainingsrückstand mitgebracht und ist auch nicht dabei." ... die Erkenntnisse, die er sich erhofft: "Es geht weniger um das erste Bundesliga-Spiel gegen Bremen, denn Groningen und Arnheim spielen in einer anderen Grundstruktur als Bremen. Es geht mehr um Prinzipien, die wir noch einmal aufgefrischt haben. Im Spiel gegen den Ball zum Beispiel. Wir wollen sofort daran anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Ich hab den Eindruck, alle haben ihre Hausaufgaben gemacht, die Jungs wirken fit. Zudem will ich sehen, dass wir geschlossen als Mannschaft auftreten." ... mögliche Transfers im Januar: "Richtig ist, dass das Transferfenster offen ist. Wenn Patrick Fabian sagt, dass immer was passieren kann, dann wird das auch so sein. Ich konzentriere mich auf den Kader, den ich zur Verfügung habe. Klar ist, dass in beide Richtungen was möglich ist. Aber ich da sehr entspannt." cb / gp

