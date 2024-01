VfL Bochum: Paciencia fehlt, Donnerstag könnten zwei Talente dazukommen

Auch an Tag zwei der Wintervorbereitung fehlten beim VfL Bochum Spieler. Am Donnerstag könnten zwei Talente dazukommen.

Das schlechte Wetter wird den VfL Bochum in dieser Woche begleiten. Auch am zweiten Tag der Wintervorbereitung regnete es viel, die Prognosen für die nächsten Tage sind ähnlich. Der Intensität des Trainings aber tat das keinen Abbruch. Nachdem es zum Start am Dienstag bei den Profis zunächst um Ballgewöhnung gegangen war, war am Mittwoch bei der zweiten Einheit bereits deutlich mehr Tempo und Einsatz gefragt. Erneut hatte Trainer Thomas Letsch aber nicht alle Akteure dabei.

Wie schon am Dienstag fehlten auch am Mittwoch vier Akteure. Michael Esser, Ivan Ordets und Jordi Osei-Tutu fehlten weiterhin, werden auch weiterhin fehlen. Statt Bernardo, der erst am Dienstag aus dem Kurzurlaub in Brasilien zurückkam, fehlte am Mittwoch Goncalo Paciencia. Beim Stürmer, der zuletzt einen Platz in der Startelf des VfL Bochum hatte, war das allerdings nur eine Vorsichtsmaßnahme, beziehungsweise Trainingssteuerung.

Bernardo dagegen war sofort mittendrin. Der Brasilianer, bester Zweikämpfer der bisherigen Bundesligasaison, machte nicht den Eindruck, dass er nach dem Urlaub einen langen Anlauf benötigen würde, um wieder an- und reinzukommen. „Bernardo ist Phänomen“, sagte Letsch entsprechend. „Er ist ein Typ, dem intensives Training nach einer Trainingspause guttut. Ich habe ihm gesagt, er soll voll mittrainieren, soll mir aber Rückmeldungen geben, wenn etwas ist. Ich glaube, er braucht diesen Rhythmus. Aber es ist schon sensationell. Er grätscht dann gleich bei der ersten Aktion rein, als wenn er voll im Rhythmus wäre. Wobei man auch sieht, dass die Pause nicht so lang war und dass die Spieler individuell trainiert haben. Wir haben auf einem Leistungsniveau angefangen, deshalb können wir auch voll trainieren.“

Vor allem machten sie das erneut mit der nötigen Freude wie Letsch auch am Mittwoch feststellte. „Ich habe bei jedem Spieler den Eindruck, dass er trotz des schlechten Wetters Spaß hat, Fußball zu spielen. Das gefällt mir.“ Unabhängig davon wird Letsch voraussichtlich bereits am Donnerstag mit Lennart Koerdt und Mohammad Mahmoud zwei U19-Spieler dazu nehmen. Sie füllen natürlich zunächst einmal den Kader wohl auch für die beiden Testspiele am Wochenende auf, können sich aber auf diesem Weg erneut empfehlen.

Gespräche über Profiverträge für U19-Spieler sind beim VfL Bochum auf Eis gelegt

Zuletzt konnten sie das nicht so. Auch sie enttäuschten mit und bei der U19. Nach dem 1:5 der U19 am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen Alemannia Aachen waren dem Vernehmen nach die Verhandlungen über mögliche Profi-Verträge für U19-Spieler beim VfL Bochum auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt worden. Klar wurde dabei kommuniziert, dass die Spieler zunächst einmal wieder gute und bessere Leistungen zeigen müssten.

Grundsätzlich traut Letsch einigen Spielern der aktuellen U19 zu, die notwendigen Schritte zu einem Profi-Vertrag gehen zu können. „Lennart Koerdt und Mo Mahmoud sind zwei spannende Spieler und es gibt es noch ein paar andere bei der U19. Das Thema Profi-Verträge für aktuelle U19-Spielerist aber ein Thema, das bei mir gerade eher weiter hinten angesiedelt ist. Natürlich machen wir uns Gedanken, aber gerade jetzt ist das Wintertransferfenster offen. Danach können wir uns um die U19-Spieler kümmern. Aber natürlich haben wir sie auf dem Schirm.“