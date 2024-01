Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

26. Januar: Jürgen Klopp verlässt Liverpool

Jürgen Klopp hört zum Saisonende als Teammanager des FC Liverpool auf. „Mir geht die Energie aus. Ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann ankündigen muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann“, sagte der 56-Jährige in einem Video, das der englische Traditionsklub am Freitag veröffentlichte.

Klopp hatte im April 2022 seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Der frühere Meistertrainer von Borussia Dortmund hatte sich dem FC Liverpool im Oktober 2015 angeschlossen. Mit dem Klub hatte er unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewonnen.

26. Januar: Eintracht Frankfurt verpflichtet Nachwuchsspieler

Eintracht Frankfurt hat den französischen Nachwusstürmer Jean-Mattéo Bahoya verpflichtet. Der U19-Nationalspieler kommt von Angers SCO, wie Eintracht Frankfurt am Donnerstag mitteilte. Bahoya unterzeichnete demnach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 und kann von Trainer Dino Toppmöller sofort eingesetzt werden. Der 18-Jährige hat laut Mitteilung bisher 32 Partien in der ersten und zweiten französischen Liga sowie im nationalen Pokalwettbewerb absolviert und dabei fünf Tore erzielt.

26. Januar: FC Bayern an Galatasaray-Profi Boey interessiert

Nach dem vergeblichen Werben um Kieran Trippier hat der FC Bayern laut eines Medienberichtes Rechtsverteidiger Sacha Boey von Galatasaray Istanbul ins Visier genommen. Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll der 23-Jährige bei den Münchnern wieder ein Thema sein. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro.

Am Mittwoch hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund mitgeteilt, dass sich eine Verpflichtung von Trippier erledigt habe. Der Premier-League-Verein Newcastle United soll eine Offerte in Höhe von rund 15 Millionen Euro für den 33 Jahre alten englischen Fußball-Nationalspieler abgelehnt haben.

Nun könnte Boey die Münchner Sorgen in der Defensive beheben. Der Franzose ist den Bayern noch aus der Champions League bekannt. Mit Galatasaray hatte er in der Gruppenphase zweimal gegen den Bundesliga-Zweiten verloren.

25. Januar: König wechselt von Duisburg nach Bocholt

Erst vor wenigen Stunden hatte der MSV Duisburg bekanntgegeben, dass der Vertrag mit Phillip König aufgelöst wurde. Nun ist auch bekannt, wohin es den Stürmer zieht: Er wechselt zum Regionalliga-Primus 1. FC Bocholt.

25. Januar: Ayodele Adetula wechselt nach Rödinghausen

Vom TSV Steinbach wechselt Ayodele Adetula an den Wiehen. Der 25-jährige Angreifer erhält einen Vertrag bis zum 30.06.2025 und ist in der Offensive vielseitig einsetzbar.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Ayo für uns gewinnen konnten. Er verfügt über eine herausragende Geschwindigkeit und einen guten Abschluss vor dem Tor, womit er unsere Offensive weiter verstärken wird", erklärte Rödinghausens Geschäftsführer Alexander Müller.

25. Januar: Zwei Verlängerungen in der Oberliga

Marcel Münzel und Tim Kallenbach bleiben dem ASC 09 Dortmund auch in der kommenden Saison erhalten. Beide Spieler haben ihre Verträge beim Dortmunder Oberligisten bis 2025 verlängert.

25. Januar: Töpken zu Alemannia Aachen

Stürmer Thilo Töpken verlässt den SV Rödinghausen nach nur einem halben Jahr und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Liga-Konkurrenten Alemannia Aachen an.

25. Januar: Frank Kramer wird Nachwuchsdirektor in Hoffenheim

Der frühere Bundesliga-Trainer Frank Kramer wird Nachwuchsdirektor bei der TSG 1899 Hoffenheim. Wie der nordbadische Fußball-Erstligist am Donnerstag mitteilte, übernimmt der 51-Jährige die neu geschaffene Position mit der Verantwortung in der TSG-Akademie von der U23 bis zu den Kinderperspektivteams.

Kramer arbeitete von 2011 bis 2013 bereits für die Kraichgauer als U23-Coach und war damals für kurze Zeit Interimstrainer bei den Profis. Außerdem war im Nachwuchsbereich beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und bei RB Salzburg tätig sowie zuletzt Chefcoach beim FC Schalke 04 bis zum Oktober 2022.

24. Januar: FCA verleiht Colina nach Dänemark

Fußball-Bundesligist FC Augsburg will seinem Linksverteidiger David Colina (23) mehr Spielpraxis verschaffen und verleiht den Kroaten nach Dänemark zu Vejle Boldklub. Dies teilte der FCA am Mittwoch mit. Colina, der in dieser Saison in der Bundesliga noch nicht berücksichtigt wurde und nur auf einen Einsatz im DFB-Pokal kommt, soll bis Sommer in Dänemark spielen. Sein Vertrag beim FCA läuft bis Ende Juni 2027.

24. Januar: Freiburg holt Muslija aus Paderborn

Der SC Freiburg hat im Kampf um die internationalen Plätze in der Fußball-Bundesliga personell noch einmal nachgelegt. Offensivspieler Florent Muslija kommt vom Zweitligisten SC Paderborn, das teilten beide Klubs am Mittwoch mit. Über die Vertragslaufzeit des kosovarischen Nationalspielers machten die Freiburger keine Angaben.

24. Januar: Düren präsentiert zwei neue Spieler

Simon Breuer (1. FC Köln II) und Abdul Fesenmeyer (TSG Hoffenheim II) schließen sich dem 1. FC Düren und sollen die bisherigen Leistungsträger in der Offensive Anas Bakhat (Alemannia Aachen) und Kevin Goden (Waldhof Mannheim) ersetzen.

24. Januar: Yasin Altun wieder beim SV Lippstadt

Nach 2019 und 2021 wechselt Yasin Altun zum dritten Mal zum SV Lippstadt. Er kommt von Rot Weiss Ahlen.

24. Januar: Fortuna Köln holt Holzweiler

Kevin Holzweiler, der seit dem 1. Juli 2023 ohne Verein war, wechselt zu Fortuna Köln.

24. Januar: Kirkeskov kommt nach Kiel zurück

Zweitligist Holstein Kiel hat für den Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov (32) zurückgeholt. Der Däne erhält beim Tabellenzweiten einen Vertrag bis zum Sommer, nachdem er den polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin zuletzt in beidseitigem Einverständnis verlassen hatte. Kirkeskov spielte bereits von Januar 2021 bis Sommer 2023 für die Störche und kam dabei auf 50 Einsätze.

24. Januar: St. Pauli verlängert mit Torhüter Vasilj

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli darf eine weitere Saison mit Torhüter Nikola Vasilj planen. Die Hamburger gaben die Vertragsverlängerung mit dem 28 Jahre alten Bosnier am Mittwoch bekannt. Vasilj steht seit Juli 2021 zwischen den Pfosten am Millerntor und bestritt bisher 80 Pflichtspiele für St. Pauli.

„Niko hat seinen Wert für unser Team von Beginn an unter Beweis gestellt und ist ein bedeutender Faktor in unserer mittlerweile sehr gefestigt agierenden Defensive“, sagte Sportchef Andreas Bornemann in einer Mitteilung. Vasilj war 2021 von Zorya Lugansk aus der Ukraine nach Hamburg gewechselt.

24. Januar: Newcastle lehnt neues Bayern-Angebot für Trippier ab

Der FC Bayern München ist angeblich mit einem neuen verbesserten Angebot für Rechtsverteidiger Kieran Trippier von Newcastle United abgeblitzt. Wie zunächst Transfer-Experte Fabrizio Romano und der TV-Sender Sky berichteten, soll der englische Premier-League-Verein eine Offerte in Höhe von rund 15 Millionen Euro für den 33 Jahre alten englischen Fußball-Nationalspieler abgelehnt haben. Damit dürfte um Trippier weiter gefeilscht werden. Offizielle Aussagen gab es dazu zunächst nicht.

Angeblich haben die Münchner längst eine mündliche Einigung mit dem Abwehrspieler erzielt, der in Newcastle noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025 hat.

Über Trippier wird als aussichtsreiche Alternative des FC Bayern spekuliert, falls der Zugang von Nordi Mukiele (26 Jahre/Paris Saint-Germain) nicht klappen sollte. Trippier hat früher bei Tottenham Hotspur und auch im Nationalteam mit den Münchnern Harry Kane und Eric Dier zusammengespielt.

24. Januar: Nach Vorrunden-Aus - Ghana entlässt Trainer Hughton

Ghanas Fußball-Nationaltrainer Chris Hughton ist nach dem Vorrunden-Aus beim Afrika-Cup entlassen worden. Das teilte der ghanaische Verband GFA mit. Bei der Endrunde in der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) hatte Ghana in der Gruppe B mit nur zwei Punkten den dritten Rang hinter Kap Verde und Ägypten belegt und damit den Einzug in das Achtelfinale verpasst.

Hughton hatte erst im Februar 2023 das Traineramt übernommen. „Der ghanaische Fußballverband wird in den kommenden Tagen einen Fahrplan für die zukünftige Ausrichtung der Black Stars vorlegen“, hieß es weiter.

24. Januar: Elversberg löst Vertrag mit Antonitsch

Zweitligist SV Elversberg und Innenverteidiger Nico Antonitsch gehen vorzeitig getrennte Wege. Wie die Saarländer mitteilten, einigten sich die Parteien „in beiderseitigem Einvernehmen“ auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich noch bis Sommer gültigen Vertrages. Antonitsch war im Januar 2023 zur SVE gewechselt, nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga kam der 32-Jährige nur noch zu drei Kurzeinsätzen.

24. Januar: Hansa Rostocks Vorstandschef Marien zieht sich vorübergehend zurück

Hansa Rostocks Vorstandschef Robert Marien zieht sich aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend von seinem Posten zurück. Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wird der 42-Jährige auf ärztliche Anordnung hin von März an voraussichtlich für sechs Monate pausieren. Die Entscheidung sei mit dem Aufsichtsrat abgestimmt worden.

Am 1. März wird Jürgen Wehlend in den Vorstand einziehen. Darauf haben sich Marien und der Aufsichtsrat geeinigt. Der 58-jährige Wehlend war von 2013 bis 2020 beim VfL Osnabrück und von 2021 bis 2023 bei Dynamo Dresden in geschäftsführender Funktion tätig. Beim FC Hansa wird er vierter Vorstand und erster Stellvertreter. Er wird einen Teil der Arbeit von Marien vorerst übernehmen. Weitere Mitglieder in dem Gremium sind Günter Fett (Finanzen und Verwaltung) und Michael Meier (Vorstand für Nachwuchs und Vereinswesen).

24. Januar: Schalke an zwei Viktoria-Spielern dran

Wie RevierSport erfuhr, stehen Luca Marseiler und Donny Bigocevic unter der Beobachtung mehrerer Zweitligisten - auch des FC Schalke 04.

24. Januar: Zwei Neue für Katernberg

Yves Busch (ESC Preußen) und Jon Avdija (FC Sharri/Albanien) wechseln zum Essener Bezirksligisten DJK Sportfreunde Katernberg.

24. Januar: Zweitliga-Angreifer für SC Verl

Der Sportclub Verl bestätigte die Leihe von Niclas Nadj, dem 23-jährigen Offensivspieler vom SC Paderborn, bis zum Ende der aktuellen Saison. RevierSport berichtete. Nadj, kam in dieser Spielzeit bereits in der 2. Bundesliga sowie in der Regionalliga-West zum Einsatz. Für den SCP bestritt er in der laufenden Serie sieben Spiele, in denen er immerhin ein Tor schoss und einen weiteren Treffer vorbereitete.

Auch im DFB-Pokal verbuchte Nadj zwei Einsätze (eine Vorlage) und in der Regionalliga waren es in der laufenden Serie vier Spiele (zwei Vorlagen). Insgesamt bestritt der gebürtige Hamburger bisher 18 Zweitliga-Begegnungen.

24. Januar: Velbert holt Stürmer

Kurz vor dem dem Start der Rückrunde gab das Schlusslicht der Regionalliga West die Verpflichtung des 24-jährigen Stürmers Jonathan Muiomo bekannt.

Muiomo durchlief seine fußballerische Ausbildung bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. In den vergangenen 18 Monaten sammelte er wertvolle Erfahrungen in der Regionalliga Nordost bei Carl Zeiss Jena. In der Saison 2023/2024 kam er zu 15 Einsätzen (ein Tor, eine Vorlage).

23. Januar: Olesen verlässt Köln per Leihe

Mathias Olesen wird vorerst nicht mehr für den 1. FC Köln auflaufen. Der Mittelfeldmann wird bis zum Saisonende verliehen. Er wechselt zum Schweizer Erstligisten Yverdon-Sport FC. Nach Dimitrios Limnios (Panathinaikos Athen) ist der 22-Jährige der zweite Winter-Abgang bei den Domstädtern.

23. Januar: FC Bayern baut Sport-Führung weiter um

Der FC Bayern München treibt den Umbau seiner sportlichen Führungsebene„ weiter voran. Nach Medienberichten von „Bild“ und dem Pay-TV-Sender Sky wird der Technische Direktor Marco Neppe den Verein nach zehn Jahren verlassen. Der 37-Jährige spielte allerdings bereits seit dem Amtsantritt von Christoph Freund als Sportdirektor im September 2023 nur noch eine untergeordnete Rolle in der Kaderplanung und sportlichen Ausrichtung des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Erwartet wird in München außerdem die baldige Verpflichtung von Max Eberl als Nachfolger von Hasan Salihamidzic für die seit Monaten vakante Position des Sportvorstandes. Der 50-jährige Eberl war im vergangenen September bei RB Leipzig als Sport-Geschäftsführer freigestellt worden. Für ihn müssten die Münchner eine Ablösesumme in Millionenhöhe an den sächsischen Bundesligisten zahlen.

23. Januar: Schalke leiht erneut Churlinov aus

Außenstürmer Darko Churlinov kehrt zum Fußball-Zweitligisten Schalke 04 zurück - zumindest für eine Stippvisite. Der Nordmazedonier, der bereits in der Aufstiegssaison 2021/22 für die Königsblauen spielte, wird erneut ausgeliehen - diesmal vom englischen Premier-League-Klub FC Burnley bis zum Sommer. Schalke vereinbarte eine Kaufoption, die Ablösesumme soll zwischen zwei und drei Millionen Euro betragen.

22. Januar: Medien: Keitel verlässt Freiburg im Sommer

Der Abgang von Yannik Keitel steht im kommenden Sommer bevor. Der Sportdirektor von seinem Noch-Arbeitgeber SC Freiburg, Klemens Hartenbach, bestätigte dies dem Kicker. Nach 13 Jahren sei es Zeit für einen Tapetenwechsel. Nach Informationen von Sky und SportBILD melden einen Wechsel zum VfB Stuttgart als beschlossene Sache.

22. Januar: Bochum verleiht Osei-Tutu nach Griechenland

Der VfL Bochum verleiht Jordi Osei-Tutu in die griechische Super League 1. Der 25-jährige Engländer schließt sich dem Erstligisten PAS Giannina an. Weitere Infos gibt es hier.

22. Januar: Hoffenheim holt tschechischen Nationalspieler Jurasek

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich mit dem tschechischen Nationalspieler David Jurasek verstärkt. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis von Benfica Lissabon. Der nordbadische Fußball-Bundesligist reagierte damit auf die Abgänge von Attila Szalai (SC Freiburg), Kevin Vogt (1. FC Union Berlin) und Julian Justvan (SV Darmstadt 98).

21. Januar: Darmstadt 98 holt Ex-Bochumer Gerrit Holtmann

Der SV Darmstadt 98 hat sich mit Offensivspieler Gerrit Holtmann verstärkt. Der 28-Jährige war zuletzt vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Bochum an den türkischen Erstligisten Antalyaspor ausgeliehen und kommt nach Angaben der Lilien vom Sonntag ebenfalls auf Leihbasis bis zum Saisonende.

20. Januar: De Ligt könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Matthijs de Ligt will mehr spielen. Bei den Bayern ist das derzeit zu selten der Fall. Nun könnte es zur Trennung im Sommer kommen. Der niederländische Fußball-Nationalspieler Matthijs de Ligt konnte den FC Bayern München nach dem Saisonende schon wieder verlassen. Wie „Sky“ berichtet, soll der deutsche Rekordmeister bereit sein, den Innenverteidiger nach dann zwei Jahren und trotzt eines bis 2027 laufenden Vertrages ziehen zu lassen. Demnach seien die Bayern-Bosse über die Wechselgedanken des 24-Jährigen, der mit seiner Situation unzufrieden sein soll, unterrichtet worden. Der Verein wäre bei einem passenden Angebot für den Abwehrspieler für einen Transfer offen, hieß es.

De Ligt war 2022 als Wunschspieler von Juventus Turin an die Säbener Straße gekommen, die Ablöse betrug 67 Millionen Euro. Laut Sky soll Premier-League-Club Manchester United de Ligt beobachten.

De Ligt kämpft beim FC Bayern mit dem Südkoreaner Min-jae Kim und dem Franzosen Dayot Upamecano um einen Platz in der Innenverteidigung. Zudem sollen die Münchner an Ronald Araujo vom FC Barcelona interessiert sein. De Ligt wird immer wieder von Verletzungen ausgebremst. In dieser Saison absolvierte der Abwehrspieler erst zwei Bundesliga-Partien über 90 Minuten.

19. Januar: Frankfurt leiht Jakic bis Saisonende an FC Augsburg aus

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht den Mittelfeldspieler Kristijan Jakic bis zum Saisonende an den Ligakonkurrenten FC Augsburg aus. Der Leihvertrag enthalte auch eine Kaufoption, teilte die Eintracht am Freitag mit. Der Kroate Jakic kam im Sommer 2021 nach Frankfurt, der Vertrag des 26-Jährigen läuft dort noch bis zum 30. Juni 2026. In dieser Saison kam er bisher nur auf vier Einsätze in der Liga.

„Kristijan Jakic war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Mentalitätsspieler in unserer Mannschaft. Er hat einen großen Anteil an unseren Erfolgen, insbesondere dem Gewinn der Europa League 2022“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. „In dieser Saison kommt er nicht zu den Spielzeiten, die er sich erhofft hat, sodass wir seinem Wunsch zu einer Leihe entsprochen haben.“

19. Januar: Hoffenheims Justvan wird nach Darmstadt verliehen

Mittelfeldspieler Julian Justvan wird von Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim bis zum Saisonende an Aufsteiger SV Darmstadt 98 verliehen. Dies teilten beide Vereine am Freitag mit. Der 25 Jahre alte Justvan war im vergangenen Sommer vom SC Paderborn zur TSG gewechselt und hat bei den Kraichgauern noch einen Vertrag bis 30. Juni 2027. In Hoffenheim kam Justvan in der Hinserie kaum zu Spielanteilen.

„Wie im positiven Sinne unorthodox er seine Positionen ausfüllt, wissen wir aus seiner Zeit in Paderborn: Dort war er für uns stets der am unangenehmsten zu analysierende Spieler“, sagte Darmstadts Cheftrainer Torsten Lieberknecht. Die Darmstädter haben erst zehn Punkte und sind derzeit Tabellenletzter.

19. Januar: Osnabrücks Chato wechselt nach Österreich

Von einem Tabellenletzten zum nächsten: Mittelfeldspieler Paterson Chato (27) verlässt den VfL Osnabrück und wechselt zu Austria Lustenau nach Österreich. Das gab der Fußball-Zweitligist am Freitag vor dem Rückrundenauftakt beim Karlsruher SC (18.30 Uhr/Sky) bekannt. Chato spielte seit Sommer 2022 in Osnabrück und stieg als Stammkraft mit den Niedersachsen 2023 auf, zuletzt kam er beim Tabellenletzten aber nur noch zu einem Kurzeinsatz.

„Nach guten Gesprächen mit Paterson und Austria Lustenau haben wir eine gute Lösung für alle Seiten gefunden. Wir danken Paterson für seine Zeit bei uns, in der er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat“, sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. In Lustenau soll Chato dabei helfen, den drohenden Abstieg zu verhindern.

18. Januar: Hertha BSC leiht Aymen Barkok von Mainz 05 aus

Fußball-Zweitligist Hertha BSC reagiert auf den personellen Engpass im offensiven Mittelfeld mit einer Leihe. Aymen Barkok von Bundesligist FSV Mainz 05 wird bis zum Sommer für die Berliner auflaufen, wie der Hauptstadtclub am Donnerstagabend mitteilte. „Mit seinen Fähigkeiten wird er unser Spiel ankurbeln“, wurde Sportdirektor Benjamin Weber in der Mitteilung zitiert. Hertha empfängt am Sonntag zum Auftakt der Rückrunde Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr/Sky und RTL).

18. Januar: Bochum verlängert mit Kapitän Losilla

Fußball-Bundesligist VfL Bochum kann weiterhin auf die Dienste von Kapitän Anthony Losilla setzen. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag des 37-Jährigen um ein Jahr bis Juni 2025 verlängert. Der Franzose spielt seit 2014 bei den Blau-Weißen und absolvierte bislang 325 Pflichtspiele im VfL-Trikot. Dabei gelangen dem Mittelfeldspieler 43 Scorerpunkte. In der Bundesliga steht Bochum mit 17 Punkten auf Rang 14. Zum Rückrundenauftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt der VfL den VfB Stuttgart.

18. Januar: Stürmer Becker verlässt Union Berlin in Richtung Spanien

Stürmer Sheraldo Becker verlässt den 1. FC Union Berlin nach viereinhalb Jahren und wechselt nach Spanien. Der 28-Jährige werde künftig für den Erstligisten Real Sociedad auflaufen, wie die Köpenicker am Donnerstag mitteilten. Union hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass der Nationalspieler des Suriname für Transferverhandlungen mit einem anderen Club vom Training freigestellt worden sei. Trainer Nenad Bjelica sagte bei der Pressekonferenz vor dem Spiel der Eisernen beim FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN), dass Becker in den vergangenen Wochen wegen Verletzungen unter ihm keine große Rolle spielen konnte.

Der Stürmer, der seit Unions erster Bundesligasaison 2019/2020 für den Club auflief, wurde schon im Sommer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, blieb dann aber in Köpenick. In der vergangenen Saison war er Unions bester Torschütze auf dem Weg zur Champions-League-Qualifikation. In dieser Spielzeit tat sich Becker wie der Rest seiner Mannschaft schwer und erzielte bislang erst drei Pflichtspieltore.

Medienberichten zufolge soll Union dafür am ivorischen Stürmer Chris Bedia interessiert sein. Der 27-Jährige spielt aktuell für Servette Genf und hat in dieser Saison in 17 Ligaspielen zehn Tore erzielt.

17. Januar: Borre wechselt zum Saisonende nach Brasilien

Angreifer Rafael Borre verlässt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt „spätestens“ zum Saisonende. Wie die Hessen mitteilten, wechselt der aktuell an Werder Bremen ausgeliehene Kolumbianer im Sommer nach Brasilien zu Internacional Porto Alegre und folgt damit seinem früheren Teamkollegen Lucas Alario.

Borre spielt seit Sommer 2023 auf Leihbasis an der Weser, zuletzt hatte es Spekulationen über ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäfts gegeben. Dann könnte es ihn auch direkt nach Brasilien ziehen.

17. Januar: Jongmin Seo verlässt Dynamo Dresden in Richtung Norwegen

Jongmin Seo verlässt Fußball-Drittligist Dynamo Dresden und schließt sich dem norwegischen Erstligisten FK Haugesund an. Das gab der sächsische Traditionsclub am Mittwoch bekannt. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit des 21-jährigen Südkoreans bei Haugesund haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. „Für einen Spieler in seinem Alter ist Spielzeit für die Weiterentwicklung elementar wichtig. Diese Einsatzzeit können wir ihm bei uns aktuell nicht garantieren“, begründete Sportchef Ralf Becker die Trennung.

Seo wechselte im Sommer 2021 aus der U19 von Eintracht Frankfurt in die sächsische Landeshauptstadt und stand in insgesamt sieben Partien für Schwarz-Gelb auf dem Platz. Hierbei gelang ihm ein Treffer. Bereits im Winter 2022 wurde der Mittelfeldspieler für ein halbes Jahr nach Österreich zu Wacker Innsbruck verliehen, wo er in elf Partien vier Treffer erzielte und ein Tor vorbereitete.

17. Januar: AS Rom an Vivell als Sportdirektor interessiert

Bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor für die AS Rom ist Klubeigentümer Dan Friedkin offenbar fündig geworden. Laut Corriere dello Sport soll der Deutsche Christopher Vivell (37) der Wunschkandidat für die Nachfolge von Tiago Pinto sein, der den italienischen Fußball-Erstligisten am Monatsende verlässt.

Der gebürtige Karlsruher Vivell, früher unter anderem bei RB Leipzig, arbeitete bis Juli 2023 als Technischer Direktor für den FC Chelsea. Als Alternative gilt der Engländer Paul Mitchell, der ebenfalls bereits für RB aktiv war.

Am Dienstag hatte der Klub einen spektakulären Wechsel auf dem Trainerposten vollzogen: Jose Mourinho wurde freigestellt und wenig später durch Roma-Ikone Daniele De Rossi ersetzt.

Medien spekulieren nun, dass Ex-Weltmeister Francesco Totti ebenfalls zur Roma zurückkehren könnte. Totti, der 25 Jahre lang für den Klub gespielt hat, als „ewiger Kapitän“ gilt und mit De Rossi befreundet ist, hatte nach seiner aktiven Karriere als Manager im Klub gearbeitet. Er verließ die Roma aber im Jahr 2019 nach einem Streit mit dem damaligen Eigentümer, James Pallotta.

17. Januar: VfB Stuttgart verlängert mit Verteidiger Stenzel bis 2026

Der VfB Stuttgart hat auch den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Abwehrspieler Pascal Stenzel verlängert. Wie der Tabellendritte am Mittwoch mitteilte, läuft die neue Vereinbarung mit dem 27-Jährigen bis 30. Juni 2026. Innenverteidiger Stenzel kam im Sommer 2019 vom SC Freiburg zunächst auf Leihbasis zum damaligen Zweitligisten und wurde vom VfB 2020 nach der Bundesliga-Rückkehr fest verpflichtet.

„Pascal Stenzel gehört zu den technisch versiertesten Spielern in unserem Kader und ist für uns bis hinein in die Kabine eine wichtige Größe. Ihn verbindet viel mit Stuttgart und der Region und der VfB ist für Pascal eine sehr persönliche Angelegenheit“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Stenzel bestritt bisher 107 Pflichtspiele für den VfB, davon 63 in der Bundesliga, 34 in der 2. Bundesliga und zehn im DFB-Pokal.

Zuletzt hatte der Tabellendritte bereits die Verträge mit Kapitän und Abwehrchef Waldemar Anton und mit Spielmacher Enzo Millot verlängert. Auch mit dem Flügelspieler Chris Führich verhandelt der Verein über eine Ausdehnung des noch bis 2025 laufenden Vertrags.

17. Januar: Dortmunds Reyna auf der Suche nach neuem Klub

Giovanni Reyna will Borussia Dortmund einem Medienbericht zufolge noch in diesem Januar verlassen. Der Nationalspieler der USA soll ESPN zufolge bereits mehreren Klubs in Europa angeboten worden sein. Zu diesen sollen die AS Monaco, Real Sociedad San Sebastián, der FC Sevilla und Benfica Lissabon gehören.

Reyna spielt beim BVB in dieser Saison bislang keine große Rolle. In der Fußball-Bundesliga kam der 21-Jährige neunmal zum Einsatz und wurde dabei achtmal eingewechselt. In Dortmund hat er noch einen bis zum Sommer 2025 gültigen Vertrag. Reyna spielt seit der A-Jugend beim Revierklub.

16. Januar: Bremen verpflichtet Malatini

Der SV Werder Bremen hat auf dem Transfermarkt nachgelegt und Julian Malatini verpflichtet. Der 22-jährige Innenverteidiger kommt aus seinem Heimatland Argentinien von Defensa y Justicia an die Weser und soll dem Vernehmen nach rund 2 Millionen Euro kosten. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben. Die Verpflichtung des U23-Nationalspielers ist unter anderem eine Reaktion auf den längeren Ausfall von Amos Pieper (Knöchelbruch).

16. Januar: "Sky": Bochum will Torjäger Karweina verpflichten

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer könnte der VfL Bochum in Österreich fündig werden. Wie "Sky" berichtet soll Sinan Karweina das Interesse der Bochumer geweckt haben. Der Stürmer von Austria Klagenfurt ist zurzeit mit acht Toren und sieben Vorlagen in 16 Partien der Top-Scorer in der österreichischen Bundesliga. Dem Bericht zufolge sei ein Winter-Wechsel möglich, im Sommer läuft der Vertrag des 24-Jährigen, der von 2019 bis 2021 für den MSV Duisburg auf Torejagd ging, aus.

16. Januar: Nürnberg nimmt Mittelstürmer Andersson unter Vertrag

Sebastian Andersson hat sich in den letzten Wochen als Gastspieler empfohlen - mit Erfolg. Wie der Club am Dienstagnachmittag bekanntgab, wurde der Mittelstürmer, der in Deutschland bereits für Köln, Union Berlin und Kaiserslautern auflief, mit einem "leistungsbezogenen Vertrag bis Saisonende" ausgestattet. Seit der Sommerpause war der 32-jährige Schwede vereinslos.

16. Januar: Wolf verlässt Gladbach in Richtung MLS

Hannes Wolf verlässt Borussia Mönchengladbach und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem New York City FC an. Der 24-jährige Österreicher kam 2020 zunächst per Leihe und anschließend fest aus Leipzig und lief insgesamt 69 Mal für die Fohlen aus (fünf Tore, drei Vorlagen). Zwischenzeitlich war der Offensiv-Allrounder ein halbes Jahr an Swansea City verliehen.

16. Januar: SF Siegen holen André Dej

André Dej wird in der Rückrunde für die Sportfreunde Siegen auflaufen. Der 31-Jährige kommt als vereinsloser Spieler zum Oberligisten, nachdem er die Hinrunde beim TuS Bövinghausen verbracht hatte. Dort war er Teil des rieisigen Umbruchs im Winter; der Ligakonkurrent der Siegener trennte sich beinahe von all seinen Spielern. Dej spielte bereits von 2012 bis 2014 in Siegen und bringt Drittliga-Erfahrung mit.

16. Januar: Union-Stürmer Becker kurz vor Wechsel zu Real Sociedad

Union Berlins Stürmer Sheraldo Becker steht spanischen Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten Real Sociedad. Der Club aus San Sebastián im Baskenland sei sich mit den Eisernen und dem Star aus Surinam schon so gut wie einig, berichteten die Sportzeitung „AS“, „Marca“ und „Mundo Deportivo“. Die Basken wollten demnach fünf Millionen Euro für den Transfer zahlen.

16. Januar: Vereinsikone De Rossi wird neuer Trainer bei der Roma

Kurz nach der Entlassung von José Mourinho hat die AS Rom einen neuen Trainer vorgestellt. Daniele De Rossi, der in seiner aktiven Laufbahn 616 Spiele für die Roma absolvierte, erhält einen Vertrag bis Saisonende. Der 117-malige italienische Nationalspieler sammelte in der Vorsaison bereits erste Erfahrungen als Cheftrainer für SPAL Ferrara in der Serie B.

16. Januar: Abgang beim SSV Ulm 1846

Mittelfeldspieler Dennis De Sousa Oelsner verlässt den SSV Ulm 1846 Fussball und wechselt zu den Stuttgarter Kickers. Der Vertrag mit dem 27-Jährigen wurde aufgelöst.

16. Januar: Regensburg holt Mustafa aus Köln

Der SSV Jahn Regensburg hat in Valdrin Mustafa die gesuchte Verstärkung für die Offensive gefunden. Der 25-jährige Stürmer spielte zuletzt beim Ligakonkurrenten Viktoria Köln und läuft nun für die Jahnelf auf.

16. Januar: Sturm-Talent Fukuda rückt in Gladbachs Profikader auf

Offensivspieler Shio Fukuda rückt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in den Profikader auf. Das teilte Sportdirektor Nils Schmadtke am Dienstag mit. „Für Shio ist das eine Belohnung für seine bisher gezeigten Leistungen, für unsere Talenteförderung ist es eine Auszeichnung, und uns allen zeigt es, in welche Richtung wir wollen“, sagte Schmadtke.

Der 19 Jahre alte japanische Angreifer war vor einem Jahr aus seiner Heimat an den Niederrhein gewechselt und seitdem in der Gladbacher A-Jugend und im Regionalligateam im Einsatz. „Shio hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gezeigt: ob im Talente-Training, in den Spielen mit der U23 oder im Training mit den Profis. Wir hatten Shio immer im Auge“, sagte Schmadtke über den Angreifer, der in der Regionalliga West in dieser Saison in 13 Spielen fünf Tore erzielte.

16. Januar: U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya bleibt beim HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den von einigen Vereinen begehrten U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya langfristig an sich gebunden. Der 17 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen entsprechenden Vertrag, teilte der Verein am Dienstag mit. Yalcinkaya gilt derzeit als größtes Talent der Hamburger und gehört bereits regelmäßig zum Profi-Kader von Trainer Tim Walter.

16. Januar: AS Rom trennt sich von Coach Mourinho

Die AS Rom hat sich mit sofortiger Wirkung von Coach José Mourinho getrennt. Das teilte der italienische Serie-A-Verein am Dienstagmorgen mit. „Wir möchten José im Namen von uns allen bei AS Roma für seine Leidenschaft und seinen Einsatz seit seiner Ankunft im Verein danken,“ hieß es von den Roma-Eigentümern Dan und Ryan Friedkin in einer Mitteilung. Man werde Mourinhos Zeit bei der AS Rom in guter Erinnerung behalten. Ein sofortiger Wechsel sei allerdings im besten Interesse des Vereins. Der Portugiese war seit 2021 Trainer bei dem römischen Club.

15. Januar: Greuther Fürth verpflichtet Stürmer Popp von Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat Stürmer Leander Popp von Hertha BSC verpflichtet. Der 18 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2027, wie der fränkische Verein am Montag mitteilte. „Leander ist ein junger Spieler, der sehr gutes Tempo und Torgefahr mitbringt“, erklärte der Fürther Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi. „Er ist eines der Top-Talente in seinem Jahrgang, hat erfolgreiche Jahre auf höchstem Niveau im Juniorenbereich gespielt.“

15. Januar: FC Bayern holt offenbar Eberl als Sportvorstand

Bayern München steht wohl unmittelbar vor der Verpflichtung von Max Eberl. Wie Sky am Montag berichtete, soll der Aufsichtsrat des Fußball-Rekordmeisters bei seiner Sitzung Ende Februar den 50-Jährigen in die Position des Sportvorstandes erheben. In München werde Eberl demnach einen langfristigen Vertrag unterzeichnen und noch in der laufenden Saison seinen Posten antreten.

Eberl gilt als Wunschkandidat der Bayern für den seit der Entlassung von Hasan Salihamidzic im Mai vakanten Posten. Im September trat der ehemalige Salzburger Christoph Freund beim Serienmeister als Sportdirektor an. Eberl, der nun eine Ebene höher einsteigen soll, und Freund kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim RB-Konzern und Transfergesprächen aus den Tagen, als Eberl noch in Gladbach und Freund in Salzburg tätig war.

Eberl war Ende September unmittelbar vor dem Liga-Topspiel gegen die Bayern von DFB-Pokalsieger RB Leipzig, wo er seit Ende 2022 er als Geschäftsführer Sport tätig gewesen war, wegen fehlendem Commitment freigestellt worden.

14. Januar: Jatta verlängert in Hamburg

Der Hamburger SV hat den auslaufenden Vertrag von Flügelstürmer Bakery Jatta um fünf weitere Jahre verlängert. „Er hat das Herz in Hamburg“, sagte Sportvorstand Jonas Boldt bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten am Sonntag. Die Bundesligisten FC Augsburg und Werder Bremen sollen Medienberichten zufolge Interesse am Gambier gezeigt haben.

14. Januar: Okugawa kommt aus Augsburg

Fußball-Zweitligist Hamburger SV verstärkt sich für den Kampf um den Aufstieg mit dem offensiven Mittelfeldspieler Masaya Okugawa (27). Der Japaner wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer vom FC Augsburg an die Elbe, wie der HSV am Rande seiner Mitgliederversammlung am Sonntag bekannt gab. Nach einem Schlüsselbeinbruch kam Okugawa in der Hinrunde in Augsburg nur auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga.

„Mit Masaya Okugawa erhöhen wir die Qualität unserer Offensive und verbessern ihre Breite“, sagte Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV: „Masaya kennt die Liga und wird uns mit seiner kreativen und mutigen Spielweise speziell auf den Außenbahnen helfen, unsere Torgefahr weiter zu erhöhen. Gleichzeitig bringt er eine hohe Bereitschaft im Spiel gegen den Ball mit, sodass er sehr gut zu unserer Mannschaft und unserem Spiel passt.“

Neben seiner Station in Augsburg spielte Okugawa in Deutschland auch schon bei Holstein Kiel und Arminia Bielefeld, in Hamburg trifft er auf alte Bekannte. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim HSV, ich kenne den Verein aus meinen Jahren in Deutschland gut. Zudem habe ich in Kiel bereits mit Tim Walter gearbeitet und habe auch schon mit Jonas Meffert, Laszlo Benes und Gui Ramos zusammengespielt“, sagte Okugawa: „Ich möchte beim HSV sofort helfen, meine Stärken einbringen und mit der Mannschaft und dem gesamten Verein das gesteckte Ziel erreichen.“

14. Januar: Stuttgart verlängert mit Kapitän Anton

Der Kapitän bleibt an Bord: Waldemar Anton hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart bis 2027 verlängert. Das gaben die Schwaben vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr(DAZN) bekannt.

„Waldemar Anton ist der Fixpunkt in unserer Defensive und als Kapitän auf und neben dem Platz ein echter Leader“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Waldi trainiert und spielt konstant auf höchstem Niveau und besticht zudem mit einer herausragenden Mentalität.“

Anton war im Sommer 2020 von Hannover 96 zum VfB gewechselt. Der 27-Jährige bestritt bisher 123 Pflichtspiele (drei Tore) für Stuttgart. „Ich spüre jeden Tag das Vertrauen des VfB. Wir sind auf einer Wellenlänge, es stimmt für mich hier einfach sehr vieles“, sagte Anton.

13. Januar: Nach Union-Intermezzo: Fofana nach Burnley verliehen

Stürmer David Fofana ist nach der vorzeitig beendeten Leihe zu Fußball-Bundesligist Union Berlin von seinem Stammverein FC Chelsea direkt zum nächsten Klub geschickt worden. Der Ivorer läuft bis Saisonende für Chelsea abstiegsgefährdeten Ligakonkurrenten FC Burnley auf. Dort soll Fofana die zweitschwächste Offensive der Premier League ankurbeln.

Die Rückkehr aus Köpenick zu Chelsea war am Donnerstag verkündet worden. Der 21-jährige Fofana hatte sich bei den Berlinern schwer getan und in 17 Pflichtspielen lediglich zwei Tore erzielt.

13. Januar: Fortuna Köln löst Vertrag mit Mittelfeldspieler auf

Der SC Fortuna Köln vermeldet den ersten Winter-Abgang: Mittelfeldspieler Serkan Göcer hat aus "privaten und beruflichen Gründen" seinen Vertrag beim Tabellendritten der Regionalliga West mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

13. Januar: Wacker Obercastrop holt neuen Verteidiger

Verteidiger Mick Nabrotzki wird den aktuellen Tabellensechsten der Westfalenliga 2 verstärken. Der 23-Jährige wechselt von Landesligist TuS Sinsen zum SV Wacker Obercastrop. Ausgebildet wurde der gebürtige Essener bei Rot-Weiss Essen, für den VfL Bochum (U17) und Preußen Münster (U19) spielte er in den Nachwuchs-Bundesligen.

12. Januar: Borussia Dortmund verpflichtet Linksverteidiger Maatsen

Borussia Dortmund hat den niederländischen Linksverteidiger Ian Maatsen verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom FC Chelsea aus London zum deutschen Fußball-Vizemeister, wie der BVB am Freitag mitteilte. „Ian passt mit seinen Stärken in unser Anforderungsprofil. Er ist ein Spieler, der sehr viel Tempo mitbringt, über einen starken linken Fuß verfügt und zudem auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Leihe noch vor unserem ersten Bundesligaspiel des Jahres realisieren konnten“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Maatsen ist der bisher zweite Dortmunder Neuzugang in der Winter-Wechselperiode. Einen Tag zuvor hatte der BVB die Rückkehr von Jadon Sancho bekannt gegeben, der von Manchester United ebenfalls bis zum Sommer auf Leihbasis für seinen ehemaligen Club aufläuft.

12. Januar: Wolf verlässt Gladbach Richtung USA

Borussia Mönchengladbach hat einen Abgang im Winter zu verzeichnen. Hannes Wolf wird nach New York wechseln. Der bis zum Sommer 2024 laufende Vertrag wurde nach Informationen dieser Redaktion aufgelöst. Wolf hat auch schon einen neuen Verein gefunden. Der Österreicher wird in die USA zu New York CityFC wechseln und dort am Samstag einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Es war ein teures Missverständnis für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Im Sommer 2021 hatten die Fohlen den Österreicher Hannes Wolf (24) für 9,5 Millionen Euro vom Ligarivalen RB Leipzig verpflichtet - auf Wunsch des damaligen Trainers Marco Rose.

11. Januar: Dier-Transfer perfekt

Eric Dier ist offiziell ein Spieler des FC Bayern. Nachdem der 29 Jahre alte Innenverteidiger am Donnerstagvormittag auf dem Weg zum Medizincheck gefilmt wurde, bestätigten die Münchner die Verpflichtung von Tottenham Hotspur nun. Der 49-fache englische Nationalspieler folgt damit Top-Stürmer Harry Kane (30) mit einem halben Jahr Verspätung – mit keinem anderen Profi stand Dier häufiger gemeinsam auf dem Feld.

11. Januar: Bonucci verlässt Union Berlin nach einem halben Jahr wieder

Leonardo Bonucci verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin bereits nach einem halben Jahr wieder. Der 36 Jahre alte Italiener wechselt zum türkischen Spitzenklub Fenerbahçe Istanbul, wie die Hauptstädter am Donnerstagabend mitteilte. Der Abwehrspieler, dessen Vertrag bei Juventus Turin im Sommer 2023 nicht verlängert wurde, erhofft sich beim Tabellenführer der Süper Lig mehr Spielzeit.

11. Januar: Fortuna holt U20-Nationalspieler Rossmann vom KSC

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat U20-Nationalspieler Tim Rossmann ab der kommenden Saison verpflichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler kommt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Karlsruher SC zur Fortuna. Zur Vertragslaufzeit machten die Düsseldorfer keine Angabe.

11. Januar: Union holt Vogt aus Hoffenheim - Fofana zurück zu Chelsea

Der 1. FC Union Berlin wird auf den bevorstehenden Abschied von Leonardo Bonucci reagieren und Innenverteidiger Kevin Vogt von Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim verpflichten. Der Transfer soll nach Informationen von Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg und dpa noch am Donnerstag verkündet werden. Der 32-Jährige kam bei den Hoffenheimern in dieser Saison in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, meist über die volle Distanz. Der Abschied vom ausgeliehenen Angreifer David Fofana wurde schon am Nachmittag offiziell. Der 21 Jahre alte Ivorer kehrt zu seinem Stammverein FC Chelsea zurück, wie Union mitteilte.

11. Januar: Sancho kehrt nach Dortmund zurück

Jadon Sancho (23) kehrt zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zurück. Der Vizemeister leiht den englischen Nationalspieler nach einer tagelangen Hängepartie bis zum Saisonende von Manchester United aus. Das gab der BVB am Donnerstag bekannt.

11. Januar: ASC Dortmund holt ehemaliges Schalke-Talent

Schalkes frühere Nachwuchshoffnung Semin Kojic läuft künftig in der Oberliga Westfalen auf. Der 19-Jährige wechselt zum Tabellenzweiten ASC Dortmund. Zuletzt spielte er in der bosnischen ersten Liga, nachdem er bis zum vergangenen Sommer die Knappenschmiede von Schalke 04 durchlaufen hatte.

11. Januar: Dier in München

Der FC Bayern München steht unmittelbar vor der Verpflichtung des englischen Fußball-Profis Eric Dier vom Premier-League-Club Tottenham Hotspur. Der noch 29-Jährige soll als erster Winterzugang dazu beitragen, den personellen Engpass in der Defensive des deutschen Meisters zu verringern. „Er ist in der Stadt. Wir versuchen, den Deal zu finalisieren und eine weitere Alternative als Innenverteidiger zu kriegen“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Bundesliga-Heimspiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN).

Dier spielt seit 2014 für Tottenham, war dort und in der englischen Nationalmannschaft Teamkollege von Bayern-Torjäger Harry Kane. Er muss noch den Medizincheck in München absolvieren. Als Ablösesumme für den Abwehrspieler, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden könnte, waren unter fünf Millionen Euro im Gespräch. Als Vertragslaufzeit wurde ein Zeitraum bis mindestens 2025 gehandelt.

Wie wertvoll Dier sein kann, wird sich noch zeigen müssen. Denn bei Tottenham war er zuletzt nur noch zweite Wahl und kommt in dieser Saison nur auf vier Einsätze in der Premier League.

11. Januar: Homberg holt Baumberg-Spieler

Nachdem der VfB Homberg den Abgang von Kaito Nakamikawa verkraften musste, der Deutschland verlassen musste, haben die Homberger auf der anderen Seite einen weiteren japanischen Akteur verpflichtet. Von Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein, den SF Baumberg, wechselt Ryo Iwata zum VfB und soll helfen, den Klassenerhalt für Homberg einzutüten.

11. Januar: Bayern verpflichten japanische Nationalspielerin Tanikawa

Meister Bayern München hat die japanische Nationalspielerin Momoko Tanikawa verpflichtet. Die 18-Jährige spielte bislang in der JFA Academy, dem Nachwuchsprogramm der „Japan Football Association“. Wie der Verein aus der Frauen-Bundesliga am Donnerstag mitteilte, wird die offensive Mittelfeldspielerin zunächst aber bis zum Sommer nach Schweden zum FC Rosengard ausgeliehen. Tanikawa hatte bereits im vergangenen Sommer eine Woche mit dem Team von FCB-Cheftrainer Alexander Straus trainiert.

10. Januar: Ratingen holt Spieler vom KFC Uerdingen

Ratingen 04/19 hat für die Oberliga Rückrunde Fabio di Gaetano vom KFC Uerdingen verpflichtet. Der 26-jährige Solinger hat zuvor viele Jahre für TVD Velbert und den VfB Hilden gespielt. In der Oberliga kommt er auf 169 Einsätze (51 Tore und 31 Torvorlagen).

10. Januar: WSV findet Linksverteidiger

Der Wuppertaler SV hat für die Rückrunde in der Regionalliga West den gesuchten Linksverteidiger gefunden. Max-Migel Schmeling wird zum WSV wechseln. Schmeling ist einer von vielen Akteuren, die den Oberligisten TuS Bövinghausen in diesem Winter verlassen durften. Nun schließt er sich dem Wuppertaler SV an.

10. Januar: Union Berlins Bonucci zu Medizincheck in Istanbul

Der Abschied von Abwehrspieler Leonardo Bonucci nach nur einem halben Jahr beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union steht unmittelbar bevor. Wie der türkische Spitzenclub Fenerbahçe Istanbul am Mittwoch mitteilte, sei der italienische Europameister von 2021 in Istanbul eingetroffen, um sich den medizinischen Untersuchungen zu unterziehen und den Transferprozess voranzutreiben.

Der Abwehrspieler, dessen Vertrag bei Juventus Turin im Sommer 2023 nicht verlängert wurde, erhofft sich beim Tabellenführer der Süper Lig mehr Spielzeit, um dann möglicherweise noch in den Nationalmannschaftskader zur Europameisterschaft in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 zu gelangen.

Seine Chancen an einer EM-Teilnahme wollte der 121-malige Nationalspieler auch mit seinem Wechsel nach Köpenick im Sommer erhöhen. Unter der Leitung der Union-Trainer Urs Fischer und Nenad Bjelica kam der erfahrene Abwehrspieler aber auf lediglich sieben Ligaspiele sowie drei Einsätze in der Champions League.

10. Januar: Mönchengladbach verleiht Offensivmann Borges Sanches

Borussia Mönchengladbach verleiht Offensivspieler Yvandro Borges Sanches für ein halbes Jahr zum niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Zuvor wurde der Vertrag des 19 Jahre alten Luxemburgers beim Bundesligisten vom Niederrhein bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Das teilte die Borussia am Mittwoch mit. Borges Sanches war in der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga dreimal eingewechselt worden. Ein Tor gelang ihm dabei nicht.

9. Januar: Tottenham leiht Werner mit Kaufoption

Timo Werner war zuletzt bei RB Leipzig außen vor. Lediglich 386 Pflichtspielminuten sammelte der 57-malige Nationalspieler in der Hinrunde (zwei Tore) - nun zieht es den 27-Jährgen zurück nach England. Werner wird in der Rückrunde leihweise für Tottenham Hotspur auflaufen. Anschließend besitzt der aktuell Tabellenfünfte der Premier League eine Kaufoption.

9. Januar: Gressel unterschreibt bei Messi-Klub Inter Miami

Julian Gressel wird künftig an der Seite von Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba und Luis Suarez auflaufen. Der 30-jährige, der gebürtig aus Neustadt an der Aisch in Bayern stammt, hat bei Inter Miami unterschrieben. Für Gressel, der sich 2018 mit Atlanta United und im vergangenen Jahr mit Columbus Crew zum MLS-Champion krönen konnte, ist es bereits die fünfte Station in den USA.

9. Januar: Paderborn verpflichtet Stürmer aus Maastricht

Zweitligist SC Paderborn hat in den Niederlanden zugeschlagen und Koen Kostons vom MVV Maastricht verpflichtet. Dort hatte der 24-jährige Angreifer in der zweiten Liga in der Hinrunde neun Treffer und fünf Vorlagen in 20 Partien beigesteuert. Zu Ablöse- und Vertragsdetails machte der Verein keine Angaben.

9. Januar: Boyd-Transfer zu Mannheim gerät ins Stocken

Der Wechsel von Terrence Boyd zum SV Waldhof Mannheim stand bereits kurz vor dem Abschluss - nun droht der Deal mit dem 1. FC Kaiserslautern jedoch zu platzen. Wie Sky berichtet, liegen die Ablösevorstellungen der beiden Teams zu weit auseinanderliegen. Demnach habe der Zweitligist bessere Angebote erhalten, die Boyd jedoch ablehnte, da er im Rhein-Neckar-Gebiet bleiben möchte.

9. Januar: BVB mit Durchbruch bei Sancho

Die Leih-Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund ist auf den Zielgeraden. Nach Informationen der WAZ steht die Leihe kurz vor dem Abschluss, etwa drei Millionen Euro sollen für das halbjährige Leihgeschäft fließen, eine Kaufoption wird es nicht geben. Auch die Leihe von Ian Maatsen vom FC Chelsea soll zeitnah über die Bühne gehen. Ein Medizincheck soll schon am Mittwoch erfolgen.

9. Januar: Papadopoulos will BVB verlassen

Antonios Papadopoulos möchte Borussia Dortmund schon vor seinem Vertragsende im Sommer 2022 verlassen, das berichtet der kicker. Der 24-Jährige kam 2021 aus Halle zur U23, überzeugte dort und wurde mit einem Profivertrag belohnt, spielt in der Mannschaft von Edin Terzic aber weiterhin kaum eine Rolle.

9. Januar: Leverkusen verlängert Vertrag mit Sturm-Talent Stepanow

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Artem Stepanow verlängert. Der neue Kontrakt des 16 Jahre alten Mittelstürmers gilt bis zum 30. Juni 2027, wie die Rheinländer am Dienstag mitteilten. Stepanow erzielte in dieser Saison in der U17-Bundesliga West in 16 Spielen bislang neun Tore. Er war im Sommer aus dem Nachwuchs des ukrainischen Spitzenclubs Schachtar Donezk zu Bayer 04 gewechselt.

9. Januar: Robin Koch bleibt bei Eintracht Frankfurt

Der achtmalige Nationalspieler Robin Koch bleibt dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt über den Sommer hinaus erhalten. Der Innenverteidiger, der vor der Saison auf Leihbasis von Leeds United an den Main gewechselt war, unterschrieb bei den Hessen einen Vertrag bis 2027. Da der Kontrakt bei seinem Stammklub aus England im Juni ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

8. Januar: VfL Wolfsburg verleiht Keeper Schulze nach Halle

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verleiht Torhüter Philipp Schulze bis zum Saisonende an den Halleschen FC. Das teilten die Niedersachsen am Montagabend mit. Beim Drittligisten soll der 20-Jährige Spielpraxis sammeln. Für die Profis des VfL Wolfsburg hat Schulze noch keinen Pflichtspieleinsatz absolviert.

8. Januar: MSV holt Ahmet Engin zurück

Vor zweieinhalb Jahren wechselte Ahmet Engin von seinem Jugendklub MSV Duisburg in die Türkei. Jetzt ist er zurück: Der Offensivmann hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterzeichnet und soll die Zebras beim Klassenerhalt in der 3. Liga unterstützen.

8. Januar: BVB verleiht Stürmer Haller offenbar an Besiktas

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird Stürmer Sébastien Haller türkischen Medienberichten zufolge an den Istanbuler Club Besiktas ausleihen. Man habe sich auf die Leihe für eine halbe Saison geeinigt, berichtete unter anderem die Zeitung „Hürriyet“ am Montag. Der türkische Erstligist werde das Gehalt des 29-Jährigen übernehmen, hieß es in dem Bericht. Er soll demnach den Kameruner Vincent Aboubakar im Kader ersetzen.

Bei Haller war im Sommer 2022 Hodenkrebs diagnostiziert worden, er kehrte nach mehrmonatiger Behandlung zurück auf das Spielfeld. In dieser Saison kam er bislang auf lediglich vier Bundesliga-Partien von Beginn an. Ein Tor gelang ihm in den ersten 16 Saisonspielen nicht.

8. Januar: Frauen: RB Leipzig holt Marti aus Leverkusen

Frauenfußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich die Dienste der Schweizer Nationalspielerin Lara Marti gesichert. Die 24 Jahre alte Außenverteidigerin kommt vom Ligarivalen Bayer Leverkusen und erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 2026. Martis Kontrakt in Leverkusen wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

8. Januar: Osnabrück verpflichtet Rechtsverteidiger Androutsos aus Piräus

Der stark abstiegsbedrohte VfL Osnabrück hat Rechtsverteidiger Athanasios Androutsos verpflichtet. „Wir haben auf der Rechtsverteidiger-Position personell noch mal nachlegen wollen“, sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh in einer Pressemitteilung des Fußball-Zweitligisten am Montag. Shapourzadeh lobte „Mentalität, Geschwindigkeit und Erfahrung“ des griechischen Neuzugangs.

Der 26 Jahre alte Androutsos kommt von Olympiakos Piräus und absolvierte 80 Spiele in der ersten griechischen Liga. Über die Vertragslänge machte Osnabrück keine Angaben. Androutsos ist der zweite Winter-Zugang für die Niedersachsen nach Angreifer Lex-Tyger Lobinger.

8. Januar: Duisburg holt Ginczek aus Düsseldorf

Der Wechsel von Angreifer Daniel Ginczek von Fortuna Düsseldorf zum MSV Duisburg ist perfekt. Der 32 Jahre alte Fußballprofi unterzeichnete beim stark abstiegsbedrohten Drittligisten einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilte der MSV am Montag mit. Zuvor hatte Ginczek seinen Vertrag beim benachbarten Zweitligisten aus Düsseldorf aufgelöst.

„Ich will mich gerne mit meiner Erfahrung dabei in einer Führungsrolle in das Team einbringen - und natürlich Tore schießen“, sagte Ginczek. Das klappte zuletzt bei der Fortuna kaum noch. In Düsseldorf schoss der frühere Bundesligastürmer in 46 Pflichtspieleinsätzen seit Ende Januar 2022 zehn Tore. In seiner bisherigen Karriere war Ginczek zuvor bereits für den VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, VfL Bochum, 1. FC Nürnberg und FC St. Pauli aktiv.

8. Januar: Leipzig verleiht Moriba nach Spanien

DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Ilaix Moriba an den spanischen Erstligisten FC Getafe ausgeliehen. Wie der Klub am Montag mitteilte, soll der 20-Jährige bis zum Saisonende in Spanien bleiben. Bereits zwischen Januar 2022 und Juni 2023 hatte Moriba drei Halbserien in LaLiga verbracht, damals beim FC Valencia.

Der Nationalspieler Guineas, der derzeit beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste verweilt, war 2021 vom FC Barcelona für etwa 16 Millionen Euro zu den Sachsen gewechselt. Mit bislang sechs Einsätzen bei den RB-Profis blieb ihm der Durchbruch aber noch verwehrt.

8. Januar: SGS holt Zugang aus den USA

Nach Platz fünf zur Winterpause hat sich die SGS Essen für die Restrunde in der Frauen-Bundesliga noch einmal verstärkt. Die 22-Jährige Liechtensteinerin Lena Göppel wechselt zur SGS. Sie hatte zuletzt in den USA an der University of Louisiana at Monroe gespielt, dort im Dezember ihren Bachelor in Business Administration abgeschlossen und sich zuletzt im Probetraining bei der SGS vorgestellt.

8. Januar: Halle holt Innenverteidiger aus Braunschweig

Der Hallesche FC hat seinen zweiten Winter-Zugang verpflichtet. Nach dem ehemaligen Bochumer Tarsis Bonga, der von 1860 München kam und die HFC-Offensive verstärken soll, wurde auch der gesuchte Innenverteidiger gefunden. Vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig wechselt Brian Behrendt nach Halle. Der 32-Jährige bringt die Erfahrung von 146 Zweitliga-Partien für Arminia Bielefeld und Braunschweig mit. Zudem lief er für FK Rapid Wien 40 Mal in der Bundesliga in Österreich auf.

8. Januar: Eintracht leiht Mittelfeldtalent Wenig an den 1. FC Nürnberg aus

Eintracht Frankfurt hat Mittelfeldtalent Marcel Wenig bis zum Ende der Saison an den Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Dies teilte der hessische Bundesligist am Montag mit. Der 19-jährige gebürtige Nürnberger war im Sommer 2022 vom FC Bayern München an den Main gewechselt. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft bis 2025. Bei den Frankfurtern gab Wenig am 15. Oktober 2022 sein Bundesligadebüt und kam auf einen weiteren Kurzeinsatz in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals gegen die Stuttgarter Kickers drei Tage später.

7. Januar: Wattenscheid mit zwei weiteren Abgängen

Bei der SG Wattenscheid 09 bleibt nach der schlechten Hinserie in der Oberliga Westfalen kein Stein auf dem anderen. Nun wurden beim Tabellenletzten am Sonntag bereits die Abgänge sechs und sieben bestätigt. Nun wurden die Verträge der Abwehrspieler Blerton Muharremi und Yutaro Ichimura mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

7. Januar: Mannheim holt Düren-Torjäger

Der SV Waldhof Mannheim hat seinen ersten Spieler der Wintertransferperiode verpflichtet. Der 24-jährige Kevin Goden hat sich für einen Transfer nach Mannheim entschieden. Zuletzt lief Kevin Goden für den 1. FC Düren in der Regionalliga West auf. In 16 Spielen erzielte der flexible Offensivspieler 12 Tore und bereitete weitere 6 Treffer vor.

7. Januar: BVB mit Linksverteidiger vom FC Chelsea einig

Der Sinn eines Testspiel ließ sich am Samstagnachmittag im Banus Football Center von Marbella gut auf Borussia Dortmunds linker Abwehrseite studieren. Beim 2:2-Remis im Testspiel gegen AZ Alkmaar durften sich gleich drei Akteure beweisen, da viele Außenverteidiger beim BVB ausfallen. Daher soll noch ein Spieler kommen, mit Ian Maatsen (21) vom FC Chelsea ist man sich einig, alles dazu hier bei der WAZ.

7. Januar: Eintracht leiht Stürmer Kalajdzic von Wolverhampton aus

Der österreichische Nationalspieler Sasa Kalajdzic kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Eintracht Frankfurt leiht den 26 Jahre alten Stürmer vom englischen Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers bis Saisonende aus, wie der hessische Verein am Sonntag mitteilte.

Zwischen 2019 und 2022 bestritt Kalajdzic beim VfB Stuttgart 60 Pflichtspiele und erzielte 24 Tore. Danach wechselte er nach Wolverhampton, wo er sich beim ersten Einsatz verletzte und monatelang ausfiel. Sein Comeback gab Kalajdzic im August 2023, seitdem blieb er verletzungsfrei. In der laufenden Saison absolvierte der Stürmer 13 Pflichtspiele, in denen er drei Treffer erzielte. In der österreichischen Nationalmannschaft kam er in 19 Länderspielen zum Einsatz, zuletzt im November gegen Deutschland (2:0).

6. Januar: Früherer Bundesliga-Profi Ilsanker beendet Karriere

Der frühere Bundesliga-Profi Stefan Ilsanker hat seine Karriere beendet. Das gab das Management des 34-jährigen Österreichers am Samstag bekannt. Der Mittelfeldspieler war zuletzt beim FC Genua in der zweiten italienischen Liga aktiv, seit dem vergangenem Sommer war er vereinslos.

Von 2015 bis 2020 spielte Ilsanker für RB Leipzig und stieg mit dem Club in die Bundesliga auf. Es folgten zweieinhalb Spielzeiten bei Eintracht Frankfurt. Mit den Hessen gewann er die Europa League, stand allerdings im Finale nicht im Kader. Für Österreich lief Ilsanker 61-mal auf.

6. Januar: Baumgart verabschiedet sich von den Fans des 1. FC Köln

Der ehemalige Köln-Trainer Steffen Baumgart hat sich mit einem emotionalen Instagram-Post an die Fans des 1. FC Köln gewendet und für die Unterstützung bedankt. „Die letzten zweieinhalb Jahre sind viel zu schnell vergangen und es war mir eine Ehre, ein Teil von euch Kölnern und vom FC gewesen sein zu dürfen. Ich danke euch von Herzen für die Unterstützung in den letzten Jahren“, schrieb der 52-Jährige am Samstag.

Nach anhaltender sportlicher Talfahrt mit nur zwei Siegen in 16 Spielen und dem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz hatten sich der Fußballlehrer und der abstiegsbedrohte Bundesligist auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit geeinigt. Offiziell endete Baumgarts Engagement am Jahresende. „Ich finde auch im neuen Jahr nicht die richtigen Worte für diesen Abschied. Aber Bilder sagen wohl mehr als tausend Worte“, schrieb er weiter und postete mehrere Fotos aus seiner Zeit in Köln. „Mein ganz persönlicher Dank geht ans Callcenter, die Jungs und alle rund ums Geißbockheim.“

6. Januar: Regensburg verpflichtet Tallig

Erik Tallig ist der erste Winterneuzugang für Drittliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg. Der 23-jährige Offensivspieler war in der vergangenen Saison für 1860 München aktiv und bereits im Dezember als Probespieler im Trainingsbetrieb des Jahn dabei. Tallig unterschreibt beim SSV Jahn einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

6. Januar: Leihe geplant: Werner vor Wechsel zu Tottenham

Nationalspieler Timo Werner steht vor einem überraschenden Wechsel. Nach dpa-Informationen soll der 27-Jährige von RB Leipzig für ein halbes Jahr an Tottenham Hotspur verliehen werden. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten, aber noch nicht in der finalen Phase. Details wie eine Kaufoption sind noch zu klären. Zuerst hatte Sky darüber berichtet.

Durch einen möglichen Transfer erhofft sich Werner mehr Spielzeit und dadurch bessere Chancen auf eine Teilnahme an der Heim-EM in diesem Jahr. In Leipzig hat er seinen Stammplatz verloren, stand in der Champions League nie und in der Bundesliga nur zweimal in der Startelf.

Werner spielte bereits von 2020 bis 2022 für den FC Chelsea, der den Angreifer für 53 Millionen Euro von Leipzig verpflichtet hatte. Vor anderthalb Jahren kehrte der Schwabe für 20 Millionen Euro nach Sachsen zurück, erwies sich seitdem jedoch nicht als die erhoffte Verstärkung.

6. Januar: Ex-Kölner Horn unterschreibt bei Red Bull Salzburg

Der ehemalige Bundesliga-Torwart Timo Horn spielt ab sofort für den österreichischen Fußball-Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Der 30-Jährige bekommt dort einen Vertrag für den Rest dieser Saison. Horn war seit dem vergangenen Sommer ohne Verein, er hatte nach insgesamt 21 Jahren den 1. FC Köln verlassen.

„Meine Entscheidung fühlt sich sehr gut an, wir sind uns schnell einig geworden“, sagte Horn in einer Mitteilung von Red Bull Salzburg am Samstag. Es habe ein Verein sein müssen, der „der zu mir passt und mit dem mich identifizieren kann“.

6. Januar: HFC verpflichtet Bonga

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist Hallescher FC hat sich in der Offensive verstärkt. Wie der Club am Samstag mitteilte, wechselt Flügelspieler Tarsis Bonga an die Saale. Der Bruder von Basketball-Weltmeister Isaac Bonga war zuletzt für den TSV 1860 München aktiv. Dort hatte der 26-Jährige seinen Vertrag am Freitag aufgelöst.

6. Januar: Profi-Vertrag für U19-Kapitän von Hannover 96

Nachwuchsspieler Montell Ndikom hat im 96-Trainingslager in Jerez seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der Kapitän der U19-Mannschaft von Hannover 96 ist damit das nächste Talent aus der klubeigenen Akademie, das den Sprung in den Profibereich schafft. Der Vertrag mit dem 18-jährigen Offensivspieler läuft über dreieinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2027.

5. Januar: VfL Osnabrück verpflichtet FCK-Stürmer Lobinger

Der VfL Osnabrück hat Lex Tyger Lobinger vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

Zur Meldung

5. Januar: Ex-Schalke-Profi Kehrer wechselt nach Frankreich

Die AS Monaco hat den ehemaligen Schalker Thilo Kehrer bis Saisonende von West Ham United ausgeliehen. Die Monegassen sicherten sich zudem eine Kaufoption, die unter gewissen Umständen verpflichtend sein kann.

Zur Meldung

5. Januar: Sancho-Wechsel zum BVB verzögert sich weiterhin

Der angestrebte Wechsel von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund zieht sich immer noch hin. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ soll ein geplanter Flug des ehemaligen BVB-Profis mit einem Privatflieger von Manchester nach Marbella am Freitag annulliert worden sein. In Marbella sei für eine medizinische Untersuchung in einer Privatklinik alles vorbereitet. Eine offizielle Bestätigung des Clubs steht allerdings weiterhin aus.

Sancho, der 2021 für 85 Millionen vom BVB zu Manchester United gewechselt war, soll nach Medienberichten einen Leihvertrag bis zum Saisonende in Dortmund erhalten. Das finanzielle Volumen des Transfers soll bei etwa 5 Millionen Euro liegen und keine Kaufoption beinhalten. Sanchos Vertrag in England läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Von 2017 bis 2021 stand der englische Nationalspieler bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

4. Januar: Paderborn holt Augsburg-Talent

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den Junioren-Nationalspieler Aaron Zehnter (19) vom Bundesligisten FC Augsburg verpflichtet. Der Linksverteidiger spielte für den FCA zumeist in der Regionalliga-Reserve, hat aber bereits im Februar 2023 sein Bundesliga-Debüt gegeben. „Aaron bringt als spielstarker Linksfuß und mit der Erfahrung aus dem Profikader in Augsburg wertvolle Grundlagen mit, um den nächsten Schritt zu machen und sich in der 2. Bundesliga zu etablieren“, sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber.

4. Januar: Nadjombe verlässt den 1. FC Köln

Nachwuchsspieler Pierre Nadjombe wird den 1. FC Köln verlassen und ab dem 1. Juli beim 1. FC Magdeburg anheuern. Der 20-Jährige Außenverteidiger ist Stammkraft für die Kölner U21 in der Regionalliga West und wird ablösefrei wechseln.

3. Januar: Augsburg verleiht Cardona nach St. Etienne

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Stürmer Irvin Cardona für die restliche Saison an den französischen Zweitligisten AS St. Etienne verliehen. Das teilten die Augsburger am Mittwoch mit. Der 26 Jahre alte Franzose war im Januar 2023 zum FCA gewechselt, seitdem aber nur auf 13 Bundesliga-Spiele (ein Tor) gekommen.

3. Januar: Frauen des 1. FC Köln leihen Wamser aus

Der 1. FC Köln hat sich für den weiteren Saisonverlauf der Frauen-Bundesliga mit Carlotta Wamser verstärkt. Die 20 Jahre alte Offensivspielerin, die bereits in der Champions League auflief, kommt auf Leihbasis bis zum Sommer von Eintracht Frankfurt. Dies teilte der FC am Mittwoch mit.

„Ich freue mich auf ein neues Abenteuer in Köln und bin dem FC und der Eintracht dankbar, dass es mit der Leihe geklappt hat“, sagte Wamser, die mit der U17-Nationalmannschaft bei der EM 2019 triumphiert hatte: „Mein persönliches Ziel ist es, mich durch mehr Spielzeit weiterzuentwickeln und meiner neuen Mannschaft mit guten Leistungen zu helfen.“

3. Januar: Frankfurt verpflichtet Talent Brown aus Nürnberg

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Nathaniel Brown vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg für die kommende Saison verpflichtet. Wie beide Verein am Mittwoch bekannt gaben, unterschrieb der 20 Jahre alte Linksverteidiger einen ab sofort gültigen Vertrag bis 2029, für die Rückrunde wird Brown aber zunächst noch einmal an Nürnberg ausgeliehen.

Brown sei ein „sehr talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters auf und neben dem Platz einen überaus reifen Eindruck macht“, sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung über den U21-Nationalspieler: „Er passt mit seiner Dynamik perfekt in unser Anforderungsprofil.“

Brown, der neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, war 2016 zum Club gewechselt und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften. Seit dem Ende der vergangenen Saison ist er fester Bestandteil der ersten Mannschaft und kommt bislang auf 24 Zweitliga-Partien für Nürnberg.

2. Januar: Brünninghausen verpflichtet Brackel-Kapitän

Der FC Brünninghausen steht nach 16 Spielen mit elf Punkten auf dem 16. Platz der Oberliga Westfalen. Kurz nach dem Jahreswechsel hat der Aufsteiger nachgelegt. Tobias Hartmann wechselt aus der Landesliga vom SV Brackel nach Brünninghausen. Der Sechser verhalf dem SVB in der Hinrunde als Kapitän zu Platz drei - nun wagt der 26-Jährige den Schritt zwei Spielklassen nach oben.

2. Januar: Mavroudis kehrt auf Leihbasis nach Siegen zurück

Die Sportfreunde Siegen haben sich mit Georgios Mavroudis verstärkt. Der 21-jährige Stürmer wechselte vor zwei Jahren von den Sportfreunden zur SG Finnentrop/Bamenohl und kehrt nun - zunächst auf Leihbasis für ein halbes Jahr - zu seinem Jugendklub zurück.

2. Januar: Sancho-Rückkehr zum BVB?

Jadon Sancho ist bei Manchester United weiter außen vor. Wie "Sky" nun berichtet, soll sich der BVB um eine Leihe bis Sommer für den einstigen 85-Millionen-Abgang bemühen. Demnach sei Sancho nicht abgeneigt, an alte Wirkungsstätte zurückzukehren.

2. Januar: Zwei Verabschiedungen bei Adler Union Frintrop

Adler Union Frintrop hat zwei Abgänge verkündet. Für Maximilian Tißen geht es in die Landesliga zu Arminia Klosterhardt, Marcel Wischnat verlässt den Verein derweil mit bislang noch unbekanntem Ziel. Beide waren in der Oberliga-Niederrhein-Hinrunde kaum zu Zug gekommen und wollen nun in einem neuem Umfeld zu alter Stärke finden.

2. Januar: Ulm löst Jastremski-Leihe auf

Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 hat die vorzeitige Leihauflösung von Lenn Jastremski bekanntgegeben. Der 22-jährige Stürmer kam im Sommer auf Leihbasis vom FC Bayern II, konnte sich jedoch nicht durchsetzen und verbuchte in der Liga bislang lediglich einen Kurzeinsatz.

2. Januar: Kaiserslautern leiht Simakala und verpflichtet Ronstadt und Abiama

Nach Berichten über die Freistellung von Lex-Tyger Lobinger und Gerüchten über eine Vertragsauflösung von Terrence Boyd gibt es beim 1. FC Kaiserslautern auch auf Seiten der Zugänge weitere Neuigkeiten. Ba-Muaka Simakala wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende auf den Betzenberg. Der 26-Jährige schloss sich erst im Sommer Holstein Kiel an, nachdem er zuvor eine tragende Rolle beim Zweitliga-Aufstieg des VfL Osnabrück gespielt hatte. Bei den Störchen kam der Flügelspieler jedoch in der Liga bislang nur zu elf Einsätzen (zweimal Startelf, kein Tor). In Kaiserslautern soll er nun Spielpraxis sammeln.

Außerdem hat der 15. der 2. Bundesliga den Transfer von Frank Ronstadt verkündet. Der Rechtsverteidiger kommt fest vom SV Darmstadt 98 aus der Bundesliga, wo er in der Hinrunde nur zu vier Liga-Einsätzen kam. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Zuvor wechselte bereits Mittelstürmer Filip Stojilkovic leihweise von den Lilien zum FCK.

Am frühen Abend verkündeten die Roten Teufel dann sogar den dritten Neuzugang des Tages. Dickson Abiama verlässt die SpVgg Greuther Fürth ein halbes Jahr vor Vertragsende und schließt sich Kaiserslautern an. Dem Mittelstürmer gelangen in dieser Spielzeit drei Saisontore in drei Einsätzen.

2. Januar: Nürnberg macht Jander-Transfer offiziell

Es hatte sich bereits angedeutet, nun hat der 1. FC Nürnberg die Verpflichtung von Caspar Jander bestätigt. Der 20-jährige U20-Nationalspieler wechselt im Juli ablösefrei vom MSV Duisburg zum Zweitligisten. Beim Club unterschreibt der Mittelfeldspieler nach RevierSport-Informationen bis 2028.

2. Januar: Nico Lucas verlässt Wattenscheid in Richtung ETB

Die SG Wattenscheid 09 muss den Verlust von Leistungsträger Nico Lucas verkraften. Nach RevierSport-Informationen löst der 26-Jährige seinen Vertrag an der Lohrheide auf und wechselt in die Parallelstaffel zum ETB SW Essen.

2. Januar: Lobinger soll Kaiserslautern verlassen - Boyd auch?

Lex-Tyger Lobinger reist nicht mit dem 1. FC Kaiserslautern ins Trainingslager nach Belek. Der 24-jährige Stürmer spielt unter Dimitrios Grammozis keine Rolle mehr und soll sich einen neuen Verein suchen - das berichtet der "kicker". Auch bei Routinier Terrence Boyd sollen die Zeichen auf Vertragsauflösung stehen. Dies dementierte der Coach jedoch am Dienstag gegenüber dem Fachmagazin zunächst.

2. Januar: Stuttgart verleiht Eigengewächs Kastanaras nach Ulm

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart verleiht sein Eigengewächs Thomas Kastanaras für die Rückrunde an den Drittligisten SSV Ulm. Das gaben die beiden Vereine am Dienstag bekannt. Der 20 Jahre alte Offensivspieler spielt seit 2012 beim VfB und gab im September 2022 sein Bundesliga-Debüt. Nach einem Mittelfußbruch im vergangenen Mai kam er in dieser Saison jedoch zu keinem Profi-Einsatz für den Tabellen-Dritten.

„Für die weitere Entwicklung von Thomas ist Spielpraxis von großer Bedeutung. Der SSV Ulm ist dafür als ambitionierter Drittligist eine sehr gute Adresse. Wir werden den Weg von Thomas in den kommenden Monaten aufmerksam verfolgen und wünschen ihm und den Ulmern eine erfolgreiche Rückrunde“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

2. Januar: Fortuna holt Stürmer Daferner

Fortuna Düsseldorf stärkt die beste Offensive der 2. Fußball-Bundesliga mit Christoph Daferner. Der Stürmer wird bis zum Saisonende vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen, anschließend besitzt der Tabellenvierte eine Kaufoption.

Daferner (25) hatte einst für Dynamo Dresden mit 13 Zweitliga-Saisontoren überzeugt, für den FCN allerdings erzielte er in 38 Einsätzen seit Sommer 2022 nur vier Tore. „Wir haben einen Spieler gesucht, der seine Qualitäten schon nachgewiesen hat und dennoch in unseren Budgetrahmen passt“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs.

2. Januar: Laut "Bild" bemüht sich Schalke weiter um Wilmots

Der FC Schalke 04 bemüht sich Informationen der „Bild“ zufolge um eine Rückkehr des früheren Profis Marc Wilmots. Wie die Zeitung berichtete, sollen sich der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann und Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer für eine Rückkehr des langjährigen Schalker Spielers ausgesprochen haben.

Der 54-Jährige könnte die Lücke füllen, die Peter Knäbel hinterlässt. Der ehemalige Sportvorstand und der Club hatten sich am 1. Januar auf eine sofortige Auflösung des bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrags geeinigt. Wie Schalke bekannt gab, soll der Posten des Sportvorstandes allerdings nicht mehr besetzt werden.

Somit könnte sich für Wilmots beim Revierklub eine Managerposition ergeben. Der Belgier spielte insgesamt sechs Jahre bei den Schalkern und gewann mit dem Club den UEFA-Pokal und den DFB-Pokal. Zuletzt war er als Trainer in Marokko beim Raja Club Athletic.

2. Januar: Wechsel innerhalb Mexikos: Hermoso hat neuen Verein

Die spanische Fußball-Weltmeisterin Jennifer Hermoso hat einen neuen Verein. Die 33-Jährige, die im Anschluss ans WM-Finale im Sommer durch die Kuss-Affäre um den ehemaligen Funktionär Luis Rubiales auf unschöne Weise in die Schlagzeilen geraten war, wechselt zum mexikanischen Klub Tigres Femenil.

„Nichts macht mich glücklicher, als zu verkünden, dass ich Teil eines unglaublichen Klubs sein werde“, schrieb Hermoso bei X. Die Social-Media-Abteilung des mexikanischen Meisters freute sich über einen „wunderbaren Start ins neue Jahr“. Hermoso stand bis zum Ende der vergangenen Saison noch beim Ligakonkurrenten CF Pachuca unter Vertrag. Im mexikanischen Frauenfußball wird nach Kalenderjahr gespielt.

Hermoso war durch den erzwungenen Kuss bei der Siegerehrung nach Spaniens Titelgewinn bei der Frauen-WM in Australien unfreiwillig zu einem Symbol des Kampfes für Gleichberechtigung geworden. Der in den anschließenden Wochen trotz internationaler Empörung uneinsichtige Funktionär legte sein Amt erst nach seiner vorherigen Suspendierung durch den Weltverband FIFA nieder.

Hermoso zeigte Rubiales zwischenzeitlich auch wegen sexueller Nötigung an. Der Skandal führte außerdem auf Druck der meisten Weltmeisterinnen beim Verband zu strukturellen Veränderungen.