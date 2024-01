Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

3. Januar: Augsburg verleiht Cardona nach St. Etienne

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Stürmer Irvin Cardona für die restliche Saison an den französischen Zweitligisten AS St. Etienne verliehen. Das teilten die Augsburger am Mittwoch mit. Der 26 Jahre alte Franzose war im Januar 2023 zum FCA gewechselt, seitdem aber nur auf 13 Bundesliga-Spiele (ein Tor) gekommen.

3. Januar: Frauen des 1. FC Köln leihen Wamser aus

Der 1. FC Köln hat sich für den weiteren Saisonverlauf der Frauen-Bundesliga mit Carlotta Wamser verstärkt. Die 20 Jahre alte Offensivspielerin, die bereits in der Champions League auflief, kommt auf Leihbasis bis zum Sommer von Eintracht Frankfurt. Dies teilte der FC am Mittwoch mit.

„Ich freue mich auf ein neues Abenteuer in Köln und bin dem FC und der Eintracht dankbar, dass es mit der Leihe geklappt hat“, sagte Wamser, die mit der U17-Nationalmannschaft bei der EM 2019 triumphiert hatte: „Mein persönliches Ziel ist es, mich durch mehr Spielzeit weiterzuentwickeln und meiner neuen Mannschaft mit guten Leistungen zu helfen.“

3. Januar: Frankfurt verpflichtet Talent Brown aus Nürnberg

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Nathaniel Brown vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg für die kommende Saison verpflichtet. Wie beide Verein am Mittwoch bekannt gaben, unterschrieb der 20 Jahre alte Linksverteidiger einen ab sofort gültigen Vertrag bis 2029, für die Rückrunde wird Brown aber zunächst noch einmal an Nürnberg ausgeliehen.

Brown sei ein „sehr talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters auf und neben dem Platz einen überaus reifen Eindruck macht“, sagte Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung über den U21-Nationalspieler: „Er passt mit seiner Dynamik perfekt in unser Anforderungsprofil.“

Brown, der neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, war 2016 zum Club gewechselt und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften. Seit dem Ende der vergangenen Saison ist er fester Bestandteil der ersten Mannschaft und kommt bislang auf 24 Zweitliga-Partien für Nürnberg.

2. Januar: Brünninghausen verpflichtet Brackel-Kapitän

Der FC Brünninghausen steht nach 16 Spielen mit elf Punkten auf dem 16. Platz der Oberliga Westfalen. Kurz nach dem Jahreswechsel hat der Aufsteiger nachgelegt. Tobias Hartmann wechselt aus der Landesliga vom SV Brackel nach Brünninghausen. Der Sechser verhalf dem SVB in der Hinrunde als Kapitän zu Platz drei - nun wagt der 26-Jährige den Schritt zwei Spielklassen nach oben.

2. Januar: Mavroudis kehrt auf Leihbasis nach Siegen zurück

Die Sportfreunde Siegen haben sich mit Georgios Mavroudis verstärkt. Der 21-jährige Stürmer wechselte vor zwei Jahren von den Sportfreunden zur SG Finnentrop/Bamenohl und kehrt nun - zunächst auf Leihbasis für ein halbes Jahr - zu seinem Jugendklub zurück.

2. Januar: Sancho-Rückkehr zum BVB?

Jadon Sancho ist bei Manchester United weiter außen vor. Wie "Sky" nun berichtet, soll sich der BVB um eine Leihe bis Sommer für den einstigen 85-Millionen-Abgang bemühen. Demnach sei Sancho nicht abgeneigt, an alte Wirkungsstätte zurückzukehren.

2. Januar: Zwei Verabschiedungen bei Adler Union Frintrop

Adler Union Frintrop hat zwei Abgänge verkündet. Für Maximilian Tißen geht es in die Landesliga zu Arminia Klosterhardt, Marcel Wischnat verlässt den Verein derweil mit bislang noch unbekanntem Ziel. Beide waren in der Oberliga-Niederrhein-Hinrunde kaum zu Zug gekommen und wollen nun in einem neuem Umfeld zu alter Stärke finden.

2. Januar: Ulm löst Jastremski-Leihe auf

Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 hat die vorzeitige Leihauflösung von Lenn Jastremski bekanntgegeben. Der 22-jährige Stürmer kam im Sommer auf Leihbasis vom FC Bayern II, konnte sich jedoch nicht durchsetzen und verbuchte in der Liga bislang lediglich einen Kurzeinsatz.

2. Januar: Kaiserslautern leiht Simakala und verpflichtet Ronstadt und Abiama

Nach Berichten über die Freistellung von Lex-Tyger Lobinger und Gerüchten über eine Vertragsauflösung von Terrence Boyd gibt es beim 1. FC Kaiserslautern auch auf Seiten der Zugänge weitere Neuigkeiten. Ba-Muaka Simakala wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende auf den Betzenberg. Der 26-Jährige schloss sich erst im Sommer Holstein Kiel an, nachdem er zuvor eine tragende Rolle beim Zweitliga-Aufstieg des VfL Osnabrück gespielt hatte. Bei den Störchen kam der Flügelspieler jedoch in der Liga bislang nur zu elf Einsätzen (zweimal Startelf, kein Tor). In Kaiserslautern soll er nun Spielpraxis sammeln.

Außerdem hat der 15. der 2. Bundesliga den Transfer von Frank Ronstadt verkündet. Der Rechtsverteidiger kommt fest vom SV Darmstadt 98 aus der Bundesliga, wo er in der Hinrunde nur zu vier Liga-Einsätzen kam. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Zuvor wechselte bereits Mittelstürmer Filip Stojilkovic leihweise von den Lilien zum FCK.

Am frühen Abend verkündeten die Roten Teufel dann sogar den dritten Neuzugang des Tages. Dickson Abiama verlässt die SpVgg Greuther Fürth ein halbes Jahr vor Vertragsende und schließt sich Kaiserslautern an. Dem Mittelstürmer gelangen in dieser Spielzeit drei Saisontore in drei Einsätzen.

2. Januar: Nürnberg macht Jander-Transfer offiziell

Es hatte sich bereits angedeutet, nun hat der 1. FC Nürnberg die Verpflichtung von Caspar Jander bestätigt. Der 20-jährige U20-Nationalspieler wechselt im Juli ablösefrei vom MSV Duisburg zum Zweitligisten. Beim Club unterschreibt der Mittelfeldspieler nach RevierSport-Informationen bis 2028.

2. Januar: Nico Lucas verlässt Wattenscheid in Richtung ETB

Die SG Wattenscheid 09 muss den Verlust von Leistungsträger Nico Lucas verkraften. Nach RevierSport-Informationen löst der 26-Jährige seinen Vertrag an der Lohrheide auf und wechselt in die Parallelstaffel zum ETB SW Essen.

2. Januar: Lobinger soll Kaiserslautern verlassen - Boyd auch?

Lex-Tyger Lobinger reist nicht mit dem 1. FC Kaiserslautern ins Trainingslager nach Belek. Der 24-jährige Stürmer spielt unter Dimitrios Grammozis keine Rolle mehr und soll sich einen neuen Verein suchen - das berichtet der "kicker". Auch bei Routinier Terrence Boyd sollen die Zeichen auf Vertragsauflösung stehen. Dies dementierte der Coach jedoch am Dienstag gegenüber dem Fachmagazin zunächst.

2. Januar: Stuttgart verleiht Eigengewächs Kastanaras nach Ulm

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart verleiht sein Eigengewächs Thomas Kastanaras für die Rückrunde an den Drittligisten SSV Ulm. Das gaben die beiden Vereine am Dienstag bekannt. Der 20 Jahre alte Offensivspieler spielt seit 2012 beim VfB und gab im September 2022 sein Bundesliga-Debüt. Nach einem Mittelfußbruch im vergangenen Mai kam er in dieser Saison jedoch zu keinem Profi-Einsatz für den Tabellen-Dritten.

„Für die weitere Entwicklung von Thomas ist Spielpraxis von großer Bedeutung. Der SSV Ulm ist dafür als ambitionierter Drittligist eine sehr gute Adresse. Wir werden den Weg von Thomas in den kommenden Monaten aufmerksam verfolgen und wünschen ihm und den Ulmern eine erfolgreiche Rückrunde“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

2. Januar: Fortuna holt Stürmer Daferner

Fortuna Düsseldorf stärkt die beste Offensive der 2. Fußball-Bundesliga mit Christoph Daferner. Der Stürmer wird bis zum Saisonende vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen, anschließend besitzt der Tabellenvierte eine Kaufoption.

Daferner (25) hatte einst für Dynamo Dresden mit 13 Zweitliga-Saisontoren überzeugt, für den FCN allerdings erzielte er in 38 Einsätzen seit Sommer 2022 nur vier Tore. „Wir haben einen Spieler gesucht, der seine Qualitäten schon nachgewiesen hat und dennoch in unseren Budgetrahmen passt“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs.

2. Januar: Laut "Bild" bemüht sich Schalke weiter um Wilmots

Der FC Schalke 04 bemüht sich Informationen der „Bild“ zufolge um eine Rückkehr des früheren Profis Marc Wilmots. Wie die Zeitung berichtete, sollen sich der neue Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann und Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer für eine Rückkehr des langjährigen Schalker Spielers ausgesprochen haben.

Der 54-Jährige könnte die Lücke füllen, die Peter Knäbel hinterlässt. Der ehemalige Sportvorstand und der Club hatten sich am 1. Januar auf eine sofortige Auflösung des bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrags geeinigt. Wie Schalke bekannt gab, soll der Posten des Sportvorstandes allerdings nicht mehr besetzt werden.

Somit könnte sich für Wilmots beim Revierklub eine Managerposition ergeben. Der Belgier spielte insgesamt sechs Jahre bei den Schalkern und gewann mit dem Club den UEFA-Pokal und den DFB-Pokal. Zuletzt war er als Trainer in Marokko beim Raja Club Athletic.

2. Januar: Wechsel innerhalb Mexikos: Hermoso hat neuen Verein

Die spanische Fußball-Weltmeisterin Jennifer Hermoso hat einen neuen Verein. Die 33-Jährige, die im Anschluss ans WM-Finale im Sommer durch die Kuss-Affäre um den ehemaligen Funktionär Luis Rubiales auf unschöne Weise in die Schlagzeilen geraten war, wechselt zum mexikanischen Klub Tigres Femenil.

„Nichts macht mich glücklicher, als zu verkünden, dass ich Teil eines unglaublichen Klubs sein werde“, schrieb Hermoso bei X. Die Social-Media-Abteilung des mexikanischen Meisters freute sich über einen „wunderbaren Start ins neue Jahr“. Hermoso stand bis zum Ende der vergangenen Saison noch beim Ligakonkurrenten CF Pachuca unter Vertrag. Im mexikanischen Frauenfußball wird nach Kalenderjahr gespielt.

Hermoso war durch den erzwungenen Kuss bei der Siegerehrung nach Spaniens Titelgewinn bei der Frauen-WM in Australien unfreiwillig zu einem Symbol des Kampfes für Gleichberechtigung geworden. Der in den anschließenden Wochen trotz internationaler Empörung uneinsichtige Funktionär legte sein Amt erst nach seiner vorherigen Suspendierung durch den Weltverband FIFA nieder.

Hermoso zeigte Rubiales zwischenzeitlich auch wegen sexueller Nötigung an. Der Skandal führte außerdem auf Druck der meisten Weltmeisterinnen beim Verband zu strukturellen Veränderungen.