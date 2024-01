Jadon Sancho ist bei Manchester United weiter außen vor. Ein Winterwechsel könnte Abhilfe schaffen - vielleicht ja zurück zum BVB?

Mit großen Vorschusslorbeeren war Jadon Sancho 2021 nach Manchester gekommen. Der Engländer hatte sich in vier Jahren beim BVB zum absoluten Top-Spieler entwickelt und brachte Schwarz-Gelb stolze 85 Millionen Euro ein. Doch das Kapitel United verlief für den Flügelspieler alles andere als planmäßig.

Zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel steht Sancho bei 82 Pflichtspielen, zwölf Toren und sechs Vorlagen für die Red Devils. Seit September spielt der 23-Jährige sogar überhaupt keine Rolle mehr. Trainer Erik ten Hag suspendierte den Engländer nach dessen Frust-Post auf Social Media und nahm ihn seitdem nicht wieder auf.

Ein Wechsel im Winter scheint der einzige Ausweg - doch wohin? Wie "Sky" am Dienstagabend berichtet soll eine Rückkehr zu Borussia Dortmund tatsächlich eine Option sein. Demnach arbeitet der BVB bereits an einer sechsmonatigen Leihe Sanchos, der Flügelspieler selbst sei offen für eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Entsprechend hänge es nun an United, ob das Leihgeschäft zustande kommt.

114 Scorerpunkte in 137 Spielen für den BVB

Zu verlieren hätten die Dortmunder jedenfalls nicht viel - und vielleicht findet Sancho ja sogar annähernd zu seiner Form zurück, mit der er die Bundesliga einst mächtig aufmischte. Mit nur 17 Jahren kam der Mann aus der Jugend von Manchester City zu seinem Bundesliga-Debüt und spielte sich wenig später in der ersten Elf fest. In 137 Pflichtspielen verbuchte Sancho ganze 114 Scorerpunkte (50 Tore, 64 Assists) für Schwarz-Gelb.

Auf dem Dortmunder Flügel konnten in diesem Jahr weder Karim Adeyemi noch Donyell Malen wirklich überzeugen. Um Letzteren ranken sich außerdem immer wieder Wechselgerüchte. Dahinter lauern der in der Hinrunde verletzte Julien Duranville, der mit seinen 17 Jahren in der Vorbereitung für Furore sorgte, und Jamie Bynoe-Gittens, der zuletzt regelmäßig auf dem linken Flügel randurfte.

Insgesamt kommen die Dortmunder Außenbahnspieler jedoch bislang nur auf sechs Tore und zwei Vorlagen in der Bundesliga - zu wenig. Mit Sancho würde Terzic eine weitere Option für beide Seiten bekommen, die bereits bewiesen hat, dass sie für jede Menge Torgefahr sorgen kann.