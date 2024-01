Borussia Dortmund: Sechs Nachwuchsspieler dabei - so reist der BVB ins Trainingslager

Borussia Dortmund tritt am Mittwoch, 3. Januar, die Reise ins Trainingslager an. Einige Talente um U17-Weltmeister Paris Brunner sind mit am Start.

Bereits am Dienstag (2. Januar) startete Borussia Dortmund auf der heimischen Anlage in die Wintervorbereitung. Nur einen Tag später steht der Abflug in Richtung Spanien an. Vom 3. bis zum 9. Januar bereitet sich die Mannschaft von Edin Terzic und den beiden neuen Co-Trainern Nuri Sahin und Sven Bender im Trainingslager im Marbella vor.

Dort kommt es zu zwei internationalen Testspielen. Am 6. Januar (15.30 Uhr) trifft Schwarz-Gelb über viermal 30 Minuten auf Alkmaar, drei Tage später, am 9. Januar (11 Uhr) geht es vor dem Abflug noch gegen Standard Lüttich.

31 Spieler werden die Reise gen Süden antreten, darunter auch sechs Nachwuchsspieler. Innenverteidiger Hendry Blank (19), Außenverteidiger Guille Bueno (21), Zentrumsspieler Kjell Wätjen (17), die beiden Flügelspieler Cole Campbell (17) und Samuel Bamba (19) sowie Angreifer Paris Brunner (17) sind allesamt an Bord. Auch Torwart Marcel Lotka (22), nominell im Profikader geführt, aber gesetzt in der Zweitvertretung, steigt in den Flieger.

Nicht mit dabei sind dagegen Ramy Bensebaini und Sebastien Haller, die beide ab dem 13. Januar beim Afrika Cup an den Start gehen - Bensebaini trifft mit Algerien in Gruppe D auf Angola, Burkina Faso und Mauretanien, Haller muss mit Gastgeber Elfenbeinküste in Gruppe A gegen Äquatorialguinea, Guinea-Bissau und Nigeria ran.

Der BVB-Kader für das Trainingslager im Überblick:

Tor: Gregor Kobel, Alex Meyer, Marcel Lotka

Abwehr: Niklas Süle, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Antonios Papadopoulos, Hendry Blank, Julian Ryerson, Mateu Morey, Marius Wolf, Thomas Meunier, Guille Bueno

Mittelfeld: Salih Özcan, Emre Can, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Kjell Wätjen, Ole Pohlmann, Marco Reus, Julian Brandt, Gio Reyna, Donyell Malen, Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens, Julien Duranville, Cole Campbell, Samuel Bamba

Sturm: Youssoufa Moukoko, Paris Brunner, Niclas Füllkrug