Bei Borussia Dortmund bahnt sich eine überraschende Rückkehr an. Ex-Spieler Nuri Sahin soll schon im Winter als Co-Trainer zum BVB wechseln.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will sein Trainerteam offenbar mit einem sehr bekannten Ex-Spieler verstärken. Nuri Sahin (35) wird den türkischen Erstligisten Antalyaspor mit sofortiger Wirkung verlassen, um als Co-Trainer von Edin Terzic beim BVB anzuheuern.

Das bestätigt der Vorstandsvorsitzende von Antalyaspor, Alkan Evren, gegenüber türkischen Medien: „Es tut uns als Antalyaspor leid, einen tollen Trainer wie Nuri Şahin zu verlieren. Wir sind aber auch stolz, dass er ein Angebot von einem Verein wie Borussia Dortmund erhalten hat“, wird er vom türkischen Portal „Sports Digitale“ zitiert. Der BVB war für eine Stellungnahme noch nicht zu erreichen.

Sahin wurde im Oktober 2021 Cheftrainer bei Antalya und hat seitdem eine gute Bilanz vorzuweisen. Der ehemalige türkische Nationalspieler führte den Klub aus der Abstiegsregion der Süper Lig in die obere Tabellenhälfte. Aktuell steht Antalyaspor auf Platz acht. Sahin, der auch das Amt des Sportlichen Leiters bekleidet hatte, genießt ein hohes Ansehen im Klub und in der türkischen Liga.

Beim BVB soll er laut Medienberichten Edin Terzic mit Beginn der zweiten Saisonhälfte als Co-Trainer unterstützen. Laut „Spox“ und „Goal“ steht die spektakuläre Rückkehr bereits fest. Wie die langfristigen Pläne der Dortmunder mit Sahin aussehen, ist noch nicht bekannt. Der 35-Jährige gilt als ambitionierter Trainer, der sich auf Dauer nicht mit einer Rolle als Co-Trainer zufrieden geben dürfte. Terzic und Sahin pflegen jedoch ein gutes persönliches Verhältnis. Beide kennen sich aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten.

Beim BVB ging der Stern von Nuri Sahin einst auf. Der in Lüdenscheid geborene Mittelfeldspieler wechselte mit zwölf Jahren vom RSV Meinerzhagen in die Dortmunder Jugendabteilung und debütierte im Alter von 16 Jahren in der Bundesliga. Damit wurde er zum jüngsten Bundesligaspieler der Geschichte. Youssoufa Moukoko stellte diesen Rekord 2020 ein.

Sahin wurde mit dem BVB Deutscher Meister

Als Spieler wurde Sahin mit dem BVB 2011 Deutscher Meister, ehe er zu Real Madrid wechselte. 2013 kehrte er nach Dortmund zurück. Insgesamt bestritt Sahin 274 Spiele für die Schwarz-Gelben.